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AEK Athens-LASK: 1-0 - Champions 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Allwyn Arena di Atene
8 Settembre 2026 ore 18:45
AEK Athens
1
LASK
0
Partita finita
Arbitro: Luís Miguel Branco Godinho
  1. 21' 1-0 Razvan Marin
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, AEK Atene 1, LASK Linz 0.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, AEK Atene 1, LASK Linz 0.20:36

  3. 90'+2'

    Tentativo fallito. Sasa Kalajdzic (LASK Linz) un colpo di testa da centro area di poco alto da calcio d'angolo.20:34

  4. 90'+1'

    Calcio d'angolo,LASK Linz. Calcio d'angolo causato da Lazaros Rota (AEK Atene).20:33

  5. 90'+1'

    Sostituzione, AEK Atene. Kervin Arriaga sostituisce Lovro Majer.20:33

  6. 90'+1'

    Sostituzione, AEK Atene. Mijat Gacinovic sostituisce Aboubakary Koïta.20:33

  7. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.20:33

  9. 90'

    Fallo di Zine (AEK Atene).20:32

  10. 90'

    Alemão (LASK Linz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:32

  11. 89'

    Tentativo fallito. Aboubakary Koïta (AEK Atene) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Zine in seguito a un contropiede.20:31

  12. 88'

    Tiro respinto. Zine (AEK Atene) un tiro di destro da centro area. Assist di Lazaros Rota.20:30

  13. 88'

    Fallo di Razvan Marin (AEK Atene).20:30

  15. 88'

    Alessandro Schöpf (LASK Linz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:30

  16. 85'

    Tiro respinto. Barnabás Varga (AEK Atene) un colpo di testa da centro area. Assist di Lovro Majer con cross.20:27

  17. 84'

    Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Andrés Andrade (LASK Linz).20:26

  18. 83'

    Tiro respinto. Milán Vitális (AEK Atene) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Lazaros Rota.20:25

  19. 82'

    Sostituzione, AEK Atene. Zine sostituisce Luka Jovic.20:24

  21. 82'

    Tiro respinto. Razvan Marin (AEK Atene) un tiro di destro da fuori area.20:24

  22. 80'

    Andrés Andrade (LASK Linz) e' ammonito per fallo.20:22

  23. 80'

    Barnabás Varga (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:22

  24. 80'

    Fallo di Andrés Andrade (LASK Linz).20:22

  25. 79'

    Tiro parato. Filipe Relvas (AEK Atene) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Razvan Marin con cross.20:21

  27. 79'

    Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Xavier Mbuyamba (LASK Linz).20:21

  28. 78'

    Gara riprende.20:20

  29. 76'

    Gara momentaneamente sospesa, Lazaros Rota (AEK Atene) per infortunio.20:18

  30. 76'

    Gara momentaneamente sospesa, George Bello (LASK Linz) per infortunio.20:18

  31. 75'

    Lazaros Rota (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:17

  33. 75'

    Fallo di George Bello (LASK Linz).20:17

  34. 74'

    Sostituzione, LASK Linz. Sasa Kalajdzic sostituisce Christoph Lang.20:16

  35. 71'

    Calcio d'angolo,LASK Linz. Calcio d'angolo causato da Lazaros Rota (AEK Atene).20:13

  36. 70'

    Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da George Bello (LASK Linz).20:12

  37. 69'

    Tiro respinto. Filipe Relvas (AEK Atene) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola. Assist di Razvan Marin con cross.20:11

  39. 69'

    Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Xavier Mbuyamba (LASK Linz).20:11

  40. 67'

    Lovro Majer (AEK Atene) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:09

  41. 67'

    Fallo di George Bello (LASK Linz).20:09

  42. 66'

    Fallo di Lazaros Rota (AEK Atene).20:08

  43. 66'

    George Bello (LASK Linz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:08

  45. 65'

    Sostituzione, LASK Linz. Florian Flecker sostituisce Kasper Jørgensen.20:07

  46. 65'

    Sostituzione, LASK Linz. Alessandro Schöpf sostituisce Robert Ljubicic.20:07

  47. 65'

    Decisione VAR: no gol AEK Atene 1-0 LASK Linz.20:07

  48. 64'

    GOL CANCELLATO DAL VAR: Luka Jovic (AEK Atene) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.20:06

  49. 64'

    Fuorigioco. Aboubakary Koïta(AEK Atene) prova il lancio lungo, ma Lovro Majer e' colto in fuorigioco.20:06

  51. 63'

    Fallo di Barnabás Varga (AEK Atene).20:05

  52. 63'

    George Bello (LASK Linz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:05

  53. 61'

    Razvan Marin (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:03

  54. 61'

    Fallo di Robert Ljubicic (LASK Linz).20:03

  55. 58'

    Tentativo fallito. Alemão (LASK Linz) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra.20:00

  57. 56'

    Tentativo fallito. Luka Jovic (AEK Atene) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra.19:58

  58. 55'

    Aboubakary Koïta (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:57

  59. 55'

    Fallo di Kasper Jørgensen (LASK Linz).19:57

  60. 55'

    Tiro respinto. George Bello (LASK Linz) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Robert Ljubicic.19:57

  61. 53'

    Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da George Bello (LASK Linz).19:55

  63. 53'

    Razvan Marin (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:55

  64. 53'

    Fallo di Melayro Bogarde (LASK Linz).19:55

  65. 52'

    Lazaros Rota (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:54

  66. 52'

    Fallo di Robert Ljubicic (LASK Linz).19:54

  67. 52'

    Fallo di Milán Vitális (AEK Atene).19:54

  69. 52'

    Robert Ljubicic (LASK Linz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:54

  70. 50'

    Tiro respinto. Barnabás Varga (AEK Atene) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Aboubakary Koïta con passaggio filtrante.19:52

  71. 49'

    Tiro parato. Sascha Horvath (LASK Linz) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Moses Usor.19:51

  72. 47'

    Fallo di mano di Luka Jovic (AEK Atene).19:49

  73. 47'

    Tentativo fallito. Robert Ljubicic (LASK Linz) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Kasper Jørgensen.19:49

  75. Inizia il Secondo tempo AEK Atene 1, LASK Linz 0.19:48

  76. 45'+1'

    Primo tempo terminato, AEK Atene 1, LASK Linz 0.19:32

  77. 45'+1'

    Tentativo fallito. Barnabás Varga (AEK Atene) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Razvan Marin con cross in seguito a un calcio da fermo.19:32

  78. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.19:31

  79. 45'

    Milán Vitális (AEK Atene) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:31

  81. 45'

    Fallo di George Bello (LASK Linz).19:31

  82. 45'

    Tiro respinto. Lazaros Rota (AEK Atene) un tiro di destro da fuori area. Assist di Lovro Majer.19:31

  83. 44'

    Tiro respinto. Aboubakary Koïta (AEK Atene) un tiro di destro da fuori area. Assist di Razvan Marin.19:29

  84. 42'

    Melayro Bogarde (LASK Linz) e' ammonito per fallo.19:28

  85. 42'

    Aboubakary Koïta (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:28

  87. 42'

    Fallo di Melayro Bogarde (LASK Linz).19:28

  88. 41'

    Calcio d'angolo,LASK Linz. Calcio d'angolo causato da Alberto Brignoli (AEK Atene).19:27

  89. 41'

    Tiro parato. Christoph Lang (LASK Linz) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.19:27

  90. 41'

    Tiro respinto. Sascha Horvath (LASK Linz) un tiro di destro da fuori area. Assist di Christoph Lang.19:27

  91. 40'

    Luka Jovic (AEK Atene) e' ammonito.19:26

  93. 40'

    Tentativo fallito. Lovro Majer (AEK Atene) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra da un calcio di punizione di prima.19:25

  94. 38'

    Lovro Majer (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:24

  95. 38'

    Fallo di Alemão (LASK Linz).19:24

  96. 35'

    Fallo di Razvan Marin (AEK Atene).19:21

  97. 35'

    Christoph Lang (LASK Linz) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:21

  99. 29'

    Tentativo fallito. Harold Moukoudi (AEK Atene) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Razvan Marin con cross da calcio d'angolo.19:15

  100. 29'

    Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Xavier Mbuyamba (LASK Linz).19:14

  101. 28'

    Razvan Marin (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:14

  102. 28'

    Fallo di Melayro Bogarde (LASK Linz).19:14

  103. 26'

    Tiro respinto. Barnabás Varga (AEK Atene) un colpo di testa da centro area. Assist di Lovro Majer con cross.19:11

  105. 25'

    Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Alemão (LASK Linz).19:11

  106. 24'

    Lazaros Rota (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:10

  107. 24'

    Fallo di Alemão (LASK Linz).19:10

  108. 23'

    Fallo di mano di Moses Usor (LASK Linz).19:09

  109. 21'

    Gol! AEK Atene 1, LASK Linz 0. Razvan Marin (AEK Atene) trasforma il calcio di punizione con un tiro di destro sotto la traversa in alto a destra.19:07

  111. 20'

    Aboubakary Koïta (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:05

  112. 20'

    Fallo di Melayro Bogarde (LASK Linz).19:05

  113. 19'

    Tiro respinto. Aboubakary Koïta (AEK Atene) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Barnabás Varga.19:05

  114. 17'

    Fuorigioco. Razvan Marin(AEK Atene) prova il lancio lungo, ma Barnabás Varga e' colto in fuorigioco.19:03

  115. 17'

    Tiro parato. Melayro Bogarde (LASK Linz) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Sascha Horvath.19:02

  117. 12'

    Tentativo fallito. Sascha Horvath (LASK Linz) un tiro di destro da fuori area tira alto.18:58

  118. 9'

    Tentativo fallito. Moses Usor (LASK Linz) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Sascha Horvath.18:54

  119. 5'

    Fallo di Robert Ljubicic (LASK Linz).18:50

  120. 5'

    Milán Vitális (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:50

  121. 3'

    Tiro parato. Luka Jovic (AEK Atene) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Lovro Majer con passaggio filtrante.18:49

  123. 2'

    Tentativo fallito. Andrés Andrade (LASK Linz) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Robert Ljubicic.18:48

  124. Inizia il Primo tempo.18:46

  125. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:36

  127. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Allwyn Arena
    Città: Atene
    Capienza: 33000 spettatori17:36

Formazioni AEK Athens - LASK

AEK Athens
LASK
TITOLARI AEK ATHENS
  • (91) ALBERTO BRIGNOLI (P)
  • (44) FILIPE RELVAS (D)
  • (3) STAVROS PILIOS (D)
  • (2) HAROLD MOUKOUDI (D)
  • (12) LAZAROS ROTA (D)
  • (27) MILÁN VITÁLIS (C)
  • (18) RAZVAN MARIN (C)
  • (14) LOVRO MAJER (C)
  • (11) ABOUBAKARY KOÏTA (C)
  • (9) LUKA JOVIC (A)
  • (19) BARNABÁS VARGA (A)
PANCHINA AEK ATHENS
  • (10) OLEKSANDR ZUBKOV (C)
  • (41) MARIOS BALAMOTIS (P)
  • (90) ZINE (A)
  • (16) KERVIN ARRIAGA (C)
  • (21) DOMAGOJ VIDA (D)
  • (20) PETROS MANTALOS (C)
  • (6) KAAN KAIRINEN (C)
  • (8) MIJAT GACINOVIC (C)
  • (22) CHARALAMPOS LYKOGIANNIS (D)
  • (23) JOÃO MÁRIO (C)
ALLENATORE AEK ATHENS
  • Marko Nikolic
TITOLARI LASK
  • (1) LUKAS JUNGWIRTH (P)
  • (16) ANDRÉS ANDRADE (D)
  • (4) XAVIER MBUYAMBA (D)
  • (43) ALEMÃO (D)
  • (2) GEORGE BELLO (C)
  • (6) MELAYRO BOGARDE (C)
  • (10) ROBERT LJUBICIC (C)
  • (20) KASPER JØRGENSEN (C)
  • (30) SASCHA HORVATH (C)
  • (27) CHRISTOPH LANG (A)
  • (8) MOSES USOR (A)
PANCHINA LASK
  • (9) KRYSTOF DANEK (C)
  • (45) NAEL KANE (C)
  • (21) MANOËL VERHAEGHE (D)
  • (3) MIGUEL FRECKLETON (D)
  • (23) DANIEL ELFADLI (C)
  • (50) FABIAN SCHILLINGER (P)
  • (25) YVAN DIBANGO (D)
  • (11) SASA KALAJDZIC (A)
  • (29) FLORIAN FLECKER (A)
  • (33) TOBIAS SCHÜTZENAUER (P)
  • (18) ALESSANDRO SCHÖPF (C)
ALLENATORE LASK
  • Dietmar Kühbauer
PREPARTITA

AEK Athens - LASK è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 8 settembre alle ore 18:45 allo stadio Allwyn Arena di Athens.
Arbitro di AEK Athens - LASK sarà Luís Miguel Branco Godinho. Al VAR invece ci sarà Tiago Bruno Lopes Martins.

Attualmente l'AEK Athens si trova 2° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il LASK si trova 36° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
L'AEK Athens ha segnato 1 gol e ne ha subiti 0; il LASK ha segnato 0 gol e ne ha subiti 1.

AEK Athens e LASK è la prima che si affrontano in campionato.

AEK Athens-LASK ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Questo sarà soltanto il terzo confronto tra squadre greche e austriache in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, dopo quello tra AEK Atene-Salisburgo (1994/95) e Panathinaikos-Sturm Graz (2000/01).
  • Nelle quattro partite giocate tra squadre greche e austriache in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, le formazioni elleniche non sono mai riuscite a vincere: un pareggio e una sconfitta per l'AEK Atene contro il Salisburgo e due ko per il Panathinaikos contro lo Sturm Graz.
  • Le sole due partite disputate dal LASK in Coppa dei Campioni risalgono all'edizione 1965/66, in cui la squadra perse entrambi gli incontri venendo eliminata dal Górnik Zabrze al primo turno.
  • Questa sarà la dodicesima partecipazione dell'AEK Atene considerando UEFA Champions League e Coppa dei Campioni, nonché la prima dall'eliminazione nella fase a gironi del 2018/19. Tra le squadre greche, solo Olympiakos (32) e Panathinaikos (22) hanno collezionato più presenze nella competizione.
  • L'AEK Atene ha perso ciascuna delle ultime sei partite di UEFA Champions League, rimanendo a secco di gol in cinque di queste: si tratta già della striscia di sconfitte più lunga nella storia del club in UEFA Champions League/Coppa dei Campioni.
  • Nelle ultime 24 partite complessive giocate in UEFA Champions League, le squadre austriache hanno subito 19 sconfitte (4V, 1N), subendo una media di 2.3 gol a match.
  • L'AEK Atene ha vinto solo due delle ultime 16 gare casalinghe (8N, 6P) di UEFA Champions League/Coppa dei Campioni e ha perso tutte le tre gare interne disputate nella fase a gironi nella precedente partecipazione al torneo del 2018/19.
  • Barnabás Varga ha segnato 11 gol nelle sue ultime 15 gare da titolare nelle grandi competizioni europee, sebbene questa rappresenti la prima sfida in assoluto dell'attaccante dell'AEK Atene in UEFA Champions League.
  • Luka Jović ha segnato e fornito un assist nel ritorno dei playoff di UEFA Champions League - vittoria per 4-0 contro il Levski Sofia -; tuttavia, nelle 12 partite e 322 minuti giocati nella fase principale della competizione in carriera, l'attaccante dell'AEK Atene non ha ancora preso parte ad alcuna marcatura.
  • Nella vittoria per 5-1 del LASK contro il Celtic, che ha sancito la qualificazione alla UEFA Champions League di questa stagione, Samuel Adeniran ha segnato due gol e ha effettuato più tiri (10) dell'intera squadra del Celtic (8).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

AEK AthensLASK
Partite giocate00
Numero di partite vinte
Numero di partite perse
Numero di partite pareggiate
Gol totali segnati
Gol totali subiti
Media gol subiti per partita00
Percentuale possesso palla00
Numero totale di passaggi
Numero totale di passaggi riusciti
Tiri nello specchio della porta
Percentuale di tiri in porta00
Numero totale di cross
Numero medio di cross riusciti
Duelli per partita vinti
Duelli per partita persi
Corner subiti
Corner guadagnati
Numero di punizioni a favore
Numero di punizioni concesse
Tackle totali
Percentuale di successo nei tackleN/AN/A
Fuorigiochi totali
Numero totale di cartellini gialli
Numero totale di cartellini rossi

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