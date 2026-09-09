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Liverpool-Atletico Madrid: 2-1 - Champions 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Anfield di Liverpool
9 Settembre 2026 ore 21:00
Liverpool
2
Atletico Madrid
1
Partita finita
Arbitro: Davide Massa
  1. 17' 0-1 Marcos Llorente
  2. 40' 1-1 Dominik Szoboszlai
  3. 50' 2-1 Alexis Mac Allister
0'
45'
90'
90'
95'

Incontro terminato, Liverpool 2, Atletico Madrid 1.

  1. 90'+6'

    Secondo tempo terminato, Liverpool 2, Atletico Madrid 1.22:54

  3. 90'+5'

    Fallo di Robin Le Normand (Atletico Madrid).22:53

  4. 90'+5'

    Lewis Koumas (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:53

  5. 90'+4'

    Fallo di Ademola Lookman (Atletico Madrid).22:52

  6. 90'+4'

    Jeremie Frimpong (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:52

  7. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:49

  9. 89'

    Fuorigioco. Víctor Muñoz(Liverpool) prova il lancio lungo, ma Jeremie Frimpong e' colto in fuorigioco.22:47

  10. 89'

    Tiro parato. Víctor Muñoz (Liverpool) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Florian Wirtz.22:47

  11. 88'

    Sostituzione, Liverpool. Kostas Tsimikas sostituisce Milos Kerkez per infortunio.22:46

  12. 88'

    Sostituzione, Liverpool. Lewis Koumas sostituisce Alexander Isak.22:46

  13. 87'

    Fuorigioco. Marcos Llorente(Atletico Madrid) prova il lancio lungo, ma Robin Le Normand e' colto in fuorigioco.22:45

  15. 87'

    Tentativo fallito. Morten Hjulmand (Atletico Madrid) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Alejandro Grimaldo con cross da calcio d'angolo.22:44

  16. 86'

    Calcio d'angolo,Atletico Madrid. Calcio d'angolo causato da Ronald Araujo (Liverpool).22:44

  17. 85'

    Fuorigioco. Marc Pubill(Atletico Madrid) prova il lancio lungo, ma Giuliano Simeone e' colto in fuorigioco.22:43

  18. 83'

    Fallo di Julián Alvarez (Atletico Madrid).22:41

  19. 83'

    Ryan Gravenberch (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:41

  21. 82'

    Tentativo fallito. Dávid Hancko (Atletico Madrid) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola di poco alto sulla destra. Assist di Alejandro Grimaldo con cross da calcio d'angolo.22:40

  22. 82'

    Calcio d'angolo,Atletico Madrid. Calcio d'angolo causato da Jérémy Jacquet (Liverpool).22:40

  23. 80'

    Tentativo fallito. Ronald Araujo (Liverpool) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Dominik Szoboszlai con cross da calcio d'angolo.22:38

  24. 79'

    Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Robin Le Normand (Atletico Madrid).22:37

  25. 79'

    Tiro respinto. Alexander Isak (Liverpool) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Florian Wirtz.22:37

  27. 78'

    Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Marc Pubill (Atletico Madrid).22:36

  28. 77'

    Fallo di Morten Hjulmand (Atletico Madrid).22:35

  29. 77'

    Ryan Gravenberch (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:35

  30. 77'

    Sostituzione, Atletico Madrid. Morten Hjulmand sostituisce Pablo Barrios.22:35

  31. 77'

    Sostituzione, Atletico Madrid. Robin Le Normand sostituisce Cristian Romero.22:35

  33. 73'

    Sostituzione, Atletico Madrid. Jonathan David sostituisce Álex Baena.22:31

  34. 72'

    Fallo di mano di Ryan Gravenberch (Liverpool).22:30

  35. 69'

    Sostituzione, Liverpool. Ryan Gravenberch sostituisce Alexis Mac Allister.22:27

  36. 69'

    Tiro parato. Julián Alvarez (Atletico Madrid) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Giuliano Simeone.22:27

  37. 68'

    Álex Baena (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26

  39. 68'

    Fallo di Florian Wirtz (Liverpool).22:26

  40. 66'

    Fallo di Marc Pubill (Atletico Madrid).22:24

  41. 66'

    Víctor Muñoz (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24

  42. 64'

    Julián Alvarez (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22

  43. 64'

    Fallo di Jérémy Jacquet (Liverpool).22:22

  45. 64'

    Tentativo fallito. Ronald Araujo (Liverpool) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Dominik Szoboszlai con cross da calcio d'angolo.22:22

  46. 63'

    Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Pablo Barrios (Atletico Madrid).22:21

  47. 62'

    Calcio d'angolo,Atletico Madrid. Calcio d'angolo causato da Virgil van Dijk (Liverpool).22:20

  48. 61'

    Pablo Barrios (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19

  49. 61'

    Fallo di Dominik Szoboszlai (Liverpool).22:19

  51. 61'

    Alejandro Grimaldo (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19

  52. 61'

    Fallo di Jeremie Frimpong (Liverpool).22:19

  53. 60'

    Sostituzione, Liverpool. Víctor Muñoz sostituisce Bradley Barcola per infortunio.22:18

  54. 60'

    Sostituzione, Liverpool. Jeremie Frimpong sostituisce Rio Ngumoha.22:18

  55. 60'

    Gara riprende.22:18

  57. 59'

    Sostituzione, Atletico Madrid. Ademola Lookman sostituisce Koke.22:17

  58. 59'

    Sostituzione, Atletico Madrid. Alejandro Grimaldo sostituisce Lee Kang-In.22:17

  59. 59'

    Gara momentaneamente sospesa, Bradley Barcola (Liverpool) per infortunio.22:17

  60. 57'

    Fallo di Pablo Barrios (Atletico Madrid).22:15

  61. 57'

    Rio Ngumoha (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:15

  63. 56'

    Gara riprende.22:14

  64. 55'

    Gara momentaneamente sospesa, Julián Alvarez (Atletico Madrid) per infortunio.22:13

  65. 54'

    Fallo di mano di Marc Pubill (Atletico Madrid).22:12

  66. 51'

    Marc Pubill (Atletico Madrid) e' ammonito per fallo.22:09

  67. 51'

    Fallo di Marc Pubill (Atletico Madrid).22:09

  69. 51'

    Rio Ngumoha (Liverpool) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:09

  70. 50'

    Gol! Liverpool 2, Atletico Madrid 1. Alexis Mac Allister (Liverpool) un tiro di sinistro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Alexander Isak.22:08

  71. 50'

    Tiro respinto. Rio Ngumoha (Liverpool) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Alexis Mac Allister.22:08

  72. 49'

    Tentativo fallito. Bradley Barcola (Liverpool) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Florian Wirtz in seguito a un contropiede.22:07

  73. 48'

    Calcio d'angolo,Atletico Madrid. Calcio d'angolo causato da Milos Kerkez (Liverpool).22:06

  75. 47'

    Tentativo fallito. Ronald Araujo (Liverpool) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Alexis Mac Allister da calcio d'angolo.22:05

  76. 46'

    Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Dávid Hancko (Atletico Madrid).22:04

  77. Inizia il Secondo tempo Liverpool 1, Atletico Madrid 1.22:03

  78. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Liverpool 1, Atletico Madrid 1.21:48

  79. 45'+1'

    Fuorigioco. Koke(Atletico Madrid) prova il lancio lungo, ma Álex Baena e' colto in fuorigioco.21:47

  81. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:47

  82. 42'

    Tentativo fallito. Álex Baena (Atletico Madrid) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Pablo Barrios con cross.21:43

  83. 40'

    Gol! Liverpool 1, Atletico Madrid 1. Dominik Szoboszlai (Liverpool) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ronald Araujo.21:42

  84. 40'

    Tiro parato. Bradley Barcola (Liverpool) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Milos Kerkez.21:42

  85. 39'

    Koke (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:41

  87. 39'

    Fallo di Alexis Mac Allister (Liverpool).21:41

  88. 38'

    Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Marcos Llorente (Atletico Madrid).21:39

  89. 36'

    Tiro respinto. Rio Ngumoha (Liverpool) un tiro di destro da centro area. Assist di Alexander Isak.21:38

  90. 34'

    Lee Kang-In (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:36

  91. 34'

    Fallo di Virgil van Dijk (Liverpool).21:36

  93. 30'

    Fuorigioco. Bradley Barcola(Liverpool) prova il lancio lungo, ma Alexander Isak e' colto in fuorigioco.21:32

  94. 29'

    Fuorigioco. Cristian Romero(Atletico Madrid) prova il lancio lungo, ma Giuliano Simeone e' colto in fuorigioco.21:31

  95. 28'

    Alexis Mac Allister (Liverpool) e' ammonito per fallo.21:30

  96. 28'

    Pablo Barrios (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30

  97. 28'

    Fallo di Jérémy Jacquet (Liverpool).21:30

  99. 27'

    Tiro respinto. Giuliano Simeone (Atletico Madrid) un tiro di destro da fuori area. Assist di Pablo Barrios.21:29

  100. 27'

    Calcio d'angolo,Atletico Madrid. Calcio d'angolo causato da Alisson Becker (Liverpool).21:28

  101. 27'

    Tiro parato. Julián Alvarez (Atletico Madrid) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Álex Baena.21:28

  102. 24'

    Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Marcos Llorente (Atletico Madrid).21:25

  103. 22'

    Giuliano Simeone (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24

  105. 22'

    Fallo di Bradley Barcola (Liverpool).21:24

  106. 20'

    Fallo di mano di Rio Ngumoha (Liverpool).21:21

  107. 17'

    Gol! Liverpool 0, Atletico Madrid 1. Marcos Llorente (Atletico Madrid) un tiro di sinistro da fuori area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Julián Alvarez con passaggio filtrante.21:19

  108. 15'

    Tiro parato. Bradley Barcola (Liverpool) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Dominik Szoboszlai.21:16

  109. 13'

    Tentativo fallito. Álex Baena (Atletico Madrid) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Koke.21:15

  111. 10'

    Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Koke (Atletico Madrid).21:12

  112. 8'

    Fallo di Julián Alvarez (Atletico Madrid).21:09

  113. 8'

    Alexis Mac Allister (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:09

  114. 7'

    Tiro respinto. Alexis Mac Allister (Liverpool) un tiro di destro da fuori area. Assist di Dominik Szoboszlai.21:09

  115. 6'

    Fallo di Lee Kang-In (Atletico Madrid).21:08

  117. 6'

    Alexis Mac Allister (Liverpool) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:08

  118. 5'

    Tiro parato. Julián Alvarez (Atletico Madrid) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Lee Kang-In.21:07

  119. 4'

    Fuorigioco. Florian Wirtz(Liverpool) prova il lancio lungo, ma Alexander Isak e' colto in fuorigioco.21:06

  120. 3'

    Fuorigioco. Álex Baena(Atletico Madrid) prova il lancio lungo, ma Marcos Llorente e' colto in fuorigioco.21:04

  121. 2'

    Lee Kang-In (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:03

  123. 2'

    Fallo di Alexis Mac Allister (Liverpool).21:03

  124. Tentativo fallito. Alexander Isak (Liverpool) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Dominik Szoboszlai in seguito a un contropiede.21:02

  125. Inizia il Primo tempo.21:02

  126. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:00

  128. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Anfield
    Città: Liverpool
    Capienza: 61276 spettatori20:00

Formazioni Liverpool - Atletico Madrid

Liverpool
Atletico Madrid
TITOLARI LIVERPOOL
  • (1) ALISSON BECKER (P)
  • (4) VIRGIL VAN DIJK (D)
  • (5) JÉRÉMY JACQUET (D)
  • (6) MILOS KERKEZ (D)
  • (33) RONALD ARAUJO (D)
  • (73) RIO NGUMOHA (C)
  • (7) FLORIAN WIRTZ (C)
  • (29) BRADLEY BARCOLA (C)
  • (8) DOMINIK SZOBOSZLAI (C)
  • (10) ALEXIS MAC ALLISTER (C)
  • (9) ALEXANDER ISAK (A)
PANCHINA LIVERPOOL
  • (38) RYAN GRAVENBERCH (C)
  • (25) GIORGI MAMARDASHVILI (P)
  • (44) LUKE CHAMBERS (D)
  • (53) JAMES MCCONNELL (C)
  • (76) JAYDEN DANNS (A)
  • (67) LEWIS KOUMAS (A)
  • (30) JEREMIE FRIMPONG (D)
  • (23) VÍCTOR MUÑOZ (A)
  • (42) TREY NYONI (C)
  • (21) KOSTAS TSIMIKAS (D)
  • (28) FREDDIE WOODMAN (P)
ALLENATORE LIVERPOOL
  • Andoni Iraola
TITOLARI ATLETICO MADRID
  • (13) JAN OBLAK (P)
  • (18) MARC PUBILL (D)
  • (21) CRISTIAN ROMERO (D)
  • (17) DÁVID HANCKO (D)
  • (8) PABLO BARRIOS (C)
  • (14) MARCOS LLORENTE (C)
  • (20) GIULIANO SIMEONE (C)
  • (10) ÁLEX BAENA (C)
  • (6) KOKE (C)
  • (7) LEE KANG-IN (A)
  • (19) JULIÁN ALVAREZ (A)
PANCHINA ATLETICO MADRID
  • (15) JONATHAN DAVID (A)
  • (23) MORTEN HJULMAND (C)
  • (24) ROBIN LE NORMAND (D)
  • (11) ADEMOLA LOOKMAN (A)
  • (5) JOHNNY CARDOSO (C)
  • (3) OBED VARGAS (C)
  • (1) JUAN MUSSO (P)
  • (22) ALEJANDRO GRIMALDO (D)
  • (4) RODRIGO MENDOZA (C)
  • (46) JORGE CASTILLO (C)
  • (30) DANI MARTINEZ (D)
  • (27) JORGE DOMÍNGUEZ (D)
ALLENATORE ATLETICO MADRID
  • Diego Simeone
PREPARTITA

Liverpool - Atletico Madrid è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 9 settembre alle ore 21:00 allo stadio Anfield di Liverpool.
Arbitro di Liverpool - Atletico Madrid sarà Davide Massa. Al VAR invece ci sarà Marco Di Bello.

Davide Massa

Statistiche Stagionali
Partite dirette1
Falli fischiati22
Fuorigioco1
Rigori assegnati0
Ammonizioni0
Espulsioni0
Cartellini per partita0.0
Falli per cartellino0

Ha arbitrato un totale di 1 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 1 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
05-09-2026 Serie A Fiorentina-Torino 1-2

Attualmente il Liverpool si trova 9° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece l'Atletico Madrid si trova 28° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Il Liverpool ha segnato 2 gol e ne ha subiti 1; l'Atletico Madrid ha segnato 1 gol e ne ha subiti 2.

Liverpool e Atletico Madrid si sono affrontate 7 volte in campionato. Nei precedenti match il Liverpool ha vinto 3 volte, l'Atletico Madrid ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 2.

Liverpool-Atletico Madrid ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Liverpool ha vinto ciascuna delle ultime tre partite di Champions League contro l'Atlético Madrid; la squadra spagnola non ha mai perso quattro gare consecutive contro lo stesso avversario in Coppa dei Campioni/Champions League.
  • Le due vittorie dell'Atlético Madrid contro il Liverpool in Champions League sono arrivate entrambe agli ottavi di finale della stagione 2019/20 (1-0 in casa, 3-2 in trasferta). I Reds sono però imbattuti contro i Colchoneros nelle sfide della fase a gironi/fase campionato, avendo ottenuto tre vittorie e due pareggi in cinque incontri.
  • Il tecnico del Liverpool Andoni Iraola non ha mai vinto nei quattro precedenti contro l'Atlético Madrid di Diego Simeone, perdendone tre (1N). Tra gli allenatori affrontati almeno quattro volte, solo contro Imanol Alguacil (83%) registra una percentuale altrettanto alta di sconfitte (83%, 5 su 6).
  • Quella attuale sarà la quattordicesima partecipazione consecutiva dell'Atlético Madrid alla Champions League; i Colchoneros sono una delle sole sei squadre ad aver preso parte a ogni edizione del torneo dal 2013/14, insieme a Real Madrid, Barcellona, Paris Saint-Germain, Bayern Monaco e Manchester City.
  • Il Liverpool non ha mai perso la partita d'esordio stagionale in Coppa dei Campioni/Champions League giocata in casa, vincendo 10 dei 12 incontri di questo tipo disputati (2N). Ognuna delle ultime tre è terminata con una vittoria per 3-2, la più recente delle quali proprio contro l'Atlético Madrid nella scorsa stagione.
  • Quella contro l'Atlético Madrid sarà la prima partita in assoluto di Andoni Iraola come allenatore in Champions League; da giocatore ha disputato tre gare nella competizione nel 2014/15 con l'Athletic Club. La sua unica precedente esperienza in panchina nelle coppe europee risale invece alla stagione 2018/19, quando ha guidato l'AEK Larnaca alla fase a gironi di Europa League dopo i preliminari, chiudendo al terzo posto ed venendo eliminato.
  • Il Liverpool affronta una Champions League senza Mohamed Salah per la prima volta dal 2014/15; l'egiziano detiene il record di presenze (83), gol (47) e assist (19) per i Reds nella storia della competizione. Sarà la prima campagna europea del Liverpool senza Salah o l'ex capitano Steven Gerrard dal 1984/85.
  • Dominik Szoboszlai è stato il miglior giocatore del Liverpool nella scorsa Champions League per gol segnati (5), assist (4), distanza percorsa (130 km) e possessi vinti (85).
  • Marcos Llorente dell'Atlético Madrid ha segnato quattro gol in due presenze contro il Liverpool ad Anfield. L'unico stadio in cui Llorente ha realizzato più reti con il club è il Riyadh Air Metropolitano, casa dell'Atlético (15 gol in 145 partite).
  • Florian Wirtz del Liverpool ha registrato una media di 3.4 occasioni create per 90 minuti nella scorsa Champions League, più di qualsiasi altro giocatore (minimo 300 minuti giocati). Il compagno di squadra Cody Gakpo è stato invece il giocatore che ha creato più grandi occasioni per 90 minuti (1.3).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

LiverpoolAtletico Madrid
Partite giocate00
Numero di partite vinte
Numero di partite perse
Numero di partite pareggiate
Gol totali segnati
Gol totali subiti
Media gol subiti per partita00
Percentuale possesso palla00
Numero totale di passaggi
Numero totale di passaggi riusciti
Tiri nello specchio della porta
Percentuale di tiri in porta00
Numero totale di cross
Numero medio di cross riusciti
Duelli per partita vinti
Duelli per partita persi
Corner subiti
Corner guadagnati
Numero di punizioni a favore
Numero di punizioni concesse
Tackle totali
Percentuale di successo nei tackleN/AN/A
Fuorigiochi totali
Numero totale di cartellini gialli
Numero totale di cartellini rossi

Liverpool - Atletico Madrid Live

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