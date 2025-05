IL PARIS SAINT GERMAIN IN FINALE CON L'INTER! La squadra di Luis Enrique batte l'Arsenal anche al ritorno, risultato di 2-1 con gol di Fabian e Hakimi, non serve agli inglesi la rete di Saka.

Benvenuti e benvenute alla diretta testuale di questa semifinale di ritorno di Champions League: al Parco dei Principi di Parigi il PSG ospita l'Arsenal forte del vantaggio nella gara di andata per 1-0. La vincente troverà in finale l'Inter di Inzaghi.19:35

Luis Enrique lascia in panchina l'autore del gol che ha deciso l'andata, Dembelè, dal primo minuto Barcola. Vitinha in regia, Pacho e Marquinhos al centro della difesa.20:16

Arteta punta ancora su Merino da falso nueve, Saka e Martinelli ai suoi lati. Rice con Thomas in mediana, Odegaard che balla tra i due reparti. In difesa ce la fa Timber.20:17

Donnarumma smancaccia via l'angolo di Martinelli, PSG in difficoltà.21:08

DOUE! Altro contropiede PSG, questo nato da un errore di Saliba: il giovane entra in area e conclude, facile la presa per Raya.21:24

PSG che ha subito l'occasione per chiudere la partita, non punisce Barcola.21:32

Douè cerca un difficile tacco in area, non arriva la sfera a Fabian Ruiz.21:41

Saka mette in mezzo, Merino non arriva al centro per il tocco vincente.21:43

PSG che chiude il primo tempo in vantaggio per 1-0 grazie al gran gol di Fabian Ruiz, con l'ex Napoli che batte Raya con un bel tiro al volo dal limite.21:50

GOL! PSG - Arsenal 2-0! Rete di Achraf Hakimi. Cross di Kvara, tocco di Dembelè per il terzino che stoppa in area e calcia di potenza, dove Raya non può arrivare. Guarda la scheda del giocatore Achraf Hakimi 22:32

Paris Saint-Germain - Arsenal è valevole per la semifinali della competizione Champions League 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 7 maggio alle ore 21:00 allo stadio Parc des Princes di Paris.

Arbitro di Paris Saint-Germain - Arsenal sarà Felix Zwayer. Al VAR invece ci sarà Bastian Dankert.

