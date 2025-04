TRIPLICE OCCASIONE PER IL REAL! Courtois salva su Martinelli, Alaba salva su Merino, il portiere belga mette in angolo sempre sul basco!22:28

Punizione dal limite per l'Arsenal: barriera folta per il Real.22:17

Buona partenza in questa seconda frazione per l'Arsenal, Real Madrid che aspetta.22:08

Real che si é reso pericoloso in ripartenze, Mbappé e Vinicius non sono riusciti peró a soprendere Raya.21:51

Rientra in campo Timber, il terzino non sembra peró al 100%.21:27

Check del VAR per un possibile tocco di mano in area del Real dopo il tocco di Rice e la risposta di Asencio.21:15

Anche per Ancelotti molte assenze, in questo caso in difesa: Valverde spostato in fascia destra, Rudiger e il giovane Asencio in mediana, Alaba sulla sinistra. A centrocampo torna Modric, con Valverde e Camavinga, tridente d'attacco titolarissimo con Mbappé supportato da Vinicius e Rodrygo.19:58