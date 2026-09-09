Incontro terminato, Liverpool 2, Atletico Madrid 1.
Incontro terminato, Liverpool 2, Atletico Madrid 1.
Secondo tempo terminato, Liverpool 2, Atletico Madrid 1.22:54
Fallo di Robin Le Normand (Atletico Madrid).22:53
Lewis Koumas (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:53
Fallo di Ademola Lookman (Atletico Madrid).22:52
Jeremie Frimpong (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:52
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:49
Fuorigioco. Víctor Muñoz(Liverpool) prova il lancio lungo, ma Jeremie Frimpong e' colto in fuorigioco.22:47
Tiro parato. Víctor Muñoz (Liverpool) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Florian Wirtz.22:47
Sostituzione, Liverpool. Kostas Tsimikas sostituisce Milos Kerkez per infortunio.22:46
Sostituzione, Liverpool. Lewis Koumas sostituisce Alexander Isak.22:46
Fuorigioco. Marcos Llorente(Atletico Madrid) prova il lancio lungo, ma Robin Le Normand e' colto in fuorigioco.22:45
Tentativo fallito. Morten Hjulmand (Atletico Madrid) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Alejandro Grimaldo con cross da calcio d'angolo.22:44
Calcio d'angolo,Atletico Madrid. Calcio d'angolo causato da Ronald Araujo (Liverpool).22:44
Fuorigioco. Marc Pubill(Atletico Madrid) prova il lancio lungo, ma Giuliano Simeone e' colto in fuorigioco.22:43
Fallo di Julián Alvarez (Atletico Madrid).22:41
Ryan Gravenberch (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:41
Tentativo fallito. Dávid Hancko (Atletico Madrid) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola di poco alto sulla destra. Assist di Alejandro Grimaldo con cross da calcio d'angolo.22:40
Calcio d'angolo,Atletico Madrid. Calcio d'angolo causato da Jérémy Jacquet (Liverpool).22:40
Tentativo fallito. Ronald Araujo (Liverpool) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Dominik Szoboszlai con cross da calcio d'angolo.22:38
Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Robin Le Normand (Atletico Madrid).22:37
Tiro respinto. Alexander Isak (Liverpool) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Florian Wirtz.22:37
Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Marc Pubill (Atletico Madrid).22:36
Fallo di Morten Hjulmand (Atletico Madrid).22:35
Ryan Gravenberch (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:35
Sostituzione, Atletico Madrid. Morten Hjulmand sostituisce Pablo Barrios.22:35
Sostituzione, Atletico Madrid. Robin Le Normand sostituisce Cristian Romero.22:35
Sostituzione, Atletico Madrid. Jonathan David sostituisce Álex Baena.22:31
Fallo di mano di Ryan Gravenberch (Liverpool).22:30
Sostituzione, Liverpool. Ryan Gravenberch sostituisce Alexis Mac Allister.22:27
Tiro parato. Julián Alvarez (Atletico Madrid) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Giuliano Simeone.22:27
Álex Baena (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26
Fallo di Florian Wirtz (Liverpool).22:26
Fallo di Marc Pubill (Atletico Madrid).22:24
Víctor Muñoz (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24
Julián Alvarez (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22
Fallo di Jérémy Jacquet (Liverpool).22:22
Tentativo fallito. Ronald Araujo (Liverpool) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Dominik Szoboszlai con cross da calcio d'angolo.22:22
Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Pablo Barrios (Atletico Madrid).22:21
Calcio d'angolo,Atletico Madrid. Calcio d'angolo causato da Virgil van Dijk (Liverpool).22:20
Pablo Barrios (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19
Fallo di Dominik Szoboszlai (Liverpool).22:19
Alejandro Grimaldo (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19
Fallo di Jeremie Frimpong (Liverpool).22:19
Sostituzione, Liverpool. Víctor Muñoz sostituisce Bradley Barcola per infortunio.22:18
Sostituzione, Liverpool. Jeremie Frimpong sostituisce Rio Ngumoha.22:18
Gara riprende.22:18
Sostituzione, Atletico Madrid. Ademola Lookman sostituisce Koke.22:17
Sostituzione, Atletico Madrid. Alejandro Grimaldo sostituisce Lee Kang-In.22:17
Gara momentaneamente sospesa, Bradley Barcola (Liverpool) per infortunio.22:17
Fallo di Pablo Barrios (Atletico Madrid).22:15
Rio Ngumoha (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:15
Gara riprende.22:14
Gara momentaneamente sospesa, Julián Alvarez (Atletico Madrid) per infortunio.22:13
Fallo di mano di Marc Pubill (Atletico Madrid).22:12
Marc Pubill (Atletico Madrid) e' ammonito per fallo.22:09
Fallo di Marc Pubill (Atletico Madrid).22:09
Rio Ngumoha (Liverpool) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:09
Gol! Liverpool 2, Atletico Madrid 1. Alexis Mac Allister (Liverpool) un tiro di sinistro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Alexander Isak.22:08
Tiro respinto. Rio Ngumoha (Liverpool) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Alexis Mac Allister.22:08
Tentativo fallito. Bradley Barcola (Liverpool) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Florian Wirtz in seguito a un contropiede.22:07
Calcio d'angolo,Atletico Madrid. Calcio d'angolo causato da Milos Kerkez (Liverpool).22:06
Tentativo fallito. Ronald Araujo (Liverpool) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Alexis Mac Allister da calcio d'angolo.22:05
Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Dávid Hancko (Atletico Madrid).22:04
Inizia il Secondo tempo Liverpool 1, Atletico Madrid 1.22:03
Primo tempo terminato, Liverpool 1, Atletico Madrid 1.21:48
Fuorigioco. Koke(Atletico Madrid) prova il lancio lungo, ma Álex Baena e' colto in fuorigioco.21:47
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:47
Tentativo fallito. Álex Baena (Atletico Madrid) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Pablo Barrios con cross.21:43
Gol! Liverpool 1, Atletico Madrid 1. Dominik Szoboszlai (Liverpool) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ronald Araujo.21:42
Tiro parato. Bradley Barcola (Liverpool) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Milos Kerkez.21:42
Koke (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:41
Fallo di Alexis Mac Allister (Liverpool).21:41
Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Marcos Llorente (Atletico Madrid).21:39
Tiro respinto. Rio Ngumoha (Liverpool) un tiro di destro da centro area. Assist di Alexander Isak.21:38
Lee Kang-In (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:36
Fallo di Virgil van Dijk (Liverpool).21:36
Fuorigioco. Bradley Barcola(Liverpool) prova il lancio lungo, ma Alexander Isak e' colto in fuorigioco.21:32
Fuorigioco. Cristian Romero(Atletico Madrid) prova il lancio lungo, ma Giuliano Simeone e' colto in fuorigioco.21:31
Alexis Mac Allister (Liverpool) e' ammonito per fallo.21:30
Pablo Barrios (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30
Fallo di Jérémy Jacquet (Liverpool).21:30
Tiro respinto. Giuliano Simeone (Atletico Madrid) un tiro di destro da fuori area. Assist di Pablo Barrios.21:29
Calcio d'angolo,Atletico Madrid. Calcio d'angolo causato da Alisson Becker (Liverpool).21:28
Tiro parato. Julián Alvarez (Atletico Madrid) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Álex Baena.21:28
Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Marcos Llorente (Atletico Madrid).21:25
Giuliano Simeone (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24
Fallo di Bradley Barcola (Liverpool).21:24
Fallo di mano di Rio Ngumoha (Liverpool).21:21
Gol! Liverpool 0, Atletico Madrid 1. Marcos Llorente (Atletico Madrid) un tiro di sinistro da fuori area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Julián Alvarez con passaggio filtrante.21:19
Tiro parato. Bradley Barcola (Liverpool) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Dominik Szoboszlai.21:16
Tentativo fallito. Álex Baena (Atletico Madrid) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Koke.21:15
Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Koke (Atletico Madrid).21:12
Fallo di Julián Alvarez (Atletico Madrid).21:09
Alexis Mac Allister (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:09
Tiro respinto. Alexis Mac Allister (Liverpool) un tiro di destro da fuori area. Assist di Dominik Szoboszlai.21:09
Fallo di Lee Kang-In (Atletico Madrid).21:08
Alexis Mac Allister (Liverpool) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:08
Tiro parato. Julián Alvarez (Atletico Madrid) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Lee Kang-In.21:07
Fuorigioco. Florian Wirtz(Liverpool) prova il lancio lungo, ma Alexander Isak e' colto in fuorigioco.21:06
Fuorigioco. Álex Baena(Atletico Madrid) prova il lancio lungo, ma Marcos Llorente e' colto in fuorigioco.21:04
Lee Kang-In (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:03
Fallo di Alexis Mac Allister (Liverpool).21:03
Tentativo fallito. Alexander Isak (Liverpool) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Dominik Szoboszlai in seguito a un contropiede.21:02
Inizia il Primo tempo.21:02
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:00
Dove si gioca la partita:
Stadio: Anfield
Città: Liverpool
Capienza: 61276 spettatori20:00
Liverpool - Atletico Madrid è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 9 settembre alle ore 21:00 allo stadio Anfield di Liverpool.
Arbitro di Liverpool - Atletico Madrid sarà Davide Massa. Al VAR invece ci sarà Marco Di Bello.
Davide Massa
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|1
|Falli fischiati
|22
|Fuorigioco
|1
|Rigori assegnati
|0
|Ammonizioni
|0
|Espulsioni
|0
|Cartellini per partita
|0.0
|Falli per cartellino
|0
Ha arbitrato un totale di 1 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|05-09-2026
|Serie A
|Fiorentina-Torino 1-2
Attualmente il Liverpool si trova 9° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece l'Atletico Madrid si trova 28° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Il Liverpool ha segnato 2 gol e ne ha subiti 1; l'Atletico Madrid ha segnato 1 gol e ne ha subiti 2.
Liverpool e Atletico Madrid si sono affrontate 7 volte in campionato. Nei precedenti match il Liverpool ha vinto 3 volte, l'Atletico Madrid ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 2.
Liverpool-Atletico Madrid ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Liverpool
|Atletico Madrid
|Partite giocate
|0
|0
|Numero di partite vinte
|Numero di partite perse
|Numero di partite pareggiate
|Gol totali segnati
|Gol totali subiti
|Media gol subiti per partita
|0
|0
|Percentuale possesso palla
|0
|0
|Numero totale di passaggi
|Numero totale di passaggi riusciti
|Tiri nello specchio della porta
|Percentuale di tiri in porta
|0
|0
|Numero totale di cross
|Numero medio di cross riusciti
|Duelli per partita vinti
|Duelli per partita persi
|Corner subiti
|Corner guadagnati
|Numero di punizioni a favore
|Numero di punizioni concesse
|Tackle totali
|Percentuale di successo nei tackle
|N/A
|N/A
|Fuorigiochi totali
|Numero totale di cartellini gialli
|Numero totale di cartellini rossi
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