Barcellona-Atletico Madrid: 0-2 - Champions 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita
8 Aprile 2026 ore 21:00
Barcellona
0
Atletico Madrid
2
Partita finita
Arbitro: István Kovács
45'0-1Julián Alvarez
70'0-2Alexander Sørloth
0'
45'
90'
90'
94'
L'Atleti porta a casa l'andata di queata sfida di uarti di finale con il risultato finale di 0-2: i colchoneros sfruttano il rosso (dopo il VAR) a Cubarsi e realizzano la punizione vincente con Alvarez, nel secondo tempo, Sorloth chiude il match.
Tutto si deciderá al Metropolitano nel match di ritorno, con la squadra del Cholo che potrá difender il doppio vantaggio.
Da Barcellona - Atletico Madrid é tutto, appuntamento alla gara di ritorno.
Sostituzione BARCELLONA: esce Robert Lewandowski, entra Fermín López.22:07
Barça pericoloso soprattutto con Rashford, vista la gabbia del Cholo Simeone a Yamal, Atlético che soffre ma poi trova il vantaggio nel finale.21:53
Atletico che va negli spogliatoi in vantaggio di una rete e di un uomo: tutto succede nel finale, rosso a Cubarsi e Alvarez segna sulla punizione successiva.21:53
45'+5'
FINISCE IL PRIMO TEMPO DI BARCELLONA - ATLETICO MADRID! 0-1 il parziale.21:52
45'+4'
Eric Garcia ora nella linea difensiva, Pedri ed Olmo in mediana: Flick ancora non cambia.21:51
45'+3'
LEWANDOWSKI! Conclusione del polacco dopo il passaggio filtrante di Cancelo, attento Musso.21:50
45'+1'
AMMONITO Marc Pubill. Giallo al centrale per un fallow su Lewa. 21:48
45'+1'
Quattro i minuti di recupero.21:48
45'
GOL! Barcellona - ATLETICO MADRID 0-1! Rete di Julián Alvarez. Punizione perfetta dell'argentino, palla sotto il sette dove Garcia non puó arrivare!21:47
44'
ESPULSO Pau Cubarsí! Il centrale stender Simeone lanciato a rete: Kovacs prima estrae il giallo, poi, dopa il VAR, estrae il rosso!21:46
42'
Richiamato al VAR Kovács: attimi di tensione al Camp Nou.21:44
39'
Intervento duro di Koke su Yamal, attenzione al capitano madrileño giá ammonito.21:42
37'
Barcellona che sta prendendo sempre piú metri, con i colchoneros veramente preoccupati per le percussioni di Yamal.21:41
35'
Altra gran chiusura di Le Normand, Barcellona che entra facilmente dalle fasce21:37
34'
MARTIN! Conclusione dalla distanza del centrale, palla di poco a lato.21:35
33'
Giocata pazzesca di Yamal, lo chiude all'ultimo Koke.21:34
31'
Sostituzione ATLETICO MADRID: esce Dávid Hancko, entra Marc Pubill.21:34
31'
AMMONITO Koke. Palla persa di Ruggeri, il capitano costretto al fallo su Olmo. 21:33
30'
MUSSO! Riflesso su Rashford, dopo il cross di Olmo.21:33
28'
Problemi per Hancko, gioco fermo.21:30
27'
Cross velenoso di Koundé, Lewandowski anticipato al momento del colpo di testa.21:29
26'
Fallo duro di Cancelo, richiamo anche per lui.21:27
24'
Atlético che ora prova il possesso palla, per evitare il monologo blaugrana.21:27
22'
Atlético che fatica con il pressing organizzato di un Barcellona veramente in palla.21:24
20'
Pedri prova la percussione personale, lo chiude Koke: ma che eleganza per il canario.21:22
19'
ANNULLATO IL GOL A RASHFORD! Yamal scatta in fuorigioco e serve il pallone all'inglese per il gol, il guardalinee alza la bandierina.21:20
18'
Griezmann protesta per un tocco di mano di Martin, si contina a giocare.21:19
17'
Che accelerazione di Rashford sulla sinistra, lo ferma Le Normand: l'ex Man United giocatore rinato con Flick.21:18
15'
Griezmann conckude male, ma azione ferma per un tocco di mano precedente di Lookman.21:17
14'
RASHFORD IN GIRATA! Conclusione sporca dell'inglese, pallone che rimbalza davanti a Musso e finisce a lato.21:16
12'
Conclusione di Simeone dopo l'ottima azione di Lookman, palla a lato. Atlético che si difende, ma riparte bene.21:14
10'
CANCELO! Stop, dribbling e conclusione del portoghese, para ancora Musso.21:12
8'
Koke durissimo su Olmo, dopo una palla persa di Alvarez, solo richiamo per lui.21:10
7'
Lookman calcia a lato dopo un pallone vagante, palla deviata in angolo.21:09
6'
Che inizio partita, occasioni per entrambe le squadre!21:08
5'
ALVAREZ! Pallone lungo di Simoeone, l'argentino di voglia trova il pallone, calcia ma Joan Garcia blocca!21:07
4'
ANCORA RASHFORD! Yamal recupera e serve subito l'inglese, diagonale deviato da Musso.21:06
3'
Barcellona ovviamente con il possesso palla, Atlético chiuso nella propria trequarti.21:05
2'
RASHFORD! Conclusione con il destro centrale, blocca Musso!21:04
2'
Catalani in blaugrana, la squadra di Madrid in rojoblanco.21:03
1'
INIZIA BARCELLONA - ATLETICO MADRID! In questo derby spagnolo, il primo pallone va ai colchoneros.21:03
Dirige il match l'arbitro rumeno István Kovács.20:12
Partita che si gioca al Camp Nou: Il Barcellona ha vinto tutte le 14 partite in casa da quando è tornato nel suo stadio a novembre.20:12
El Cholo Simeone deve far fronte a molti infortuni: Musso in porta, in difesa con Giménez out, spazio al Nazionale Spagnolo Le Normand con Pubill in panca. Llorente passa a centrocampo, Molina in difesa, attacco con Alvarez da prima punta, Griezmann a svariare, Lookman e Simeone sulle fasce.20:10
Flick opta per Olmo da trequartista, Eric Garcia a centrocampo con Pedri. Lewandowski prima punta, Yamal e Rashford da esterni. In difesa Joao Cancelo a destra, Martin da centrale con Cubarsi.20:09
La formazione dell'ATLETICO MADRID (4-4-2): Musso - Molina, Le Normand, Hancko, Ruggeri - G.Simeone, Llorente, Koke, Lookman - Griezmann, Alvarez. A disposizione: Esquivel, De Luis, Mendoza, Sorloth, Alex Baena, Almada, Lenglet, Pubill, Vargas, Gonzalez, Julio Diaz.20:07
Sono ufficiali le formazioni del match: BARCELLONA (4-2-3-1): Joan Garcia - Koundé, Cubarsi, Gerard Martin, Joao Cancelo - Eric Garcia, Pedri - Yamal, Olmo, Rashford - Lewandowski. A disposizione: Szczesny, Kochen, Balde, Araujo, Gavi, Ferran Torres, Fermin Lopez, Casadò, Bardghji, Cortes, Xavi Espart, Marques.20:06
Blaugrana che ritrovano i colchoneros dopo la vittoria per 1-2 dello scorso sabato, una gara che ha portato la formazione catalana ad un passo dalla conquista della Liga.15:50
Benvenuti e benvenute alla diretta testuale della sfida tra Barcelona e Atlético de Madrid, valevole per l'andata dei quarti di finale di Champions League.15:49
Formazioni Barcellona - Atletico Madrid
Barcellona
Atletico Madrid
TITOLARI BARCELLONA
(13) JOAN GARCÍA (P)
(23) JULES KOUNDÉ (D)
(5) PAU CUBARSÍ (D)
(2) JOÃO CANCELO (D)
(18) GERARD MARTÍN (D)
(24) ERIC GARCÍA (C)
(10) LAMINE YAMAL (C)
(14) MARCUS RASHFORD (C)
(8) PEDRI (C)
(20) DANI OLMO (C)
(9) ROBERT LEWANDOWSKI (A)
PANCHINA BARCELLONA
(4) RONALD ARAUJO (D)
(36) ÁLVARO CORTÉS (D)
(17) MARC CASADÓ (C)
(16) FERMÍN LÓPEZ (C)
(42) XAVI ESPART (D)
(6) GAVI (C)
(28) ROONY BARDGHJI (A)
(3) ALEJANDRO BALDE (D)
(43) TOMÁS MARQUÉS (C)
(25) WOJCIECH SZCZESNY (P)
(31) DIEGO KOCHEN (P)
(7) FERRAN TORRES (A)
ALLENATORE BARCELLONA
Hansi Flick
TITOLARI ATLETICO MADRID
(1) JUAN MUSSO (P)
(17) DÁVID HANCKO (D)
(3) MATTEO RUGGERI (D)
(24) ROBIN LE NORMAND (D)
(16) NAHUEL MOLINA (D)
(22) ADEMOLA LOOKMAN (C)
(6) KOKE (C)
(14) MARCOS LLORENTE (C)
(20) GIULIANO SIMEONE (C)
(19) JULIÁN ALVAREZ (A)
(7) ANTOINE GRIEZMANN (A)
PANCHINA ATLETICO MADRID
(21) OBED VARGAS (C)
(15) CLÉMENT LENGLET (D)
(9) ALEXANDER SØRLOTH (A)
(4) RODRIGO MENDOZA (C)
(10) ÁLEX BAENA (C)
(34) JULIO DÍAZ (C)
(23) NICO GONZÁLEZ (A)
(11) THIAGO ALMADA (C)
(33) MARIO DE LUIS (P)
(18) MARC PUBILL (D)
(31) SALVI ESQUIVEL (P)
ALLENATORE ATLETICO MADRID
Diego Simeone
PREPARTITA
Barcellona - Atletico Madrid è valevole per i quarti della competizione Champions League 2025/2026. La partita è in programma il giorno 8 aprile alle ore 21:00 allo stadio Spotify Camp Nou di Barcelona. Arbitro di Barcellona - Atletico Madrid sarà István Kovács. Al VAR invece ci sarà Christian Dingert.
Attualmente il Barcellona si trova 5° in classifica con 16 punti (frutto di 5 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece Atletico Madrid si trova 14° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte). Il Barcellona ha segnato 22 gol e ne ha subiti 14; Atletico Madrid ha segnato 17 gol e ne ha subiti 15.
Barcellona e Atletico Madrid si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match il Barcellona ha vinto 1 volta, Atletico Madrid ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati uno solo.
Barcellona-Atletico Madrid ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Barcellona e Atlético Madrid si incontreranno per la quinta volta in una competizione europea; tutti e cinque gli incontri si sono svolti ai quarti di finale di Champions League (2013-14 e 2015-16 in precedenza).
L'Atlético Madrid ha perso solo una delle quattro partite in Champions League contro il Barcellona (2V 1N) e ha eliminato la squadra catalana in entrambi i precedenti scontri nella fase a eliminazione diretta (2-1 in aggregato nel 2013-14 e 3-2 nel 2015-16). Solo il PSG (tre) ha eliminato il Barcellona più volte nelle fasi a eliminazione diretta in Coppa dei Campioni/Champions League.
Il Barcellona è rimasto imbattuto nelle ultime 25 partite contro l'Atlético Madrid al Camp Nou tra tutte le competizioni (17V 8N), con l'ultima sconfitta risalente al febbraio 2006, quando l'Atlético era allenato da Pepe Murcia (sconfitta per 1-3 in LaLiga).
L'Atlético Madrid non ha mai vinto una trasferta contro un'altra squadra spagnola in Champions League, perdendo quattro delle cinque giocate (1N). Più in generale, la squadra di Diego Simeone non ha ottenuto alcun successo nelle ultime sei gare fuori casa nelle fasi a eliminazione diretta della competizione (1N 5P), con l'ultima vittoria risalente a Old Trafford contro il Manchester United nel marzo 2022 (1-0).
Dall'arrivo di Hansi Flick al Barcellona, i blaugrana sono la formazione ad aver segnato più gol in Champions League (73). Tuttavia, non hanno mantenuto la porta inviolata in nessuna delle ultime 13 partite, che è già la loro serie più lunga senza clean sheet in una grande competizione europea.
Tra gli allenatori con almeno 10 partite, Hansi Flick è quello con la più alta percentuale di vittorie in Champions League sia in generale (73.8% - 31/42) sia nella fase a eliminazione diretta (70.6% - 12/17).
Raphinha ha preso parte a 33 gol in 33 presenze in Champions League con il Barcellona (19 gol e 14 assist); il brasiliano è anche il giocatore che è stato coinvolto in più reti nella fase a eliminazione diretta dall'inizio della stagione 2023-24 nel torneo (17 - 10 gol e 7 assist).
Tra i giocatori dell'Atlético Madrid, Julián Alvarez è quello con più gol fatti (8), più assist forniti (4) e più occasioni create (29) in questa stagione di Champions League. Considerando tutte le squadre, l'argentino è anche il calciatore che ha registrato più pressioni ad alta intensità nell'edizione 2025-26 (702).
Lamine Yamal vanta cinque gol e quattro assist in otto presenze in questa stagione di Champions League. Se dovesse segnare o fornire un assist in questa partita, diventerebbe il giocatore più giovane a registrare almeno 10 partecipazioni al gol in una singola edizione del torneo (18 anni e 269 giorni), superando il record di Erling Haaland (19 anni e 212 giorni – 10 gol e 1 assist nel 2019-2020).
Pablo Barrios ha effettuato più line-breaking passes nell'ultimo terzo di campo di qualsiasi altro giocatore dell'Atlético Madrid in questa Champions League (42). Come squadra, l'Atlético ha registrato una media di 32.6 line-breaking passes nell'ultimo terzo di campo in questa edizione quando Barrios è partito titolare (8 partite), rispetto a soli 22.5 in media quando non ha iniziato il match (4 match).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: