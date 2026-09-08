Incontro terminato, Bruges 2, Aston Villa 3.
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Incontro terminato, Bruges 2, Aston Villa 3.
Secondo tempo terminato, Bruges 2, Aston Villa 3.20:39
Félix Lemaréchal (Bruges) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:37
Fallo di John McGinn (Aston Villa).20:37
Tiro parato. Nicolò Tresoldi (Bruges) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Carlos Forbs con cross.20:37
Cheveyo Tsawa (Bruges) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:36
Fallo di Tammy Abraham (Aston Villa).20:36
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.20:35
Calcio d'angolo,Bruges. Calcio d'angolo causato da Pau Torres (Aston Villa).20:34
João Gomes (Aston Villa) e' ammonito per fallo.20:33
Romeo Vermant (Bruges) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:33
Fallo di João Gomes (Aston Villa).20:33
Romeo Vermant (Bruges) e' ammonito per fallo.20:33
Fallo di Romeo Vermant (Bruges).20:32
George Hemmings (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:32
Mamadou Diakhon (Bruges) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:32
Fallo di João Gomes (Aston Villa).20:32
Sostituzione, Bruges. Mamadou Diakhon sostituisce Jan Virgili.20:30
Sostituzione, Bruges. Romeo Vermant sostituisce Freddie Potts.20:30
Lee Han-Beom (Bruges) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:29
Fallo di George Hemmings (Aston Villa).20:29
Tiro respinto. Lamare Bogarde (Aston Villa) un tiro di destro da centro area. Assist di George Hemmings.20:25
Sostituzione, Aston Villa. Tammy Abraham sostituisce Nicolas Jackson.20:25
Calcio d'angolo,Aston Villa. Calcio d'angolo causato da Lee Han-Beom (Bruges).20:25
Tiro respinto. João Gomes (Aston Villa) un tiro di destro da centro area. Assist di Zion Suzuki.20:25
Calcio d'angolo,Aston Villa. Calcio d'angolo causato da Joaquin Seys (Bruges).20:24
Tiro respinto. Alysson (Aston Villa) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla destra.20:24
Fallo di Cheveyo Tsawa (Bruges).20:23
George Hemmings (Aston Villa) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:23
Fallo di Freddie Potts (Bruges).20:22
Alysson (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:22
John McGinn (Aston Villa) e' ammonito per fallo.20:22
Cheveyo Tsawa (Bruges) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:22
Fallo di John McGinn (Aston Villa).20:22
Sostituzione, Bruges. Félix Lemaréchal sostituisce Hugo Vetlesen.20:21
Sostituzione, Bruges. Cheveyo Tsawa sostituisce Hans Vanaken.20:21
Tiro respinto. Alysson (Aston Villa) un tiro di sinistro da centro area. Assist di John McGinn.20:20
Fallo di Lee Han-Beom (Bruges).20:19
George Hemmings (Aston Villa) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:19
Tiro respinto. Hugo Vetlesen (Bruges) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Nicolò Tresoldi.20:18
Fuorigioco. Ian Maatsen(Aston Villa) prova il lancio lungo, ma George Hemmings e' colto in fuorigioco.20:16
Fallo di Hugo Vetlesen (Bruges).20:15
Ross Barkley (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:15
Gara riprende.20:15
Gara momentaneamente sospesa, Brandon Mechele (Bruges) per infortunio.20:14
Tiro parato. Nicolas Jackson (Aston Villa) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di John McGinn con passaggio filtrante.20:14
Tiro parato. Nicolò Tresoldi (Bruges) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Hugo Siquet con cross.20:13
Sostituzione, Aston Villa. Ross Barkley sostituisce Boubacar Kamara.20:12
Sostituzione, Aston Villa. Alysson sostituisce Emiliano Buendía.20:12
Sostituzione, Aston Villa. Lamare Bogarde sostituisce Aaron Wan-Bissaka.20:12
Calcio d'angolo,Bruges. Calcio d'angolo causato da Zion Suzuki (Aston Villa).20:12
Tiro parato. Hugo Vetlesen (Bruges) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Carlos Forbs.20:12
Tiro respinto. Joaquin Seys (Bruges) un tiro di sinistro da centro area.20:11
Tiro respinto. Nicolò Tresoldi (Bruges) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Joaquin Seys.20:09
Jan Virgili (Bruges) e' ammonito per fallo.20:06
Fallo di Jan Virgili (Bruges).20:06
John McGinn (Aston Villa) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:06
Gol! Bruges 2, Aston Villa 3. Nicolò Tresoldi (Bruges) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.20:05
Decisione VAR: rigore Bruges.20:03
Rigore concesso da Aaron Wan-Bissaka (Aston Villa) per un fallo di mano in area.20:03
Tentativo fallito. Nicolò Tresoldi (Bruges) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Carlos Forbs con cross.20:03
Hans Vanaken (Bruges) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:01
Fallo di Boubacar Kamara (Aston Villa).20:01
Fallo di Hugo Vetlesen (Bruges).20:01
George Hemmings (Aston Villa) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:01
Tentativo fallito. Freddie Potts (Bruges) in seguito a una mischia da centro area di poco a lato sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.20:00
Nicolò Tresoldi (Bruges) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:00
Fallo di John McGinn (Aston Villa).20:00
Fallo di mano di Emiliano Buendía (Aston Villa).19:58
Tiro respinto. Emiliano Buendía (Aston Villa) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra.19:57
Tentativo fallito. John McGinn (Aston Villa) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Pau Torres con passaggio filtrante.19:53
Hans Vanaken (Bruges) e' ammonito.19:52
Hans Vanaken (Bruges) cade ma ha simulato.19:52
Fallo di Lee Han-Beom (Bruges).19:50
Nicolas Jackson (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:50
Sostituzione, Bruges. Hugo Siquet sostituisce Kyriani Sabbe.19:49
Inizia il Secondo tempo Bruges 1, Aston Villa 3.19:49
Primo tempo terminato, Bruges 1, Aston Villa 3.19:34
Calcio d'angolo,Aston Villa. Calcio d'angolo causato da Joaquin Seys (Bruges).19:33
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.19:32
Tiro parato. Emiliano Buendía (Aston Villa) un tiro di destro da oltre 25 metri parato sotto la traversa in alto a destra.19:31
Gol! Bruges 1, Aston Villa 3. Nicolas Jackson (Aston Villa) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Pau Torres in seguito a un contropiede.19:30
Tiro parato. Carlos Forbs (Bruges) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Hugo Vetlesen.19:28
Tentativo fallito. Nicolas Jackson (Aston Villa) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Aaron Wan-Bissaka con cross in seguito a un calcio da fermo.19:26
Fallo di Nicolò Tresoldi (Bruges).19:25
João Gomes (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:25
Tentativo fallito. Carlos Forbs (Bruges) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.19:25
Calcio d'angolo,Bruges. Calcio d'angolo causato da Boubacar Kamara (Aston Villa).19:24
Calcio d'angolo,Aston Villa. Calcio d'angolo causato da Lee Han-Beom (Bruges).19:19
Tiro respinto. George Hemmings (Aston Villa) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Pau Torres.19:19
Tiro parato. John McGinn (Aston Villa) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Nicolas Jackson.19:18
Tiro respinto. George Hemmings (Aston Villa) un tiro di destro da fuori area. Assist di Nicolas Jackson.19:17
Nicolò Tresoldi (Bruges) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:14
Fallo di João Gomes (Aston Villa).19:14
Freddie Potts (Bruges) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:13
Fallo di George Hemmings (Aston Villa).19:13
Fallo di Freddie Potts (Bruges).19:11
Emiliano Buendía (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:11
Gol! Bruges 1, Aston Villa 2. Emiliano Buendía (Aston Villa) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di João Gomes.19:08
John McGinn (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:07
Fallo di Joaquin Seys (Bruges).19:07
Boubacar Kamara (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:07
Fallo di Hans Vanaken (Bruges).19:07
Gol! Bruges 1, Aston Villa 1. Hugo Vetlesen (Bruges) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Jan Virgili.19:06
Tentativo fallito. Kyriani Sabbe (Bruges) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.19:05
Fuorigioco. Zion Suzuki(Aston Villa) prova il lancio lungo, ma John McGinn e' colto in fuorigioco.19:04
Fuorigioco. Nicolò Tresoldi(Bruges) prova il lancio lungo, ma Hugo Vetlesen e' colto in fuorigioco.19:03
Fallo di Victor Lindelöf (Aston Villa).19:02
Nicolò Tresoldi (Bruges) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:02
Tentativo fallito. George Hemmings (Aston Villa) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di João Gomes.19:02
Tiro respinto. Emiliano Buendía (Aston Villa) un tiro di destro da fuori area.19:01
Fallo di mano di Yann Sommer (Bruges).19:00
Tiro parato. Boubacar Kamara (Aston Villa) un colpo di testa da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di John McGinn con cross.19:00
Calcio d'angolo,Aston Villa. Calcio d'angolo causato da Yann Sommer (Bruges).18:59
Tiro parato. George Hemmings (Aston Villa) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Nicolas Jackson.18:59
Gol! Bruges 0, Aston Villa 1. John McGinn (Aston Villa) un tiro di sinistro dalla destra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Pau Torres.18:57
Emiliano Buendía (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:56
Fallo di Carlos Forbs (Bruges).18:56
Tiro parato. Jan Virgili (Bruges) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Joaquin Seys.18:56
Ian Maatsen (Aston Villa) e' ammonito.18:55
Calcio d'angolo,Bruges. Calcio d'angolo causato da Pau Torres (Aston Villa).18:53
Tentativo fallito. Ian Maatsen (Aston Villa) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra in seguito a un calcio da fermo.18:51
Emiliano Buendía (Aston Villa) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:50
Fallo di Freddie Potts (Bruges).18:50
Fallo di Victor Lindelöf (Aston Villa).18:48
Nicolò Tresoldi (Bruges) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:48
Tentativo fallito. Emiliano Buendía (Aston Villa) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di John McGinn.18:48
Boubacar Kamara (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:47
Fallo di Hans Vanaken (Bruges).18:47
Inizia il Primo tempo.18:47
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:34
Dove si gioca la partita:
Stadio: Jan Breydelstadion
Città: Brugge
Capienza: 29975 spettatori17:34
Bruges - Aston Villa è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 8 settembre alle ore 18:45 allo stadio Jan Breydelstadion di Brugge.
Arbitro di Bruges - Aston Villa sarà Sandro Schärer. Al VAR invece ci sarà Fedayi San.
Attualmente il Bruges si trova 35° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece l'Aston Villa si trova 1° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Il Bruges ha segnato 2 gol e ne ha subiti 3; l'Aston Villa ha segnato 3 gol e ne ha subiti 2.
Bruges e Aston Villa si sono affrontate 3 volte in campionato. Nei precedenti match il Bruges ha vinto 1 volta, l'Aston Villa ha vinto 2 volte mentre non ci sono mai stati pareggi.
Bruges-Aston Villa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Bruges
|Aston Villa
|Partite giocate
|0
|0
|Numero di partite vinte
|Numero di partite perse
|Numero di partite pareggiate
|Gol totali segnati
|Gol totali subiti
|Media gol subiti per partita
|0
|0
|Percentuale possesso palla
|0
|0
|Numero totale di passaggi
|Numero totale di passaggi riusciti
|Tiri nello specchio della porta
|Percentuale di tiri in porta
|0
|0
|Numero totale di cross
|Numero medio di cross riusciti
|Duelli per partita vinti
|Duelli per partita persi
|Corner subiti
|Corner guadagnati
|Numero di punizioni a favore
|Numero di punizioni concesse
|Tackle totali
|Percentuale di successo nei tackle
|N/A
|N/A
|Fuorigiochi totali
|Numero totale di cartellini gialli
|Numero totale di cartellini rossi
Cos'è, come funziona e le nuove soluzioniLEGGI
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