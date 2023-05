DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Real madrid - Manchester city? La gara tra Real madrid e Manchester city si giocherà martedì 9 maggio 2023 alle ore 21:00 Chi è l'arbitro di Real madrid - Manchester city? L'arbitro del match sarà Artur Manuel Soares Dias Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Real madrid - Manchester city sarà Massimiliano Irrati Dove si gioca Real madrid - Manchester city? La partita si gioca a Madrid In che stadio si gioca Real madrid - Manchester city? Stadio Santiago Bernabéu Chi trasmette la partita Real madrid - Manchester city? La partita tra Real madrid e Manchester city verrà trasmessa da Mediaset Infinity, Sky, Sky Sport 1, Sky Sport Football e Canale 5

PREPARTITA

Real Madrid-Manchester City è valevole per la prima semifinale della Champions League 2022/2023. La partita è in programma il giorno 9 maggio alle ore 21:00 allo stadio Santiago Bernabéu di Madrid. Arbitro del match sarà il portoghese Artur Dias coadiuvato dagli assistenti Paulo Soares e Pedro Ribeiro. VAR e quarto uomo tutti italiani: Massimiliano Irrati e Daniele Orsato.

Nei quarti di finale i Blancos di Ancelotti si sono agevolmente sbarazzati del Chelsea con un duplice 2-0 mentre i Citizen di Pep Guardiola hanno avuto la meglio sul Bayern Monaco vincendo 3-0 in casa e pareggiando 1-1 in Germania.

A detta di molti sarebbe dovuto essere la finale: due squadre che hanno in rosa giocatori stellari il cui valore complessivo sfiora per entrambi 1 miliardo di euro. Fu la semifinale anche lo dello scorso anno con il Real Madrid che ebbe la meglio con un match molto sofferto. Sarà la sfida Haaland-Benzema che guidano due attacchi stellari: da una parte il pallone d’oro e dall’altra il giocatore norvegese che ha polverizzato tutti i record della Premier League.

Per il match Ancelotti dovrà fare a meno in difesa di Militao, squalificato: al suo posto Rudiger. Centrocampo ed attacco titolarissimi: Modric guiderà il centrocampo con Kroos e Valverde mentre il attacco Benzema sarà affiancato da Vinicius e Rodrygo. Anche Pep Guardiola perde un titolare in difesa: Akè ha saltato la rifinitura dopo l’infortunio contro il Leeds. Centrocampo affidato alla stella De Bruyne che lo scorso anno segnò al Real Madrid nella semifinale di andata. Attacco confermato con Haaland che sarà affiancato da Bernardo Silva e Grealish.

Probabili formazioni Real Madrid-Manchester City

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Rudiger, Alaba, Camavinga; Valverde, Kroos, Modric; Rodrygo, Benzema, Vinicius Jr. All.: Ancelotti

Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Dias, Akanji; Gundogan, De Bruyne, Rodri; Bernardo Silva, Haaland, Grealish. All.: Guardiola

Dove vedere Real Madrid-Manchester City in diretta TV e streaming

Real Madrid-Manchester City si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz’ora prima) del 9 maggio. In TV la partita sarà trasmessa in chiaro da Canale 5 e sul satellite da Sky canale Sky Sport Uno anche in 4K. In streaming il match sarà visibile su Mediaset Infinity Plus e Now TV.