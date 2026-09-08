Incontro terminato, AEK Atene 1, LASK Linz 0.
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Incontro terminato, AEK Atene 1, LASK Linz 0.
Secondo tempo terminato, AEK Atene 1, LASK Linz 0.20:36
Tentativo fallito. Sasa Kalajdzic (LASK Linz) un colpo di testa da centro area di poco alto da calcio d'angolo.20:34
Calcio d'angolo,LASK Linz. Calcio d'angolo causato da Lazaros Rota (AEK Atene).20:33
Sostituzione, AEK Atene. Kervin Arriaga sostituisce Lovro Majer.20:33
Sostituzione, AEK Atene. Mijat Gacinovic sostituisce Aboubakary Koïta.20:33
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.20:33
Fallo di Zine (AEK Atene).20:32
Alemão (LASK Linz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:32
Tentativo fallito. Aboubakary Koïta (AEK Atene) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Zine in seguito a un contropiede.20:31
Tiro respinto. Zine (AEK Atene) un tiro di destro da centro area. Assist di Lazaros Rota.20:30
Fallo di Razvan Marin (AEK Atene).20:30
Alessandro Schöpf (LASK Linz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:30
Tiro respinto. Barnabás Varga (AEK Atene) un colpo di testa da centro area. Assist di Lovro Majer con cross.20:27
Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Andrés Andrade (LASK Linz).20:26
Tiro respinto. Milán Vitális (AEK Atene) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Lazaros Rota.20:25
Sostituzione, AEK Atene. Zine sostituisce Luka Jovic.20:24
Tiro respinto. Razvan Marin (AEK Atene) un tiro di destro da fuori area.20:24
Andrés Andrade (LASK Linz) e' ammonito per fallo.20:22
Barnabás Varga (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:22
Fallo di Andrés Andrade (LASK Linz).20:22
Tiro parato. Filipe Relvas (AEK Atene) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Razvan Marin con cross.20:21
Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Xavier Mbuyamba (LASK Linz).20:21
Gara riprende.20:20
Gara momentaneamente sospesa, Lazaros Rota (AEK Atene) per infortunio.20:18
Gara momentaneamente sospesa, George Bello (LASK Linz) per infortunio.20:18
Lazaros Rota (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:17
Fallo di George Bello (LASK Linz).20:17
Sostituzione, LASK Linz. Sasa Kalajdzic sostituisce Christoph Lang.20:16
Calcio d'angolo,LASK Linz. Calcio d'angolo causato da Lazaros Rota (AEK Atene).20:13
Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da George Bello (LASK Linz).20:12
Tiro respinto. Filipe Relvas (AEK Atene) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola. Assist di Razvan Marin con cross.20:11
Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Xavier Mbuyamba (LASK Linz).20:11
Lovro Majer (AEK Atene) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:09
Fallo di George Bello (LASK Linz).20:09
Fallo di Lazaros Rota (AEK Atene).20:08
George Bello (LASK Linz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:08
Sostituzione, LASK Linz. Florian Flecker sostituisce Kasper Jørgensen.20:07
Sostituzione, LASK Linz. Alessandro Schöpf sostituisce Robert Ljubicic.20:07
Decisione VAR: no gol AEK Atene 1-0 LASK Linz.20:07
GOL CANCELLATO DAL VAR: Luka Jovic (AEK Atene) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.20:06
Fuorigioco. Aboubakary Koïta(AEK Atene) prova il lancio lungo, ma Lovro Majer e' colto in fuorigioco.20:06
Fallo di Barnabás Varga (AEK Atene).20:05
George Bello (LASK Linz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:05
Razvan Marin (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:03
Fallo di Robert Ljubicic (LASK Linz).20:03
Tentativo fallito. Alemão (LASK Linz) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra.20:00
Tentativo fallito. Luka Jovic (AEK Atene) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra.19:58
Aboubakary Koïta (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:57
Fallo di Kasper Jørgensen (LASK Linz).19:57
Tiro respinto. George Bello (LASK Linz) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Robert Ljubicic.19:57
Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da George Bello (LASK Linz).19:55
Razvan Marin (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:55
Fallo di Melayro Bogarde (LASK Linz).19:55
Lazaros Rota (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:54
Fallo di Robert Ljubicic (LASK Linz).19:54
Fallo di Milán Vitális (AEK Atene).19:54
Robert Ljubicic (LASK Linz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:54
Tiro respinto. Barnabás Varga (AEK Atene) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Aboubakary Koïta con passaggio filtrante.19:52
Tiro parato. Sascha Horvath (LASK Linz) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Moses Usor.19:51
Fallo di mano di Luka Jovic (AEK Atene).19:49
Tentativo fallito. Robert Ljubicic (LASK Linz) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Kasper Jørgensen.19:49
Inizia il Secondo tempo AEK Atene 1, LASK Linz 0.19:48
Primo tempo terminato, AEK Atene 1, LASK Linz 0.19:32
Tentativo fallito. Barnabás Varga (AEK Atene) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Razvan Marin con cross in seguito a un calcio da fermo.19:32
Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.19:31
Milán Vitális (AEK Atene) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:31
Fallo di George Bello (LASK Linz).19:31
Tiro respinto. Lazaros Rota (AEK Atene) un tiro di destro da fuori area. Assist di Lovro Majer.19:31
Tiro respinto. Aboubakary Koïta (AEK Atene) un tiro di destro da fuori area. Assist di Razvan Marin.19:29
Melayro Bogarde (LASK Linz) e' ammonito per fallo.19:28
Aboubakary Koïta (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:28
Fallo di Melayro Bogarde (LASK Linz).19:28
Calcio d'angolo,LASK Linz. Calcio d'angolo causato da Alberto Brignoli (AEK Atene).19:27
Tiro parato. Christoph Lang (LASK Linz) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.19:27
Tiro respinto. Sascha Horvath (LASK Linz) un tiro di destro da fuori area. Assist di Christoph Lang.19:27
Luka Jovic (AEK Atene) e' ammonito.19:26
Tentativo fallito. Lovro Majer (AEK Atene) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra da un calcio di punizione di prima.19:25
Lovro Majer (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:24
Fallo di Alemão (LASK Linz).19:24
Fallo di Razvan Marin (AEK Atene).19:21
Christoph Lang (LASK Linz) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:21
Tentativo fallito. Harold Moukoudi (AEK Atene) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Razvan Marin con cross da calcio d'angolo.19:15
Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Xavier Mbuyamba (LASK Linz).19:14
Razvan Marin (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:14
Fallo di Melayro Bogarde (LASK Linz).19:14
Tiro respinto. Barnabás Varga (AEK Atene) un colpo di testa da centro area. Assist di Lovro Majer con cross.19:11
Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Alemão (LASK Linz).19:11
Lazaros Rota (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:10
Fallo di Alemão (LASK Linz).19:10
Fallo di mano di Moses Usor (LASK Linz).19:09
Gol! AEK Atene 1, LASK Linz 0. Razvan Marin (AEK Atene) trasforma il calcio di punizione con un tiro di destro sotto la traversa in alto a destra.19:07
Aboubakary Koïta (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:05
Fallo di Melayro Bogarde (LASK Linz).19:05
Tiro respinto. Aboubakary Koïta (AEK Atene) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Barnabás Varga.19:05
Fuorigioco. Razvan Marin(AEK Atene) prova il lancio lungo, ma Barnabás Varga e' colto in fuorigioco.19:03
Tiro parato. Melayro Bogarde (LASK Linz) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Sascha Horvath.19:02
Tentativo fallito. Sascha Horvath (LASK Linz) un tiro di destro da fuori area tira alto.18:58
Tentativo fallito. Moses Usor (LASK Linz) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Sascha Horvath.18:54
Fallo di Robert Ljubicic (LASK Linz).18:50
Milán Vitális (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:50
Tiro parato. Luka Jovic (AEK Atene) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Lovro Majer con passaggio filtrante.18:49
Tentativo fallito. Andrés Andrade (LASK Linz) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Robert Ljubicic.18:48
Inizia il Primo tempo.18:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:36
Dove si gioca la partita:
Stadio: Allwyn Arena
Città: Atene
Capienza: 33000 spettatori17:36
AEK Athens - LASK è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 8 settembre alle ore 18:45 allo stadio Allwyn Arena di Athens.
Arbitro di AEK Athens - LASK sarà Luís Miguel Branco Godinho. Al VAR invece ci sarà Tiago Bruno Lopes Martins.
Attualmente l'AEK Athens si trova 2° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il LASK si trova 36° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
L'AEK Athens ha segnato 1 gol e ne ha subiti 0; il LASK ha segnato 0 gol e ne ha subiti 1.
AEK Athens e LASK è la prima che si affrontano in campionato.
AEK Athens-LASK ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|AEK Athens
|LASK
|Partite giocate
|0
|0
|Numero di partite vinte
|Numero di partite perse
|Numero di partite pareggiate
|Gol totali segnati
|Gol totali subiti
|Media gol subiti per partita
|0
|0
|Percentuale possesso palla
|0
|0
|Numero totale di passaggi
|Numero totale di passaggi riusciti
|Tiri nello specchio della porta
|Percentuale di tiri in porta
|0
|0
|Numero totale di cross
|Numero medio di cross riusciti
|Duelli per partita vinti
|Duelli per partita persi
|Corner subiti
|Corner guadagnati
|Numero di punizioni a favore
|Numero di punizioni concesse
|Tackle totali
|Percentuale di successo nei tackle
|N/A
|N/A
|Fuorigiochi totali
|Numero totale di cartellini gialli
|Numero totale di cartellini rossi
Cos'è, come funziona e le nuove soluzioniLEGGI
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