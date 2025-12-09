Virgilio Sport
Union Saint-Gilloise-Marsiglia: 2-3 - Champions 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Lotto Park di Bruxelles
9 Dicembre 2025 ore 21:00
Union Saint-Gilloise
2
Marsiglia
3
Partita finita
Arbitro: João Pinheiro
  1. 5' 1-0 Anan Khalaili
  2. 15' 1-1 Igor Paixão
  3. 41' 1-2 Mason Greenwood
  4. 58' 1-3 Mason Greenwood
  5. 71' 2-3 Anan Khalaili
0'
45'
90'
90'
95'

Incontro terminato, Union Saint-Gilloise 2, Marsiglia 3.

  1. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, Union Saint-Gilloise 2, Marsiglia 3.22:52

  3. 90'+5'

    Tiro parato. Promise David (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:51

  4. 90'+4'

    Gara riprende.22:50

  5. 90'+4'

    Gara momentaneamente sospesa, (Marsiglia).22:50

  6. 90'+3'

    Tiro parato. Promise David (Union Saint-Gilloise) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Anan Khalaili con cross.22:50

  7. 90'+2'

    Sostituzione, Union Saint-Gilloise. Ross Sykes sostituisce Ousseynou Niang.22:48

  9. 90'+1'

    Tiro parato. Igor Paixão (Marsiglia) un tiro di destro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Robinio Vaz con suggerimento di testa.22:47

  10. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:47

  11. 90'

    Promise David (Union Saint-Gilloise) e' ammonito per eccessiva celebrazione dopo il gol.22:46

  12. 89'

    Fuorigioco. Sofiane Boufal(Union Saint-Gilloise) prova il lancio lungo, ma Promise David e' colto in fuorigioco.22:45

  13. 89'

    Gara riprende.22:45

  15. 89'

    Gara momentaneamente sospesa, Promise David (Union Saint-Gilloise) per infortunio.22:45

  16. 88'

    Sostituzione, Marsiglia. Robinio Vaz sostituisce Mason Greenwood.22:44

  17. 88'

    Sostituzione, Marsiglia. Geoffrey Kondogbia sostituisce Pierre-Emerick Aubameyang.22:44

  18. 87'

    Fuorigioco. Mathias Rasmussen(Union Saint-Gilloise) prova il lancio lungo, ma Ousseynou Niang e' colto in fuorigioco.22:43

  19. 86'

    Fallo di Pierre-Emile Højbjerg (Marsiglia).22:42

  21. 86'

    Sofiane Boufal (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:42

  22. 84'

    Amir Murillo (Marsiglia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:40

  23. 84'

    Fallo di Ousseynou Niang (Union Saint-Gilloise).22:40

  24. 82'

    Sostituzione, Union Saint-Gilloise. Marc Giger sostituisce Kevin Rodríguez.22:38

  25. 82'

    Sostituzione, Union Saint-Gilloise. Mathias Rasmussen sostituisce Kamiel Van de Perre per infortunio.22:38

  27. 81'

    Calcio d'angolo,Union Saint-Gilloise. Calcio d'angolo causato da Nayef Aguerd (Marsiglia).22:37

  28. 80'

    Ousseynou Niang (Union Saint-Gilloise) e' ammonito per fallo.22:36

  29. 80'

    Mason Greenwood (Marsiglia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:36

  30. 80'

    Fallo di Ousseynou Niang (Union Saint-Gilloise).22:36

  31. 80'

    Fuorigioco. Kamiel Van de Perre(Union Saint-Gilloise) prova il lancio lungo, ma Ousseynou Niang e' colto in fuorigioco.22:36

  33. 77'

    Decisione VAR: no gol Union Saint-Gilloise 2-3 Marsiglia.22:33

  34. 76'

    GOL CANCELLATO DAL VAR: Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.22:32

  35. 76'

    Fuorigioco. Adem Zorgane(Union Saint-Gilloise) prova il lancio lungo, ma Kevin Mac Allister e' colto in fuorigioco.22:32

  36. 75'

    Fallo di Mason Greenwood (Marsiglia).22:31

  37. 75'

    Kamiel Van de Perre (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:31

  39. 74'

    Calcio d'angolo,Union Saint-Gilloise. Calcio d'angolo causato da Gerónimo Rulli (Marsiglia).22:30

  40. 74'

    Tiro parato. Sofiane Boufal (Union Saint-Gilloise) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Anan Khalaili.22:30

  41. 73'

    Fallo di Leonardo Balerdi (Marsiglia).22:29

  42. 73'

    Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:29

  43. 72'

    Igor Paixão (Marsiglia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:28

  45. 72'

    Fallo di Anan Khalaili (Union Saint-Gilloise).22:28

  46. 71'

    Gol! Union Saint-Gilloise 2, Marsiglia 3. Anan Khalaili (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:27

  47. 70'

    Fallo di Amir Murillo (Marsiglia).22:26

  48. 70'

    Ousseynou Niang (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26

  49. 69'

    Gara riprende.22:25

  51. 69'

    Sostituzione, Marsiglia. Bilal Nadir sostituisce Matt O'Riley.22:25

  52. 68'

    Adem Zorgane (Union Saint-Gilloise) e' ammonito.22:24

  53. 68'

    Gara momentaneamente sospesa, (Marsiglia).22:24

  54. 68'

    Tiro parato. Sofiane Boufal (Union Saint-Gilloise) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Promise David con cross.22:24

  55. 65'

    Tentativo fallito. Anan Khalaili (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro dalla destra dell'area tira alto. Assist di Sofiane Boufal.22:21

  57. 64'

    Amir Murillo (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:20

  58. 64'

    Fallo di Ousseynou Niang (Union Saint-Gilloise).22:20

  59. 64'

    Gara riprende.22:20

  60. 64'

    Sostituzione, Union Saint-Gilloise. Promise David sostituisce Raul Florucz.22:20

  61. 64'

    Sostituzione, Union Saint-Gilloise. Sofiane Boufal sostituisce Rob Schoofs.22:20

  63. 62'

    Gara momentaneamente sospesa, Gerónimo Rulli (Marsiglia) per infortunio.22:19

  64. 62'

    Fuorigioco. Ousseynou Niang(Union Saint-Gilloise) prova il lancio lungo, ma Raul Florucz e' colto in fuorigioco.22:18

  65. 60'

    Calcio d'angolo,Marsiglia. Calcio d'angolo causato da Fedde Leysen (Union Saint-Gilloise).22:16

  66. 60'

    Fallo di Leonardo Balerdi (Marsiglia).22:16

  67. 60'

    Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:16

  69. 59'

    Christian Burgess (Union Saint-Gilloise) e' ammonito per fallo.22:15

  70. 58'

    Gol! Union Saint-Gilloise 1, Marsiglia 3. Mason Greenwood (Marsiglia) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Matt O'Riley.22:14

  71. 57'

    Fuorigioco. Raul Florucz(Union Saint-Gilloise) prova il lancio lungo, ma Ousseynou Niang e' colto in fuorigioco.22:13

  72. 57'

    Fallo di Matt O'Riley (Marsiglia).22:13

  73. 57'

    Kamiel Van de Perre (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:13

  75. 54'

    Mason Greenwood (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:10

  76. 54'

    Fallo di Raul Florucz (Union Saint-Gilloise).22:10

  77. 51'

    Igor Paixão (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:07

  78. 51'

    Fallo di Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise).22:07

  79. 47'

    Fallo di Nayef Aguerd (Marsiglia).22:03

  81. 47'

    Adem Zorgane (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:03

  82. 46'

    Calcio d'angolo,Marsiglia. Calcio d'angolo causato da Christian Burgess (Union Saint-Gilloise).22:03

  83. Inizia il Secondo tempo Union Saint-Gilloise 1, Marsiglia 2.22:02

  84. 45'

    Sostituzione, Marsiglia. Leonardo Balerdi sostituisce Timothy Weah.22:01

  85. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Union Saint-Gilloise 1, Marsiglia 2.21:46

  87. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:45

  88. 44'

    Mason Greenwood (Marsiglia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:44

  89. 44'

    Fallo di Fedde Leysen (Union Saint-Gilloise).21:44

  90. 44'

    Fuorigioco. Adem Zorgane(Union Saint-Gilloise) prova il lancio lungo, ma Rob Schoofs e' colto in fuorigioco.21:43

  91. 41'

    Gol! Union Saint-Gilloise 1, Marsiglia 2. Mason Greenwood (Marsiglia) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Pierre-Emerick Aubameyang in seguito a un contropiede.21:41

  93. 38'

    Tentativo fallito. Rob Schoofs (Union Saint-Gilloise) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Anan Khalaili in seguito a un contropiede.21:38

  94. 37'

    Pierre-Emerick Aubameyang (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:37

  95. 37'

    Fallo di Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise).21:37

  96. 36'

    Tentativo fallito. Igor Paixão (Marsiglia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area tira alto. Assist di Amir Murillo.21:35

  97. 34'

    Tentativo fallito. Timothy Weah (Marsiglia) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla sinistra.21:34

  99. 31'

    Fuorigioco. Ousseynou Niang(Union Saint-Gilloise) prova il lancio lungo, ma Kevin Rodríguez e' colto in fuorigioco.21:30

  100. 30'

    Tiro respinto. Mason Greenwood (Marsiglia) un tiro di sinistro da fuori area.21:30

  101. 28'

    Timothy Weah (Marsiglia) e' ammonito per fallo.21:27

  102. 28'

    Fallo di Timothy Weah (Marsiglia).21:27

  103. 28'

    Ousseynou Niang (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:27

  105. 27'

    Fuorigioco. Pierre-Emile Højbjerg(Marsiglia) prova il lancio lungo, ma Timothy Weah e' colto in fuorigioco.21:27

  106. 23'

    Fuorigioco. Raul Florucz(Union Saint-Gilloise) prova il lancio lungo, ma Ousseynou Niang e' colto in fuorigioco.21:23

  107. 17'

    Fallo di mano di Raul Florucz (Union Saint-Gilloise).21:17

  108. 16'

    Fallo di Pierre-Emerick Aubameyang (Marsiglia).21:16

  109. 16'

    Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16

  111. 15'

    Gol! Union Saint-Gilloise 1, Marsiglia 1. Igor Paixão (Marsiglia) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra.21:14

  112. 15'

    Tiro parato. Pierre-Emerick Aubameyang (Marsiglia) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:14

  113. 13'

    Fallo di Arthur Vermeeren (Marsiglia).21:13

  114. 13'

    Rob Schoofs (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13

  115. 12'

    Arthur Vermeeren (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12

  117. 12'

    Fallo di Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise).21:12

  118. 12'

    Tiro respinto. Pierre-Emerick Aubameyang (Marsiglia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Igor Paixão.21:11

  119. 12'

    Calcio d'angolo,Marsiglia. Calcio d'angolo causato da Kamiel Van de Perre (Union Saint-Gilloise).21:11

  120. 9'

    Tiro respinto. Mason Greenwood (Marsiglia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Timothy Weah.21:09

  121. 5'

    Gol! Union Saint-Gilloise 1, Marsiglia 0. Anan Khalaili (Union Saint-Gilloise) un tiro di sinistro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Rob Schoofs.21:05

  123. 4'

    Fuorigioco. Kjell Scherpen(Union Saint-Gilloise) prova il lancio lungo, ma Kevin Rodríguez e' colto in fuorigioco.21:04

  124. Inizia il Primo tempo.21:00

  125. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:51

  127. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Lotto Park
    Città: Bruxelles
    Capienza: 28000 spettatori19:51

Formazioni Union Saint-Gilloise - Marsiglia

Union Saint-Gilloise
Marsiglia
TITOLARI UNION SAINT-GILLOISE
  • (37) KJELL SCHERPEN (P)
  • (5) KEVIN MAC ALLISTER (D)
  • (16) CHRISTIAN BURGESS (D)
  • (48) FEDDE LEYSEN (D)
  • (6) KAMIEL VAN DE PERRE (C)
  • (17) ROB SCHOOFS (C)
  • (22) OUSSEYNOU NIANG (C)
  • (8) ADEM ZORGANE (C)
  • (25) ANAN KHALAILI (C)
  • (30) RAUL FLORUCZ (A)
  • (13) KEVIN RODRÍGUEZ (A)
PANCHINA UNION SAINT-GILLOISE
  • (26) ROSS SYKES (D)
  • (1) VIC CHAMBAERE (P)
  • (11) GUILHERME SMITH (C)
  • (12) PROMISE DAVID (A)
  • (20) MARC GIGER (A)
  • (4) MATHIAS RASMUSSEN (C)
  • (27) LOUIS PATRIS (D)
  • (23) SOFIANE BOUFAL (A)
  • (10) ANOUAR AIT EL HADJ (C)
  • (3) MAMADOU BARRY (D)
ALLENATORE UNION SAINT-GILLOISE
  • David Hubert
TITOLARI MARSIGLIA
  • (1) GERÓNIMO RULLI (P)
  • (62) AMIR MURILLO (D)
  • (21) NAYEF AGUERD (D)
  • (33) EMERSON (D)
  • (23) PIERRE-EMILE HØJBJERG (C)
  • (14) IGOR PAIXÃO (C)
  • (18) ARTHUR VERMEEREN (C)
  • (22) TIMOTHY WEAH (C)
  • (97) PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG (A)
  • (17) MATT O'RILEY (A)
  • (10) MASON GREENWOOD (A)
PANCHINA MARSIGLIA
  • (5) LEONARDO BALERDI (D)
  • (6) ULISSES GARCIA (D)
  • (28) BENJAMIN PAVARD (D)
  • (26) BILAL NADIR (C)
  • (40) JELLE VAN NECK (P)
  • (8) ANGEL GOMES (C)
  • (34) ROBINIO VAZ (A)
  • (50) DARRYL BAKOLA (C)
  • (12) JEFFREY DE LANGE (P)
  • (76) TADJIDINE MMADI (C)
  • (19) GEOFFREY KONDOGBIA (C)
  • (4) CJ EGAN-RILEY (D)
ALLENATORE MARSIGLIA
  • Roberto De Zerbi
PREPARTITA

Union Saint-Gilloise - Marsiglia è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 9 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Lotto Park di Brussels.
Arbitro di Union Saint-Gilloise - Marsiglia sarà João Pinheiro. Al VAR invece ci sarà Tiago Bruno Lopes Martins.

Attualmente Union Saint-Gilloise si trova 25° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte); invece Marsiglia si trova 16° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte).
Union Saint-Gilloise ha segnato 7 gol e ne ha subiti 15; Marsiglia ha segnato 11 gol e ne ha subiti 8.

Union Saint-Gilloise e Marsiglia è la prima che si affrontano in campionato.

Union Saint-Gilloise-Marsiglia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • I precedenti incontri tra Union Saint-Gilloise e Marsiglia risalgono a 63 anni fa, con la squadra belga che eliminò i francesi nel primo turno della Coppa delle Fiere 1962/63 (4-3 il punteggio complessivo di quella doppia sfida - sconfitta 0-1 in trasferta e successo 4-2 in casa).
  • L'Union Saint-Gilloise è stata la prima avversaria che il Marsiglia ha affrontato in una competizione europea, nel settembre/ottobre del 1962 (andata e ritorno). Dal loro ultimo confronto, la squadra francese ha giocato altre 276 partite in competizioni europee (118V, 60N, 98P).
  • L'Union Saint-Gilloise ha perso solo una delle cinque partite europee disputate contro avversarie francesi (2V, 2N), restando imbattuta nelle quattro più recenti - l'ultima sconfitta fu proprio contro il Marsiglia, nel settembre 1962 (0-1 in Coppa delle Fiere).
  • Dopo la vittoria alla quinta giornata (2-1 contro il Newcastle) Roberto De Zerbi, potrebbe vincere due partite di fila in UEFA Champions League per la prima volta in carriera. Tuttavia, l'allenatore del Marsiglia ha perso il 100% delle trasferte da tecnico nella competizione, subendo cinque sconfitte in cinque gare.
  • Entrambe le vittorie dell'Union Saint-Gilloise in UEFA Champions League sono arrivate in trasferta (3-1 contro il PSV e 1-0 contro il Galatasaray). Le sole due partite disputate in casa nella competizione dal club belga sono terminate entrambe con una sconfitta per 0-4, contro il Newcastle alla seconda giornata e contro l'Inter alla terza, sempre in questa stagione.
  • Il Marsiglia è la squadra che ha perso più punti da situazioni di vantaggio (sei) nella UEFA Champions League in corso. Tuttavia, nell'ultima giornata i francesi hanno conquistato i loro primi tre punti dopo essere andati sotto nel punteggio, rimontando l'iniziale gol del Newcastle e vincendo 2-1.
  • L'Union Saint-Gilloise ha la più bassa percentuale possesso palla medio (35.5%) in questa UEFA Champions League, oltre ad essere 35ª per sequenze su azione da almeno 10 passaggi nel torneo in corso (19), davanti solo allo Slavia Praga (17).
  • Pierre-Emerick Aubameyang è stato coinvolto in sei gol in questa UEFA Champions League (3G+3A). L'unico giocatore di almeno 36 anni ad aver registrato più partecipazioni attive in una singola stagione nel torneo è stato Robert Lewandowski (11 con il Barcellona nella scorsa edizione della competizione).
  • Adem Zorgane ha effettuato 31 Line Breaking Passes (passaggi che rompono almeno una linea di pressione avversaria) in situazioni di pressione ad alta intensità in questa UEFA Champions League; solo Vitinha (40) e Joey Veerman (38) hanno fatto meglio nel torneo in corso.
  • Nessun portiere vanta più Line Breaking Passes (passaggi che rompono almeno una linea di pressione avversaria) rispetto a Gerónimo Rulli in questa UEFA Champions League: 38, al pari di Matej Kovár. Inoltre, tra i giocatori del Marsiglia solo Pierre-Emile Højbjerg (58) ne ha effettuati più del portiere argentino nel torneo in corso.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Union Saint-GilloiseMarsiglia
Partite giocate55
Numero di partite vinte22
Numero di partite perse33
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati58
Gol totali subiti126
Media gol subiti per partita2.41.2
Percentuale possesso palla35.652.6
Numero totale di passaggi16122449
Numero totale di passaggi riusciti12532090
Tiri nello specchio della porta2825
Percentuale di tiri in porta50.049.0
Numero totale di cross6169
Numero medio di cross riusciti2315
Duelli per partita vinti279213
Duelli per partita persi287183
Corner subiti2927
Corner guadagnati2324
Numero di punizioni a favore3855
Numero di punizioni concesse6971
Tackle totali13584
Percentuale di successo nei tackle57.860.7
Fuorigiochi totali187
Numero totale di cartellini gialli1013
Numero totale di cartellini rossi01

