DOMANDE FREQUENTI - FAQ
Quando si gioca Real sociedad - Benfica?
La gara tra Real sociedad e Benfica si giocherà mercoledì 8 novembre 2023 alle ore 18:45
Chi è l'arbitro di Real sociedad - Benfica?
L'arbitro del match sarà Anthony Taylor
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Real sociedad - Benfica sarà Stuart Attwell
Dove si gioca Real sociedad - Benfica?
La partita si gioca a San Sebastián
In che stadio si gioca Real sociedad - Benfica?
Stadio Reale Arena

PREPARTITA

Real Sociedad - Benfica è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 8 novembre alle ore 18:45 allo stadio Reale Arena di San Sebastián.

Arbitro di Real Sociedad - Benfica sarà Anthony Taylor coadiuvato da Gary Beswick e Adam Nunn. Al VAR invece ci sarà Stuart Attwell.

Real Sociedad-Benfica ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Real Sociedad ha vinto 1-0 nell'unico precedente con il Benfica nelle competizioni Uefa nella terza giornata di questa edizione della Champions League: i portoghesi potrebbero diventare la squadra sconfitta due volte dagli spagnoli nella stessa edizione di Coppa dei Campioni o Champions League dopo il Vikingur Reykjavík nel 1982-83 (1-0 in trasferta e 3-2 in casa).

Il Benfica ha evitato la sconfitta in ognuna delle ultime tre trasferte contro squadre spagnole in Champions League, pareggiando 0-0 contro il Barcellona nel dicembre 2012 e nel novembre 2021 e battendo 2-1 l'Atlético de Madrid nel settembre 2015.

La Real Sociedad è imbattuta in Champions League in questa stagione (2V, 1N), e ha trovato il successo in entrambi gli ultimi due incontri. Se battesse il Benfica nel prossimo turno la formazione spagnola eguaglierebbe la sua striscia più lunga di successi consecutivi in Coppa dei Campioni o Champions League, registrata nel settembre-ottobre 1982 (tre, appunto).

Il Benfica ha perso solo una delle ultime nove trasferte in Champions League (4V, 4N), anche se la sconfitta è arrivata in quella più recente (1-0 vs Inter). I portoghesi potrebbero inanellare due ko esterni consecutivi nel torneo per la prima volta dal novembre 2019 (quattro in quel caso).

La Real Sociedad cerca la prima vittoria casalinga in Champions League dal settembre 2003, in quella che fu la sua prima partita in assoluto nella competizione (1-0). Da allora, gli spagnoli non hanno trovato la vittoria in nessuna delle sette partite casalinghe successive (4N, 3P) e hanno segnato solo due gol nel parziale.

Il Benfica ha perso tutte e tre le partite di questa Champions League senza segnare nemmeno un gol e solo una volta ha registrato una serie di sconfitte più lunga nella competizione, con otto ko consecutivi tra marzo 2017 e settembre 2018 con Rui Vitória in panchina.

Prima dell'inizio di questa edizione della Champions League in cui il Benfica ha perso tutte e tre le partite Roger Schmidt era rimasto imbattuto in 14 partite consecutive nella fase a gironi del torneo (6V, 8N). Se il suo Benfica dovesse perdere anche contro la Real Sociedad, nelle ultime quattro uscite il tecnico avrebbe ottenuto tante sconfitte quante nelle sue prime 24 partite affrontate nella fase a gironi (10V, 10N, 4P).

Nessuna squadra è andata più volte in contropiede (34) o ha tirato di più in questa particolare situazione di gioco (nove) della Real Sociedad in questa Champions League. Il Benfica è peraltro la squadra che ha subito il maggior numero di conclusioni (38) e di gol (otto) in seguito a contropiedi nel torneo.

Il Benfica ha effettuato 31 tiri, di cui 13 in porta, nelle tre partite affrontate in questa Champions League disputate in questa stagione, senza tuttavia aver ancora segnato. La squadra portoghese nella passata edizione della competizione aveva realizzato 26 gol in 10 partite, per una media di 2,6 a match.

Brais Méndez ha segnato in tutte e tre le sue presenze in Champions League per la Real Sociedad in questa stagione (tre gol). L'ultimo giocatore spagnolo a segnare in quattro partite consecutive per una squadra spagnola nella competizione è stato Diego Costa per l'Atlético Madrid nel marzo 2014 (serie di cinque nella circostanza).

Dove vedere Real Sociedad-Benfica di Champions League 2023/2024, in diretta tv e streaming

Real Sociedad-Benfica si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 8 novembre.

Real Sociedad-Benfica è una partita valevole per la giornata Fase a gironi della fase a gironi della Champions League 2023/2024. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

