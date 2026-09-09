Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:39

GOL CANCELLATO DAL VAR: Nacho Ferri (Feyenoord) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.20:04

PREPARTITA

Barcellona - Feyenoord è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 9 settembre alle ore 18:45 allo stadio Spotify Camp Nou di Barcelona.

Arbitro di Barcellona - Feyenoord sarà Sven Jablonski. Al VAR invece ci sarà Bastian Dankert.

Attualmente il Barcellona si trova 1° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Feyenoord si trova 36° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Il Barcellona ha segnato 5 gol e ne ha subiti 1; il Feyenoord ha segnato 1 gol e ne ha subiti 5.

Barcellona e Feyenoord è la prima che si affrontano in campionato.

Barcellona-Feyenoord ai raggi x: dati storici, trend e curiosità I soli precedenti tra Barcellona e Feyenoord risalgono agli ottavi di finale della Coppa dei Campioni 1974/75; in quel caso a passare il turno furono i blaugrana con un punteggio complessivo di 3-0 (0-0 in trasferta, 3-0 in casa).

Nessuna squadra olandese ha mai vinto in casa del Barcellona nelle competizioni europee (3N, 7P), mentre i blaugrana hanno tenuto una media di 3.1 gol a partita in questi 10 precedenti (31 reti totali).

Il Barcellona giocherà in casa la partita d'esordio in una stagione di Coppa dei Campioni/UEFA Champions League per la 21ª volta nella sua storia; i blaugrana hanno vinto 18 delle precedenti 20 sfide (1N, 1P): l'unica sconfitta nel periodo è arrivata contro il Bayern Monaco nel torneo 2021/22 (0-3).

Il Feyenoord ha perso cinque partite nella UEFA Champions League 2024/25 (ultima partecipazione al torneo), eguagliando il proprio record negativo di sconfitte in una singola edizione della competizione (cinque anche nel 2017/18).

Tra gli allenatori con almeno 10 panchine in UEFA Champions League, Hansi Flick vanta sia la percentuale di vittorie più alta (72.7%) che la media gol a partita più elevata (3). Inoltre, dal suo arrivo al Barcellona nel 2024, quella catalana è la squadra che ha segnato più reti in media a match rispetto a qualsiasi altra avversaria nella competizione (2.88 - 75 reti in 26 incontri).

Questa sarà la terza stagione di Giovanni van Bronckhorst come allenatore in UEFA Champions League, dopo quelle del 2017/18 con il Feyenoord (6 gare - 1V, 5P) e del 2022/23 con i Rangers (6 partite e altrettante sconfitte). Il tecnico olandese ha perso 11 delle precedenti 12 sfide nella competizione.

Il Barcellona subisce gol da 15 partite: è la serie più lunga di sempre di gare consecutive senza tenere la porta inviolata per i blaugrana in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League. L'ultimo 'clean sheet' degli spagnoli nella competizione risale all'aprile 2025, contro il Borussia Dortmund (4-0); da allora, 30 reti incassate in 15 match.

Dall'inizio della stagione 2024/25, solo Harry Kane ha partecipato a più gol (29) di Raphinha (26 - 16 reti, 10 assist) in UEFA Champions League. Inoltre, il brasiliano è l'unico giocatore ad avere raggiunto la doppia cifra sia di gol che di assist in questo periodo.

Il diciannovenne Shaqueel van Persie potrebbe fare il suo debutto in UEFA Champions League con il Feyenoord, seguendo le orme del padre Robin, anch'egli diciannovenne al momento dell'esordio nella competizione con il club olandese (ottobre 2002 contro la Dinamo Kiev).

Rodri ha perso soltanto otto delle 62 partite (41V, 13N) giocate in carriera in UEFA Champions League. La percentuale di sconfitte del centrocampista del Barcellona (12.9%) è la più bassa tra tutti i centrocampisti con almeno 50 gare disputate nella competizione.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: