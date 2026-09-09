Incontro terminato, Barcellona 5, Feyenoord 1.
Incontro terminato, Barcellona 5, Feyenoord 1.
Secondo tempo terminato, Barcellona 5, Feyenoord 1.20:38
Gabriel Jesus (Barcellona) colpisce la traversa con un colpo di testa da centro area. Assist di Anthony Gordon con cross in seguito a un calcio da fermo.20:38
Fermín López (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:37
Fallo di Oussama Targhalline (Feyenoord).20:37
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.20:36
Fallo di Lamine Yamal (Barcellona).20:36
Tobias van den Elshout (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:36
Fuorigioco. Gjivai Zechiël(Feyenoord) prova il lancio lungo, ma Tobias van den Elshout e' colto in fuorigioco.20:34
Fallo di Lamine Yamal (Barcellona).20:33
Mika Mármol (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:33
Tiro parato. Lamine Yamal (Barcellona) un tiro di sinistro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Gabriel Jesus.20:33
Gabriel Jesus (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:32
Fallo di Tobias van den Elshout (Feyenoord).20:32
Gol! Barcellona 5, Feyenoord 1. Gabriel Jesus (Barcellona) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Lamine Yamal con cross.20:30
Sostituzione, Feyenoord. Tobias van den Elshout sostituisce Luciano Valente.20:28
Sostituzione, Barcellona. Gavi sostituisce Rodri.20:28
Sostituzione, Barcellona. Gabriel Jesus sostituisce Dani Olmo.20:28
Gol! Barcellona 4, Feyenoord 1. Sem Steijn (Feyenoord) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Gonçalo Borges con cross.20:26
Tiro respinto. Marc Bernal (Barcellona) un tiro di destro da centro area. Assist di Anthony Gordon.20:25
Gol! Barcellona 4, Feyenoord 0. Lamine Yamal (Barcellona) trasforma il calcio di punizione con un tiro di sinistro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.20:22
Dani Olmo (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:21
Fallo di Jeremiah St. Juste (Feyenoord).20:21
Fuorigioco. Oussama Targhalline(Feyenoord) prova il lancio lungo, ma Sem Steijn e' colto in fuorigioco.20:20
Tiro respinto. Fermín López (Barcellona) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Lamine Yamal.20:19
Calcio d'angolo,Barcellona. Calcio d'angolo causato da Tjark Ernst (Feyenoord).20:18
Tiro parato. Fermín López (Barcellona) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Anthony Gordon.20:18
Fuorigioco. Mika Mármol(Feyenoord) prova il lancio lungo, ma Luciano Valente e' colto in fuorigioco.20:17
Fallo di Jules Koundé (Barcellona).20:17
Mika Mármol (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:17
Sostituzione, Feyenoord. Sem Steijn sostituisce Charles Vanhoutte.20:16
Sostituzione, Feyenoord. Gonçalo Borges sostituisce Anis Hadj Moussa.20:16
Sostituzione, Barcellona. Fermín López sostituisce Raphinha.20:16
Fallo di Marc Bernal (Barcellona).20:15
Givairo Read (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:15
Tiro respinto. Dani Olmo (Barcellona) un tiro di destro da centro area. Assist di Raphinha.20:15
Fuorigioco. Luciano Valente(Feyenoord) prova il lancio lungo, ma Shaqueel van Persie e' colto in fuorigioco.20:13
Tentativo fallito. Anthony Gordon (Barcellona) un tiro di destro da fuori area di poco alto. Assist di Rodri.20:12
Fuorigioco. Oussama Targhalline(Feyenoord) prova il lancio lungo, ma Shaqueel van Persie e' colto in fuorigioco.20:08
Fallo di Rodri (Barcellona).20:08
Gjivai Zechiël (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:08
Sostituzione, Barcellona. Anthony Gordon sostituisce Karim Adeyemi.20:08
Sostituzione, Barcellona. Marc Bernal sostituisce Pedri.20:08
Sostituzione, Feyenoord. Shaqueel van Persie sostituisce Nacho Ferri.20:07
Fallo di Karim Adeyemi (Barcellona).20:07
Charles Vanhoutte (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:07
Karim Adeyemi (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:06
Fallo di Givairo Read (Feyenoord).20:06
Decisione VAR: no gol Barcellona 3-0 Feyenoord.20:04
GOL CANCELLATO DAL VAR: Nacho Ferri (Feyenoord) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.20:04
Fuorigioco. Luciano Valente(Feyenoord) prova il lancio lungo, ma Gjivai Zechiël e' colto in fuorigioco.20:04
Gol! Barcellona 3, Feyenoord 0. Raphinha (Barcellona) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Pedri con passaggio filtrante.20:02
Fuorigioco. Mika Mármol(Feyenoord) prova il lancio lungo, ma Nacho Ferri e' colto in fuorigioco.20:00
Dani Olmo (Barcellona) e' ammonito per fallo.19:58
Fallo di Dani Olmo (Barcellona).19:58
Oussama Targhalline (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:58
Fuorigioco. Anis Hadj Moussa(Feyenoord) prova il lancio lungo, ma Luciano Valente e' colto in fuorigioco.19:57
Calcio d'angolo,Feyenoord. Calcio d'angolo causato da Pau Cubarsí (Barcellona).19:56
Tentativo fallito. Lamine Yamal (Barcellona) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra.19:55
Tentativo fallito. Karim Adeyemi (Barcellona) un tiro di destro da fuori area di poco alto sulla destra. Assist di Pedri.19:54
Fallo di João Cancelo (Barcellona).19:51
Givairo Read (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:51
Inizia il Secondo tempo Barcellona 2, Feyenoord 0.19:50
Sostituzione, Feyenoord. Oussama Targhalline sostituisce Javi López.19:50
Primo tempo terminato, Barcellona 2, Feyenoord 0.19:33
Fallo di Dani Olmo (Barcellona).19:33
Luciano Valente (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:33
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:32
Fuorigioco. Dani Olmo(Barcellona) prova il lancio lungo, ma Lamine Yamal e' colto in fuorigioco.19:32
Tiro parato. Dani Olmo (Barcellona) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.19:31
Fuorigioco. Karim Adeyemi(Barcellona) prova il lancio lungo, ma Raphinha e' colto in fuorigioco.19:25
João Cancelo (Barcellona) colpisce il palo sinistro con un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra. Assist di Rodri.19:24
Tiro parato. Anis Hadj Moussa (Feyenoord) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Nacho Ferri.19:23
Dani Olmo (Barcellona) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:21
Fallo di Gjivai Zechiël (Feyenoord).19:21
Tentativo fallito. Lamine Yamal (Barcellona) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Raphinha in seguito a un calcio da fermo.19:19
Raphinha (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:18
Fallo di Javi López (Feyenoord).19:18
Karim Adeyemi (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:17
Fallo di Jeremiah St. Juste (Feyenoord).19:17
Tentativo fallito. Dani Olmo (Barcellona) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Raphinha con cross da calcio d'angolo.19:15
Calcio d'angolo,Barcellona. Calcio d'angolo causato da Javi López (Feyenoord).19:14
Raphinha (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:14
Fallo di Javi López (Feyenoord).19:14
Charles Vanhoutte (Feyenoord) e' ammonito per fallo.19:13
Dani Olmo (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:13
Fallo di Charles Vanhoutte (Feyenoord).19:13
Tentativo fallito. João Cancelo (Barcellona) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra in seguito a un contropiede.19:12
Tentativo fallito. Gjivai Zechiël (Feyenoord) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.19:10
Gol! Barcellona 2, Feyenoord 0. Karim Adeyemi (Barcellona) un tiro di destro da fuori area sotto la traversa in alto a destra. Assist di João Cancelo.19:08
Dani Olmo (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:05
Fallo di Charles Vanhoutte (Feyenoord).19:05
Lamine Yamal (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:03
Fallo di Mika Mármol (Feyenoord).19:03
Tiro respinto. Anis Hadj Moussa (Feyenoord) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Gjivai Zechiël.19:02
Tiro respinto. Raphinha (Barcellona) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Lamine Yamal.19:00
Fallo di Pau Cubarsí (Barcellona).18:59
Anis Hadj Moussa (Feyenoord) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:59
Tentativo fallito. Jules Koundé (Barcellona) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Pedri.18:57
Tiro parato. Dani Olmo (Barcellona) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa.18:55
Tentativo fallito. Dani Olmo (Barcellona) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.18:52
Tiro respinto. Jules Koundé (Barcellona) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Raphinha con cross.18:52
Calcio d'angolo,Barcellona. Calcio d'angolo causato da Javi López (Feyenoord).18:52
Gol! Barcellona 1, Feyenoord 0. Raphinha (Barcellona) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Lamine Yamal.18:50
Calcio d'angolo,Barcellona. Calcio d'angolo causato da Jeremiah St. Juste (Feyenoord).18:48
Karim Adeyemi (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:47
Fallo di Givairo Read (Feyenoord).18:47
Inizia il Primo tempo.18:47
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:39
Dove si gioca la partita:
Stadio: Spotify Camp Nou
Città: Barcelona
Capienza: 99354 spettatori17:39
Barcellona - Feyenoord è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 9 settembre alle ore 18:45 allo stadio Spotify Camp Nou di Barcelona.
Arbitro di Barcellona - Feyenoord sarà Sven Jablonski. Al VAR invece ci sarà Bastian Dankert.
Attualmente il Barcellona si trova 1° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Feyenoord si trova 36° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Il Barcellona ha segnato 5 gol e ne ha subiti 1; il Feyenoord ha segnato 1 gol e ne ha subiti 5.
Barcellona e Feyenoord è la prima che si affrontano in campionato.
Barcellona-Feyenoord ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Barcellona
|Feyenoord
|Partite giocate
|0
|0
|Numero di partite vinte
|Numero di partite perse
|Numero di partite pareggiate
|Gol totali segnati
|Gol totali subiti
|Media gol subiti per partita
|0
|0
|Percentuale possesso palla
|0
|0
|Numero totale di passaggi
|Numero totale di passaggi riusciti
|Tiri nello specchio della porta
|Percentuale di tiri in porta
|0
|0
|Numero totale di cross
|Numero medio di cross riusciti
|Duelli per partita vinti
|Duelli per partita persi
|Corner subiti
|Corner guadagnati
|Numero di punizioni a favore
|Numero di punizioni concesse
|Tackle totali
|Percentuale di successo nei tackle
|N/A
|N/A
|Fuorigiochi totali
|Numero totale di cartellini gialli
|Numero totale di cartellini rossi
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