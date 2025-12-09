Incontro terminato, Union Saint-Gilloise 2, Marsiglia 3.
Secondo tempo terminato, Union Saint-Gilloise 2, Marsiglia 3.22:52
Tiro parato. Promise David (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:51
Gara riprende.22:50
Gara momentaneamente sospesa, (Marsiglia).22:50
Tiro parato. Promise David (Union Saint-Gilloise) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Anan Khalaili con cross.22:50
Sostituzione, Union Saint-Gilloise. Ross Sykes sostituisce Ousseynou Niang.22:48
Tiro parato. Igor Paixão (Marsiglia) un tiro di destro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Robinio Vaz con suggerimento di testa.22:47
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:47
Promise David (Union Saint-Gilloise) e' ammonito per eccessiva celebrazione dopo il gol.22:46
Fuorigioco. Sofiane Boufal(Union Saint-Gilloise) prova il lancio lungo, ma Promise David e' colto in fuorigioco.22:45
Gara riprende.22:45
Gara momentaneamente sospesa, Promise David (Union Saint-Gilloise) per infortunio.22:45
Sostituzione, Marsiglia. Robinio Vaz sostituisce Mason Greenwood.22:44
Sostituzione, Marsiglia. Geoffrey Kondogbia sostituisce Pierre-Emerick Aubameyang.22:44
Fuorigioco. Mathias Rasmussen(Union Saint-Gilloise) prova il lancio lungo, ma Ousseynou Niang e' colto in fuorigioco.22:43
Fallo di Pierre-Emile Højbjerg (Marsiglia).22:42
Sofiane Boufal (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:42
Amir Murillo (Marsiglia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:40
Fallo di Ousseynou Niang (Union Saint-Gilloise).22:40
Sostituzione, Union Saint-Gilloise. Marc Giger sostituisce Kevin Rodríguez.22:38
Sostituzione, Union Saint-Gilloise. Mathias Rasmussen sostituisce Kamiel Van de Perre per infortunio.22:38
Calcio d'angolo,Union Saint-Gilloise. Calcio d'angolo causato da Nayef Aguerd (Marsiglia).22:37
Ousseynou Niang (Union Saint-Gilloise) e' ammonito per fallo.22:36
Mason Greenwood (Marsiglia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:36
Fallo di Ousseynou Niang (Union Saint-Gilloise).22:36
Fuorigioco. Kamiel Van de Perre(Union Saint-Gilloise) prova il lancio lungo, ma Ousseynou Niang e' colto in fuorigioco.22:36
Decisione VAR: no gol Union Saint-Gilloise 2-3 Marsiglia.22:33
GOL CANCELLATO DAL VAR: Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.22:32
Fuorigioco. Adem Zorgane(Union Saint-Gilloise) prova il lancio lungo, ma Kevin Mac Allister e' colto in fuorigioco.22:32
Fallo di Mason Greenwood (Marsiglia).22:31
Kamiel Van de Perre (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:31
Calcio d'angolo,Union Saint-Gilloise. Calcio d'angolo causato da Gerónimo Rulli (Marsiglia).22:30
Tiro parato. Sofiane Boufal (Union Saint-Gilloise) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Anan Khalaili.22:30
Fallo di Leonardo Balerdi (Marsiglia).22:29
Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:29
Igor Paixão (Marsiglia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:28
Fallo di Anan Khalaili (Union Saint-Gilloise).22:28
Gol! Union Saint-Gilloise 2, Marsiglia 3. Anan Khalaili (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:27
Fallo di Amir Murillo (Marsiglia).22:26
Ousseynou Niang (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26
Gara riprende.22:25
Sostituzione, Marsiglia. Bilal Nadir sostituisce Matt O'Riley.22:25
Adem Zorgane (Union Saint-Gilloise) e' ammonito.22:24
Gara momentaneamente sospesa, (Marsiglia).22:24
Tiro parato. Sofiane Boufal (Union Saint-Gilloise) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Promise David con cross.22:24
Tentativo fallito. Anan Khalaili (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro dalla destra dell'area tira alto. Assist di Sofiane Boufal.22:21
Amir Murillo (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:20
Fallo di Ousseynou Niang (Union Saint-Gilloise).22:20
Gara riprende.22:20
Sostituzione, Union Saint-Gilloise. Promise David sostituisce Raul Florucz.22:20
Sostituzione, Union Saint-Gilloise. Sofiane Boufal sostituisce Rob Schoofs.22:20
Gara momentaneamente sospesa, Gerónimo Rulli (Marsiglia) per infortunio.22:19
Fuorigioco. Ousseynou Niang(Union Saint-Gilloise) prova il lancio lungo, ma Raul Florucz e' colto in fuorigioco.22:18
Calcio d'angolo,Marsiglia. Calcio d'angolo causato da Fedde Leysen (Union Saint-Gilloise).22:16
Fallo di Leonardo Balerdi (Marsiglia).22:16
Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:16
Christian Burgess (Union Saint-Gilloise) e' ammonito per fallo.22:15
Gol! Union Saint-Gilloise 1, Marsiglia 3. Mason Greenwood (Marsiglia) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Matt O'Riley.22:14
Fuorigioco. Raul Florucz(Union Saint-Gilloise) prova il lancio lungo, ma Ousseynou Niang e' colto in fuorigioco.22:13
Fallo di Matt O'Riley (Marsiglia).22:13
Kamiel Van de Perre (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:13
Mason Greenwood (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:10
Fallo di Raul Florucz (Union Saint-Gilloise).22:10
Igor Paixão (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:07
Fallo di Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise).22:07
Fallo di Nayef Aguerd (Marsiglia).22:03
Adem Zorgane (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:03
Calcio d'angolo,Marsiglia. Calcio d'angolo causato da Christian Burgess (Union Saint-Gilloise).22:03
Inizia il Secondo tempo Union Saint-Gilloise 1, Marsiglia 2.22:02
Sostituzione, Marsiglia. Leonardo Balerdi sostituisce Timothy Weah.22:01
Primo tempo terminato, Union Saint-Gilloise 1, Marsiglia 2.21:46
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:45
Mason Greenwood (Marsiglia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:44
Fallo di Fedde Leysen (Union Saint-Gilloise).21:44
Fuorigioco. Adem Zorgane(Union Saint-Gilloise) prova il lancio lungo, ma Rob Schoofs e' colto in fuorigioco.21:43
Gol! Union Saint-Gilloise 1, Marsiglia 2. Mason Greenwood (Marsiglia) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Pierre-Emerick Aubameyang in seguito a un contropiede.21:41
Tentativo fallito. Rob Schoofs (Union Saint-Gilloise) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Anan Khalaili in seguito a un contropiede.21:38
Pierre-Emerick Aubameyang (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:37
Fallo di Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise).21:37
Tentativo fallito. Igor Paixão (Marsiglia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area tira alto. Assist di Amir Murillo.21:35
Tentativo fallito. Timothy Weah (Marsiglia) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla sinistra.21:34
Fuorigioco. Ousseynou Niang(Union Saint-Gilloise) prova il lancio lungo, ma Kevin Rodríguez e' colto in fuorigioco.21:30
Tiro respinto. Mason Greenwood (Marsiglia) un tiro di sinistro da fuori area.21:30
Timothy Weah (Marsiglia) e' ammonito per fallo.21:27
Fallo di Timothy Weah (Marsiglia).21:27
Ousseynou Niang (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:27
Fuorigioco. Pierre-Emile Højbjerg(Marsiglia) prova il lancio lungo, ma Timothy Weah e' colto in fuorigioco.21:27
Fuorigioco. Raul Florucz(Union Saint-Gilloise) prova il lancio lungo, ma Ousseynou Niang e' colto in fuorigioco.21:23
Fallo di mano di Raul Florucz (Union Saint-Gilloise).21:17
Fallo di Pierre-Emerick Aubameyang (Marsiglia).21:16
Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16
Gol! Union Saint-Gilloise 1, Marsiglia 1. Igor Paixão (Marsiglia) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra.21:14
Tiro parato. Pierre-Emerick Aubameyang (Marsiglia) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:14
Fallo di Arthur Vermeeren (Marsiglia).21:13
Rob Schoofs (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13
Arthur Vermeeren (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12
Fallo di Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise).21:12
Tiro respinto. Pierre-Emerick Aubameyang (Marsiglia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Igor Paixão.21:11
Calcio d'angolo,Marsiglia. Calcio d'angolo causato da Kamiel Van de Perre (Union Saint-Gilloise).21:11
Tiro respinto. Mason Greenwood (Marsiglia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Timothy Weah.21:09
Gol! Union Saint-Gilloise 1, Marsiglia 0. Anan Khalaili (Union Saint-Gilloise) un tiro di sinistro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Rob Schoofs.21:05
Fuorigioco. Kjell Scherpen(Union Saint-Gilloise) prova il lancio lungo, ma Kevin Rodríguez e' colto in fuorigioco.21:04
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:51
Dove si gioca la partita:
Stadio: Lotto Park
Città: Bruxelles
Capienza: 28000 spettatori19:51
Union Saint-Gilloise - Marsiglia è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 9 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Lotto Park di Brussels.
Arbitro di Union Saint-Gilloise - Marsiglia sarà João Pinheiro. Al VAR invece ci sarà Tiago Bruno Lopes Martins.
Attualmente Union Saint-Gilloise si trova 25° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte); invece Marsiglia si trova 16° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte).
Union Saint-Gilloise ha segnato 7 gol e ne ha subiti 15; Marsiglia ha segnato 11 gol e ne ha subiti 8.
Union Saint-Gilloise e Marsiglia è la prima che si affrontano in campionato.
Union Saint-Gilloise-Marsiglia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Union Saint-Gilloise
|Marsiglia
|Partite giocate
|5
|5
|Numero di partite vinte
|2
|2
|Numero di partite perse
|3
|3
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|5
|8
|Gol totali subiti
|12
|6
|Media gol subiti per partita
|2.4
|1.2
|Percentuale possesso palla
|35.6
|52.6
|Numero totale di passaggi
|1612
|2449
|Numero totale di passaggi riusciti
|1253
|2090
|Tiri nello specchio della porta
|28
|25
|Percentuale di tiri in porta
|50.0
|49.0
|Numero totale di cross
|61
|69
|Numero medio di cross riusciti
|23
|15
|Duelli per partita vinti
|279
|213
|Duelli per partita persi
|287
|183
|Corner subiti
|29
|27
|Corner guadagnati
|23
|24
|Numero di punizioni a favore
|38
|55
|Numero di punizioni concesse
|69
|71
|Tackle totali
|135
|84
|Percentuale di successo nei tackle
|57.8
|60.7
|Fuorigiochi totali
|18
|7
|Numero totale di cartellini gialli
|10
|13
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|1
