Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento15:22

PREPARTITA

Kairat - Olympiakos è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 9 dicembre alle ore 16:30 allo stadio Astana Arena di Astana.

Arbitro di Kairat - Olympiakos sarà Juan Martínez Munuera. Al VAR invece ci sarà Carlos del Cerro Grande.

Attualmente Kairat si trova 35° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte); invece Olympiakos si trova 26° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 3 sconfitte).

Kairat ha segnato 4 gol e ne ha subiti 15; Olympiakos ha segnato 6 gol e ne ha subiti 13.

Kairat e Olympiakos è la prima che si affrontano in campionato.

Kairat-Olympiakos ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questo è il primo incontro tra Kairat e Olympiakos, oltre a essere solamente l'ottavo incrocio in competizioni europee tra squadre di Kazakistan e Grecia (dopo Shakhter Karagandy v PAOK Salonicco nel 2013-14 e Astana v Olympiakos nel 2016-17 – entrambi in UEFA Europa League).

In tutte le competizioni europee, nessuna delle quattro gare tra squadre kazake e greche ha visto la vittoria della formazione del Kazakistan (1N, 3P); tuttavia, l'incrocio più recente risale al pareggio per 1-1 tra Astana e Olympiakos nel novembre 2016, in UEFA Europa League.

L'Olympiakos non ha vinto nessuna delle ultime 10 partite in UEFA Champions League (2N, 8P); si tratta della sua seconda striscia più lunga senza successi tra Coppa dei Campioni e Champions, dopo una di 13 match tra novembre 2015 e novembre 2019.

Il Kairat è ancora alla ricerca della sua prima vittoria in una competizione europea maggiore, non avendo vinto nessuna delle 11 partite giocate finora (3N, 8P). In questa stagione di UEFA Champions League non è mai stato in vantaggio, pareggiando per il 51% del tempo e perdendo per il 49% del tempo di gioco.

Il Kairat non ha segnato in entrambe le partite casalinghe di UEFA Champions League in questa stagione, perdendo contro il Real Madrid (0-5) e pareggiando con il Pafos (0-0). L'ultima squadra a non riuscire a segnare nelle prime tre partite casalinghe nella competizione è stata la squadra slovacca dell'FC VSS Kosice nel 1997-98.

L'Olympiakos ha perso tutte le ultime 12 trasferte in UEFA Champions League, subendo 36 gol e segandone solo sette. In caso di sconfitta, eguaglierebbe la più lunga serie di sconfitte esterne in Coppa Campioni/UEFA Champions League: 13 partite da parte della Stella Rossa (dicembre 2024) e della Dinamo Zagabria (ottobre 2019).

Nessuna squadra ha subito più gol su azione del Kairat in questa stagione di UEFA Champions League (12 – al pari del FC København), mentre solo il Bodø/Glimt (12.2) ha un valore di xG contro su azione più alto rispetto alla squadra kazaka (10.2) finora in questa stagione.

L'Olympiakos non ha mai segnato tre o più gol in due partite consecutive di Coppa dei Campioni/Champions League; l'ultima sconfitta contro il Real Madrid (3-4) è stata la prima volta in 42 occasioni in cui ha realizzato almeno tre reti in un incontro delle principali competizioni europee ed è comunque uscito sconfitto.

Dastan Satpaev del Kairat ha segnato il suo primo gol in UEFA Champions League nella scorsa partita contro l'FC København. Se segnasse in questa partita, diventerebbe il più giovane giocatore nella storia della competizione (dal 1992-93) a farlo in due presenze consecutive (17 anni e 119 giorni il giorno di questa partita).

Ayoub El Kaabi è il miglior marcatore di sempre dell'Olympiakos nelle maggiori competizioni europee, con 23 gol in 28 presenze. Nell'ultima partita in UEFA Champions League, è diventato il giocatore più anziano a segnare e fornire un assist in una partita contro il Real Madrid nella competizione (32 anni e 154 giorni).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: