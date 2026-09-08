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Borussia Dortmund-Villarreal: 3-2 - Champions 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

Stadio SIGNAL IDUNA PARK di Dortmund
8 Settembre 2026 ore 21:00
Borussia Dortmund
3
Villarreal
2
Partita finita
Arbitro: Simone Sozza
  1. 53' 1-0 Renato Veiga (A)
  2. 66' 1-1 Santiago Mouriño
  3. 80' 2-1 Serhou Guirassy
  4. 85' 3-1 Serhou Guirassy (R)
  5. 90+3' 3-2 Serhou Guirassy (A)
0'
45'
90'
90'
95'

Incontro terminato, Borussia Dortmund 3, Villarreal 2.

  1. 90'+6'

    Secondo tempo terminato, Borussia Dortmund 3, Villarreal 2.22:57

  3. 90'+6'

    Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:56

  4. 90'+6'

    Fallo di Nicolas Pepe (Villarreal).22:56

  5. 90'+5'

    Calcio d'angolo,Villarreal. Calcio d'angolo causato da Joane Gadou (Borussia Dortmund).22:56

  6. 90'+5'

    Tiro respinto. Renato Veiga (Villarreal) un tiro di destro da centro area.22:56

  7. 90'+4'

    Fallo di Kauã Prates (Borussia Dortmund).22:55

  9. 90'+4'

    Gerard Moreno (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:55

  10. 90'+3'

    Autorete di Serhou Guirassy, Borussia Dortmund. Borussia Dortmund 3, Villarreal 2..22:53

  11. 90'+3'

    Tiro parato. Nicolas Pepe (Villarreal) un tiro di sinistro da posizione molto angolata sulla destra, un gol praticamente impossibile! parato sotto la traversa.22:53

  12. 90'+2'

    Fallo di mano di Kauã Prates (Borussia Dortmund).22:53

  13. 90'+1'

    Fallo di Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund).22:52

  15. 90'+1'

    Alex Freeman (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:52

  16. 90'+1'

    Fuorigioco. Julian Ryerson(Borussia Dortmund) prova il lancio lungo, ma Fábio Silva e' colto in fuorigioco.22:52

  17. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:51

  18. 89'

    Tiro parato. Fábio Silva (Borussia Dortmund) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jobe Bellingham.22:50

  19. 85'

    Gol! Borussia Dortmund 3, Villarreal 1. Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:46

  21. 83'

    Santiago Mouriño (Villarreal) e' ammonito per fallo.22:44

  22. 83'

    Rigore per Borussia Dortmund. Serhou Guirassy e'stato atterrato in area di rigore.22:44

  23. 83'

    Rigore concesso da Santiago Mouriño (Villarreal) per un fallo in area.22:44

  24. 83'

    Sostituzione, Villarreal. Gerard Moreno sostituisce Pau Navarro.22:44

  25. 83'

    Calcio d'angolo,Borussia Dortmund. Calcio d'angolo causato da Péter Gulácsi (Villarreal).22:43

  27. 82'

    Tiro parato. Fábio Silva (Borussia Dortmund) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Kauã Prates.22:43

  28. 82'

    Sostituzione, Borussia Dortmund. Carney Chukwuemeka sostituisce Ethan Nwaneri.22:43

  29. 82'

    Sostituzione, Borussia Dortmund. Kauã Prates sostituisce Maximilian Beier.22:42

  30. 80'

    Gol! Borussia Dortmund 2, Villarreal 1. Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata sotto la traversa. Assist di Fábio Silva.22:40

  31. 79'

    Tiro respinto. Ethan Nwaneri (Borussia Dortmund) un tiro di sinistro da fuori area.22:40

  33. 78'

    Waldemar Anton (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:39

  34. 78'

    Fallo di Alassane Diatta (Villarreal).22:39

  35. 78'

    Calcio d'angolo,Borussia Dortmund. Calcio d'angolo causato da Santiago Mouriño (Villarreal).22:39

  36. 77'

    Calcio d'angolo,Borussia Dortmund. Calcio d'angolo causato da Pau Navarro (Villarreal).22:38

  37. 76'

    Calcio d'angolo,Borussia Dortmund. Calcio d'angolo causato da Péter Gulácsi (Villarreal).22:37

  39. 76'

    Tiro parato. Fábio Silva (Borussia Dortmund) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa.22:37

  40. 75'

    Sostituzione, Borussia Dortmund. Fábio Silva sostituisce Felix Nmecha.22:36

  41. 75'

    Sostituzione, Borussia Dortmund. Jobe Bellingham sostituisce Marcel Sabitzer.22:36

  42. 75'

    Sostituzione, Villarreal. Alassane Diatta sostituisce Tajon Buchanan.22:36

  43. 74'

    Tentativo fallito. Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Maximilian Beier.22:35

  45. 74'

    Tentativo fallito. Maximilian Beier (Borussia Dortmund) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Marcel Sabitzer con cross.22:35

  46. 72'

    Calcio d'angolo,Borussia Dortmund. Calcio d'angolo causato da Pau Navarro (Villarreal).22:33

  47. 72'

    Tiro respinto. Joey Veerman (Borussia Dortmund) un tiro di sinistro da centro area.22:33

  48. 70'

    Fuorigioco. Renato Veiga(Villarreal) prova il lancio lungo, ma Georges Mikautadze e' colto in fuorigioco.22:31

  49. 69'

    Tiro parato. Tajon Buchanan (Villarreal) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Georges Mikautadze.22:30

  51. 68'

    Calcio d'angolo,Villarreal. Calcio d'angolo causato da Gregor Kobel (Borussia Dortmund).22:29

  52. 68'

    Tiro parato. Tajon Buchanan (Villarreal) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Georges Mikautadze.22:29

  53. 66'

    Gol! Borussia Dortmund 1, Villarreal 1. Santiago Mouriño (Villarreal) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Georges Mikautadze con cross da calcio d'angolo.22:27

  54. 66'

    Gara riprende.22:27

  55. 66'

    Gara momentaneamente sospesa, Gregor Kobel (Borussia Dortmund) per infortunio.22:27

  57. 65'

    Calcio d'angolo,Villarreal. Calcio d'angolo causato da Gregor Kobel (Borussia Dortmund).22:25

  58. 64'

    Tiro parato. Santi Comesaña (Villarreal) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Nicolas Pepe.22:25

  59. 64'

    Calcio d'angolo,Villarreal. Calcio d'angolo causato da Serhou Guirassy (Borussia Dortmund).22:25

  60. 64'

    Tiro respinto. Georges Mikautadze (Villarreal) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Nicolas Pepe.22:25

  61. 63'

    Fallo di Ethan Nwaneri (Borussia Dortmund).22:24

  63. 63'

    Tajon Buchanan (Villarreal) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:24

  64. 62'

    Calcio d'angolo,Villarreal. Calcio d'angolo causato da Waldemar Anton (Borussia Dortmund).22:23

  65. 62'

    Tiro respinto. Nicolas Pepe (Villarreal) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Alex Freeman.22:23

  66. 59'

    Sostituzione, Villarreal. Nicolas Pepe sostituisce Nathan Saliba.22:19

  67. 59'

    Sostituzione, Villarreal. Alberto Moleiro sostituisce Tani Oluwaseyi.22:19

  69. 58'

    Tentativo fallito. Tani Oluwaseyi (Villarreal) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola di poco alto. Assist di Tajon Buchanan con cross.22:19

  70. 57'

    Maximilian Beier (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:18

  71. 57'

    Fallo di Santiago Mouriño (Villarreal).22:18

  72. 56'

    Tiro respinto. Ethan Nwaneri (Borussia Dortmund) un tiro di sinistro da centro area.22:17

  73. 54'

    Fallo di Daniel Svensson (Borussia Dortmund).22:15

  75. 54'

    Nathan Saliba (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:15

  76. 54'

    Fallo di Ethan Nwaneri (Borussia Dortmund).22:15

  77. 54'

    Alex Freeman (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:15

  78. 53'

    Autorete di Renato Veiga, Villarreal. Borussia Dortmund 1, Villarreal 0..22:14

  79. 51'

    Tiro respinto. Ethan Nwaneri (Borussia Dortmund) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Felix Nmecha.22:12

  81. 48'

    Fuorigioco. Santi Comesaña(Villarreal) prova il lancio lungo, ma Alex Freeman e' colto in fuorigioco.22:09

  82. 47'

    Fallo di Maximilian Beier (Borussia Dortmund).22:08

  83. 47'

    Tajon Buchanan (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:08

  84. 46'

    Tentativo fallito. Ethan Nwaneri (Borussia Dortmund) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Marcel Sabitzer.22:07

  85. Inizia il Secondo tempo Borussia Dortmund 0, Villarreal 0.22:06

  87. 45'

    Sostituzione, Villarreal. Alex Freeman sostituisce Sergi Cardona.22:06

  88. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Borussia Dortmund 0, Villarreal 0.21:49

  89. 45'+2'

    Fallo di Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund).21:48

  90. 45'+2'

    Santiago Mouriño (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:48

  91. 45'+2'

    Tentativo fallito. Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Marcel Sabitzer con cross.21:48

  93. 45'+1'

    Calcio d'angolo,Borussia Dortmund. Calcio d'angolo causato da Péter Gulácsi (Villarreal).21:47

  94. 45'+1'

    Tiro parato. Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:47

  95. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:46

  96. 44'

    Tiro respinto. Ethan Nwaneri (Borussia Dortmund) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Serhou Guirassy.21:45

  97. 43'

    Tiro respinto. Ethan Nwaneri (Borussia Dortmund) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Marcel Sabitzer.21:44

  99. 42'

    Sergi Cardona (Villarreal) e' ammonito per fallo.21:43

  100. 42'

    Julian Ryerson (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:43

  101. 42'

    Fallo di Sergi Cardona (Villarreal).21:43

  102. 41'

    Tiro parato. Tajon Buchanan (Villarreal) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Santiago Mouriño.21:42

  103. 40'

    Fallo di Waldemar Anton (Borussia Dortmund).21:41

  105. 40'

    Renato Veiga (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:41

  106. 39'

    Calcio d'angolo,Borussia Dortmund. Calcio d'angolo causato da Renato Veiga (Villarreal).21:40

  107. 38'

    Pau Navarro (Villarreal) e' ammonito per fallo.21:39

  108. 38'

    Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:39

  109. 38'

    Fallo di Pau Navarro (Villarreal).21:39

  111. 38'

    Waldemar Anton (Borussia Dortmund) e' ammonito per fallo.21:38

  112. 37'

    Fallo di Waldemar Anton (Borussia Dortmund).21:38

  113. 37'

    Georges Mikautadze (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:38

  114. 36'

    Fallo di Julian Ryerson (Borussia Dortmund).21:37

  115. 36'

    Tajon Buchanan (Villarreal) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:37

  117. 34'

    Calcio d'angolo,Borussia Dortmund. Calcio d'angolo causato da Pape Gueye (Villarreal).21:35

  118. 34'

    Tiro respinto. Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) un tiro di destro da fuori area.21:35

  119. 32'

    Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:33

  120. 32'

    Fallo di Pau Navarro (Villarreal).21:33

  121. 32'

    Joey Veerman (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:33

  123. 32'

    Fallo di Santi Comesaña (Villarreal).21:33

  124. 31'

    Fallo di Joey Veerman (Borussia Dortmund).21:32

  125. 31'

    Pape Gueye (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32

  126. 29'

    Fallo di Julian Ryerson (Borussia Dortmund).21:30

  127. 29'

    Sergi Cardona (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30

  129. 28'

    Daniel Svensson (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29

  130. 28'

    Fallo di Tajon Buchanan (Villarreal).21:29

  131. 27'

    Gara riprende.21:28

  132. 27'

    Sostituzione, Borussia Dortmund. Ethan Nwaneri sostituisce Konstantinos Karetsas per infortunio.21:28

  133. 24'

    Gara momentaneamente sospesa, Konstantinos Karetsas (Borussia Dortmund) per infortunio.21:25

  135. 18'

    Calcio d'angolo,Villarreal. Calcio d'angolo causato da Daniel Svensson (Borussia Dortmund).21:19

  136. 16'

    Tentativo fallito. Pape Gueye (Villarreal) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area tira alto.21:16

  137. 15'

    Tentativo fallito. Georges Mikautadze (Villarreal) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Tajon Buchanan con cross.21:16

  138. 11'

    Fallo di Felix Nmecha (Borussia Dortmund).21:11

  139. 11'

    Santi Comesaña (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11

  141. 9'

    Tentativo fallito. Maximilian Beier (Borussia Dortmund) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Serhou Guirassy.21:10

  142. 6'

    Konstantinos Karetsas (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:07

  143. 6'

    Fallo di Nathan Saliba (Villarreal).21:07

  144. 5'

    Calcio d'angolo,Borussia Dortmund. Calcio d'angolo causato da Péter Gulácsi (Villarreal).21:06

  145. 5'

    Fuorigioco. Sergi Cardona(Villarreal) prova il lancio lungo, ma Tani Oluwaseyi e' colto in fuorigioco.21:06

  147. 4'

    Fallo di Konstantinos Karetsas (Borussia Dortmund).21:05

  148. 4'

    Sergi Cardona (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05

  149. 2'

    Tentativo fallito. Pau Navarro (Villarreal) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra. Assist di Tajon Buchanan con cross da calcio d'angolo.21:03

  150. 2'

    Calcio d'angolo,Villarreal. Calcio d'angolo causato da Daniel Svensson (Borussia Dortmund).21:03

  151. Inizia il Primo tempo.21:01

  153. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:55

  155. Dove si gioca la partita:

    Stadio: SIGNAL IDUNA PARK
    Città: Dortmund
    Capienza: 81365 spettatori19:55

Formazioni Borussia Dortmund - Villarreal

Borussia Dortmund
Villarreal
TITOLARI BORUSSIA DORTMUND
  • (1) GREGOR KOBEL (P)
  • (3) WALDEMAR ANTON (D)
  • (22) JOANE GADOU (D)
  • (24) DANIEL SVENSSON (D)
  • (26) JULIAN RYERSON (C)
  • (8) FELIX NMECHA (C)
  • (25) JOEY VEERMAN (C)
  • (14) MAXIMILIAN BEIER (C)
  • (20) MARCEL SABITZER (A)
  • (9) SERHOU GUIRASSY (A)
  • (19) KONSTANTINOS KARETSAS (A)
PANCHINA BORUSSIA DORTMUND
  • (36) KAUÃ PRATES (D)
  • (40) SAMUELE INÁCIO (A)
  • (49) LUCA REGGIANI (D)
  • (41) MATHIS ALBERT (A)
  • (7) JOBE BELLINGHAM (C)
  • (18) ETHAN NWANERI (C)
  • (17) CARNEY CHUKWUEMEKA (C)
  • (21) FÁBIO SILVA (A)
  • (33) ALEXANDER MEYER (P)
  • (30) PATRICK DREWES (P)
ALLENATORE BORUSSIA DORTMUND
  • Niko Kovac
TITOLARI VILLARREAL
  • (25) PÉTER GULÁCSI (P)
  • (6) PAU NAVARRO (D)
  • (23) SERGI CARDONA (D)
  • (12) RENATO VEIGA (D)
  • (15) SANTIAGO MOURIÑO (D)
  • (14) SANTI COMESAÑA (C)
  • (18) PAPE GUEYE (C)
  • (17) TAJON BUCHANAN (C)
  • (21) TANI OLUWASEYI (C)
  • (24) NATHAN SALIBA (C)
  • (9) GEORGES MIKAUTADZE (A)
PANCHINA VILLARREAL
  • (16) CARLOS MACIÁ (C)
  • (5) ALASSANE DIATTA (C)
  • (13) RUBÉN GÓMEZ (P)
  • (1) LUIZ JÚNIOR (P)
  • (10) ALBERTO MOLEIRO (C)
  • (11) ILIAS AKHOMACH (A)
  • (3) ALEX FREEMAN (D)
  • (2) LOGAN COSTA (D)
  • (19) NICOLAS PEPE (A)
  • (22) AYOZE PÉREZ (A)
  • (7) GERARD MORENO (A)
ALLENATORE VILLARREAL
  • Iñigo Pérez
PREPARTITA

Borussia Dortmund - Villarreal è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 8 settembre alle ore 21:00 allo stadio SIGNAL IDUNA PARK di Dortmund.
Arbitro di Borussia Dortmund - Villarreal sarà Simone Sozza. Al VAR invece ci sarà Daniele Chiffi.

Simone Sozza

Statistiche Stagionali
Partite dirette1
Falli fischiati14
Fuorigioco3
Rigori assegnati0
Ammonizioni3
Espulsioni0
Cartellini per partita3.0
Falli per cartellino4.6

Ha arbitrato un totale di 1 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 1 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
05-09-2026 Serie A Inter-Napoli 3-2

Attualmente il Borussia Dortmund si trova 4° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Villarreal si trova 31° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Il Borussia Dortmund ha segnato 3 gol e ne ha subiti 2; il Villarreal ha segnato 2 gol e ne ha subiti 3.

Borussia Dortmund e Villarreal è la prima che si affrontano in campionato.

Borussia Dortmund-Villarreal ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • L'unico precedente tra Borussia Dortmund e Villarreal risale alla scorsa stagione di UEFA Champions League, quando i tedeschi si imposero per 4-0 al SIGNAL IDUNA PARK nel novembre 2025.
  • Nel successo per 4-0 contro il Villarreal della scorsa stagione, il Borussia Dortmund ha registrato un valore Expected Goals di 4.03 effettuando soltanto 13 tiri: si è trattato del dato più alto di xG in una singola partita della stagione 2025/26 in tutte le competizioni, superato solo da quello di 5.99 contro l'Amburgo nel mese di marzo.
  • Il Borussia Dortmund ha perso solo due delle ultime 23 partite casalinghe (14V, 7N) in UEFA Champions League, ovvero quelle contro il Barcellona (2-3 nel dicembre 2024) e l'Inter (0-2 nel gennaio di quest'anno).
  • Il Villarreal ha perso tutte le ultime sei partite della fase campionato di UEFA Champions League della scorsa stagione; gli spagnoli non hanno mai registrato una striscia di sconfitte più lunga nelle grandi competizioni europee.
  • Il Borussia Dortmund ha subito 21 gol in 10 partite di UEFA Champions League la scorsa stagione (2.1 in media a partita): è la seconda media più alta per i tedeschi in una singola edizione dopo quella del 2017/18 (2.17).
  • Nella scorsa edizione di UEFA Champions League, il Villarreal ha segnato soltanto cinque gol in otto partite: record negativo, al pari dello Slavia Praga. Inoltre, gli spagnoli hanno registrato la percentuale realizzativa più bassa (4.6%) tra tutte le 36 squadre partecipanti al torneo 2025/26.
  • Il Villarreal ha perso le ultime cinque trasferte di UEFA Champions League senza mai andare a segno; l'ultima squadra a subire sei sconfitte esterne consecutive restando a secco di gol è stata il Malmö FF tra settembre 2015 e dicembre 2021 (sei partite).
  • Questa sarà la quinta partecipazione alla UEFA Champions League per Niko Kovac (27 gare - 14V, 7N, 6P); l'allenatore del Borussia Dortmund conta nelle ultime quattro stagioni lo stesso numero di sconfitte (tre) subite nelle prime 23 partite messe assieme nella competizione.
  • Nelle ultime due edizioni (2024/25 e 2025/26), Serhou Guirassy ha partecipato a 24 gol (17 reti, sette assist) in 24 match di UEFA Champions League; soltanto Harry Kane (29) e Raphinha (26) hanno fatto meglio dell'attaccante del Borussia Dortmund nello stesso periodo.
  • L'ala del Villarreal, Nicolas Pepe, ha effettuato 19 tiri senza avere trovato il gol nella scorsa UEFA Champions League, registrando inoltre il valore di xG (1.57) più alto tra tutti i giocatori che non sono andati a bersaglio nell'edizione 2025/26.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Borussia DortmundVillarreal
Partite giocate00
Numero di partite vinte
Numero di partite perse
Numero di partite pareggiate
Gol totali segnati
Gol totali subiti
Media gol subiti per partita00
Percentuale possesso palla00
Numero totale di passaggi
Numero totale di passaggi riusciti
Tiri nello specchio della porta
Percentuale di tiri in porta00
Numero totale di cross
Numero medio di cross riusciti
Duelli per partita vinti
Duelli per partita persi
Corner subiti
Corner guadagnati
Numero di punizioni a favore
Numero di punizioni concesse
Tackle totali
Percentuale di successo nei tackleN/AN/A
Fuorigiochi totali
Numero totale di cartellini gialli
Numero totale di cartellini rossi

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