GOL CANCELLATO DAL VAR: Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.22:32

PREPARTITA

Union Saint-Gilloise - Marsiglia è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 9 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Lotto Park di Brussels.

Arbitro di Union Saint-Gilloise - Marsiglia sarà João Pinheiro. Al VAR invece ci sarà Tiago Bruno Lopes Martins.

Attualmente Union Saint-Gilloise si trova 25° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte); invece Marsiglia si trova 16° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte).

Union Saint-Gilloise ha segnato 7 gol e ne ha subiti 15; Marsiglia ha segnato 11 gol e ne ha subiti 8.

Union Saint-Gilloise e Marsiglia è la prima che si affrontano in campionato.

Union Saint-Gilloise-Marsiglia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità I precedenti incontri tra Union Saint-Gilloise e Marsiglia risalgono a 63 anni fa, con la squadra belga che eliminò i francesi nel primo turno della Coppa delle Fiere 1962/63 (4-3 il punteggio complessivo di quella doppia sfida - sconfitta 0-1 in trasferta e successo 4-2 in casa).

L'Union Saint-Gilloise è stata la prima avversaria che il Marsiglia ha affrontato in una competizione europea, nel settembre/ottobre del 1962 (andata e ritorno). Dal loro ultimo confronto, la squadra francese ha giocato altre 276 partite in competizioni europee (118V, 60N, 98P).

L'Union Saint-Gilloise ha perso solo una delle cinque partite europee disputate contro avversarie francesi (2V, 2N), restando imbattuta nelle quattro più recenti - l'ultima sconfitta fu proprio contro il Marsiglia, nel settembre 1962 (0-1 in Coppa delle Fiere).

Dopo la vittoria alla quinta giornata (2-1 contro il Newcastle) Roberto De Zerbi, potrebbe vincere due partite di fila in UEFA Champions League per la prima volta in carriera. Tuttavia, l'allenatore del Marsiglia ha perso il 100% delle trasferte da tecnico nella competizione, subendo cinque sconfitte in cinque gare.

Entrambe le vittorie dell'Union Saint-Gilloise in UEFA Champions League sono arrivate in trasferta (3-1 contro il PSV e 1-0 contro il Galatasaray). Le sole due partite disputate in casa nella competizione dal club belga sono terminate entrambe con una sconfitta per 0-4, contro il Newcastle alla seconda giornata e contro l'Inter alla terza, sempre in questa stagione.

Il Marsiglia è la squadra che ha perso più punti da situazioni di vantaggio (sei) nella UEFA Champions League in corso. Tuttavia, nell'ultima giornata i francesi hanno conquistato i loro primi tre punti dopo essere andati sotto nel punteggio, rimontando l'iniziale gol del Newcastle e vincendo 2-1.

L'Union Saint-Gilloise ha la più bassa percentuale possesso palla medio (35.5%) in questa UEFA Champions League, oltre ad essere 35ª per sequenze su azione da almeno 10 passaggi nel torneo in corso (19), davanti solo allo Slavia Praga (17).

Pierre-Emerick Aubameyang è stato coinvolto in sei gol in questa UEFA Champions League (3G+3A). L'unico giocatore di almeno 36 anni ad aver registrato più partecipazioni attive in una singola stagione nel torneo è stato Robert Lewandowski (11 con il Barcellona nella scorsa edizione della competizione).

Adem Zorgane ha effettuato 31 Line Breaking Passes (passaggi che rompono almeno una linea di pressione avversaria) in situazioni di pressione ad alta intensità in questa UEFA Champions League; solo Vitinha (40) e Joey Veerman (38) hanno fatto meglio nel torneo in corso.

Nessun portiere vanta più Line Breaking Passes (passaggi che rompono almeno una linea di pressione avversaria) rispetto a Gerónimo Rulli in questa UEFA Champions League: 38, al pari di Matej Kovár. Inoltre, tra i giocatori del Marsiglia solo Pierre-Emile Højbjerg (58) ne ha effettuati più del portiere argentino nel torneo in corso.

