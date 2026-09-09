Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:00

PREPARTITA

Liverpool - Atletico Madrid è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 9 settembre alle ore 21:00 allo stadio Anfield di Liverpool.

Arbitro di Liverpool - Atletico Madrid sarà Davide Massa. Al VAR invece ci sarà Marco Di Bello.

Davide Massa Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 22 Fuorigioco 1 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 0 Espulsioni 0 Cartellini per partita 0.0 Falli per cartellino 0 Ha arbitrato un totale di 1 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 05-09-2026 Serie A Fiorentina-Torino 1-2

Attualmente il Liverpool si trova 9° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece l'Atletico Madrid si trova 28° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Il Liverpool ha segnato 2 gol e ne ha subiti 1; l'Atletico Madrid ha segnato 1 gol e ne ha subiti 2.

Liverpool e Atletico Madrid si sono affrontate 7 volte in campionato. Nei precedenti match il Liverpool ha vinto 3 volte, l'Atletico Madrid ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 2.

Liverpool-Atletico Madrid ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Liverpool ha vinto ciascuna delle ultime tre partite di Champions League contro l'Atlético Madrid; la squadra spagnola non ha mai perso quattro gare consecutive contro lo stesso avversario in Coppa dei Campioni/Champions League.

Le due vittorie dell'Atlético Madrid contro il Liverpool in Champions League sono arrivate entrambe agli ottavi di finale della stagione 2019/20 (1-0 in casa, 3-2 in trasferta). I Reds sono però imbattuti contro i Colchoneros nelle sfide della fase a gironi/fase campionato, avendo ottenuto tre vittorie e due pareggi in cinque incontri.

Il tecnico del Liverpool Andoni Iraola non ha mai vinto nei quattro precedenti contro l'Atlético Madrid di Diego Simeone, perdendone tre (1N). Tra gli allenatori affrontati almeno quattro volte, solo contro Imanol Alguacil (83%) registra una percentuale altrettanto alta di sconfitte (83%, 5 su 6).

Quella attuale sarà la quattordicesima partecipazione consecutiva dell'Atlético Madrid alla Champions League; i Colchoneros sono una delle sole sei squadre ad aver preso parte a ogni edizione del torneo dal 2013/14, insieme a Real Madrid, Barcellona, Paris Saint-Germain, Bayern Monaco e Manchester City.

Il Liverpool non ha mai perso la partita d'esordio stagionale in Coppa dei Campioni/Champions League giocata in casa, vincendo 10 dei 12 incontri di questo tipo disputati (2N). Ognuna delle ultime tre è terminata con una vittoria per 3-2, la più recente delle quali proprio contro l'Atlético Madrid nella scorsa stagione.

Quella contro l'Atlético Madrid sarà la prima partita in assoluto di Andoni Iraola come allenatore in Champions League; da giocatore ha disputato tre gare nella competizione nel 2014/15 con l'Athletic Club. La sua unica precedente esperienza in panchina nelle coppe europee risale invece alla stagione 2018/19, quando ha guidato l'AEK Larnaca alla fase a gironi di Europa League dopo i preliminari, chiudendo al terzo posto ed venendo eliminato.

Il Liverpool affronta una Champions League senza Mohamed Salah per la prima volta dal 2014/15; l'egiziano detiene il record di presenze (83), gol (47) e assist (19) per i Reds nella storia della competizione. Sarà la prima campagna europea del Liverpool senza Salah o l'ex capitano Steven Gerrard dal 1984/85.

Dominik Szoboszlai è stato il miglior giocatore del Liverpool nella scorsa Champions League per gol segnati (5), assist (4), distanza percorsa (130 km) e possessi vinti (85).

Marcos Llorente dell'Atlético Madrid ha segnato quattro gol in due presenze contro il Liverpool ad Anfield. L'unico stadio in cui Llorente ha realizzato più reti con il club è il Riyadh Air Metropolitano, casa dell'Atlético (15 gol in 145 partite).

Florian Wirtz del Liverpool ha registrato una media di 3.4 occasioni create per 90 minuti nella scorsa Champions League, più di qualsiasi altro giocatore (minimo 300 minuti giocati). Il compagno di squadra Cody Gakpo è stato invece il giocatore che ha creato più grandi occasioni per 90 minuti (1.3).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: