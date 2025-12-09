Incontro terminato, Bayern Monaco 3, Sporting Lisbona 1.
L’icona cool della mobilità
Il SUV compatto: più digitale, più elettrico...irresistibileLEGGI
Incontro terminato, Bayern Monaco 3, Sporting Lisbona 1.
Secondo tempo terminato, Bayern Monaco 3, Sporting Lisbona 1.20:38
Konrad Laimer (Bayern Monaco) e' ammonito per fallo.20:37
Fallo di Konrad Laimer (Bayern Monaco).20:37
Ricardo Mangas (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:37
Tentativo fallito. Leon Goretzka (Bayern Monaco) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Joshua Kimmich in seguito a un calcio da fermo.20:36
Sostituzione, Bayern Monaco. Nicolas Jackson sostituisce Harry Kane.20:35
Sostituzione, Sporting Lisbona. Hidemasa Morita sostituisce João Simões.20:35
Sostituzione, Sporting Lisbona. Salvador Blopa sostituisce Maxi Araújo.20:35
Leon Goretzka (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:34
Fallo di Luis Suárez (Sporting Lisbona).20:34
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.20:33
Calcio d'angolo,Bayern Monaco. Calcio d'angolo causato da Maxi Araújo (Sporting Lisbona).20:32
Tiro respinto. Michael Olise (Bayern Monaco) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Konrad Laimer.20:32
Harry Kane (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:31
Fallo di João Simões (Sporting Lisbona).20:31
Sostituzione, Bayern Monaco. Leon Goretzka sostituisce Aleksandar Pavlovic.20:31
Sostituzione, Bayern Monaco. Hiroki Ito sostituisce Josip Stanisic.20:31
Sostituzione, Bayern Monaco. Alphonso Davies sostituisce Serge Gnabry.20:31
Calcio d'angolo,Sporting Lisbona. Calcio d'angolo causato da Dayot Upamecano (Bayern Monaco).20:26
Tiro respinto. Luis Suárez (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Georgios Vagiannidis.20:26
Sostituzione, Sporting Lisbona. Fotis Ioannidis sostituisce Geny Catamo.20:23
Sostituzione, Sporting Lisbona. Georgios Vagiannidis sostituisce Eduardo Quaresma.20:23
Tentativo fallito. Serge Gnabry (Bayern Monaco) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Joshua Kimmich.20:23
Fallo di Jonathan Tah (Bayern Monaco).20:22
Luis Suárez (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:22
Gol! Bayern Monaco 3, Sporting Lisbona 1. Jonathan Tah (Bayern Monaco) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Serge Gnabry con suggerimento di testa in seguito a un calcio da fermo.20:20
Sostituzione, Bayern Monaco. Raphaël Guerreiro sostituisce Lennart Karl.20:20
Michael Olise (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:19
Fallo di Ricardo Mangas (Sporting Lisbona).20:19
Fuorigioco. Maxi Araújo(Sporting Lisbona) prova il lancio lungo, ma Ricardo Mangas e' colto in fuorigioco.20:18
Tiro parato. Dayot Upamecano (Bayern Monaco) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Lennart Karl.20:17
Calcio d'angolo,Bayern Monaco. Calcio d'angolo causato da Iván Fresneda (Sporting Lisbona).20:16
Morten Hjulmand (Sporting Lisbona) e' ammonito.20:14
Joshua Kimmich (Bayern Monaco) e' ammonito.20:14
Gol! Bayern Monaco 2, Sporting Lisbona 1. Lennart Karl (Bayern Monaco) un tiro di destro da centro area sotto la traversa. Assist di Konrad Laimer con cross.20:12
Fallo di Aleksandar Pavlovic (Bayern Monaco).20:12
Geny Catamo (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:12
Sostituzione, Sporting Lisbona. Ricardo Mangas sostituisce Alisson Santos.20:09
Gol! Bayern Monaco 1, Sporting Lisbona 1. Serge Gnabry (Bayern Monaco) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Michael Olise con cross da calcio d'angolo.20:08
Calcio d'angolo,Bayern Monaco. Calcio d'angolo causato da Maxi Araújo (Sporting Lisbona).20:08
Fuorigioco. Serge Gnabry(Bayern Monaco) prova il lancio lungo, ma Josip Stanisic e' colto in fuorigioco.20:04
Tiro parato. Lennart Karl (Bayern Monaco) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Joshua Kimmich.20:03
Tiro parato. Joshua Kimmich (Bayern Monaco) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Michael Olise.20:03
Autorete di Joshua Kimmich, Bayern Monaco. Bayern Monaco 0, Sporting Lisbona 1..19:57
Tentativo fallito. Harry Kane (Bayern Monaco) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Aleksandar Pavlovic.19:56
Fallo di Jonathan Tah (Bayern Monaco).19:51
Luis Suárez (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:51
Tentativo fallito. Alisson Santos (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Geny Catamo.19:50
Inizia il Secondo tempo Bayern Monaco 0, Sporting Lisbona 0.19:48
Primo tempo terminato, Bayern Monaco 0, Sporting Lisbona 0.19:32
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:31
Tentativo fallito. Michael Olise (Bayern Monaco) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Konrad Laimer.19:30
Tiro parato. Lennart Karl (Bayern Monaco) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Aleksandar Pavlovic.19:29
Tentativo fallito. Josip Stanisic (Bayern Monaco) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Michael Olise con cross in seguito a un calcio da fermo.19:28
Josip Stanisic (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:27
Fallo di Eduardo Quaresma (Sporting Lisbona).19:27
Harry Kane (Bayern Monaco) colpisce il palo sinistro con un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Konrad Laimer.19:23
Tentativo fallito. Luis Suárez (Sporting Lisbona) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola che esce di molto sulla sinistra. Assist di Geny Catamo con cross da calcio d'angolo.19:22
Calcio d'angolo,Sporting Lisbona. Calcio d'angolo causato da Josip Stanisic (Bayern Monaco).19:21
Joshua Kimmich (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:19
Fallo di Geny Catamo (Sporting Lisbona).19:19
Fallo di Aleksandar Pavlovic (Bayern Monaco).19:18
Geny Catamo (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:18
Tiro parato. Harry Kane (Bayern Monaco) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Lennart Karl.19:17
Fallo di Lennart Karl (Bayern Monaco).19:13
Luis Suárez (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:13
Fallo di Dayot Upamecano (Bayern Monaco).19:12
Luis Suárez (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:12
Fallo di Joshua Kimmich (Bayern Monaco).19:11
Geny Catamo (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:11
Calcio d'angolo,Bayern Monaco. Calcio d'angolo causato da Rui Silva (Sporting Lisbona).19:10
Tiro parato. Serge Gnabry (Bayern Monaco) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Josip Stanisic.19:10
Tentativo fallito. Matheus Reis (Sporting Lisbona) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Geny Catamo con cross da calcio d'angolo.19:07
Calcio d'angolo,Sporting Lisbona. Calcio d'angolo causato da Josip Stanisic (Bayern Monaco).19:06
Tentativo fallito. Serge Gnabry (Bayern Monaco) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Joshua Kimmich in seguito a un contropiede.19:06
Fallo di Jonathan Tah (Bayern Monaco).19:05
Luis Suárez (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:05
Fallo di Konrad Laimer (Bayern Monaco).19:04
Maxi Araújo (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:04
Tentativo fallito. Harry Kane (Bayern Monaco) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Joshua Kimmich con cross.19:04
Tentativo fallito. Lennart Karl (Bayern Monaco) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Serge Gnabry con suggerimento di testa.19:03
Tentativo fallito. Lennart Karl (Bayern Monaco) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Michael Olise.18:59
Tiro respinto. Michael Olise (Bayern Monaco) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Lennart Karl.18:58
Fallo di mano di Michael Olise (Bayern Monaco).18:57
Tiro respinto. Michael Olise (Bayern Monaco) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Joshua Kimmich.18:57
Fuorigioco. Josip Stanisic(Bayern Monaco) prova il lancio lungo, ma Serge Gnabry e' colto in fuorigioco.18:51
Tentativo fallito. Harry Kane (Bayern Monaco) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Michael Olise.18:49
Inizia il Primo tempo.18:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:35
Dove si gioca la partita:
Stadio: Allianz Arena
Città: Monaco di Baviera
Capienza: 75000 spettatori17:35
Bayern Monaco - Sporting Lisbona è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 9 dicembre alle ore 18:45 allo stadio Allianz Arena di München.
Arbitro di Bayern Monaco - Sporting Lisbona sarà Nick Walsh. Al VAR invece ci sarà Andrew Dallas.
Attualmente Bayern Monaco si trova 2° in classifica con 15 punti (frutto di 5 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece Sporting Lisbona si trova 10° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).
Bayern Monaco ha segnato 18 gol e ne ha subiti 7; Sporting Lisbona ha segnato 12 gol e ne ha subiti 8.
Bayern Monaco e Sporting Lisbona si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match Bayern Monaco ha vinto 3 volte, Sporting Lisbona non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati uno solo.
Bayern Monaco-Sporting Lisbona ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Bayern Monaco
|Sporting Lisbona
|Partite giocate
|5
|5
|Numero di partite vinte
|4
|3
|Numero di partite perse
|1
|1
|Numero di partite pareggiate
|0
|1
|Gol totali segnati
|15
|11
|Gol totali subiti
|6
|5
|Media gol subiti per partita
|1.2
|1.0
|Percentuale possesso palla
|55.0
|52.2
|Numero totale di passaggi
|2826
|2524
|Numero totale di passaggi riusciti
|2498
|2194
|Tiri nello specchio della porta
|40
|29
|Percentuale di tiri in porta
|58.8
|55.8
|Numero totale di cross
|49
|56
|Numero medio di cross riusciti
|5
|12
|Duelli per partita vinti
|193
|240
|Duelli per partita persi
|189
|212
|Corner subiti
|20
|22
|Corner guadagnati
|23
|16
|Numero di punizioni a favore
|40
|66
|Numero di punizioni concesse
|57
|56
|Tackle totali
|74
|72
|Percentuale di successo nei tackle
|59.5
|58.3
|Fuorigiochi totali
|8
|4
|Numero totale di cartellini gialli
|9
|10
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|0
Il SUV compatto: più digitale, più elettrico...irresistibileLEGGI
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND
Ecco il posto privilegiato per esplorare la cittàLEGGI