Buona la prima in Champions per il Real Madrid, Inter battuta 2-1. Mbappé al 14' sblocca il risultato, Valverde al 23' sfrutta un'incertezza in disimpegno di Josep Martinez e sigla il raddoppio. Carlos Augusto accorcia le distanze al 77' su assist di Lautaro Martinez. Numerose le occasioni da rete sprecate da entrambe le squadre.
Nel prossimo turno di Champions League il Real Madrid affronterà fuori casa la Roma, l'Inter ospiterà il Club Brugge.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Grazie per avere seguito con noi la diretta di Real Madrid-Inter, arrivederci al prossimo turno di Champions League!23:04
90'+4'
Fine partita! REAL MADRID-INTER 2-1 (14' Mbappé, 23' Valverde, 77' Carlos Augusto).22:55
90'+4'
Ammonito BISSECK per gioco scorretto su Cucurella.22:54
90'+3'
Sostituzione REAL MADRID: entra Carlos Espì esce Mbappé.22:54
90'+1'
L'arbitro Oliver concede tre minuti di recupero. 22:51
89'
OCCASIONE INTER! Conclusione deviata di Mkhitaryan, efficace la risposta di Courtois. 22:51
87'
Sostituzione REAL MADRID: entra Carreras esce Vinicius.22:51
87'
Pallone vagante in area, tiro fuori misura di Sucic. 22:48
84'
Jones largo a sinistra, Mkhitaryan interno di metà campo. 22:45
83'
Sostituzione INTER: entra Mkhitaryan esce Carlos Augusto.22:44
81'
Diomande subito in evidenza con un tiro da posizione molto angolata, Josep Martinez respinge sul primo palo. 23:05
80'
Scintille tra Lautaro Martinez e Huijsen dopo un contrasto, ammoniti entrambi. 22:42
79'
Ammonito LAUTARO MARTINEZ per comportamento non regolamentare.22:42
79'
Ammonito HUIJSEN per comportamento non regolamentare.22:41
79'
Sostituzione REAL MADRID: entra Diomande esce Brahim Diaz.22:40
79'
Sostituzione REAL MADRID: entra Tchouameni esce Alexander-Arnold.22:40
77'
GOL! Real Madrid-INTER 2-1! Rete di Carlos Augusto. Cross rasoterra di Lautaro Martinez, Carlos Augusto in area anticipa Dumfries e insacca.
Il Real Madrid conduce 2-0 a fine primo tempo. Il risultato si sblocca al 14', in gol Mbappé su assist di Brahim Diaz. Al 23' il raddoppio di Valverde, pressing vincente su Josep Martinez. Inter pericolosa con Thuram e Jones.21:54
45'+2'
Fine primo tempo: REAL MADRID-INTER 2-0! In gol Mbappé e Valverde.21:52
45'+2'
OCCASIONE REAL MADRID! Doppio salvataggio consecutivo di Josep Martinez: il portiere nerazzurro prima salva su Mbappé, poi nega il gol anche a Bellingham. 21:51
44'
Diouf innesca Thuram, conclusione respinta da Cucurella. 21:47
41'
Ripiegamento difensivo di Vinicius per limitare Diouf, applausi del pubblico di casa.21:45
39'
Ammonito CALHANOGLU per gioco scorretto su Bellingham.21:43
38'
Bellingham dolorante dopo un contrasto con Pavard, nulla di serio. 21:41
36'
OCCASIONE INTER! Jones in area carica il mancino, il pallone sfiora la traversa. 21:39
34'
Lunga serie di passaggi dell'Inter: traversone di Carlos Augusto, troppo alto per tutti. 21:38
31'
Vinicius in ritardo su Barella, punizione Inter da posizione decentrata. 21:35
28'
Azione prolungata dell'Inter, Calhanoglu in area perde l'attimo per andare al tiro.21:32
26'
OCCASIONE REAL MADRID! Contropiede degli spagnoli, provvidenziale il salvataggio di Bisseck su Mbappé. 21:30
25'
Calhanoglu dalla bandierina, Konaté di testa allontana. 21:29
23'
GOL! REAL MADRID-Inter 2-0! Rete di Valverde. Josep Martinez ritarda il rilancio e tenta un dribbling sul pressing di Valverde, il pallone rotola in rete. 21:28
22'
Jones in area riceve da Lautaro Martinez e calcia verso la porta, tiro murato. 21:25
20'
Bellingham strappa il pallone a Barella, Vinicius penetra in area, Pavard in scivolata lo ferma in modo regolare. 21:24
17'
L'Inter resta in attacco, conclusione imprecisa di Diouf.21:21
16'
Reazione immediata dell'Inter: punizione dal limite battuta da Calhanoglu, Courtois risponde presente. 21:20
14'
GOL! REAL MADRID-Inter 1-0! Rete di Mbappé. Bisseck non riesce a liberare, suggerimento di Brahim Diaz, Mbappé in area non lascia scampo a Josep Martinez. 21:21
13'
Un altro squillo dell'Inter, Lautaro Martinez impegna Courtois con un tiro centrale da fuori area. 21:17
11'
Cross basso da destra di Diouf, Huijsen rischia l'autogol con una deviazione sbilenca.21:15
10'
Fraseggio dell'Inter, Thuram non riesce ad addomesticare la sfera.21:13
7'
Corner battuto da Alexander-Arnold, Pavard di testa in anticipo su Dumfries. 21:10
5'
Punizione dalla trequarti per il Real Madrid, fallo di Calhanoglu su Bellingham.21:09
3'
OCCASIONE INTER! Opportunità in area per Thuram dopo un rimpallo, Courtois fa buona guardia sul primo palo.21:07
1'
Inizio primo tempo di REAL MADRID-INTER! Dirige il match l'arbitro inglese Oliver.21:03
Le scelte di Chivu: in avanti il tandem Lautaro Martinez-Thuram, Esposito in panchina. Diouf e Carlos Augusto sulle fasce, out Dimarco e Spence. Chance per Jones, Bisseck al centro della difesa.20:11
Le scelte di Mourinho: Mbappé al centro dell'attacco, Vinicius e Brahim Diaz ai suoi lati. Alexander-Arnold a metà campo, l'ex Dumfries a destra. Squalificati Bernardo Silva, Camavinga e Arda Guler.20:13
Panchina INTER: Provedel, Di Gennaro, Akanji, Stones, Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Stankovic, Mkhitaryan, Bonny, Esposito.20:10
Panchina REAL MADRID: Lunin, Sergio Mestra, Rudiger, Carreras, Tchouameni, Thiago Pitarch, Cestero, Endrick, Carlos Espi, Diomande.20:09
Formazione INTER (3-5-2): Josep Martinez - Pavard, Bisseck, Bastoni - Diouf, Barella, Calhanoglu, Jones, Carlos Augusto - Lautaro Martinez, Thuram.20:09
Formazione REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois - Dumfries, Konate, Huijsen, Cucurella - Valverde, Alexander-Arnold - Brahim Diaz, Bellingham, Vinicius - Mbappé.20:13
Manca poco all'inizio di Real Madrid-Inter. Il club spagnolo ha vinto tutte le quattro sfide di Champions League disputate contro i nerazzurri in questo secolo. 20:07
Benvenuti alla diretta della partita della prima giornata di Champions League, si affrontano Real Madrid e Inter.20:07
Dove si gioca la partita:
Stadio: Estadio Bernabéu Città: Madrid Capienza: 83186 spettatori20:07
Formazioni Real Madrid - Inter
Real Madrid
Inter
TITOLARI REAL MADRID
(1) THIBAUT COURTOIS (P)
(17) MARC CUCURELLA (D)
(24) DENZEL DUMFRIES (D)
(16) IBRAHIMA KONATÉ (D)
(4) DEAN HUIJSEN (D)
(12) TRENT ALEXANDER-ARNOLD (C)
(21) BRAHIM DÍAZ (C)
(8) FEDERICO VALVERDE (C)
(5) JUDE BELLINGHAM (C)
(7) VINÍCIUS JÚNIOR (C)
(10) KYLIAN MBAPPÉ (A)
PANCHINA REAL MADRID
(25) YAN DIOMANDE (A)
(27) THIAGO PITARCH (C)
(19) CARLOS ESPÍ (A)
(33) MARIO RIVAS (D)
(26) SERGIO MESTRE (P)
(9) ENDRICK (A)
(18) ÁLVARO CARRERAS (D)
(29) CESTERO (C)
(13) ANDRII LUNIN (P)
(14) AURÉLIEN TCHOUAMÉNI (C)
(22) ANTONIO RÜDIGER (D)
ALLENATORE REAL MADRID
José Mário dos Santos Mourinho Félix
TITOLARI INTER
(1) JOSEP MARTÍNEZ (P)
(28) BENJAMIN PAVARD (D)
(95) ALESSANDRO BASTONI (D)
(31) YANN BISSECK (D)
(20) HAKAN ÇALHANOGLU (C)
(23) NICOLÒ BARELLA (C)
(21) CURTIS JONES (C)
(17) ANDY DIOUF (C)
(30) CARLOS AUGUSTO (C)
(9) MARCUS THURAM (A)
(10) LAUTARO MARTÍNEZ (A)
PANCHINA INTER
(25) MANUEL AKANJI (D)
(8) PETAR SUCIC (C)
(5) ALEKSANDAR STANKOVIC (C)
(94) FRANCESCO PIO ESPOSITO (A)
(14) ANGE-YOAN BONNY (A)
(11) LUIS HENRIQUE (A)
(22) HENRIKH MKHITARYAN (C)
(49) IVAN PROVEDEL (P)
(12) RAFFAELE DI GENNARO (P)
(7) PIOTR ZIELINSKI (C)
(6) JOHN STONES (D)
ALLENATORE INTER
Cristian Chivu
PREPARTITA
Real Madrid - Inter è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027. La partita è in programma il giorno 8 settembre alle ore 21:00 allo stadio Estadio Bernabéu di Madrid. Arbitro di Real Madrid - Inter sarà Michael Oliver. Al VAR invece ci sarà Andrew Dallas.
Attualmente il Real Madrid si trova 5° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece l'Inter si trova 34° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Il Real Madrid ha segnato 2 gol e ne ha subiti 1; l'Inter ha segnato 1 gol e ne ha subiti 2.
Real Madrid e Inter si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match il Real Madrid ha vinto 5 volte, l'Inter ha vinto 1 volta mentre non ci sono mai stati pareggi.
Real Madrid-Inter ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Real Madrid ha vinto tutte le quattro sfide di UEFA Champions League disputate contro l'Inter in questo secolo; nel dettaglio, quella dei Blancos è la squadra che i nerazzurri hanno affrontato più volte nelle grandi competizioni europee in questo secolo senza mai vincere.
L'Inter ha perso e non ha trovato il gol in ciascuna delle ultime tre partite di UEFA Champions League contro il Real Madrid. Soltanto contro il Barcellona, tra il 2003 e il 2009, i nerazzurri sono rimasti a secco di marcature per quattro incontri consecutivi in Coppa dei Campioni/Champions League contro una singola avversaria.
Il tecnico del Real Madrid, José Mourinho, affronterà la sua ex squadra, l'Inter, con cui ha vinto la UEFA Champions League nel 2010 proprio al Bernabéu (2-0 contro il Bayern Monaco); l'attuale allenatore dei nerazzurri, Christian Chivu, faceva parte dell'XI titolare di Mourinho in quella finale.
L'Inter ha perso cinque delle ultime sei partite (1V) di UEFA Champions League nella stagione 2025/26: tante sconfitte quante i nerazzurri ne avevano subite nelle precedenti 39 gare (25V, 9N) messe assieme nella competizione.
José Mourinho è tornato sulla panchina del Real Madrid quest'estate; il portoghese conta il quinto maggior numero di partite nella storia della UEFA Champions League dal 1992/93: 160, delle quali 36 alla guida del Real Madrid tra il 2010 e il 2013, vincendone 24 (il 66.7%); soltanto Carlo Ancelotti vanta una percentuale di successi superiore (68.8%) con il club tra gli allenatori con almeno 10 panchine all'attivo in UEFA Champions League.
Sotto la gestione di José Mourinho, il Real Madrid ha segnato nel 97% delle partite di UEFA Champions League (35 su 36): si tratta della percentuale più alta per qualsiasi squadra con almeno 20 match disputati sotto la guida di un singolo allenatore nella competizione.
Se Kylian Mbappé dovesse segnare in questa partita raggiungerebbe Raúl (71 reti) al quinto posto della classifica dei migliori marcatori nella storia della Coppa dei Campioni/Champions League. Il francese ha realizzato finora 70 gol in 98 partite nel torneo, di cui 22 in 25 gare giocate con la maglia del Real Madrid.
Nelle ultime cinque stagioni, i due giocatori che hanno partecipato a più gol in UEFA Champions League sono il duo del Real Madrid composto da Kylian Mbappé (43 reti, nove assist) e Vinícius Júnior (30 centri, 22 passaggi vincenti); i 22 assist del brasiliano sono otto in più rispetto a quelli serviti da qualsiasi altro giocatore a partire dal 2021/22.
Tra i centrocampisti con almeno 300 minuti giocati in UEFA Champions League nella stagione 2025/26, Rodri è stato l'unico a registrare una media di 'line-breaking passes' nella trequarti avversaria (13.2) per 90 minuti superiore a quella di Hakan Çalhanoglu dell'Inter (9.3).
L'Inter conta ora tre giocatori inglesi in rosa: John Stones, Djed Spence e Curtis Jones. Solo una volta in precedenza una squadra non britannica ha schierato tre inglesi nell'XI titolare in una partita di UEFA Champions League: il Milan, con Tomori, Loftus-Cheek e Abraham nell'ottobre 2024 contro il Bayer Leverkusen.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: