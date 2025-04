Grazie per aver seguito con noi la diretta di Psg-Aston Villa, arrivederci al prossimo turno di Champions League.23:00

90'+4' Fine partita: PSG-ASTON VILLA 3-1 (35' Rogers, 39' Doué, 49' Kvaratskhelia, 92' Mendes)22:54

90'+3' Sostituzione Psg: esce Khvicha Kvaratskhelia, entra Gonçalo Ramos.22:53

90'+2' GOL! PSG-Aston Villa 3-1! Rete di Nuno MENDES! Imbucata fantastica di Dembelé per Nuno Mendes che prima finta e poi conclude di destro segnando il 3-1.22:53

90' Sono stati concessi 3 minuti di recupero!22:50

86' Cross di Vitinha, arriva Joao Neves di testa, ma la palla termina fuori.22:45

84' Possesso palla reiterato ma sterile del Psg, l'Aston Villa si difende bene e concede poco.22:44

80' Sostituzione Aston Villa: esce John McGinn, entra Amadou Onana.22:39

80' Sostituzione Aston Villa: esce Youri Tielemans, entra Ian Maatsen.22:39

80' Sostituzione Aston Villa: esce Marcus Rashford, entra Oliver Watkins.22:38

79' Vitinha tira dalla lunga distanza, palla di poco fuori a lato.22:38

76' Ci pova Kvaratskhelia dalla distanza, palla deviata su cui Joao Neves non arriva per pochi centimetri.22:35

72' Sostituzione Psg: esce Désiré Doué, entra Bradley Barcola.22:32

72' Sostituzione Psg: esce Fabián Ruiz, entra Warren Zaïre-Emery.22:31

70' Ennesima bella giocata di Kvara che premia la puntuale sovrapposizione di Hakimi. Il marocchino segna, ma la sua posizione di partenza è in fuorigioco.22:31

66' Ci prova ancora Beraldo, questa volta dalla lunga distanza con il mancino. Conclusione che si rivela però lenta e centrale.22:26

62' Calcio d'angolo del Psg, Beraldo svetta di testa, Martinez blocca.22:21

60' Sostituzione Aston Villa: esce Jacob Ramsey, entra Marco Asensio.22:18

58' Altra magia di Kvaratskhelia che imbecca Doué in campo aperto: il francese crossa per Fabian che lascia passare, Hakimi controlla e tira, Martinez si salva.22:18

56' Ancora Psg pericolosissimo e sempre con Kvara che arriva al tiro di destro di prima intenzione, decisivo l'intervento di Konsa.22:15

52' Psg in pieno controllo del match e del possesso, l'Aston Villa si difende e prova a partire in contropiede.22:14

49' GOL! PSG-Aston Villa 2-1! Rete di Khvicha KVARATSKHELIA! Altra rete fantastica dei francesi, questa volta con Kvaratskhelia protagonista: il georgiano controlla, supera il diretto avversario con la suola e di sinistro scaglia un missile terra area che bacia il palo e termina in rete. Psg avanti.



47' Inizia il secondo tempo di PSG-ASTON VILLA!22:04

46' Sostituzione Aston Villa: esce Matthew Cash, entra Arthur Disasi.22:05

Nel Psg scalpita ovviamente Barcola per il secondo tempo, nell'Aston Villa occhio ad Asensio e Watkins.21:50

Prima frazione molto divertente tra Psg e Aston Villa. Nonostante un dominio netto messo in atto dal Psg, a passare in vantaggio sono gli ospiti a sorpresa. Break fulmineo e preciso dell'Aston Villa che sigla l'1-0 con Rogers dopo una splendida azione. Il Psg impiega però appena 4 minuti per ristabilire l'equilibrio, grazie ad una giocata davvero spaziale di Doué. All'intervallo è 1-1.21:50

45'+2' Finisce il primo tempo di PSG-ASTON VILLA!21:48

45' Sono stati concessi 2 minuti di recupero!21:47

44' Ancora pericolosissimo Doué che di sinistro tira alto sopra la traversa.21:47

39' GOL! PSG-Aston Villa 1-1! Rete di Désiré DOUE'! Gol davvero splendido del giovane gioiello francese che lascia partire un tiro a giro pazzesco che si spegne poco sotto la traversa, alle spalle di Martinez.21:43

38' Reazione immediata del Psg con Doué, impreciso Martinez che riesce però ad evitare il gol del francese.21:41

35' GOL! Psg-ASTON VILLA 0-1! Rete di Morgan ROGERS! Pasticcio di Mendes, progressione di McGinn, inserimento perfetto di Tielemans e tapin a porta vuota di Rogers che porta in vantaggio gli inglesi.21:37

32' Difende in maniera compatta l'Aston Villa, negli ultimi minuti il Psg fatica a trovare spazi.21:35

29' Dominio del Paris Saint Germain nella gesstione della palla: 79% di possesso in favore dei francesi.21:31

25' Il primo tiro dell'Aston Villa arriva da circa 30 metri con McGinn che spara però altissimo.21:26

23' Vitinha pericoloso dalla distanza con un tiro a giro di destro, la palla termina di poco fuori.21:24

20' Venti minuti di assedio del Psg, Aston Villa totalmente schiacciato nella propria metà campo.21:21

17' Cartellino giallo per Matthew Cash.21:18

14' Ancora Psg pericoloso, questa volta con l'ottima sovrapposizione di Hakimi, sempre attento Martinez in uscita.21:16

10' Ancora Kvaratskhelia a creare pericoli, questa volta tira Nuno Mendes: la sua conclusione si infrange però su Konsa.21:13

8' Magia di Kvara, tiro di prima intenzione di Dembelè, grande parata di Martinez che devia in calcio d'angolo.21:09

5' Insiste il Psg, sempre dalla distanza, ma questa volta con Vitinha. Martinez blocca in presa bassa.21:06

3' Subito squillo del Psg con Dembelé che lascia partire la conclusione dalla lunga distanza, palla alta sopra la traversa.21:06

1' Inizia il primo tempo di PSG-ASTON VILLA!21:01

Il Paris SG ha eliminato il Liverpool negli ottavi di finale di questa UEFA Champions League, dopo essere uscito dalla competizione in ciascuno degli ultimi tre incontri della fase a eliminazione diretta contro squadre inglesi (contro il Man City nel 2015-16 e 2020-21 e il Man Utd nel 2018-19).20:14

Paris SG e Aston Villa si affrontano per la prima volta in una competizione europea; questo sarà soltanto il secondo quarto di finale di UEFA Champions League tra squadre francesi e inglesi nelle ultime otto edizioni (in precedenza, Manchester City-Lione 1-3 nel 2019-20).20:14

Le scelte di Emery: in avanti gioca Rashford, solo panchina per Watkins. Escluso anche Asensio, sulla trequarti ci sono Rogers, McGinn e Ramsey. Torna titolare Pau Torres in difesa.20:13

Le scelte di Enrique: panchina per Barcola, c'è Doué a completare l'attacco con Dembelé e Kvaratskhelia. In difesa spazio a Beraldo al fianco di Pacho, out Marquinhos. Confermato Fabian a centrocampo.20:12

Panchina Aston Villa: Olsen, Zych, Disasi, Mings, Barkley, Watkins, Asensio, Maatsen, Onana, Bogarde.20:11

Panchina Psg: Safonov, Arnau Tenas, L. Hernandez, Kimpembe, Lee Kang In, Mayulu, Zaïre-Emery, Barcola, Mbaye, G. Ramos.20:11

Formazione ASTON VILLA (4-2-3-1): E. Martinez - Cash, Konsa, Pau Torres, Digne - Tielemans, Kamara - Rogers, McGinn, Ramsey - Rashford. 20:11

Formazione PSG (4-3-3): Donnarumma - Hakimi, Beraldo, Pacho, N. Mendes - João Neves, Vitinha, Fabian - Doué, O. Dembélé, Kvaratskhelia.20:10

Il Psg è reduce dall'1-0 con l'Angers, mentre l'Aston Villa arriva dal 2-1 con il Nottingham Forest.20:09

Benvenuti alla diretta di Psg-Aston Villa, match valevole per l'andata dei quarti di finale di Champions League.20:06

