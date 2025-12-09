Grande serata europea per l'Atalanta. La squadra di Palladino rimonta il Chelsea e si porta a 13 punti in classifica. Sbloccano la gara gli inglesi nel primo tempo con Joao Pedro, gol inizialmente annullato e poi convalidato dal Var. Nella ripresa la Dea sfodera una gran prestazione e prima pareggia con l'incornata di Scamacca sul cross di De Ketelaere, e poi è lo stesso belga ex Milan a trovare il gol del 2-1 con un destro su cui Sanchez non è perfetto. Nel finale il Chelsea ci prova in tutti i modi ma sbatte su Carnesecchi

Sfida affascinante al Gewiss Stadium, dove l'Atalanta di Palladino intende riscattare il brutto k.o di Verona e provare a fare un passettino importante verso la qualificazione diretta agli ottavi di finale. I bergamaschi hanno fin qui totalizzato 10 punti in classifica, gli stessi del Chelsea, e in Europa sono reduci dalla netta vittoria esterna sul campo dell'Eintracht.19:59

Il Chelsea in questo cammino europeo ha collezionato tre vittorie, un pareggio e una sconfitta e ha tutta l'intenzione di tornare da Bergamo con tre punti che consentirebbero alla squadra dell'italiano Enzo Maresca di effettuare un discreto passo in avanti con due gare ancora da disputare.20:02

Le scelte di Palladino: davanti a Carnesecchi la linea a tre è composta da Kossounou, Djimsiti e Kolasinac con Bellanova e Bernasconi sugli esterni. De Roon ed Ederson in mediana, mentre davanti De Ketelaere agirà a supporto della coppia Lookman - Scamacca.20:11

Le scelte di Maresca: il tecnico italiano sceglie Pedro Neto, che agirà sulla trequarti insieme ad Enzo Fernandez e Gittens alle spalle di Joao Pedro. Caicedo e James sono i due centrocampisti, mentre in difesa Badiashile forma la coppia centrale con Acheampong. Chalobah e Cucurella sulle corsie, in porta Robert Sanchez.20:15

Si accende Lookman! Il nigeriano penetra in area dalla sinistra e cerca di beffare sul suo palo Robert Sanchez, il pallone carambola sul portiere dei Blues e in seguito De Ketelaere non riesce a trovare la deviazione vincente!21:08

Non si è ancora reso pericoloso il Chelsea, difende con ordine e compattezza l'Atalanta21:24

Al primo affondo va in gol il Chelsea ma è fuorigioco! Aveva segnato Joao Pedro su assist di James, ma la posizione di quest'ultimo viene giudicata irregolare!21:29

Una buona prima parte di gara per l'Atalanta che si rende pericolosa soprattutto con le fiammate di Lookman. A passare in vantaggio è però il Chelsea che, al primo vero affondo della sua gara, sblocca il risultato con Joao Pedro, bravo a deviare in fondo al sacco il cross dalla sinistra di James. Buona la prova fin qui anche di Scamacca, la Dea ha inoltre dovuto fare i conti con l'infortunio muscolare di Bellanova, sostituito dall'ex Zappacosta.21:50

Non ce la fa a continuare Fofana. Il difensore, che era entrato all'intervallo, ha subìto qualche minuto fa una tacchettata involontaria sul volto da Scamacca22:37

Atalanta - Chelsea è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 9 dicembre alle ore 21:00 allo stadio New Balance Arena di Bergamo.

Arbitro di Atalanta - Chelsea sarà Alejandro José Hernández Hernández. Al VAR invece ci sarà César Soto Grado.

Attualmente l'Atalanta si trova 3° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece Chelsea si trova 11° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).

L'Atalanta ha segnato 8 gol e ne ha subiti 6; Chelsea ha segnato 13 gol e ne ha subiti 8.

Atalanta e Chelsea è la prima che si affrontano in campionato.

Atalanta-Chelsea ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Atalanta e Chelsea si incontreranno per la prima volta in una competizione europea. La squadra italiana ha vinto solo una delle precedenti sette partite contro avversarie inglesi in UEFA Champions League (3N, 3P).

Questa sarà la prima trasferta del Chelsea contro un avversario italiano da ottobre 2022, quando ha vinto 2-0 contro il Milan. Prima di quella partita, i Blues avevano vinto solo una delle precedenti dieci trasferte contro squadre italiane in UEFA Champions League (3N, 6P): 4-0 contro la Lazio nel novembre 2003.

L'Atalanta ha mantenuto la porta inviolata in otto delle 15 partite di UEFA Champions League giocate dall'inizio della scorsa stagione. Tra le squadre che hanno partecipato a entrambe le edizioni, solo l'Inter (55% - 11/20) ha una percentuale di partite disputate nella competizione senza subire reti più alta rispetto all'Atalanta (53%).

Il Chelsea non ha vinto in nessuna delle ultime quattro trasferte disputate in UEFA Champions League (1N, 3P), l'ultima volta che ha registrato una serie più lunga di partite senza successi fuori casa risale al febbraio 2012 (cinque in quel caso). Dopo una sconfitta contro il Bayern Monaco (1-3) e un pareggio contro il Qarabag (2-2) nella UCL in corso, Enzo Maresca potrebbe diventare soltanto il terzo allenatore del Chelsea a non vincere nessuna delle prime tre trasferte nella competizione, dopo André Villas-Boas (2011-12) e Luiz Felipe Scolari (2008-09).

Tutti i sei gol dell'Atalanta in questa UEFA Champions League sono stati realizzati nel secondo tempo, tre dei quali in cinque minuti proprio nella seconda frazione dell'ultima sfida contro l'Eintracht Francoforte; quella bergamasca è l'unica squadra insieme al Kairat Almaty a non aver segnato nei primi 45 minuti di gioco nel torneo in corso.

Questa sarà la 100ª trasferta del Chelsea in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League. I Blues contano 41 vittorie in 99 gare fuori casa finora, già il numero più alto per una squadra inglese nelle prime 100 partite disputate fuori dalle mura amiche e in assoluto il secondo dietro solo al Barcellona (44) nella competizione.

Solo Manchester City (91.5%) e PSG (91.2%) hanno una percentuale di passaggi riusciti più alta di quella del Chelsea (89.3%) in questa UEFA Champions League; questa è anche la percentuale più alta mai registrata dai Blues in una singola edizione della competizione (dal 2003/04).

A 18enne Estêvão è il miglior marcatore del Chelsea con tre gol in questa UEFA Champions League. Nessun teenager ha segnato più reti per una squadra di Premier League in una singola edizione della competizione, tre appunto come Wayne Rooney nel 2004-05.

Charles De Ketelaere è stato coinvolto in undici gol nelle sue ultime undici presenze in UEFA Champions League con l'Atalanta (cinque gol, sei assist), due delle quali contro l'l'Eintracht Francoforte nell'ultima gara disputata nel torneo in corso, che hanno interrotto una serie di sei partite senza nè gol nè assist per il belga nella competizione.

Moisés Caicedo ha completato il 91.7% dei passaggi effettuati sotto pressione ad alta intensità in questa UEFA Champions League (111/121), la terza miglior percentuale tra i centrocampisti nel torneo in corso, dietro solo a Frenkie de Jong (94%) e Vitinha (91.9%) - min. 100 tentati.

