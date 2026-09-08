Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:15

PREPARTITA

Lille - Real Betis è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 8 settembre alle ore 21:00 allo stadio Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy di Lille.

Arbitro di Lille - Real Betis sarà Georgi Kabakov. Al VAR invece ci sarà Bram van Driessche.

Attualmente il Lille si trova 33° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece il Real Betis si trova 3° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Il Lille ha segnato 2 gol e ne ha subiti 3; il Real Betis ha segnato 3 gol e ne ha subiti 2.

Lille e Real Betis è la prima che si affrontano in campionato.

Lille-Real Betis ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Primo confronto in assoluto tra Lilla e Real Betis; i francesci hanno vinto tutte le ultime tre partite di UEFA Champions League contro avversarie spagnole: 2-1 contro il Siviglia nel 2021/22; 1-0 contro il Real Madrid e 3-1 contro l'Atlético Madrid nel 2024/25.

Il Real Betis torna in UEFA Champions League per la prima volta dalla stagione 2005/06, che resta la sua unica precedente partecipazione al torneo; si tratta dell'intervallo temporale più ampio tra due edizioni nella competizione per una squadra spagnola dal 'rebranding' del 1992/93.

Questa è la quarta stagione consecutiva del Lilla nelle grandi competizioni europee, a partire dal 2023/24: si tratta della striscia più lunga per i francesi, dopo le quattro qualificazioni di fila conseguite tra il 2009/10 e il 2012/13.

Il Lilla ha vinto otto delle ultime 15 partite (2N, 5P) di UEFA Champions League: due successi in più rispetto a quelli collezionati nelle prime 41 gare messe assieme nella competizione (15N, 20P).

Il Real Betis sarà la quinta squadra diversa guidata da Manuel Pellegrini in UEFA Champions League, dopo Villarreal, Real Madrid, Málaga e Manchester City. Inoltre, il tecnico cileno diventerà il primo allenatore a sedere sulla panchina di quattro squadre spagnole differenti nella competizione.

Quella contro il Real Betis sarà la prima partita da allenatore in UEFA Champions League per Davide Ancelotti, che segue le orme del padre Carlo, il cui record di 218 panchine è il più alto di sempre per un tecnico nella competizione.

L'attaccante trentanovenne del Lilla, Olivier Giroud, ha segnato 24 gol in 64 match di UEFA Champions League, realizzando almeno tre gol con due club differenti (Arsenal e Chelsea). In caso di impiego, sarà la prima volta in cui l'attaccante giocherà per una squadra francese nella competizione.

Isco ha disputato 78 partite in UEFA Champions League, vincendone esattamente 50. Tra i centrocampisti con almeno 75 match nella competizione, la percentuale di vittorie del giocatore del Real Betis è la seconda più alta della storia (64.1%), dietro solo a quella di Joshua Kimmich (70.6%).

Benjamin André detiene il record di presenze con il Lilla (21 partite) in UEFA Champions League ed è partito titolare nell'88% delle gare disputate dalla squadra (21 su 24) nella competizione a partire dal torneo 2019/20.

Troy Parrott potrebbe fare il suo esordio in UEFA Champions League; l'attaccante del Real Betis diventerebbe il primo calciatore della Repubblica d'Irlanda a giocare per una squadra non britannica nel torneo dai tempi di Cillian Sheridan, sceso in campo con l'APOEL Nicosia nel dicembre 2014 contro l'Ajax.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: