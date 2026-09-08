Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:34

PREPARTITA

Bruges - Aston Villa è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 8 settembre alle ore 18:45 allo stadio Jan Breydelstadion di Brugge.

Arbitro di Bruges - Aston Villa sarà Sandro Schärer. Al VAR invece ci sarà Fedayi San.

Attualmente il Bruges si trova 35° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece l'Aston Villa si trova 1° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Il Bruges ha segnato 2 gol e ne ha subiti 3; l'Aston Villa ha segnato 3 gol e ne ha subiti 2.

Bruges e Aston Villa si sono affrontate 3 volte in campionato. Nei precedenti match il Bruges ha vinto 1 volta, l'Aston Villa ha vinto 2 volte mentre non ci sono mai stati pareggi.

Bruges-Aston Villa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Tutti i tre precedenti tra Club Brugge e Aston Villa risalgono all'ultima partecipazione degli inglesi alla UEFA Champions League (2024/25). I belgi hanno vinto la sfida della fase campionato in quell'edizione (1-0), ma hanno perso entrambi gli incontri degli ottavi di finale contro la squadra di Unai Emery (1-3 in casa, 0-3 in trasferta).

Il Club Brugge ha vinto soltanto una delle ultime 17 partite (3N, 13P) disputate contro squadre inglesi nelle grandi competizioni europee; tuttavia, l'unico successo è arrivato proprio in un match casalingo di UEFA Champions League contro l'Aston Villa (1-0 nel novembre 2024).

L'Aston Villa ha vinto il 67% delle partite (8 su 12) di UEFA Champions League sotto la gestione di Unai Emery: si tratta della seconda percentuale di successi più alta per un allenatore con almeno 10 panchine alla guida di una squadra inglese, dietro soltanto al Liverpool di Arne Slot (68% - 15 su 22).

Dopo avere vinto le ultime due partite della fase campionato nella stagione 2025/26, il Club Brugge potrebbe infilare tre successi consecutivi nella fase a gironi di UEFA Champions League soltanto per la seconda volta nella sua storia (la prima serie di tre risale al periodo tra settembre e ottobre 2022).

Dall'inizio della scorsa stagione di UEFA Champions League, solo il Barcellona ha incassato più reti (44) del Club Brugge (43). Tra le squadre che hanno disputato almeno 15 partite nella competizione in questo periodo, soltanto il PSV ha registrato una media gol subiti a gara (2) superiore a quella della compagine belga (1.95).

Questa sarà la nona partecipazione alla UEFA Champions League per il tecnico dell'Aston Villa Unai Emery, che ha guidato tre squadre diverse in più edizioni della competizione, dopo il Valencia (2010/11 e 2011/12) e il PSG (2016/17 e 2017/18). L'allenatore spagnolo ha raggiunto almeno i quarti di finale in ciascuna delle ultime due volte cui ha preso parte al torneo (semifinale nel 2021/22, quarti di finale nel 2024/25).

Dei 22 gol segnati dai giocatori dell'Aston Villa nella UEFA Champions League 2024/25, solo il 32% di questi (sette) è stato realizzato da calciatori attualmente ancora in rosa.

Il diciannovenne George Hemmings potrebbe diventare soltanto il secondo Under 20 a partire titolare con l'Aston Villa in un match di Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, dopo Mark Walters contro la Juventus nel marzo 1983 (all'epoca diciottenne in quel quarto di finale).

Nelle ultime tre stagioni di UEFA Champions League, il portiere del Club Brugge, Yann Sommer, ha evitato 9.5 gol, secondo il modello degli xG dei tiri nello specchio subiti (esclusi gli autogol): si tratta del secondo dato più alto nella competizione in questo periodo, dietro soltanto a David Raya (+9.8).

Zion Suzuki, dell'Aston Villa, potrebbe diventare il primo portiere giapponese della storia a giocare in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: