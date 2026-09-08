Incontro terminato, Borussia Dortmund 3, Villarreal 2.
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Incontro terminato, Borussia Dortmund 3, Villarreal 2.
Secondo tempo terminato, Borussia Dortmund 3, Villarreal 2.22:57
Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:56
Fallo di Nicolas Pepe (Villarreal).22:56
Calcio d'angolo,Villarreal. Calcio d'angolo causato da Joane Gadou (Borussia Dortmund).22:56
Tiro respinto. Renato Veiga (Villarreal) un tiro di destro da centro area.22:56
Fallo di Kauã Prates (Borussia Dortmund).22:55
Gerard Moreno (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:55
Autorete di Serhou Guirassy, Borussia Dortmund. Borussia Dortmund 3, Villarreal 2..22:53
Tiro parato. Nicolas Pepe (Villarreal) un tiro di sinistro da posizione molto angolata sulla destra, un gol praticamente impossibile! parato sotto la traversa.22:53
Fallo di mano di Kauã Prates (Borussia Dortmund).22:53
Fallo di Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund).22:52
Alex Freeman (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:52
Fuorigioco. Julian Ryerson(Borussia Dortmund) prova il lancio lungo, ma Fábio Silva e' colto in fuorigioco.22:52
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:51
Tiro parato. Fábio Silva (Borussia Dortmund) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jobe Bellingham.22:50
Gol! Borussia Dortmund 3, Villarreal 1. Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:46
Santiago Mouriño (Villarreal) e' ammonito per fallo.22:44
Rigore per Borussia Dortmund. Serhou Guirassy e'stato atterrato in area di rigore.22:44
Rigore concesso da Santiago Mouriño (Villarreal) per un fallo in area.22:44
Sostituzione, Villarreal. Gerard Moreno sostituisce Pau Navarro.22:44
Calcio d'angolo,Borussia Dortmund. Calcio d'angolo causato da Péter Gulácsi (Villarreal).22:43
Tiro parato. Fábio Silva (Borussia Dortmund) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Kauã Prates.22:43
Sostituzione, Borussia Dortmund. Carney Chukwuemeka sostituisce Ethan Nwaneri.22:43
Sostituzione, Borussia Dortmund. Kauã Prates sostituisce Maximilian Beier.22:42
Gol! Borussia Dortmund 2, Villarreal 1. Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata sotto la traversa. Assist di Fábio Silva.22:40
Tiro respinto. Ethan Nwaneri (Borussia Dortmund) un tiro di sinistro da fuori area.22:40
Waldemar Anton (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:39
Fallo di Alassane Diatta (Villarreal).22:39
Calcio d'angolo,Borussia Dortmund. Calcio d'angolo causato da Santiago Mouriño (Villarreal).22:39
Calcio d'angolo,Borussia Dortmund. Calcio d'angolo causato da Pau Navarro (Villarreal).22:38
Calcio d'angolo,Borussia Dortmund. Calcio d'angolo causato da Péter Gulácsi (Villarreal).22:37
Tiro parato. Fábio Silva (Borussia Dortmund) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa.22:37
Sostituzione, Borussia Dortmund. Fábio Silva sostituisce Felix Nmecha.22:36
Sostituzione, Borussia Dortmund. Jobe Bellingham sostituisce Marcel Sabitzer.22:36
Sostituzione, Villarreal. Alassane Diatta sostituisce Tajon Buchanan.22:36
Tentativo fallito. Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Maximilian Beier.22:35
Tentativo fallito. Maximilian Beier (Borussia Dortmund) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Marcel Sabitzer con cross.22:35
Calcio d'angolo,Borussia Dortmund. Calcio d'angolo causato da Pau Navarro (Villarreal).22:33
Tiro respinto. Joey Veerman (Borussia Dortmund) un tiro di sinistro da centro area.22:33
Fuorigioco. Renato Veiga(Villarreal) prova il lancio lungo, ma Georges Mikautadze e' colto in fuorigioco.22:31
Tiro parato. Tajon Buchanan (Villarreal) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Georges Mikautadze.22:30
Calcio d'angolo,Villarreal. Calcio d'angolo causato da Gregor Kobel (Borussia Dortmund).22:29
Tiro parato. Tajon Buchanan (Villarreal) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Georges Mikautadze.22:29
Gol! Borussia Dortmund 1, Villarreal 1. Santiago Mouriño (Villarreal) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Georges Mikautadze con cross da calcio d'angolo.22:27
Gara riprende.22:27
Gara momentaneamente sospesa, Gregor Kobel (Borussia Dortmund) per infortunio.22:27
Calcio d'angolo,Villarreal. Calcio d'angolo causato da Gregor Kobel (Borussia Dortmund).22:25
Tiro parato. Santi Comesaña (Villarreal) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Nicolas Pepe.22:25
Calcio d'angolo,Villarreal. Calcio d'angolo causato da Serhou Guirassy (Borussia Dortmund).22:25
Tiro respinto. Georges Mikautadze (Villarreal) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Nicolas Pepe.22:25
Fallo di Ethan Nwaneri (Borussia Dortmund).22:24
Tajon Buchanan (Villarreal) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:24
Calcio d'angolo,Villarreal. Calcio d'angolo causato da Waldemar Anton (Borussia Dortmund).22:23
Tiro respinto. Nicolas Pepe (Villarreal) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Alex Freeman.22:23
Sostituzione, Villarreal. Nicolas Pepe sostituisce Nathan Saliba.22:19
Sostituzione, Villarreal. Alberto Moleiro sostituisce Tani Oluwaseyi.22:19
Tentativo fallito. Tani Oluwaseyi (Villarreal) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola di poco alto. Assist di Tajon Buchanan con cross.22:19
Maximilian Beier (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:18
Fallo di Santiago Mouriño (Villarreal).22:18
Tiro respinto. Ethan Nwaneri (Borussia Dortmund) un tiro di sinistro da centro area.22:17
Fallo di Daniel Svensson (Borussia Dortmund).22:15
Nathan Saliba (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:15
Fallo di Ethan Nwaneri (Borussia Dortmund).22:15
Alex Freeman (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:15
Autorete di Renato Veiga, Villarreal. Borussia Dortmund 1, Villarreal 0..22:14
Tiro respinto. Ethan Nwaneri (Borussia Dortmund) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Felix Nmecha.22:12
Fuorigioco. Santi Comesaña(Villarreal) prova il lancio lungo, ma Alex Freeman e' colto in fuorigioco.22:09
Fallo di Maximilian Beier (Borussia Dortmund).22:08
Tajon Buchanan (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:08
Tentativo fallito. Ethan Nwaneri (Borussia Dortmund) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Marcel Sabitzer.22:07
Inizia il Secondo tempo Borussia Dortmund 0, Villarreal 0.22:06
Sostituzione, Villarreal. Alex Freeman sostituisce Sergi Cardona.22:06
Primo tempo terminato, Borussia Dortmund 0, Villarreal 0.21:49
Fallo di Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund).21:48
Santiago Mouriño (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:48
Tentativo fallito. Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Marcel Sabitzer con cross.21:48
Calcio d'angolo,Borussia Dortmund. Calcio d'angolo causato da Péter Gulácsi (Villarreal).21:47
Tiro parato. Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:47
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:46
Tiro respinto. Ethan Nwaneri (Borussia Dortmund) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Serhou Guirassy.21:45
Tiro respinto. Ethan Nwaneri (Borussia Dortmund) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Marcel Sabitzer.21:44
Sergi Cardona (Villarreal) e' ammonito per fallo.21:43
Julian Ryerson (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:43
Fallo di Sergi Cardona (Villarreal).21:43
Tiro parato. Tajon Buchanan (Villarreal) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Santiago Mouriño.21:42
Fallo di Waldemar Anton (Borussia Dortmund).21:41
Renato Veiga (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:41
Calcio d'angolo,Borussia Dortmund. Calcio d'angolo causato da Renato Veiga (Villarreal).21:40
Pau Navarro (Villarreal) e' ammonito per fallo.21:39
Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:39
Fallo di Pau Navarro (Villarreal).21:39
Waldemar Anton (Borussia Dortmund) e' ammonito per fallo.21:38
Fallo di Waldemar Anton (Borussia Dortmund).21:38
Georges Mikautadze (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:38
Fallo di Julian Ryerson (Borussia Dortmund).21:37
Tajon Buchanan (Villarreal) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:37
Calcio d'angolo,Borussia Dortmund. Calcio d'angolo causato da Pape Gueye (Villarreal).21:35
Tiro respinto. Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) un tiro di destro da fuori area.21:35
Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:33
Fallo di Pau Navarro (Villarreal).21:33
Joey Veerman (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:33
Fallo di Santi Comesaña (Villarreal).21:33
Fallo di Joey Veerman (Borussia Dortmund).21:32
Pape Gueye (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32
Fallo di Julian Ryerson (Borussia Dortmund).21:30
Sergi Cardona (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30
Daniel Svensson (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29
Fallo di Tajon Buchanan (Villarreal).21:29
Gara riprende.21:28
Sostituzione, Borussia Dortmund. Ethan Nwaneri sostituisce Konstantinos Karetsas per infortunio.21:28
Gara momentaneamente sospesa, Konstantinos Karetsas (Borussia Dortmund) per infortunio.21:25
Calcio d'angolo,Villarreal. Calcio d'angolo causato da Daniel Svensson (Borussia Dortmund).21:19
Tentativo fallito. Pape Gueye (Villarreal) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area tira alto.21:16
Tentativo fallito. Georges Mikautadze (Villarreal) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Tajon Buchanan con cross.21:16
Fallo di Felix Nmecha (Borussia Dortmund).21:11
Santi Comesaña (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11
Tentativo fallito. Maximilian Beier (Borussia Dortmund) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Serhou Guirassy.21:10
Konstantinos Karetsas (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:07
Fallo di Nathan Saliba (Villarreal).21:07
Calcio d'angolo,Borussia Dortmund. Calcio d'angolo causato da Péter Gulácsi (Villarreal).21:06
Fuorigioco. Sergi Cardona(Villarreal) prova il lancio lungo, ma Tani Oluwaseyi e' colto in fuorigioco.21:06
Fallo di Konstantinos Karetsas (Borussia Dortmund).21:05
Sergi Cardona (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05
Tentativo fallito. Pau Navarro (Villarreal) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra. Assist di Tajon Buchanan con cross da calcio d'angolo.21:03
Calcio d'angolo,Villarreal. Calcio d'angolo causato da Daniel Svensson (Borussia Dortmund).21:03
Inizia il Primo tempo.21:01
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:55
Dove si gioca la partita:
Stadio: SIGNAL IDUNA PARK
Città: Dortmund
Capienza: 81365 spettatori19:55
Borussia Dortmund - Villarreal è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 8 settembre alle ore 21:00 allo stadio SIGNAL IDUNA PARK di Dortmund.
Arbitro di Borussia Dortmund - Villarreal sarà Simone Sozza. Al VAR invece ci sarà Daniele Chiffi.
Simone Sozza
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|1
|Falli fischiati
|14
|Fuorigioco
|3
|Rigori assegnati
|0
|Ammonizioni
|3
|Espulsioni
|0
|Cartellini per partita
|3.0
|Falli per cartellino
|4.6
Ha arbitrato un totale di 1 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|05-09-2026
|Serie A
|Inter-Napoli 3-2
Attualmente il Borussia Dortmund si trova 4° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Villarreal si trova 31° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Il Borussia Dortmund ha segnato 3 gol e ne ha subiti 2; il Villarreal ha segnato 2 gol e ne ha subiti 3.
Borussia Dortmund e Villarreal è la prima che si affrontano in campionato.
Borussia Dortmund-Villarreal ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Borussia Dortmund
|Villarreal
|Partite giocate
|0
|0
|Numero di partite vinte
|Numero di partite perse
|Numero di partite pareggiate
|Gol totali segnati
|Gol totali subiti
|Media gol subiti per partita
|0
|0
|Percentuale possesso palla
|0
|0
|Numero totale di passaggi
|Numero totale di passaggi riusciti
|Tiri nello specchio della porta
|Percentuale di tiri in porta
|0
|0
|Numero totale di cross
|Numero medio di cross riusciti
|Duelli per partita vinti
|Duelli per partita persi
|Corner subiti
|Corner guadagnati
|Numero di punizioni a favore
|Numero di punizioni concesse
|Tackle totali
|Percentuale di successo nei tackle
|N/A
|N/A
|Fuorigiochi totali
|Numero totale di cartellini gialli
|Numero totale di cartellini rossi
Cos'è, come funziona e le nuove soluzioniLEGGI
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