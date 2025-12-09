Incontro terminato, Barcellona 2, Eintracht Francoforte 1.
Secondo tempo terminato, Barcellona 2, Eintracht Francoforte 1.22:58
Pau Cubarsí (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:55
Fallo di Jessic Ngankam (Eintracht Francoforte).22:55
Pedri (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:54
Fallo di Mahmoud Dahoud (Eintracht Francoforte).22:54
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:54
Sostituzione, Barcellona. Roony Bardghji sostituisce Lamine Yamal.22:52
Sostituzione, Eintracht Francoforte. Jessic Ngankam sostituisce Ritsu Doan.22:52
Sostituzione, Barcellona. Andreas Christensen sostituisce Alejandro Balde.22:52
Fallo di Marcus Rashford (Barcellona).22:52
Arthur Theate (Eintracht Francoforte) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:52
Tiro parato. Rasmus Kristensen (Eintracht Francoforte) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Elye Wahi.22:50
Jules Koundé (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:49
Fallo di Can Uzun (Eintracht Francoforte).22:49
Fallo di Pau Cubarsí (Barcellona).22:47
Can Uzun (Eintracht Francoforte) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:47
Tiro respinto. Ferran Torres (Barcellona) un tiro di destro da fuori area.22:44
Tiro parato. Alejandro Balde (Barcellona) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato sotto la traversa. Assist di Marcus Rashford.22:44
Sostituzione, Eintracht Francoforte. Jean-Mattéo Bahoya sostituisce Farès Chaïbi.22:41
Sostituzione, Eintracht Francoforte. Can Uzun sostituisce Mario Götze.22:41
Fuorigioco. Michael Zetterer(Eintracht Francoforte) prova il lancio lungo, ma Elye Wahi e' colto in fuorigioco.22:40
Fallo di Alejandro Balde (Barcellona).22:40
Ritsu Doan (Eintracht Francoforte) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:40
Calcio d'angolo,Barcellona. Calcio d'angolo causato da Arthur Theate (Eintracht Francoforte).22:37
Fuorigioco. Farès Chaïbi(Eintracht Francoforte) prova il lancio lungo, ma Elye Wahi e' colto in fuorigioco.22:36
Tiro parato. Ferran Torres (Barcellona) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Frenkie de Jong.22:34
Tentativo fallito. Ferran Torres (Barcellona) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Lamine Yamal.22:32
Sostituzione, Eintracht Francoforte. Mahmoud Dahoud sostituisce Hugo Larsson.22:31
Sostituzione, Eintracht Francoforte. Elye Wahi sostituisce Ansgar Knauff.22:31
Sostituzione, Barcellona. Frenkie de Jong sostituisce Raphinha.22:29
Sostituzione, Barcellona. Ferran Torres sostituisce Robert Lewandowski.22:29
Tiro parato. Raphinha (Barcellona) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Eric García.22:25
Gerard Martín (Barcellona) e' ammonito per fallo.22:24
Fallo di Gerard Martín (Barcellona).22:24
Ritsu Doan (Eintracht Francoforte) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:24
Calcio d'angolo,Barcellona. Calcio d'angolo causato da Arthur Theate (Eintracht Francoforte).22:22
Tiro respinto. Marcus Rashford (Barcellona) un tiro di destro da centro area. Assist di Robert Lewandowski.22:22
Tiro parato. Arthur Theate (Eintracht Francoforte) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ritsu Doan con cross.22:22
Fallo di Robert Lewandowski (Barcellona).22:21
Ellyes Skhiri (Eintracht Francoforte) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:21
Lamine Yamal (Barcellona) e' ammonito per fallo.22:19
Fallo di Lamine Yamal (Barcellona).22:19
Nathaniel Brown (Eintracht Francoforte) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19
Gol! Barcellona 2, Eintracht Francoforte 1. Jules Koundé (Barcellona) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Lamine Yamal con cross da calcio d'angolo.22:16
Calcio d'angolo,Barcellona. Calcio d'angolo causato da Farès Chaïbi (Eintracht Francoforte).22:16
Tiro respinto. Lamine Yamal (Barcellona) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Jules Koundé.22:16
Tiro parato. Pedri (Barcellona) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Robert Lewandowski.22:15
Fuorigioco. Ritsu Doan(Eintracht Francoforte) prova il lancio lungo, ma Ansgar Knauff e' colto in fuorigioco.22:14
Gol! Barcellona 1, Eintracht Francoforte 1. Jules Koundé (Barcellona) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Marcus Rashford con cross.22:13
Tentativo fallito. Raphinha (Barcellona) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Marcus Rashford.22:11
Fuorigioco. Ritsu Doan(Eintracht Francoforte) prova il lancio lungo, ma Nathaniel Brown e' colto in fuorigioco.22:10
Tiro respinto. Ritsu Doan (Eintracht Francoforte) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Rasmus Kristensen.22:10
Marcus Rashford (Barcellona) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:10
Fallo di Rasmus Kristensen (Eintracht Francoforte).22:10
Tiro parato. Farès Chaïbi (Eintracht Francoforte) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra.22:10
Sostituzione, Barcellona. Marcus Rashford sostituisce Fermín López.22:08
Inizia il Secondo tempo Barcellona 0, Eintracht Francoforte 1.22:09
Primo tempo terminato, Barcellona 0, Eintracht Francoforte 1.21:51
Tentativo fallito. Robert Lewandowski (Barcellona) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Raphinha con cross in seguito a un calcio da fermo.21:50
Fallo di mano di Ansgar Knauff (Eintracht Francoforte).21:49
Calcio d'angolo,Barcellona. Calcio d'angolo causato da Ellyes Skhiri (Eintracht Francoforte).21:49
Tentativo fallito. Ellyes Skhiri (Eintracht Francoforte) un tiro di destro da fuori area di poco alto. Assist di Ansgar Knauff.21:48
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.21:47
Fuorigioco. Mario Götze(Eintracht Francoforte) prova il lancio lungo, ma Ansgar Knauff e' colto in fuorigioco.21:46
Gara riprende.21:44
Gara momentaneamente sospesa, Farès Chaïbi (Eintracht Francoforte) per infortunio.21:42
Fallo di Eric García (Barcellona).21:41
Farès Chaïbi (Eintracht Francoforte) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:41
Fallo di mano di Fermín López (Barcellona).21:40
Tentativo fallito. Raphinha (Barcellona) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Robert Lewandowski.21:38
Tentativo fallito. Eric García (Barcellona) un colpo di testa da centro area di poco alto sulla sinistra.21:35
Pedri (Barcellona) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:33
Fallo di Ellyes Skhiri (Eintracht Francoforte).21:33
Eric García (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32
Fallo di Ansgar Knauff (Eintracht Francoforte).21:32
Robert Lewandowski (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31
Fallo di Arthur Theate (Eintracht Francoforte).21:31
Fuorigioco. Raphinha(Barcellona) prova il lancio lungo, ma Robert Lewandowski e' colto in fuorigioco.21:30
Ansgar Knauff (Eintracht Francoforte) e' ammonito per fallo.21:29
Pedri (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:29
Fallo di Ansgar Knauff (Eintracht Francoforte).21:29
Gara riprende.21:28
Gara momentaneamente sospesa, Arthur Theate (Eintracht Francoforte) per infortunio.21:28
Tiro respinto. Fermín López (Barcellona) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Jules Koundé.21:27
Tiro respinto. Lamine Yamal (Barcellona) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Pedri.21:25
Gol! Barcellona 0, Eintracht Francoforte 1. Ansgar Knauff (Eintracht Francoforte) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Nathaniel Brown in seguito a un contropiede.21:22
Pau Cubarsí (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:21
Fallo di Ansgar Knauff (Eintracht Francoforte).21:21
Gara riprende.21:21
Gara momentaneamente sospesa, Ellyes Skhiri (Eintracht Francoforte) per infortunio.21:20
Fallo di Fermín López (Barcellona).21:19
Ellyes Skhiri (Eintracht Francoforte) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19
Tiro respinto. Raphinha (Barcellona) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Lamine Yamal.21:16
Calcio d'angolo,Barcellona. Calcio d'angolo causato da Michael Zetterer (Eintracht Francoforte).21:15
Tiro parato. Gerard Martín (Barcellona) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Eric García.21:15
Fuorigioco. Alejandro Balde(Barcellona) prova il lancio lungo, ma Raphinha e' colto in fuorigioco.21:12
Gerard Martín (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:11
Fallo di Ansgar Knauff (Eintracht Francoforte).21:11
Fallo di Gerard Martín (Barcellona).21:10
Ritsu Doan (Eintracht Francoforte) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:10
Fuorigioco. Ellyes Skhiri(Eintracht Francoforte) prova il lancio lungo, ma Ansgar Knauff e' colto in fuorigioco.21:08
Fuorigioco. Nathaniel Brown(Eintracht Francoforte) prova il lancio lungo, ma Farès Chaïbi e' colto in fuorigioco.21:08
Tentativo fallito. Robert Lewandowski (Barcellona) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Jules Koundé con suggerimento di testa.21:07
Fuorigioco. Farès Chaïbi(Eintracht Francoforte) prova il lancio lungo, ma Ansgar Knauff e' colto in fuorigioco.21:04
Inizia il Primo tempo.21:02
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:48
Barcellona - Eintracht Francoforte è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 9 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Spotify Camp Nou di Barcelona.
Arbitro di Barcellona - Eintracht Francoforte sarà Davide Massa. Al VAR invece ci sarà Marco Di Bello.
Davide Massa
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|5
|Falli fischiati
|159
|Fuorigioco
|12
|Rigori assegnati
|0
|Ammonizioni
|26
|Espulsioni
|0
|Cartellini per partita
|5.2
|Falli per cartellino
|6.1
Ha arbitrato un totale di 6 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|23-08-2025
|Serie A
|Genoa-Lecce 0-0
|14-09-2025
|Serie A
|Pisa-Udinese 0-1
|27-09-2025
|Serie B
|Cesena-Palermo 1-1
|18-10-2025
|Serie A
|Roma-Inter 0-1
|30-10-2025
|Serie A
|Pisa-Lazio 0-0
|30-11-2025
|Serie A
|Roma-Napoli 0-1
Attualmente il Barcellona si trova 14° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece Eintracht Francoforte si trova 30° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 4 sconfitte).
Il Barcellona ha segnato 14 gol e ne ha subiti 11; Eintracht Francoforte ha segnato 8 gol e ne ha subiti 16.
Barcellona e Eintracht Francoforte è la prima che si affrontano in campionato.
Barcellona-Eintracht Francoforte ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Barcellona
|Eintracht Francoforte
|Partite giocate
|5
|5
|Numero di partite vinte
|2
|1
|Numero di partite perse
|2
|3
|Numero di partite pareggiate
|1
|1
|Gol totali segnati
|12
|7
|Gol totali subiti
|10
|14
|Media gol subiti per partita
|2.0
|2.8
|Percentuale possesso palla
|60.9
|40.9
|Numero totale di passaggi
|2782
|2108
|Numero totale di passaggi riusciti
|2452
|1724
|Tiri nello specchio della porta
|23
|14
|Percentuale di tiri in porta
|42.6
|63.6
|Numero totale di cross
|42
|62
|Numero medio di cross riusciti
|8
|8
|Duelli per partita vinti
|254
|189
|Duelli per partita persi
|206
|204
|Corner subiti
|21
|29
|Corner guadagnati
|19
|16
|Numero di punizioni a favore
|61
|47
|Numero di punizioni concesse
|49
|37
|Tackle totali
|85
|79
|Percentuale di successo nei tackle
|62.4
|57.0
|Fuorigiochi totali
|4
|5
|Numero totale di cartellini gialli
|12
|5
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|0
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND
