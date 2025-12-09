Virgilio Sport
Barcellona-Eintracht Francoforte: 2-1 - Champions 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

9 Dicembre 2025 ore 21:00
Barcellona
2
Eintracht Francoforte
1
Partita finita
Arbitro: Davide Massa
  1. 21' 0-1 Ansgar Knauff
  2. 50' 1-1 Jules Koundé
  3. 53' 2-1 Jules Koundé
0'
45'
90'
90'
94'

Incontro terminato, Barcellona 2, Eintracht Francoforte 1.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Barcellona 2, Eintracht Francoforte 1.22:58

  3. 90'+1'

    Pau Cubarsí (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:55

  4. 90'+1'

    Fallo di Jessic Ngankam (Eintracht Francoforte).22:55

  5. 90'+1'

    Pedri (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:54

  6. 90'+1'

    Fallo di Mahmoud Dahoud (Eintracht Francoforte).22:54

  7. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:54

  9. 89'

    Sostituzione, Barcellona. Roony Bardghji sostituisce Lamine Yamal.22:52

  10. 89'

    Sostituzione, Eintracht Francoforte. Jessic Ngankam sostituisce Ritsu Doan.22:52

  11. 89'

    Sostituzione, Barcellona. Andreas Christensen sostituisce Alejandro Balde.22:52

  12. 88'

    Fallo di Marcus Rashford (Barcellona).22:52

  13. 88'

    Arthur Theate (Eintracht Francoforte) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:52

  15. 86'

    Tiro parato. Rasmus Kristensen (Eintracht Francoforte) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Elye Wahi.22:50

  16. 86'

    Jules Koundé (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:49

  17. 86'

    Fallo di Can Uzun (Eintracht Francoforte).22:49

  18. 84'

    Fallo di Pau Cubarsí (Barcellona).22:47

  19. 84'

    Can Uzun (Eintracht Francoforte) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:47

  21. 81'

    Tiro respinto. Ferran Torres (Barcellona) un tiro di destro da fuori area.22:44

  22. 81'

    Tiro parato. Alejandro Balde (Barcellona) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato sotto la traversa. Assist di Marcus Rashford.22:44

  23. 77'

    Sostituzione, Eintracht Francoforte. Jean-Mattéo Bahoya sostituisce Farès Chaïbi.22:41

  24. 77'

    Sostituzione, Eintracht Francoforte. Can Uzun sostituisce Mario Götze.22:41

  25. 77'

    Fuorigioco. Michael Zetterer(Eintracht Francoforte) prova il lancio lungo, ma Elye Wahi e' colto in fuorigioco.22:40

  27. 76'

    Fallo di Alejandro Balde (Barcellona).22:40

  28. 76'

    Ritsu Doan (Eintracht Francoforte) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:40

  29. 74'

    Calcio d'angolo,Barcellona. Calcio d'angolo causato da Arthur Theate (Eintracht Francoforte).22:37

  30. 73'

    Fuorigioco. Farès Chaïbi(Eintracht Francoforte) prova il lancio lungo, ma Elye Wahi e' colto in fuorigioco.22:36

  31. 71'

    Tiro parato. Ferran Torres (Barcellona) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Frenkie de Jong.22:34

  33. 69'

    Tentativo fallito. Ferran Torres (Barcellona) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Lamine Yamal.22:32

  34. 68'

    Sostituzione, Eintracht Francoforte. Mahmoud Dahoud sostituisce Hugo Larsson.22:31

  35. 68'

    Sostituzione, Eintracht Francoforte. Elye Wahi sostituisce Ansgar Knauff.22:31

  36. 66'

    Sostituzione, Barcellona. Frenkie de Jong sostituisce Raphinha.22:29

  37. 66'

    Sostituzione, Barcellona. Ferran Torres sostituisce Robert Lewandowski.22:29

  39. 62'

    Tiro parato. Raphinha (Barcellona) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Eric García.22:25

  40. 60'

    Gerard Martín (Barcellona) e' ammonito per fallo.22:24

  41. 60'

    Fallo di Gerard Martín (Barcellona).22:24

  42. 60'

    Ritsu Doan (Eintracht Francoforte) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:24

  43. 59'

    Calcio d'angolo,Barcellona. Calcio d'angolo causato da Arthur Theate (Eintracht Francoforte).22:22

  45. 59'

    Tiro respinto. Marcus Rashford (Barcellona) un tiro di destro da centro area. Assist di Robert Lewandowski.22:22

  46. 59'

    Tiro parato. Arthur Theate (Eintracht Francoforte) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ritsu Doan con cross.22:22

  47. 58'

    Fallo di Robert Lewandowski (Barcellona).22:21

  48. 58'

    Ellyes Skhiri (Eintracht Francoforte) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:21

  49. 56'

    Lamine Yamal (Barcellona) e' ammonito per fallo.22:19

  51. 56'

    Fallo di Lamine Yamal (Barcellona).22:19

  52. 56'

    Nathaniel Brown (Eintracht Francoforte) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19

  53. 53'

    Gol! Barcellona 2, Eintracht Francoforte 1. Jules Koundé (Barcellona) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Lamine Yamal con cross da calcio d'angolo.22:16

  54. 52'

    Calcio d'angolo,Barcellona. Calcio d'angolo causato da Farès Chaïbi (Eintracht Francoforte).22:16

  55. 52'

    Tiro respinto. Lamine Yamal (Barcellona) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Jules Koundé.22:16

  57. 52'

    Tiro parato. Pedri (Barcellona) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Robert Lewandowski.22:15

  58. 51'

    Fuorigioco. Ritsu Doan(Eintracht Francoforte) prova il lancio lungo, ma Ansgar Knauff e' colto in fuorigioco.22:14

  59. 50'

    Gol! Barcellona 1, Eintracht Francoforte 1. Jules Koundé (Barcellona) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Marcus Rashford con cross.22:13

  60. 48'

    Tentativo fallito. Raphinha (Barcellona) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Marcus Rashford.22:11

  61. 47'

    Fuorigioco. Ritsu Doan(Eintracht Francoforte) prova il lancio lungo, ma Nathaniel Brown e' colto in fuorigioco.22:10

  63. 47'

    Tiro respinto. Ritsu Doan (Eintracht Francoforte) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Rasmus Kristensen.22:10

  64. 47'

    Marcus Rashford (Barcellona) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:10

  65. 47'

    Fallo di Rasmus Kristensen (Eintracht Francoforte).22:10

  66. 46'

    Tiro parato. Farès Chaïbi (Eintracht Francoforte) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra.22:10

  67. 45'

    Sostituzione, Barcellona. Marcus Rashford sostituisce Fermín López.22:08

  69. Inizia il Secondo tempo Barcellona 0, Eintracht Francoforte 1.22:09

  70. 45'+5'

    Primo tempo terminato, Barcellona 0, Eintracht Francoforte 1.21:51

  71. 45'+3'

    Tentativo fallito. Robert Lewandowski (Barcellona) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Raphinha con cross in seguito a un calcio da fermo.21:50

  72. 45'+3'

    Fallo di mano di Ansgar Knauff (Eintracht Francoforte).21:49

  73. 45'+2'

    Calcio d'angolo,Barcellona. Calcio d'angolo causato da Ellyes Skhiri (Eintracht Francoforte).21:49

  75. 45'+1'

    Tentativo fallito. Ellyes Skhiri (Eintracht Francoforte) un tiro di destro da fuori area di poco alto. Assist di Ansgar Knauff.21:48

  76. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.21:47

  77. 44'

    Fuorigioco. Mario Götze(Eintracht Francoforte) prova il lancio lungo, ma Ansgar Knauff e' colto in fuorigioco.21:46

  78. 42'

    Gara riprende.21:44

  79. 41'

    Gara momentaneamente sospesa, Farès Chaïbi (Eintracht Francoforte) per infortunio.21:42

  81. 40'

    Fallo di Eric García (Barcellona).21:41

  82. 40'

    Farès Chaïbi (Eintracht Francoforte) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:41

  83. 39'

    Fallo di mano di Fermín López (Barcellona).21:40

  84. 36'

    Tentativo fallito. Raphinha (Barcellona) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Robert Lewandowski.21:38

  85. 34'

    Tentativo fallito. Eric García (Barcellona) un colpo di testa da centro area di poco alto sulla sinistra.21:35

  87. 32'

    Pedri (Barcellona) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:33

  88. 32'

    Fallo di Ellyes Skhiri (Eintracht Francoforte).21:33

  89. 30'

    Eric García (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32

  90. 30'

    Fallo di Ansgar Knauff (Eintracht Francoforte).21:32

  91. 29'

    Robert Lewandowski (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31

  93. 29'

    Fallo di Arthur Theate (Eintracht Francoforte).21:31

  94. 28'

    Fuorigioco. Raphinha(Barcellona) prova il lancio lungo, ma Robert Lewandowski e' colto in fuorigioco.21:30

  95. 27'

    Ansgar Knauff (Eintracht Francoforte) e' ammonito per fallo.21:29

  96. 27'

    Pedri (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:29

  97. 27'

    Fallo di Ansgar Knauff (Eintracht Francoforte).21:29

  99. 27'

    Gara riprende.21:28

  100. 26'

    Gara momentaneamente sospesa, Arthur Theate (Eintracht Francoforte) per infortunio.21:28

  101. 26'

    Tiro respinto. Fermín López (Barcellona) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Jules Koundé.21:27

  102. 23'

    Tiro respinto. Lamine Yamal (Barcellona) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Pedri.21:25

  103. 21'

    Gol! Barcellona 0, Eintracht Francoforte 1. Ansgar Knauff (Eintracht Francoforte) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Nathaniel Brown in seguito a un contropiede.21:22

  105. 19'

    Pau Cubarsí (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:21

  106. 19'

    Fallo di Ansgar Knauff (Eintracht Francoforte).21:21

  107. 19'

    Gara riprende.21:21

  108. 18'

    Gara momentaneamente sospesa, Ellyes Skhiri (Eintracht Francoforte) per infortunio.21:20

  109. 18'

    Fallo di Fermín López (Barcellona).21:19

  111. 18'

    Ellyes Skhiri (Eintracht Francoforte) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19

  112. 14'

    Tiro respinto. Raphinha (Barcellona) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Lamine Yamal.21:16

  113. 14'

    Calcio d'angolo,Barcellona. Calcio d'angolo causato da Michael Zetterer (Eintracht Francoforte).21:15

  114. 14'

    Tiro parato. Gerard Martín (Barcellona) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Eric García.21:15

  115. 10'

    Fuorigioco. Alejandro Balde(Barcellona) prova il lancio lungo, ma Raphinha e' colto in fuorigioco.21:12

  117. 10'

    Gerard Martín (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:11

  118. 10'

    Fallo di Ansgar Knauff (Eintracht Francoforte).21:11

  119. 8'

    Fallo di Gerard Martín (Barcellona).21:10

  120. 8'

    Ritsu Doan (Eintracht Francoforte) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:10

  121. 7'

    Fuorigioco. Ellyes Skhiri(Eintracht Francoforte) prova il lancio lungo, ma Ansgar Knauff e' colto in fuorigioco.21:08

  123. 6'

    Fuorigioco. Nathaniel Brown(Eintracht Francoforte) prova il lancio lungo, ma Farès Chaïbi e' colto in fuorigioco.21:08

  124. 5'

    Tentativo fallito. Robert Lewandowski (Barcellona) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Jules Koundé con suggerimento di testa.21:07

  125. 3'

    Fuorigioco. Farès Chaïbi(Eintracht Francoforte) prova il lancio lungo, ma Ansgar Knauff e' colto in fuorigioco.21:04

  126. Inizia il Primo tempo.21:02

  127. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:48

Formazioni Barcellona - Eintracht Francoforte

Barcellona
Eintracht Francoforte
TITOLARI BARCELLONA
  • (13) JOAN GARCÍA (P)
  • (23) JULES KOUNDÉ (D)
  • (5) PAU CUBARSÍ (D)
  • (3) ALEJANDRO BALDE (D)
  • (18) GERARD MARTÍN (D)
  • (24) ERIC GARCÍA (C)
  • (8) PEDRI (C)
  • (16) FERMÍN LÓPEZ (C)
  • (11) RAPHINHA (C)
  • (10) LAMINE YAMAL (C)
  • (9) ROBERT LEWANDOWSKI (A)
PANCHINA BARCELLONA
  • (7) FERRAN TORRES (A)
  • (27) DRO FERNÁNDEZ (C)
  • (22) MARC BERNAL (C)
  • (26) JOFRE TORRENTS (D)
  • (25) WOJCIECH SZCZESNY (P)
  • (1) MARC-ANDRÉ TER STEGEN (P)
  • (17) MARC CASADÓ (C)
  • (15) ANDREAS CHRISTENSEN (D)
  • (14) MARCUS RASHFORD (A)
  • (21) FRENKIE DE JONG (C)
  • (28) ROONY BARDGHJI (A)
ALLENATORE BARCELLONA
  • Hansi Flick
TITOLARI EINTRACHT FRANCOFORTE
  • (23) MICHAEL ZETTERER (P)
  • (3) ARTHUR THEATE (D)
  • (21) NATHANIEL BROWN (D)
  • (4) ROBIN KOCH (D)
  • (13) RASMUS KRISTENSEN (D)
  • (27) MARIO GÖTZE (C)
  • (15) ELLYES SKHIRI (C)
  • (16) HUGO LARSSON (C)
  • (20) RITSU DOAN (C)
  • (8) FARÈS CHAÏBI (C)
  • (7) ANSGAR KNAUFF (A)
PANCHINA EINTRACHT FRANCOFORTE
  • (40) KAUÃ SANTOS (P)
  • (6) OSCAR HØJLUND (C)
  • (33) JENS GRAHL (P)
  • (17) ELYE WAHI (A)
  • (19) JEAN-MATTÉO BAHOYA (A)
  • (34) NNAMDI COLLINS (D)
  • (18) MAHMOUD DAHOUD (C)
  • (24) AURÉLIO BUTA (D)
  • (5) AURÈLE AMENDA (D)
  • (2) ELIAS BAUM (D)
  • (42) CAN UZUN (C)
  • (32) JESSIC NGANKAM (A)
ALLENATORE EINTRACHT FRANCOFORTE
  • Dino Toppmöller
PREPARTITA

Barcellona - Eintracht Francoforte è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 9 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Spotify Camp Nou di Barcelona.
Arbitro di Barcellona - Eintracht Francoforte sarà Davide Massa. Al VAR invece ci sarà Marco Di Bello.

Davide Massa

Statistiche Stagionali
Partite dirette5
Falli fischiati159
Fuorigioco12
Rigori assegnati0
Ammonizioni26
Espulsioni0
Cartellini per partita5.2
Falli per cartellino6.1

Ha arbitrato un totale di 6 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 5 partite
  • Serie B: 1 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
23-08-2025 Serie A Genoa-Lecce 0-0
14-09-2025 Serie A Pisa-Udinese 0-1
27-09-2025 Serie B Cesena-Palermo 1-1
18-10-2025 Serie A Roma-Inter 0-1
30-10-2025 Serie A Pisa-Lazio 0-0
30-11-2025 Serie A Roma-Napoli 0-1

Attualmente il Barcellona si trova 14° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece Eintracht Francoforte si trova 30° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 4 sconfitte).
Il Barcellona ha segnato 14 gol e ne ha subiti 11; Eintracht Francoforte ha segnato 8 gol e ne ha subiti 16.

Barcellona e Eintracht Francoforte è la prima che si affrontano in campionato.

Barcellona-Eintracht Francoforte ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Barcellona non ha vinto nessuna delle due sfide contro l'Eintracht Francoforte (1N, 1P), entrambe nella semifinale della UEFA Europa League 2021-22 (1-1 in trasferta e 2-3 in casa).
  • Prima della terza sfida tra Barcellona ed Eintracht Francoforte, i catalani hanno affrontato solo due avversarie per tre volte in competizioni europee senza mai vincere: Dundee United (quattro – 4P) e Strasburgo (tre – 3N).
  • In caso di vittoria, l'Eintracht Francoforte diventerebbe la terza squadra a vincere le prime due trasferte contro il Barcellona in competizioni europee, dopo il Dundee United (nel 1966 e  nel1987) e il Bayern Monaco (nel 1996 e nel 1998).
  • L'Eintracht Francoforte ha già perso in casa di una squadra spagnola in questa UEFA Champions League, 1-5 contro l'Atlético Madrid, lo scorso settembre. Questa è una delle sole tre occasioni in cui la squadra tedesca ha perso una partita di Coppa dei Campioni/Champions League con quattro o più gol di scarto (oltre al 3-7 contro il Real Madrid nel 1960 e all'1-5 contro il Liverpool nel torneo in corso).
  • Il Barcellona ha vinto solo due delle ultime otto partite di UEFA Champions League (2N, 4P), subendo almeno tre gol in cinque di queste sfide. Nessuna squadra ha subito più di tre reti in più partite nella competizione nel 2025 rispetto ai blaugrana di Hansi Flick (sei – al pari del Club Brugge).
  • Dalla vittoria alla prima giornata (5-1 contro il Galatasaray), l'Eintracht Frankfurt non ha vinto nessuna delle successive quattro gare di UEFA Champions League (1N, 3P), non trovando il gol in nessuna delle ultime due. L'ultima volta che i tedeschi hanno registrato tre partite consecutive senza segnare in una competizione europea è stato nel settembre 1990.
  • L'attaccante del Barcellona Robert Lewandowski ha segnato 15 gol nelle sue ultime 15 gare da titolare contro l'Eintracht Francoforte in tutte le competizioni, incluse due triplette in due vittorie per 5-0 con il Bayern Monaco (nell'agosto 2018 e nell'ottobre 2020).
  • Lamine Yamal ha partecipato direttamente a 13 gol per il Barcellona (sette reti, sei assist) in UEFA Champions League. Se dovesse segnare una rete o fornire un assist in questo match, il classe 2007 supererebbe Kylian Mbappé (13) con il maggior numero di partecipazioni al gol da parte di un giocatore di età pari o inferiore a 18 anni nella storia della competizione (dal 1992-93).
  • Arthur Theate ha completato 52 passaggi a rompere la linea avversaria in questa UEFA Champions League, il doppio rispetto a qualsiasi altro difensore dell'Eintracht Francoforte (a 26 il suo compagno di reparto Nnamdi Collins). In generale, solo sei difensori centrali hanno realizzato più passaggi di questo tipo rispetto al giocatore dell'Eintracht Francoforte (52 appunto) nell'attuale edizione del torneo – tra cui Eric García del Barcellona (54).
  • Il centrocampista del Barcellona Frenkie de Jong ha la più alta percentuale di passaggi riusciti sotto pressione ad alta intensità in questa UEFA Champions League (94% – 171/182) - min. 50 tentati. In generale, solo Vitinha del Paris SG (226) ha completato più passaggi sotto pressione ad alta intensità rispetto a de Jong (171) nel torneo in corso.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

BarcellonaEintracht Francoforte
Partite giocate55
Numero di partite vinte21
Numero di partite perse23
Numero di partite pareggiate11
Gol totali segnati127
Gol totali subiti1014
Media gol subiti per partita2.02.8
Percentuale possesso palla60.940.9
Numero totale di passaggi27822108
Numero totale di passaggi riusciti24521724
Tiri nello specchio della porta2314
Percentuale di tiri in porta42.663.6
Numero totale di cross4262
Numero medio di cross riusciti88
Duelli per partita vinti254189
Duelli per partita persi206204
Corner subiti2129
Corner guadagnati1916
Numero di punizioni a favore6147
Numero di punizioni concesse4937
Tackle totali8579
Percentuale di successo nei tackle62.457.0
Fuorigiochi totali45
Numero totale di cartellini gialli125
Numero totale di cartellini rossi10

Virgilio Sport
