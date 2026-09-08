Le scelte di Mourinho: Mbappé al centro dell'attacco, Vinicius e Brahim Diaz ai suoi lati. Alexander-Arnold a metà campo, l'ex Dumfries a destra. Squalificati Bernardo Silva, Camavinga e Arda Guler.20:13

Le scelte di Chivu: in avanti il tandem Lautaro Martinez-Thuram, Esposito in panchina. Diouf e Carlos Augusto sulle fasce, out Dimarco e Spence. Chance per Jones, Bisseck al centro della difesa.20:11

Doppia parata di Courtois su Lautaro Martinez e Jones, ma l'azione è viziata da una posizione irregolare del capitano nerazzurro. 22:16

PREPARTITA

Real Madrid - Inter è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 8 settembre alle ore 21:00 allo stadio Estadio Bernabéu di Madrid.

Arbitro di Real Madrid - Inter sarà Michael Oliver. Al VAR invece ci sarà Andrew Dallas.

Attualmente il Real Madrid si trova 5° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece l'Inter si trova 34° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Il Real Madrid ha segnato 2 gol e ne ha subiti 1; l'Inter ha segnato 1 gol e ne ha subiti 2.

Real Madrid e Inter si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match il Real Madrid ha vinto 5 volte, l'Inter ha vinto 1 volta mentre non ci sono mai stati pareggi.

Real Madrid-Inter ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Real Madrid ha vinto tutte le quattro sfide di UEFA Champions League disputate contro l'Inter in questo secolo; nel dettaglio, quella dei Blancos è la squadra che i nerazzurri hanno affrontato più volte nelle grandi competizioni europee in questo secolo senza mai vincere.

L'Inter ha perso e non ha trovato il gol in ciascuna delle ultime tre partite di UEFA Champions League contro il Real Madrid. Soltanto contro il Barcellona, tra il 2003 e il 2009, i nerazzurri sono rimasti a secco di marcature per quattro incontri consecutivi in Coppa dei Campioni/Champions League contro una singola avversaria.

Il tecnico del Real Madrid, José Mourinho, affronterà la sua ex squadra, l'Inter, con cui ha vinto la UEFA Champions League nel 2010 proprio al Bernabéu (2-0 contro il Bayern Monaco); l'attuale allenatore dei nerazzurri, Christian Chivu, faceva parte dell'XI titolare di Mourinho in quella finale.

L'Inter ha perso cinque delle ultime sei partite (1V) di UEFA Champions League nella stagione 2025/26: tante sconfitte quante i nerazzurri ne avevano subite nelle precedenti 39 gare (25V, 9N) messe assieme nella competizione.

José Mourinho è tornato sulla panchina del Real Madrid quest'estate; il portoghese conta il quinto maggior numero di partite nella storia della UEFA Champions League dal 1992/93: 160, delle quali 36 alla guida del Real Madrid tra il 2010 e il 2013, vincendone 24 (il 66.7%); soltanto Carlo Ancelotti vanta una percentuale di successi superiore (68.8%) con il club tra gli allenatori con almeno 10 panchine all'attivo in UEFA Champions League.

Sotto la gestione di José Mourinho, il Real Madrid ha segnato nel 97% delle partite di UEFA Champions League (35 su 36): si tratta della percentuale più alta per qualsiasi squadra con almeno 20 match disputati sotto la guida di un singolo allenatore nella competizione.

Se Kylian Mbappé dovesse segnare in questa partita raggiungerebbe Raúl (71 reti) al quinto posto della classifica dei migliori marcatori nella storia della Coppa dei Campioni/Champions League. Il francese ha realizzato finora 70 gol in 98 partite nel torneo, di cui 22 in 25 gare giocate con la maglia del Real Madrid.

Nelle ultime cinque stagioni, i due giocatori che hanno partecipato a più gol in UEFA Champions League sono il duo del Real Madrid composto da Kylian Mbappé (43 reti, nove assist) e Vinícius Júnior (30 centri, 22 passaggi vincenti); i 22 assist del brasiliano sono otto in più rispetto a quelli serviti da qualsiasi altro giocatore a partire dal 2021/22.

Tra i centrocampisti con almeno 300 minuti giocati in UEFA Champions League nella stagione 2025/26, Rodri è stato l'unico a registrare una media di 'line-breaking passes' nella trequarti avversaria (13.2) per 90 minuti superiore a quella di Hakan Çalhanoglu dell'Inter (9.3).

L'Inter conta ora tre giocatori inglesi in rosa: John Stones, Djed Spence e Curtis Jones. Solo una volta in precedenza una squadra non britannica ha schierato tre inglesi nell'XI titolare in una partita di UEFA Champions League: il Milan, con Tomori, Loftus-Cheek e Abraham nell'ottobre 2024 contro il Bayer Leverkusen.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: