Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Bruges-Aston Villa: 2-3 - Champions 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Jan Breydelstadion di Brugge
8 Settembre 2026 ore 18:45
Bruges
2
Aston Villa
3
Partita finita
Arbitro: Sandro Schärer
  1. 11' 0-1 John McGinn
  2. 19' 1-1 Hugo Vetlesen
  3. 22' 1-2 Emiliano Buendía
  4. 43' 1-3 Nicolas Jackson
  5. 61' 2-3 Nicolò Tresoldi (R)
0'
45'
90'
90'
94'

Incontro terminato, Bruges 2, Aston Villa 3.

  1. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, Bruges 2, Aston Villa 3.20:39

  3. 90'+3'

    Félix Lemaréchal (Bruges) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:37

  4. 90'+3'

    Fallo di John McGinn (Aston Villa).20:37

  5. 90'+3'

    Tiro parato. Nicolò Tresoldi (Bruges) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Carlos Forbs con cross.20:37

  6. 90'+2'

    Cheveyo Tsawa (Bruges) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:36

  7. 90'+2'

    Fallo di Tammy Abraham (Aston Villa).20:36

  9. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.20:35

  10. 90'

    Calcio d'angolo,Bruges. Calcio d'angolo causato da Pau Torres (Aston Villa).20:34

  11. 89'

    João Gomes (Aston Villa) e' ammonito per fallo.20:33

  12. 89'

    Romeo Vermant (Bruges) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:33

  13. 89'

    Fallo di João Gomes (Aston Villa).20:33

  15. 89'

    Romeo Vermant (Bruges) e' ammonito per fallo.20:33

  16. 88'

    Fallo di Romeo Vermant (Bruges).20:32

  17. 88'

    George Hemmings (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:32

  18. 88'

    Mamadou Diakhon (Bruges) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:32

  19. 88'

    Fallo di João Gomes (Aston Villa).20:32

  21. 86'

    Sostituzione, Bruges. Mamadou Diakhon sostituisce Jan Virgili.20:30

  22. 86'

    Sostituzione, Bruges. Romeo Vermant sostituisce Freddie Potts.20:30

  23. 85'

    Lee Han-Beom (Bruges) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:29

  24. 85'

    Fallo di George Hemmings (Aston Villa).20:29

  25. 81'

    Tiro respinto. Lamare Bogarde (Aston Villa) un tiro di destro da centro area. Assist di George Hemmings.20:25

  27. 81'

    Sostituzione, Aston Villa. Tammy Abraham sostituisce Nicolas Jackson.20:25

  28. 81'

    Calcio d'angolo,Aston Villa. Calcio d'angolo causato da Lee Han-Beom (Bruges).20:25

  29. 80'

    Tiro respinto. João Gomes (Aston Villa) un tiro di destro da centro area. Assist di Zion Suzuki.20:25

  30. 80'

    Calcio d'angolo,Aston Villa. Calcio d'angolo causato da Joaquin Seys (Bruges).20:24

  31. 80'

    Tiro respinto. Alysson (Aston Villa) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla destra.20:24

  33. 79'

    Fallo di Cheveyo Tsawa (Bruges).20:23

  34. 79'

    George Hemmings (Aston Villa) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:23

  35. 78'

    Fallo di Freddie Potts (Bruges).20:22

  36. 78'

    Alysson (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:22

  37. 78'

    John McGinn (Aston Villa) e' ammonito per fallo.20:22

  39. 78'

    Cheveyo Tsawa (Bruges) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:22

  40. 78'

    Fallo di John McGinn (Aston Villa).20:22

  41. 77'

    Sostituzione, Bruges. Félix Lemaréchal sostituisce Hugo Vetlesen.20:21

  42. 77'

    Sostituzione, Bruges. Cheveyo Tsawa sostituisce Hans Vanaken.20:21

  43. 76'

    Tiro respinto. Alysson (Aston Villa) un tiro di sinistro da centro area. Assist di John McGinn.20:20

  45. 75'

    Fallo di Lee Han-Beom (Bruges).20:19

  46. 75'

    George Hemmings (Aston Villa) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:19

  47. 74'

    Tiro respinto. Hugo Vetlesen (Bruges) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Nicolò Tresoldi.20:18

  48. 72'

    Fuorigioco. Ian Maatsen(Aston Villa) prova il lancio lungo, ma George Hemmings e' colto in fuorigioco.20:16

  49. 71'

    Fallo di Hugo Vetlesen (Bruges).20:15

  51. 71'

    Ross Barkley (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:15

  52. 71'

    Gara riprende.20:15

  53. 70'

    Gara momentaneamente sospesa, Brandon Mechele (Bruges) per infortunio.20:14

  54. 70'

    Tiro parato. Nicolas Jackson (Aston Villa) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di John McGinn con passaggio filtrante.20:14

  55. 69'

    Tiro parato. Nicolò Tresoldi (Bruges) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Hugo Siquet con cross.20:13

  57. 68'

    Sostituzione, Aston Villa. Ross Barkley sostituisce Boubacar Kamara.20:12

  58. 68'

    Sostituzione, Aston Villa. Alysson sostituisce Emiliano Buendía.20:12

  59. 68'

    Sostituzione, Aston Villa. Lamare Bogarde sostituisce Aaron Wan-Bissaka.20:12

  60. 68'

    Calcio d'angolo,Bruges. Calcio d'angolo causato da Zion Suzuki (Aston Villa).20:12

  61. 68'

    Tiro parato. Hugo Vetlesen (Bruges) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Carlos Forbs.20:12

  63. 67'

    Tiro respinto. Joaquin Seys (Bruges) un tiro di sinistro da centro area.20:11

  64. 65'

    Tiro respinto. Nicolò Tresoldi (Bruges) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Joaquin Seys.20:09

  65. 62'

    Jan Virgili (Bruges) e' ammonito per fallo.20:06

  66. 62'

    Fallo di Jan Virgili (Bruges).20:06

  67. 62'

    John McGinn (Aston Villa) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:06

  69. 61'

    Gol! Bruges 2, Aston Villa 3. Nicolò Tresoldi (Bruges) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.20:05

  70. 59'

    Decisione VAR: rigore Bruges.20:03

  71. 59'

    Rigore concesso da Aaron Wan-Bissaka (Aston Villa) per un fallo di mano in area.20:03

  72. 59'

    Tentativo fallito. Nicolò Tresoldi (Bruges) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Carlos Forbs con cross.20:03

  73. 57'

    Hans Vanaken (Bruges) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:01

  75. 57'

    Fallo di Boubacar Kamara (Aston Villa).20:01

  76. 57'

    Fallo di Hugo Vetlesen (Bruges).20:01

  77. 57'

    George Hemmings (Aston Villa) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:01

  78. 56'

    Tentativo fallito. Freddie Potts (Bruges) in seguito a una mischia da centro area di poco a lato sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.20:00

  79. 56'

    Nicolò Tresoldi (Bruges) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:00

  81. 56'

    Fallo di John McGinn (Aston Villa).20:00

  82. 54'

    Fallo di mano di Emiliano Buendía (Aston Villa).19:58

  83. 53'

    Tiro respinto. Emiliano Buendía (Aston Villa) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra.19:57

  84. 49'

    Tentativo fallito. John McGinn (Aston Villa) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Pau Torres con passaggio filtrante.19:53

  85. 48'

    Hans Vanaken (Bruges) e' ammonito.19:52

  87. 48'

    Hans Vanaken (Bruges) cade ma ha simulato.19:52

  88. 46'

    Fallo di Lee Han-Beom (Bruges).19:50

  89. 46'

    Nicolas Jackson (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:50

  90. 45'

    Sostituzione, Bruges. Hugo Siquet sostituisce Kyriani Sabbe.19:49

  91. Inizia il Secondo tempo Bruges 1, Aston Villa 3.19:49

  93. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Bruges 1, Aston Villa 3.19:34

  94. 45'+2'

    Calcio d'angolo,Aston Villa. Calcio d'angolo causato da Joaquin Seys (Bruges).19:33

  95. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.19:32

  96. 45'

    Tiro parato. Emiliano Buendía (Aston Villa) un tiro di destro da oltre 25 metri parato sotto la traversa in alto a destra.19:31

  97. 43'

    Gol! Bruges 1, Aston Villa 3. Nicolas Jackson (Aston Villa) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Pau Torres in seguito a un contropiede.19:30

  99. 42'

    Tiro parato. Carlos Forbs (Bruges) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Hugo Vetlesen.19:28

  100. 40'

    Tentativo fallito. Nicolas Jackson (Aston Villa) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Aaron Wan-Bissaka con cross in seguito a un calcio da fermo.19:26

  101. 39'

    Fallo di Nicolò Tresoldi (Bruges).19:25

  102. 39'

    João Gomes (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:25

  103. 39'

    Tentativo fallito. Carlos Forbs (Bruges) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.19:25

  105. 38'

    Calcio d'angolo,Bruges. Calcio d'angolo causato da Boubacar Kamara (Aston Villa).19:24

  106. 33'

    Calcio d'angolo,Aston Villa. Calcio d'angolo causato da Lee Han-Beom (Bruges).19:19

  107. 33'

    Tiro respinto. George Hemmings (Aston Villa) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Pau Torres.19:19

  108. 32'

    Tiro parato. John McGinn (Aston Villa) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Nicolas Jackson.19:18

  109. 30'

    Tiro respinto. George Hemmings (Aston Villa) un tiro di destro da fuori area. Assist di Nicolas Jackson.19:17

  111. 28'

    Nicolò Tresoldi (Bruges) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:14

  112. 28'

    Fallo di João Gomes (Aston Villa).19:14

  113. 26'

    Freddie Potts (Bruges) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:13

  114. 26'

    Fallo di George Hemmings (Aston Villa).19:13

  115. 25'

    Fallo di Freddie Potts (Bruges).19:11

  117. 25'

    Emiliano Buendía (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:11

  118. 22'

    Gol! Bruges 1, Aston Villa 2. Emiliano Buendía (Aston Villa) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di João Gomes.19:08

  119. 21'

    John McGinn (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:07

  120. 21'

    Fallo di Joaquin Seys (Bruges).19:07

  121. 21'

    Boubacar Kamara (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:07

  123. 21'

    Fallo di Hans Vanaken (Bruges).19:07

  124. 19'

    Gol! Bruges 1, Aston Villa 1. Hugo Vetlesen (Bruges) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Jan Virgili.19:06

  125. 19'

    Tentativo fallito. Kyriani Sabbe (Bruges) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.19:05

  126. 18'

    Fuorigioco. Zion Suzuki(Aston Villa) prova il lancio lungo, ma John McGinn e' colto in fuorigioco.19:04

  127. 17'

    Fuorigioco. Nicolò Tresoldi(Bruges) prova il lancio lungo, ma Hugo Vetlesen e' colto in fuorigioco.19:03

  129. 16'

    Fallo di Victor Lindelöf (Aston Villa).19:02

  130. 16'

    Nicolò Tresoldi (Bruges) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:02

  131. 15'

    Tentativo fallito. George Hemmings (Aston Villa) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di João Gomes.19:02

  132. 15'

    Tiro respinto. Emiliano Buendía (Aston Villa) un tiro di destro da fuori area.19:01

  133. 13'

    Fallo di mano di Yann Sommer (Bruges).19:00

  135. 13'

    Tiro parato. Boubacar Kamara (Aston Villa) un colpo di testa da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di John McGinn con cross.19:00

  136. 13'

    Calcio d'angolo,Aston Villa. Calcio d'angolo causato da Yann Sommer (Bruges).18:59

  137. 13'

    Tiro parato. George Hemmings (Aston Villa) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Nicolas Jackson.18:59

  138. 11'

    Gol! Bruges 0, Aston Villa 1. John McGinn (Aston Villa) un tiro di sinistro dalla destra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Pau Torres.18:57

  139. 10'

    Emiliano Buendía (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:56

  141. 10'

    Fallo di Carlos Forbs (Bruges).18:56

  142. 9'

    Tiro parato. Jan Virgili (Bruges) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Joaquin Seys.18:56

  143. 9'

    Ian Maatsen (Aston Villa) e' ammonito.18:55

  144. 7'

    Calcio d'angolo,Bruges. Calcio d'angolo causato da Pau Torres (Aston Villa).18:53

  145. 5'

    Tentativo fallito. Ian Maatsen (Aston Villa) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra in seguito a un calcio da fermo.18:51

  147. 4'

    Emiliano Buendía (Aston Villa) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:50

  148. 4'

    Fallo di Freddie Potts (Bruges).18:50

  149. 2'

    Fallo di Victor Lindelöf (Aston Villa).18:48

  150. 2'

    Nicolò Tresoldi (Bruges) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:48

  151. 2'

    Tentativo fallito. Emiliano Buendía (Aston Villa) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di John McGinn.18:48

  153. Boubacar Kamara (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:47

  154. Fallo di Hans Vanaken (Bruges).18:47

  155. Inizia il Primo tempo.18:47

  156. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:34

  158. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Jan Breydelstadion
    Città: Brugge
    Capienza: 29975 spettatori17:34

Formazioni Bruges - Aston Villa

Bruges
Aston Villa
TITOLARI BRUGES
  • (1) YANN SOMMER (P)
  • (44) BRANDON MECHELE (D)
  • (3) LEE HAN-BEOM (D)
  • (64) KYRIANI SABBE (D)
  • (65) JOAQUIN SEYS (D)
  • (20) HANS VANAKEN (C)
  • (10) HUGO VETLESEN (C)
  • (9) CARLOS FORBS (C)
  • (11) JAN VIRGILI (C)
  • (8) FREDDIE POTTS (C)
  • (7) NICOLÒ TRESOLDI (A)
PANCHINA BRUGES
  • (54) SAMBA COULIBALY (D)
  • (77) ANDREJ VASOVIC (A)
  • (27) WISDOM MIKE (A)
  • (67) MAMADOU DIAKHON (A)
  • (16) CHEVEYO TSAWA (C)
  • (81) ARGUS VANDEN DRIESSCHE (P)
  • (80) FÉLIX LEMARÉCHAL (C)
  • (58) JORNE SPILEERS (D)
  • (17) ROMEO VERMANT (A)
  • (62) LYNNT AUDOOR (C)
  • (41) HUGO SIQUET (D)
  • (29) NORDIN JACKERS (P)
ALLENATORE BRUGES
  • Ivan Leko
TITOLARI ASTON VILLA
  • (1) ZION SUZUKI (P)
  • (3) VICTOR LINDELÖF (D)
  • (29) AARON WAN-BISSAKA (D)
  • (14) PAU TORRES (D)
  • (22) IAN MAATSEN (D)
  • (7) JOHN MCGINN (C)
  • (53) GEORGE HEMMINGS (C)
  • (10) EMILIANO BUENDÍA (C)
  • (8) BOUBACAR KAMARA (C)
  • (35) JOÃO GOMES (C)
  • (11) NICOLAS JACKSON (A)
PANCHINA ASTON VILLA
  • (47) ALYSSON (A)
  • (40) MARCO BIZOT (P)
  • (19) IBRAHIM MBAYE (A)
  • (26) LAMARE BOGARDE (C)
  • (17) ALEJANDRO GARNACHO (A)
  • (13) MATTEO RUGGERI (D)
  • (42) JAMES WRIGHT (P)
  • (18) TAMMY ABRAHAM (A)
  • (5) TYRONE MINGS (D)
  • (6) ROSS BARKLEY (C)
ALLENATORE ASTON VILLA
  • Unai Emery
PREPARTITA

Bruges - Aston Villa è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 8 settembre alle ore 18:45 allo stadio Jan Breydelstadion di Brugge.
Arbitro di Bruges - Aston Villa sarà Sandro Schärer. Al VAR invece ci sarà Fedayi San.

Attualmente il Bruges si trova 35° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece l'Aston Villa si trova 1° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Il Bruges ha segnato 2 gol e ne ha subiti 3; l'Aston Villa ha segnato 3 gol e ne ha subiti 2.

Bruges e Aston Villa si sono affrontate 3 volte in campionato. Nei precedenti match il Bruges ha vinto 1 volta, l'Aston Villa ha vinto 2 volte mentre non ci sono mai stati pareggi.

Bruges-Aston Villa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Tutti i tre precedenti tra Club Brugge e Aston Villa risalgono all'ultima partecipazione degli inglesi alla UEFA Champions League (2024/25). I belgi hanno vinto la sfida della fase campionato in quell'edizione (1-0), ma hanno perso entrambi gli incontri degli ottavi di finale contro la squadra di Unai Emery (1-3 in casa, 0-3 in trasferta).
  • Il Club Brugge ha vinto soltanto una delle ultime 17 partite (3N, 13P) disputate contro squadre inglesi nelle grandi competizioni europee; tuttavia, l'unico successo è arrivato proprio in un match casalingo di UEFA Champions League contro l'Aston Villa (1-0 nel novembre 2024).
  • L'Aston Villa ha vinto il 67% delle partite (8 su 12) di UEFA Champions League sotto la gestione di Unai Emery: si tratta della seconda percentuale di successi più alta per un allenatore con almeno 10 panchine alla guida di una squadra inglese, dietro soltanto al Liverpool di Arne Slot (68% - 15 su 22).
  • Dopo avere vinto le ultime due partite della fase campionato nella stagione 2025/26, il Club Brugge potrebbe infilare tre successi consecutivi nella fase a gironi di UEFA Champions League soltanto per la seconda volta nella sua storia (la prima serie di tre risale al periodo tra settembre e ottobre 2022).
  • Dall'inizio della scorsa stagione di UEFA Champions League, solo il Barcellona ha incassato più reti (44) del Club Brugge (43). Tra le squadre che hanno disputato almeno 15 partite nella competizione in questo periodo, soltanto il PSV ha registrato una media gol subiti a gara (2) superiore a quella della compagine belga (1.95).
  • Questa sarà la nona partecipazione alla UEFA Champions League per il tecnico dell'Aston Villa Unai Emery, che ha guidato tre squadre diverse in più edizioni della competizione, dopo il Valencia (2010/11 e 2011/12) e il PSG (2016/17 e 2017/18). L'allenatore spagnolo ha raggiunto almeno i quarti di finale in ciascuna delle ultime due volte cui ha preso parte al torneo (semifinale nel 2021/22, quarti di finale nel 2024/25).
  • Dei 22 gol segnati dai giocatori dell'Aston Villa nella UEFA Champions League 2024/25, solo il 32% di questi (sette) è stato realizzato da calciatori attualmente ancora in rosa.
  • Il diciannovenne George Hemmings potrebbe diventare soltanto il secondo Under 20 a partire titolare con l'Aston Villa in un match di Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, dopo Mark Walters contro la Juventus nel marzo 1983 (all'epoca diciottenne in quel quarto di finale).
  • Nelle ultime tre stagioni di UEFA Champions League, il portiere del Club Brugge, Yann Sommer, ha evitato 9.5 gol, secondo il modello degli xG dei tiri nello specchio subiti (esclusi gli autogol): si tratta del secondo dato più alto nella competizione in questo periodo, dietro soltanto a David Raya (+9.8).
  • Zion Suzuki, dell'Aston Villa, potrebbe diventare il primo portiere giapponese della storia a giocare in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

BrugesAston Villa
Partite giocate00
Numero di partite vinte
Numero di partite perse
Numero di partite pareggiate
Gol totali segnati
Gol totali subiti
Media gol subiti per partita00
Percentuale possesso palla00
Numero totale di passaggi
Numero totale di passaggi riusciti
Tiri nello specchio della porta
Percentuale di tiri in porta00
Numero totale di cross
Numero medio di cross riusciti
Duelli per partita vinti
Duelli per partita persi
Corner subiti
Corner guadagnati
Numero di punizioni a favore
Numero di punizioni concesse
Tackle totali
Percentuale di successo nei tackleN/AN/A
Fuorigiochi totali
Numero totale di cartellini gialli
Numero totale di cartellini rossi

Bruges - Aston Villa Live

TA.SK

ULTIME NOTIZIE

 SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio