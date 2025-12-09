Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:52

PREPARTITA

Monaco - Galatasaray è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 9 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Stade Louis-II di Monaco.

Arbitro di Monaco - Galatasaray sarà Danny Makkelie. Al VAR invece ci sarà Bram van Driessche.

Attualmente Monaco si trova 18° in classifica con 9 punti (frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta); invece Galatasaray si trova 17° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte).

Monaco ha segnato 7 gol e ne ha subiti 8; Galatasaray ha segnato 8 gol e ne ha subiti 8.

Monaco e Galatasaray si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match Monaco ha vinto 3 volte, Galatasaray ha vinto 1 volta mentre non ci sono mai stati pareggi.

Monaco-Galatasaray ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Monaco ha affrontato il Galatasaray in sei precedenti in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, vincendo nella metà di queste occasioni (3V, 1N, 2P). Il più recente risale all'ottobre 2000, con il Monaco che ha vinto per 4-2 in casa nella prima fase a gironi della competizione

Il Galatasaray ha vinto solo una delle ultime 10 trasferte contro squadre francesi nelle competizioni europee (2N, 7P), rimanendo senza successi nelle ultime cinque (2N, 3P) dopo la vittoria per 1-0 contro il Nantes in UEFA Champions League nel settembre 2001.

Il Galatasaray ha registrato in media solo 0.55 gol a partita in trasferta contro squadre francesi in competizioni europee (sei gol in 11 match) e non è riuscito ad andare a segno in nessuna delle ultime tre trasferte in Francia in questo tipo di competizioni: 0-0 contro il Bordeaux nel febbraio 2009, 0-5 contro il Paris SG nel dicembre 2019 e 0-0 contro il Marsiglia nel settembre 2021.

Il Monaco ha vinto solo una delle ultime otto partite di UEFA Champions League (4N, 3P), non riuscendo a vincere in nessuna di queste disputate in casa (2N, 1P).

Il Galatasaray ha vinto 3-0 in casa dell'Ajax nella sua ultima partita di UEFA Champions League in trasferta, ma solo una volta i turchi sono riusciti a vincere due sfide fuori casa di fila nella competizione (tre tra novembre 2012 e marzo 2013). Considerando le 26 squadre che hanno giocato almeno 50 trasferte in UEFA Champions League, solo l'Olympiakos (11%) ha una percentuale di vittorie più bassa del Galatasaray (13% - otto su 63).

Nessuna squadra ha segnato più rigori del Galatasaray in questa UEFA Champions League (tre). La squadra turca ha segnato il 37.5% dei suoi gol in questa competizione proprio su calcio di rigore (tre su otto), la percentuale più alta tra le squadre che hanno segnato più di una rete nel torneo in corso.

Folarin Balogun è uno dei nove giocatori ad aver registrato più di 100 recuperi offensivi (105) in questa UEFA Champions League; inoltre il giocatore del Monaco ha segnato in ognuna delle sue ultime due partite disputate con la squadra francese nella competizione (gol vs Bodø/Glimt e Pafos).

Solo Kylian Mbappé (nove) ha segnato più gol in questa UEFA Champions League di Victor Osimhen (sei), con il giocatore del Galatasaray che ha segnato i suoi sei gol in sole tre presenze nella competizione in corso. Inoltre, Osimhen ha anche segnato in ciascuna delle sue ultime otto sfide disputate nelle principali competizioni europee, mettendo a segno ben 12 gol in questa striscia.

Nessun giocatore ha effettuato più tiri (quindici) e in particolare nello specchio (sei) senza aver ancora trovato la rete in questa UEFA Champions League rispetto a Maghnes Akliouche del Monaco.

Leroy Sané è attualmente a 16 presenze senza gol in UEFA Champions League, la sua serie più lunga senza segnare nella competizione. Tuttavia, l’esterno del Galatasaray vanta tre partecipazioni al gol in due precedenti partite disputate contro il Monaco in Champions League (due gol e un assist con il Manchester City nel 2016-17).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: