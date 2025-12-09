Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:48

PSV Eindhoven - Atletico Madrid è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 9 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Philips Stadion di Eindhoven.

Arbitro di PSV Eindhoven - Atletico Madrid sarà Michael Oliver. Al VAR invece ci sarà Michael Salisbury.

Attualmente PSV Eindhoven si trova 19° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte); invece Atletico Madrid si trova 7° in classifica con 12 punti (frutto di 4 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).

PSV Eindhoven ha segnato 15 gol e ne ha subiti 11; Atletico Madrid ha segnato 15 gol e ne ha subiti 12.

PSV Eindhoven e Atletico Madrid si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match PSV Eindhoven non ha mai vinto, Atletico Madrid ha vinto 4 volte mentre i pareggi sono stati 2.

PSV Eindhoven-Atletico Madrid ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il PSV non ha ottenuto vittorie in sei partite contro l'Atlético Madrid (2N, 4P) e i "Colchoneros" sono la squadra che ha affrontato più volte nelle competizioni europee senza mai vincere.

Il PSV ha segnato solo un gol in sei partite di UEFA Champions League contro l'Atlético Madrid. Tra le squadre con almeno cinque gare contro un singolo avversario nella competizione, solo il Club Brugge contro il Borussia Dortmund ha una media gol inferiore (zero in cinque sfide).

Solo contro il Celtic (otto) e la Lokomotiv Mosca (sette) l'Atlético Madrid ha giocato più partite europee senza perdere piuttosto che contro il PSV (sei – 4V, 2N).

L'Atlético Madrid è imbattuto contro avversarie olandesi in UEFA Champions League in questo secolo, con sei vittorie e due pareggi totali, incluse le ultime quattro di fila (due contro il PSV nel 2016-17 e due contro il Feyenoord nel 2023-24).

Tredici delle ultime 17 vittorie dell'Atlético Madrid in UEFA Champions League sono arrivate nelle gare casalinghe. I Colchoneros hanno una striscia aperta di sei successi interni consecutivi nella competizione, ma hanno perso ciascuna delle ultime tre gare esterne in trasferta – solo una volta in Coppa Campioni/Champions League hanno subito quattro sconfitte di fila fuori casa (tra aprile e novembre 2022).

Il PSV ha vinto due delle ultime tre partite di UEFA Champions League con un margine di almeno tre gol (6-2 contro il Napoli e 4-1 contro il Liverpool). Si tratta dello stesso numero di vittorie con 3+ gol ottenuto nelle precedenti 138 partite di Coppa dei Campioni/Champions League (due).

L'Atlético Madrid ha segnato quattro gol vittoria al 90° minuto in UEFA Champions League dall'inizio della scorsa stagione, incluso uno contro l'Inter nell'ultima giornata. È il doppio rispetto a qualsiasi altra squadra (il Paris SG ne conta due) e rappresenta il 25% di tutti gol vittoria segnati al 90° minuto nella competizione in questo periodo (4/16).

Dall'inizio della scorsa stagione, il 68% dei gol dell'Atlético Madrid in UEFA Champions League (23/34) è arrivato da un coinvolgimento di Julián Alvarez o Antoine Griezmann: l'argentino ha partecipato a 13 di questi (10 gol, 3 assist), mentre il francese a 10 (7 gol, 3 assist).

Il centrocampista del PSV, Joey Veerman, ha completato 81 passaggi che rompono la linea in questa UEFA Champions League, più di ogni altro giocatore. Il 20% di questi passaggi sono stati diretti al compagno di squadra Ismael Saibari, il numero più alto per un calciatore verso un singolo compagno di squadra nella competizione in corso.

L'assist di Antoine Griezmann per il gol della vittoria nel finale dell'Atlético Madrid contro l'Inter alla quinta giornata lo rende il miglior assistman (14) del club in UEFA Champions League, oltre ad essere già il loro capocannoniere nella competizione (39 gol).

Pablo Barrios dell'Atlético Madrid è il giocatore Under 23 che ha effettuato più passaggi che rompono la linea avversaria (49) in questa stagione di UEFA Champions League, mentre solo Lamine Yamal (sei) ne ha realizzati più di Barrios (cinque) contro la linea difensiva avversaria in questo stesso gruppo di giocatori.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: