Grazie per aver seguito la diretta di Bayern Monaco-Inter 1-2, gara valida per l’andata dei quarti di finale e arrivederci ai prossimi appuntamenti di UEFA Champions League.23:00

90'+6' Finisce qui! Bayern Monaco-Inter 1-2!22:54

90'+5' La punizione battuta da Kimmich viene ribattuta, poi viene fischiato un fallo in attacco: calcio di punizione per i nerazzurri.22:53

90'+5' L'esterno polacco commette fallo su Boey in zona laterale: calcio di punizione per il Bayern Monaco.22:53

90'+4' 4o ammonito Inter: cartellino giallo per Nicola Zalewski.22:52

90'+3' Serie di cross e contro cross del Bayern Monaco: l'Inter si chiude e stringe i denti.22:51

90'+1' Segnalati quattro minuti di recupero.22:49

90' 3a sostituzione Inter: esce Lautaro Martínez, entra Nicola Zalewski.22:49

89' Il centrocampista nerazzurro viene ammonito per aver tolto la maglietta durante l'esultanza.22:48

88' GOL! Bayern Monaco-INTER 1-2! Rete di Frattesi! L'Inter parte velocissima da Sommer, arrivando in pochi secondi in area avversaria con Carlos Augusto: l'esterno mancino finge il tiro e crossa forte al centro, con Frattesi che la mette in porta come può.



Guarda la scheda del giocatore Davide Frattesi23:07

88' 3o ammonito Inter: cartellino giallo per Davide Frattesi.22:48

87' Dagli sviluppi di un calcio d'angolo per il Bayern Monaco, Kane arriva alla conclusione dal limite dell'area: Sommer respinge corto, poi riesce a bloccare anticipando Olise.22:45

85' GOL! BAYERN MONACO-Inter 1-1! Rete di Muller! Traversone dalla destra di Kimmich con Laimer che, tutto solo in zona secondo palo, la rimette al centro: sul secondo sbuca Muller, che appoggia a rete a porta vuota.22:44

82' Il corner battuto da Kimmich viene respinto con i pugni da Sommer. La palla arriva al limite dell'area con Boey che è costretto a concludere come può, mettendo sul fondo.22:41

82' Numero di Gnabry sulla sinistra, che riesce poi a far passare in area: in zona dischetto del rigore arriva Muller, che calcia a botta sicura, trovando però una deviazione fondamentale di Bastoni, che la fa finire sul fondo.22:41

80' Laimer riceve in area sulla sinistra, scarica a rimorchio per Kane che calcia di prima intenzione: palla molto lontana rispetto al palo di destra.22:38

79' 2a sostituzione Inter: esce Matteo Darmian, entra Yann Bisseck.22:37

77' Gnabry entra in area dalla sinistra, sposta la palla e crossa forte verso il centro: palla deviata da Darmian sull'esterno della rete. L'arbitro non si accorge della deviazione e assegna rimessa dal fondo all'Inter.22:36

76' Lautaro riceve in zona trequarti, si gira e prova a sorprendere Urbig dalla distanza: conclusione centrale, con il portiere tedesco che blocca.22:34

75' 3a sostituzione Bayern Monaco: esce Min-Jae Kim, entra Sacha Boey.22:34

74' 2a sostituzione Bayern Monaco: esce Raphael Guerreiro, entra Serge Gnabry.22:34

74' 1a sostituzione Bayern Monaco: esce Leroy Sané, entra Thomas Muller.22:33

74' 1a sostituzione Inter: esce Henrikh Mkhitaryan, entra Davide Frattesi.22:33

72' Kimmich prova ad alzare una palombella su calcio di punizione, ma nessun compagno capisce le sue intenzioni: Sommer esce e blocca.22:30

71' Il centrocampista armeno è costretto a spendere un cartellino commettendo fallo in zona trequarti su Kane, dopo una palla persa da Bastoni.22:30

71' 2o ammonito Inter: cartellino giallo per Henrikh Mkhitaryan.22:30

69' Laimer serve verso destra Olise e corre senza palla per ricevere nuovamente sul fondo: il terzino polacco non può arrivare sul passaggio del francese e la palla finisce sul fondo.22:28

67' Ora l'Inter fatica ad uscire anche con i tentativi di contropiede: vedremo se Inzaghi proverà a cambiare qualcosa con le sostituzioni.22:25

65' Guerreiro ad un passo dal pareggio! Il numero 22 del Bayern Monaco stoppa di petto al limite dell'area e conclude perfettamente col mancino: la palla sorvola la traversa e termina sul fondo.22:23

62' Tentativo di Stanisic! Laimer riceve largo sulla destra, alza la testa e crossa verso il limite dell'area piccola: Stanisic stacca bene di testa, ma mette alto sopra la traversa.22:20

60' Cross a rientrare dal limite dell'area di destra da parte di Goretzka: Sommer esce e la blocca.22:19

59' Fitto possesso palla del Bayern Monaco ora: spingono i padroni di casa.22:17

56' Lautaro calcia forte! Il capitano nerazzurro riceve in area solo sulla destra, se la sistema e calcia forte: conclusione verso il palo di destra, con Urbig che respinge con il braccio sinistro.22:15

55' Grande imbucata di Barella per Thuram che arriva velocissimo in area sulla sinistra: il francese prova a servire teso verso il secondo palo, con Lautaro che aveva però tagliato sul primo. La palla sfila in fallo laterale.22:13

54' Il corner battuto dalla sinistra da parte di Calhanoglu viene respinto fuori, con Lautaro che è costretto a spendere un giallo per non concedere contropiede agli avversari.22:12

53' 1o ammonito Inter: cartellino giallo per Lautaro Martínez.22:12

53' Schema su calcio di punizione da parte dell'Inter dalla zona di centrocampo, con Calhanoglu che libera in area Lautaro: Goretza interviene in scivolata, salvando i suoi. Calcio d'angolo per gli ospiti.22:11

51' Mkhitaryan sposta palla in zona trequarti difensiva, venendo travolto in pieno da Goretza: calcio di punizione per l'Inter.22:09

48' Dopo un lungo possesso palla, i padroni di casa provano una sventagliata con Kim: palla imprecisa e direttamente tra le mani di Sommer.22:07

48' In questo avvio di secondo tempo è il Bayern Monaco a fare la partita, con l'Inter ben serrata all'interno della propria trequarti campo.22:06

45' Via alla ripresa. Si riparte dal possesso per l'Inter.22:03

Molto solida fin qui l'Inter, in particolare dopo la rete del vantaggio: la formazione di Inzaghi si chiude bene nella propria metà campo e prova a colpire in contropiede, con il Bayern che in questi casi si trova costretta a rincorrere.21:51

L’Inter soffre nella prima metà di gara, con Kane che si divora un gol a tu per tu con Sommer, colpendo il palo. La formazione di Inzaghi sale poi man mano in cattedra, fino a trovare la rete con Lautaro: palla tagliata di Carlos Augusto dalla sinistra, tacco di Thuram per l’argentino che con l’esterno destro la infila all’incrocio.21:49

45'+2' Finisce il primo tempo. Bayer Monaco-Inter 0-1.21:48

45'+2' Il corner battuto da Kimmich viene ribattuto dalla difesa nerazzurra, con lo stesso capitano tedesco che poi la ricrossa al centro: Sommer esce e blocca.21:48

45'+1' Palla profonda da destra a sinistra con Sané che prova a rimetterla in spaccata: Darmian la mette in corner di petto, con i padroni di casa che chiedevano un tocco di mano.21:47

45'+1' Segnalato un minuto di recupero.21:47

44' Thuram entra in area con una serpentina, ma viene chiuso nel momento opportuno da Kim e Laimer. Continua a spingere l'Inter.21:45

41' L'Inter continua a colpire il Bayern in contropiede, con Barella che questa volta prova l'imbucata per Mkhitaryan: passaggio leggermente troppo lungo, con Urbig che esce e spazza in rimessa laterale.21:42

38' GOL! Bayern Monaco-INTER 0-1! Rete di Lautaro! Palla in profondità per Carlos Augusto, che serve palla rasoterra in area per Thuram che di tacco lascia lì per Lautaro: il capitano nerazzurro conclude con l'esterno destro, infilando all'incrocio dei pali di destra.



Guarda la scheda del giocatore Lautaro Martínez21:40

34' Occasione sfumata per l'Inter! Barella si inventa una palla geniale con un filtrante che taglia il campo e che trova Lautaro tutto solo in zona trequarti. L'attaccante argentino porta palla verso Urbig, ma viene recuperato in velocità da Kim e, nel tentativo di sterzare, perde l'equilibrio e di conseguenza il pallone.21:35

31' Che occasione per l'Inter! La formazione di Inzaghi fa girare benissimo il pallone, trovando l'inserimento centrale di Bastoni: il difensore nerazzurro arriva in zona trequarti, poi serve un cioccolatino per Carlos Augusto, che con il mancino calcia sull'esterno della rete vicino all'incrocio dei pali di sinistra.21:32

29' Il difensore sudcoreano interviene in netto ritardo su Lautaro, che aveva già scaricato il pallone: l'arbitro è costretto ad estrarre il primo cartellino del match.21:30

28' 1o ammonito Bayern Monaco: cartellino giallo per Min-Jae Kim.21:29

26' Kane si divora l'1-0! Pavard serve involontariamente Olise in area, con il numero 17 che porta a spasso tre difensori nerazzurri fingendo più volte il tiro, poi scarica per Kane tutto solo contro Sommer: l'attaccante inglese calcia a botta sicura con il destro, trovando il palo esterno di destra. La palla termina poi sul fondo: che brivido per l'Inter.21:28

22' Ci prova ancora Olise! Giro palla del Bayern in zona trequarti, con Laimer che imbuca in area sulla destra per Olise: l'ala francese prova la conclusione di prima col mancino, trovando la risposta di Sommer. Sulla sfera arriva poi Kane che, preso in controtempo, mette di testa sul fondo, lontano dalla porta.21:24

21' Contropiede per i nerazzurri con Calhanoglu che viene liberato al tiro dal limite dell'area: conclusione forte, ma che trova una duplice respinta della difesa.21:22

20' Guerreiro arriva al limite dell'area e calcia, trovando la risposta in due tempi di Sommer.21:22

20' Sané riceve sulla sinistra, prova una serpentina al limite dell'area ma non calcia perché ha la palla sul destro: il numero 10 prova dunque un uno-due, ma Lautaro - in scivolata - fa carambolare la palla contro un avversario, guadagnando un rinvio dal fondo.21:21

16' Recupero alto del Bayern Monaco con Stanisic che serve Olise, questa volta spostato sulla trequarti in zona centro-sinistra: il classe 2001 francese prova la conclusione di collo pieno, trovando la risposta centrale di Sommer, che blocca.21:17

15' Lancio lunghissimo di Urbig alla ricerca della velocità di Sané: Pavard e Darmian coprono la sfera, con Sommer che esce e anticipa l'ala tedesca.21:16

14' Buon fraseggio del Bayern Monaco, con Olise che arriva al cross dalla destra: Kane stacca di testa in area, non riuscendo però a dare forza al pallone. Sommer blocca con sicurezza.21:14

12' L'Inter batte velocemente la rimessa con Lautaro che si fa trovare sulla linea di fondo: il capitano nerazzurro scarica verso il limite dell'area per Calhanoglu, con quest'ultimo che calcia di potenza trovando una respinta di un difensore avversario in traiettoria.21:13

11' Buona opportunità per l'Inter con Lautaro che imbuca sul fondo di sinistra per Carlos Augusto che a sua volta mette dentro di prima intenzione: Thuram stoppa e calcia in una frazione di secondo, trovando una respinta in fallo laterale.21:14

10' Dier va in difficoltà con un controllo ed è costretto a lanciare in equilibrio precario: palla direttamente in rimessa laterale.21:11

8' Il corner battuto dalla sinistra da parte di Kimmich termina direttamente sopra la traversa, con Sommer che lascia sfilare sul fondo.21:09

7' Olise mette fuori di un soffio! Il numero 17 francese conclude col mancino dal limite dell'area, spostato sulla destra: palla leggermente deviata da Lautaro in traiettoria e fuori di un soffio rispetto al palo di sinistra. Calcio d'angolo per il Bayern Monaco.21:08

5' Olise porta palla sulla destra, punta l'area di rigore e termina a terra sulla pressione alle sua spalle da parte di Bastoni: l'arbitro fa cenno che non c'è niente ed invita il francese a rialzarsi.21:06

5' Tentativo di imbucata da parte di Carlos Augusto dalla sinistra, con la palla che sfila e con Thuram che non può arrivare: esce Urbig e la fa sua.21:06

2' In questi primi minuti si può intuire come Kompany abbia deciso di piazzare Guerreiro in marcatura a uomo su Calhanoglu, nel tentativo di limitarlo in fase di impostazione.21:05

Subito lancio lungo della difesa del Bayern e pressione alta, con Bastoni costretto a mettere in fallo laterale.21:01

Via al match. Primo possesso per il Bayern Monaco.21:01

A dirigere il match ci sarà l’arbitro svizzero Sandro Scharer.19:58

Inzaghi affida la porta a Sommer, con il terzetto composto da Pavard, Acerbi e Bastoni in difesa. In mezzo al campo Calhanoglu stringe i denti e si posiziona in cabina di regia tra Barella e Mkhitaryan, mentre Carlos Augusto vince il ballottaggio con Dimarco per il ruolo di esterno sinistro, con Darmian largo sulla corsia opposta. In attacco nessun dubbio per il tecnico nerazzurro: spazio a Lautaro e Thuram.19:58

FORMAZIONI UFFICIALI: L’Inter risponde con il solito 3-5-2: Sommer – Pavard, Acerbi, Bastoni – Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto – Lautaro, Thuram.19:58

Kompany deve rinunciare all’infortunato Neuer, con Urbig che difenderà i pali. In difesa assenti anche Upamecano e Davies, con il tecnico belga che schiera a sorpresa un reparto a quattro con Laimer e Stanisic ai lati di Dier e Kim. In mezzo al campo ci saranno Kimmich e Goretzka, mentre sulle fasce Olise e Sané. Alle spalle di Kane ci sarà, a sorpresa, Guerreiro.20:39

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Bayern Monaco scende in campo con un 4-2-3-1: Urbig – Laimer, Dier, Kim Stanisic – Kimmich, Goretzka – Olise, Guerreiro, Sané – Kane.20:39

L’Inter ha perso quattro delle sette gare contro il Bayern Monaco in Champions League, ma ha eliminato i tedeschi in entrambe le occasioni in cui i match erano valevoli per la fase ad eliminazione diretta della competizione: 2-0 nella finale del 2009/10 e, grazie alla regola dei gol in trasferta, negli ottavi di finale del 2010/11 con un 3-3 complessivo.17:58

Il Bayern Monaco, invece, dovrà fare a meno di diversi giocatori, ma l’assenza più pesante è senz’altro quella di Musiala: il talento tedesco ha rimediato una lesione muscolare nell’ultima di campionato e resterà lontano dai campi a lungo, saltando così sia l’andata che il ritorno contro i nerazzurri.17:57

L’Inter deve fare i conti con i diversi acciaccati e con la trasferta di Parma che ha consumato non poche energie sul piano fisico: la formazione di Inzaghi ha comunque il destino di questa stagione nelle sue mani, essendo ancora in corsa sia in campionato, che in Champions League ed, infine, in Coppa Italia.17:57

I nerazzurri di Simone Inzaghi si apprestano a scendere in campo nella prima delle due sfide contro i bavaresi guidati da Vincent Kompany valevoli per i quarti di finale: il primo atto andrà in scena all’Allianz Arena di Monaco di Baviera.17:56

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Bayern Monaco-Inter, gara valida per l’andata dei quarti di finale di UEFA Champions League.17:55

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp