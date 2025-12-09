Incontro terminato, Monaco 1, Galatasaray 0.
Secondo tempo terminato, Monaco 1, Galatasaray 0.22:55
Calcio d'angolo,Monaco. Calcio d'angolo causato da Abdülkerim Bardakci (Galatasaray).22:55
Tiro respinto. Maghnes Akliouche (Monaco) un tiro di sinistro da fuori area.22:55
Fallo di Davinson Sánchez (Galatasaray).22:54
Lamine Camara (Monaco) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:54
Roland Sallai (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:53
Fallo di Mika Biereth (Monaco).22:53
Mika Biereth (Monaco) e' ammonito.22:52
Roland Sallai (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:52
Fallo di Mika Biereth (Monaco).22:52
Gara riprende.22:52
Gara momentaneamente sospesa, Denis Zakaria (Monaco) per infortunio.22:51
Lucas Torreira (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:50
Fallo di Lamine Camara (Monaco).22:50
Davinson Sánchez (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:48
Fallo di Mika Biereth (Monaco).22:48
Yunus Akgün (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:48
Fallo di Kassoum Ouattara (Monaco).22:48
Il quarto ufficiale ha indicato 7 minuti di recupero.22:47
Leroy Sané (Galatasaray) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:47
Fallo di Jordan Teze (Monaco).22:47
Baris Alper Yilmaz (Galatasaray) e' ammonito per fallo.22:45
Fallo di Baris Alper Yilmaz (Galatasaray).22:44
Vanderson (Monaco) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:44
Fallo di mano di Yunus Akgün (Galatasaray).22:44
Tentativo fallito. Yunus Akgün (Galatasaray) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Gabriel Sara.22:44
Sostituzione, Monaco. Mika Biereth sostituisce Folarin Balogun per infortunio.22:42
Leroy Sané (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:40
Fallo di Lamine Camara (Monaco).22:40
Fallo di Roland Sallai (Galatasaray).22:39
Lamine Camara (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:39
Sostituzione, Monaco. Kassoum Ouattara sostituisce Aleksandr Golovin.22:38
Gabriel Sara (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37
Fallo di Maghnes Akliouche (Monaco).22:37
Tentativo fallito. Lamine Camara (Monaco) un tiro di destro da centro area di poco alto. Assist di Caio Henrique.22:36
Sostituzione, Galatasaray. Mauro Icardi sostituisce Ismail Jakobs.22:35
Tentativo fallito. Gabriel Sara (Galatasaray) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla sinistra.22:35
Fuorigioco. Denis Zakaria(Monaco) prova il lancio lungo, ma Folarin Balogun e' colto in fuorigioco.22:34
Tentativo fallito. Aleksandr Golovin (Monaco) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.22:34
Fallo di Yunus Akgün (Galatasaray).22:33
Caio Henrique (Monaco) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:33
Fallo di Baris Alper Yilmaz (Galatasaray).22:32
Jordan Teze (Monaco) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:32
Sostituzione, Monaco. Jordan Teze sostituisce Takumi Minamino per infortunio.22:31
Tentativo fallito. Roland Sallai (Galatasaray) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Leroy Sané.22:30
Tentativo fallito. Takumi Minamino (Monaco) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Maghnes Akliouche.22:29
Fuorigioco. Caio Henrique(Monaco) prova il lancio lungo, ma Takumi Minamino e' colto in fuorigioco.22:27
Gol! Monaco 1, Galatasaray 0. Folarin Balogun (Monaco) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata sotto la traversa da calcio d'angolo.22:24
Tiro respinto. Thilo Kehrer (Monaco) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola. Assist di Lamine Camara con cross.22:24
Sostituzione, Galatasaray. Günay Güvenç sostituisce Ugurcan Çakir per infortunio.22:24
Calcio d'angolo,Monaco. Calcio d'angolo causato da Davinson Sánchez (Galatasaray).22:22
Ismail Jakobs (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:21
Fallo di Maghnes Akliouche (Monaco).22:21
Sostituzione, Galatasaray. Yunus Akgün sostituisce Ilkay Gündogan.22:19
Tentativo fallito. Folarin Balogun (Monaco) un tiro di destro da centro area di poco alto. Assist di Takumi Minamino con suggerimento di testa.22:18
Gara riprende.22:18
Gara momentaneamente sospesa, Ugurcan Çakir (Galatasaray) per infortunio.22:16
Tentativo fallito. Folarin Balogun (Monaco) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra. Assist di Takumi Minamino.22:16
Tentativo fallito. Takumi Minamino (Monaco) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Lamine Camara con cross da calcio d'angolo.22:15
Calcio d'angolo,Monaco. Calcio d'angolo causato da Abdülkerim Bardakci (Galatasaray).22:14
Tentativo fallito. Victor Osimhen (Galatasaray) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Baris Alper Yilmaz.22:13
Calcio d'angolo,Monaco. Calcio d'angolo causato da Abdülkerim Bardakci (Galatasaray).22:12
Calcio d'angolo,Monaco. Calcio d'angolo causato da Ismail Jakobs (Galatasaray).22:11
Tiro respinto. Maghnes Akliouche (Monaco) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra. Assist di Takumi Minamino con cross.22:11
Gabriel Sara (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11
Fallo di Lamine Camara (Monaco).22:11
Tentativo fallito. Denis Zakaria (Monaco) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Lamine Camara.22:09
Fallo di Ismail Jakobs (Galatasaray).22:09
Maghnes Akliouche (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:09
Rigore parato! Denis Zakaria (Monaco) spreca una clamorosa occasione un tiro di destro e' stato parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:07
Davinson Sánchez (Galatasaray) e' ammonito per fallo.22:06
Decisione VAR: rigore Monaco.22:05
Gara riprende.22:05
Gara momentaneamente sospesa, Takumi Minamino (Monaco) per infortunio.22:05
Rigore concesso da Davinson Sánchez (Galatasaray) per un fallo in area.22:04
Rigore per Monaco. Takumi Minamino e'stato atterrato in area di rigore.22:04
Tiro parato. Takumi Minamino (Monaco) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Vanderson con cross.22:04
Fallo di Ismail Jakobs (Galatasaray).22:03
Maghnes Akliouche (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:03
Inizia il Secondo tempo Monaco 0, Galatasaray 0.22:02
Primo tempo terminato, Monaco 0, Galatasaray 0.21:46
Fallo di Leroy Sané (Galatasaray).21:45
Mohammed Salisu (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:45
Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.21:45
Fallo di Roland Sallai (Galatasaray).21:44
Aleksandr Golovin (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:44
Fallo di Davinson Sánchez (Galatasaray).21:39
Folarin Balogun (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:39
Calcio d'angolo,Galatasaray. Calcio d'angolo causato da Thilo Kehrer (Monaco).21:39
Tiro respinto. Victor Osimhen (Galatasaray) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Ilkay Gündogan.21:38
Fuorigioco. Takumi Minamino(Monaco) prova il lancio lungo, ma Folarin Balogun e' colto in fuorigioco.21:37
Tiro parato. Gabriel Sara (Galatasaray) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Davinson Sánchez con suggerimento di testa.21:37
Calcio d'angolo,Galatasaray. Calcio d'angolo causato da Mohammed Salisu (Monaco).21:36
Tiro respinto. Victor Osimhen (Galatasaray) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Leroy Sané.21:36
Abdülkerim Bardakci (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:34
Fallo di Folarin Balogun (Monaco).21:34
Tiro parato. Leroy Sané (Galatasaray) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ilkay Gündogan.21:34
Calcio d'angolo,Monaco. Calcio d'angolo causato da Ugurcan Çakir (Galatasaray).21:29
Tiro parato. Maghnes Akliouche (Monaco) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Vanderson.21:29
Tentativo fallito. Denis Zakaria (Monaco) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Takumi Minamino con cross.21:24
Tiro respinto. Victor Osimhen (Galatasaray) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola. Assist di Roland Sallai con cross.21:23
Calcio d'angolo,Galatasaray. Calcio d'angolo causato da Denis Zakaria (Monaco).21:22
Tentativo fallito. Folarin Balogun (Monaco) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata di poco alto. Assist di Mohammed Salisu con suggerimento di testa da calcio d'angolo.21:21
Calcio d'angolo,Monaco. Calcio d'angolo causato da Ugurcan Çakir (Galatasaray).21:20
Tiro parato. Maghnes Akliouche (Monaco) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:20
Tiro respinto. Folarin Balogun (Monaco) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Caio Henrique.21:20
Baris Alper Yilmaz (Galatasaray) colpisce il palo sinistro con un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area.21:19
Tiro respinto. Gabriel Sara (Galatasaray) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Roland Sallai.21:17
Folarin Balogun (Monaco) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:16
Fallo di Abdülkerim Bardakci (Galatasaray).21:16
Tentativo fallito. Victor Osimhen (Galatasaray) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Ilkay Gündogan con cross.21:16
Tentativo fallito. Ilkay Gündogan (Galatasaray) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Ismail Jakobs con cross in seguito a un contropiede.21:13
Fuorigioco. Roland Sallai(Galatasaray) prova il lancio lungo, ma Victor Osimhen e' colto in fuorigioco.21:12
Fuorigioco. Vanderson(Monaco) prova il lancio lungo, ma Mohammed Salisu e' colto in fuorigioco.21:12
Calcio d'angolo,Monaco. Calcio d'angolo causato da Roland Sallai (Galatasaray).21:11
Lamine Camara (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:10
Fallo di Ilkay Gündogan (Galatasaray).21:10
Tentativo fallito. Denis Zakaria (Monaco) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.21:08
Aleksandr Golovin (Monaco) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:07
Fallo di Davinson Sánchez (Galatasaray).21:07
Fuorigioco. Baris Alper Yilmaz(Galatasaray) prova il lancio lungo, ma Victor Osimhen e' colto in fuorigioco.21:04
Fallo di Folarin Balogun (Monaco).21:03
Lucas Torreira (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03
Fuorigioco. Aleksandr Golovin(Monaco) prova il lancio lungo, ma Folarin Balogun e' colto in fuorigioco.21:02
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:52
Dove si gioca la partita:
Stadio: Stade Louis-II
Città: Monaco
Capienza: 18500 spettatori19:52
Monaco - Galatasaray è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 9 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Stade Louis-II di Monaco.
Arbitro di Monaco - Galatasaray sarà Danny Makkelie. Al VAR invece ci sarà Bram van Driessche.
Attualmente Monaco si trova 18° in classifica con 9 punti (frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta); invece Galatasaray si trova 17° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte).
Monaco ha segnato 7 gol e ne ha subiti 8; Galatasaray ha segnato 8 gol e ne ha subiti 8.
Monaco e Galatasaray si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match Monaco ha vinto 3 volte, Galatasaray ha vinto 1 volta mentre non ci sono mai stati pareggi.
Monaco-Galatasaray ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Monaco
|Galatasaray
|Partite giocate
|5
|5
|Numero di partite vinte
|1
|3
|Numero di partite perse
|1
|2
|Numero di partite pareggiate
|3
|0
|Gol totali segnati
|6
|8
|Gol totali subiti
|8
|7
|Media gol subiti per partita
|1.6
|1.4
|Percentuale possesso palla
|44.8
|50.2
|Numero totale di passaggi
|2069
|2228
|Numero totale di passaggi riusciti
|1715
|1870
|Tiri nello specchio della porta
|24
|31
|Percentuale di tiri in porta
|49.0
|52.5
|Numero totale di cross
|69
|95
|Numero medio di cross riusciti
|14
|28
|Duelli per partita vinti
|250
|253
|Duelli per partita persi
|228
|239
|Corner subiti
|20
|23
|Corner guadagnati
|24
|19
|Numero di punizioni a favore
|62
|51
|Numero di punizioni concesse
|56
|59
|Tackle totali
|90
|84
|Percentuale di successo nei tackle
|60.0
|57.1
|Fuorigiochi totali
|2
|9
|Numero totale di cartellini gialli
|10
|9
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|1
