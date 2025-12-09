Incontro terminato, FK Qairat Almaty 0, Olympiacos 1.
L’icona cool della mobilità
Il SUV compatto: più digitale, più elettrico...irresistibileLEGGI
Incontro terminato, FK Qairat Almaty 0, Olympiacos 1.
Secondo tempo terminato, FK Qairat Almaty 0, Olympiacos 1.18:20
Gara riprende.18:19
Gara momentaneamente sospesa, Jorginho (FK Qairat Almaty) per infortunio.18:19
Tiro parato. Jorginho (FK Qairat Almaty) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Aleksandr Mrynskiy con cross.18:19
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.18:18
Calcio d'angolo,Olympiacos. Calcio d'angolo causato da Temirlan Anarbekov (FK Qairat Almaty).18:17
Tiro parato. Gabriel Strefezza (Olympiacos) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Gelson Martins.18:17
Fallo di Mehdi Taremi (Olympiacos).18:17
Aleksandr Shirobokov (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:17
Ayoub El Kaabi (Olympiacos) colpisce il palo sinistro con un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra. Assist di Mehdi Taremi con passaggio filtrante.18:16
Fallo di Gabriel Strefezza (Olympiacos).18:16
Aleksandr Mrynskiy (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:16
Tentativo fallito. Valeri Gromyko (FK Qairat Almaty) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Aleksandr Mrynskiy con cross.18:14
Christos Mouzakitis (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:11
Fallo di Jug Stanojev (FK Qairat Almaty).18:11
Tentativo fallito. Aleksandr Mrynskiy (FK Qairat Almaty) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Luís Mata con cross.18:11
Sostituzione, Olympiacos. Dani García sostituisce Santiago Hezze.18:11
Fallo di Gabriel Strefezza (Olympiacos).18:10
Aleksandr Mrynskiy (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:10
Tiro respinto. Ayoub El Kaabi (Olympiacos) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Gabriel Strefezza con suggerimento di testa.18:10
Tentativo fallito. Santiago Hezze (Olympiacos) un tiro di sinistro da oltre 30 metri sulla destra che esce di molto sulla sinistra.18:10
Sostituzione, FK Qairat Almaty. Jug Stanojev sostituisce Edmilson.18:09
Sostituzione, FK Qairat Almaty. Damir Kasabulat sostituisce Olzhas Baybek.18:09
Tiro parato. Ayoub El Kaabi (Olympiacos) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Mehdi Taremi.18:06
Tentativo fallito. Gabriel Strefezza (Olympiacos) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Gelson Martins.18:04
Tentativo fallito. Mehdi Taremi (Olympiacos) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata di poco a lato sulla sinistra.18:02
Tiro parato. Ayoub El Kaabi (Olympiacos) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Christos Mouzakitis.18:02
Tiro parato. Mehdi Taremi (Olympiacos) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Christos Mouzakitis.18:02
Gol! FK Qairat Almaty 0, Olympiacos 1. Gelson Martins (Olympiacos) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Mehdi Taremi.18:00
Fallo di Gabriel Strefezza (Olympiacos).17:58
Jorginho (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:58
Azamat Tuyakbayev (FK Qairat Almaty) e' ammonito per fallo.17:57
Gabriel Strefezza (Olympiacos) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.17:57
Fallo di Azamat Tuyakbayev (FK Qairat Almaty).17:57
Mehdi Taremi (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.17:55
Fallo di Olzhas Baybek (FK Qairat Almaty).17:55
Giulian Biancone (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:55
Fallo di Edmilson (FK Qairat Almaty).17:55
Fallo di Francisco Ortega (Olympiacos).17:54
Valeri Gromyko (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:54
Calcio d'angolo,FK Qairat Almaty. Calcio d'angolo causato da Giulian Biancone (Olympiacos).17:50
Tiro respinto. Edmilson (FK Qairat Almaty) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Aleksandr Mrynskiy.17:50
Sostituzione, Olympiacos. Mehdi Taremi sostituisce Chiquinho.17:49
Sostituzione, Olympiacos. Gabriel Strefezza sostituisce Daniel Podence.17:49
Sostituzione, FK Qairat Almaty. Azamat Tuyakbayev sostituisce Erkin Tapalov.17:49
Fuorigioco. Chiquinho(Olympiacos) prova il lancio lungo, ma Gelson Martins e' colto in fuorigioco.17:48
Fallo di Gelson Martins (Olympiacos).17:47
Olzhas Baybek (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.17:47
Tiro parato. Chiquinho (Olympiacos) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Gelson Martins.17:47
Tiro respinto. Gelson Martins (Olympiacos) un tiro di destro dalla destra dell'area.17:47
Fallo di Giulian Biancone (Olympiacos).17:44
Temirlan Anarbekov (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:44
Gelson Martins (Olympiacos) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.17:44
Fallo di Olzhas Baybek (FK Qairat Almaty).17:44
Calcio d'angolo,Olympiacos. Calcio d'angolo causato da Erkin Tapalov (FK Qairat Almaty).17:39
Daniel Podence (Olympiacos) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.17:38
Fallo di Erkin Tapalov (FK Qairat Almaty).17:38
Tentativo fallito. Jorginho (FK Qairat Almaty) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Luís Mata con cross.17:37
Giulian Biancone (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:34
Fallo di Edmilson (FK Qairat Almaty).17:34
Fuorigioco. Rodinei(Olympiacos) prova il lancio lungo, ma Ayoub El Kaabi e' colto in fuorigioco.17:33
Inizia il Secondo tempo FK Qairat Almaty 0, Olympiacos 0.17:32
Sostituzione, FK Qairat Almaty. Valeri Gromyko sostituisce Giorgi Zaria.17:32
Sostituzione, FK Qairat Almaty. Jorginho sostituisce Ricardinho.17:32
Primo tempo terminato, FK Qairat Almaty 0, Olympiacos 0.17:17
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.17:16
Calcio d'angolo,Olympiacos. Calcio d'angolo causato da Aleksandr Shirobokov (FK Qairat Almaty).17:15
Tentativo fallito. Gelson Martins (Olympiacos) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Chiquinho.17:15
Calcio d'angolo,Olympiacos. Calcio d'angolo causato da Aleksandr Shirobokov (FK Qairat Almaty).17:14
Fallo di Christos Mouzakitis (Olympiacos).17:13
Edmilson (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:13
Giulian Biancone (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:11
Fallo di Edmilson (FK Qairat Almaty).17:11
Fuorigioco. Giulian Biancone(Olympiacos) prova il lancio lungo, ma Ayoub El Kaabi e' colto in fuorigioco.17:10
Calcio d'angolo,Olympiacos. Calcio d'angolo causato da Aleksandr Shirobokov (FK Qairat Almaty).17:09
Tiro respinto. Daniel Podence (Olympiacos) un tiro di destro da centro area.17:07
Giulian Biancone (Olympiacos) e' ammonito per fallo.17:06
Fallo di Giulian Biancone (Olympiacos).17:06
Olzhas Baybek (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.17:06
Tiro parato. Chiquinho (Olympiacos) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Rodinei con cross.17:05
Gara riprende.17:04
Gara momentaneamente sospesa, Santiago Hezze (Olympiacos) per infortunio.17:03
Gara momentaneamente sospesa, Olzhas Baybek (FK Qairat Almaty) per infortunio.17:03
Fuorigioco. Gelson Martins(Olympiacos) prova il lancio lungo, ma Rodinei e' colto in fuorigioco.17:02
Calcio d'angolo,Olympiacos. Calcio d'angolo causato da Luís Mata (FK Qairat Almaty).17:02
Calcio d'angolo,Olympiacos. Calcio d'angolo causato da Egor Sorokin (FK Qairat Almaty).17:00
Tentativo fallito. Chiquinho (Olympiacos) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Ayoub El Kaabi con suggerimento di testa.16:58
Francisco Ortega (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:57
Fallo di Aleksandr Mrynskiy (FK Qairat Almaty).16:57
Fallo di Gelson Martins (Olympiacos).16:56
Luís Mata (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:56
Fuorigioco. Giulian Biancone(Olympiacos) prova il lancio lungo, ma Chiquinho e' colto in fuorigioco.16:55
Lorenzo Pirola (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:54
Fallo di Ricardinho (FK Qairat Almaty).16:54
Fallo di Daniel Podence (Olympiacos).16:53
Erkin Tapalov (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:53
Tiro parato. Ayoub El Kaabi (Olympiacos) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.16:52
Fuorigioco. Rodinei(Olympiacos) prova il lancio lungo, ma Chiquinho e' colto in fuorigioco.16:52
Calcio d'angolo,Olympiacos. Calcio d'angolo causato da Temirlan Anarbekov (FK Qairat Almaty).16:48
Santiago Hezze (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:47
Fallo di Olzhas Baybek (FK Qairat Almaty).16:47
Fallo di Giulian Biancone (Olympiacos).16:46
Edmilson (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.16:46
Santiago Hezze (Olympiacos) e' ammonito per fallo.16:44
Fallo di Santiago Hezze (Olympiacos).16:44
Giorgi Zaria (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.16:44
Tiro respinto. Gelson Martins (Olympiacos) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Ayoub El Kaabi con suggerimento di testa.16:43
Fallo di Christos Mouzakitis (Olympiacos).16:38
Erkin Tapalov (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:38
Tentativo fallito. Ayoub El Kaabi (Olympiacos) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Daniel Podence con cross.16:38
Tentativo fallito. Chiquinho (Olympiacos) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.16:34
Fallo di Olzhas Baybek (FK Qairat Almaty).16:32
Gelson Martins (Olympiacos) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.16:32
Inizia il Primo tempo.16:31
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento15:22
Kairat - Olympiakos è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 9 dicembre alle ore 16:30 allo stadio Astana Arena di Astana.
Arbitro di Kairat - Olympiakos sarà Juan Martínez Munuera. Al VAR invece ci sarà Carlos del Cerro Grande.
Attualmente Kairat si trova 35° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte); invece Olympiakos si trova 26° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 3 sconfitte).
Kairat ha segnato 4 gol e ne ha subiti 15; Olympiakos ha segnato 6 gol e ne ha subiti 13.
Kairat e Olympiakos è la prima che si affrontano in campionato.
Kairat-Olympiakos ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Kairat
|Olympiakos
|Partite giocate
|5
|5
|Numero di partite vinte
|0
|0
|Numero di partite perse
|4
|3
|Numero di partite pareggiate
|1
|2
|Gol totali segnati
|4
|5
|Gol totali subiti
|14
|13
|Media gol subiti per partita
|2.8
|2.6
|Percentuale possesso palla
|43.8
|43.3
|Numero totale di passaggi
|1904
|1765
|Numero totale di passaggi riusciti
|1494
|1362
|Tiri nello specchio della porta
|17
|20
|Percentuale di tiri in porta
|36.2
|43.5
|Numero totale di cross
|58
|127
|Numero medio di cross riusciti
|13
|30
|Duelli per partita vinti
|244
|253
|Duelli per partita persi
|255
|245
|Corner subiti
|32
|21
|Corner guadagnati
|15
|22
|Numero di punizioni a favore
|59
|47
|Numero di punizioni concesse
|54
|61
|Tackle totali
|92
|92
|Percentuale di successo nei tackle
|65.2
|60.9
|Fuorigiochi totali
|4
|9
|Numero totale di cartellini gialli
|12
|8
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|1
Il SUV compatto: più digitale, più elettrico...irresistibileLEGGI
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND
Ecco il posto privilegiato per esplorare la cittàLEGGI