Benvenuti e benvenute alla diretta testuale della sfida tra Barcelona e Atlético de Madrid, valevole per l'andata dei quarti di finale di Champions League.15:49

Partita che si gioca al Camp Nou: Il Barcellona ha vinto tutte le 14 partite in casa da quando è tornato nel suo stadio a novembre.20:12

Atletico che va negli spogliatoi in vantaggio di una rete e di un uomo: tutto succede nel finale, rosso a Cubarsi e Alvarez segna sulla punizione successiva.21:53

PREPARTITA

Barcellona - Atletico Madrid è valevole per i quarti della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 8 aprile alle ore 21:00 allo stadio Spotify Camp Nou di Barcelona.

Arbitro di Barcellona - Atletico Madrid sarà István Kovács. Al VAR invece ci sarà Christian Dingert.

Attualmente il Barcellona si trova 5° in classifica con 16 punti (frutto di 5 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece Atletico Madrid si trova 14° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte).

Il Barcellona ha segnato 22 gol e ne ha subiti 14; Atletico Madrid ha segnato 17 gol e ne ha subiti 15.

Barcellona e Atletico Madrid si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match il Barcellona ha vinto 1 volta, Atletico Madrid ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati uno solo.

Barcellona-Atletico Madrid ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Barcellona e Atlético Madrid si incontreranno per la quinta volta in una competizione europea; tutti e cinque gli incontri si sono svolti ai quarti di finale di Champions League (2013-14 e 2015-16 in precedenza).

L'Atlético Madrid ha perso solo una delle quattro partite in Champions League contro il Barcellona (2V 1N) e ha eliminato la squadra catalana in entrambi i precedenti scontri nella fase a eliminazione diretta (2-1 in aggregato nel 2013-14 e 3-2 nel 2015-16). Solo il PSG (tre) ha eliminato il Barcellona più volte nelle fasi a eliminazione diretta in Coppa dei Campioni/Champions League.

Il Barcellona è rimasto imbattuto nelle ultime 25 partite contro l'Atlético Madrid al Camp Nou tra tutte le competizioni (17V 8N), con l'ultima sconfitta risalente al febbraio 2006, quando l'Atlético era allenato da Pepe Murcia (sconfitta per 1-3 in LaLiga).

L'Atlético Madrid non ha mai vinto una trasferta contro un'altra squadra spagnola in Champions League, perdendo quattro delle cinque giocate (1N). Più in generale, la squadra di Diego Simeone non ha ottenuto alcun successo nelle ultime sei gare fuori casa nelle fasi a eliminazione diretta della competizione (1N 5P), con l'ultima vittoria risalente a Old Trafford contro il Manchester United nel marzo 2022 (1-0).

Dall'arrivo di Hansi Flick al Barcellona, i blaugrana sono la formazione ad aver segnato più gol in Champions League (73). Tuttavia, non hanno mantenuto la porta inviolata in nessuna delle ultime 13 partite, che è già la loro serie più lunga senza clean sheet in una grande competizione europea.

Tra gli allenatori con almeno 10 partite, Hansi Flick è quello con la più alta percentuale di vittorie in Champions League sia in generale (73.8% - 31/42) sia nella fase a eliminazione diretta (70.6% - 12/17).

Raphinha ha preso parte a 33 gol in 33 presenze in Champions League con il Barcellona (19 gol e 14 assist); il brasiliano è anche il giocatore che è stato coinvolto in più reti nella fase a eliminazione diretta dall'inizio della stagione 2023-24 nel torneo (17 - 10 gol e 7 assist).

Tra i giocatori dell'Atlético Madrid, Julián Alvarez è quello con più gol fatti (8), più assist forniti (4) e più occasioni create (29) in questa stagione di Champions League. Considerando tutte le squadre, l'argentino è anche il calciatore che ha registrato più pressioni ad alta intensità nell'edizione 2025-26 (702).

Lamine Yamal vanta cinque gol e quattro assist in otto presenze in questa stagione di Champions League. Se dovesse segnare o fornire un assist in questa partita, diventerebbe il giocatore più giovane a registrare almeno 10 partecipazioni al gol in una singola edizione del torneo (18 anni e 269 giorni), superando il record di Erling Haaland (19 anni e 212 giorni – 10 gol e 1 assist nel 2019-2020).

Pablo Barrios ha effettuato più line-breaking passes nell'ultimo terzo di campo di qualsiasi altro giocatore dell'Atlético Madrid in questa Champions League (42). Come squadra, l'Atlético ha registrato una media di 32.6 line-breaking passes nell'ultimo terzo di campo in questa edizione quando Barrios è partito titolare (8 partite), rispetto a soli 22.5 in media quando non ha iniziato il match (4 match).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: