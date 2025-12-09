Incontro terminato, PSV Eindhoven 2, Atletico Madrid 3.
Secondo tempo terminato, PSV Eindhoven 2, Atletico Madrid 3.22:53
Calcio d'angolo,PSV Eindhoven. Calcio d'angolo causato da Thiago Almada (Atletico Madrid).22:52
Tiro respinto. Mauro Júnior (PSV Eindhoven) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Sergiño Dest.22:52
Calcio d'angolo,PSV Eindhoven. Calcio d'angolo causato da Nahuel Molina (Atletico Madrid).22:52
Tentativo fallito. Ricardo Pepi (PSV Eindhoven) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Dennis Man con suggerimento di testa in seguito a un calcio da fermo.22:50
Matteo Ruggeri (Atletico Madrid) e' ammonito per fallo.22:49
Dennis Man (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:49
Fallo di Matteo Ruggeri (Atletico Madrid).22:49
Calcio d'angolo,Atletico Madrid. Calcio d'angolo causato da Joey Veerman (PSV Eindhoven).22:48
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:48
Tentativo fallito. Armando Obispo (PSV Eindhoven) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra. Assist di Anass Salah-Eddine con cross.22:47
Sostituzione, Atletico Madrid. Robin Le Normand sostituisce Giuliano Simeone.22:47
Joey Veerman (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:45
Fallo di Julián Alvarez (Atletico Madrid).22:45
Giuliano Simeone (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:43
Fallo di Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven).22:43
Gol! PSV Eindhoven 2, Atletico Madrid 3. Ricardo Pepi (PSV Eindhoven) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ivan Perisic con suggerimento di testa da calcio d'angolo.22:42
Calcio d'angolo,PSV Eindhoven. Calcio d'angolo causato da Giuliano Simeone (Atletico Madrid).22:41
Fuorigioco. Ivan Perisic(PSV Eindhoven) prova il lancio lungo, ma Ricardo Pepi e' colto in fuorigioco.22:40
Sostituzione, PSV Eindhoven. Ivan Perisic sostituisce Couhaib Driouech.22:38
Conor Gallagher (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:38
Fallo di Ricardo Pepi (PSV Eindhoven).22:38
Fallo di Matteo Ruggeri (Atletico Madrid).22:34
Dennis Man (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:34
Sostituzione, Atletico Madrid. Antoine Griezmann sostituisce Koke.22:33
Sostituzione, Atletico Madrid. Thiago Almada sostituisce Alexander Sørloth.22:33
Tiro parato. Conor Gallagher (Atletico Madrid) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Alexander Sørloth.22:32
Tentativo fallito. Armando Obispo (PSV Eindhoven) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola tira alto. Assist di Joey Veerman con cross da calcio d'angolo.22:31
Calcio d'angolo,PSV Eindhoven. Calcio d'angolo causato da Marc Pubill (Atletico Madrid).22:31
Sostituzione, PSV Eindhoven. Ricardo Pepi sostituisce Guus Til.22:30
Calcio d'angolo,PSV Eindhoven. Calcio d'angolo causato da Marc Pubill (Atletico Madrid).22:30
Tiro respinto. Couhaib Driouech (PSV Eindhoven) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Ismael Saibari con passaggio filtrante.22:30
Pablo Barrios (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:27
Fallo di Ismael Saibari (PSV Eindhoven).22:27
Sostituzione, Atletico Madrid. Conor Gallagher sostituisce Nico González.22:26
Fuorigioco. Pablo Barrios(Atletico Madrid) prova il lancio lungo, ma Matteo Ruggeri e' colto in fuorigioco.22:25
Tentativo fallito. Giuliano Simeone (Atletico Madrid) un tiro di destro da fuori area di poco alto sulla destra. Assist di Alexander Sørloth.22:23
Tentativo fallito. Sergiño Dest (PSV Eindhoven) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.22:22
Calcio d'angolo,PSV Eindhoven. Calcio d'angolo causato da Nico González (Atletico Madrid).22:22
Fallo di Koke (Atletico Madrid).22:21
Mauro Júnior (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:21
Fallo di mano di Giuliano Simeone (Atletico Madrid).22:20
Tentativo fallito. Couhaib Driouech (PSV Eindhoven) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra da calcio d'angolo.22:19
Calcio d'angolo,PSV Eindhoven. Calcio d'angolo causato da Matteo Ruggeri (Atletico Madrid).22:19
Fallo di Alexander Sørloth (Atletico Madrid).22:17
Armando Obispo (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:17
Sostituzione, PSV Eindhoven. Dennis Man sostituisce Paul Wanner.22:16
Sostituzione, PSV Eindhoven. Armando Obispo sostituisce Yarek Gasiorowski.22:16
Calcio d'angolo,PSV Eindhoven. Calcio d'angolo causato da Marc Pubill (Atletico Madrid).22:15
Gol! PSV Eindhoven 1, Atletico Madrid 3. Alexander Sørloth (Atletico Madrid) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Pablo Barrios.22:13
Yarek Gasiorowski (PSV Eindhoven) e' ammonito per fallo.22:11
Julián Alvarez (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:11
Fallo di Yarek Gasiorowski (PSV Eindhoven).22:11
Gol! PSV Eindhoven 1, Atletico Madrid 2. Dávid Hancko (Atletico Madrid) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a destra da calcio d'angolo.
Guarda la scheda del giocatore Dávid Hancko22:09
Tiro parato. Nahuel Molina (Atletico Madrid) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:09
Calcio d'angolo,Atletico Madrid. Calcio d'angolo causato da Sergiño Dest (PSV Eindhoven).22:09
Pablo Barrios (Atletico Madrid) e' ammonito per fallo.22:08
Fallo di Pablo Barrios (Atletico Madrid).22:07
Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:07
Tiro parato. Joey Veerman (PSV Eindhoven) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Couhaib Driouech.22:06
Giuliano Simeone (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:05
Fallo di Jerdy Schouten (PSV Eindhoven).22:05
Giuliano Simeone (Atletico Madrid) e' ammonito.22:05
Calcio d'angolo,PSV Eindhoven. Calcio d'angolo causato da Nahuel Molina (Atletico Madrid).22:04
Marc Pubill (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:03
Fallo di Ismael Saibari (PSV Eindhoven).22:03
Inizia il Secondo tempo PSV Eindhoven 1, Atletico Madrid 1.22:03
Primo tempo terminato, PSV Eindhoven 1, Atletico Madrid 1.21:47
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:45
Tiro respinto. Alexander Sørloth (Atletico Madrid) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Nico González.21:44
Tiro parato. Alexander Sørloth (Atletico Madrid) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Julián Alvarez.21:43
Tentativo fallito. Couhaib Driouech (PSV Eindhoven) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Matej Kovár in seguito a un contropiede.21:41
Tiro parato. Julián Alvarez (Atletico Madrid) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra.21:41
Mauro Júnior (PSV Eindhoven) e' ammonito per fallo.21:40
Nico González (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:40
Fallo di Mauro Júnior (PSV Eindhoven).21:40
Fallo di Pablo Barrios (Atletico Madrid).21:39
Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:39
Fallo di Giuliano Simeone (Atletico Madrid).21:38
Yarek Gasiorowski (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:38
Gol! PSV Eindhoven 1, Atletico Madrid 1. Julián Alvarez (Atletico Madrid) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Alexander Sørloth.21:36
Tentativo fallito. Pablo Barrios (Atletico Madrid) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Giuliano Simeone da calcio d'angolo.21:36
Calcio d'angolo,Atletico Madrid. Calcio d'angolo causato da Matej Kovár (PSV Eindhoven).21:35
Tiro parato. Pablo Barrios (Atletico Madrid) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Koke.21:35
Calcio d'angolo,Atletico Madrid. Calcio d'angolo causato da Yarek Gasiorowski (PSV Eindhoven).21:34
Tiro respinto. Julián Alvarez (Atletico Madrid) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Marc Pubill.21:34
Jerdy Schouten (PSV Eindhoven) e' ammonito per fallo.21:32
Tentativo fallito. Pablo Barrios (Atletico Madrid) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Julián Alvarez.21:32
Fallo di Nico González (Atletico Madrid).21:28
Paul Wanner (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:28
Fuorigioco. Couhaib Driouech(PSV Eindhoven) prova il lancio lungo, ma Ismael Saibari e' colto in fuorigioco.21:27
Pablo Barrios (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:27
Fallo di Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven).21:27
Gara riprende.21:26
Gara momentaneamente sospesa, Dávid Hancko (Atletico Madrid) per infortunio.21:25
Tentativo fallito. Alexander Sørloth (Atletico Madrid) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Julián Alvarez con cross.21:23
Ismael Saibari (PSV Eindhoven) e' ammonito per fallo.21:19
Koke (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:19
Fallo di Ismael Saibari (PSV Eindhoven).21:19
Fallo di Julián Alvarez (Atletico Madrid).21:19
Jerdy Schouten (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19
Tiro respinto. Ismael Saibari (PSV Eindhoven) un tiro di destro da centro area. Assist di Couhaib Driouech.21:16
Fuorigioco. Julián Alvarez(Atletico Madrid) prova il lancio lungo, ma Alexander Sørloth e' colto in fuorigioco.21:15
Fallo di mano di Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven).21:14
Calcio d'angolo,Atletico Madrid. Calcio d'angolo causato da Mauro Júnior (PSV Eindhoven).21:13
Tentativo fallito. Couhaib Driouech (PSV Eindhoven) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Guus Til in seguito a un contropiede.21:12
Fallo di Paul Wanner (PSV Eindhoven).21:11
Nico González (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:11
Jerdy Schouten (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:10
Fallo di Nico González (Atletico Madrid).21:10
Gol! PSV Eindhoven 1, Atletico Madrid 0. Guus Til (PSV Eindhoven) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Couhaib Driouech.21:09
Fallo di mano di Koke (Atletico Madrid).21:07
Tiro parato. Nico González (Atletico Madrid) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Julián Alvarez.21:05
Fallo di Alexander Sørloth (Atletico Madrid).21:03
Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03
Fuorigioco. Matteo Ruggeri(Atletico Madrid) prova il lancio lungo, ma Alexander Sørloth e' colto in fuorigioco.21:01
Ismael Saibari (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:00
Fallo di Marc Pubill (Atletico Madrid).21:00
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:48
Dove si gioca la partita:
Stadio: Philips Stadion
Città: Eindhoven
Capienza: 35000 spettatori19:48
PSV Eindhoven - Atletico Madrid è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 9 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Philips Stadion di Eindhoven.
Arbitro di PSV Eindhoven - Atletico Madrid sarà Michael Oliver. Al VAR invece ci sarà Michael Salisbury.
Attualmente PSV Eindhoven si trova 19° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte); invece Atletico Madrid si trova 7° in classifica con 12 punti (frutto di 4 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).
PSV Eindhoven ha segnato 15 gol e ne ha subiti 11; Atletico Madrid ha segnato 15 gol e ne ha subiti 12.
PSV Eindhoven e Atletico Madrid si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match PSV Eindhoven non ha mai vinto, Atletico Madrid ha vinto 4 volte mentre i pareggi sono stati 2.
PSV Eindhoven-Atletico Madrid ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|PSV Eindhoven
|Atletico Madrid
|Partite giocate
|5
|5
|Numero di partite vinte
|2
|3
|Numero di partite perse
|1
|2
|Numero di partite pareggiate
|2
|0
|Gol totali segnati
|13
|12
|Gol totali subiti
|8
|10
|Media gol subiti per partita
|1.6
|2.0
|Percentuale possesso palla
|54.4
|51.8
|Numero totale di passaggi
|2408
|2576
|Numero totale di passaggi riusciti
|2054
|2247
|Tiri nello specchio della porta
|20
|29
|Percentuale di tiri in porta
|47.6
|53.7
|Numero totale di cross
|86
|110
|Numero medio di cross riusciti
|12
|26
|Duelli per partita vinti
|239
|222
|Duelli per partita persi
|245
|235
|Corner subiti
|36
|19
|Corner guadagnati
|25
|31
|Numero di punizioni a favore
|40
|45
|Numero di punizioni concesse
|49
|52
|Tackle totali
|93
|80
|Percentuale di successo nei tackle
|55.9
|61.3
|Fuorigiochi totali
|10
|6
|Numero totale di cartellini gialli
|7
|6
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
