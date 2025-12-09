Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:48

PREPARTITA

Barcellona - Eintracht Francoforte è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 9 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Spotify Camp Nou di Barcelona.

Arbitro di Barcellona - Eintracht Francoforte sarà Davide Massa. Al VAR invece ci sarà Marco Di Bello.

Davide Massa Statistiche Stagionali Partite dirette 5 Falli fischiati 159 Fuorigioco 12 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 26 Espulsioni 0 Cartellini per partita 5.2 Falli per cartellino 6.1 Ha arbitrato un totale di 6 partite nella stagione in corso: Serie A: 5 partite

partite Serie B: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 23-08-2025 Serie A Genoa-Lecce 0-0 14-09-2025 Serie A Pisa-Udinese 0-1 27-09-2025 Serie B Cesena-Palermo 1-1 18-10-2025 Serie A Roma-Inter 0-1 30-10-2025 Serie A Pisa-Lazio 0-0 30-11-2025 Serie A Roma-Napoli 0-1

Attualmente il Barcellona si trova 14° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece Eintracht Francoforte si trova 30° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 4 sconfitte).

Il Barcellona ha segnato 14 gol e ne ha subiti 11; Eintracht Francoforte ha segnato 8 gol e ne ha subiti 16.

Barcellona e Eintracht Francoforte è la prima che si affrontano in campionato.

Barcellona-Eintracht Francoforte ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Barcellona non ha vinto nessuna delle due sfide contro l'Eintracht Francoforte (1N, 1P), entrambe nella semifinale della UEFA Europa League 2021-22 (1-1 in trasferta e 2-3 in casa).

Prima della terza sfida tra Barcellona ed Eintracht Francoforte, i catalani hanno affrontato solo due avversarie per tre volte in competizioni europee senza mai vincere: Dundee United (quattro – 4P) e Strasburgo (tre – 3N).

In caso di vittoria, l'Eintracht Francoforte diventerebbe la terza squadra a vincere le prime due trasferte contro il Barcellona in competizioni europee, dopo il Dundee United (nel 1966 e nel1987) e il Bayern Monaco (nel 1996 e nel 1998).

L'Eintracht Francoforte ha già perso in casa di una squadra spagnola in questa UEFA Champions League, 1-5 contro l'Atlético Madrid, lo scorso settembre. Questa è una delle sole tre occasioni in cui la squadra tedesca ha perso una partita di Coppa dei Campioni/Champions League con quattro o più gol di scarto (oltre al 3-7 contro il Real Madrid nel 1960 e all'1-5 contro il Liverpool nel torneo in corso).

Il Barcellona ha vinto solo due delle ultime otto partite di UEFA Champions League (2N, 4P), subendo almeno tre gol in cinque di queste sfide. Nessuna squadra ha subito più di tre reti in più partite nella competizione nel 2025 rispetto ai blaugrana di Hansi Flick (sei – al pari del Club Brugge).

Dalla vittoria alla prima giornata (5-1 contro il Galatasaray), l'Eintracht Frankfurt non ha vinto nessuna delle successive quattro gare di UEFA Champions League (1N, 3P), non trovando il gol in nessuna delle ultime due. L'ultima volta che i tedeschi hanno registrato tre partite consecutive senza segnare in una competizione europea è stato nel settembre 1990.

L'attaccante del Barcellona Robert Lewandowski ha segnato 15 gol nelle sue ultime 15 gare da titolare contro l'Eintracht Francoforte in tutte le competizioni, incluse due triplette in due vittorie per 5-0 con il Bayern Monaco (nell'agosto 2018 e nell'ottobre 2020).

Lamine Yamal ha partecipato direttamente a 13 gol per il Barcellona (sette reti, sei assist) in UEFA Champions League. Se dovesse segnare una rete o fornire un assist in questo match, il classe 2007 supererebbe Kylian Mbappé (13) con il maggior numero di partecipazioni al gol da parte di un giocatore di età pari o inferiore a 18 anni nella storia della competizione (dal 1992-93).

Arthur Theate ha completato 52 passaggi a rompere la linea avversaria in questa UEFA Champions League, il doppio rispetto a qualsiasi altro difensore dell'Eintracht Francoforte (a 26 il suo compagno di reparto Nnamdi Collins). In generale, solo sei difensori centrali hanno realizzato più passaggi di questo tipo rispetto al giocatore dell'Eintracht Francoforte (52 appunto) nell'attuale edizione del torneo – tra cui Eric García del Barcellona (54).

Il centrocampista del Barcellona Frenkie de Jong ha la più alta percentuale di passaggi riusciti sotto pressione ad alta intensità in questa UEFA Champions League (94% – 171/182) - min. 50 tentati. In generale, solo Vitinha del Paris SG (226) ha completato più passaggi sotto pressione ad alta intensità rispetto a de Jong (171) nel torneo in corso.

