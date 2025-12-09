Grazie per aver seguito la diretta scritta di Inter-Liverpool e arrivederci ai prossimi appuntamenti della UEFA Champions League 2025-2026.23:08

90'+8' Grandi proteste di Lautaro Martinez che va a lamentarsi con l'arbitro Felix Zwayer dopo il triplice fischio. Il tema di dibattito, ovviamente, è il rigore assegnato all'88' per la trattenuta su Wirtz.23:08

90'+8' E FINISCE QUI!!! È un episodio a decidere Inter-Liverpool. Il rigore di Dominik Szoboszlai che regala la vittoria ai Reds. Seconda sconfitta consecutiva per i nerazzurri in Champions dopo il ko per 2-1 contro l'Atlético Madrid.23:02

90'+7' Occhio a Ekitike in area di rigore, arriva la chiusura di Barella che prova subito a risalire il campo23:01

90'+6' Sucic per Lautaro Martinez che prolunga per Carlos Augusto, ma lo anticipa Bradley che fa ripartire il Liverpool. Manca meno di un minuto.23:00

90'+4' Bisseck come un trattore sulla destra, il tedesco prova ad entrare in area ma c'è van Dijk a sbarrargli la strada22:58

90'+3' Akanji per Lautaro Martinez, l'argentino non riesce a calciare col destro al volo. La palla resta lì, si gira e calcia col sinistro trovando l'angolo per la deviazione di Konaté22:57

90'+2' Mac Allister può far lanciare la ripartenza del Liverpool, ma va giù proprio nel calciare. L'argentino resta a terra per crampi.22:56

90' 6 minuti di recupero al Meazza! 6 minuti all'Inter per provare a riacciuffare il Liverpool22:55

89' Intanto è finita Atalanta-Chelsea, con i bergamaschi che sono riusciti a ribaltarla nella ripresa. Dopo il vantaggio iniziale di Joao Pedro, l'Atalanta ha vinto 2-1 con le reti di Scamacca e De Ketelaere.23:15

89' Sono 3 i gol di Dominik Szoboszlai in Champions League in questa stagione. 5 i gol in tutte le competizioni con la maglia del Liverpool22:53

88' GOL! Inter-LIVERPOOL 0-1. Rete di Dominik Szoboszlai. L'ungherese batte Sommer dal dischetto calciando alla destra del portiere svizzero che non ci arriva.23:15

88' Viene anche estratto il cartellino giallo ai danni del difensore dell'Inter22:51

87' RIGORE PER IL LIVERPOOL!!! Punita la trattenuta di Bastoni su Wirtz e penalty in favore dei Reds.22:51

86' L'ARBITRO VIENE RICHIAMATO!!! E come nel primo tempo, anche questa volta il sig. Felix Zwayer viene invitato a rivedere il tutto al monitor.22:50

85' VAR IN CORSO!!! L'arbitro ha deciso di non prendere provvedimenti su questa trattenuta, ma dalla sala VAR vogliono rivedere bene.22:49

84' WIRTZ A TERRA IN AREA!!! Azione prolungata del Liverpool nei pressi dell'area di rigore, poi Wirtz va giù sul contatto con Bastoni che trattiene un po'. Per l'arbitro non ci sono però i presupposti per il rigore.22:49

84' Cambio anche a sinistra con Carlos Augusto al posto di Dimarco per dare maggiore copertura su Bradley22:47

83' Fuori anche Marcus Thuram... Oggi un po' in ombra. Al suo posto Bonny che prova a rinvigorire l'attacco nerazzurro22:47

83' TRIPLO CAMBIO CHIVU!!! Forze fresche per l'Inter con Sucic che prende il posto di Mkhitaryan22:47

82' Schema su punizione del Liverpool: Szoboszlai per Wirtz che ci prova da fuori, ma non trova la porta di Sommer22:46

80' SOMMER SALVA TUTTO!!! Bradley scambia con Ekitike, entra in area e calcia sul primo palo trovando però un Sommer attento. Liverpool pericoloso22:45

77' SOMMER ANTICIPA TUTTI!!! Wirtz prova a lanciare Ekitike con una verticalizzazione improvvisa, capisce tutto Sommer che anticipa l'attaccante francese in uscita22:41

76' Dimarco prova ad accelerare il gioco per Barella, ma allarga troppo il sinistro. Riparte il Liverpool.22:40

74' E il giallo arriva in direzione di Curtis Jones che si lamenta vibratamente, nel rialzarsi, affermado di essere stato lui a subire il fallo22:39

73' Ecco che l'arbitro ferma il gioco visto che l'Inter si è fermata. Arriverà anche un giallo.22:37

72' Brutto scontro tra Mkhitaryan e Jones a centrocampo. L'arbitro fa continuare, anche se entrambi sono rimasti a terra doloranti22:37

69' LIVERPOOL PERICOLOSO!!! Bradley subito attivo per Ekitike che prova il destro da dentro l'area, ma trova il corpo di Bastoni. Conclude poi Gravenberch che calcia alto. Squillo degli inglesi.22:33

69' DENTRO WIRTZ!!! E dentro anche il tedesco, pagato 150 milioni, che prende il posto di Isak. Si passa al 4-2-3-1.22:32

68' ECCO I CAMBI!!! Slot ha capito che deve cambiare qualcosa: dentro Conor Bradley al posto di Joe Gomez per avere più spinta sulla destra.22:32

66' Ci prova BARELLA da fuori area, ma non calcia bene e il pallone si perde sul fondo. È un'Inter comunque padrona dal campo dopo l'avvio di ripresa che aveva visto un Liverpool maggiormente aggressivo22:31

65' Buona palla concquistata da Akanji, Thuram vede il varco per andare con un tiro a giro che non trova però la porta. Inter che era ripartita in precedenza con un bellissimo tunnel di Zielinski ai danni di Mac Allister.22:29

63' Robertson per Ekitike che ci prova da fuori: è centrale e Sommer ci arriva senza patemi sulla conclusione dell'ex PSG22:27

61' Barella col tacco non trova in area Thuram. Barella che ha avuto un'occasionissima dopo un clamoroso errore di Gomez, che poteva regalare il gol ai padroni di casa.23:11

60' Ripartenza veloce dell'Inter, palla per Lautaro Martinez che può andare al tiro da buona posizione ma van Dijk chiude23:11

58' Occhio al Liverpool col cross di Robertson che viene svirgolato da Bastoni, che evita però l'aggancio a Mac Allister a centro area. Il tutto partito da una grande percussione di Gravenberch.23:10

57' Giallo per Mkhitaryan per una trattenuta su Szoboszlai22:21

56' Ecco che prova ad approfittarne Barella con una verticalizzazione immediata per Lautaro Martinez, ma l'argentino non riesce a controllarla nello spazio23:09

53' Palla recuperata dal Liverpool con Mac Allister, ma l'argentino sbaglia totalmente il servizio per Isak. L'Inter deve sfruttare questi errori degli inglesi22:18

51' Fallo di Szoboszlai su Bastoni. Un tentativo di aggressione sul pallone che si è trasformata in una vera e propria spinta sul difensore dell'Inter22:15

50' CONTROPIEDE INTER!!! Lautaro Martinez lancia Mkhitaryan nello spazio. C'è l'armeno, c'è Dimarco sulla sinistra e Thuram che corre a destra marcato da van Dijk. Mkhitaryan sbaglia però il passaggio su Thuram e spreca tutto22:14

49' Gravenberch recupera palla sulla trequarti, poi sbaglia la verticalizzazione per Isak. Come nel primo tempo, però, il Liverpool parte molto forte in pressione sui portatori di palla dell'Inter22:13

47' CI PROVA ISAK!!! Pasticcio tra Sommer e Akanji, prova ad approfittarne Isak che ruba palla e poi prova il destro che non trova però lo specchio22:11

47' Si sta giocando questa sera anche Atalanta-Chelsea. Partita arrivata già al 50', con i londinesi in vantaggio grazie al gol di Joao Pedro al 25'.22:10

46' SI RIPARTE AL MEAZZA!!!22:09

Arrivano le prime notizie sugli infortunati dell'Inter. Contrattura all'adduttore della coscia destra per Çalhanoglu e risentimento al flessore della coscia destra per Acerbi.21:58

L'Inter, dopo aver trovato finalmente un po' di equilibrio, deve continuare a spingere con convinzione e continuità. Puntando molto su Lautaro Martinez, sia per ricamare, sia per essere mandato in profondità. I difensori del Liverpool hanno un po' di difficoltà nel marcarlo. Il Liverpool aveva rispettato alla lettera il piano partita fino al 35', poi è venuta fuori l'inerzia per il gol annullato e sono un po' calati alla distanza dopo il grande pressing. Bisogna vedere se nella ripresa riusciranno a tenere gli stessi ritmi.21:57

Primo tempo dai due volti. Meglio il Liverpool per i primi 35 minuti, con le conclusioni pericolose di Jones e Gravenberch e il gol annullato a Konaté. Dopo la rete annullata, però, è venuta fuori l'Inter che è andata vicinissima al gol con un'incornata di Lautaro Martinez neutralizzata dal grande intervento di Alisson. Primo tempo macchiato, per così dire, dagli infortuni di Çalhanoglu e Acerbi.21:55

45'+7' FINISCE QUESTO INFINITO PRIMO TEMPO!!! 0-0 al Mezza, con l'Inter in crescita21:53

45'+6' OCCASIONISSIMA LAUTARO!!! Gran palla di Bastoni per Lautaro Martinez che si inserisce e incorna, ma Alisson è provvidenziale col suo tuffo21:52

45'+3' Zielinski entra in area con troppa facilità, sinistro del polacco che però trova i guantoni di Alisson21:50

45'+2' Mac Allister d'esterno per muovere Isak, c'è Bisseck in vantaggio a favorire l'uscita di Sommer21:49

45' 7 MINUTI DI RECUPERO!!! Pesano i due cambi e il lungo controllo al VAR. Quasi un tempo supplementare in più.21:47

44' Dopo il gol annullato al Liverpool, l'Inter controlla ora il campo. Terzo angolo per i nerazzurri, questa volta conquistato da Bastoni21:45

43' ANCORA INTER!!! Lautaro scarica per Zielinski che ci prova da fuori area, ma il suo destro non inquadra la porta di Alisson21:44

43' Dimarco con un calcio d'angolo tagliato, ma Alisson riesce a respingere in qualche modo21:43

42' Cambio di gioco di Barella per Lautaro Martinez, Gravenberch anticipa di testa ma Alisson non riesce ad evitare l'angolo21:43

40' CI PROVA BARELLA!!! Ci prova direttamente da calcio di punizione il centrocampista dell'Inter che non manda tanto lontano dal palo alla destra di Alisson21:41

39' Giallo per Ekitike dopo un intervento in ritardo su Thuram che, però, si rialza per fortuna21:39

38' Proteste questa volta dei giocatori dell'Inter per un possibile tocco di mano di van Dijk sulla conclusione di Bisseck. Tutto buone dice Zwayer.21:39

37' CI PROVA BISSECK!!! Il neo entrato dell'Inter va col sinistro da fuori, deviazione di van Dijk in angolo.21:38

36' GOL ANNULLATO!!! Dopo aver rivisto il tutto al monitor, Felix Zwayer annulla il gol di Konaté. Il braccio di Ekitike era troppo largo secondo il direttore di gara per giudicarlo come "movimento congruo".22:03

35' ARBITRO RICHIAMATO!!! Toccherà a Felix Zwayer decidere rivedendo il tutto al monitor a bordo campo. Van Dijk ha toccato di testa sul braccio di Ekitike. C'è da capire l'impatto che ha avuto il braccio di Ekitike e se fosse troppo vicino a van Dijk così da non poter aver il tempo per controllare.22:03

34' Lungo controllo al VAR per capire se qualcuno abbia toccato con la mano. Ancora non hanno preso una decisione definitiva Storks e Dingert.21:35

33' Controllo VAR in corso. C'è da capire se Ekitike ha toccato col braccio nello stacco aereo per prendere il tempo a Bastoni.21:34

32' GOL DEL LIVERPOOL!!! Sugli sviluppi del corner, va a segno il Liverpool col colpo di testa di Konaté che anticipa Sommer sulla sponda di Ekitike21:37

31' ECCO IL CAMBIO!!! Il secondo per l'Inter in questo primo tempo: dentro per Bisseck per Acerbi21:32

31' 50% di possesso palla per ambo le formazioni in questa prima mezz'ora di gioco21:31

30' Acerbi out. Il difensore fa segno che sarà costretto al cambio. Toccherà a Bisseck entrare22:02

30' Qualche problema fisico anche per Acerbi. Nel cadere sulla difesa su Ekitike, si è fatto male l'ex difensore della Lazio.21:30

29' Si rivede il Liverpool in avanti col lancio di Gomez per Ekitike, finta di andare sull'interno, poi va sull'esterno e prova un tiro-cross che viene deviato in angolo da Sommer. Che difficoltà per Acerbi nell'inseguire Ekitike22:01

27' Lautaro Martinez cerca un triangolo con Thuram, ma la palla di ritorno per l'argentino non arriva21:27

24' Di nuovo gioco fermo. Manata involontaria di Jones su Thuram. L'arbitro non estrae cartellini.21:26

23' Prima palla giocabile in avanti per Lautaro Martinez, ma l'arbitro fischia il fuorigioco dell'argentino sul suggerimento di Bastoni21:24

21' Meglio il Liverpool in questa fase del match. Inter che deve ancora trovare equilibrio in mezzo al campo dopo la sostituzione per infortunio di Çalhanoglu21:22

20' ATTENZIONE AI REDS!!! Altra palla pericolosa del Liverpool, con Acerbi che anticipa Szoboszlai e manda in angolo21:21

18' ANCORA LIVERPOOL!!! Ci prova da fuori anche Gravenberch, ma anche in questo caso Sommer si fa trovare pronto con un tuffo22:00

18' CI PROVA JONES!!! Buon numero di Jones sulla trequarti, il centrocampista del Liverpool trova il varco per tirare ma risponde presente Sommer.21:19

17' Ancora pressing del Liverpool, un pressing molto alto che porta Sommer ad accelerare ma lo svizzero manda in fallo laterale21:18

15' Si può finalmente ripartire. Robertson si è rialzato e dovrebbe, a breve, rientrare in campo21:16

14' Gioco ancora fermo. Robertson è rimasto a terra dolorante. Vediamo se anche il Liverpool sarà costretto al cambio immediato.21:15

13' Arriva un giallo per Lautaro Martinez che commette fallo su Robertson con un tackle molto irruento21:14

12' ECCO IL CAMBIO!!! Zielinski prende il posto di Çalhanoglu, già costretto alla sostituzione per infortunio21:12

11' E no, Çalhanoglu non sembra in grado di continuare. Il turco è in mezzo al campo a distendere la gamba destra sentendo il muscolo della coscia contratto21:12

10' Sventagliata di Barella per Dimarco che però viene chiuso da Gomez. Palla direttamente in fallo laterale.21:11

10' Non è in buone condizioni Çalhanoglu, tanto che Chivu ha mandato Zielinski a scaldarsi. Vediamo se è solo un problema momentaneo per il turco o se l'Inter è subito costretta ad un cambio21:11

9' Isak allarga a destra per Gomez, cross in mezzo ma Sommer anticipa tutti in uscita21:10

7' Isak conquista un buon calcio di punizione sull'out di destra, messo giù da Mkhitaryan21:08

6' Thuram prova a lanciare Dimarco con un colpo di tacco, capisce tutto Joe Gomez che va ad intercettare21:07

5' Barella rischia qualcosa col giro palla a centrocampo, ma riesce a sfuggire via su Isak che era andato a pressarlo21:06

3' Palla in area dell'Inter, ma Isak non arriva in tempo per andare al tiro. Mette fuori la difesa di casa21:58

2' Pressing altissimo del Liverpool che recupera palla su Luis Henrique.21:02

1' SI PARTE!!! Primo possesso per il Liverpool...21:01

Il direttore di gara sarà il tedesco Felix Zwayer. Il fischietto classe '81 sarà coadiuvato dagli assistenti Kempter e Dietz e dal quarto ufficiale, il sig. Martin Petersen. In sala VAR ci sono Sören Storks e Christian Dingert.18:15

Sono 6 i precedenti tra Inter e Liverpool, con un bilancio a favore dei Reds con 4 vittorie oltre a 2 successi per i nerazzurri. All'8 marzo 2022 risale l'ultima sfida, con la vittoria dell'Inter per 1-0 ad Anfield, anche se fu un successo 'inutile' per la squadra allenata - all'epoca - da Simone Inzaghi. L'Inter venne infatti eliminata agli ottavi, considerando il 2-0 del Liverpool al Meazza. Però, in un certo senso, fu comunque importante quel guizzo in casa loro perché, da quelle prestazioni, si costruì il percorso che ha portato l'Inter a giocare due finali di Champions negli ultimi 3 anni. Altra doppia sfida tra febbraio e marzo 2008, sempre agli ottavi, con due successi su due per il Liverpool. Il primissimo episodio risale invece al maggio 1965. Il Liverpool portò a casa la semifinale d'andata 3-1, poi perse a San Siro 3-0, con l'Inter che si qualificò alla finalissima che vinse poi contro il Benfica.18:14

Non è neanche presente in panchina Momo Salah, dopo lo sfogo post Leeds-Liverpool, per non essere entrato in campo. Partita che coincideva con la terza panchina consecutiva per l'egiziano. L'ex Roma è stato un fiume in piena contro società e allenatore: “Con Slot avevo un buon rapporto, adesso non ho più niente. Non ci parliamo neanche. Se mi avesse dato l'opportunità di entrare l'avrei fatto, avrei dato il massimo per vincere. Non mi aspettavo di rimanere in panchina ancora una volta. È stata la terza volta consecutiva, non mi era mai successo. E la società? Sembra che qualcuno voglia che me ne vada via. E mi sembra strano visto che abbiamo da poco rinnovato il contratto. Ho detto alla mia famiglia di venire allo stadio contro il Brighton. Sarà la tua ultima a Liverpool? In questo momento non so niente però...”. Slot, in accordo con la società, ha deciso di non convocare nemmeno Salah per questa trasferta al Meazza, prima di decidere il da farsi. Verrà preso un provvedimento disciplinare verso il giocatore egiziano.20:17

Diversi i cambi di formazione per il Liverpool. Dal 4-2-3-1 si passa ad un più classico 4-3-3, con Slot che lascia Wirtz in panchina. Jones, Ekitike e Isak e il trio d'attacco: mentre sono rimasti a casa Salah, Gakpo e Chiesa. A destra c'è Gomez - da adattato - al posto di Bradley, a sinistra torna Robertson. Oltre alle assenze in attacco che abbiamo già citato, il Liverpool deve far fronte anche agli infortuni di Frimpong, Leoni, Scanlon, Williams, Bajcetic e Chambers.20:17

Solo un cambio per l'Inter rispetto alla formazione che ha battuto il Como in campionato. Torna Mkhitaryan titolare in mezzo al posto di Zielinski. Luis Henrique vince il ballottaggio con Carlos Augusto a destra, mentre Akanji è regolarmente in campo nonostante un po' di influenza nelle ultime ore. Fuori per infortunio, invece, Darmian, Dumfries, Palacios e Di Gennaio.20:14

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Liverpool si schiera con un 4-3-3 in cui figurano: Alisson Becker - J.Gomez, Konaté, van Dijk, Robertson - Szoboszlai, Gravenberch, Mac Allister - C.Jones, Isak, Ekitike. All. Arne Slot. A disposizione: Mamardashvili, Woodman - Kerkez, Bradley, Lucky - Nyoni, Wirtz - Ngumoha.20:09

FORMAZIONI UFFICIALI: L'Inter scende in campo con un 3-5-2 in cui figurano: Sommer - Akanji, Acerbi, Bastoni - Luis Henrique, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco - M.Thuram, Lautaro Martinez. All. Cristian Chivu. A disposizione: J.Martinez, Taho - de Vrij, Bisseck, Carlos Augusto - Zielinski, Sucic, Cocchi, Frattesi, A.Diouf - Pio Esposito, Bonny.20:12

Ben diversa la situazione del Liverpool che sta vivendo, fin qui, una stagione da incubo. In Champions League sono 13esimi a quota 9 punti in 15 giornate, ma restano comunque in corsa per entrare tra le prime otto della League Phase. Il grande problema è il campionato, con la squadra di Arne Slot che ha collezionato solo 2 vittorie nelle ultime 10 partite disputate in Premier (6 sconfitte in questo parziale). Il Liverpool è solo 9° in classifica, infatti, e la posizione dell'allenatore è sempre più in bilico dopo i recenti risultati. Reds che arrivano dal 3-3 contro il Leeds.18:13

L'Inter arriva a questa sfida dopo il roboante 4-0 contro il Como, in cui i nerazzurri hanno spento le ambizioni della bellissima squadra guidata da Cesc Fabregas, parsa inerme al Meazza. Ma è la stessa Inter che arriva dal ko nell'ultima di Champions contro l'Atlético Madrid, col 2-1 segnato in pieno recupero da Giménez. Nerazzurri che hanno finora raccolto 12 punti in 5 giornate e vogliono assolutamente restare tra le prime 8 della League Phase per accedere direttamente agli ottavi di finale.18:12

Benvenuti alla diretta scritta di Inter-Liverpool, gara valida per la Giornata 6 della League Phase della UEFA Champions League 2025/2026. Si gioca allo stadio Meazza di Milano.18:11

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp