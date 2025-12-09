Virgilio Sport
Kairat-Olympiakos: 0-1 - Champions 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

9 Dicembre 2025 ore 16:30
Kairat
0
Olympiakos
1
Partita finita
Arbitro: Juan Martínez Munuera
  1. 73' 0-1 Gelson Martins
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, FK Qairat Almaty 0, Olympiacos 1.

  1. 90'+3'

    Secondo tempo terminato, FK Qairat Almaty 0, Olympiacos 1.18:20

  3. 90'+3'

    Gara riprende.18:19

  4. 90'+2'

    Gara momentaneamente sospesa, Jorginho (FK Qairat Almaty) per infortunio.18:19

  5. 90'+2'

    Tiro parato. Jorginho (FK Qairat Almaty) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Aleksandr Mrynskiy con cross.18:19

  6. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.18:18

  7. 90'+1'

    Calcio d'angolo,Olympiacos. Calcio d'angolo causato da Temirlan Anarbekov (FK Qairat Almaty).18:17

  9. 90'

    Tiro parato. Gabriel Strefezza (Olympiacos) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Gelson Martins.18:17

  10. 90'

    Fallo di Mehdi Taremi (Olympiacos).18:17

  11. 90'

    Aleksandr Shirobokov (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:17

  12. 90'

    Ayoub El Kaabi (Olympiacos) colpisce il palo sinistro con un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra. Assist di Mehdi Taremi con passaggio filtrante.18:16

  13. 89'

    Fallo di Gabriel Strefezza (Olympiacos).18:16

  15. 89'

    Aleksandr Mrynskiy (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:16

  16. 87'

    Tentativo fallito. Valeri Gromyko (FK Qairat Almaty) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Aleksandr Mrynskiy con cross.18:14

  17. 84'

    Christos Mouzakitis (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:11

  18. 84'

    Fallo di Jug Stanojev (FK Qairat Almaty).18:11

  19. 84'

    Tentativo fallito. Aleksandr Mrynskiy (FK Qairat Almaty) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Luís Mata con cross.18:11

  21. 84'

    Sostituzione, Olympiacos. Dani García sostituisce Santiago Hezze.18:11

  22. 83'

    Fallo di Gabriel Strefezza (Olympiacos).18:10

  23. 83'

    Aleksandr Mrynskiy (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:10

  24. 83'

    Tiro respinto. Ayoub El Kaabi (Olympiacos) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Gabriel Strefezza con suggerimento di testa.18:10

  25. 83'

    Tentativo fallito. Santiago Hezze (Olympiacos) un tiro di sinistro da oltre 30 metri sulla destra che esce di molto sulla sinistra.18:10

  27. 82'

    Sostituzione, FK Qairat Almaty. Jug Stanojev sostituisce Edmilson.18:09

  28. 82'

    Sostituzione, FK Qairat Almaty. Damir Kasabulat sostituisce Olzhas Baybek.18:09

  29. 79'

    Tiro parato. Ayoub El Kaabi (Olympiacos) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Mehdi Taremi.18:06

  30. 77'

    Tentativo fallito. Gabriel Strefezza (Olympiacos) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Gelson Martins.18:04

  31. 76'

    Tentativo fallito. Mehdi Taremi (Olympiacos) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata di poco a lato sulla sinistra.18:02

  33. 75'

    Tiro parato. Ayoub El Kaabi (Olympiacos) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Christos Mouzakitis.18:02

  34. 75'

    Tiro parato. Mehdi Taremi (Olympiacos) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Christos Mouzakitis.18:02

  35. 73'

    Gol! FK Qairat Almaty 0, Olympiacos 1. Gelson Martins (Olympiacos) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Mehdi Taremi.18:00

  36. 72'

    Fallo di Gabriel Strefezza (Olympiacos).17:58

  37. 72'

    Jorginho (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:58

  39. 70'

    Azamat Tuyakbayev (FK Qairat Almaty) e' ammonito per fallo.17:57

  40. 70'

    Gabriel Strefezza (Olympiacos) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.17:57

  41. 70'

    Fallo di Azamat Tuyakbayev (FK Qairat Almaty).17:57

  42. 69'

    Mehdi Taremi (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.17:55

  43. 69'

    Fallo di Olzhas Baybek (FK Qairat Almaty).17:55

  45. 68'

    Giulian Biancone (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:55

  46. 68'

    Fallo di Edmilson (FK Qairat Almaty).17:55

  47. 67'

    Fallo di Francisco Ortega (Olympiacos).17:54

  48. 67'

    Valeri Gromyko (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:54

  49. 63'

    Calcio d'angolo,FK Qairat Almaty. Calcio d'angolo causato da Giulian Biancone (Olympiacos).17:50

  51. 63'

    Tiro respinto. Edmilson (FK Qairat Almaty) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Aleksandr Mrynskiy.17:50

  52. 62'

    Sostituzione, Olympiacos. Mehdi Taremi sostituisce Chiquinho.17:49

  53. 62'

    Sostituzione, Olympiacos. Gabriel Strefezza sostituisce Daniel Podence.17:49

  54. 62'

    Sostituzione, FK Qairat Almaty. Azamat Tuyakbayev sostituisce Erkin Tapalov.17:49

  55. 61'

    Fuorigioco. Chiquinho(Olympiacos) prova il lancio lungo, ma Gelson Martins e' colto in fuorigioco.17:48

  57. 61'

    Fallo di Gelson Martins (Olympiacos).17:47

  58. 61'

    Olzhas Baybek (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.17:47

  59. 60'

    Tiro parato. Chiquinho (Olympiacos) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Gelson Martins.17:47

  60. 60'

    Tiro respinto. Gelson Martins (Olympiacos) un tiro di destro dalla destra dell'area.17:47

  61. 57'

    Fallo di Giulian Biancone (Olympiacos).17:44

  63. 57'

    Temirlan Anarbekov (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:44

  64. 57'

    Gelson Martins (Olympiacos) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.17:44

  65. 57'

    Fallo di Olzhas Baybek (FK Qairat Almaty).17:44

  66. 52'

    Calcio d'angolo,Olympiacos. Calcio d'angolo causato da Erkin Tapalov (FK Qairat Almaty).17:39

  67. 51'

    Daniel Podence (Olympiacos) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.17:38

  69. 51'

    Fallo di Erkin Tapalov (FK Qairat Almaty).17:38

  70. 51'

    Tentativo fallito. Jorginho (FK Qairat Almaty) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Luís Mata con cross.17:37

  71. 48'

    Giulian Biancone (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:34

  72. 48'

    Fallo di Edmilson (FK Qairat Almaty).17:34

  73. 46'

    Fuorigioco. Rodinei(Olympiacos) prova il lancio lungo, ma Ayoub El Kaabi e' colto in fuorigioco.17:33

  75. Inizia il Secondo tempo FK Qairat Almaty 0, Olympiacos 0.17:32

  76. 45'

    Sostituzione, FK Qairat Almaty. Valeri Gromyko sostituisce Giorgi Zaria.17:32

  77. 45'

    Sostituzione, FK Qairat Almaty. Jorginho sostituisce Ricardinho.17:32

  78. 45'+1'

    Primo tempo terminato, FK Qairat Almaty 0, Olympiacos 0.17:17

  79. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.17:16

  81. 45'

    Calcio d'angolo,Olympiacos. Calcio d'angolo causato da Aleksandr Shirobokov (FK Qairat Almaty).17:15

  82. 45'

    Tentativo fallito. Gelson Martins (Olympiacos) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Chiquinho.17:15

  83. 44'

    Calcio d'angolo,Olympiacos. Calcio d'angolo causato da Aleksandr Shirobokov (FK Qairat Almaty).17:14

  84. 43'

    Fallo di Christos Mouzakitis (Olympiacos).17:13

  85. 43'

    Edmilson (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:13

  87. 41'

    Giulian Biancone (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:11

  88. 41'

    Fallo di Edmilson (FK Qairat Almaty).17:11

  89. 40'

    Fuorigioco. Giulian Biancone(Olympiacos) prova il lancio lungo, ma Ayoub El Kaabi e' colto in fuorigioco.17:10

  90. 39'

    Calcio d'angolo,Olympiacos. Calcio d'angolo causato da Aleksandr Shirobokov (FK Qairat Almaty).17:09

  91. 37'

    Tiro respinto. Daniel Podence (Olympiacos) un tiro di destro da centro area.17:07

  93. 35'

    Giulian Biancone (Olympiacos) e' ammonito per fallo.17:06

  94. 35'

    Fallo di Giulian Biancone (Olympiacos).17:06

  95. 35'

    Olzhas Baybek (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.17:06

  96. 34'

    Tiro parato. Chiquinho (Olympiacos) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Rodinei con cross.17:05

  97. 34'

    Gara riprende.17:04

  99. 32'

    Gara momentaneamente sospesa, Santiago Hezze (Olympiacos) per infortunio.17:03

  100. 32'

    Gara momentaneamente sospesa, Olzhas Baybek (FK Qairat Almaty) per infortunio.17:03

  101. 32'

    Fuorigioco. Gelson Martins(Olympiacos) prova il lancio lungo, ma Rodinei e' colto in fuorigioco.17:02

  102. 31'

    Calcio d'angolo,Olympiacos. Calcio d'angolo causato da Luís Mata (FK Qairat Almaty).17:02

  103. 30'

    Calcio d'angolo,Olympiacos. Calcio d'angolo causato da Egor Sorokin (FK Qairat Almaty).17:00

  105. 28'

    Tentativo fallito. Chiquinho (Olympiacos) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Ayoub El Kaabi con suggerimento di testa.16:58

  106. 27'

    Francisco Ortega (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:57

  107. 27'

    Fallo di Aleksandr Mrynskiy (FK Qairat Almaty).16:57

  108. 26'

    Fallo di Gelson Martins (Olympiacos).16:56

  109. 26'

    Luís Mata (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:56

  111. 24'

    Fuorigioco. Giulian Biancone(Olympiacos) prova il lancio lungo, ma Chiquinho e' colto in fuorigioco.16:55

  112. 23'

    Lorenzo Pirola (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:54

  113. 23'

    Fallo di Ricardinho (FK Qairat Almaty).16:54

  114. 22'

    Fallo di Daniel Podence (Olympiacos).16:53

  115. 22'

    Erkin Tapalov (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:53

  117. 22'

    Tiro parato. Ayoub El Kaabi (Olympiacos) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.16:52

  118. 21'

    Fuorigioco. Rodinei(Olympiacos) prova il lancio lungo, ma Chiquinho e' colto in fuorigioco.16:52

  119. 18'

    Calcio d'angolo,Olympiacos. Calcio d'angolo causato da Temirlan Anarbekov (FK Qairat Almaty).16:48

  120. 16'

    Santiago Hezze (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:47

  121. 16'

    Fallo di Olzhas Baybek (FK Qairat Almaty).16:47

  123. 15'

    Fallo di Giulian Biancone (Olympiacos).16:46

  124. 15'

    Edmilson (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.16:46

  125. 14'

    Santiago Hezze (Olympiacos) e' ammonito per fallo.16:44

  126. 14'

    Fallo di Santiago Hezze (Olympiacos).16:44

  127. 14'

    Giorgi Zaria (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.16:44

  129. 12'

    Tiro respinto. Gelson Martins (Olympiacos) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Ayoub El Kaabi con suggerimento di testa.16:43

  130. 8'

    Fallo di Christos Mouzakitis (Olympiacos).16:38

  131. 8'

    Erkin Tapalov (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:38

  132. 7'

    Tentativo fallito. Ayoub El Kaabi (Olympiacos) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Daniel Podence con cross.16:38

  133. 3'

    Tentativo fallito. Chiquinho (Olympiacos) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.16:34

  135. Fallo di Olzhas Baybek (FK Qairat Almaty).16:32

  136. Gelson Martins (Olympiacos) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.16:32

  137. Inizia il Primo tempo.16:31

  138. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento15:22

Formazioni Kairat - Olympiakos

Kairat
Olympiakos
TITOLARI KAIRAT
  • (77) TEMIRLAN ANARBEKOV (P)
  • (20) ERKIN TAPALOV (D)
  • (25) ALEKSANDR SHIROBOKOV (D)
  • (3) LUÍS MATA (D)
  • (80) EGOR SOROKIN (D)
  • (24) ALEKSANDR MRYNSKIY (C)
  • (17) OLZHAS BAYBEK (C)
  • (18) DAN GLAZER (C)
  • (99) RICARDINHO (C)
  • (10) GIORGI ZARIA (C)
  • (26) EDMILSON (A)
PANCHINA KAIRAT
  • (14) ALEKSANDR MARTYNOVICH (D)
  • (82) SHERHAN KALMURZA (P)
  • (41) DANILA BUCH (P)
  • (5) LEV KURGIN (D)
  • (7) JORGINHO (A)
  • (87) AZAMAT TUYAKBAYEV (C)
  • (33) JUG STANOJEV (C)
  • (55) VALERI GROMYKO (C)
  • (4) DAMIR KASABULAT (D)
  • (6) ADILET SADYBEKOV (C)
ALLENATORE KAIRAT
  • Rafael Urazbakhtin
TITOLARI OLYMPIAKOS
  • (88) KONSTANTINOS TZOLAKIS (P)
  • (3) FRANCISCO ORTEGA (D)
  • (5) LORENZO PIROLA (D)
  • (23) RODINEI (D)
  • (4) GIULIAN BIANCONE (D)
  • (96) CHRISTOS MOUZAKITIS (C)
  • (56) DANIEL PODENCE (C)
  • (32) SANTIAGO HEZZE (C)
  • (22) CHIQUINHO (C)
  • (10) GELSON MARTINS (C)
  • (9) AYOUB EL KAABI (A)
PANCHINA OLYMPIAKOS
  • (27) GABRIEL STREFEZZA (A)
  • (31) NIKOLAOS BOTIS (P)
  • (61) GEORGIOS KOURAKLIS (P)
  • (99) MEHDI TAREMI (A)
  • (20) COSTINHA (D)
  • (16) LORENZO SCIPIONI (C)
  • (70) BRUNO ONYEMAECHI (D)
  • (80) STAVROS PNEVMONIDIS (A)
  • (8) DIOGO NASCIMENTO (C)
  • (14) DANI GARCÍA (C)
  • (11) ROMAN YAREMCHUK (A)
  • (6) ALEXIS KALOGEROPOULOS (D)
ALLENATORE OLYMPIAKOS
  • José Luis Mendilibar
PREPARTITA

Kairat - Olympiakos è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 9 dicembre alle ore 16:30 allo stadio Astana Arena di Astana.
Arbitro di Kairat - Olympiakos sarà Juan Martínez Munuera. Al VAR invece ci sarà Carlos del Cerro Grande.

Attualmente Kairat si trova 35° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte); invece Olympiakos si trova 26° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 3 sconfitte).
Kairat ha segnato 4 gol e ne ha subiti 15; Olympiakos ha segnato 6 gol e ne ha subiti 13.

Kairat e Olympiakos è la prima che si affrontano in campionato.

Kairat-Olympiakos ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Questo è il primo incontro tra Kairat e Olympiakos, oltre a essere solamente l'ottavo incrocio in competizioni europee tra squadre di Kazakistan e Grecia (dopo Shakhter Karagandy v PAOK Salonicco nel 2013-14 e Astana v Olympiakos nel 2016-17 – entrambi in UEFA Europa League).
  • In tutte le competizioni europee, nessuna delle quattro gare tra squadre kazake e greche ha visto la vittoria della formazione del Kazakistan (1N, 3P); tuttavia, l'incrocio più recente risale al pareggio per 1-1 tra Astana e Olympiakos nel novembre 2016, in UEFA Europa League.
  • L'Olympiakos non ha vinto nessuna delle ultime 10 partite in UEFA Champions League (2N, 8P); si tratta della sua seconda striscia più lunga senza successi tra Coppa dei Campioni e Champions, dopo una di 13 match tra novembre 2015 e novembre 2019.
  • Il Kairat è ancora alla ricerca della sua prima vittoria in una competizione europea maggiore, non avendo vinto nessuna delle 11 partite giocate finora (3N, 8P). In questa stagione di UEFA Champions League non è mai stato in vantaggio, pareggiando per il 51% del tempo e perdendo per il 49% del tempo di gioco.
  • Il Kairat non ha segnato in entrambe le partite casalinghe di UEFA Champions League in questa stagione, perdendo contro il Real Madrid (0-5) e pareggiando con il Pafos (0-0). L'ultima squadra a non riuscire a segnare nelle prime tre partite casalinghe nella competizione è stata la squadra slovacca dell'FC VSS Kosice nel 1997-98.
  • L'Olympiakos ha perso tutte le ultime 12 trasferte in UEFA Champions League, subendo 36 gol e segandone solo sette. In caso di sconfitta, eguaglierebbe la più lunga serie di sconfitte esterne in Coppa Campioni/UEFA Champions League: 13 partite da parte della Stella Rossa (dicembre 2024) e della Dinamo Zagabria (ottobre 2019).
  • Nessuna squadra ha subito più gol su azione del Kairat in questa stagione di UEFA Champions League (12 – al pari del FC København), mentre solo il Bodø/Glimt (12.2) ha un valore di xG contro su azione più alto rispetto alla squadra kazaka (10.2) finora in questa stagione.
  • L'Olympiakos non ha mai segnato tre o più gol in due partite consecutive di Coppa dei Campioni/Champions League; l'ultima sconfitta contro il Real Madrid (3-4) è stata la prima volta in 42 occasioni in cui ha realizzato almeno tre reti in un incontro delle principali competizioni europee ed è comunque uscito sconfitto.
  • Dastan Satpaev del Kairat ha segnato il suo primo gol in UEFA Champions League nella scorsa partita contro l'FC København. Se segnasse in questa partita, diventerebbe il più giovane giocatore nella storia della competizione (dal 1992-93) a farlo in due presenze consecutive (17 anni e 119 giorni il giorno di questa partita).
  • Ayoub El Kaabi è il miglior marcatore di sempre dell'Olympiakos nelle maggiori competizioni europee, con 23 gol in 28 presenze. Nell'ultima partita in UEFA Champions League, è diventato il giocatore più anziano a segnare e fornire un assist in una partita contro il Real Madrid nella competizione (32 anni e 154 giorni).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

KairatOlympiakos
Partite giocate55
Numero di partite vinte00
Numero di partite perse43
Numero di partite pareggiate12
Gol totali segnati45
Gol totali subiti1413
Media gol subiti per partita2.82.6
Percentuale possesso palla43.843.3
Numero totale di passaggi19041765
Numero totale di passaggi riusciti14941362
Tiri nello specchio della porta1720
Percentuale di tiri in porta36.243.5
Numero totale di cross58127
Numero medio di cross riusciti1330
Duelli per partita vinti244253
Duelli per partita persi255245
Corner subiti3221
Corner guadagnati1522
Numero di punizioni a favore5947
Numero di punizioni concesse5461
Tackle totali9292
Percentuale di successo nei tackle65.260.9
Fuorigiochi totali49
Numero totale di cartellini gialli128
Numero totale di cartellini rossi01

