Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita. Arrivederci ai prossimi appuntamenti di UEFA Champions League!22:57

90'+4' TRIPLICE FISCHIO ALLO STADIO OLIMPICO LLUIS COMPANYS! Barcellona-Borussia Dortmund 4-022:51

90'+1' Palla centrale in profondità per Guirassy che non trova il tempo per concludere e porta palla sulla linea di fondo. Cubarsì interviene e fa rimpallare palla sull'avversario ottenendo rimessa dal fondo per il Barcellona.22:50

89' Duranville riceve sulla sinistra e mette al centro per Beier che insacca alle spalle di Szczesny. Fuorigioco di Duranville e gol annullato.22:47

88' Ci prova in tutti i modi il Borussia a regalarsi almeno una possibilità. Azione testarda dei gialloneri con 2 conclusioni entrambe murate da un perfetto Araujo.22:47

86' 5a sostituzione Barcellona. Esce Lamine Yamal ed entra Ansu Fati.22:44

84' Problema fisico per Lamine Yamal che richiama l'attenzione della panchina. Si prepara Ansu Fati.22:42

84' OCCASIONE BORUSSIA! Sule colpisce di tacco in acrobazia sugli sviluppi del calcio d'angolo indirizzando verso l'incrocio dei pali. Szczesny deve allungarsi e mettere nuovamente in corner.22:41

83' Duranville si libera sulla sinistra con un doppio passo e mette palla rasoterra al centro. Metti in corner Araujo.22:40

81' 4a sostituzione Barcellona. Esce Robert Lewandowski ed entra Ferran Torres.22:39

81' 3a sostituzione Barcellona. Esce Iñigo Martínez ed entra Araujo.22:39

81' 2a sostituzione Barcellona. Esce Pedri ed entra Eric García.22:38

80' Pronti 3 cambi per Flick.22:38

79' 5a sostituzione Borussia Dortmund. Esce Julian Ryerson ed entra Niklas Süle.22:38

79' 4a sostituzione Borussia Dortmund. Esce Gittensed entra Julien Duranville.22:37

77' GOL!! BARCELLONA-Borussia Dortmund 4-0!! Gol di Lamine Yamal! Ripartenza micidiale del Barcellona! Palla sanguinosa persa a centrocampo dal Borussia con Lewandowski che da il via a un 3vs1 in campo aperto. Palla allargata a sinistra per Raphinha che gira dalla parte opposta per l'inserimento di Yamal che, una volta entrato in area di rigore, lascia partire una conclusione chirurgica alla destra di Kobel.22:37

75' Trova più spazio ora il Borussia con la difesa del Barcellona che ha leggermente arretrato il baricentro. Guirassy riceve tra le linee e imbuca per Gittens a sinistra. La palla è leggermente troppo lunga e rientra la difesa blaugrana.22:34

74' 1a sostituzione Barcellona. Esce Fermín López ed entra Gavi.22:32

74' Guirassy trattiene Szczesny per evitare la ripartenza veloce. Giallo inevitabile.22:31

73' Punizione dalla trequarti del Borussia calciata da Ryerson. Palla morbida a centro area dove Szczesny esce con sicurezza e agguanta il pallone.22:31

70' Prova a reagire il Borussia. Ryerson scende sulla destra e tenta il cross che viene murata da Baldè. Calcio d'angolo.22:28

68' 3a sostituzione Borussia Dortmund. Esce Chukwuemeka ed entra Giovanni Reyna.22:27

68' 2a sostituzione Borussia Dortmund. Esce Nmecha ed entra Salih Özcan.22:27

66' GOL!! BARCELLONA-Borussia Dortmund 3-0!! Gol di Robert Lewandowski. L'assedio del Barcellona si conclude con il gol del 3-0 del polacco che mette a referto la sua doppietta personale. Imbucata di Yamal per Firmin Lopez all'interno dell'area di rigore che mette palla rasoterra al centro per Lewandowski. Tiro basso sul primo palo dove Kobel sfiora soltanto.22:26

65' ASSEDIO BARCELLONA! Firmin Lopez riceve al centro dell'area e tenta il piazzato alla sinistra di Kobel trovando la respinta della difesa giallonera. Il pallone torna a lui in posizione defilata a sinistra e il suo sinistro a porta quasi sguarnita finisce alto.22:24

64' ANCORA BARCELLONA! Kobel para centralmente una conclusione ravvicinata di Lewandowksi.22:22

62' FIRMIN LOPEZ!! Yamal smarca Koundè sulla destra con un tacco delizioso. Palla al centro aggiustata da gavi per Firmin Lopez che da posizione centrale calcia alla destra di Kobel scheggiando il palo!22:22

60' Riceve sulla sinistra Gittens che si crea spazio e crossa per Guirassy. Martinez mette ordine di testa allontanando la sfera.22:18

59' Altra palla dalla destra di Yamal per Raphinha. Chiude la diagonale Ryerson e allontana di testa.22:17

58' Azione prolungata del Barcellona che si conclude con un cross dalla sinistra di Baldè troppo su Kobel. Nessun problema per il portiere del Borussia.22:16

57' Palla verticale per Lewandowski. Ryerson riesce ad anticiparlo e a servire Kobel.22:15

55' Baldè si accentra dalla sinistra e cerca il filtrante per l'inserimento di Raphinha. Palla troppo lunga.22:13

52' Altro colpo subito da Lewandowski. Eskas ferma il gioco e concede calcio di punizione dalla trequarti per i padroni di casa.22:10

51' Gioco fermo con Lewandowski a terra dopo un contatto con Anton. L'arbitro non ferma il gioco ed è Brandt, sportivamente, a mettere in rimessa laterale.22:09

49' Il gol di Lewandowski è la 28a marcatura segnata contro il Borussia Dortmund in 28 partite disputate contro i gialloneri.22:20

48' GOL!! BARCELLONA-Borussia Dortmund 2-0!! Gol di Robert Lewandowski!! Yamal crossa da destra sul secondo palo dove Raphinha stacca di testa e rimette palla sull'altro palo. Lewandowski a un passo dalla porta deve solo appoggiare in rete di testa.22:07

48' Raphinha imbuca per Baldè. Copre bene Beier.22:05

47' Riparte forte il Borussia con Gittens che, spostato a sinistra, si accentra e cerca la conclusione da fuori sul palo lontano. Palla a lato.22:04

46' 1a sostituzione Borussia. Esce Karim-David Adeyemi ed entra Maximilian Beier.22:03

46' SI RIPARTE! Possesso gestito dal Barcellona.22:03

45' 3 minuti di recupero.22:48

Vi aspettiamo tra pochissimo per seguire assieme la ripresa di questa partita.21:50

Primo tempo di altissima intensità con il Barcellona che rientra in vantaggio per 1-0 negli spogliatoi grazie alle rete siglata da Raphinha al 25°. Grande occasione non concretizzata nel finale da Guirassy che ha colpito col mancino l'esterno della rete.21:50

45'+1' TERMINA IL PRIMO TEMPO! Barcellona-Borussia Dortmund 1-021:49

45'+1' GUIRASSY! Riceve palla da rimessa laterale l'attaccante del Borussia e con una finta di corpo lascia sul posto Cubarsì. Conclusione con il mancino da posizione defilata a destra che colpisce la rete regalando l'illusione del gol.21:48

45' 1 minuto di recupero.21:47

45' Adeyemi mette un pallone forte dalla sinistra. Guirassy non arriva nuovamente per un soffio.21:47

44' Anticipo di Pedri che di prima intenzione apre a destra per Yamal trovandolo completamente solo. Palla imprecisa al centro con il Barcellona che comunque mantiene il controllo del pallone. L'azione si conclude con un tiro di Firmin Lopez che è facile preda di Kobel.21:46

41' Arriva il primo tiro in porta del Borussia. Gittens conclude dalla destra ma la sua conclusione non riesce a mettere in difficoltà Szczesny.21:42

40' Raphinha non si fida del suo destro e serve una palla morbida a Lewandowski a centro area. Tenta la rovesciata il 9 del Barcellona ma la conclusione risulta debole e centrale.21:41

38' Sfortunato il Borussia Dortmund che esce bene dall'area di rigore dopo aver fermato Lewandowski. Durante il contropiede un passaggio a centrocampo colpisce il direttore di gara che, come da regolamento, deve interrompere il gioco.21:40

36' OCCASIONE DIVORATA DA GUIRASSY! Emre Can anticipa Lewandowski e innesca Chukwuemeka che di prima intenzione alza il pallone all'interno dell'area per Guirassy che, tutto solo davanti a Szczesny, manca l'impatto con il pallone.21:38

34' Ancora in avanti il Barcellona. Slalom di Yamal che trova un filtrante preciso per Raphinha pescandolo all'interno dell'area di rigore. Non riesce ad incrociare con il sinistro il brasiliano e la palla si spegne sul fondo.21:36

33' Contropiede sprecato dal Barcellona. Raphinha porta palla avanti velocemente sulla sinistra e, una volta accentrato, cerca la palla interna per Lewandowski. Il polacco è troppo avanti rispetto al pallone e non riesce a controllare in maniera precisa.21:34

31' Conclusione di controbalzo dal limite dell'area di Lewandowski. Palla fuori dallo specchio.21:32

30' Koundè ferma Adeyemi che lo puntava sulla fascia sinistra. Il terzino del Barcellona, favorito dal rimpallo, lascia scorrere palla in rimessa dal fondo.21:32

25' GOL!! BARCELLONA-Borussia Dortmund 1-0!! Gol di Raphinha! Punizione battuta da destra verso il secondo palo. Cubarsì raccoglie una sponda verso il centro e gira in spaccata verso l'angolo alla sinistra di Kobel. Raphinha scivola sul filo del fuorigioco, rischiado di far annullare un gol fatto, e tocca la palla appena prima che questa entri in porta. La posizione è regolare e i blaugrana passano in vantaggio.21:29

24' Ammonito Adeyemi per un fallo in uscita. Punizione sulla trequarti per il Barcellona.21:26

23' Bensebaini ferma irregolarmente Yamal con una trattenuta prolungata. Il giallo, reclamato da Yamal, non arriva.21:25

21' Il Borussia sempre aver trovato le contromisure difensive per arginare l'esuberanza del Barcellona. Ritmi leggermente calati rispetto a quelli infernali dei primi 10 minuti.21:24

18' Altra discesa sulla sinistra di Raphinha. Cross col mancino messo in calcio d'angolo da Bensebaini.21:19

17' Baldè ferma Chukwuemeka, che si stava proiettando in contropiede, colpendo sul tallone. Eskas non ferma il gioco tra le proteste di Kovac. Decisione dubbia.21:19

15' Break Borussia. Chukwuemeka allarga sulla destra per Brandt che controlla e mette una palla insidiosa al centrodove Guirassy manca per poco l'aggancio. Gioco fermo per una posizione di fuorigioco.21:16

13' Yamal lascia sul posto Bensebaini che sta faticando non poco a gestire il 17enne blaugrana. Palla centrale per Raphinha che prova ad aggirare Anton che non si lascia sorprendere e ferma l'offensiva avversaria.21:15

10' Passati i primi 10 minuti di gara. Dominio Barcellona in questa prima fase di gioco.21:11

9' Si affaccia in avanti il Borussia. Gittens riceve la sponda aerea di Guirassy e va per il cross dalla destra. Palla deviata in corner.21:10

8' Terza conclusione di Yamal che tenta il sinistro da fuori area senza inquadrare lo specchio della porta.21:09

7' ANCORA BARCELLONA! Scambio sulla fascia sinistra con Raphinha che conquista il fondo. Palla arretrata per Lewandowski che calcia forte ma centrale. Kobel alza sopra la traversa.21:08

6' Yamal tenta la conclusione dalla destra con un angolo impossibile. Palla a lato.21:07

5' YAMAL!! Il giovane talento del Barcellona entra in area di rigore puntando Bensebaini. Palla spostata sul sinistro e tiro a girare indirizzato alla destra di Kobel, che si distende e respinge.21:06

4' Prezioso il lavoro di Lewandowski che conquista un calcio di punizione sulla trequarti subendo il fallo di Bensebaini.21:05

3' Palla pericolosa messa al centro da Raphinha dalla sinistra. Bensebaini anticipa Firmin Lopez e mette in corner.21:04

2' Yamal attacca Bensebaini sulla fascia e gli scippa il pallone. Palla rapida per Lewandowski che non riesce a sfondare nella difesa avversaria.22:59

1' Pressing molto alto fin da subito del Borussia che cerca di mettere in difficoltà il Barcellona in fase di impostazione.21:02

INIZIA LA PARTITA! Fischia Eskas e il Borussia muove il primo pallone del match.21:01

Risuona l'inno della UEFA Champions League allo Stadio Olimpico Lluís Companys! E' tutto pronto per il primo round di Barcellona-Borussia Dortmund. I blaugrana, 5 volte campioni d'Europa, sfidano i gialloneri che nella passata stagione sono caduti solamente in finale contro il Real Madrid.21:00

A disposizione Borussia Dortmund. Lotka, Meyer, Beier, Couto, Duranville, Kabar, Reyna, Svensson, Sule, Watjen, Ozcan.20:07

FORMAZIONE UFFICIALE BORUSSIA DORTMUND. 4-2-3-1. Kobel; Ryerson, Can, Anton, Bensebaini; Chukwuemeka, Nmecha; Gittens, Brandt, Adeyemi; Guirassy.20:05

A disposizione Barcellona. Pena, Kochen, Araujo, Christensen, Ansu Fati, Fort, Garcia, Martin, Gavi, Pablo Torre, Ferran Torres, Victor.20:04

FORMAZIONE UFFICIALE BARCELLONA. 4-2-3-1. Szczesny; Baldè, Martinez, Cubarsì, Koundè; Pedri, De Jong; Raphinha, Fermìn Lopez, Yamal; Lewandowski.20:02

Dirige la gara il norvegese Espen Eskas, assistito dai connazionali Jan Erik Engan e Isaak Elias Bashevkin con Rohit Saggi quarto uomo. Gli olandesi Dennis Higler e Clay Ruperti al Var.19:45

Il Barcellona è rimasto imbattuto nelle ultime 5 sfide contro il Borussia Dortmund nelle manifestazioni europee. L'ultimo incrocio tra le 2 compagini è quello di quest'anno, avvenuto nella prima fase di questa edizione di Champions League, dove i blaugrani si sono imposti per 3-2 al Signal Iduna Park grazie alla rete nel finale di Ferran Torres.19:44

Infermieria piuttosto affollata quella del Borussia Dortmund, fermi ai box infatti ci sono Sclotterbeck, Sabitzer, Manè, Azhil e Campbell. Kovac inoltre dovrà rinunciare allo squalificato Pascal Gross.19:56

Più lungo il percorso in Champions del Borussia Dortmund che, non essendosi piazzato tra le prime 8 nel girone unico, è dovuto passare per gli spareggi dove hanno ipotecato il passaggio del turno con la vittoria per 3-0 allo Stadio José Alvalade ai danni dello Sporting Lisbona. In equilibrio invece la sfida contro il Lille per l'approdo ai quarti di finale con i francesi caduti in casa sotto ai colpi di Emre Can e Beier. Situazione complicata in Bundesliga per i gialloneri che si trovano solamente all'8° posto in classifica.19:35

Flick continua a non aver a disposizione per infortunio Ter Stegen, che sarà sostituito daSzczesny. Fuori anche Bernal, Casadò e Dani Olmo.19:37

Dopo essersi piazzato secondo nel girone unico, il Barcellona è giunto ai quarti di finale sbarazzandosi del Benfica vincendo entrambe le gare degli ottavi. Ottimo momento per i blaugrana, che si trovano primi in Liga con 4 lunghezze di vantaggio sul Real Madrid, e che sono arrivati in finale di Copa del Rey eliminando l'Atletico Madrid, dove incontreranno ancora la formazione allenata da Ancelotti.19:23

Siamo allo Stadio Olimpico Lluís Companys! Il Barcellona di Hansi Flick ospita il Borussia Dortmund di Niko Kovac.19:13

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Barcellona e Borussia Dortmund, gara valida per l'andata dei quarti di finale di UEFA Champions League.19:10

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp