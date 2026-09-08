Incontro terminato, Lilla 2, Real Betis 3.
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Incontro terminato, Lilla 2, Real Betis 3.
Secondo tempo terminato, Lilla 2, Real Betis 3.22:55
Tentativo fallito. Troy Parrott (Real Betis) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Nelson Deossa in seguito a un contropiede.22:54
Fallo di Troy Parrott (Real Betis).22:53
Alexsandro (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:53
Olivier Giroud (Lilla) e' ammonito.22:53
Nelson Deossa (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:53
Fallo di Olivier Giroud (Lilla).22:53
Fallo di mano di Troy Parrott (Real Betis).22:52
Fuorigioco. Tiago Santos(Lilla) prova il lancio lungo, ma Hákon Haraldsson e' colto in fuorigioco.22:52
Fran García (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:51
Fallo di Dilane Bakwa (Lilla).22:51
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:50
Calcio d'angolo,Real Betis. Calcio d'angolo causato da Tiago Santos (Lilla).22:49
Tiro parato. Antony (Real Betis) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Pablo Fornals.22:48
Sostituzione, Lilla. Basar Önal sostituisce Romain Perraud.22:47
Troy Parrott (Real Betis) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:46
Fallo di Romain Perraud (Lilla).22:46
Calcio d'angolo,Real Betis. Calcio d'angolo causato da Alexsandro (Lilla).22:44
Calcio d'angolo,Real Betis. Calcio d'angolo causato da Alexsandro (Lilla).22:44
Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Nelson Deossa (Real Betis).22:43
Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Valentín Gómez (Real Betis).22:42
Tiro respinto. Olivier Giroud (Lilla) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Hákon Haraldsson.22:42
Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Héctor Bellerín (Real Betis).22:41
Sostituzione, Real Betis. Fran García sostituisce Junior Firpo.22:40
Sostituzione, Real Betis. Nelson Deossa sostituisce Rodrigo Riquelme.22:40
Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Álvaro Valles (Real Betis).22:39
Tentativo fallito. Rodrigo Riquelme (Real Betis) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Héctor Bellerín.22:37
Sostituzione, Lilla. Olivier Giroud sostituisce Ayase Ueda.22:36
Sostituzione, Lilla. Maurits Kjærgaard sostituisce Benjamin André.22:36
Tiro parato. Marc Roca (Real Betis) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Antony.22:34
Fuorigioco. Nathan Ngoy(Lilla) prova il lancio lungo, ma Ayase Ueda e' colto in fuorigioco.22:31
Marc Roca (Real Betis) e' ammonito per fallo.22:30
Fallo di Marc Roca (Real Betis).22:30
Ayase Ueda (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:30
Tiro respinto. Antony (Real Betis) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Álvaro Fidalgo.22:30
Rodrigo Riquelme (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:28
Fallo di Ngal'ayel Mukau (Lilla).22:28
Sostituzione, Real Betis. Marc Roca sostituisce Facundo Bernal.22:26
Fuorigioco. Dilane Bakwa(Lilla) prova il lancio lungo, ma Hákon Haraldsson e' colto in fuorigioco.22:25
Fallo di Junior Firpo (Real Betis).22:23
Dilane Bakwa (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23
Facundo Bernal (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:21
Fallo di Benjamin André (Lilla).22:21
Sostituzione, Real Betis. Álvaro Fidalgo sostituisce Isco.22:20
Sostituzione, Real Betis. Valentín Gómez sostituisce Natan.22:20
Sostituzione, Lilla. Dilane Bakwa sostituisce Gaëtan Perrin.22:20
Facundo Bernal (Real Betis) e' ammonito per fallo.22:20
Fallo di Facundo Bernal (Real Betis).22:20
Hákon Haraldsson (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:20
Ethan Mbappé (Lilla) e' stato espulso per rissa.22:15
Natan (Real Betis) e' ammonito.22:15
Decisione VAR: nessun incremento cartellino Ethan Mbappé (Lilla).22:14
Gol! Lilla 2, Real Betis 3. Troy Parrott (Real Betis) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Rodrigo Riquelme.22:12
Fallo di Facundo Bernal (Real Betis).22:11
Hákon Haraldsson (Lilla) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:11
Tentativo fallito. Antony (Real Betis) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Natan.22:10
Gol! Lilla 2, Real Betis 2. Marc Bartra (Real Betis) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Isco con cross in seguito a un calcio da fermo.22:08
Troy Parrott (Real Betis) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:08
Fallo di Tiago Santos (Lilla).22:08
Rodrigo Riquelme (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:05
Fallo di Tiago Santos (Lilla).22:05
Sostituzione, Lilla. Ngal'ayel Mukau sostituisce Nabil Bentaleb.22:04
Inizia il Secondo tempo Lilla 2, Real Betis 1.22:05
Primo tempo terminato, Lilla 2, Real Betis 1.21:48
Tentativo fallito. Pablo Fornals (Real Betis) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Antony in seguito a un calcio da fermo.21:48
Fallo di Benjamin André (Lilla).21:47
Isco (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:47
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:46
Fallo di Hákon Haraldsson (Lilla).21:46
Natan (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:46
Tentativo fallito. Antony (Real Betis) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Héctor Bellerín.21:44
Ayase Ueda (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:43
Fallo di Facundo Bernal (Real Betis).21:43
Tentativo fallito. Isco (Real Betis) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Pablo Fornals.21:42
Tentativo fallito. Troy Parrott (Real Betis) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Isco in seguito a un contropiede.21:41
Gara riprende.21:40
Gara momentaneamente sospesa, Benjamin André (Lilla) per infortunio.21:39
Gol! Lilla 2, Real Betis 1. Alexsandro (Lilla) un colpo di testa da centro area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Gaëtan Perrin con cross da calcio d'angolo.21:37
Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Junior Firpo (Real Betis).21:36
Gol! Lilla 1, Real Betis 1. Marc Bartra (Real Betis) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Pablo Fornals con cross da calcio d'angolo.21:34
Tiro respinto. Antony (Real Betis) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Pablo Fornals.21:34
Calcio d'angolo,Real Betis. Calcio d'angolo causato da Romain Perraud (Lilla).21:33
Fallo di Tiago Santos (Lilla).21:32
Rodrigo Riquelme (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32
Ethan Mbappé (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29
Fallo di Facundo Bernal (Real Betis).21:29
Fuorigioco. Gaëtan Perrin(Lilla) prova il lancio lungo, ma Benjamin André e' colto in fuorigioco.21:28
Hákon Haraldsson (Lilla) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:27
Fallo di Pablo Fornals (Real Betis).21:27
Hákon Haraldsson (Lilla) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:26
Fallo di Facundo Bernal (Real Betis).21:26
Tiro respinto. Antony (Real Betis) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Troy Parrott.21:25
Fallo di Facundo Bernal (Real Betis).21:23
Benjamin André (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23
Fallo di Nathan Ngoy (Lilla).21:20
Isco (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:20
Tiro respinto. Gaëtan Perrin (Lilla) un tiro di destro da fuori area.21:20
Gaëtan Perrin (Lilla) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:18
Fallo di Antony (Real Betis).21:18
Gol! Lilla 1, Real Betis 0. Ayase Ueda (Lilla) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ethan Mbappé.21:13
Fallo di Rodrigo Riquelme (Real Betis).21:10
Tiago Santos (Lilla) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:10
Tentativo fallito. Ethan Mbappé (Lilla) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Tiago Santos.21:10
Tiro respinto. Isco (Real Betis) un tiro di destro da centro area.21:07
Tiro respinto. Isco (Real Betis) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Rodrigo Riquelme.21:07
Tiro respinto. Troy Parrott (Real Betis) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Antony.21:06
Tentativo fallito. Alexsandro (Lilla) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Nabil Bentaleb.21:05
Tentativo fallito. Rodrigo Riquelme (Real Betis) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Isco.21:03
Tentativo fallito. Pablo Fornals (Real Betis) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra da calcio d'angolo.21:02
Calcio d'angolo,Real Betis. Calcio d'angolo causato da Benjamin André (Lilla).21:02
Inizia il Primo tempo.21:01
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:15
Dove si gioca la partita:
Stadio: Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy
Città: Lilla
Capienza: 50186 spettatori20:15
Lille - Real Betis è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 8 settembre alle ore 21:00 allo stadio Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy di Lille.
Arbitro di Lille - Real Betis sarà Georgi Kabakov. Al VAR invece ci sarà Bram van Driessche.
Attualmente il Lille si trova 33° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece il Real Betis si trova 3° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Il Lille ha segnato 2 gol e ne ha subiti 3; il Real Betis ha segnato 3 gol e ne ha subiti 2.
Lille e Real Betis è la prima che si affrontano in campionato.
Lille-Real Betis ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Lille
|Real Betis
|Partite giocate
|0
|0
|Numero di partite vinte
|Numero di partite perse
|Numero di partite pareggiate
|Gol totali segnati
|Gol totali subiti
|Media gol subiti per partita
|0
|0
|Percentuale possesso palla
|0
|0
|Numero totale di passaggi
|Numero totale di passaggi riusciti
|Tiri nello specchio della porta
|Percentuale di tiri in porta
|0
|0
|Numero totale di cross
|Numero medio di cross riusciti
|Duelli per partita vinti
|Duelli per partita persi
|Corner subiti
|Corner guadagnati
|Numero di punizioni a favore
|Numero di punizioni concesse
|Tackle totali
|Percentuale di successo nei tackle
|N/A
|N/A
|Fuorigiochi totali
|Numero totale di cartellini gialli
|Numero totale di cartellini rossi
Cos'è, come funziona e le nuove soluzioniLEGGI
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