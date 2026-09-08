Incontro terminato, FC Porto 0, Manchester City 2.
Supporto muscolare sportivo
Cos'è, come funziona e le nuove soluzioniLEGGI
Incontro terminato, FC Porto 0, Manchester City 2.
Secondo tempo terminato, FC Porto 0, Manchester City 2.22:56
Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Nehuén Pérez (FC Porto).22:55
Tiro respinto. Enzo Fernández (Manchester City) un tiro di sinistro da fuori area.22:55
Tentativo fallito. Marc Guéhi (Manchester City) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Elliot Anderson con cross da calcio d'angolo.22:55
Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Diogo Costa (FC Porto).22:54
Tiro parato. Enzo Fernández (Manchester City) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:54
Tentativo fallito. Enzo Fernández (Manchester City) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra da un calcio di punizione di prima.22:54
Erling Haaland (Manchester City) e' ammonito.22:53
Pablo Rosario (FC Porto) e' ammonito.22:53
Erling Haaland (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:53
Fallo di Pablo Rosario (FC Porto).22:53
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:51
Gol! FC Porto 0, Manchester City 2. Erling Haaland (Manchester City) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Rayan Aït-Nouri da calcio d'angolo.22:51
Tentativo fallito. Iliman Ndiaye (Manchester City) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da calcio d'angolo.22:51
Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Diogo Costa (FC Porto).22:50
Tiro parato. Elliot Anderson (Manchester City) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Rayan Aït-Nouri.22:50
Fallo di Marc Guéhi (Manchester City).22:48
Jakub Kiwior (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:48
Enzo Fernández (Manchester City) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:46
Fallo di Pablo Rosario (FC Porto).22:46
Tentativo fallito. Rayan Aït-Nouri (Manchester City) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Enzo Fernández in seguito a un contropiede.22:45
Calcio d'angolo,FC Porto. Calcio d'angolo causato da Marc Guéhi (Manchester City).22:44
Tiro respinto. Seko Fofana (FC Porto) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra. Assist di Borja Sainz.22:44
Tentativo fallito. Erling Haaland (Manchester City) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Iliman Ndiaye con cross.22:43
Sostituzione, FC Porto. Seko Fofana sostituisce Gabri Veiga.22:43
Fallo di Enzo Fernández (Manchester City).22:43
Pablo Rosario (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:43
Fuorigioco. Francisco Moura(FC Porto) prova il lancio lungo, ma Borja Sainz e' colto in fuorigioco.22:39
Fallo di Rúben Dias (Manchester City).22:38
Gabri Veiga (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:38
Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Jakub Kiwior (FC Porto).22:37
Tiro respinto. Rayan Aït-Nouri (Manchester City) un tiro di destro da centro area. Assist di Erling Haaland.22:37
Tentativo fallito. Pepê (FC Porto) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Santiago Giménez con cross.22:36
Sostituzione, Manchester City. Rayan Aït-Nouri sostituisce Phil Foden.22:36
Sostituzione, Manchester City. Mateo Kovacic sostituisce Ayyoub Bouaddi.22:36
Fuorigioco. Phil Foden(Manchester City) prova il lancio lungo, ma Iliman Ndiaye e' colto in fuorigioco.22:35
Enzo Fernández (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34
Fallo di Pablo Rosario (FC Porto).22:34
Sostituzione, FC Porto. Santiago Giménez sostituisce André Silva.22:33
Sostituzione, FC Porto. Francisco Moura sostituisce Martim Fernandes.22:33
Fallo di Erling Haaland (Manchester City).22:32
Jakub Kiwior (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:32
Fuorigioco. Martim Fernandes(FC Porto) prova il lancio lungo, ma André Silva e' colto in fuorigioco.22:30
Tiro respinto. Phil Foden (Manchester City) un tiro di destro da centro area. Assist di Elliot Anderson.22:29
Sostituzione, FC Porto. Borja Sainz sostituisce William Gomes.22:28
Sostituzione, FC Porto. Hwang In-Beom sostituisce Alan Varela.22:28
Fallo di Ayyoub Bouaddi (Manchester City).22:28
Gabri Veiga (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:28
Tiro parato. Iliman Ndiaye (Manchester City) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Phil Foden.22:26
Tentativo fallito. Gabri Veiga (FC Porto) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Pepê in seguito a un calcio da fermo.22:23
Fallo di Phil Foden (Manchester City).22:23
Martim Fernandes (FC Porto) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:23
Sostituzione, Manchester City. Elliot Anderson sostituisce Rayan Cherki.22:22
Sostituzione, Manchester City. Iliman Ndiaye sostituisce Antoine Semenyo.22:22
Tentativo fallito. William Gomes (FC Porto) un tiro di sinistro dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Alan Varela.22:22
Fallo di Erling Haaland (Manchester City).22:18
Alberto Costa (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:18
Tentativo fallito. Alan Varela (FC Porto) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Pablo Rosario.22:17
Calcio d'angolo,FC Porto. Calcio d'angolo causato da Gianluigi Donnarumma (Manchester City).22:13
Tiro respinto. Ayyoub Bouaddi (Manchester City) un tiro di destro da fuori area. Assist di Rúben Dias.22:13
Gara riprende.22:11
Gara momentaneamente sospesa, Pepê (FC Porto) per infortunio.22:10
Gianluigi Donnarumma (Manchester City) e' ammonito per fallo.22:09
Fuorigioco. William Gomes(FC Porto) prova il lancio lungo, ma Pepê e' colto in fuorigioco.22:09
Sostituzione, Manchester City. Abdukodir Khusanov sostituisce Josko Gvardiol.22:08
Gol! FC Porto 0, Manchester City 1. Erling Haaland (Manchester City) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Enzo Fernández.22:07
Inizia il Secondo tempo FC Porto 0, Manchester City 0.22:06
Primo tempo terminato, FC Porto 0, Manchester City 0.21:50
Fallo di Rúben Dias (Manchester City).21:49
André Silva (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:49
Fuorigioco. Pablo Rosario(FC Porto) prova il lancio lungo, ma William Gomes e' colto in fuorigioco.21:48
Fallo di Antoine Semenyo (Manchester City).21:47
Alberto Costa (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:47
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:47
Gara riprende.21:46
Gara momentaneamente sospesa, Gabri Veiga (FC Porto) per infortunio.21:43
Enzo Fernández (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:41
Fallo di Pablo Rosario (FC Porto).21:41
Fallo di Enzo Fernández (Manchester City).21:39
Pablo Rosario (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:39
Josko Gvardiol (Manchester City) e' ammonito per fallo.21:38
Fallo di Josko Gvardiol (Manchester City).21:38
William Gomes (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:38
Ayyoub Bouaddi (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:37
Fallo di Gabri Veiga (FC Porto).21:37
Tiro parato. Rayan Cherki (Manchester City) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:33
Tiro parato. Erling Haaland (Manchester City) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Matheus Nunes.21:33
Fuorigioco. Alberto Costa(FC Porto) prova il lancio lungo, ma William Gomes e' colto in fuorigioco.21:33
Marc Guéhi (Manchester City) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:31
Fallo di Pepê (FC Porto).21:31
Tiro parato. Phil Foden (Manchester City) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Rayan Cherki.21:30
Ayyoub Bouaddi (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:30
Fallo di Gabri Veiga (FC Porto).21:30
Tentativo fallito. Erling Haaland (Manchester City) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Antoine Semenyo con cross.21:29
Fuorigioco. André Silva(FC Porto) prova il lancio lungo, ma Pablo Rosario e' colto in fuorigioco.21:27
Fallo di Marc Guéhi (Manchester City).21:26
Pepê (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:26
Fallo di Erling Haaland (Manchester City).21:25
Nehuén Pérez (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:25
Fallo di Antoine Semenyo (Manchester City).21:24
Alberto Costa (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24
Fallo di Antoine Semenyo (Manchester City).21:23
Alberto Costa (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23
Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Diogo Costa (FC Porto).21:22
Tiro parato. Erling Haaland (Manchester City) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Phil Foden con cross.21:22
Fallo di Enzo Fernández (Manchester City).21:18
Pablo Rosario (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18
Tiro parato. Antoine Semenyo (Manchester City) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Enzo Fernández.21:17
Josko Gvardiol (Manchester City) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:17
Fallo di Alberto Costa (FC Porto).21:17
Fuorigioco. Gabri Veiga(FC Porto) prova il lancio lungo, ma Pepê e' colto in fuorigioco.21:16
Josko Gvardiol (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:10
Fallo di William Gomes (FC Porto).21:10
Fallo di Erling Haaland (Manchester City).21:08
Alberto Costa (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:08
Josko Gvardiol (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04
Fallo di Alberto Costa (FC Porto).21:04
Inizia il Primo tempo.21:02
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:57
Dove si gioca la partita:
Stadio: Estádio do Dragão
Città: Porto
Capienza: 50431 spettatori19:57
FC Porto - Manchester City è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 8 settembre alle ore 21:00 allo stadio Estádio do Dragão di Porto.
Arbitro di FC Porto - Manchester City sarà Szymon Marciniak. Al VAR invece ci sarà Pol van Boekel.
Attualmente il FC Porto si trova 36° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece il Manchester City si trova 1° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Il FC Porto ha segnato 0 gol e ne ha subiti 2; il Manchester City ha segnato 2 gol e ne ha subiti 0.
FC Porto e Manchester City si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match il FC Porto non ha mai vinto, il Manchester City ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.
FC Porto-Manchester City ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|FC Porto
|Manchester City
|Partite giocate
|0
|0
|Numero di partite vinte
|Numero di partite perse
|Numero di partite pareggiate
|Gol totali segnati
|Gol totali subiti
|Media gol subiti per partita
|0
|0
|Percentuale possesso palla
|0
|0
|Numero totale di passaggi
|Numero totale di passaggi riusciti
|Tiri nello specchio della porta
|Percentuale di tiri in porta
|0
|0
|Numero totale di cross
|Numero medio di cross riusciti
|Duelli per partita vinti
|Duelli per partita persi
|Corner subiti
|Corner guadagnati
|Numero di punizioni a favore
|Numero di punizioni concesse
|Tackle totali
|Percentuale di successo nei tackle
|N/A
|N/A
|Fuorigiochi totali
|Numero totale di cartellini gialli
|Numero totale di cartellini rossi
Cos'è, come funziona e le nuove soluzioniLEGGI
ULTIME NOTIZIE