Dominio pressoché totale della squadra di Luis Enrique che andrà a Liverpool con un bottino di due reti di vantaggio, forse poche per il numero di occasioni create e per quanto messo in campo stasera. Da segnalare anche un rigore concesso da Sanchez ai parigini, poi tolto dopo on-field review, e un palo di Dembelé all'87'. I Reds rimangono tutto sommato a galla grazie a Mamardashvili, autore di diverse parate decisive durante tutto l'arco della gara, ma ad Anfield servirà tutt'altro atteggiamento per ribaltare la situazione.

Nella passata stagione PSG e Liverpool si affrontarono agli ottavi in quella che fu una finale anticipata, nella quale ebbero la meglio i francesi ai rigori, cosa che diede loro forse la spinta giusta verso la vittoria della prima Champions della propria storia. Al Parco dei Principi furono però gli inglesi a imporsi per 1-0 con rete di Harvey Elliott. La squadra di Slot punterà dunque a ripetere quel risultato per provare poi a ribaltare l'esito del doppio confronto di un anno fa, quella di Luis Enrique proverà invece a far valere il fattore campo per fare un passo decisivo verso le semifinali. Fischio d'inizio alle ore 21. 20:51

Team arbitrale tutto spagnolo con Sanchez a dirigere, coadiuvato da Cabanero e Prieto. Il quarto ufficiale è Martinez Munuera mentre in sala VAR ci sono Del Cerro Grande e Cuadra Fernandez.20:42

Luis Enrique ne cambia quattro rispetto alla vittoria per 3-1 sul Tolosa in Ligue 1. Tra i pali c'è sempre Safonov, davanti a lui rientrano Marquinhos a far coppia col confermato Pacho e Nuno Mendes a sinistra al posto di Lucas Hernandez. A destra c'è invece sempre Hakimi. A centrocampo l'unico ancora titolare è Zaire-Emery, vanno in panchina Beraldo e Lee con Vitinha e Joao Neves che tornano dal 1'. In avanti spazio ancora al trio Doué-Dembelé-Kvara. Assenti per infortunio Barcola e Fabian Ruiz.20:58

Slot ne cambia invece solo due dopo il pesante 4-0 subito da City in FA Cup. Salah e Jones vanno infatti in panchina. Confermata la linea a quattro davanti a Mamardashvili con Gomez e Kerkez sugli esterni, Konaté e Van Dijk centrali. Gravenberch agirà in mediana con il rientrante Mac Allister, mentre alle spalle dell'unica punta Ekitiké, preferito ancora a Isak, ci saranno Frimpong, Szboszlai e Wirtz.20:58

Difesa a tre per il Liverpool, contrariamente alle attese, con Frimpong e Kerkez a tutta fascia, Gomez e Konaté braccetti e Van Dijk centrale.21:04

Kavaratskhelia si accentra dalla sinistra e calcia col destro, Mamardashvili è reattivo nel bloccare la sfera smorzata da un compagno.21:24

Hakimi ruba palla a Kerkez ed entra in area dalla destra, non ci sono però compagni in mezzo e il marocchino fa il massimo guadagnando un calcio d'angolo.22:11

Break di Wirtz che resiste alla pressione di Kvaratskhelia e tocca in verticale per Ekitiké, troppo lento e impacciato nel cercare lo spazio per la conclusione, permettendo il recupero di Pacho.22:35

ALTRO SPRECO DEL PARIS! Hakimi, dopo un dialogo nello stretto con Kvaratskhelia, si ritrova con una prateria verso la porta avversaria, porta palla fino all'area, alza la testa e serve Nuno Mendes alla propria sinistra. Il portoghese non calcia di prima, si allunga troppo il pallone e finisce per perderlo.22:49

PREPARTITA

Paris Saint-Germain - Liverpool è valevole per i quarti della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 8 aprile alle ore 21:00 allo stadio Parc des Princes di Paris.

Arbitro di Paris Saint-Germain - Liverpool sarà José María Sánchez Martínez. Al VAR invece ci sarà Carlos del Cerro Grande.

Attualmente Paris Saint-Germain si trova 11° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte); invece il Liverpool si trova 3° in classifica con 18 punti (frutto di 6 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).

Paris Saint-Germain ha segnato 21 gol e ne ha subiti 11; il Liverpool ha segnato 20 gol e ne ha subiti 8.

Paris Saint-Germain e Liverpool si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match Paris Saint-Germain ha vinto 2 volte, il Liverpool ha vinto 2 volte mentre non ci sono mai stati pareggi.

Paris Saint-Germain-Liverpool ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Paris Saint-Germain e il Liverpool si sono incontrati in sei precedenti occasioni nelle competizioni europee, con entrambe le squadre che hanno registrato tre vittorie ciascuna. Le sfide più recenti risalgono alla scorsa stagione di Champions League, dove entrambe hanno vinto 1-0 in trasferta negli ottavi di finale, prima che i parigini ottenessero il pass per i quarti di finale grazie alla lotteria dei calci di rigore ad Anfield (4-1).

Negli ottavi di finale della scorsa stagione tra queste due squadre, il Liverpool ha avuto una media di possesso palla del 38.6% e ha registrato 14 tiri nello specchio in meno rispetto al Paris Saint-Germain nell'arco delle due gare (4 a favore, 18 contro); il loro più grande differenziale negativo di tiri nello specchio in una fase a eliminazione diretta di Champions League da quando il dato è disponibile (dal 2003-04).

Il Paris Saint-Germain è rimasto imbattuto nelle ultime sei partite di Champions League contro squadre inglesi (5V 1N) e ha superato tutti e quattro i turni nella fase a eliminazione diretta contro avversarie inglesi dall'inizio della scorsa stagione (contro Liverpool, Aston Villa, Arsenal e Chelsea).

In quattro delle ultime cinque edizioni della Champions League, i detentori del trofeo sono stati eliminati ai quarti di finale (Bayern Monaco 2020-21, Chelsea 2021-22, Manchester City 2023-24 e Real Madrid 2024-25), con il solo Real Madrid nel 2022-23 che è riuscito a raggiungere le semifinali.

Il Paris Saint-Germain è rimasto imbattuto nelle ultime sette gare nella fase a eliminazione diretta in Champions League (6V 1N) e potrebbe eguagliare la serie più lunga di una squadra francese nella competizione (otto del Lione tra aprile 2004 e marzo 2006).

Il Paris Saint-Germain (90) e il Liverpool (85) sono le due squadre con il maggior numero di tiri nello specchio in questa Champions League. Tuttavia, il Paris Saint-Germain ha segnato 34 gol con un xG di 25.2 (+8.8), mentre il Liverpool ha realizzato 24 reti da un xG di 27.7 (-3.7).

Khvicha Kvaratskhelia ha preso parte a 11 gol in 11 partite di in questa stagione di Champions League (7G+4A): è già il secondo miglior risultato a pari merito per un giocatore del Paris Saint-Germain in una singola edizione del torneo (al pari di Kylian Mbappé nel 2020-21) e dietro solo a Ousmane Dembélé della scorsa stagione (14 in 15 match).

Tra i giocatori del Liverpool, Dominik Szoboszlai è quello con più gol (5), più assist (4), più movimenti palla al piede in avanti (85), più possessi guadagnati (69) e pressioni ad alta intensità (414) in questa stagione di Champions League.

Achraf Hakimi ha fornito cinque assist in nove partite in questa stagione di Champions League. Il marocchino è l'unico difensore nella storia della competizione ad aver fornito almeno cinque assist in due edizioni diverse - e ha raggiunto questo traguardo in due stagioni consecutive (cinque anche nel 2024-25).

Florian Wirtz ha creato 27 occasioni su azione in nove partite con il Liverpool in questa Champions League: il record per un giocatore nelle sue prime 10 partite per un club nella competizione (da quando il dato è disponibile, dal 2003-04) è di 32 di Mesut Özil con il Real Madrid, mentre il totale di Wirtz è già il più alto registrato da un giocatore per un club inglese dopo 10 presenze.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: