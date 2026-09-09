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Barcellona-Feyenoord: 5-1 - Champions 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Spotify Camp Nou di Barcelona
9 Settembre 2026 ore 18:45
Barcellona
5
Feyenoord
1
Partita finita
Arbitro: Sven Jablonski
  1. 3' 1-0 Raphinha
  2. 22' 2-0 Karim Adeyemi
  3. 57' 3-0 Raphinha
  4. 77' 4-0 Lamine Yamal
  5. 82' 4-1 Sem Steijn
  6. 85' 5-1 Gabriel Jesus
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Barcellona 5, Feyenoord 1.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Barcellona 5, Feyenoord 1.20:38

  3. 90'+3'

    Gabriel Jesus (Barcellona) colpisce la traversa con un colpo di testa da centro area. Assist di Anthony Gordon con cross in seguito a un calcio da fermo.20:38

  4. 90'+2'

    Fermín López (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:37

  5. 90'+2'

    Fallo di Oussama Targhalline (Feyenoord).20:37

  6. 90'+2'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.20:36

  7. 90'+1'

    Fallo di Lamine Yamal (Barcellona).20:36

  9. 90'+1'

    Tobias van den Elshout (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:36

  10. 90'

    Fuorigioco. Gjivai Zechiël(Feyenoord) prova il lancio lungo, ma Tobias van den Elshout e' colto in fuorigioco.20:34

  11. 89'

    Fallo di Lamine Yamal (Barcellona).20:33

  12. 89'

    Mika Mármol (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:33

  13. 88'

    Tiro parato. Lamine Yamal (Barcellona) un tiro di sinistro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Gabriel Jesus.20:33

  15. 87'

    Gabriel Jesus (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:32

  16. 87'

    Fallo di Tobias van den Elshout (Feyenoord).20:32

  17. 85'

    Gol! Barcellona 5, Feyenoord 1. Gabriel Jesus (Barcellona) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Lamine Yamal con cross.20:30

  18. 84'

    Sostituzione, Feyenoord. Tobias van den Elshout sostituisce Luciano Valente.20:28

  19. 83'

    Sostituzione, Barcellona. Gavi sostituisce Rodri.20:28

  21. 83'

    Sostituzione, Barcellona. Gabriel Jesus sostituisce Dani Olmo.20:28

  22. 82'

    Gol! Barcellona 4, Feyenoord 1. Sem Steijn (Feyenoord) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Gonçalo Borges con cross.20:26

  23. 80'

    Tiro respinto. Marc Bernal (Barcellona) un tiro di destro da centro area. Assist di Anthony Gordon.20:25

  24. 77'

    Gol! Barcellona 4, Feyenoord 0. Lamine Yamal (Barcellona) trasforma il calcio di punizione con un tiro di sinistro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.20:22

  25. 76'

    Dani Olmo (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:21

  27. 76'

    Fallo di Jeremiah St. Juste (Feyenoord).20:21

  28. 76'

    Fuorigioco. Oussama Targhalline(Feyenoord) prova il lancio lungo, ma Sem Steijn e' colto in fuorigioco.20:20

  29. 74'

    Tiro respinto. Fermín López (Barcellona) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Lamine Yamal.20:19

  30. 74'

    Calcio d'angolo,Barcellona. Calcio d'angolo causato da Tjark Ernst (Feyenoord).20:18

  31. 74'

    Tiro parato. Fermín López (Barcellona) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Anthony Gordon.20:18

  33. 72'

    Fuorigioco. Mika Mármol(Feyenoord) prova il lancio lungo, ma Luciano Valente e' colto in fuorigioco.20:17

  34. 72'

    Fallo di Jules Koundé (Barcellona).20:17

  35. 72'

    Mika Mármol (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:17

  36. 72'

    Sostituzione, Feyenoord. Sem Steijn sostituisce Charles Vanhoutte.20:16

  37. 72'

    Sostituzione, Feyenoord. Gonçalo Borges sostituisce Anis Hadj Moussa.20:16

  39. 71'

    Sostituzione, Barcellona. Fermín López sostituisce Raphinha.20:16

  40. 71'

    Fallo di Marc Bernal (Barcellona).20:15

  41. 71'

    Givairo Read (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:15

  42. 70'

    Tiro respinto. Dani Olmo (Barcellona) un tiro di destro da centro area. Assist di Raphinha.20:15

  43. 68'

    Fuorigioco. Luciano Valente(Feyenoord) prova il lancio lungo, ma Shaqueel van Persie e' colto in fuorigioco.20:13

  45. 67'

    Tentativo fallito. Anthony Gordon (Barcellona) un tiro di destro da fuori area di poco alto. Assist di Rodri.20:12

  46. 64'

    Fuorigioco. Oussama Targhalline(Feyenoord) prova il lancio lungo, ma Shaqueel van Persie e' colto in fuorigioco.20:08

  47. 63'

    Fallo di Rodri (Barcellona).20:08

  48. 63'

    Gjivai Zechiël (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:08

  49. 63'

    Sostituzione, Barcellona. Anthony Gordon sostituisce Karim Adeyemi.20:08

  51. 63'

    Sostituzione, Barcellona. Marc Bernal sostituisce Pedri.20:08

  52. 63'

    Sostituzione, Feyenoord. Shaqueel van Persie sostituisce Nacho Ferri.20:07

  53. 62'

    Fallo di Karim Adeyemi (Barcellona).20:07

  54. 62'

    Charles Vanhoutte (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:07

  55. 61'

    Karim Adeyemi (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:06

  57. 61'

    Fallo di Givairo Read (Feyenoord).20:06

  58. 59'

    Decisione VAR: no gol Barcellona 3-0 Feyenoord.20:04

  59. 59'

    GOL CANCELLATO DAL VAR: Nacho Ferri (Feyenoord) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.20:04

  60. 59'

    Fuorigioco. Luciano Valente(Feyenoord) prova il lancio lungo, ma Gjivai Zechiël e' colto in fuorigioco.20:04

  61. 57'

    Gol! Barcellona 3, Feyenoord 0. Raphinha (Barcellona) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Pedri con passaggio filtrante.20:02

  63. 56'

    Fuorigioco. Mika Mármol(Feyenoord) prova il lancio lungo, ma Nacho Ferri e' colto in fuorigioco.20:00

  64. 54'

    Dani Olmo (Barcellona) e' ammonito per fallo.19:58

  65. 54'

    Fallo di Dani Olmo (Barcellona).19:58

  66. 54'

    Oussama Targhalline (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:58

  67. 53'

    Fuorigioco. Anis Hadj Moussa(Feyenoord) prova il lancio lungo, ma Luciano Valente e' colto in fuorigioco.19:57

  69. 51'

    Calcio d'angolo,Feyenoord. Calcio d'angolo causato da Pau Cubarsí (Barcellona).19:56

  70. 50'

    Tentativo fallito. Lamine Yamal (Barcellona) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra.19:55

  71. 49'

    Tentativo fallito. Karim Adeyemi (Barcellona) un tiro di destro da fuori area di poco alto sulla destra. Assist di Pedri.19:54

  72. 46'

    Fallo di João Cancelo (Barcellona).19:51

  73. 46'

    Givairo Read (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:51

  75. Inizia il Secondo tempo Barcellona 2, Feyenoord 0.19:50

  76. 45'

    Sostituzione, Feyenoord. Oussama Targhalline sostituisce Javi López.19:50

  77. 45'+1'

    Primo tempo terminato, Barcellona 2, Feyenoord 0.19:33

  78. 45'+1'

    Fallo di Dani Olmo (Barcellona).19:33

  79. 45'+1'

    Luciano Valente (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:33

  81. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:32

  82. 45'+1'

    Fuorigioco. Dani Olmo(Barcellona) prova il lancio lungo, ma Lamine Yamal e' colto in fuorigioco.19:32

  83. 44'

    Tiro parato. Dani Olmo (Barcellona) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.19:31

  84. 38'

    Fuorigioco. Karim Adeyemi(Barcellona) prova il lancio lungo, ma Raphinha e' colto in fuorigioco.19:25

  85. 37'

    João Cancelo (Barcellona) colpisce il palo sinistro con un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra. Assist di Rodri.19:24

  87. 37'

    Tiro parato. Anis Hadj Moussa (Feyenoord) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Nacho Ferri.19:23

  88. 35'

    Dani Olmo (Barcellona) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:21

  89. 35'

    Fallo di Gjivai Zechiël (Feyenoord).19:21

  90. 33'

    Tentativo fallito. Lamine Yamal (Barcellona) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Raphinha in seguito a un calcio da fermo.19:19

  91. 32'

    Raphinha (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:18

  93. 32'

    Fallo di Javi López (Feyenoord).19:18

  94. 31'

    Karim Adeyemi (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:17

  95. 31'

    Fallo di Jeremiah St. Juste (Feyenoord).19:17

  96. 28'

    Tentativo fallito. Dani Olmo (Barcellona) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Raphinha con cross da calcio d'angolo.19:15

  97. 28'

    Calcio d'angolo,Barcellona. Calcio d'angolo causato da Javi López (Feyenoord).19:14

  99. 27'

    Raphinha (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:14

  100. 27'

    Fallo di Javi López (Feyenoord).19:14

  101. 27'

    Charles Vanhoutte (Feyenoord) e' ammonito per fallo.19:13

  102. 27'

    Dani Olmo (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:13

  103. 27'

    Fallo di Charles Vanhoutte (Feyenoord).19:13

  105. 26'

    Tentativo fallito. João Cancelo (Barcellona) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra in seguito a un contropiede.19:12

  106. 24'

    Tentativo fallito. Gjivai Zechiël (Feyenoord) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.19:10

  107. 22'

    Gol! Barcellona 2, Feyenoord 0. Karim Adeyemi (Barcellona) un tiro di destro da fuori area sotto la traversa in alto a destra. Assist di João Cancelo.19:08

  108. 19'

    Dani Olmo (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:05

  109. 19'

    Fallo di Charles Vanhoutte (Feyenoord).19:05

  111. 16'

    Lamine Yamal (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:03

  112. 16'

    Fallo di Mika Mármol (Feyenoord).19:03

  113. 16'

    Tiro respinto. Anis Hadj Moussa (Feyenoord) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Gjivai Zechiël.19:02

  114. 14'

    Tiro respinto. Raphinha (Barcellona) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Lamine Yamal.19:00

  115. 13'

    Fallo di Pau Cubarsí (Barcellona).18:59

  117. 13'

    Anis Hadj Moussa (Feyenoord) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:59

  118. 10'

    Tentativo fallito. Jules Koundé (Barcellona) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Pedri.18:57

  119. 9'

    Tiro parato. Dani Olmo (Barcellona) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa.18:55

  120. 6'

    Tentativo fallito. Dani Olmo (Barcellona) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.18:52

  121. 6'

    Tiro respinto. Jules Koundé (Barcellona) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Raphinha con cross.18:52

  123. 5'

    Calcio d'angolo,Barcellona. Calcio d'angolo causato da Javi López (Feyenoord).18:52

  124. 3'

    Gol! Barcellona 1, Feyenoord 0. Raphinha (Barcellona) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Lamine Yamal.18:50

  125. 1'

    Calcio d'angolo,Barcellona. Calcio d'angolo causato da Jeremiah St. Juste (Feyenoord).18:48

  126. Karim Adeyemi (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:47

  127. Fallo di Givairo Read (Feyenoord).18:47

  129. Inizia il Primo tempo.18:47

  130. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:39

  132. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Spotify Camp Nou
    Città: Barcelona
    Capienza: 99354 spettatori17:39

Formazioni Barcellona - Feyenoord

Barcellona
Feyenoord
TITOLARI BARCELLONA
  • (1) JOAN GARCÍA (P)
  • (2) JOÃO CANCELO (D)
  • (15) ANDREAS CHRISTENSEN (D)
  • (5) PAU CUBARSÍ (D)
  • (23) JULES KOUNDÉ (D)
  • (20) DANI OLMO (C)
  • (8) PEDRI (C)
  • (16) RODRI (C)
  • (14) KARIM ADEYEMI (A)
  • (10) LAMINE YAMAL (A)
  • (11) RAPHINHA (A)
PANCHINA BARCELLONA
  • (17) ANTHONY GORDON (A)
  • (13) WOJCIECH SZCZESNY (P)
  • (3) ALEJANDRO BALDE (D)
  • (4) BRIAN FARIÑAS (C)
  • (6) GAVI (C)
  • (18) GERARD MARTÍN (D)
  • (7) FERMÍN LÓPEZ (C)
  • (9) GABRIEL JESUS (A)
  • (25) DOMINIK LIVAKOVIC (P)
  • (12) XAVI ESPART (D)
  • (22) MARC BERNAL (C)
  • (29) HAMZA ABDELKARIM (A)
ALLENATORE BARCELLONA
  • Hansi Flick
TITOLARI FEYENOORD
  • (1) TJARK ERNST (P)
  • (6) JEREMIAH ST. JUSTE (D)
  • (4) TSUYOSHI WATANABE (D)
  • (35) MIKA MÁRMOL (D)
  • (26) GIVAIRO READ (D)
  • (34) CHARLES VANHOUTTE (C)
  • (8) GJIVAI ZECHIËL (C)
  • (16) JAVI LÓPEZ (C)
  • (10) LUCIANO VALENTE (C)
  • (23) ANIS HADJ MOUSSA (C)
  • (19) NACHO FERRI (A)
PANCHINA FEYENOORD
  • (57) JERAYNO SCHAKEN (C)
  • (32) TIJME WESSELS (D)
  • (27) GAOUSSOU DIARRA (A)
  • (22) TOBIAS VAN DEN ELSHOUT (C)
  • (49) SHAQUEEL VAN PERSIE (A)
  • (24) THIJS KRAAIJEVELD (C)
  • (28) OUSSAMA TARGHALLINE (C)
  • (11) GONÇALO BORGES (A)
  • (14) SEM STEIJN (C)
  • (33) FLORIAN KASTENMEIER (P)
  • (39) LIAM BOSSIN (P)
  • (20) MATS DEIJL (D)
ALLENATORE FEYENOORD
  • Giovanni van Bronckhorst
PREPARTITA

Barcellona - Feyenoord è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 9 settembre alle ore 18:45 allo stadio Spotify Camp Nou di Barcelona.
Arbitro di Barcellona - Feyenoord sarà Sven Jablonski. Al VAR invece ci sarà Bastian Dankert.

Attualmente il Barcellona si trova 1° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Feyenoord si trova 36° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Il Barcellona ha segnato 5 gol e ne ha subiti 1; il Feyenoord ha segnato 1 gol e ne ha subiti 5.

Barcellona e Feyenoord è la prima che si affrontano in campionato.

Barcellona-Feyenoord ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • I soli precedenti tra Barcellona e Feyenoord risalgono agli ottavi di finale della Coppa dei Campioni 1974/75; in quel caso a passare il turno furono i blaugrana con un punteggio complessivo di 3-0 (0-0 in trasferta, 3-0 in casa).
  • Nessuna squadra olandese ha mai vinto in casa del Barcellona nelle competizioni europee (3N, 7P), mentre i blaugrana hanno tenuto una media di 3.1 gol a partita in questi 10 precedenti (31 reti totali).
  • Il Barcellona giocherà in casa la partita d'esordio in una stagione di Coppa dei Campioni/UEFA Champions League per la 21ª volta nella sua storia; i blaugrana hanno vinto 18 delle precedenti 20 sfide (1N, 1P): l'unica sconfitta nel periodo è arrivata contro il Bayern Monaco nel torneo 2021/22 (0-3).
  • Il Feyenoord ha perso cinque partite nella UEFA Champions League 2024/25 (ultima partecipazione al torneo), eguagliando il proprio record negativo di sconfitte in una singola edizione della competizione (cinque anche nel 2017/18).
  • Tra gli allenatori con almeno 10 panchine in UEFA Champions League, Hansi Flick vanta sia la percentuale di vittorie più alta (72.7%) che la media gol a partita più elevata (3). Inoltre, dal suo arrivo al Barcellona nel 2024, quella catalana è la squadra che ha segnato più reti in media a match rispetto a qualsiasi altra avversaria nella competizione (2.88 - 75 reti in 26 incontri).
  • Questa sarà la terza stagione di Giovanni van Bronckhorst come allenatore in UEFA Champions League, dopo quelle del 2017/18 con il Feyenoord (6 gare - 1V, 5P) e del 2022/23 con i Rangers (6 partite e altrettante sconfitte). Il tecnico olandese ha perso 11 delle precedenti 12 sfide nella competizione.
  • Il Barcellona subisce gol da 15 partite: è la serie più lunga di sempre di gare consecutive senza tenere la porta inviolata per i blaugrana in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League. L'ultimo 'clean sheet' degli spagnoli nella competizione risale all'aprile 2025, contro il Borussia Dortmund (4-0); da allora, 30 reti incassate in 15 match.
  • Dall'inizio della stagione 2024/25, solo Harry Kane ha partecipato a più gol (29) di Raphinha (26 - 16 reti, 10 assist) in UEFA Champions League. Inoltre, il brasiliano è l'unico giocatore ad avere raggiunto la doppia cifra sia di gol che di assist in questo periodo.
  • Il diciannovenne Shaqueel van Persie potrebbe fare il suo debutto in UEFA Champions League con il Feyenoord, seguendo le orme del padre Robin, anch'egli diciannovenne al momento dell'esordio nella competizione con il club olandese (ottobre 2002 contro la Dinamo Kiev).
  • Rodri ha perso soltanto otto delle 62 partite (41V, 13N) giocate in carriera in UEFA Champions League. La percentuale di sconfitte del centrocampista del Barcellona (12.9%) è la più bassa tra tutti i centrocampisti con almeno 50 gare disputate nella competizione.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

BarcellonaFeyenoord
Partite giocate00
Numero di partite vinte
Numero di partite perse
Numero di partite pareggiate
Gol totali segnati
Gol totali subiti
Media gol subiti per partita00
Percentuale possesso palla00
Numero totale di passaggi
Numero totale di passaggi riusciti
Tiri nello specchio della porta
Percentuale di tiri in porta00
Numero totale di cross
Numero medio di cross riusciti
Duelli per partita vinti
Duelli per partita persi
Corner subiti
Corner guadagnati
Numero di punizioni a favore
Numero di punizioni concesse
Tackle totali
Percentuale di successo nei tackleN/AN/A
Fuorigiochi totali
Numero totale di cartellini gialli
Numero totale di cartellini rossi

Barcellona - Feyenoord Live

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