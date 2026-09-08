Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:36

GOL CANCELLATO DAL VAR: Luka Jovic (AEK Atene) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.20:06

PREPARTITA

AEK Athens - LASK è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 8 settembre alle ore 18:45 allo stadio Allwyn Arena di Athens.

Arbitro di AEK Athens - LASK sarà Luís Miguel Branco Godinho. Al VAR invece ci sarà Tiago Bruno Lopes Martins.

Attualmente l'AEK Athens si trova 2° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il LASK si trova 36° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

L'AEK Athens ha segnato 1 gol e ne ha subiti 0; il LASK ha segnato 0 gol e ne ha subiti 1.

AEK Athens e LASK è la prima che si affrontano in campionato.

AEK Athens-LASK ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questo sarà soltanto il terzo confronto tra squadre greche e austriache in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, dopo quello tra AEK Atene-Salisburgo (1994/95) e Panathinaikos-Sturm Graz (2000/01).

Nelle quattro partite giocate tra squadre greche e austriache in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, le formazioni elleniche non sono mai riuscite a vincere: un pareggio e una sconfitta per l'AEK Atene contro il Salisburgo e due ko per il Panathinaikos contro lo Sturm Graz.

Le sole due partite disputate dal LASK in Coppa dei Campioni risalgono all'edizione 1965/66, in cui la squadra perse entrambi gli incontri venendo eliminata dal Górnik Zabrze al primo turno.

Questa sarà la dodicesima partecipazione dell'AEK Atene considerando UEFA Champions League e Coppa dei Campioni, nonché la prima dall'eliminazione nella fase a gironi del 2018/19. Tra le squadre greche, solo Olympiakos (32) e Panathinaikos (22) hanno collezionato più presenze nella competizione.

L'AEK Atene ha perso ciascuna delle ultime sei partite di UEFA Champions League, rimanendo a secco di gol in cinque di queste: si tratta già della striscia di sconfitte più lunga nella storia del club in UEFA Champions League/Coppa dei Campioni.

Nelle ultime 24 partite complessive giocate in UEFA Champions League, le squadre austriache hanno subito 19 sconfitte (4V, 1N), subendo una media di 2.3 gol a match.

L'AEK Atene ha vinto solo due delle ultime 16 gare casalinghe (8N, 6P) di UEFA Champions League/Coppa dei Campioni e ha perso tutte le tre gare interne disputate nella fase a gironi nella precedente partecipazione al torneo del 2018/19.

Barnabás Varga ha segnato 11 gol nelle sue ultime 15 gare da titolare nelle grandi competizioni europee, sebbene questa rappresenti la prima sfida in assoluto dell'attaccante dell'AEK Atene in UEFA Champions League.

Luka Jović ha segnato e fornito un assist nel ritorno dei playoff di UEFA Champions League - vittoria per 4-0 contro il Levski Sofia -; tuttavia, nelle 12 partite e 322 minuti giocati nella fase principale della competizione in carriera, l'attaccante dell'AEK Atene non ha ancora preso parte ad alcuna marcatura.

Nella vittoria per 5-1 del LASK contro il Celtic, che ha sancito la qualificazione alla UEFA Champions League di questa stagione, Samuel Adeniran ha segnato due gol e ha effettuato più tiri (10) dell'intera squadra del Celtic (8).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: