PREPARTITA

Bayern Monaco – PSG è valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2022/2023. La partita è in programma il giorno 8 marzo alle ore 21:00 allo stadio Allianz Arena di Monaco. La terna arbitrale del big match odierno è tutta italiana: arbitro il nostro Daniele Orsato coadiuvato dagli assistenti Ciro Carbone e Alessandro Giallatini, al VAR ci sarà invece Massimilano Irrati.

La partita d’andata, giocata il 14 febbraio, ha visto vincere il Bayern Monaco al Parco dei Principi per 1-0 grazie alla rete di Coman al 53′ con la complicità di Donarumma non proprio impeccabile sull’episodio. Il PSG per accedere ai quarti dovrà vincere con almeno due gol di scarto: grande pressione quindi sulla squadra di Galtier che per la partita dovrà fare a meno di Neymar (ieri la notizia la sarà assente per almeno 3 mesi causa operazione alla caviglia dolorante) ed Hakimi (in dubbio per le accuse di stupro). Galtier si affida allora a Kylian Mbappé e Lionel Messi per compiere l’impresa: le due stelle dovranno essere al top per scardinare la difesa tedesca. Il Bayern, primo in Bundesliga insieme al Borussia Dotmund, dovrà fare a meno di Pavard espulso nella partita d’andata. Nagelsmann recupera Manè che dovrebbe però partire dalla panchina.

Probabili formazioni Bayern Monaco-PSG

Bayern Monaco: Sommer; Stanišić, Upamecano, de Ligt; Coman, Kimmich, Goretzka, Davies; Müller, Musiala; Choupo-Moting. All. Nagelsmann

PSG: Donnarumma; Marquinhos, Sergio Ramos, Danilo Pereira; Mukiele, Vitinha, Verratti, Fabian Ruiz, Nuno Mendes; Messi, Mbappé. All. Galtier

Dove vedere Bayern Monaco-PSG in diretta TV e streaming

Bayern Monaco-PSG si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz’ora prima) del 8 marzo. La partita sarà visibile in TV sulla piattaforma Sky sul canale Sky Sport Uno. In streaming il match sarà disponibile su Now TV e Mediaset Infinity plus.