Paris Saint-Germain-Liverpool: 2-0 - Champions 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita
Stadio Parc des Princes di Parigi 8 Aprile 2026 ore 21:00
Paris Saint-Germain
2
Liverpool
0
Partita finita
Arbitro: José María Sánchez Martínez
11'1-0Désiré Doué
65'2-0Khvicha Kvaratskhelia
0'
45'
90'
90'
93'
Dominio pressoché totale della squadra di Luis Enrique che andrà a Liverpool con un bottino di due reti di vantaggio, forse poche per il numero di occasioni create e per quanto messo in campo stasera. Da segnalare anche un rigore concesso da Sanchez ai parigini, poi tolto dopo on-field review, e un palo di Dembelé all'87'. I Reds rimangono tutto sommato a galla grazie a Mamardashvili, autore di diverse parate decisive durante tutto l'arco della gara, ma ad Anfield servirà tutt'altro atteggiamento per ribaltare la situazione.
Prima della gara di ritorno, in programma martedì 14 aprile alle 21, il Paris Saint-Germain non giocherà in campionato avendo ottenuto il rinvio della gara con il Lens. Per il Liverpool riprende invece la Premier con la sfida al Fulham, in programma sabato 11 alle 18.30 ad Anfield Road.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Grazie per aver seguito la diretta scritta di Paris Saint-Germain-Liverpool 2-0 e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Champions League 2025/26.23:06
90'+3'
Triplice fischio di Sanchez. Paris Saint-Germain-Liverpool termina 2-0. Reti di Doué all'11' e Kvaratskhelia al 65'.22:52
90'+2'
Non c'è nulla, si prosegue.22:51
90'+2'
Check del VAR in corso per verificare l'episodio precedente.22:51
90'+1'
Accelerazione mostruosa di Nuno Mendes sulla sinistra che va a terra dopo una spinta di Konaté al momento del tiro. Sanchez lascia correre.22:52
ALTRO SPRECO DEL PARIS! Hakimi, dopo un dialogo nello stretto con Kvaratskhelia, si ritrova con una prateria verso la porta avversaria, porta palla fino all'area, alza la testa e serve Nuno Mendes alla propria sinistra. Il portoghese non calcia di prima, si allunga troppo il pallone e finisce per perderlo.22:49
88'
Sostituzione PSG: esce Ousmane Dembelé, entra Lucas Hernandez.22:47
87'
PALO PARIS SAINT-GERMAIN! Dembelé galoppa nel campo avversario, dialoga con Lee Kang-In e spara una botta secca col destro sul primo palo, colpendo la parte esterna del legno.22:46
85'
Non sembrano aver cambiato molto per ora i ritocchi effettuati da Slot.22:45
82'
OCCASIONE PER HAKIMI! Palla a rimorchio di Dembelé per Hakimi e destro basso secco dell'ex Inter, Mamardashvili risponde presente in tuffo alla propria sinistra.22:41
79'
Slot si gioca, forse tardivamente, ben quattro cambi in un colpo solo per provare a raddrizzare la situazione.22:39
78'
Sostituzione Liverpool: fuori Hugo Ekitiké, dentro Cody Gakpo.22:39
78'
Sostituzione Liverpool: fuori Dominik Szoboszlai, dentro Curtis Jones.22:38
78'
Sostituzione Liverpool: fuori anche Florian Wirtz, dentro Alexander Isak.22:38
78'
Sostituzione Liverpool: esce Milos Kerkez, entra Andy Robertson.22:37
78'
Sostituzione Paris Saint-Germain: fuori Désiré Doué, dentro Kang-In Lee.22:37
76'
Break di Wirtz che resiste alla pressione di Kvaratskhelia e tocca in verticale per Ekitiké, troppo lento e impacciato nel cercare lo spazio per la conclusione, permettendo il recupero di Pacho.22:35
73'
OCCASIONE LIVERPOOL! Wirtz calcia da dentro l'area, salva tutto Vitinha che respinge la conclusione dell'avversario con Safonov che si era buttato dalla parte opposta.22:32
72'
NIENTE RIGORE! Il VAR richiama Sanchez al monitor per rivedere l'azione precedente, il direttore di gara cancella tutto dopo la review.22:32
70'
RIGORE PER IL PSG! Zaire-Emery apre a destra per Doué che attira su di sé l'attenzione della difesa avversaria e restituisce il pallone al compagno che viene atterrato da Konaté in area.22:30
68'
Continua a gestire il possesso la squadra di Luis Enrique, non arriva la reazione del Liverpool, nemmeno da parte di Slot con qualche sostituzione per provare a cambiare l'inerzia della gara.22:28
65'
GOL! PSG-Liverpool 2-0! Rete di Kvaratskhelia. Palla visionaria di Joao Neves in verticale per Kvara che resiste alla pressione di Gravenberch, aggira Mamardashvili e insacca col piatto destro.22:25
65'
Lungo possesso palla dei padroni di casa nel campo avversario, Liverpool costretto alla difesa a oltranza.22:24
62'
Doué in verticale per Hakimi in area avversaria, il suo cross teso viene respinto in calcio d'angolo.22:21
59'
Cross di Frimpong dalla destra, Wirtz tocca di prima all'indietro per Mac Allister il cui destro viene murato da Pacho.22:18
59'
Incursione centrale di Mac Allister che va a terra dopo un tocco di Pacho. Sanchez lascia correre tra le proteste dei Reds.22:17
57'
Doppio cross del Liverpool dalla destra, Safonov prima respinge di pugno con stile rivedibile, poi blocca sicuro quello successivo.22:15
54'
SPRECA ANCORA IL PARIS! Kvara imbuca in area per Nuno Mendes, palla rimorchio per Dembelé che spara alle stelle col sinistro!22:16
53'
Hakimi ruba palla a Kerkez ed entra in area dalla destra, non ci sono però compagni in mezzo e il marocchino fa il massimo guadagnando un calcio d'angolo.22:11
52'
Confusione tra le fila del Liverpool, dovuta anche alla pressione costante dei giocatori del Paris.22:11
49'
Destro a giro di Ekitiké, palla altissima e lontana dalla porta di Safonov.22:07
47'
Rimessa lunga in area di Gomez, sbroglia tutto Safonov in uscita col pugno.22:06
46'
Si ricomincia!22:04
PSG straripante per la mole di gioco espressa e avanti nel punteggio ma solo di una rete, quella realizzata da Doué all'11esimo, complice una deviazione di Gravenberch a mettere fuori causa Mamardashvili. Il portiere georgiano si rende poi protagonista di diversi interventi decisivi a impedire il raddoppio parigino. Liverpool non pervenuto in zona offensiva, serve maggiore incisività alla squadra di Slot per provare a ristabilire la parità.21:52
45'+1'
Fine primo tempo. Paris Saint-Germain-Liverpool è 1-0 al 45', decide tutto la rete di Doué al minuto 11.21:48
45'
Un minuto di recupero.21:47
45'
Dembelé all'indietro per Joao Neves che perde tanto tempo nel controllo e chiude troppo il destro dal limite. Palla fuori di metri alla destra di Mamardashvili.21:47
44'
Non molla la presa la squadra di Luis Enrique che sta cercando di assestare il colpo del K.O. agli avversari prima dell'intervallo.21:46
42'
SPRECA IL PARIS! Vitinha manda Kvara nello spazio, assist al centro per Doué che ricicla a destra per Dembelé, il cui tiro a botta sicura esce però strozzato e favorisce la presa in due tempi di Mamardashvili.21:44
40'
Wirtz scucchiaia perfettamente in area per Frimpong, l'ex Bayer calcia in diagonale dopo un rimbalzo ma non trova lo specchio. Tutto fermo però per fuorigioco.21:42
38'
Destro di Kvara da posizione defilata, sull'esterno della rete.21:40
37'
ANCORA PARIS! Nuno Mendes corre sulla sinistra con tanto spazio a disposizone, assist perfetto per Doué a centro area che controlla e calcia col sinistro in un amen, trovando una risposta perfetta di Mamardashvili col corpo!21:40
34'
Fallo in attacco di Hakimi che spinge vistosamente Kerkez. Torna a respirare il Liverpool, parso in difficoltà negli ultimi minuti.21:37
32'
OCCASIONE PSG! Conclusione improvvisa di Kvaratskhelia col destro dalla distanza, Mamardashvili respinge in tuffo alla propria destra una palla resa velenosa dalla deviazione di Mac Allister.21:36
31'
Altro giallo provocato da Doué, tranciato di netto da Mac Allister che finisce sul taccuino di Sanchez.21:33
28'
Entrata ruvida di Gomez su Doué nei pressi dell'area del Paris, arriva il giallo per il difensore inglese.21:30
27'
Gioco fermo per qualche decina di secondi, entrambe le squadre ne approfittano per una sorta di cooling break.21:29
25'
Torna ad attaccare con più convinzione il Paris Saint-Germain col Liverpool costretto nuovamente ad arretrare il proprio baricentro.21:27
22'
Kavaratskhelia si accentra dalla sinistra e calcia col destro, Mamardashvili è reattivo nel bloccare la sfera smorzata da un compagno.21:24
20'
Uscita perfetta di Safonov che anticipa Van Dijk e Kerkez in tuffo su una palla tagliata di Szoboszlai dalla destra.21:22
20'
Corner per il Liverpool che sta quantomeno provando a reagire dopo il colpo subito all'11'.21:21
17'
Doppio cross di Frimpong dalla destra, il primo respinto, il secondo troppo alto per tutti a centro area. L'azione si chiude con la palla in rimessa laterale e il Paris che torna in possesso.21:19
15'
Ekitiké doma un pallone al limite dell'area avversaria ma si ferma tutto per un fallo precedente di Wirtz su Dembelé.21:17
14'
Punizione in zona centrale per il Liverpool, Szoboszlai la scodella in area per la solita torre di Van Dijk, respinta dalla difesa francese.21:16
11'
GOL! PSG-Liverpool 1-0! Rete di Doué. Slalom centrale di Dembelé, un rimpallo fa finire la palla a Doué che si accentra dalla sinistra e prova il destro a giro da dentro l'area, la deviazione di Gravenberch con il piede destro fa impennare il pallone che si insacca alle spalle di un incolpevole Mamardashvili.21:28
10'
Il PSG continua a manovrare nel campo avversario, senza trovare spazi in zona offensiva ma comunque con estrema tranquillità.21:13
9'
Si riaffaccia in avanti il Paris ma il pallone si perde sul fondo.21:11
7'
Gomez scodella il pallone direttamente in area dove Van Dijk anticipa tutti di testa girandolo all'indietro, libera però l'attenta difesa francese.21:09
7'
Primo timido approccio offensivo del Liverpool che guadagna una rimessa laterale sulla destra.21:09
5'
Prime fasi del match con il Paris a fare gioco e il Liverpool ad attendere davanti alla propria area.21:07
3'
Liverpool subito preso alla sprovvista da un lancio di Nuno Mendes a premiare il taglio di Hakimi verso sinistra, l'ex Inter serve Dembelé al limite ma il francese prova un velo anziché controllare e cercare la conclusione. Recupera la difesa ospite.21:05
2'
Difesa a tre per il Liverpool, contrariamente alle attese, con Frimpong e Kerkez a tutta fascia, Gomez e Konaté braccetti e Van Dijk centrale.21:04
Si comincia!21:02
Un minuto di raccoglimento per Mircea Lucescu.21:00
Squadre in campo al Parco dei Principi. Stati di forma nettamente diversi tra le due squadre coi francesi reduci da 4 vittorie consecutive mentre i Reds hanno vinto una sola gara nell'ultimo mese.20:58
Slot ne cambia invece solo due dopo il pesante 4-0 subito da City in FA Cup. Salah e Jones vanno infatti in panchina. Confermata la linea a quattro davanti a Mamardashvili con Gomez e Kerkez sugli esterni, Konaté e Van Dijk centrali. Gravenberch agirà in mediana con il rientrante Mac Allister, mentre alle spalle dell'unica punta Ekitiké, preferito ancora a Isak, ci saranno Frimpong, Szboszlai e Wirtz.20:58
Luis Enrique ne cambia quattro rispetto alla vittoria per 3-1 sul Tolosa in Ligue 1. Tra i pali c'è sempre Safonov, davanti a lui rientrano Marquinhos a far coppia col confermato Pacho e Nuno Mendes a sinistra al posto di Lucas Hernandez. A destra c'è invece sempre Hakimi. A centrocampo l'unico ancora titolare è Zaire-Emery, vanno in panchina Beraldo e Lee con Vitinha e Joao Neves che tornano dal 1'. In avanti spazio ancora al trio Doué-Dembelé-Kvara. Assenti per infortunio Barcola e Fabian Ruiz.20:58
FORMAZIONE UFFICIALE LIVERPOOL: 4-2-3-1 per i Reds. Mamardashvili - Gomez, Konaté, Van Dijk, Kerkez - Gravenberch, Mac Allister - Frimpong, Szoboszlai, Wirtz - Ekitiké. A disposizione: Woodman, Misciur, Isak, Salah, Chiesa, Jones, Gakpo, Robertson, Nyoni, Ngumoha.20:49
FORMAZIONE UFFICIALE PSG: 4-3-3 per i parigini. Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves - Doué, Dembelé, Kvaratskhelia. A disposizione: Chevalier, Marin, Beraldo, Zabarnyi, Gonçalo Ramos, Lee Kang-In, Lucas Hernandez, Mayulu, Dro Fernandez, Mbaye.20:49
Team arbitrale tutto spagnolo con Sanchez a dirigere, coadiuvato da Cabanero e Prieto. Il quarto ufficiale è Martinez Munuera mentre in sala VAR ci sono Del Cerro Grande e Cuadra Fernandez.20:42
Nella passata stagione PSG e Liverpool si affrontarono agli ottavi in quella che fu una finale anticipata, nella quale ebbero la meglio i francesi ai rigori, cosa che diede loro forse la spinta giusta verso la vittoria della prima Champions della propria storia. Al Parco dei Principi furono però gli inglesi a imporsi per 1-0 con rete di Harvey Elliott. La squadra di Slot punterà dunque a ripetere quel risultato per provare poi a ribaltare l'esito del doppio confronto di un anno fa, quella di Luis Enrique proverà invece a far valere il fattore campo per fare un passo decisivo verso le semifinali. Fischio d'inizio alle ore 21. 20:51
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Paris Saint-Germain-Liverpool, gara di andata dei quarti di finale della Champions League 2025/26.20:04
Dove si gioca la partita:
Stadio: Parc des Princes Città: Parigi Capienza: 48712 spettatori20:04
Formazioni Paris Saint-Germain - Liverpool
Paris Saint-Germain
Liverpool
TITOLARI PARIS SAINT-GERMAIN
(39) MATVEY SAFONOV (P)
(5) MARQUINHOS (D)
(51) WILLIAN PACHO (D)
(25) NUNO MENDES (D)
(2) ACHRAF HAKIMI (D)
(87) JOÃO NEVES (C)
(17) VITINHA (C)
(33) WARREN ZAÏRE-EMERY (C)
(10) OUSMANE DEMBÉLÉ (A)
(14) DÉSIRÉ DOUÉ (A)
(7) KHVICHA KVARATSKHELIA (A)
PANCHINA PARIS SAINT-GERMAIN
(27) DRO FERNÁNDEZ (C)
(19) LEE KANG-IN (C)
(24) SENNY MAYULU (C)
(89) RENATO MARIN (P)
(21) LUCAS HERNÁNDEZ (D)
(4) BERALDO (D)
(9) GONÇALO RAMOS (A)
(49) IBRAHIM MBAYE (A)
(6) ILLIA ZABARNYI (D)
(30) LUCAS CHEVALIER (P)
ALLENATORE PARIS SAINT-GERMAIN
Luis Enrique Martínez García
TITOLARI LIVERPOOL
(25) GIORGI MAMARDASHVILI (P)
(5) IBRAHIMA KONATÉ (D)
(2) JOE GOMEZ (D)
(4) VIRGIL VAN DIJK (D)
(8) DOMINIK SZOBOSZLAI (C)
(30) JEREMIE FRIMPONG (C)
(6) MILOS KERKEZ (C)
(38) RYAN GRAVENBERCH (C)
(10) ALEXIS MAC ALLISTER (C)
(7) FLORIAN WIRTZ (A)
(22) HUGO EKITIKÉ (A)
PANCHINA LIVERPOOL
(18) CODY GAKPO (A)
(73) RIO NGUMOHA (A)
(11) MOHAMED SALAH (A)
(42) TREY NYONI (C)
(17) CURTIS JONES (C)
(28) FREDDIE WOODMAN (P)
(14) FEDERICO CHIESA (A)
(26) ANDY ROBERTSON (D)
(9) ALEXANDER ISAK (A)
(74) KORNEL MISCIUR (P)
ALLENATORE LIVERPOOL
Arne Slot
PREPARTITA
Paris Saint-Germain - Liverpool è valevole per i quarti della competizione Champions League 2025/2026. La partita è in programma il giorno 8 aprile alle ore 21:00 allo stadio Parc des Princes di Paris. Arbitro di Paris Saint-Germain - Liverpool sarà José María Sánchez Martínez. Al VAR invece ci sarà Carlos del Cerro Grande.
Attualmente Paris Saint-Germain si trova 11° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte); invece il Liverpool si trova 3° in classifica con 18 punti (frutto di 6 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte). Paris Saint-Germain ha segnato 21 gol e ne ha subiti 11; il Liverpool ha segnato 20 gol e ne ha subiti 8.
Paris Saint-Germain e Liverpool si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match Paris Saint-Germain ha vinto 2 volte, il Liverpool ha vinto 2 volte mentre non ci sono mai stati pareggi.
Paris Saint-Germain-Liverpool ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Paris Saint-Germain e il Liverpool si sono incontrati in sei precedenti occasioni nelle competizioni europee, con entrambe le squadre che hanno registrato tre vittorie ciascuna. Le sfide più recenti risalgono alla scorsa stagione di Champions League, dove entrambe hanno vinto 1-0 in trasferta negli ottavi di finale, prima che i parigini ottenessero il pass per i quarti di finale grazie alla lotteria dei calci di rigore ad Anfield (4-1).
Negli ottavi di finale della scorsa stagione tra queste due squadre, il Liverpool ha avuto una media di possesso palla del 38.6% e ha registrato 14 tiri nello specchio in meno rispetto al Paris Saint-Germain nell'arco delle due gare (4 a favore, 18 contro); il loro più grande differenziale negativo di tiri nello specchio in una fase a eliminazione diretta di Champions League da quando il dato è disponibile (dal 2003-04).
Il Paris Saint-Germain è rimasto imbattuto nelle ultime sei partite di Champions League contro squadre inglesi (5V 1N) e ha superato tutti e quattro i turni nella fase a eliminazione diretta contro avversarie inglesi dall'inizio della scorsa stagione (contro Liverpool, Aston Villa, Arsenal e Chelsea).
In quattro delle ultime cinque edizioni della Champions League, i detentori del trofeo sono stati eliminati ai quarti di finale (Bayern Monaco 2020-21, Chelsea 2021-22, Manchester City 2023-24 e Real Madrid 2024-25), con il solo Real Madrid nel 2022-23 che è riuscito a raggiungere le semifinali.
Il Paris Saint-Germain è rimasto imbattuto nelle ultime sette gare nella fase a eliminazione diretta in Champions League (6V 1N) e potrebbe eguagliare la serie più lunga di una squadra francese nella competizione (otto del Lione tra aprile 2004 e marzo 2006).
Il Paris Saint-Germain (90) e il Liverpool (85) sono le due squadre con il maggior numero di tiri nello specchio in questa Champions League. Tuttavia, il Paris Saint-Germain ha segnato 34 gol con un xG di 25.2 (+8.8), mentre il Liverpool ha realizzato 24 reti da un xG di 27.7 (-3.7).
Khvicha Kvaratskhelia ha preso parte a 11 gol in 11 partite di in questa stagione di Champions League (7G+4A): è già il secondo miglior risultato a pari merito per un giocatore del Paris Saint-Germain in una singola edizione del torneo (al pari di Kylian Mbappé nel 2020-21) e dietro solo a Ousmane Dembélé della scorsa stagione (14 in 15 match).
Tra i giocatori del Liverpool, Dominik Szoboszlai è quello con più gol (5), più assist (4), più movimenti palla al piede in avanti (85), più possessi guadagnati (69) e pressioni ad alta intensità (414) in questa stagione di Champions League.
Achraf Hakimi ha fornito cinque assist in nove partite in questa stagione di Champions League. Il marocchino è l'unico difensore nella storia della competizione ad aver fornito almeno cinque assist in due edizioni diverse - e ha raggiunto questo traguardo in due stagioni consecutive (cinque anche nel 2024-25).
Florian Wirtz ha creato 27 occasioni su azione in nove partite con il Liverpool in questa Champions League: il record per un giocatore nelle sue prime 10 partite per un club nella competizione (da quando il dato è disponibile, dal 2003-04) è di 32 di Mesut Özil con il Real Madrid, mentre il totale di Wirtz è già il più alto registrato da un giocatore per un club inglese dopo 10 presenze.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: