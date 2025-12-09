Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:35

Bayern Monaco - Sporting Lisbona è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 9 dicembre alle ore 18:45 allo stadio Allianz Arena di München.

Arbitro di Bayern Monaco - Sporting Lisbona sarà Nick Walsh. Al VAR invece ci sarà Andrew Dallas.

Attualmente Bayern Monaco si trova 2° in classifica con 15 punti (frutto di 5 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece Sporting Lisbona si trova 10° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).

Bayern Monaco ha segnato 18 gol e ne ha subiti 7; Sporting Lisbona ha segnato 12 gol e ne ha subiti 8.

Bayern Monaco e Sporting Lisbona si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match Bayern Monaco ha vinto 3 volte, Sporting Lisbona non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati uno solo.

Bayern Monaco-Sporting Lisbona ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questo sarà il quinto incontro tra Bayern Monaco e Sporting CP, tutti in UEFA Champions League; più in generale, i bavaresi sono rimasti imbattuti nelle precedenti quattro sfide con i portoghesi nel torneo, vincendo tre di queste (1N).

Bayern Monaco e Sporting CP si sono affrontati l'ultima volta agli ottavi di finale della UEFA Champions League 2008-09 - 12-1 il punteggio aggregato in favore della formazione tedesca (successo 5-0 in trasferta e 7-1 in casa); più in generale, questo rimane ad oggi il più ampio margine di vittoria in una fase a eliminazione diretta della UEFA Champions League (dal 1992-93).

Lo Sporting CP ha subito almeno cinque gol in ciascuna delle ultime due partite di UEFA Champions League contro il Bayern Monaco e solamente una squadra ha concesso almeno 5 reti in tre incontri consecutivi contro un singolo avversario nella competizione (dal 1992-93): l'Arsenal proprio contro il Bayern Monaco tra il 2015 e il 2017 (tre sconfitte consecutive per 5-1).

Lo Sporting CP ha vinto solo una delle precedenti 17 trasferte contro avversarie tedesche in competizioni europee (2N, 14P); l'unico successo nel parziale risale al 3-0 contro l'Eintracht Francoforte nel settembre 2022; in aggiunta, i portoghesi hanno pareggiato 0-0 la sfida più recente con queste formazioni in questi tornei (vs Borussia Dortmund, lo scorso febbraio).

Il Bayern Monaco è imbattuto da 36 partite casalinghe di fila nella fase a gironi di UEFA Champions League (34V, 2N), ovvero dalla sconfitta per 3-2 contro il Manchester City nel dicembre 2013; in aggiunta, i tedeschi hanno anche trovato la via della rete in 35 di queste 36 sfide, con il Copenaghen (0-0 nel novembre 2023) l'unica avversaria in grado di mantenere la porta inviolata all'Allianz Arena in questo periodo nella competizione.

Il Bayern Monaco è stato in vantaggio per più tempo di qualsiasi altra squadra in questa edizione della UEFA Champions League, sia in percentuale (per il 71%) che in termini assoluti (345:49'') e solo nella sconfitta contro l'Arsenal nel match più recente non sono mai stati sopra nel punteggio in una sfida nel torneo in corso (36:13'', il loro periodo in svantaggio all'Emirates).

L'età media dell'XI titolare dello Sporting CP in questa UEFA Champions League è di 24 anni e 163 giorni; la terza più giovane nel torneo in corso, dietro solo ad Arsenal (23 anni e 224 giorni) e PSG (24 anni e 64 giorni).

Harry Kane ha realizzato 24 gol in 30 presenze in UEFA Champions League con il Bayern Monaco e nessuno ha fatto meglio nella competizione da quando è arrivato nel club tedesco (24 anche per Kylian Mbappé); più in generale, l'attaccante inglese non ha trovato la via della rete nelle due partite più recenti e solo due volte ha registrato tre gare senza segnare con i bavaresi nella competizione (tra novembre 2023-febbraio 2024 e tra novembre 2024-gennaio 2025).

Geovany Quenda (18 anni) ha partecipato attivamente a quattro gol in cinque partite di questa UEFA Champions League con lo Sporting CP (due gol e altrettanti assist), il dato più alto per un "giovane" di nazionalità sportiva portoghese in una singola edizione nel torneo.

Il 17enne Lennart Karl ha segnato nei due match più recenti in questa UEFA Champions League con il Bayern Monaco (vs Club Brugge e Arsenal) e in caso di gol in questa partita diventerebbe il giocatore più giovane nella storia della competizione (dal 1992-93) a trovare la rete in tre presenze consecutive (17 anni e 290 giorni, il giorno della sfida).

