PREPARTITA

Bayern Monaco - Galatasaray è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 8 novembre alle ore 21:00 allo stadio Allianz Arena di München.

Arbitro di Bayern Monaco - Galatasaray sarà António Nobre coadiuvato da Pedro Martins e Paulo Ricardo Duarte Brás. Al VAR invece ci sarà Tiago Bruno Lopes Martins.

Bayern Monaco-Galatasaray ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'unico precedente casalingo del Bayern Monaco con il Galatasaray risale al primo turno della Coppa dei Campioni 1972-73 e si concluse con una vittoria per 6-0 dei bavaresi, successo all'epoca più largo mai registrato in una competizione europea.

Nelle cinque trasferte del Galatasaray contro squadre tedesche in Champions League sono stati segnati in totale 22 gol (nove fatti e 13 subiti, media di 4,4 a partita): i turchi hanno ottenuto nel parziale due vittorie e tre sconfitte.

Il Bayern Monaco ha vinto ognuna delle ultime sei partite disputate in Coppa dei Campioni o Champions League contro avversarie turche con un punteggio complessivo di 21-2.

Il Galatasaray ha vinto solo una delle ultime 18 trasferte in Champions League (3N, 14P), anche se la vittoria è arrivata in quella più recente con un 3-2 ai danni del Manchester United nella seconda giornata di questo girone. In quella partita i turchi hanno segnato tanti gol (tre) quanti quelli realizzati nelle precedenti 10 gare esterne affrontate nel torneo (tre, appunto).

Il Bayern Monaco ha conquistato 82 degli 84 punti disponibili nelle partite casalinghe della fase a gironi di Champions League (27V, 1N): l’unica squadra a non subire una sconfitta in questo parziale di 28 partite è stata l’Ajax nell’ottobre 2018.

Dall’annata 2003-04, data in cui è stato istituito l’attuale format della competizione, il Bayern Monaco è la squadra che vanta il maggior numero di vittorie (86) e la più alta percentuale di successi (73,5%) nella fase a gruppi della Champions League. I bavaresi sono imbattuti nelle ultime 37 partite dei gironi e ha vinto le ultime 16 di fila, entrambi record assoluti nella competizione.

Nonostante la sconfitta contro il Bayern Monaco nella terza giornata, i sei gol realizzati sono numero più alto di reti mai realizzato dal Galatasaray dopo tre partite della fase a gironi di Champions League, al pari delle stagioni 2000-01 (prima fase a gironi) e 2013-14.

Harry Kane ha preso parte a 30 gol in 35 partite di Champions League (23 reti, sette assist), di cui quattro in tre partite per il Bayern Monaco finora (due gol e due passagg vincenti). I suoi 23 gol nella competizione sono il quarto miglior bottino mai registrato da un giocatore inglese: tra essi, meglio hanno fatto solo Wayne Rooney (30), Raheem Sterling (27) e Paul Scholes (24).

Mauro Icardi ha segnato in ciascuna delle ultime due partite di Champions League e potrebbe trovare la rete in tre presenze consecutive nella competizione per la seconda volta, dopo esserci riuscito nel novembre 2019 con il PSG - l'ultimo giocatore del Galatasaray in grado di segnare per tre volte di fila nella competizione è stato Burak Yilmaz (sei nel 2012-13).

Con 11 gol e otto assist, Leroy Sané del Bayern Monaco ha preso parte a 19 gol nelle ultime 19 gare di Champions League in cui è sceso in campo dal primo minuto.

Dove vedere Bayern Monaco-Galatasaray di Champions League 2023/2024, in diretta tv e streaming

Bayern Monaco-Galatasaray si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 8 novembre.

Bayern Monaco-Galatasaray è una partita valevole per la giornata Fase a gironi della fase a gironi della Champions League 2023/2024. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

