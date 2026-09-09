Terza sconfitta consecutiva per il Napoli, dopo quelle con Como e Inter in campionato, che ora dovrà necessariamente rialzare la testa domenica contro il Bologna. Il prossimo impegno di Champions sarà invece il il 13 ottobre in trasferta contro il Villarreal.

Parte dal Diego Armando Maradona l'avventura europea del Napoli, chiamato a fare meglio del 30esimo posto ottenuto nella passata edizione. Quello di stasera sarà però un battesimo del fuoco per gli uomini di Allegri dato che si troveranno di fronte l'Arsenal campione d'Inghilterra e vicecampione d'Europa, nonché tra le più accreditate per arrivare in fondo anche quest'anno. Fischio d'inizio alle ore 21.20:32

La direzione della gara è affidata allo svedese Nyberg, coadiuvato dai connazionali Beigi e Soderkvist. E' svedese anche il quarto ufficiale Ladeback mentre in sala VAR ci sono lo spagnolo Del Cerro Grande e il francese Brisard.20:38

Allegri deve rinunciare ad Anguissa e sceglie Gilmour per affiancare Lobotka e De Bruyne nei tre in mediana. Panchina dunque per Vergara dopo la titolarità a San Siro contro l'Inter, con lui a bordocampo ci sarà anche Spinazzola, al quale viene preferito Olivera. Tutti confermati gli altri con Rrahmani e Rafa Marin davanti a Meret, insieme a capitan Di Lorenzo. In avanti Hojlund sarà affiancato da Politano e Alisson Santos.20:45

Cambia qualcosa anche Arteta rispetto alla vittoria in rimonta nel derby di Londra con il Chelsea. Calafiori va in panchina e cede la fascia sinistra a Hincapié, confermati invece gli altri a difesa di Raya: Konsa e Gabriel coppia centrale, White esterno basso a destra. Merino torna titolare al posto di Lewis-Skelly nella cerniera di centrocampo con Rice. In avanti parte Gyokeres e non Havertz dal 1', supportato dai confermati Saka e Odegaard, Eze invece viene preferito a Tzolis.20:48

Ci prova ancora la squadra di Arteta ma il Napoli si difende bene all'interno della propria area e rompe il ritmo avversario con Rrahmani, bravo a recuperare il pallone e farsi stendere da Eze.21:08

Alisson arriva a calciare da dentro l'area, il suo mancino è però fuori misura e finisce altissimo sopra la traversa inglese.21:11

Prova a far girare palla il Napoli per spezzare l'assedio ospite, la cosa sta funzionando in questo senso ma l'Arsenal non sta rischiando nulla, difendendosi in modo ordinato.21:16

Si è acceso il Napoli che sta provando a spingere a caccia del pareggio, sospinto anche dal tifo del Maradona.22:51

PREPARTITA

Napoli - Arsenal è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 9 settembre alle ore 21:00 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Arbitro di Napoli - Arsenal sarà Glenn Nyberg. Al VAR invece ci sarà Carlos del Cerro Grande.

Attualmente il Napoli si trova 31° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece l'Arsenal si trova 11° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Il Napoli ha segnato 0 gol e ne ha subiti 1; l'Arsenal ha segnato 1 gol e ne ha subiti 0.

Napoli e Arsenal si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match il Napoli ha vinto 1 volta, l'Arsenal ha vinto 1 volta mentre non ci sono mai stati pareggi.

Napoli-Arsenal ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questo sarà il quinto confronto in assoluto tra Napoli e Arsenal , il primo dai quarti di finale di UEFA Europa League 2018/19. I Gunners hanno vinto tre dei quattro precedenti (1P), mantenendo la porta inviolata in tutte e tre le occasioni.

Il Napoli ha perso solo tre delle 13 partite casalinghe disputate contro squadre inglesi nelle principali competizioni europee (8V 2N), ma è stato sconfitto nella più recente in Champions League contro il Chelsea nel gennaio di quest'anno (2-3).

L'Arsenal ha vinto solo una delle ultime sei trasferte contro squadre italiane in Champions League (1N 4P), non riuscendo a segnare in cinque di queste. L'unica vittoria è arrivata proprio quest'anno, nel 3-1 contro l'Inter dello scorso gennaio.

Il Napoli ha perso solo due delle sue ultime 21 partite casalinghe in Champions League (12V 7N), ma è uscito sconfitto nell'ultima per 3-2 contro il Chelsea nel gennaio di quest'anno. Nonostante le 37 partite casalinghe totali disputate tra UEFA Champions League e Coppa dei Campioni, il Napoli non ha mai subito due sconfitte consecutive in casa.

L'Arsenal, finalista della scorsa edizione, è stata l'unica squadra a non perdere mai nei tempi regolamentari nella UEFA Champions League 2025/26 (11V 4N 0P). I Gunners sono stati in svantaggio per soli 42 minuti e 48 secondi, il dato più basso tra tutte le formazioni partecipanti.

Nonostante il percorso fino alla finale di Champions League 2026 e le 15 partite disputate, l'Arsenal è la formazione che ha subito il minor numero di gol nella stagione 2025/26 (sette). Il dato di expected goals subiti per 90 minuti dei Gunners è stato di appena 0.9, il più basso dell'intera competizione.

David Raya dell'Arsenal ha mantenuto la porta inviolata nel 53% delle sue gare da titolare in Champions League (19 su 36), la percentuale più alta tra tutti i portieri nella competizione (minimo 25 gare dal primo minuto).

Kevin De Bruyne ha partecipato a 12 gol nelle sue ultime 17 gare da titolare contro l'Arsenal in tutte le competizioni (8 gol, 4 assist), inclusi cinque nelle ultime tre sfide (3 gol, 2 assist).

Dall'inizio della stagione 2024/25, il difensore dell'Arsenal Gabriel Magalhães ha vinto 82 dei suoi 121 duelli ingaggiati in Champions League. Tra i 174 giocatori coinvolti in 100 o più duelli nella competizione in questo periodo, la sua percentuale di successo è la più alta (68%).

Bruno Guimarães dell'Arsenal ha registrato una media di 2.2 passaggi che rompono la linea difensiva per 90 in Champions League la scorsa stagione, più di qualsiasi altro giocatore (minimo 300 minuti giocati). Il compagno di squadra Martin Ødegaard si è classificato terzo in questa particolare metrica (2.1).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: