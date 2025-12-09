Incontro terminato, Tottenham Hotspur 3, Slavia Praga 0.
Secondo tempo terminato, Tottenham Hotspur 3, Slavia Praga 0.22:51
Fuorigioco. Muhammed Cham(Slavia Praga) prova il lancio lungo, ma Christos Zafeiris e' colto in fuorigioco.22:51
Tiro parato. Muhammed Cham (Slavia Praga) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Youssoupha Mbodji.22:49
Fallo di Cristian Romero (Tottenham Hotspur).22:49
Lukás Provod (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:49
Calcio d'angolo,Tottenham Hotspur. Calcio d'angolo causato da Jindrich Stanek (Slavia Praga).22:48
Tiro parato. Mathys Tel (Tottenham Hotspur) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Randal Kolo Muani.22:48
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:47
Tentativo fallito. Xavi Simons (Tottenham Hotspur) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla destra.22:47
Tiro parato. Djed Spence (Tottenham Hotspur) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Micky van de Ven.22:47
Calcio d'angolo,Tottenham Hotspur. Calcio d'angolo causato da Tomás Vlcek (Slavia Praga).22:46
Micky van de Ven (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:44
Fallo di Erik Prekop (Slavia Praga).22:44
Calcio d'angolo,Slavia Praga. Calcio d'angolo causato da Micky van de Ven (Tottenham Hotspur).22:42
Tiro respinto. Lukás Provod (Slavia Praga) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Tomás Holes.22:42
Tentativo fallito. Christos Zafeiris (Slavia Praga) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola che esce di molto sulla sinistra.22:41
Fallo di Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur).22:40
David Moses (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:40
Fallo di Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur).22:38
Muhammed Cham (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:38
Sostituzione, Slavia Praga. Youssoupha Mbodji sostituisce Youssoupha Sanyang.22:37
Gol! Tottenham Hotspur 3, Slavia Praga 0. Xavi Simons (Tottenham Hotspur) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:36
Rigore per Tottenham Hotspur. Xavi Simons e'stato atterrato in area di rigore.22:35
Rigore concesso da Igoh Ogbu (Slavia Praga) per un fallo in area.22:35
Fallo di Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur).22:34
Youssoupha Sanyang (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34
Sostituzione, Tottenham Hotspur. Lucas Bergvall sostituisce Wilson Odobert.22:33
Sostituzione, Slavia Praga. Muhammed Cham sostituisce Michal Sadílek.22:33
Calcio d'angolo,Tottenham Hotspur. Calcio d'angolo causato da Youssoupha Sanyang (Slavia Praga).22:31
Calcio d'angolo,Tottenham Hotspur. Calcio d'angolo causato da Jindrich Stanek (Slavia Praga).22:30
Tiro respinto. Xavi Simons (Tottenham Hotspur) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Djed Spence.22:30
João Palhinha (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:29
Fallo di Michal Sadílek (Slavia Praga).22:29
Fallo di Pape Matar Sarr (Tottenham Hotspur).22:28
Erik Prekop (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:28
Tiro parato. Michal Sadílek (Slavia Praga) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Lukás Provod.22:27
Sostituzione, Tottenham Hotspur. Ben Davies sostituisce Pedro Porro.22:25
Sostituzione, Tottenham Hotspur. Randal Kolo Muani sostituisce Richarlison.22:25
Guglielmo Vicario (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24
Fallo di Michal Sadílek (Slavia Praga).22:24
Tiro respinto. Lukás Provod (Slavia Praga) un tiro di destro da fuori area. Assist di Youssoupha Sanyang.22:24
Fallo di Richarlison (Tottenham Hotspur).22:22
Igoh Ogbu (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22
Tiro parato. Pape Matar Sarr (Tottenham Hotspur) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:20
Tiro parato. Mathys Tel (Tottenham Hotspur) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Djed Spence.22:20
Xavi Simons (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:18
Fallo di David Moses (Slavia Praga).22:18
Tentativo fallito. David Doudera (Slavia Praga) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra da calcio d'angolo.22:18
Calcio d'angolo,Slavia Praga. Calcio d'angolo causato da Cristian Romero (Tottenham Hotspur).22:18
Sostituzione, Slavia Praga. Christos Zafeiris sostituisce Stepán Chaloupek.22:17
Sostituzione, Slavia Praga. Tomás Vlcek sostituisce David Zima.22:17
Sostituzione, Slavia Praga. Erik Prekop sostituisce Mojmír Chytil.22:16
Sostituzione, Tottenham Hotspur. Pape Matar Sarr sostituisce Archie Gray.22:16
Sostituzione, Tottenham Hotspur. Mathys Tel sostituisce Mohammed Kudus.22:15
David Zima (Slavia Praga) e' ammonito per fallo.22:13
Mohammed Kudus (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:13
Fallo di David Zima (Slavia Praga).22:13
Mohammed Kudus (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:12
Fallo di Stepán Chaloupek (Slavia Praga).22:12
Fuorigioco. Michal Sadílek(Slavia Praga) prova il lancio lungo, ma Mojmír Chytil e' colto in fuorigioco.22:11
Tiro respinto. Archie Gray (Tottenham Hotspur) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Djed Spence.22:10
Tiro parato. Wilson Odobert (Tottenham Hotspur) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Archie Gray.22:09
Gol! Tottenham Hotspur 2, Slavia Praga 0. Mohammed Kudus (Tottenham Hotspur) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di sinistro palla indirizzata nel centro della porta.22:07
Youssoupha Sanyang (Slavia Praga) e' ammonito per fallo.22:05
Rigore per Tottenham Hotspur. Pedro Porro e'stato atterrato in area di rigore.22:05
Rigore concesso da Youssoupha Sanyang (Slavia Praga) per un fallo in area.22:05
João Palhinha (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:05
Fallo di Lukás Provod (Slavia Praga).22:05
Xavi Simons (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:03
Fallo di David Moses (Slavia Praga).22:03
Inizia il Secondo tempo Tottenham Hotspur 1, Slavia Praga 0.22:02
Primo tempo terminato, Tottenham Hotspur 1, Slavia Praga 0.21:47
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:46
Tiro respinto. Wilson Odobert (Tottenham Hotspur) un tiro di destro da fuori area.21:42
Gara riprende.21:41
Gara momentaneamente sospesa, David Doudera (Slavia Praga) per infortunio.21:41
João Palhinha (Tottenham Hotspur) e' ammonito per fallo.21:40
Fallo di João Palhinha (Tottenham Hotspur).21:40
David Doudera (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:40
Tiro parato. Michal Sadílek (Slavia Praga) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di David Moses.21:38
Cristian Romero (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:36
Fallo di Lukás Provod (Slavia Praga).21:36
Fallo di Richarlison (Tottenham Hotspur).21:34
Igoh Ogbu (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:34
Tiro parato. Youssoupha Sanyang (Slavia Praga) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:32
Fallo di João Palhinha (Tottenham Hotspur).21:30
Michal Sadílek (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30
Igoh Ogbu (Slavia Praga) e' ammonito per fallo.21:28
Pedro Porro (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:28
Fallo di Igoh Ogbu (Slavia Praga).21:28
Autorete di David Zima, Slavia Praga. Tottenham Hotspur 1, Slavia Praga 0..
Guarda la scheda del giocatore David Zima21:26
Tentativo fallito. Cristian Romero (Tottenham Hotspur) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Pedro Porro con cross da calcio d'angolo.21:26
Calcio d'angolo,Tottenham Hotspur. Calcio d'angolo causato da Tomás Holes (Slavia Praga).21:25
Tentativo fallito. Michal Sadílek (Slavia Praga) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di David Doudera con cross.21:23
Calcio d'angolo,Tottenham Hotspur. Calcio d'angolo causato da Tomás Holes (Slavia Praga).21:21
Fallo di mano di Xavi Simons (Tottenham Hotspur).21:19
Calcio d'angolo,Slavia Praga. Calcio d'angolo causato da Djed Spence (Tottenham Hotspur).21:19
Tiro parato. Lukás Provod (Slavia Praga) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di David Doudera.21:16
Micky van de Ven (Tottenham Hotspur) e' ammonito per fallo.21:15
Fallo di Micky van de Ven (Tottenham Hotspur).21:14
Mojmír Chytil (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:14
Stepán Chaloupek (Slavia Praga) e' ammonito per fallo.21:13
Tiro parato. Richarlison (Tottenham Hotspur) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:13
Tentativo fallito. Lukás Provod (Slavia Praga) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Youssoupha Sanyang in seguito a un contropiede.21:12
Calcio d'angolo,Tottenham Hotspur. Calcio d'angolo causato da Jindrich Stanek (Slavia Praga).21:11
Tiro parato. Mohammed Kudus (Tottenham Hotspur) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Cristian Romero con passaggio filtrante.21:11
Fallo di Wilson Odobert (Tottenham Hotspur).21:09
David Doudera (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:09
Tiro respinto. Pedro Porro (Tottenham Hotspur) un tiro di destro da fuori area. Assist di Mohammed Kudus.21:08
Tentativo fallito. David Moses (Slavia Praga) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Michal Sadílek.21:07
Fallo di Mojmír Chytil (Slavia Praga).21:03
Micky van de Ven (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03
Calcio d'angolo,Tottenham Hotspur. Calcio d'angolo causato da Jindrich Stanek (Slavia Praga).21:01
Tiro parato. Richarlison (Tottenham Hotspur) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Wilson Odobert con cross.21:01
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:55
Dove si gioca la partita:
Stadio: Tottenham Hotspur Stadium
Città: Londra
Capienza: 62850 spettatori19:55
Tottenham - Slavia Praga è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 9 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Tottenham Hotspur Stadium di London.
Arbitro di Tottenham - Slavia Praga sarà Benoît Bastien. Al VAR invece ci sarà Ivan Bebek.
Attualmente il Tottenham si trova 9° in classifica con 11 punti (frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta); invece Slavia Praga si trova 32° in classifica con 3 punti (frutto di 0 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte).
Il Tottenham ha segnato 13 gol e ne ha subiti 7; Slavia Praga ha segnato 2 gol e ne ha subiti 11.
Tottenham e Slavia Praga è la prima che si affrontano in campionato.
Tottenham-Slavia Praga ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Tottenham
|Slavia Praga
|Partite giocate
|5
|5
|Numero di partite vinte
|2
|0
|Numero di partite perse
|1
|2
|Numero di partite pareggiate
|2
|3
|Gol totali segnati
|10
|2
|Gol totali subiti
|7
|8
|Media gol subiti per partita
|1.4
|1.6
|Percentuale possesso palla
|48.8
|45.7
|Numero totale di passaggi
|2114
|1637
|Numero totale di passaggi riusciti
|1768
|1223
|Tiri nello specchio della porta
|17
|20
|Percentuale di tiri in porta
|40.5
|45.5
|Numero totale di cross
|85
|87
|Numero medio di cross riusciti
|22
|26
|Duelli per partita vinti
|249
|275
|Duelli per partita persi
|232
|284
|Corner subiti
|23
|27
|Corner guadagnati
|20
|17
|Numero di punizioni a favore
|53
|64
|Numero di punizioni concesse
|59
|90
|Tackle totali
|81
|115
|Percentuale di successo nei tackle
|66.7
|53.9
|Fuorigiochi totali
|6
|18
|Numero totale di cartellini gialli
|9
|10
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|0
