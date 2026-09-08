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FC Porto-Manchester City: 0-2 - Champions 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Estádio do Dragão di Porto
8 Settembre 2026 ore 21:00
FC Porto
0
Manchester City
2
Partita finita
Arbitro: Szymon Marciniak
  1. 47' 0-1 Erling Haaland
  2. 90+1' 0-2 Erling Haaland
0'
45'
90'
90'
95'

Incontro terminato, FC Porto 0, Manchester City 2.

  1. 90'+6'

    Secondo tempo terminato, FC Porto 0, Manchester City 2.22:56

  3. 90'+5'

    Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Nehuén Pérez (FC Porto).22:55

  4. 90'+5'

    Tiro respinto. Enzo Fernández (Manchester City) un tiro di sinistro da fuori area.22:55

  5. 90'+5'

    Tentativo fallito. Marc Guéhi (Manchester City) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Elliot Anderson con cross da calcio d'angolo.22:55

  6. 90'+4'

    Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Diogo Costa (FC Porto).22:54

  7. 90'+4'

    Tiro parato. Enzo Fernández (Manchester City) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:54

  9. 90'+4'

    Tentativo fallito. Enzo Fernández (Manchester City) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra da un calcio di punizione di prima.22:54

  10. 90'+3'

    Erling Haaland (Manchester City) e' ammonito.22:53

  11. 90'+3'

    Pablo Rosario (FC Porto) e' ammonito.22:53

  12. 90'+3'

    Erling Haaland (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:53

  13. 90'+3'

    Fallo di Pablo Rosario (FC Porto).22:53

  15. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:51

  16. 90'+1'

    Gol! FC Porto 0, Manchester City 2. Erling Haaland (Manchester City) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Rayan Aït-Nouri da calcio d'angolo.22:51

  17. 90'+1'

    Tentativo fallito. Iliman Ndiaye (Manchester City) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da calcio d'angolo.22:51

  18. 90'

    Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Diogo Costa (FC Porto).22:50

  19. 90'

    Tiro parato. Elliot Anderson (Manchester City) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Rayan Aït-Nouri.22:50

  21. 87'

    Fallo di Marc Guéhi (Manchester City).22:48

  22. 87'

    Jakub Kiwior (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:48

  23. 86'

    Enzo Fernández (Manchester City) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:46

  24. 86'

    Fallo di Pablo Rosario (FC Porto).22:46

  25. 85'

    Tentativo fallito. Rayan Aït-Nouri (Manchester City) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Enzo Fernández in seguito a un contropiede.22:45

  27. 84'

    Calcio d'angolo,FC Porto. Calcio d'angolo causato da Marc Guéhi (Manchester City).22:44

  28. 84'

    Tiro respinto. Seko Fofana (FC Porto) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra. Assist di Borja Sainz.22:44

  29. 83'

    Tentativo fallito. Erling Haaland (Manchester City) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Iliman Ndiaye con cross.22:43

  30. 83'

    Sostituzione, FC Porto. Seko Fofana sostituisce Gabri Veiga.22:43

  31. 83'

    Fallo di Enzo Fernández (Manchester City).22:43

  33. 83'

    Pablo Rosario (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:43

  34. 79'

    Fuorigioco. Francisco Moura(FC Porto) prova il lancio lungo, ma Borja Sainz e' colto in fuorigioco.22:39

  35. 78'

    Fallo di Rúben Dias (Manchester City).22:38

  36. 78'

    Gabri Veiga (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:38

  37. 77'

    Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Jakub Kiwior (FC Porto).22:37

  39. 77'

    Tiro respinto. Rayan Aït-Nouri (Manchester City) un tiro di destro da centro area. Assist di Erling Haaland.22:37

  40. 76'

    Tentativo fallito. Pepê (FC Porto) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Santiago Giménez con cross.22:36

  41. 75'

    Sostituzione, Manchester City. Rayan Aït-Nouri sostituisce Phil Foden.22:36

  42. 75'

    Sostituzione, Manchester City. Mateo Kovacic sostituisce Ayyoub Bouaddi.22:36

  43. 75'

    Fuorigioco. Phil Foden(Manchester City) prova il lancio lungo, ma Iliman Ndiaye e' colto in fuorigioco.22:35

  45. 74'

    Enzo Fernández (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34

  46. 74'

    Fallo di Pablo Rosario (FC Porto).22:34

  47. 73'

    Sostituzione, FC Porto. Santiago Giménez sostituisce André Silva.22:33

  48. 73'

    Sostituzione, FC Porto. Francisco Moura sostituisce Martim Fernandes.22:33

  49. 72'

    Fallo di Erling Haaland (Manchester City).22:32

  51. 72'

    Jakub Kiwior (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:32

  52. 70'

    Fuorigioco. Martim Fernandes(FC Porto) prova il lancio lungo, ma André Silva e' colto in fuorigioco.22:30

  53. 69'

    Tiro respinto. Phil Foden (Manchester City) un tiro di destro da centro area. Assist di Elliot Anderson.22:29

  54. 68'

    Sostituzione, FC Porto. Borja Sainz sostituisce William Gomes.22:28

  55. 68'

    Sostituzione, FC Porto. Hwang In-Beom sostituisce Alan Varela.22:28

  57. 68'

    Fallo di Ayyoub Bouaddi (Manchester City).22:28

  58. 68'

    Gabri Veiga (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:28

  59. 66'

    Tiro parato. Iliman Ndiaye (Manchester City) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Phil Foden.22:26

  60. 63'

    Tentativo fallito. Gabri Veiga (FC Porto) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Pepê in seguito a un calcio da fermo.22:23

  61. 63'

    Fallo di Phil Foden (Manchester City).22:23

  63. 63'

    Martim Fernandes (FC Porto) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:23

  64. 62'

    Sostituzione, Manchester City. Elliot Anderson sostituisce Rayan Cherki.22:22

  65. 62'

    Sostituzione, Manchester City. Iliman Ndiaye sostituisce Antoine Semenyo.22:22

  66. 62'

    Tentativo fallito. William Gomes (FC Porto) un tiro di sinistro dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Alan Varela.22:22

  67. 58'

    Fallo di Erling Haaland (Manchester City).22:18

  69. 58'

    Alberto Costa (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:18

  70. 57'

    Tentativo fallito. Alan Varela (FC Porto) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Pablo Rosario.22:17

  71. 53'

    Calcio d'angolo,FC Porto. Calcio d'angolo causato da Gianluigi Donnarumma (Manchester City).22:13

  72. 53'

    Tiro respinto. Ayyoub Bouaddi (Manchester City) un tiro di destro da fuori area. Assist di Rúben Dias.22:13

  73. 51'

    Gara riprende.22:11

  75. 50'

    Gara momentaneamente sospesa, Pepê (FC Porto) per infortunio.22:10

  76. 49'

    Gianluigi Donnarumma (Manchester City) e' ammonito per fallo.22:09

  77. 49'

    Fuorigioco. William Gomes(FC Porto) prova il lancio lungo, ma Pepê e' colto in fuorigioco.22:09

  78. 48'

    Sostituzione, Manchester City. Abdukodir Khusanov sostituisce Josko Gvardiol.22:08

  79. 47'

    Gol! FC Porto 0, Manchester City 1. Erling Haaland (Manchester City) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Enzo Fernández.22:07

  81. Inizia il Secondo tempo FC Porto 0, Manchester City 0.22:06

  82. 45'+4'

    Primo tempo terminato, FC Porto 0, Manchester City 0.21:50

  83. 45'+3'

    Fallo di Rúben Dias (Manchester City).21:49

  84. 45'+3'

    André Silva (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:49

  85. 45'+2'

    Fuorigioco. Pablo Rosario(FC Porto) prova il lancio lungo, ma William Gomes e' colto in fuorigioco.21:48

  87. 45'+1'

    Fallo di Antoine Semenyo (Manchester City).21:47

  88. 45'+1'

    Alberto Costa (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:47

  89. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:47

  90. 44'

    Gara riprende.21:46

  91. 42'

    Gara momentaneamente sospesa, Gabri Veiga (FC Porto) per infortunio.21:43

  93. 40'

    Enzo Fernández (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:41

  94. 40'

    Fallo di Pablo Rosario (FC Porto).21:41

  95. 38'

    Fallo di Enzo Fernández (Manchester City).21:39

  96. 38'

    Pablo Rosario (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:39

  97. 37'

    Josko Gvardiol (Manchester City) e' ammonito per fallo.21:38

  99. 37'

    Fallo di Josko Gvardiol (Manchester City).21:38

  100. 37'

    William Gomes (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:38

  101. 35'

    Ayyoub Bouaddi (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:37

  102. 35'

    Fallo di Gabri Veiga (FC Porto).21:37

  103. 32'

    Tiro parato. Rayan Cherki (Manchester City) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:33

  105. 32'

    Tiro parato. Erling Haaland (Manchester City) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Matheus Nunes.21:33

  106. 31'

    Fuorigioco. Alberto Costa(FC Porto) prova il lancio lungo, ma William Gomes e' colto in fuorigioco.21:33

  107. 30'

    Marc Guéhi (Manchester City) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:31

  108. 30'

    Fallo di Pepê (FC Porto).21:31

  109. 29'

    Tiro parato. Phil Foden (Manchester City) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Rayan Cherki.21:30

  111. 28'

    Ayyoub Bouaddi (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:30

  112. 28'

    Fallo di Gabri Veiga (FC Porto).21:30

  113. 27'

    Tentativo fallito. Erling Haaland (Manchester City) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Antoine Semenyo con cross.21:29

  114. 25'

    Fuorigioco. André Silva(FC Porto) prova il lancio lungo, ma Pablo Rosario e' colto in fuorigioco.21:27

  115. 24'

    Fallo di Marc Guéhi (Manchester City).21:26

  117. 24'

    Pepê (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:26

  118. 24'

    Fallo di Erling Haaland (Manchester City).21:25

  119. 24'

    Nehuén Pérez (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:25

  120. 22'

    Fallo di Antoine Semenyo (Manchester City).21:24

  121. 22'

    Alberto Costa (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24

  123. 22'

    Fallo di Antoine Semenyo (Manchester City).21:23

  124. 22'

    Alberto Costa (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23

  125. 21'

    Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Diogo Costa (FC Porto).21:22

  126. 21'

    Tiro parato. Erling Haaland (Manchester City) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Phil Foden con cross.21:22

  127. 17'

    Fallo di Enzo Fernández (Manchester City).21:18

  129. 17'

    Pablo Rosario (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18

  130. 16'

    Tiro parato. Antoine Semenyo (Manchester City) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Enzo Fernández.21:17

  131. 15'

    Josko Gvardiol (Manchester City) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:17

  132. 15'

    Fallo di Alberto Costa (FC Porto).21:17

  133. 14'

    Fuorigioco. Gabri Veiga(FC Porto) prova il lancio lungo, ma Pepê e' colto in fuorigioco.21:16

  135. 9'

    Josko Gvardiol (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:10

  136. 9'

    Fallo di William Gomes (FC Porto).21:10

  137. 6'

    Fallo di Erling Haaland (Manchester City).21:08

  138. 6'

    Alberto Costa (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:08

  139. 3'

    Josko Gvardiol (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04

  141. 3'

    Fallo di Alberto Costa (FC Porto).21:04

  142. Inizia il Primo tempo.21:02

  143. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:57

  145. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Estádio do Dragão
    Città: Porto
    Capienza: 50431 spettatori19:57

Formazioni FC Porto - Manchester City

FC Porto
Manchester City
TITOLARI FC PORTO
  • (99) DIOGO COSTA (P)
  • (20) ALBERTO COSTA (D)
  • (4) JAKUB KIWIOR (D)
  • (18) NEHUÉN PÉREZ (D)
  • (52) MARTIM FERNANDES (D)
  • (13) PABLO ROSARIO (C)
  • (10) GABRI VEIGA (C)
  • (22) ALAN VARELA (C)
  • (19) ANDRÉ SILVA (A)
  • (11) PEPÊ (A)
  • (7) WILLIAM GOMES (A)
PANCHINA FC PORTO
  • (16) HWANG IN-BEOM (C)
  • (57) DUARTE CUNHA (A)
  • (33) SOUZA (D)
  • (58) TIAGO SILVA (C)
  • (92) JOÃO TEIXEIRA (C)
  • (64) LUÍS GOMES (D)
  • (17) BORJA SAINZ (A)
  • (14) CLÁUDIO RAMOS (P)
  • (29) SANTIAGO GIMÉNEZ (A)
  • (74) FRANCISCO MOURA (D)
  • (24) JOÃO COSTA (P)
  • (42) SEKO FOFANA (C)
ALLENATORE FC PORTO
  • Francesco Farioli
TITOLARI MANCHESTER CITY
  • (1) GIANLUIGI DONNARUMMA (P)
  • (24) JOSKO GVARDIOL (D)
  • (3) RÚBEN DIAS (D)
  • (6) MARC GUÉHI (D)
  • (27) MATHEUS NUNES (D)
  • (17) ENZO FERNÁNDEZ (C)
  • (32) AYYOUB BOUADDI (C)
  • (10) RAYAN CHERKI (C)
  • (42) ANTOINE SEMENYO (C)
  • (47) PHIL FODEN (C)
  • (9) ERLING HAALAND (A)
PANCHINA MANCHESTER CITY
  • (7) ILIMAN NDIAYE (A)
  • (8) MATEO KOVACIC (C)
  • (21) RAYAN AÏT-NOURI (D)
  • (5) ELLIOT ANDERSON (C)
  • (82) RICO LEWIS (D)
  • (13) MARCUS BETTINELLI (P)
  • (45) ABDUKODIR KHUSANOV (D)
  • (22) VITOR REIS (D)
  • (56) RYAN MCAIDOO (A)
  • (37) ALLAN (A)
  • (28) GERÓNIMO RULLI (P)
ALLENATORE MANCHESTER CITY
  • Enzo Maresca
PREPARTITA

FC Porto - Manchester City è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 8 settembre alle ore 21:00 allo stadio Estádio do Dragão di Porto.
Arbitro di FC Porto - Manchester City sarà Szymon Marciniak. Al VAR invece ci sarà Pol van Boekel.

Attualmente il FC Porto si trova 36° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece il Manchester City si trova 1° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Il FC Porto ha segnato 0 gol e ne ha subiti 2; il Manchester City ha segnato 2 gol e ne ha subiti 0.

FC Porto e Manchester City si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match il FC Porto non ha mai vinto, il Manchester City ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.

FC Porto-Manchester City ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Porto e Manchester City si sono affrontati quattro volte in Europa, per un bilancio di un pareggio e tre vittorie degli inglesi. L'unico precedente tra le due squadre in UEFA Champions League, all'Estádio Do Dragão, risale all'edizione 2020/21 ed è terminato 0-0.
  • Il Porto ha vinto soltanto due delle ultime 16 partite (4N, 10P) contro squadre inglesi nelle grandi competizioni europee, segnando solo nove gol nel parziale (0.56 a partita).
  • Il Manchester City ha vinto la gara d'esordio in UEFA Champions League in sei delle ultime sette stagioni (1N); l'ultima sconfitta dei Citizens al debutto risale all'edizione 2018/19, contro il Lione (1-2).
  • Enzo Maresca sarà il quarto allenatore a guidare il Manchester City in UEFA Champions League, dopo Roberto Mancini, Manuel Pellegrini e Pep Guardiola. Nessuno dei tre predecessori ha mai perso la gara d'esordio (2V, 1N) e gli ultimi due hanno entrambi vinto con almeno tre gol di scarto (successo per 3-0 di Pellegrini e per 4-0 di Guardiola).
  • Il Manchester City ha perso nove delle ultime 17 partite di UEFA Champions League (6V, 2N), dopo avere collezionato una striscia di 26 gare senza sconfitte tra settembre 2022 e ottobre 2024.
  • Francesco Farioli farà il suo debutto in questa UEFA Champions League, diventando così il 18˚ allenatore differente a guidare il Porto nella competizione. Il tecnico italiano ha condotto i portoghesi ai quarti di finale di UEFA Europa League nella scorsa stagione, vincendo sette delle 12 partite disputate nel torneo.
  • Erling Haaland ha segnato 34 gol in 39 match di UEFA Champions League con il Manchester City, ed è soltanto a due marcature dal record del club detenuto da Sergio Agüero (36). Inoltre, dalla stagione 2022/23, solo Kylian Mbappé (37) ha realizzato più delle 34 reti del norvegese nella competizione.
  • André Silva è tornato al Porto e potrebbe giocare la sua prima partita in UEFA Champions League con il club dal marzo 2017. Durante la prima esperienza con i Dragões, l'attaccante ha preso parte a sei marcature (quattro reti, due assist) in otto partite di Champions League, con la media di una partecipazione al gol ogni 101 minuti.
  • Tra i giocatori con almeno 300 minuti giocati, Rayan Cherki, del Manchester City, è stato l'unico a mantenere una media di almeno due 'line breaking passes' in area per 90 minuti (2.3) nella scorsa edizione di UEFA Champions League.
  • Nelle sette stagioni disputate con i Citizens (dal 2019/20 al 2025/26), il Manchester City ha perso solo sei delle 52 partite di UEFA Champions League in cui Rodri è partito titolare (il 12%), contro le otto sconfitte subite nelle 25 gare in cui non era nell'XI iniziale (il 32%).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

FC PortoManchester City
Partite giocate00
Numero di partite vinte
Numero di partite perse
Numero di partite pareggiate
Gol totali segnati
Gol totali subiti
Media gol subiti per partita00
Percentuale possesso palla00
Numero totale di passaggi
Numero totale di passaggi riusciti
Tiri nello specchio della porta
Percentuale di tiri in porta00
Numero totale di cross
Numero medio di cross riusciti
Duelli per partita vinti
Duelli per partita persi
Corner subiti
Corner guadagnati
Numero di punizioni a favore
Numero di punizioni concesse
Tackle totali
Percentuale di successo nei tackleN/AN/A
Fuorigiochi totali
Numero totale di cartellini gialli
Numero totale di cartellini rossi

FC Porto - Manchester City Live

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