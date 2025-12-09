Virgilio Sport
PSV Eindhoven-Atletico Madrid: 2-3 - Champions 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Philips Stadion di Eindhoven
9 Dicembre 2025 ore 21:00
PSV Eindhoven
2
Atletico Madrid
3
Partita finita
Arbitro: Michael Oliver
  1. 10' 1-0 Guus Til
  2. 37' 1-1 Julián Alvarez
  3. 52' 1-2 Dávid Hancko
  4. 56' 1-3 Alexander Sørloth
  5. 85' 2-3 Ricardo Pepi
0'
45'
90'
90'
95'

Incontro terminato, PSV Eindhoven 2, Atletico Madrid 3.

  1. 90'+6'

    Secondo tempo terminato, PSV Eindhoven 2, Atletico Madrid 3.22:53

  3. 90'+5'

    Calcio d'angolo,PSV Eindhoven. Calcio d'angolo causato da Thiago Almada (Atletico Madrid).22:52

  4. 90'+5'

    Tiro respinto. Mauro Júnior (PSV Eindhoven) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Sergiño Dest.22:52

  5. 90'+5'

    Calcio d'angolo,PSV Eindhoven. Calcio d'angolo causato da Nahuel Molina (Atletico Madrid).22:52

  6. 90'+3'

    Tentativo fallito. Ricardo Pepi (PSV Eindhoven) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Dennis Man con suggerimento di testa in seguito a un calcio da fermo.22:50

  7. 90'+2'

    Matteo Ruggeri (Atletico Madrid) e' ammonito per fallo.22:49

  9. 90'+2'

    Dennis Man (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:49

  10. 90'+2'

    Fallo di Matteo Ruggeri (Atletico Madrid).22:49

  11. 90'+1'

    Calcio d'angolo,Atletico Madrid. Calcio d'angolo causato da Joey Veerman (PSV Eindhoven).22:48

  12. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:48

  13. 90'

    Tentativo fallito. Armando Obispo (PSV Eindhoven) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra. Assist di Anass Salah-Eddine con cross.22:47

  15. 89'

    Sostituzione, Atletico Madrid. Robin Le Normand sostituisce Giuliano Simeone.22:47

  16. 88'

    Joey Veerman (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:45

  17. 88'

    Fallo di Julián Alvarez (Atletico Madrid).22:45

  18. 85'

    Giuliano Simeone (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:43

  19. 85'

    Fallo di Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven).22:43

  21. 85'

    Gol! PSV Eindhoven 2, Atletico Madrid 3. Ricardo Pepi (PSV Eindhoven) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ivan Perisic con suggerimento di testa da calcio d'angolo.22:42

  22. 84'

    Calcio d'angolo,PSV Eindhoven. Calcio d'angolo causato da Giuliano Simeone (Atletico Madrid).22:41

  23. 82'

    Fuorigioco. Ivan Perisic(PSV Eindhoven) prova il lancio lungo, ma Ricardo Pepi e' colto in fuorigioco.22:40

  24. 81'

    Sostituzione, PSV Eindhoven. Ivan Perisic sostituisce Couhaib Driouech.22:38

  25. 81'

    Conor Gallagher (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:38

  27. 81'

    Fallo di Ricardo Pepi (PSV Eindhoven).22:38

  28. 77'

    Fallo di Matteo Ruggeri (Atletico Madrid).22:34

  29. 77'

    Dennis Man (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:34

  30. 76'

    Sostituzione, Atletico Madrid. Antoine Griezmann sostituisce Koke.22:33

  31. 76'

    Sostituzione, Atletico Madrid. Thiago Almada sostituisce Alexander Sørloth.22:33

  33. 75'

    Tiro parato. Conor Gallagher (Atletico Madrid) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Alexander Sørloth.22:32

  34. 74'

    Tentativo fallito. Armando Obispo (PSV Eindhoven) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola tira alto. Assist di Joey Veerman con cross da calcio d'angolo.22:31

  35. 73'

    Calcio d'angolo,PSV Eindhoven. Calcio d'angolo causato da Marc Pubill (Atletico Madrid).22:31

  36. 73'

    Sostituzione, PSV Eindhoven. Ricardo Pepi sostituisce Guus Til.22:30

  37. 73'

    Calcio d'angolo,PSV Eindhoven. Calcio d'angolo causato da Marc Pubill (Atletico Madrid).22:30

  39. 73'

    Tiro respinto. Couhaib Driouech (PSV Eindhoven) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Ismael Saibari con passaggio filtrante.22:30

  40. 70'

    Pablo Barrios (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:27

  41. 70'

    Fallo di Ismael Saibari (PSV Eindhoven).22:27

  42. 69'

    Sostituzione, Atletico Madrid. Conor Gallagher sostituisce Nico González.22:26

  43. 67'

    Fuorigioco. Pablo Barrios(Atletico Madrid) prova il lancio lungo, ma Matteo Ruggeri e' colto in fuorigioco.22:25

  45. 66'

    Tentativo fallito. Giuliano Simeone (Atletico Madrid) un tiro di destro da fuori area di poco alto sulla destra. Assist di Alexander Sørloth.22:23

  46. 65'

    Tentativo fallito. Sergiño Dest (PSV Eindhoven) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.22:22

  47. 65'

    Calcio d'angolo,PSV Eindhoven. Calcio d'angolo causato da Nico González (Atletico Madrid).22:22

  48. 64'

    Fallo di Koke (Atletico Madrid).22:21

  49. 64'

    Mauro Júnior (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:21

  51. 63'

    Fallo di mano di Giuliano Simeone (Atletico Madrid).22:20

  52. 62'

    Tentativo fallito. Couhaib Driouech (PSV Eindhoven) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra da calcio d'angolo.22:19

  53. 62'

    Calcio d'angolo,PSV Eindhoven. Calcio d'angolo causato da Matteo Ruggeri (Atletico Madrid).22:19

  54. 60'

    Fallo di Alexander Sørloth (Atletico Madrid).22:17

  55. 60'

    Armando Obispo (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:17

  57. 59'

    Sostituzione, PSV Eindhoven. Dennis Man sostituisce Paul Wanner.22:16

  58. 59'

    Sostituzione, PSV Eindhoven. Armando Obispo sostituisce Yarek Gasiorowski.22:16

  59. 58'

    Calcio d'angolo,PSV Eindhoven. Calcio d'angolo causato da Marc Pubill (Atletico Madrid).22:15

  60. 56'

    Gol! PSV Eindhoven 1, Atletico Madrid 3. Alexander Sørloth (Atletico Madrid) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Pablo Barrios.22:13

  61. 54'

    Yarek Gasiorowski (PSV Eindhoven) e' ammonito per fallo.22:11

  63. 54'

    Julián Alvarez (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:11

  64. 54'

    Fallo di Yarek Gasiorowski (PSV Eindhoven).22:11

  65. 52'

    Gol! PSV Eindhoven 1, Atletico Madrid 2. Dávid Hancko (Atletico Madrid) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a destra da calcio d'angolo.

    Guarda la scheda del giocatore Dávid Hancko22:09

  66. 52'

    Tiro parato. Nahuel Molina (Atletico Madrid) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:09

  67. 51'

    Calcio d'angolo,Atletico Madrid. Calcio d'angolo causato da Sergiño Dest (PSV Eindhoven).22:09

  69. 50'

    Pablo Barrios (Atletico Madrid) e' ammonito per fallo.22:08

  70. 50'

    Fallo di Pablo Barrios (Atletico Madrid).22:07

  71. 50'

    Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:07

  72. 49'

    Tiro parato. Joey Veerman (PSV Eindhoven) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Couhaib Driouech.22:06

  73. 48'

    Giuliano Simeone (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:05

  75. 48'

    Fallo di Jerdy Schouten (PSV Eindhoven).22:05

  76. 47'

    Giuliano Simeone (Atletico Madrid) e' ammonito.22:05

  77. 46'

    Calcio d'angolo,PSV Eindhoven. Calcio d'angolo causato da Nahuel Molina (Atletico Madrid).22:04

  78. 46'

    Marc Pubill (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:03

  79. 46'

    Fallo di Ismael Saibari (PSV Eindhoven).22:03

  81. Inizia il Secondo tempo PSV Eindhoven 1, Atletico Madrid 1.22:03

  82. 45'+2'

    Primo tempo terminato, PSV Eindhoven 1, Atletico Madrid 1.21:47

  83. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:45

  84. 45'

    Tiro respinto. Alexander Sørloth (Atletico Madrid) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Nico González.21:44

  85. 43'

    Tiro parato. Alexander Sørloth (Atletico Madrid) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Julián Alvarez.21:43

  87. 42'

    Tentativo fallito. Couhaib Driouech (PSV Eindhoven) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Matej Kovár in seguito a un contropiede.21:41

  88. 42'

    Tiro parato. Julián Alvarez (Atletico Madrid) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra.21:41

  89. 41'

    Mauro Júnior (PSV Eindhoven) e' ammonito per fallo.21:40

  90. 41'

    Nico González (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:40

  91. 41'

    Fallo di Mauro Júnior (PSV Eindhoven).21:40

  93. 40'

    Fallo di Pablo Barrios (Atletico Madrid).21:39

  94. 40'

    Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:39

  95. 39'

    Fallo di Giuliano Simeone (Atletico Madrid).21:38

  96. 39'

    Yarek Gasiorowski (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:38

  97. 37'

    Gol! PSV Eindhoven 1, Atletico Madrid 1. Julián Alvarez (Atletico Madrid) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Alexander Sørloth.21:36

  99. 36'

    Tentativo fallito. Pablo Barrios (Atletico Madrid) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Giuliano Simeone da calcio d'angolo.21:36

  100. 36'

    Calcio d'angolo,Atletico Madrid. Calcio d'angolo causato da Matej Kovár (PSV Eindhoven).21:35

  101. 36'

    Tiro parato. Pablo Barrios (Atletico Madrid) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Koke.21:35

  102. 35'

    Calcio d'angolo,Atletico Madrid. Calcio d'angolo causato da Yarek Gasiorowski (PSV Eindhoven).21:34

  103. 35'

    Tiro respinto. Julián Alvarez (Atletico Madrid) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Marc Pubill.21:34

  105. 33'

    Jerdy Schouten (PSV Eindhoven) e' ammonito per fallo.21:32

  106. 33'

    Tentativo fallito. Pablo Barrios (Atletico Madrid) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Julián Alvarez.21:32

  107. 29'

    Fallo di Nico González (Atletico Madrid).21:28

  108. 29'

    Paul Wanner (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:28

  109. 28'

    Fuorigioco. Couhaib Driouech(PSV Eindhoven) prova il lancio lungo, ma Ismael Saibari e' colto in fuorigioco.21:27

  111. 28'

    Pablo Barrios (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:27

  112. 28'

    Fallo di Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven).21:27

  113. 27'

    Gara riprende.21:26

  114. 25'

    Gara momentaneamente sospesa, Dávid Hancko (Atletico Madrid) per infortunio.21:25

  115. 24'

    Tentativo fallito. Alexander Sørloth (Atletico Madrid) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Julián Alvarez con cross.21:23

  117. 20'

    Ismael Saibari (PSV Eindhoven) e' ammonito per fallo.21:19

  118. 20'

    Koke (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:19

  119. 20'

    Fallo di Ismael Saibari (PSV Eindhoven).21:19

  120. 20'

    Fallo di Julián Alvarez (Atletico Madrid).21:19

  121. 20'

    Jerdy Schouten (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19

  123. 17'

    Tiro respinto. Ismael Saibari (PSV Eindhoven) un tiro di destro da centro area. Assist di Couhaib Driouech.21:16

  124. 16'

    Fuorigioco. Julián Alvarez(Atletico Madrid) prova il lancio lungo, ma Alexander Sørloth e' colto in fuorigioco.21:15

  125. 15'

    Fallo di mano di Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven).21:14

  126. 14'

    Calcio d'angolo,Atletico Madrid. Calcio d'angolo causato da Mauro Júnior (PSV Eindhoven).21:13

  127. 13'

    Tentativo fallito. Couhaib Driouech (PSV Eindhoven) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Guus Til in seguito a un contropiede.21:12

  129. 12'

    Fallo di Paul Wanner (PSV Eindhoven).21:11

  130. 12'

    Nico González (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:11

  131. 11'

    Jerdy Schouten (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:10

  132. 11'

    Fallo di Nico González (Atletico Madrid).21:10

  133. 10'

    Gol! PSV Eindhoven 1, Atletico Madrid 0. Guus Til (PSV Eindhoven) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Couhaib Driouech.21:09

  135. 8'

    Fallo di mano di Koke (Atletico Madrid).21:07

  136. 5'

    Tiro parato. Nico González (Atletico Madrid) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Julián Alvarez.21:05

  137. 3'

    Fallo di Alexander Sørloth (Atletico Madrid).21:03

  138. 3'

    Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03

  139. 2'

    Fuorigioco. Matteo Ruggeri(Atletico Madrid) prova il lancio lungo, ma Alexander Sørloth e' colto in fuorigioco.21:01

  141. Ismael Saibari (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:00

  142. Fallo di Marc Pubill (Atletico Madrid).21:00

  143. Inizia il Primo tempo.21:00

  144. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:48

  146. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Philips Stadion
    Città: Eindhoven
    Capienza: 35000 spettatori19:48

Formazioni PSV Eindhoven - Atletico Madrid

PSV Eindhoven
Atletico Madrid
TITOLARI PSV EINDHOVEN
  • (32) MATEJ KOVÁR (P)
  • (3) YAREK GASIOROWSKI (D)
  • (2) ANASS SALAH-EDDINE (D)
  • (22) JERDY SCHOUTEN (D)
  • (8) SERGIÑO DEST (D)
  • (23) JOEY VEERMAN (C)
  • (10) PAUL WANNER (C)
  • (17) MAURO JÚNIOR (C)
  • (34) ISMAEL SAIBARI (A)
  • (20) GUUS TIL (A)
  • (11) COUHAIB DRIOUECH (A)
PANCHINA PSV EINDHOVEN
  • (31) NOAH FERNANDEZ (C)
  • (5) IVAN PERISIC (A)
  • (1) NICK OLIJ (P)
  • (25) KILIANN SILDILLIA (D)
  • (6) RYAN FLAMINGO (D)
  • (27) DENNIS MAN (A)
  • (39) ADAMO NAGALO (D)
  • (4) ARMANDO OBISPO (D)
  • (24) NIEK SCHIKS (P)
  • (19) ESMIR BAJRAKTAREVIC (A)
  • (9) RICARDO PEPI (A)
ALLENATORE PSV EINDHOVEN
  • Peter Bosz
TITOLARI ATLETICO MADRID
  • (13) JAN OBLAK (P)
  • (3) MATTEO RUGGERI (D)
  • (16) NAHUEL MOLINA (D)
  • (17) DÁVID HANCKO (D)
  • (18) MARC PUBILL (D)
  • (20) GIULIANO SIMEONE (C)
  • (8) PABLO BARRIOS (C)
  • (23) NICO GONZÁLEZ (C)
  • (6) KOKE (C)
  • (19) JULIÁN ALVAREZ (A)
  • (9) ALEXANDER SØRLOTH (A)
PANCHINA ATLETICO MADRID
  • (11) THIAGO ALMADA (C)
  • (1) JUAN MUSSO (P)
  • (21) JAVI GALÁN (D)
  • (5) JOHNNY CARDOSO (C)
  • (24) ROBIN LE NORMAND (D)
  • (12) CARLOS MARTÍN (A)
  • (32) JAVIER BOÑAR (D)
  • (4) CONOR GALLAGHER (C)
  • (31) SALVI ESQUIVEL (P)
  • (7) ANTOINE GRIEZMANN (A)
  • (22) GIACOMO RASPADORI (A)
  • (30) DANI MARTINEZ (D)
ALLENATORE ATLETICO MADRID
  • Diego Simeone
PREPARTITA

PSV Eindhoven - Atletico Madrid è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 9 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Philips Stadion di Eindhoven.
Arbitro di PSV Eindhoven - Atletico Madrid sarà Michael Oliver. Al VAR invece ci sarà Michael Salisbury.

Attualmente PSV Eindhoven si trova 19° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte); invece Atletico Madrid si trova 7° in classifica con 12 punti (frutto di 4 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).
PSV Eindhoven ha segnato 15 gol e ne ha subiti 11; Atletico Madrid ha segnato 15 gol e ne ha subiti 12.

PSV Eindhoven e Atletico Madrid si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match PSV Eindhoven non ha mai vinto, Atletico Madrid ha vinto 4 volte mentre i pareggi sono stati 2.

PSV Eindhoven-Atletico Madrid ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il PSV non ha ottenuto vittorie in sei partite contro l'Atlético Madrid (2N, 4P) e i "Colchoneros" sono la squadra che ha affrontato più volte nelle competizioni europee senza mai vincere.
  • Il PSV ha segnato solo un gol in sei partite di UEFA Champions League contro l'Atlético Madrid. Tra le squadre con almeno cinque gare contro un singolo avversario nella competizione, solo il Club Brugge contro il Borussia Dortmund ha una media gol inferiore (zero in cinque sfide).
  • Solo contro il Celtic (otto) e la Lokomotiv Mosca (sette) l'Atlético Madrid ha giocato più partite europee senza perdere piuttosto che contro il PSV (sei – 4V, 2N).
  • L'Atlético Madrid è imbattuto contro avversarie olandesi in UEFA Champions League in questo secolo, con sei vittorie e due pareggi totali, incluse le ultime quattro di fila (due contro il PSV nel 2016-17 e due contro il Feyenoord nel 2023-24).
  • Tredici delle ultime 17 vittorie dell'Atlético Madrid in UEFA Champions League sono arrivate nelle gare casalinghe. I Colchoneros hanno una striscia aperta di sei successi interni consecutivi nella competizione, ma hanno perso ciascuna delle ultime tre gare esterne in trasferta – solo una volta in Coppa Campioni/Champions League hanno subito quattro sconfitte di fila fuori casa (tra aprile e novembre 2022).
  • Il PSV ha vinto due delle ultime tre partite di UEFA Champions League con un margine di almeno tre gol (6-2 contro il Napoli e 4-1 contro il Liverpool). Si tratta dello stesso numero di vittorie con 3+ gol ottenuto nelle precedenti 138 partite di Coppa dei Campioni/Champions League (due).
  • L'Atlético Madrid ha segnato quattro gol vittoria al 90° minuto in UEFA Champions League dall'inizio della scorsa stagione, incluso uno contro l'Inter nell'ultima giornata. È il doppio rispetto a qualsiasi altra squadra (il Paris SG ne conta due) e rappresenta il 25% di tutti gol vittoria segnati al 90° minuto nella competizione in questo periodo (4/16).
  • Dall'inizio della scorsa stagione, il 68% dei gol dell'Atlético Madrid in UEFA Champions League (23/34) è arrivato da un coinvolgimento di Julián Alvarez o Antoine Griezmann: l'argentino ha partecipato a 13 di questi (10 gol, 3 assist), mentre il francese a 10 (7 gol, 3 assist).
  • Il centrocampista del PSV, Joey Veerman, ha completato 81 passaggi che rompono la linea in questa UEFA Champions League, più di ogni altro giocatore. Il 20% di questi passaggi sono stati diretti al compagno di squadra Ismael Saibari, il numero più alto per un calciatore verso un singolo compagno di squadra nella competizione in corso.
  • L'assist di Antoine Griezmann per il gol della vittoria nel finale dell'Atlético Madrid contro l'Inter alla quinta giornata lo rende il miglior assistman (14) del club in UEFA Champions League, oltre ad essere già il loro capocannoniere nella competizione (39 gol).
  • Pablo Barrios dell'Atlético Madrid è il giocatore Under 23 che ha effettuato più passaggi che rompono la linea avversaria (49) in questa stagione di UEFA Champions League, mentre solo Lamine Yamal (sei) ne ha realizzati più di Barrios (cinque) contro la linea difensiva avversaria in questo stesso gruppo di giocatori.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

PSV EindhovenAtletico Madrid
Partite giocate55
Numero di partite vinte23
Numero di partite perse12
Numero di partite pareggiate20
Gol totali segnati1312
Gol totali subiti810
Media gol subiti per partita1.62.0
Percentuale possesso palla54.451.8
Numero totale di passaggi24082576
Numero totale di passaggi riusciti20542247
Tiri nello specchio della porta2029
Percentuale di tiri in porta47.653.7
Numero totale di cross86110
Numero medio di cross riusciti1226
Duelli per partita vinti239222
Duelli per partita persi245235
Corner subiti3619
Corner guadagnati2531
Numero di punizioni a favore4045
Numero di punizioni concesse4952
Tackle totali9380
Percentuale di successo nei tackle55.961.3
Fuorigiochi totali106
Numero totale di cartellini gialli76
Numero totale di cartellini rossi00

PSV Eindhoven - Atletico Madrid Live

