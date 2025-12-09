Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:55

PREPARTITA

Tottenham - Slavia Praga è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 9 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Tottenham Hotspur Stadium di London.

Arbitro di Tottenham - Slavia Praga sarà Benoît Bastien. Al VAR invece ci sarà Ivan Bebek.

Attualmente il Tottenham si trova 9° in classifica con 11 punti (frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta); invece Slavia Praga si trova 32° in classifica con 3 punti (frutto di 0 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte).

Il Tottenham ha segnato 13 gol e ne ha subiti 7; Slavia Praga ha segnato 2 gol e ne ha subiti 11.

Tottenham e Slavia Praga è la prima che si affrontano in campionato.

Tottenham-Slavia Praga ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Tutti i quattro precedenti tra Tottenham e Slavia Praga sono stati giocati in Coppa UEFA tra il 2006 e il 2008, con gli inglesi che non hanno mai perso (3V, 1N).

Lo Slavia Praga ha vinto solo due delle precedenti 16 partite contro squadre inglesi nelle coppe europee (4N, 10P) ed entrambi i successi sono arrivati in Coppa UEFA/Europa League (2-1 contro il Leeds United nel 2000 e 2-0 contro il Leicester City nel 2021). Nei tre precedenti in UEFA Champions League, invece, i biancorossi non hanno mai vinto contro club inglesi (1N, 2P).

Il Tottenham ha perso l'ultimo match giocato in UEFA Champions League (5-3 contro il Paris Saint-Germain), ma non subisce due sconfitte di fila nelle maggiori competizioni europee da marzo 2020 (tre in quel caso).

Lo Slavia Praga non ha vinto nessuna delle ultime 12 partite giocate nelle maggiori competizioni europee (5N, 7P); l'ultima volta che i biancorossi avevano registrato una serie di gare senza successi più lunga in questi tornei risale ai 19 incontri consecutivi disputati tra ottobre 2007 e dicembre 2009.

Il Tottenham, ha mantenuto la porta inviolata in ciascuna delle ultime tre gare casalinghe in UEFA Champions League (2V, 1N) e potrebbe registrare quattro clean sheet interni di fila in Coppa Campioni/UCL per la prima volta nella propria storia.

Lo Slavia Praga non ha trovato la via del gol in nessuna delle ultime quattro partite giocate in UEFA Champions League; l'ultima squadra a non essere riuscita a segnare per cinque gare di fila nella competizione è stata il Milan, nell'ottobre 2023.

Lo Slavia Praga è la squadra che concede in media meno passaggi ai propri avversari prima di compiere un intervento difensivo: 7.8 (PPDA - Passes allowed Per Defensive Action). Tuttavia, i biancorossi hanno effettuato solamente 28 recuperi offensivi (avvenuti al massimo a 40m dalla porta avversaria) nel torneo in corso e solo tre squadre ne hanno effettuati di meno.

Nelle prime cinque giornate di questa UEFA Champions League, nessuna squadra ha completato più cross su azione rispetto allo Slavia Praga (21, al pari di Olympiakos e Galatasaray). Dall'altra parte, però, Pedro Porro del Tottenham è il giocatore che ha tentato più cross su azione nel periodo nel torneo (22).

Randal Kolo Muani ha preso parte a quattro gol in quattro presenze nella UEFA Champions League in corso (2G+2A), già record per lui in una singola edizione del torneo. Nell'ultimo turno contro il Paris Saint-Germain, il classe 1998 è diventato solo il quarto giocatore del Tottenham ad essere coinvolto in almeno tre gol in una singola trasferta di UCL (2G+1A), dopo Lucas Moura (contro l'Ajax nel 2019), Harry Kane (contro l'APOEL Nicosia nel 2017) e Gareth Bale (contro l'Inter nel 2010).

Tra i terzini e gli esterni di centrocampo, Pedro Porro è quello che vanta più passaggi in avanti riusciti in situazioni di pressione ad alta intensità (48) in questa UEFA Champions League. Inoltre, solo Nuno Mendes (56) ha effettuato più Line Breaking Passes (passaggi che rompono almeno una linea di pressione avversaria) rispetto allo spagnolo (46) tra i pari ruolo nella competizione corso.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: