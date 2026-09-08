Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:55

PREPARTITA

Borussia Dortmund - Villarreal è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 8 settembre alle ore 21:00 allo stadio SIGNAL IDUNA PARK di Dortmund.

Arbitro di Borussia Dortmund - Villarreal sarà Simone Sozza. Al VAR invece ci sarà Daniele Chiffi.

Simone Sozza Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 14 Fuorigioco 3 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 3 Espulsioni 0 Cartellini per partita 3.0 Falli per cartellino 4.6 Ha arbitrato un totale di 1 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 05-09-2026 Serie A Inter-Napoli 3-2

Attualmente il Borussia Dortmund si trova 4° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Villarreal si trova 31° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Il Borussia Dortmund ha segnato 3 gol e ne ha subiti 2; il Villarreal ha segnato 2 gol e ne ha subiti 3.

Borussia Dortmund e Villarreal è la prima che si affrontano in campionato.

Borussia Dortmund-Villarreal ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'unico precedente tra Borussia Dortmund e Villarreal risale alla scorsa stagione di UEFA Champions League, quando i tedeschi si imposero per 4-0 al SIGNAL IDUNA PARK nel novembre 2025.

Nel successo per 4-0 contro il Villarreal della scorsa stagione, il Borussia Dortmund ha registrato un valore Expected Goals di 4.03 effettuando soltanto 13 tiri: si è trattato del dato più alto di xG in una singola partita della stagione 2025/26 in tutte le competizioni, superato solo da quello di 5.99 contro l'Amburgo nel mese di marzo.

Il Borussia Dortmund ha perso solo due delle ultime 23 partite casalinghe (14V, 7N) in UEFA Champions League, ovvero quelle contro il Barcellona (2-3 nel dicembre 2024) e l'Inter (0-2 nel gennaio di quest'anno).

Il Villarreal ha perso tutte le ultime sei partite della fase campionato di UEFA Champions League della scorsa stagione; gli spagnoli non hanno mai registrato una striscia di sconfitte più lunga nelle grandi competizioni europee.

Il Borussia Dortmund ha subito 21 gol in 10 partite di UEFA Champions League la scorsa stagione (2.1 in media a partita): è la seconda media più alta per i tedeschi in una singola edizione dopo quella del 2017/18 (2.17).

Nella scorsa edizione di UEFA Champions League, il Villarreal ha segnato soltanto cinque gol in otto partite: record negativo, al pari dello Slavia Praga. Inoltre, gli spagnoli hanno registrato la percentuale realizzativa più bassa (4.6%) tra tutte le 36 squadre partecipanti al torneo 2025/26.

Il Villarreal ha perso le ultime cinque trasferte di UEFA Champions League senza mai andare a segno; l'ultima squadra a subire sei sconfitte esterne consecutive restando a secco di gol è stata il Malmö FF tra settembre 2015 e dicembre 2021 (sei partite).

Questa sarà la quinta partecipazione alla UEFA Champions League per Niko Kovac (27 gare - 14V, 7N, 6P); l'allenatore del Borussia Dortmund conta nelle ultime quattro stagioni lo stesso numero di sconfitte (tre) subite nelle prime 23 partite messe assieme nella competizione.

Nelle ultime due edizioni (2024/25 e 2025/26), Serhou Guirassy ha partecipato a 24 gol (17 reti, sette assist) in 24 match di UEFA Champions League; soltanto Harry Kane (29) e Raphinha (26) hanno fatto meglio dell'attaccante del Borussia Dortmund nello stesso periodo.

L'ala del Villarreal, Nicolas Pepe, ha effettuato 19 tiri senza avere trovato il gol nella scorsa UEFA Champions League, registrando inoltre il valore di xG (1.57) più alto tra tutti i giocatori che non sono andati a bersaglio nell'edizione 2025/26.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: