Bayern Monaco-Sporting Lisbona: 3-1 - Champions 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Allianz Arena di Monaco di Baviera
9 Dicembre 2025 ore 18:45
Bayern Monaco
3
Sporting Lisbona
1
Partita finita
Arbitro: Nick Walsh
  1. 54' 0-1 Joshua Kimmich (A)
  2. 65' 1-1 Serge Gnabry
  3. 69' 2-1 Lennart Karl
  4. 77' 3-1 Jonathan Tah
0'
45'
90'
90'
94'

Incontro terminato, Bayern Monaco 3, Sporting Lisbona 1.

  1. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, Bayern Monaco 3, Sporting Lisbona 1.20:38

  3. 90'+4'

    Konrad Laimer (Bayern Monaco) e' ammonito per fallo.20:37

  4. 90'+4'

    Fallo di Konrad Laimer (Bayern Monaco).20:37

  5. 90'+4'

    Ricardo Mangas (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:37

  6. 90'+3'

    Tentativo fallito. Leon Goretzka (Bayern Monaco) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Joshua Kimmich in seguito a un calcio da fermo.20:36

  7. 90'+2'

    Sostituzione, Bayern Monaco. Nicolas Jackson sostituisce Harry Kane.20:35

  9. 90'+2'

    Sostituzione, Sporting Lisbona. Hidemasa Morita sostituisce João Simões.20:35

  10. 90'+2'

    Sostituzione, Sporting Lisbona. Salvador Blopa sostituisce Maxi Araújo.20:35

  11. 90'+1'

    Leon Goretzka (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:34

  12. 90'+1'

    Fallo di Luis Suárez (Sporting Lisbona).20:34

  13. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.20:33

  15. 89'

    Calcio d'angolo,Bayern Monaco. Calcio d'angolo causato da Maxi Araújo (Sporting Lisbona).20:32

  16. 89'

    Tiro respinto. Michael Olise (Bayern Monaco) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Konrad Laimer.20:32

  17. 88'

    Harry Kane (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:31

  18. 88'

    Fallo di João Simões (Sporting Lisbona).20:31

  19. 88'

    Sostituzione, Bayern Monaco. Leon Goretzka sostituisce Aleksandar Pavlovic.20:31

  21. 88'

    Sostituzione, Bayern Monaco. Hiroki Ito sostituisce Josip Stanisic.20:31

  22. 88'

    Sostituzione, Bayern Monaco. Alphonso Davies sostituisce Serge Gnabry.20:31

  23. 83'

    Calcio d'angolo,Sporting Lisbona. Calcio d'angolo causato da Dayot Upamecano (Bayern Monaco).20:26

  24. 83'

    Tiro respinto. Luis Suárez (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Georgios Vagiannidis.20:26

  25. 81'

    Sostituzione, Sporting Lisbona. Fotis Ioannidis sostituisce Geny Catamo.20:23

  27. 80'

    Sostituzione, Sporting Lisbona. Georgios Vagiannidis sostituisce Eduardo Quaresma.20:23

  28. 80'

    Tentativo fallito. Serge Gnabry (Bayern Monaco) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Joshua Kimmich.20:23

  29. 79'

    Fallo di Jonathan Tah (Bayern Monaco).20:22

  30. 79'

    Luis Suárez (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:22

  31. 77'

    Gol! Bayern Monaco 3, Sporting Lisbona 1. Jonathan Tah (Bayern Monaco) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Serge Gnabry con suggerimento di testa in seguito a un calcio da fermo.20:20

  33. 77'

    Sostituzione, Bayern Monaco. Raphaël Guerreiro sostituisce Lennart Karl.20:20

  34. 76'

    Michael Olise (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:19

  35. 76'

    Fallo di Ricardo Mangas (Sporting Lisbona).20:19

  36. 75'

    Fuorigioco. Maxi Araújo(Sporting Lisbona) prova il lancio lungo, ma Ricardo Mangas e' colto in fuorigioco.20:18

  37. 74'

    Tiro parato. Dayot Upamecano (Bayern Monaco) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Lennart Karl.20:17

  39. 73'

    Calcio d'angolo,Bayern Monaco. Calcio d'angolo causato da Iván Fresneda (Sporting Lisbona).20:16

  40. 71'

    Morten Hjulmand (Sporting Lisbona) e' ammonito.20:14

  41. 71'

    Joshua Kimmich (Bayern Monaco) e' ammonito.20:14

  42. 69'

    Gol! Bayern Monaco 2, Sporting Lisbona 1. Lennart Karl (Bayern Monaco) un tiro di destro da centro area sotto la traversa. Assist di Konrad Laimer con cross.20:12

  43. 69'

    Fallo di Aleksandar Pavlovic (Bayern Monaco).20:12

  45. 69'

    Geny Catamo (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:12

  46. 66'

    Sostituzione, Sporting Lisbona. Ricardo Mangas sostituisce Alisson Santos.20:09

  47. 65'

    Gol! Bayern Monaco 1, Sporting Lisbona 1. Serge Gnabry (Bayern Monaco) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Michael Olise con cross da calcio d'angolo.20:08

  48. 65'

    Calcio d'angolo,Bayern Monaco. Calcio d'angolo causato da Maxi Araújo (Sporting Lisbona).20:08

  49. 61'

    Fuorigioco. Serge Gnabry(Bayern Monaco) prova il lancio lungo, ma Josip Stanisic e' colto in fuorigioco.20:04

  51. 60'

    Tiro parato. Lennart Karl (Bayern Monaco) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Joshua Kimmich.20:03

  52. 60'

    Tiro parato. Joshua Kimmich (Bayern Monaco) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Michael Olise.20:03

  53. 54'

    Autorete di Joshua Kimmich, Bayern Monaco. Bayern Monaco 0, Sporting Lisbona 1..19:57

  54. 53'

    Tentativo fallito. Harry Kane (Bayern Monaco) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Aleksandar Pavlovic.19:56

  55. 48'

    Fallo di Jonathan Tah (Bayern Monaco).19:51

  57. 48'

    Luis Suárez (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:51

  58. 47'

    Tentativo fallito. Alisson Santos (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Geny Catamo.19:50

  59. Inizia il Secondo tempo Bayern Monaco 0, Sporting Lisbona 0.19:48

  60. 45'+1'

    Primo tempo terminato, Bayern Monaco 0, Sporting Lisbona 0.19:32

  61. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:31

  63. 44'

    Tentativo fallito. Michael Olise (Bayern Monaco) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Konrad Laimer.19:30

  64. 44'

    Tiro parato. Lennart Karl (Bayern Monaco) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Aleksandar Pavlovic.19:29

  65. 42'

    Tentativo fallito. Josip Stanisic (Bayern Monaco) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Michael Olise con cross in seguito a un calcio da fermo.19:28

  66. 41'

    Josip Stanisic (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:27

  67. 41'

    Fallo di Eduardo Quaresma (Sporting Lisbona).19:27

  69. 37'

    Harry Kane (Bayern Monaco) colpisce il palo sinistro con un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Konrad Laimer.19:23

  70. 36'

    Tentativo fallito. Luis Suárez (Sporting Lisbona) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola che esce di molto sulla sinistra. Assist di Geny Catamo con cross da calcio d'angolo.19:22

  71. 36'

    Calcio d'angolo,Sporting Lisbona. Calcio d'angolo causato da Josip Stanisic (Bayern Monaco).19:21

  72. 34'

    Joshua Kimmich (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:19

  73. 34'

    Fallo di Geny Catamo (Sporting Lisbona).19:19

  75. 33'

    Fallo di Aleksandar Pavlovic (Bayern Monaco).19:18

  76. 33'

    Geny Catamo (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:18

  77. 31'

    Tiro parato. Harry Kane (Bayern Monaco) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Lennart Karl.19:17

  78. 28'

    Fallo di Lennart Karl (Bayern Monaco).19:13

  79. 28'

    Luis Suárez (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:13

  81. 26'

    Fallo di Dayot Upamecano (Bayern Monaco).19:12

  82. 26'

    Luis Suárez (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:12

  83. 25'

    Fallo di Joshua Kimmich (Bayern Monaco).19:11

  84. 25'

    Geny Catamo (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:11

  85. 24'

    Calcio d'angolo,Bayern Monaco. Calcio d'angolo causato da Rui Silva (Sporting Lisbona).19:10

  87. 24'

    Tiro parato. Serge Gnabry (Bayern Monaco) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Josip Stanisic.19:10

  88. 22'

    Tentativo fallito. Matheus Reis (Sporting Lisbona) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Geny Catamo con cross da calcio d'angolo.19:07

  89. 21'

    Calcio d'angolo,Sporting Lisbona. Calcio d'angolo causato da Josip Stanisic (Bayern Monaco).19:06

  90. 20'

    Tentativo fallito. Serge Gnabry (Bayern Monaco) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Joshua Kimmich in seguito a un contropiede.19:06

  91. 19'

    Fallo di Jonathan Tah (Bayern Monaco).19:05

  93. 19'

    Luis Suárez (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:05

  94. 19'

    Fallo di Konrad Laimer (Bayern Monaco).19:04

  95. 19'

    Maxi Araújo (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:04

  96. 18'

    Tentativo fallito. Harry Kane (Bayern Monaco) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Joshua Kimmich con cross.19:04

  97. 17'

    Tentativo fallito. Lennart Karl (Bayern Monaco) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Serge Gnabry con suggerimento di testa.19:03

  99. 13'

    Tentativo fallito. Lennart Karl (Bayern Monaco) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Michael Olise.18:59

  100. 13'

    Tiro respinto. Michael Olise (Bayern Monaco) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Lennart Karl.18:58

  101. 12'

    Fallo di mano di Michael Olise (Bayern Monaco).18:57

  102. 12'

    Tiro respinto. Michael Olise (Bayern Monaco) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Joshua Kimmich.18:57

  103. 5'

    Fuorigioco. Josip Stanisic(Bayern Monaco) prova il lancio lungo, ma Serge Gnabry e' colto in fuorigioco.18:51

  105. 3'

    Tentativo fallito. Harry Kane (Bayern Monaco) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Michael Olise.18:49

  106. Inizia il Primo tempo.18:46

  107. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:35

  109. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Allianz Arena
    Città: Monaco di Baviera
    Capienza: 75000 spettatori17:35

Formazioni Bayern Monaco - Sporting Lisbona

Bayern Monaco
Sporting Lisbona
TITOLARI BAYERN MONACO
  • (1) MANUEL NEUER (P)
  • (4) JONATHAN TAH (D)
  • (2) DAYOT UPAMECANO (D)
  • (44) JOSIP STANISIC (D)
  • (27) KONRAD LAIMER (D)
  • (45) ALEKSANDAR PAVLOVIC (C)
  • (7) SERGE GNABRY (C)
  • (6) JOSHUA KIMMICH (C)
  • (42) LENNART KARL (C)
  • (17) MICHAEL OLISE (C)
  • (9) HARRY KANE (A)
PANCHINA BAYERN MONACO
  • (8) LEON GORETZKA (C)
  • (40) JONAS URBIG (P)
  • (22) RAPHAËL GUERREIRO (D)
  • (11) NICOLAS JACKSON (A)
  • (20) TOM BISCHOF (C)
  • (36) WISDOM MIKE (A)
  • (19) ALPHONSO DAVIES (D)
  • (21) HIROKI ITO (D)
  • (26) SVEN ULREICH (P)
  • (3) MIN-JAE KIM (D)
ALLENATORE BAYERN MONACO
  • Vincent Kompany
TITOLARI SPORTING LISBONA
  • (1) RUI SILVA (P)
  • (22) IVÁN FRESNEDA (D)
  • (26) OUSMANE DIOMANDE (D)
  • (2) MATHEUS REIS (D)
  • (72) EDUARDO QUARESMA (D)
  • (20) MAXI ARAÚJO (D)
  • (27) ALISSON SANTOS (C)
  • (42) MORTEN HJULMAND (C)
  • (52) JOÃO SIMÕES (C)
  • (10) GENY CATAMO (C)
  • (97) LUIS SUÁREZ (A)
PANCHINA SPORTING LISBONA
  • (25) GONÇALO INÁCIO (D)
  • (5) HIDEMASA MORITA (C)
  • (73) EDUARDO FELICÍSSIMO (C)
  • (41) DIEGO CALLAI (P)
  • (91) RICARDO MANGAS (D)
  • (70) SALVADOR BLOPA (D)
  • (89) FOTIS IOANNIDIS (A)
  • (58) FLÁVIO GONÇALVES (A)
  • (12) JOÃO VIRGÍNIA (P)
  • (13) GEORGIOS VAGIANNIDIS (D)
  • (28) RODRIGO RIBEIRO (A)
  • (14) GIORGI KOCHORASHVILI (C)
ALLENATORE SPORTING LISBONA
  • Rui Manuel Gomes Borges
PREPARTITA

Bayern Monaco - Sporting Lisbona è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 9 dicembre alle ore 18:45 allo stadio Allianz Arena di München.
Arbitro di Bayern Monaco - Sporting Lisbona sarà Nick Walsh. Al VAR invece ci sarà Andrew Dallas.

Attualmente Bayern Monaco si trova 2° in classifica con 15 punti (frutto di 5 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece Sporting Lisbona si trova 10° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).
Bayern Monaco ha segnato 18 gol e ne ha subiti 7; Sporting Lisbona ha segnato 12 gol e ne ha subiti 8.

Bayern Monaco e Sporting Lisbona si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match Bayern Monaco ha vinto 3 volte, Sporting Lisbona non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati uno solo.

Bayern Monaco-Sporting Lisbona ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Questo sarà il quinto incontro tra Bayern Monaco e Sporting CP, tutti in UEFA Champions League; più in generale, i bavaresi sono rimasti imbattuti nelle precedenti quattro sfide con i portoghesi nel torneo, vincendo tre di queste (1N).
  • Bayern Monaco e Sporting CP si sono affrontati l'ultima volta agli ottavi di finale della UEFA Champions League 2008-09 - 12-1 il punteggio aggregato in favore della formazione tedesca (successo 5-0 in trasferta e 7-1 in casa); più in generale, questo rimane ad oggi il più ampio margine di vittoria in una fase a eliminazione diretta della UEFA Champions League (dal 1992-93).
  • Lo Sporting CP ha subito almeno cinque gol in ciascuna delle ultime due partite di UEFA Champions League contro il Bayern Monaco e solamente una squadra ha concesso almeno 5 reti in tre incontri consecutivi contro un singolo avversario nella competizione (dal 1992-93): l'Arsenal proprio contro il Bayern Monaco tra il 2015 e il 2017 (tre sconfitte consecutive per 5-1).
  • Lo Sporting CP ha vinto solo una delle precedenti 17 trasferte contro avversarie tedesche in competizioni europee (2N, 14P); l'unico successo nel parziale risale al 3-0 contro l'Eintracht Francoforte nel settembre 2022; in aggiunta, i portoghesi hanno pareggiato 0-0 la sfida più recente con queste formazioni in questi tornei (vs Borussia Dortmund, lo scorso febbraio).
  • Il Bayern Monaco è imbattuto da 36 partite casalinghe di fila nella fase a gironi di UEFA Champions League (34V, 2N), ovvero dalla sconfitta per 3-2 contro il Manchester City nel dicembre 2013; in aggiunta, i tedeschi hanno anche trovato la via della rete in 35 di queste 36 sfide, con il Copenaghen (0-0 nel novembre 2023) l'unica avversaria in grado di mantenere la porta inviolata all'Allianz Arena in questo periodo nella competizione.
  • Il Bayern Monaco è stato in vantaggio per più tempo di qualsiasi altra squadra in questa edizione della UEFA Champions League, sia in percentuale (per il 71%) che in termini assoluti (345:49'') e solo nella sconfitta contro l'Arsenal nel match più recente non sono mai stati sopra nel punteggio in una sfida nel torneo in corso (36:13'', il loro periodo in svantaggio all'Emirates).
  • L'età media dell'XI titolare dello Sporting CP in questa UEFA Champions League è di 24 anni e 163 giorni; la terza più giovane nel torneo in corso, dietro solo ad Arsenal (23 anni e 224 giorni) e PSG (24 anni e 64 giorni).
  • Harry Kane ha realizzato 24 gol in 30 presenze in UEFA Champions League con il Bayern Monaco e nessuno ha fatto meglio nella competizione da quando è arrivato nel club tedesco (24 anche per Kylian Mbappé); più in generale, l'attaccante inglese non ha trovato la via della rete nelle due partite più recenti e solo due volte ha registrato tre gare senza segnare con i bavaresi nella competizione (tra novembre 2023-febbraio 2024 e tra novembre 2024-gennaio 2025).
  • Geovany Quenda (18 anni) ha partecipato attivamente a quattro gol in cinque partite di questa UEFA Champions League con lo Sporting CP (due gol e altrettanti assist), il dato più alto per un "giovane" di nazionalità sportiva portoghese in una singola edizione nel torneo.
  • Il 17enne Lennart Karl ha segnato nei due match più recenti in questa UEFA Champions League con il Bayern Monaco (vs Club Brugge e Arsenal) e in caso di gol in questa partita diventerebbe il giocatore più giovane nella storia della competizione (dal 1992-93) a trovare la rete in tre presenze consecutive (17 anni e 290 giorni, il giorno della sfida).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Bayern MonacoSporting Lisbona
Partite giocate55
Numero di partite vinte43
Numero di partite perse11
Numero di partite pareggiate01
Gol totali segnati1511
Gol totali subiti65
Media gol subiti per partita1.21.0
Percentuale possesso palla55.052.2
Numero totale di passaggi28262524
Numero totale di passaggi riusciti24982194
Tiri nello specchio della porta4029
Percentuale di tiri in porta58.855.8
Numero totale di cross4956
Numero medio di cross riusciti512
Duelli per partita vinti193240
Duelli per partita persi189212
Corner subiti2022
Corner guadagnati2316
Numero di punizioni a favore4066
Numero di punizioni concesse5756
Tackle totali7472
Percentuale di successo nei tackle59.558.3
Fuorigiochi totali84
Numero totale di cartellini gialli910
Numero totale di cartellini rossi10

Bayern Monaco - Sporting Lisbona Live

