PREPARTITA

PSV Eindhoven - Lens è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 8 novembre alle ore 21:00 allo stadio Philips Stadion di Eindhoven.

Arbitro di PSV Eindhoven - Lens sarà Daniel Siebert coadiuvato da Jan Seidel e Lasse Koslowski. Al VAR invece ci sarà Christian Dingert.

PSV Eindhoven-Lens ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il PSV ha perso solo uno degli ultimi sette incontri con squadre francesi in tutte le competizioni (2V, 4N), perdendo 2-1 in casa contro il Monaco nella fase a gironi della Europa League 2021-22.

Il Lens non ha mai vinto in trasferta contro una squadra olandese in tutte le competizioni europee (1N, 2P); questa sarà la sua prima gara in Olanda dalla sconfitta per 1-0 contro l'Heerenveen nel dicembre 2006.

Il PSV non vince da 17 partite di Champions League (8N, 9P), solo quattro squadre hanno mai avuto una serie più lunga nella competizione; Steaua Bucarest (23 tra il 2006 e il 2013), Spartak Mosca (22, 2000-2006), AEK Atene (21, 1994-2006) e Genk (18, 2002-2019).

Il Lens ha vinto solo una delle sue sette trasferte di Champions League finora (3N, 3P), restando quattro gare senza vittorie (2N, 2P) dopo l’unico successo ottenuto, nel novembre 1998, contro l'Arsenal (1-0).

Il PSV è alla ricerca della prima vittoria casalinga in Champions League da dicembre 2015 (2-1 v CSKA Mosca), sotto la guida di Phillip Cocu; la squadra olandese non vince da otto partite interne nella competizione (4N, 4P).

Il Lens non ha perso nessuna delle ultime sette partite di Champions League in cui ha subito il primo gol (3V, 4N). Solo il Manchester United ha mai registrato una serie del genere più lunga nella competizione, tra marzo 1998 e settembre 1999 (otto gare di fila).

Il Lens ha segnato e subito gol in tutte le ultime 10 partite in Champions League (3V, 4N, 3P), con 16 gol a favore e 17 contro; l'ultima volta che ha mantenuto la porta inviolata nella competizione è stata nel novembre 1998 contro l'Arsenal, vincendo 1-0.

Noa Lang del PSV è il giocatore che ha preso parte a più tiri dopo un movimento palla al piede in questa Champions League (13 – 9 tiri, 4 occasioni da gol create), oltre ad essere quello che ha completato più dribbling (13) nella competizione.

Elye Wahi ha segnato in ciascuna delle ultime due presenze in Champions League con il Lens (2 gol). Se va in rete in questa gara, sarebbe solo il terzo francese a segnare in tre presenze di fila nella competizione sotto i 21 anni, dopo Karim Benzema nel novembre 2006 (3) e Kylian Mbappé nell'aprile 2017 (4).

Johan Bakayoko ha segnato, contro il Lens nell'ultima giornata, il suo primo gol in Champions League (20 anni, 187 giorni); l'unico giocatore del PSV a segnare più di una rete in una singola edizione del torneo al di sotto dei 21 anni è stato Arjen Robben nel 2003-04 (2) .

Dove vedere PSV Eindhoven-Lens di Champions League 2023/2024, in diretta tv e streaming

PSV Eindhoven-Lens si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 8 novembre.

PSV Eindhoven-Lens è una partita valevole per la giornata Fase a gironi della fase a gironi della Champions League 2023/2024. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

