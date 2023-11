DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Copenaghen - Manchester united? La gara tra Copenaghen e Manchester united si giocherà mercoledì 8 novembre 2023 alle ore 21:00 Chi è l'arbitro di Copenaghen - Manchester united? L'arbitro del match sarà Donatas Rumsas Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Copenaghen - Manchester united sarà Tomasz Kwiatkowski Dove si gioca Copenaghen - Manchester united? La partita si gioca a Copenhagen In che stadio si gioca Copenaghen - Manchester united? Stadio Parken Chi trasmette la partita Copenaghen - Manchester united? La partita tra Copenaghen e Manchester united verrà trasmessa da Sky e Mediaset Infinity Qual è il risultato di Copenaghen - Manchester United? Al 2° minuto del primo tempo il risultato di Copenaghen - Manchester United è 0-1

PREPARTITA

Copenaghen - Manchester United è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 8 novembre alle ore 21:00 allo stadio Parken di Copenhagen.

Arbitro di Copenaghen - Manchester United sarà Donatas Rumsas coadiuvato da Aleksandr Radius e Dovydas Suziedelis. Al VAR invece ci sarà Tomasz Kwiatkowski.

Copenaghen-Manchester United ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La prima vittoria in assoluto del Copenhagen in Champions League è stato un successo casalingo per 1-0 contro il Manchester United nella 4ª giornata nell'edizione 2006-07.

Il Manchester United ha vinto sette dei 10 incontri contro squadre danesi in tutte le competizioni europee (1N, 2P), anche se le due sconfitte subite sono arrivate nelle ultime tre trasferte contro queste squadre.

Il Copenhagen non ha vinto alcuna delle ultime 10 sfide contro squadre inglesi in tutte le competizioni europee (4N, 6P) e non è riuscito a segnare in nessuna delle ultime otto di queste partite.

Il Manchester United ha vinto solo una delle ultime sette trasferte di Champions League (2N, 4P), in casa del Villarreal nel novembre 2021, sotto la guida di Michael Carrick.

Il Copenhagen non vince da sei partite casalinghe di Champions League, anche se cinque di queste sono finite in parità. In particolare, queste sei gare hanno visto segnare in totale solo cinque gol (due a favore, tre contro), con quattro di questi match terminati 0-0.

Il Copenhagen non vince da nove partite di Champions League (4N, 5P); ha perso le ultime due gare, ma non ha mai subito tre sconfitte consecutive nella competizione.

Il Manchester United ha perso la prima trasferta di Champions League con Erik ten Hag (v Bayern Monaco nel primo turno), ma l'allenatore olandese non ha mai perso due gare esterne consecutive nella competizione. In particolare, ha già perso tante trasferte di Champions League alla guida dei Red Devils (una sola) quante nelle 16 gare fuori casa con il suo precedente club, l'Ajax (10V, 5N, 1P).

Il Copenhagen ha tentato 16 tiri nella sconfitta per 1-0 contro il Man United nell’ultimo turno, mai così tanti per il club danese in una trasferta di Champions League; il record di tiri tentati per il Copenhagen tra andata e ritorno nella stessa stagione contro una singola squadra è di 29, contro il Borussia Dortmund la scorsa stagione (22 in casa, 7 in trasferta).

Il Manchester United ha subito un rigore in tutte e tre le partite di questa Champions League e potrebbe diventare la prima squadra da quando il dato è raccolto (dal 2003-04 in poi) a concedere un tiro dal dischetto in ciascuna delle prime quattro gare stagionali nella competizione.

Marcus Rashford non segna da sette presenze con il Manchester United in Champions League, con l'ultimo gol arrivato ad ottobre 2021 contro l'Atalanta. Se gioca e resta ancora a secco, registrerà la sua serie più lunga di gare senza segnare nella competizione (sette anche tra febbraio e novembre 2018).

Dove vedere Copenaghen-Manchester United di Champions League 2023/2024, in diretta tv e streaming

Copenaghen-Manchester United si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 8 novembre.

Copenaghen-Manchester United è una partita valevole per la giornata Fase a gironi della fase a gironi della Champions League 2023/2024. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

