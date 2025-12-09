Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Monaco-Galatasaray: 1-0 - Champions 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Stade Louis-II di Monaco
9 Dicembre 2025 ore 21:00
Monaco
1
Galatasaray
0
Partita finita
Arbitro: Danny Makkelie
  1. 68' 1-0 Folarin Balogun
0'
45'
90'
90'
98'

Incontro terminato, Monaco 1, Galatasaray 0.

  1. 90'+9'

    Secondo tempo terminato, Monaco 1, Galatasaray 0.22:55

  3. 90'+9'

    Calcio d'angolo,Monaco. Calcio d'angolo causato da Abdülkerim Bardakci (Galatasaray).22:55

  4. 90'+9'

    Tiro respinto. Maghnes Akliouche (Monaco) un tiro di sinistro da fuori area.22:55

  5. 90'+8'

    Fallo di Davinson Sánchez (Galatasaray).22:54

  6. 90'+8'

    Lamine Camara (Monaco) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:54

  7. 90'+7'

    Roland Sallai (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:53

  9. 90'+7'

    Fallo di Mika Biereth (Monaco).22:53

  10. 90'+6'

    Mika Biereth (Monaco) e' ammonito.22:52

  11. 90'+6'

    Roland Sallai (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:52

  12. 90'+6'

    Fallo di Mika Biereth (Monaco).22:52

  13. 90'+6'

    Gara riprende.22:52

  15. 90'+5'

    Gara momentaneamente sospesa, Denis Zakaria (Monaco) per infortunio.22:51

  16. 90'+3'

    Lucas Torreira (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:50

  17. 90'+3'

    Fallo di Lamine Camara (Monaco).22:50

  18. 90'+2'

    Davinson Sánchez (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:48

  19. 90'+2'

    Fallo di Mika Biereth (Monaco).22:48

  21. 90'+1'

    Yunus Akgün (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:48

  22. 90'+1'

    Fallo di Kassoum Ouattara (Monaco).22:48

  23. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 7 minuti di recupero.22:47

  24. 90'

    Leroy Sané (Galatasaray) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:47

  25. 90'

    Fallo di Jordan Teze (Monaco).22:47

  27. 88'

    Baris Alper Yilmaz (Galatasaray) e' ammonito per fallo.22:45

  28. 88'

    Fallo di Baris Alper Yilmaz (Galatasaray).22:44

  29. 88'

    Vanderson (Monaco) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:44

  30. 87'

    Fallo di mano di Yunus Akgün (Galatasaray).22:44

  31. 87'

    Tentativo fallito. Yunus Akgün (Galatasaray) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Gabriel Sara.22:44

  33. 86'

    Sostituzione, Monaco. Mika Biereth sostituisce Folarin Balogun per infortunio.22:42

  34. 84'

    Leroy Sané (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:40

  35. 84'

    Fallo di Lamine Camara (Monaco).22:40

  36. 83'

    Fallo di Roland Sallai (Galatasaray).22:39

  37. 83'

    Lamine Camara (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:39

  39. 82'

    Sostituzione, Monaco. Kassoum Ouattara sostituisce Aleksandr Golovin.22:38

  40. 81'

    Gabriel Sara (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37

  41. 81'

    Fallo di Maghnes Akliouche (Monaco).22:37

  42. 80'

    Tentativo fallito. Lamine Camara (Monaco) un tiro di destro da centro area di poco alto. Assist di Caio Henrique.22:36

  43. 79'

    Sostituzione, Galatasaray. Mauro Icardi sostituisce Ismail Jakobs.22:35

  45. 79'

    Tentativo fallito. Gabriel Sara (Galatasaray) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla sinistra.22:35

  46. 78'

    Fuorigioco. Denis Zakaria(Monaco) prova il lancio lungo, ma Folarin Balogun e' colto in fuorigioco.22:34

  47. 77'

    Tentativo fallito. Aleksandr Golovin (Monaco) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.22:34

  48. 76'

    Fallo di Yunus Akgün (Galatasaray).22:33

  49. 76'

    Caio Henrique (Monaco) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:33

  51. 75'

    Fallo di Baris Alper Yilmaz (Galatasaray).22:32

  52. 75'

    Jordan Teze (Monaco) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:32

  53. 75'

    Sostituzione, Monaco. Jordan Teze sostituisce Takumi Minamino per infortunio.22:31

  54. 73'

    Tentativo fallito. Roland Sallai (Galatasaray) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Leroy Sané.22:30

  55. 72'

    Tentativo fallito. Takumi Minamino (Monaco) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Maghnes Akliouche.22:29

  57. 71'

    Fuorigioco. Caio Henrique(Monaco) prova il lancio lungo, ma Takumi Minamino e' colto in fuorigioco.22:27

  58. 68'

    Gol! Monaco 1, Galatasaray 0. Folarin Balogun (Monaco) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata sotto la traversa da calcio d'angolo.22:24

  59. 68'

    Tiro respinto. Thilo Kehrer (Monaco) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola. Assist di Lamine Camara con cross.22:24

  60. 68'

    Sostituzione, Galatasaray. Günay Güvenç sostituisce Ugurcan Çakir per infortunio.22:24

  61. 66'

    Calcio d'angolo,Monaco. Calcio d'angolo causato da Davinson Sánchez (Galatasaray).22:22

  63. 64'

    Ismail Jakobs (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:21

  64. 64'

    Fallo di Maghnes Akliouche (Monaco).22:21

  65. 63'

    Sostituzione, Galatasaray. Yunus Akgün sostituisce Ilkay Gündogan.22:19

  66. 62'

    Tentativo fallito. Folarin Balogun (Monaco) un tiro di destro da centro area di poco alto. Assist di Takumi Minamino con suggerimento di testa.22:18

  67. 62'

    Gara riprende.22:18

  69. 60'

    Gara momentaneamente sospesa, Ugurcan Çakir (Galatasaray) per infortunio.22:16

  70. 59'

    Tentativo fallito. Folarin Balogun (Monaco) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra. Assist di Takumi Minamino.22:16

  71. 58'

    Tentativo fallito. Takumi Minamino (Monaco) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Lamine Camara con cross da calcio d'angolo.22:15

  72. 58'

    Calcio d'angolo,Monaco. Calcio d'angolo causato da Abdülkerim Bardakci (Galatasaray).22:14

  73. 57'

    Tentativo fallito. Victor Osimhen (Galatasaray) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Baris Alper Yilmaz.22:13

  75. 56'

    Calcio d'angolo,Monaco. Calcio d'angolo causato da Abdülkerim Bardakci (Galatasaray).22:12

  76. 55'

    Calcio d'angolo,Monaco. Calcio d'angolo causato da Ismail Jakobs (Galatasaray).22:11

  77. 55'

    Tiro respinto. Maghnes Akliouche (Monaco) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra. Assist di Takumi Minamino con cross.22:11

  78. 54'

    Gabriel Sara (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11

  79. 54'

    Fallo di Lamine Camara (Monaco).22:11

  81. 53'

    Tentativo fallito. Denis Zakaria (Monaco) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Lamine Camara.22:09

  82. 52'

    Fallo di Ismail Jakobs (Galatasaray).22:09

  83. 52'

    Maghnes Akliouche (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:09

  84. 50'

    Rigore parato! Denis Zakaria (Monaco) spreca una clamorosa occasione un tiro di destro e' stato parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:07

  85. 50'

    Davinson Sánchez (Galatasaray) e' ammonito per fallo.22:06

  87. 49'

    Decisione VAR: rigore Monaco.22:05

  88. 49'

    Gara riprende.22:05

  89. 48'

    Gara momentaneamente sospesa, Takumi Minamino (Monaco) per infortunio.22:05

  90. 48'

    Rigore concesso da Davinson Sánchez (Galatasaray) per un fallo in area.22:04

  91. 48'

    Rigore per Monaco. Takumi Minamino e'stato atterrato in area di rigore.22:04

  93. 48'

    Tiro parato. Takumi Minamino (Monaco) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Vanderson con cross.22:04

  94. 46'

    Fallo di Ismail Jakobs (Galatasaray).22:03

  95. 46'

    Maghnes Akliouche (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:03

  96. Inizia il Secondo tempo Monaco 0, Galatasaray 0.22:02

  97. 45'+1'

    Primo tempo terminato, Monaco 0, Galatasaray 0.21:46

  99. 45'

    Fallo di Leroy Sané (Galatasaray).21:45

  100. 45'

    Mohammed Salisu (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:45

  101. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.21:45

  102. 44'

    Fallo di Roland Sallai (Galatasaray).21:44

  103. 44'

    Aleksandr Golovin (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:44

  105. 39'

    Fallo di Davinson Sánchez (Galatasaray).21:39

  106. 39'

    Folarin Balogun (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:39

  107. 39'

    Calcio d'angolo,Galatasaray. Calcio d'angolo causato da Thilo Kehrer (Monaco).21:39

  108. 39'

    Tiro respinto. Victor Osimhen (Galatasaray) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Ilkay Gündogan.21:38

  109. 38'

    Fuorigioco. Takumi Minamino(Monaco) prova il lancio lungo, ma Folarin Balogun e' colto in fuorigioco.21:37

  111. 37'

    Tiro parato. Gabriel Sara (Galatasaray) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Davinson Sánchez con suggerimento di testa.21:37

  112. 36'

    Calcio d'angolo,Galatasaray. Calcio d'angolo causato da Mohammed Salisu (Monaco).21:36

  113. 36'

    Tiro respinto. Victor Osimhen (Galatasaray) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Leroy Sané.21:36

  114. 34'

    Abdülkerim Bardakci (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:34

  115. 34'

    Fallo di Folarin Balogun (Monaco).21:34

  117. 34'

    Tiro parato. Leroy Sané (Galatasaray) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ilkay Gündogan.21:34

  118. 30'

    Calcio d'angolo,Monaco. Calcio d'angolo causato da Ugurcan Çakir (Galatasaray).21:29

  119. 30'

    Tiro parato. Maghnes Akliouche (Monaco) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Vanderson.21:29

  120. 24'

    Tentativo fallito. Denis Zakaria (Monaco) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Takumi Minamino con cross.21:24

  121. 23'

    Tiro respinto. Victor Osimhen (Galatasaray) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola. Assist di Roland Sallai con cross.21:23

  123. 22'

    Calcio d'angolo,Galatasaray. Calcio d'angolo causato da Denis Zakaria (Monaco).21:22

  124. 21'

    Tentativo fallito. Folarin Balogun (Monaco) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata di poco alto. Assist di Mohammed Salisu con suggerimento di testa da calcio d'angolo.21:21

  125. 20'

    Calcio d'angolo,Monaco. Calcio d'angolo causato da Ugurcan Çakir (Galatasaray).21:20

  126. 20'

    Tiro parato. Maghnes Akliouche (Monaco) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:20

  127. 20'

    Tiro respinto. Folarin Balogun (Monaco) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Caio Henrique.21:20

  129. 19'

    Baris Alper Yilmaz (Galatasaray) colpisce il palo sinistro con un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area.21:19

  130. 17'

    Tiro respinto. Gabriel Sara (Galatasaray) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Roland Sallai.21:17

  131. 16'

    Folarin Balogun (Monaco) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:16

  132. 16'

    Fallo di Abdülkerim Bardakci (Galatasaray).21:16

  133. 16'

    Tentativo fallito. Victor Osimhen (Galatasaray) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Ilkay Gündogan con cross.21:16

  135. 13'

    Tentativo fallito. Ilkay Gündogan (Galatasaray) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Ismail Jakobs con cross in seguito a un contropiede.21:13

  136. 12'

    Fuorigioco. Roland Sallai(Galatasaray) prova il lancio lungo, ma Victor Osimhen e' colto in fuorigioco.21:12

  137. 12'

    Fuorigioco. Vanderson(Monaco) prova il lancio lungo, ma Mohammed Salisu e' colto in fuorigioco.21:12

  138. 11'

    Calcio d'angolo,Monaco. Calcio d'angolo causato da Roland Sallai (Galatasaray).21:11

  139. 10'

    Lamine Camara (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:10

  141. 10'

    Fallo di Ilkay Gündogan (Galatasaray).21:10

  142. 8'

    Tentativo fallito. Denis Zakaria (Monaco) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.21:08

  143. 7'

    Aleksandr Golovin (Monaco) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:07

  144. 7'

    Fallo di Davinson Sánchez (Galatasaray).21:07

  145. 4'

    Fuorigioco. Baris Alper Yilmaz(Galatasaray) prova il lancio lungo, ma Victor Osimhen e' colto in fuorigioco.21:04

  147. 4'

    Fallo di Folarin Balogun (Monaco).21:03

  148. 4'

    Lucas Torreira (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03

  149. 2'

    Fuorigioco. Aleksandr Golovin(Monaco) prova il lancio lungo, ma Folarin Balogun e' colto in fuorigioco.21:02

  150. Inizia il Primo tempo.21:00

  151. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:52

  153. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Stade Louis-II
    Città: Monaco
    Capienza: 18500 spettatori19:52

Formazioni Monaco - Galatasaray

Monaco
Galatasaray
TITOLARI MONACO
  • (1) LUKÁS HRÁDECKY (P)
  • (12) CAIO HENRIQUE (D)
  • (22) MOHAMMED SALISU (D)
  • (2) VANDERSON (D)
  • (5) THILO KEHRER (D)
  • (18) TAKUMI MINAMINO (C)
  • (10) ALEKSANDR GOLOVIN (C)
  • (11) MAGHNES AKLIOUCHE (C)
  • (6) DENIS ZAKARIA (C)
  • (15) LAMINE CAMARA (C)
  • (9) FOLARIN BALOGUN (A)
PANCHINA MONACO
  • (28) MAMADOU COULIBALY (C)
  • (21) LUCAS MICHAL (A)
  • (16) PHILIPP KÖHN (P)
  • (19) GEORGE ILENIKHENA (A)
  • (14) MIKA BIERETH (A)
  • (8) PAUL POGBA (C)
  • (50) YANN LIENARD (P)
  • (17) STANIS IDUMBO (C)
  • (20) KASSOUM OUATTARA (D)
  • (4) JORDAN TEZE (D)
ALLENATORE MONACO
  • Sébastien Pocognoli
TITOLARI GALATASARAY
  • (1) UGURCAN ÇAKIR (P)
  • (42) ABDÜLKERIM BARDAKCI (D)
  • (4) ISMAIL JAKOBS (D)
  • (6) DAVINSON SÁNCHEZ (D)
  • (7) ROLAND SALLAI (D)
  • (20) ILKAY GÜNDOGAN (C)
  • (8) GABRIEL SARA (C)
  • (10) LEROY SANÉ (C)
  • (53) BARIS ALPER YILMAZ (C)
  • (34) LUCAS TORREIRA (C)
  • (45) VICTOR OSIMHEN (A)
PANCHINA GALATASARAY
  • (68) FURKAN KOÇAK (C)
  • (67) EYÜP KARASU (C)
  • (64) YUSUF KAHRAMAN (D)
  • (9) MAURO ICARDI (A)
  • (21) AHMED KUTUCU (A)
  • (19) GÜNAY GÜVENÇ (P)
  • (11) YUNUS AKGÜN (A)
  • (30) YUSUF DEMIR (A)
  • (18) BERKAN KUTLU (C)
  • (65) EGE ARAÇ (C)
  • (72) ÇAGRI BALTA (A)
  • (12) BATUHAN SEN (P)
ALLENATORE GALATASARAY
  • Okan Buruk
PREPARTITA

Monaco - Galatasaray è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 9 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Stade Louis-II di Monaco.
Arbitro di Monaco - Galatasaray sarà Danny Makkelie. Al VAR invece ci sarà Bram van Driessche.

Attualmente Monaco si trova 18° in classifica con 9 punti (frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta); invece Galatasaray si trova 17° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte).
Monaco ha segnato 7 gol e ne ha subiti 8; Galatasaray ha segnato 8 gol e ne ha subiti 8.

Monaco e Galatasaray si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match Monaco ha vinto 3 volte, Galatasaray ha vinto 1 volta mentre non ci sono mai stati pareggi.

Monaco-Galatasaray ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Monaco ha affrontato il Galatasaray in sei precedenti in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, vincendo nella metà di queste occasioni (3V, 1N, 2P). Il più recente risale all'ottobre 2000, con il Monaco che ha vinto per 4-2 in casa nella prima fase a gironi della competizione
  • Il Galatasaray ha vinto solo una delle ultime 10 trasferte contro squadre francesi nelle competizioni europee (2N, 7P), rimanendo senza successi nelle ultime cinque (2N, 3P) dopo la vittoria per 1-0 contro il Nantes in UEFA Champions League nel settembre 2001.
  • Il Galatasaray ha registrato in media solo 0.55 gol a partita in trasferta contro squadre francesi in competizioni europee (sei gol in 11 match) e non è riuscito ad andare a segno in nessuna delle ultime tre trasferte in Francia in questo tipo di competizioni: 0-0 contro il Bordeaux nel febbraio 2009, 0-5 contro il Paris SG nel dicembre 2019 e 0-0 contro il Marsiglia nel settembre 2021.
  • Il Monaco ha vinto solo una delle ultime otto partite di UEFA Champions League (4N, 3P), non riuscendo a vincere in nessuna di queste disputate in casa (2N, 1P).
  • Il Galatasaray ha vinto 3-0 in casa dell'Ajax nella sua ultima partita di UEFA Champions League in trasferta, ma solo una volta i turchi sono riusciti a vincere due sfide fuori casa di fila nella competizione (tre tra novembre 2012 e marzo 2013). Considerando le 26 squadre che hanno giocato almeno 50 trasferte in UEFA Champions League, solo l'Olympiakos (11%) ha una percentuale di vittorie più bassa del Galatasaray (13% - otto su 63).
  • Nessuna squadra ha segnato più rigori del Galatasaray in questa UEFA Champions League (tre). La squadra turca ha segnato il 37.5% dei suoi gol in questa competizione proprio su calcio di rigore (tre su otto), la percentuale più alta tra le squadre che hanno segnato più di una rete nel torneo in corso.
  • Folarin Balogun è uno dei nove giocatori ad aver registrato più di 100 recuperi offensivi (105) in questa UEFA Champions League; inoltre il giocatore del Monaco ha segnato in ognuna delle sue ultime due partite disputate con la squadra francese nella competizione (gol vs Bodø/Glimt e Pafos).
  • Solo Kylian Mbappé (nove) ha segnato più gol in questa UEFA Champions League di Victor Osimhen (sei), con il giocatore del Galatasaray che ha segnato i suoi sei gol in sole tre presenze nella competizione in corso. Inoltre, Osimhen ha anche segnato in ciascuna delle sue ultime otto sfide disputate nelle principali competizioni europee, mettendo a segno ben 12 gol in questa striscia.
  • Nessun giocatore ha effettuato più tiri (quindici) e in particolare nello specchio (sei) senza aver ancora trovato la rete in questa UEFA Champions League rispetto a Maghnes Akliouche del Monaco.
  • Leroy Sané è attualmente a 16 presenze senza gol in UEFA Champions League, la sua serie più lunga senza segnare nella competizione. Tuttavia, l’esterno del Galatasaray vanta tre partecipazioni al gol in due precedenti partite disputate contro il Monaco in Champions League (due gol e un assist con il Manchester City nel 2016-17).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

MonacoGalatasaray
Partite giocate55
Numero di partite vinte13
Numero di partite perse12
Numero di partite pareggiate30
Gol totali segnati68
Gol totali subiti87
Media gol subiti per partita1.61.4
Percentuale possesso palla44.850.2
Numero totale di passaggi20692228
Numero totale di passaggi riusciti17151870
Tiri nello specchio della porta2431
Percentuale di tiri in porta49.052.5
Numero totale di cross6995
Numero medio di cross riusciti1428
Duelli per partita vinti250253
Duelli per partita persi228239
Corner subiti2023
Corner guadagnati2419
Numero di punizioni a favore6251
Numero di punizioni concesse5659
Tackle totali9084
Percentuale di successo nei tackle60.057.1
Fuorigiochi totali29
Numero totale di cartellini gialli109
Numero totale di cartellini rossi01

Monaco - Galatasaray Live

Ford

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

NH Collection Paris Ponthieu Champs-Élysées

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio