DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Arsenal - Siviglia? La gara tra Arsenal e Siviglia si giocherà mercoledì 8 novembre 2023 alle ore 21:00 Chi è l'arbitro di Arsenal - Siviglia? L'arbitro del match sarà István Kovács Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Arsenal - Siviglia sarà Bastian Dankert Dove si gioca Arsenal - Siviglia? La partita si gioca a London In che stadio si gioca Arsenal - Siviglia? Stadio Emirates Stadium Chi trasmette la partita Arsenal - Siviglia? La partita tra Arsenal e Siviglia verrà trasmessa da Sky Sport Calcio, Mediaset Infinity e Sky Qual è il risultato di Arsenal - Siviglia? Al 6° minuto del primo tempo il risultato di Arsenal - Siviglia è 0-0

PREPARTITA

Arsenal - Siviglia è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 8 novembre alle ore 21:00 allo stadio Emirates Stadium di London.

Arbitro di Arsenal - Siviglia sarà István Kovács coadiuvato da Vasile Marinescu e Artene Mihai. Al VAR invece ci sarà Bastian Dankert.

Arsenal-Siviglia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Arsenal ha vinto solo tre delle 11 partite della fase a gironi di Champions League contro squadre spagnole (2N, 6P). Tuttavia, due di queste vittorie sono arrivate nelle tre partite contro il Siviglia, compresa quella interna per 3-0 nel settembre 2007.

Il Siviglia ha vinto solo una delle 11 partite in trasferta in cui ha affrontato squadre inglesi in tutte le competizioni europee (5N, 5P), battendo il Manchester United per 2-1 negli ottavi di finale di Champions League 2017-18.

Dopo la vittoria per 2-1 a Siviglia nella scorsa giornata, l'Arsenal potrebbe trovare il successo in entrambe le partite della fase a gironi di Champions League contro una squadra di un altro dei cinque principali campionati europei per la quarta volta: in precedenza ci era riuscito nel 2006-07 (vs Amburgo), nel 2012-13 (vs Montpellier) e nel 2013-14 (vs Marsiglia).

Il Siviglia cerca la prima vittoria in trasferta in Champions League dal dicembre 2020 (3-1 contro il Rennes): gli spagnoli non hanno trovato il successo in nessuna delle ultime otto gare esterne nella competizione (6N, 2P).

L'Arsenal ha vinto 4-0 la prima partita casalinga di Champions League sotto la guida di Mikel Arteta (contro il PSV): più in generale, i Gunners non perdono in casa nella fase a gironi della competizione dal settembre 2015 contro l'Olympiakos e da allora sono rimasti imbattuti nelle successive sei (5V, 1N).

L'Arsenal non è riuscito a segnare solo in una delle ultime 26 partite di Champions League, in una sconfitta casalinga per 2-0 contro il Barcellona negli ottavi di finale del 2015-16. I Gunners hanno trovato la via del gol nelle ultime 20 partite nei raggruppamenti della competizione e nelle ultime 14 all'Emirates sempre nelle fasi a gironi.

Il Siviglia ha vinto solo due delle ultime 17 partite disputate in Champions League (8N, 7P): entrambi i successi nel parziale sono arrivati in casa. Prima di questo parziale gli andalusi aveva ottenuto quattro vittorie nelle precedenti cinque uscite (1P).

Gabriel Jesus ha preso parte a quattro dei sette gol dell'Arsenal in questa Champions League (tre reti, un assist) e potrebbe diventare il primo giocatore a segnare in ognuna delle sue prime quattro presenze nella competizione con i Gunners.

Declan Rice ha effettuato 18 progressioni palla al piede da 10 o più metri in questa Champions League, dato record tra i giocatori dell'Arsenal. Più in generale, nei primi tre turni del torneo in corso l'unico centrocampista ad averne regstrate di più è stato Rodri (28).

Il Siviglia è la squadra che ha schierato l'undici titolare dall’età media più alta in questa Champions League (30 anni e 354 giorni): l'unico giocatore di età inferiore ai 23 anni ad aver partecipato alla competizione per gli andalusi finora è stato Juanlu Sánchez (20 anni).

Dove vedere Arsenal-Siviglia di Champions League 2023/2024, in diretta tv e streaming

Arsenal-Siviglia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 8 novembre.

Arsenal-Siviglia è una partita valevole per la giornata Fase a gironi della fase a gironi della Champions League 2023/2024. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

