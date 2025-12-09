Virgilio Sport
Tottenham-Slavia Praga: 3-0 - Champions 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Tottenham Hotspur Stadium di Londra
9 Dicembre 2025 ore 21:00
Tottenham
3
Slavia Praga
0
Partita finita
Arbitro: Benoît Bastien
  1. 26' 1-0 David Zima (A)
  2. 50' 2-0 Mohammed Kudus (R)
  3. 79' 3-0 Xavi Simons (R)
0'
45'
90'
90'
94'

Incontro terminato, Tottenham Hotspur 3, Slavia Praga 0.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Tottenham Hotspur 3, Slavia Praga 0.22:51

  3. 90'+4'

    Fuorigioco. Muhammed Cham(Slavia Praga) prova il lancio lungo, ma Christos Zafeiris e' colto in fuorigioco.22:51

  4. 90'+2'

    Tiro parato. Muhammed Cham (Slavia Praga) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Youssoupha Mbodji.22:49

  5. 90'+2'

    Fallo di Cristian Romero (Tottenham Hotspur).22:49

  6. 90'+2'

    Lukás Provod (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:49

  7. 90'+1'

    Calcio d'angolo,Tottenham Hotspur. Calcio d'angolo causato da Jindrich Stanek (Slavia Praga).22:48

  9. 90'+1'

    Tiro parato. Mathys Tel (Tottenham Hotspur) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Randal Kolo Muani.22:48

  10. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:47

  11. 90'

    Tentativo fallito. Xavi Simons (Tottenham Hotspur) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla destra.22:47

  12. 90'

    Tiro parato. Djed Spence (Tottenham Hotspur) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Micky van de Ven.22:47

  13. 89'

    Calcio d'angolo,Tottenham Hotspur. Calcio d'angolo causato da Tomás Vlcek (Slavia Praga).22:46

  15. 87'

    Micky van de Ven (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:44

  16. 87'

    Fallo di Erik Prekop (Slavia Praga).22:44

  17. 85'

    Calcio d'angolo,Slavia Praga. Calcio d'angolo causato da Micky van de Ven (Tottenham Hotspur).22:42

  18. 85'

    Tiro respinto. Lukás Provod (Slavia Praga) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Tomás Holes.22:42

  19. 84'

    Tentativo fallito. Christos Zafeiris (Slavia Praga) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola che esce di molto sulla sinistra.22:41

  21. 83'

    Fallo di Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur).22:40

  22. 83'

    David Moses (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:40

  23. 81'

    Fallo di Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur).22:38

  24. 81'

    Muhammed Cham (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:38

  25. 80'

    Sostituzione, Slavia Praga. Youssoupha Mbodji sostituisce Youssoupha Sanyang.22:37

  27. 79'

    Gol! Tottenham Hotspur 3, Slavia Praga 0. Xavi Simons (Tottenham Hotspur) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:36

  28. 78'

    Rigore per Tottenham Hotspur. Xavi Simons e'stato atterrato in area di rigore.22:35

  29. 78'

    Rigore concesso da Igoh Ogbu (Slavia Praga) per un fallo in area.22:35

  30. 77'

    Fallo di Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur).22:34

  31. 77'

    Youssoupha Sanyang (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34

  33. 76'

    Sostituzione, Tottenham Hotspur. Lucas Bergvall sostituisce Wilson Odobert.22:33

  34. 76'

    Sostituzione, Slavia Praga. Muhammed Cham sostituisce Michal Sadílek.22:33

  35. 74'

    Calcio d'angolo,Tottenham Hotspur. Calcio d'angolo causato da Youssoupha Sanyang (Slavia Praga).22:31

  36. 73'

    Calcio d'angolo,Tottenham Hotspur. Calcio d'angolo causato da Jindrich Stanek (Slavia Praga).22:30

  37. 73'

    Tiro respinto. Xavi Simons (Tottenham Hotspur) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Djed Spence.22:30

  39. 72'

    João Palhinha (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:29

  40. 72'

    Fallo di Michal Sadílek (Slavia Praga).22:29

  41. 71'

    Fallo di Pape Matar Sarr (Tottenham Hotspur).22:28

  42. 71'

    Erik Prekop (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:28

  43. 70'

    Tiro parato. Michal Sadílek (Slavia Praga) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Lukás Provod.22:27

  45. 68'

    Sostituzione, Tottenham Hotspur. Ben Davies sostituisce Pedro Porro.22:25

  46. 68'

    Sostituzione, Tottenham Hotspur. Randal Kolo Muani sostituisce Richarlison.22:25

  47. 67'

    Guglielmo Vicario (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24

  48. 67'

    Fallo di Michal Sadílek (Slavia Praga).22:24

  49. 67'

    Tiro respinto. Lukás Provod (Slavia Praga) un tiro di destro da fuori area. Assist di Youssoupha Sanyang.22:24

  51. 65'

    Fallo di Richarlison (Tottenham Hotspur).22:22

  52. 65'

    Igoh Ogbu (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22

  53. 63'

    Tiro parato. Pape Matar Sarr (Tottenham Hotspur) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:20

  54. 63'

    Tiro parato. Mathys Tel (Tottenham Hotspur) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Djed Spence.22:20

  55. 61'

    Xavi Simons (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:18

  57. 61'

    Fallo di David Moses (Slavia Praga).22:18

  58. 61'

    Tentativo fallito. David Doudera (Slavia Praga) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra da calcio d'angolo.22:18

  59. 61'

    Calcio d'angolo,Slavia Praga. Calcio d'angolo causato da Cristian Romero (Tottenham Hotspur).22:18

  60. 60'

    Sostituzione, Slavia Praga. Christos Zafeiris sostituisce Stepán Chaloupek.22:17

  61. 60'

    Sostituzione, Slavia Praga. Tomás Vlcek sostituisce David Zima.22:17

  63. 60'

    Sostituzione, Slavia Praga. Erik Prekop sostituisce Mojmír Chytil.22:16

  64. 59'

    Sostituzione, Tottenham Hotspur. Pape Matar Sarr sostituisce Archie Gray.22:16

  65. 58'

    Sostituzione, Tottenham Hotspur. Mathys Tel sostituisce Mohammed Kudus.22:15

  66. 56'

    David Zima (Slavia Praga) e' ammonito per fallo.22:13

  67. 56'

    Mohammed Kudus (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:13

  69. 56'

    Fallo di David Zima (Slavia Praga).22:13

  70. 55'

    Mohammed Kudus (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:12

  71. 55'

    Fallo di Stepán Chaloupek (Slavia Praga).22:12

  72. 54'

    Fuorigioco. Michal Sadílek(Slavia Praga) prova il lancio lungo, ma Mojmír Chytil e' colto in fuorigioco.22:11

  73. 53'

    Tiro respinto. Archie Gray (Tottenham Hotspur) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Djed Spence.22:10

  75. 52'

    Tiro parato. Wilson Odobert (Tottenham Hotspur) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Archie Gray.22:09

  76. 50'

    Gol! Tottenham Hotspur 2, Slavia Praga 0. Mohammed Kudus (Tottenham Hotspur) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di sinistro palla indirizzata nel centro della porta.22:07

  77. 48'

    Youssoupha Sanyang (Slavia Praga) e' ammonito per fallo.22:05

  78. 48'

    Rigore per Tottenham Hotspur. Pedro Porro e'stato atterrato in area di rigore.22:05

  79. 48'

    Rigore concesso da Youssoupha Sanyang (Slavia Praga) per un fallo in area.22:05

  81. 48'

    João Palhinha (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:05

  82. 48'

    Fallo di Lukás Provod (Slavia Praga).22:05

  83. 46'

    Xavi Simons (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:03

  84. 46'

    Fallo di David Moses (Slavia Praga).22:03

  85. Inizia il Secondo tempo Tottenham Hotspur 1, Slavia Praga 0.22:02

  87. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Tottenham Hotspur 1, Slavia Praga 0.21:47

  88. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:46

  89. 42'

    Tiro respinto. Wilson Odobert (Tottenham Hotspur) un tiro di destro da fuori area.21:42

  90. 41'

    Gara riprende.21:41

  91. 41'

    Gara momentaneamente sospesa, David Doudera (Slavia Praga) per infortunio.21:41

  93. 40'

    João Palhinha (Tottenham Hotspur) e' ammonito per fallo.21:40

  94. 40'

    Fallo di João Palhinha (Tottenham Hotspur).21:40

  95. 40'

    David Doudera (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:40

  96. 38'

    Tiro parato. Michal Sadílek (Slavia Praga) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di David Moses.21:38

  97. 36'

    Cristian Romero (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:36

  99. 36'

    Fallo di Lukás Provod (Slavia Praga).21:36

  100. 34'

    Fallo di Richarlison (Tottenham Hotspur).21:34

  101. 34'

    Igoh Ogbu (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:34

  102. 32'

    Tiro parato. Youssoupha Sanyang (Slavia Praga) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:32

  103. 30'

    Fallo di João Palhinha (Tottenham Hotspur).21:30

  105. 30'

    Michal Sadílek (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30

  106. 28'

    Igoh Ogbu (Slavia Praga) e' ammonito per fallo.21:28

  107. 28'

    Pedro Porro (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:28

  108. 28'

    Fallo di Igoh Ogbu (Slavia Praga).21:28

  109. 26'

    Autorete di David Zima, Slavia Praga. Tottenham Hotspur 1, Slavia Praga 0..

    Guarda la scheda del giocatore David Zima21:26

  111. 26'

    Tentativo fallito. Cristian Romero (Tottenham Hotspur) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Pedro Porro con cross da calcio d'angolo.21:26

  112. 25'

    Calcio d'angolo,Tottenham Hotspur. Calcio d'angolo causato da Tomás Holes (Slavia Praga).21:25

  113. 23'

    Tentativo fallito. Michal Sadílek (Slavia Praga) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di David Doudera con cross.21:23

  114. 21'

    Calcio d'angolo,Tottenham Hotspur. Calcio d'angolo causato da Tomás Holes (Slavia Praga).21:21

  115. 19'

    Fallo di mano di Xavi Simons (Tottenham Hotspur).21:19

  117. 19'

    Calcio d'angolo,Slavia Praga. Calcio d'angolo causato da Djed Spence (Tottenham Hotspur).21:19

  118. 16'

    Tiro parato. Lukás Provod (Slavia Praga) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di David Doudera.21:16

  119. 15'

    Micky van de Ven (Tottenham Hotspur) e' ammonito per fallo.21:15

  120. 14'

    Fallo di Micky van de Ven (Tottenham Hotspur).21:14

  121. 14'

    Mojmír Chytil (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:14

  123. 13'

    Stepán Chaloupek (Slavia Praga) e' ammonito per fallo.21:13

  124. 13'

    Tiro parato. Richarlison (Tottenham Hotspur) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:13

  125. 12'

    Tentativo fallito. Lukás Provod (Slavia Praga) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Youssoupha Sanyang in seguito a un contropiede.21:12

  126. 11'

    Calcio d'angolo,Tottenham Hotspur. Calcio d'angolo causato da Jindrich Stanek (Slavia Praga).21:11

  127. 11'

    Tiro parato. Mohammed Kudus (Tottenham Hotspur) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Cristian Romero con passaggio filtrante.21:11

  129. 9'

    Fallo di Wilson Odobert (Tottenham Hotspur).21:09

  130. 9'

    David Doudera (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:09

  131. 8'

    Tiro respinto. Pedro Porro (Tottenham Hotspur) un tiro di destro da fuori area. Assist di Mohammed Kudus.21:08

  132. 7'

    Tentativo fallito. David Moses (Slavia Praga) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Michal Sadílek.21:07

  133. 3'

    Fallo di Mojmír Chytil (Slavia Praga).21:03

  135. 3'

    Micky van de Ven (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03

  136. Calcio d'angolo,Tottenham Hotspur. Calcio d'angolo causato da Jindrich Stanek (Slavia Praga).21:01

  137. Tiro parato. Richarlison (Tottenham Hotspur) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Wilson Odobert con cross.21:01

  138. Inizia il Primo tempo.21:00

  139. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:55

  141. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Tottenham Hotspur Stadium
    Città: Londra
    Capienza: 62850 spettatori19:55

Formazioni Tottenham - Slavia Praga

Tottenham
Slavia Praga
TITOLARI TOTTENHAM
  • (1) GUGLIELMO VICARIO (P)
  • (37) MICKY VAN DE VEN (D)
  • (17) CRISTIAN ROMERO (D)
  • (24) DJED SPENCE (D)
  • (23) PEDRO PORRO (D)
  • (28) WILSON ODOBERT (C)
  • (20) MOHAMMED KUDUS (C)
  • (6) JOÃO PALHINHA (C)
  • (7) XAVI SIMONS (C)
  • (14) ARCHIE GRAY (C)
  • (9) RICHARLISON (A)
PANCHINA TOTTENHAM
  • (15) LUCAS BERGVALL (C)
  • (33) BEN DAVIES (D)
  • (29) PAPE MATAR SARR (C)
  • (68) LUCÁ WILLIAMS-BARNETT (C)
  • (4) KEVIN DANSO (D)
  • (31) ANTONÍN KINSKY (P)
  • (44) DANE SCARLETT (A)
  • (30) RODRIGO BENTANCUR (C)
  • (52) CALLUM OLUSESI (C)
  • (11) MATHYS TEL (A)
  • (46) LUCA GUNTER (P)
  • (39) RANDAL KOLO MUANI (A)
ALLENATORE TOTTENHAM
  • Thomas Frank
TITOLARI SLAVIA PRAGA
  • (36) JINDRICH STANEK (P)
  • (3) TOMÁS HOLES (D)
  • (4) DAVID ZIMA (D)
  • (5) IGOH OGBU (D)
  • (2) STEPÁN CHALOUPEK (C)
  • (16) DAVID MOSES (C)
  • (11) YOUSSOUPHA SANYANG (C)
  • (21) DAVID DOUDERA (C)
  • (13) MOJMÍR CHYTIL (A)
  • (23) MICHAL SADÍLEK (A)
  • (17) LUKÁS PROVOD (A)
PANCHINA SLAVIA PRAGA
  • (35) JAKUB MARKOVIC (P)
  • (27) TOMÁS VLCEK (D)
  • (25) TOMÁS CHORY (A)
  • (8) DAIKI HASHIOKA (D)
  • (7) MUHAMMED CHAM (C)
  • (31) ERIK PREKOP (A)
  • (10) CHRISTOS ZAFEIRIS (C)
  • (19) OSCAR DORLEY (C)
  • (9) VASIL KUSEJ (A)
  • (18) JAN BORIL (D)
  • (12) YOUSSOUPHA MBODJI (D)
  • (26) IVAN SCHRANZ (A)
ALLENATORE SLAVIA PRAGA
  • Jindrich Trpisovsky
PREPARTITA

Tottenham - Slavia Praga è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 9 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Tottenham Hotspur Stadium di London.
Arbitro di Tottenham - Slavia Praga sarà Benoît Bastien. Al VAR invece ci sarà Ivan Bebek.

Attualmente il Tottenham si trova 9° in classifica con 11 punti (frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta); invece Slavia Praga si trova 32° in classifica con 3 punti (frutto di 0 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte).
Il Tottenham ha segnato 13 gol e ne ha subiti 7; Slavia Praga ha segnato 2 gol e ne ha subiti 11.

Tottenham e Slavia Praga è la prima che si affrontano in campionato.

Tottenham-Slavia Praga ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Tutti i quattro precedenti tra Tottenham e Slavia Praga sono stati giocati in Coppa UEFA tra il 2006 e il 2008, con gli inglesi che non hanno mai perso (3V, 1N).
  • Lo Slavia Praga ha vinto solo due delle precedenti 16 partite contro squadre inglesi nelle coppe europee (4N, 10P) ed entrambi i successi sono arrivati in Coppa UEFA/Europa League (2-1 contro il Leeds United nel 2000 e 2-0 contro il Leicester City nel 2021). Nei tre precedenti in UEFA Champions League, invece, i biancorossi non hanno mai vinto contro club inglesi (1N, 2P).
  • Il Tottenham ha perso l'ultimo match giocato in UEFA Champions League (5-3 contro il Paris Saint-Germain), ma non subisce due sconfitte di fila nelle maggiori competizioni europee da marzo 2020 (tre in quel caso).
  • Lo Slavia Praga non ha vinto nessuna delle ultime 12 partite giocate nelle maggiori competizioni europee (5N, 7P); l'ultima volta che i biancorossi avevano registrato una serie di gare senza successi più lunga in questi tornei risale ai 19 incontri consecutivi disputati tra ottobre 2007 e dicembre 2009.
  • Il Tottenham, ha mantenuto la porta inviolata in ciascuna delle ultime tre gare casalinghe in UEFA Champions League (2V, 1N) e potrebbe registrare quattro clean sheet interni di fila in Coppa Campioni/UCL per la prima volta nella propria storia.
  • Lo Slavia Praga non ha trovato la via del gol in nessuna delle ultime quattro partite giocate in UEFA Champions League; l'ultima squadra a non essere riuscita a segnare per cinque gare di fila nella competizione è stata il Milan, nell'ottobre 2023.
  • Lo Slavia Praga è la squadra che concede in media meno passaggi ai propri avversari prima di compiere un intervento difensivo: 7.8 (PPDA - Passes allowed Per Defensive Action). Tuttavia, i biancorossi hanno effettuato solamente 28 recuperi offensivi (avvenuti al massimo a 40m dalla porta avversaria) nel torneo in corso e solo tre squadre ne hanno effettuati di meno.
  • Nelle prime cinque giornate di questa UEFA Champions League, nessuna squadra ha completato più cross su azione rispetto allo Slavia Praga (21, al pari di Olympiakos e Galatasaray). Dall'altra parte, però, Pedro Porro del Tottenham è il giocatore che ha tentato più cross su azione nel periodo nel torneo (22).
  • Randal Kolo Muani ha preso parte a quattro gol in quattro presenze nella UEFA Champions League in corso (2G+2A), già record per lui in una singola edizione del torneo. Nell'ultimo turno contro il Paris Saint-Germain, il classe 1998 è diventato solo il quarto giocatore del Tottenham ad essere coinvolto in almeno tre gol in una singola trasferta di UCL (2G+1A), dopo Lucas Moura (contro l'Ajax nel 2019), Harry Kane (contro l'APOEL Nicosia nel 2017) e Gareth Bale (contro l'Inter nel 2010).
  • Tra i terzini e gli esterni di centrocampo, Pedro Porro è quello che vanta più passaggi in avanti riusciti in situazioni di pressione ad alta intensità (48) in questa UEFA Champions League. Inoltre, solo Nuno Mendes (56) ha effettuato più Line Breaking Passes (passaggi che rompono almeno una linea di pressione avversaria) rispetto allo spagnolo (46) tra i pari ruolo nella competizione corso.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

TottenhamSlavia Praga
Partite giocate55
Numero di partite vinte20
Numero di partite perse12
Numero di partite pareggiate23
Gol totali segnati102
Gol totali subiti78
Media gol subiti per partita1.41.6
Percentuale possesso palla48.845.7
Numero totale di passaggi21141637
Numero totale di passaggi riusciti17681223
Tiri nello specchio della porta1720
Percentuale di tiri in porta40.545.5
Numero totale di cross8587
Numero medio di cross riusciti2226
Duelli per partita vinti249275
Duelli per partita persi232284
Corner subiti2327
Corner guadagnati2017
Numero di punizioni a favore5364
Numero di punizioni concesse5990
Tackle totali81115
Percentuale di successo nei tackle66.753.9
Fuorigiochi totali618
Numero totale di cartellini gialli910
Numero totale di cartellini rossi10

Tottenham - Slavia Praga Live

