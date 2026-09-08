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Lille-Real Betis: 2-3 - Champions 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy di Lilla
8 Settembre 2026 ore 21:00
Lille
2
Real Betis
3
Partita finita
Arbitro: Georgi Kabakov
  1. 12' 1-0 Ayase Ueda
  2. 33' 1-1 Marc Bartra
  3. 36' 2-1 Alexsandro
  4. 49' 2-2 Marc Bartra
  5. 53' 2-3 Troy Parrott
0'
45'
90'
90'
95'

Incontro terminato, Lilla 2, Real Betis 3.

  1. 90'+6'

    Secondo tempo terminato, Lilla 2, Real Betis 3.22:55

  3. 90'+5'

    Tentativo fallito. Troy Parrott (Real Betis) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Nelson Deossa in seguito a un contropiede.22:54

  4. 90'+4'

    Fallo di Troy Parrott (Real Betis).22:53

  5. 90'+4'

    Alexsandro (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:53

  6. 90'+4'

    Olivier Giroud (Lilla) e' ammonito.22:53

  7. 90'+3'

    Nelson Deossa (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:53

  9. 90'+3'

    Fallo di Olivier Giroud (Lilla).22:53

  10. 90'+3'

    Fallo di mano di Troy Parrott (Real Betis).22:52

  11. 90'+3'

    Fuorigioco. Tiago Santos(Lilla) prova il lancio lungo, ma Hákon Haraldsson e' colto in fuorigioco.22:52

  12. 90'+1'

    Fran García (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:51

  13. 90'+1'

    Fallo di Dilane Bakwa (Lilla).22:51

  15. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:50

  16. 89'

    Calcio d'angolo,Real Betis. Calcio d'angolo causato da Tiago Santos (Lilla).22:49

  17. 89'

    Tiro parato. Antony (Real Betis) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Pablo Fornals.22:48

  18. 88'

    Sostituzione, Lilla. Basar Önal sostituisce Romain Perraud.22:47

  19. 87'

    Troy Parrott (Real Betis) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:46

  21. 87'

    Fallo di Romain Perraud (Lilla).22:46

  22. 85'

    Calcio d'angolo,Real Betis. Calcio d'angolo causato da Alexsandro (Lilla).22:44

  23. 84'

    Calcio d'angolo,Real Betis. Calcio d'angolo causato da Alexsandro (Lilla).22:44

  24. 84'

    Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Nelson Deossa (Real Betis).22:43

  25. 83'

    Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Valentín Gómez (Real Betis).22:42

  27. 83'

    Tiro respinto. Olivier Giroud (Lilla) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Hákon Haraldsson.22:42

  28. 82'

    Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Héctor Bellerín (Real Betis).22:41

  29. 81'

    Sostituzione, Real Betis. Fran García sostituisce Junior Firpo.22:40

  30. 81'

    Sostituzione, Real Betis. Nelson Deossa sostituisce Rodrigo Riquelme.22:40

  31. 80'

    Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Álvaro Valles (Real Betis).22:39

  33. 78'

    Tentativo fallito. Rodrigo Riquelme (Real Betis) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Héctor Bellerín.22:37

  34. 77'

    Sostituzione, Lilla. Olivier Giroud sostituisce Ayase Ueda.22:36

  35. 77'

    Sostituzione, Lilla. Maurits Kjærgaard sostituisce Benjamin André.22:36

  36. 75'

    Tiro parato. Marc Roca (Real Betis) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Antony.22:34

  37. 72'

    Fuorigioco. Nathan Ngoy(Lilla) prova il lancio lungo, ma Ayase Ueda e' colto in fuorigioco.22:31

  39. 71'

    Marc Roca (Real Betis) e' ammonito per fallo.22:30

  40. 71'

    Fallo di Marc Roca (Real Betis).22:30

  41. 71'

    Ayase Ueda (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:30

  42. 70'

    Tiro respinto. Antony (Real Betis) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Álvaro Fidalgo.22:30

  43. 69'

    Rodrigo Riquelme (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:28

  45. 69'

    Fallo di Ngal'ayel Mukau (Lilla).22:28

  46. 67'

    Sostituzione, Real Betis. Marc Roca sostituisce Facundo Bernal.22:26

  47. 66'

    Fuorigioco. Dilane Bakwa(Lilla) prova il lancio lungo, ma Hákon Haraldsson e' colto in fuorigioco.22:25

  48. 63'

    Fallo di Junior Firpo (Real Betis).22:23

  49. 63'

    Dilane Bakwa (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23

  51. 62'

    Facundo Bernal (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:21

  52. 62'

    Fallo di Benjamin André (Lilla).22:21

  53. 61'

    Sostituzione, Real Betis. Álvaro Fidalgo sostituisce Isco.22:20

  54. 61'

    Sostituzione, Real Betis. Valentín Gómez sostituisce Natan.22:20

  55. 61'

    Sostituzione, Lilla. Dilane Bakwa sostituisce Gaëtan Perrin.22:20

  57. 61'

    Facundo Bernal (Real Betis) e' ammonito per fallo.22:20

  58. 60'

    Fallo di Facundo Bernal (Real Betis).22:20

  59. 60'

    Hákon Haraldsson (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:20

  60. 56'

    Ethan Mbappé (Lilla) e' stato espulso per rissa.22:15

  61. 56'

    Natan (Real Betis) e' ammonito.22:15

  63. 55'

    Decisione VAR: nessun incremento cartellino Ethan Mbappé (Lilla).22:14

  64. 53'

    Gol! Lilla 2, Real Betis 3. Troy Parrott (Real Betis) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Rodrigo Riquelme.22:12

  65. 52'

    Fallo di Facundo Bernal (Real Betis).22:11

  66. 52'

    Hákon Haraldsson (Lilla) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:11

  67. 51'

    Tentativo fallito. Antony (Real Betis) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Natan.22:10

  69. 49'

    Gol! Lilla 2, Real Betis 2. Marc Bartra (Real Betis) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Isco con cross in seguito a un calcio da fermo.22:08

  70. 48'

    Troy Parrott (Real Betis) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:08

  71. 48'

    Fallo di Tiago Santos (Lilla).22:08

  72. 46'

    Rodrigo Riquelme (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:05

  73. 46'

    Fallo di Tiago Santos (Lilla).22:05

  75. 45'

    Sostituzione, Lilla. Ngal'ayel Mukau sostituisce Nabil Bentaleb.22:04

  76. Inizia il Secondo tempo Lilla 2, Real Betis 1.22:05

  77. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Lilla 2, Real Betis 1.21:48

  78. 45'+2'

    Tentativo fallito. Pablo Fornals (Real Betis) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Antony in seguito a un calcio da fermo.21:48

  79. 45'+1'

    Fallo di Benjamin André (Lilla).21:47

  81. 45'+1'

    Isco (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:47

  82. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:46

  83. 45'

    Fallo di Hákon Haraldsson (Lilla).21:46

  84. 45'

    Natan (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:46

  85. 43'

    Tentativo fallito. Antony (Real Betis) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Héctor Bellerín.21:44

  87. 42'

    Ayase Ueda (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:43

  88. 42'

    Fallo di Facundo Bernal (Real Betis).21:43

  89. 41'

    Tentativo fallito. Isco (Real Betis) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Pablo Fornals.21:42

  90. 40'

    Tentativo fallito. Troy Parrott (Real Betis) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Isco in seguito a un contropiede.21:41

  91. 39'

    Gara riprende.21:40

  93. 38'

    Gara momentaneamente sospesa, Benjamin André (Lilla) per infortunio.21:39

  94. 36'

    Gol! Lilla 2, Real Betis 1. Alexsandro (Lilla) un colpo di testa da centro area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Gaëtan Perrin con cross da calcio d'angolo.21:37

  95. 36'

    Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Junior Firpo (Real Betis).21:36

  96. 33'

    Gol! Lilla 1, Real Betis 1. Marc Bartra (Real Betis) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Pablo Fornals con cross da calcio d'angolo.21:34

  97. 33'

    Tiro respinto. Antony (Real Betis) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Pablo Fornals.21:34

  99. 33'

    Calcio d'angolo,Real Betis. Calcio d'angolo causato da Romain Perraud (Lilla).21:33

  100. 31'

    Fallo di Tiago Santos (Lilla).21:32

  101. 31'

    Rodrigo Riquelme (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32

  102. 29'

    Ethan Mbappé (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29

  103. 29'

    Fallo di Facundo Bernal (Real Betis).21:29

  105. 27'

    Fuorigioco. Gaëtan Perrin(Lilla) prova il lancio lungo, ma Benjamin André e' colto in fuorigioco.21:28

  106. 26'

    Hákon Haraldsson (Lilla) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:27

  107. 26'

    Fallo di Pablo Fornals (Real Betis).21:27

  108. 25'

    Hákon Haraldsson (Lilla) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:26

  109. 25'

    Fallo di Facundo Bernal (Real Betis).21:26

  111. 25'

    Tiro respinto. Antony (Real Betis) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Troy Parrott.21:25

  112. 23'

    Fallo di Facundo Bernal (Real Betis).21:23

  113. 23'

    Benjamin André (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23

  114. 19'

    Fallo di Nathan Ngoy (Lilla).21:20

  115. 19'

    Isco (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:20

  117. 19'

    Tiro respinto. Gaëtan Perrin (Lilla) un tiro di destro da fuori area.21:20

  118. 18'

    Gaëtan Perrin (Lilla) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:18

  119. 18'

    Fallo di Antony (Real Betis).21:18

  120. 12'

    Gol! Lilla 1, Real Betis 0. Ayase Ueda (Lilla) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ethan Mbappé.21:13

  121. 9'

    Fallo di Rodrigo Riquelme (Real Betis).21:10

  123. 9'

    Tiago Santos (Lilla) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:10

  124. 9'

    Tentativo fallito. Ethan Mbappé (Lilla) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Tiago Santos.21:10

  125. 7'

    Tiro respinto. Isco (Real Betis) un tiro di destro da centro area.21:07

  126. 7'

    Tiro respinto. Isco (Real Betis) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Rodrigo Riquelme.21:07

  127. 5'

    Tiro respinto. Troy Parrott (Real Betis) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Antony.21:06

  129. 4'

    Tentativo fallito. Alexsandro (Lilla) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Nabil Bentaleb.21:05

  130. 2'

    Tentativo fallito. Rodrigo Riquelme (Real Betis) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Isco.21:03

  131. Tentativo fallito. Pablo Fornals (Real Betis) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra da calcio d'angolo.21:02

  132. Calcio d'angolo,Real Betis. Calcio d'angolo causato da Benjamin André (Lilla).21:02

  133. Inizia il Primo tempo.21:01

  135. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:15

  137. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy
    Città: Lilla
    Capienza: 50186 spettatori20:15

Formazioni Lille - Real Betis

Lille
Real Betis
TITOLARI LILLE
  • (1) BERKE ÖZER (P)
  • (3) NATHAN NGOY (D)
  • (4) ALEXSANDRO (D)
  • (15) ROMAIN PERRAUD (D)
  • (22) TIAGO SANTOS (D)
  • (21) BENJAMIN ANDRÉ (C)
  • (8) ETHAN MBAPPÉ (C)
  • (10) HÁKON HARALDSSON (C)
  • (28) GAËTAN PERRIN (C)
  • (6) NABIL BENTALEB (C)
  • (18) AYASE UEDA (A)
PANCHINA LILLE
  • (26) ISAAC COSSIER (D)
  • (2) LOUN SRDANOVIC (D)
  • (17) NGAL'AYEL MUKAU (C)
  • (19) BASAR ÖNAL (A)
  • (9) OLIVIER GIROUD (A)
  • (35) SORIBA DIAOUNE (A)
  • (14) MAURITS KJÆRGAARD (C)
  • (7) DILANE BAKWA (A)
  • (12) ORLANDO GILL (P)
  • (11) OSAME SAHRAOUI (A)
  • (23) TANGUY NIANZOU (D)
  • (24) CALVIN VERDONK (D)
ALLENATORE LILLE
  • Davide Ancelotti
TITOLARI REAL BETIS
  • (1) ÁLVARO VALLES (P)
  • (5) MARC BARTRA (D)
  • (2) HÉCTOR BELLERÍN (D)
  • (23) JUNIOR FIRPO (D)
  • (4) NATAN (D)
  • (22) ISCO (C)
  • (8) PABLO FORNALS (C)
  • (6) FACUNDO BERNAL (C)
  • (17) RODRIGO RIQUELME (C)
  • (7) ANTONY (C)
  • (19) TROY PARROTT (A)
PANCHINA REAL BETIS
  • (27) JOSÉ ANTONIO MORANTE (A)
  • (31) MANU GONZÁLEZ (P)
  • (12) ÁNGEL ORTIZ (D)
  • (16) VALENTÍN GÓMEZ (D)
  • (18) NELSON DEOSSA (C)
  • (13) DIEGO CONDE (P)
  • (9) CUCHO HERNÁNDEZ (A)
  • (21) MARC ROCA (C)
  • (11) FRAN GARCÍA (D)
  • (15) ÁLVARO FIDALGO (C)
  • (20) GIOVANI LO CELSO (C)
  • (25) DANI CEBALLOS (C)
ALLENATORE REAL BETIS
  • Manuel Pellegrini
PREPARTITA

Lille - Real Betis è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 8 settembre alle ore 21:00 allo stadio Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy di Lille.
Arbitro di Lille - Real Betis sarà Georgi Kabakov. Al VAR invece ci sarà Bram van Driessche.

Attualmente il Lille si trova 33° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece il Real Betis si trova 3° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Il Lille ha segnato 2 gol e ne ha subiti 3; il Real Betis ha segnato 3 gol e ne ha subiti 2.

Lille e Real Betis è la prima che si affrontano in campionato.

Lille-Real Betis ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Primo confronto in assoluto tra Lilla e Real Betis; i francesci hanno vinto tutte le ultime tre partite di UEFA Champions League contro avversarie spagnole: 2-1 contro il Siviglia nel 2021/22; 1-0 contro il Real Madrid e 3-1 contro l'Atlético Madrid nel 2024/25.
  • Il Real Betis torna in UEFA Champions League per la prima volta dalla stagione 2005/06, che resta la sua unica precedente partecipazione al torneo; si tratta dell'intervallo temporale più ampio tra due edizioni nella competizione per una squadra spagnola dal 'rebranding' del 1992/93.
  • Questa è la quarta stagione consecutiva del Lilla nelle grandi competizioni europee, a partire dal 2023/24: si tratta della striscia più lunga per i francesi, dopo le quattro qualificazioni di fila conseguite tra il 2009/10 e il 2012/13.
  • Il Lilla ha vinto otto delle ultime 15 partite (2N, 5P) di UEFA Champions League: due successi in più rispetto a quelli collezionati nelle prime 41 gare messe assieme nella competizione (15N, 20P).
  • Il Real Betis sarà la quinta squadra diversa guidata da Manuel Pellegrini in UEFA Champions League, dopo Villarreal, Real Madrid, Málaga e Manchester City. Inoltre, il tecnico cileno diventerà il primo allenatore a sedere sulla panchina di quattro squadre spagnole differenti nella competizione.
  • Quella contro il Real Betis sarà la prima partita da allenatore in UEFA Champions League per Davide Ancelotti, che segue le orme del padre Carlo, il cui record di 218 panchine è il più alto di sempre per un tecnico nella competizione.
  • L'attaccante trentanovenne del Lilla, Olivier Giroud, ha segnato 24 gol in 64 match di UEFA Champions League, realizzando almeno tre gol con due club differenti (Arsenal e Chelsea). In caso di impiego, sarà la prima volta in cui l'attaccante giocherà per una squadra francese nella competizione.
  • Isco ha disputato 78 partite in UEFA Champions League, vincendone esattamente 50. Tra i centrocampisti con almeno 75 match nella competizione, la percentuale di vittorie del giocatore del Real Betis è la seconda più alta della storia (64.1%), dietro solo a quella di Joshua Kimmich (70.6%).
  • Benjamin André detiene il record di presenze con il Lilla (21 partite) in UEFA Champions League ed è partito titolare nell'88% delle gare disputate dalla squadra (21 su 24) nella competizione a partire dal torneo 2019/20.
  • Troy Parrott potrebbe fare il suo esordio in UEFA Champions League; l'attaccante del Real Betis diventerebbe il primo calciatore della Repubblica d'Irlanda a giocare per una squadra non britannica nel torneo dai tempi di Cillian Sheridan, sceso in campo con l'APOEL Nicosia nel dicembre 2014 contro l'Ajax.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

LilleReal Betis
Partite giocate00
Numero di partite vinte
Numero di partite perse
Numero di partite pareggiate
Gol totali segnati
Gol totali subiti
Media gol subiti per partita00
Percentuale possesso palla00
Numero totale di passaggi
Numero totale di passaggi riusciti
Tiri nello specchio della porta
Percentuale di tiri in porta00
Numero totale di cross
Numero medio di cross riusciti
Duelli per partita vinti
Duelli per partita persi
Corner subiti
Corner guadagnati
Numero di punizioni a favore
Numero di punizioni concesse
Tackle totali
Percentuale di successo nei tackleN/AN/A
Fuorigiochi totali
Numero totale di cartellini gialli
Numero totale di cartellini rossi

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