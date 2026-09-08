Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:57

PREPARTITA

FC Porto - Manchester City è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 8 settembre alle ore 21:00 allo stadio Estádio do Dragão di Porto.

Arbitro di FC Porto - Manchester City sarà Szymon Marciniak. Al VAR invece ci sarà Pol van Boekel.

Attualmente il FC Porto si trova 36° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece il Manchester City si trova 1° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Il FC Porto ha segnato 0 gol e ne ha subiti 2; il Manchester City ha segnato 2 gol e ne ha subiti 0.

FC Porto e Manchester City si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match il FC Porto non ha mai vinto, il Manchester City ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.

FC Porto-Manchester City ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Porto e Manchester City si sono affrontati quattro volte in Europa, per un bilancio di un pareggio e tre vittorie degli inglesi. L'unico precedente tra le due squadre in UEFA Champions League, all'Estádio Do Dragão, risale all'edizione 2020/21 ed è terminato 0-0.

Il Porto ha vinto soltanto due delle ultime 16 partite (4N, 10P) contro squadre inglesi nelle grandi competizioni europee, segnando solo nove gol nel parziale (0.56 a partita).

Il Manchester City ha vinto la gara d'esordio in UEFA Champions League in sei delle ultime sette stagioni (1N); l'ultima sconfitta dei Citizens al debutto risale all'edizione 2018/19, contro il Lione (1-2).

Enzo Maresca sarà il quarto allenatore a guidare il Manchester City in UEFA Champions League, dopo Roberto Mancini, Manuel Pellegrini e Pep Guardiola. Nessuno dei tre predecessori ha mai perso la gara d'esordio (2V, 1N) e gli ultimi due hanno entrambi vinto con almeno tre gol di scarto (successo per 3-0 di Pellegrini e per 4-0 di Guardiola).

Il Manchester City ha perso nove delle ultime 17 partite di UEFA Champions League (6V, 2N), dopo avere collezionato una striscia di 26 gare senza sconfitte tra settembre 2022 e ottobre 2024.

Francesco Farioli farà il suo debutto in questa UEFA Champions League, diventando così il 18˚ allenatore differente a guidare il Porto nella competizione. Il tecnico italiano ha condotto i portoghesi ai quarti di finale di UEFA Europa League nella scorsa stagione, vincendo sette delle 12 partite disputate nel torneo.

Erling Haaland ha segnato 34 gol in 39 match di UEFA Champions League con il Manchester City, ed è soltanto a due marcature dal record del club detenuto da Sergio Agüero (36). Inoltre, dalla stagione 2022/23, solo Kylian Mbappé (37) ha realizzato più delle 34 reti del norvegese nella competizione.

André Silva è tornato al Porto e potrebbe giocare la sua prima partita in UEFA Champions League con il club dal marzo 2017. Durante la prima esperienza con i Dragões, l'attaccante ha preso parte a sei marcature (quattro reti, due assist) in otto partite di Champions League, con la media di una partecipazione al gol ogni 101 minuti.

Tra i giocatori con almeno 300 minuti giocati, Rayan Cherki, del Manchester City, è stato l'unico a mantenere una media di almeno due 'line breaking passes' in area per 90 minuti (2.3) nella scorsa edizione di UEFA Champions League.

Nelle sette stagioni disputate con i Citizens (dal 2019/20 al 2025/26), il Manchester City ha perso solo sei delle 52 partite di UEFA Champions League in cui Rodri è partito titolare (il 12%), contro le otto sconfitte subite nelle 25 gare in cui non era nell'XI iniziale (il 32%).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: