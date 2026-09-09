Napoli-Arsenal: 0-1 - Champions 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita
Stadio Diego Armando Maradona di Napoli 9 Settembre 2026 ore 21:00
Napoli
0
Arsenal
1
Partita finita
Arbitro: Glenn Nyberg
75'0-1Martin Ødegaard
0'
45'
90'
90'
94'
L'Arsenal passa al Maradona con una partita di sostanza, condita da una manciata di occasioni sprecate ma culminata nel sinistro fulminante di Odegaard che, al 75', buca Milinkovic-Savic, subentrato per l'infortunato Meret, e decide il match. Il Napoli mette in campo tutto quello che può, senza praticamente mai pungere. Troppo poco per impensierire i vicecampioni d'Europa che tornano dunque a Londra con tre punti nel carniere.
Terza sconfitta consecutiva per il Napoli, dopo quelle con Como e Inter in campionato, che ora dovrà necessariamente rialzare la testa domenica contro il Bologna. Il prossimo impegno di Champions sarà invece il il 13 ottobre in trasferta contro il Villarreal.
Quinta vittoria consecutiva in questa stagione per l'Arsenal che ora in Premier affronterà la trasferta di Sunderland, alla ripresa della Champions dovrà invece vedersela col Lille all'Emirates.
Grazie per aver seguito la diretta scritta di Napoli-Arsenal 0-1 e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Champions League 2026/27.23:06
90'+4'
Triplice fischio di Nyberg. Napoli-Arsenal termina 0-1, decisiva la rete di Odegaard al 75'.22:55
90'+4'
Ultimi scampoli di partita con l'Arsenal che mantiene il possesso della sfera.22:54
90'+3'
OCCASIONE ARSENAL! Paratissima di Milinkovic-Savic sul destro di Tzolis da dentro l'area, Havertz insacca a porta vuota sulla respinta ma viene pescato in fuorigioco.22:54
90'+1'
Zubimendi atterra Neres, Odegaard spara via il pallone dopo il fischio di Nyberg e viene ammonito.22:55
90'
Quattro minuti di recupero.22:51
90'
Si è acceso il Napoli che sta provando a spingere a caccia del pareggio, sospinto anche dal tifo del Maradona.22:51
89'
Napoli pericoloso in area avversaria con De Bruyne che mette il pallone in area piccola dove non ci sono però compagni sulla traiettoria.22:49
88'
Ripartenza del Napoli, grande aggancio di De Bruyne che infila il pallone in area per Neres, contrastato da Hincapié quel tanto che basta per consentire l'uscita bassa di Raya.22:49
87'
Doppia finta di Madueke e sinistro dal limite, deviato in corner.22:47
85'
Ammonito Lucca dopo una sbracciata su Konsa nel tentativo di difendere il pallone.22:50
85'
DOPPIA OCCASIONE ARSENAL! Madueke arriva a tu per tu con Milinkovic-Savic ma si fa ipnotizzare dal portiere serbo, poi lo stesso Madueke serve Tzolis che, a rimorchio, calcia a botta sicura col destro trovando l'opposizione di Rafa Marin a evitare il 2-0 ospite.22:46
82'
Sostituzione Arsenal: esce Ben White, entra Martín Zubimendi.22:42
82'
Tzolis serve Bruno Guimaraes in orizzontale al limite dell'area, il brasiliano calcia però altissimo col destro da buona posizione.22:42
80'
Favasuli commette fallo in attacco su Hincapié, sfuma l'azione offensiva del Napoli che sta cercando di reagire dopo lo svantaggio.22:41
77'
Sostituzione Napoli: esce anche Stanislav Lobotka, entra Lorenzo Lucca.22:38
76'
Sostituzione Napoli: fuori Rasmus Hojlund, dentro David Neres.22:38
75'
GOL! Napoli-ARSENAL 0-1! Rete di Odegaard. Azione palla a terra nello stretto dell'Arsenal chiusa dal collo sinistro diagonale di Odegaard che fulmina Milinkovic-Savic. Assist di Tzolis. Gunners avanti con una giocata meravigliosa.22:38
73'
Sostituzione Arsenal: termina la partita di Bukayo Saka, inizia quella di Noni Madueke.22:35
73'
Sostituzione Arsenal: fuori Viktor Gyokeres, dentro Kai Havertz.22:33
71'
Cross di Rice sul secondo palo, ci prova Hincapié di testa non trovando lo specchio.22:32
70'
Palla vagante in area partenopea, Tzolis ci prova al volo col mancino ma manda la palla alle stelle.22:30
69'
Sembra rifiatare la squadra di Arteta dopo l'avvio di secondo tempo in cui ha obbligato il Napoli a difendersi con tutti gli effettivi all'interno della propria area per larghi tratti.22:29
66'
Sostituzione Arsenal: Arteta toglie anche Eberechi Eze, al suo posto entra Christos Tzolis.22:27
65'
Sostituzione Arsenal: fuori Mikel Merino, dentro Bruno Guimaraes.22:26
65'
Doppio passo e cross basso di Favasuli dalla desta, intercettato da Raya in area piccola.22:25
64'
De Bruyne ha spazio sulla trequarti ma sbaglia completamente l'apertura a destra per Favasuli, buona opportunità sprecata dai padroni di casa.22:25
62'
Saka salta netto Vergara sul lato corto dell'area ma viene murato da Lobotka. Lo slovacco perde poi palla in uscita, Rice ci prova col destro non trovando lo specchio.22:23
62'
Di Lorenzo serve Hojlund in profondità ma il danese finisce col perdere palla in area avversaria.22:22
61'
Palla persa da Saka al limite dell'area partenopea, Lobotka serve Vergara nello spazio che sbaglia però il servizio verso Hojlund a centro area. Palla di nuovo all'Arsenal.22:21
59'
Allegri butta in campo forze fresche con Favasuli che fa anche il suo esordio in Champions.22:19
58'
Sostituzione Napoli: fuori Alisson Santos, dentro Antonio Vergara.22:18
57'
Sostituzione Napoli: esce anche Matteo Politano, entra Costantino Favasuli.22:18
57'
Alisson Santos a terra, non sembra farcela il brasiliano.22:17
55'
Sgambetto di Rice su Alisson, arriva finalmente l'ossigeno per il Napoli dopo una lunghissima apnea.22:15
54'
Sofferenza totale per il Napoli che non riesce ad allontanare i Gunners dal perimetro della propria area.22:15
52'
Altro lob di Odegaard in area, stavolta troppo lungo per Merino che non ci arriva. Palla a fondo campo.22:12
50'
OCCASIONE ARSENAL! Odegaard scucchiaia in area per White che mette il pallone in area piccola dalla destra, Hincapié lo alza incredibilmente sopra la traversa da due passi!22:11
49'
Napoli tutto racchiuso a difesa della propria area, Arsenal che continua a far girare palla in attesa del varco giusto.22:10
48'
Arsenal che riprende da dove ha lasciato, ossia dal possesso palla prolungato nel campo avversario.22:08
46'
Si ricomincia!22:06
45'
Sostituzione Napoli: non ce la fa Alex Meret, al suo posto entra Vanja Milinkovic-Savic.22:06
L'Arsenal fa la partita al Maradona e va vicinissimo al vantaggio in due occasioni: Merino al 22' costringe Meret a un mezzo miracolo per respingere il suo tuffo ravvicinato di testa, Saka invece si divora un gol praticamente fatto al 45', calciando fuori a tu per tu col portiere partenopeo. Resistenza finora proficua per la squadra di Allegri, che in attacco non va però oltre un paio di ripartenze, respinte in modo perfetto dalla difesa inglese.21:52
45'+3'
Fine primo tempo al Maradona. Napoli-Arsenal è 0-0 dopo 45 minuti.21:49
45'+2'
Schema dei Gunners sul corner, chiuso da una conclusione debole di Hincapié in area napoletana.21:53
45'+1'
Corner per l'Arsenal che ora proverà a sbloccare il match su palla inattiva.21:48
45'
Due minuti di recupero.21:47
45'
SBAGLIA SAKA! Odegaard imbuca in area per Saka che rientra sul sinistro ma spara fuori a tu per tu con Meret!21:46
44'
Fallo in attacco di Merino su Di Lorenzo, qualche secondo di respiro per il Napoli in una fase delicata del match.21:46
44'
Odegaard crossa in area per Gyokeres, anticipato coi pugni da Meret. Il possesso rimane però dei Gunners.21:45
42'
Gilmour spende una trattenuta plateale per fermare Eze lanciato in contropiede. Arriva il giallo per lo scozzese.21:44
41'
Ripartenza di Alisson che porta palla nel campo avversario, finendo però per perderla.21:42
39'
De Bruyne apre a destra per Politano che rientra sul sinistro e calcia dalla distanza, senza sorprendere Raya.21:40
38'
Si riparte con Meret regolarmente tra i pali, probabilmente lo staff del Napoli ha deciso di arrivare almeno all'intervallo prima di sprecare una sostituzione.21:39
36'
Problema muscolare per Meret, entrano in campo i sanitari partenopei. Le squadre ne approfittano per dissetarsi a bordocampo.21:37
35'
Rice viene liberato al tiro dalla distanza, il suo sinistro finisce però altissimo.21:36
33'
Hojlund viene servito in profondità, non trova lo spazio per la conclusione, poi serve De Bruyne il cui destro viene contrato dalla difesa ospite.21:35
32'
Tiro-cross di Merino dalla sinistra, Meret non si fa sorprendere sul primo palo.21:33
29'
Saka viene favorito da un rimpallo in area azzurra ma svirgola il sinistro al volo, vanificando una buonissima opportunità per sbloccare la gara.21:31
28'
Eze si accentra dalla sinistra e stringe il destro sul primo palo, non trovando però lo specchio.21:29
27'
Fallo in attacco di Merino che fa quindi respirare il Napoli dopo una lunga fase di possesso inglese.21:28
24'
Ci prova Alisson dalla parte opposta col destro, murato dalla difesa ospite.21:25
23'
ANCORA ARSENAL! Combinazione palla a terra degli inglesi che libera White in area, il difensore calcia basso col destro ma non riesce ad angolare. Meret para in due tempi.21:25
22'
OCCASIONE ARSENAL! Sponda aerea di Eze, Merino ci prova in tuffo di testa ma Meret risponde d'istinto alzando la palla in corner!21:24
21'
Cross di White dalla destra, raccolto in presa alta da Meret.21:22
19'
Eze ferma fallosamente una ripartenza di De Bruyne. Rumoreggia il Maradona per il mancato giallo da parte di Nyberg.21:21
18'
Politano al cross dalla destra, preso al volo da Raya in area piccola.21:19
17'
Saka prova il cross dalla destra, troppo alto per tutti. Si riparte con una rimessa dal fondo per il Napoli.21:18
16'
Sinistro di Politano dal limite, bloccato a terra da Raya.21:17
15'
DE BRUYNE! Di Lorenzo riceve palla sulla destra e la mette in mezzo per De Bruyne, il belga calcia in modo violento col destro trovando la risposta in due tempi di Raya.21:16
14'
Prova a far girare palla il Napoli per spezzare l'assedio ospite, la cosa sta funzionando in questo senso ma l'Arsenal non sta rischiando nulla, difendendosi in modo ordinato.21:16
13'
Saka prova la rovesciata dentro l'area, bloccata centralmente da Meret.21:14
12'
Cross teso del norvegese, respinto dalla difesa del Napoli.21:14
12'
Punizione per l'Arsenal sulla trequarti offensiva. Odegaard sul pallone.21:13
11'
Morsa quasi letale dell'Arsenal che continua a palleggiare a ridosso dell'area napoletana, non c'è respiro per gli uomini di Allegri.21:12
10'
Alisson arriva a calciare da dentro l'area, il suo mancino è però fuori misura e finisce altissimo sopra la traversa inglese.21:11
9'
Stavolta il corner di Rice è facile preda di Meret che fa partire subito il contropiede azzurro.21:10
9'
Rice mette in mezzo dalla bandierina, il Napoli concede però un altro calcio d'angolo.21:10
8'
Eze scambia con Gyokeres al limite dell'area, poi calcia col mancino, trovando una deviazione in calcio d'angolo.21:09
7'
Cross di White dalla destra, direttamente tra le braccia di Meret. L'iniziativa è però costantemente dell'Arsenal, col Napoli che fatica a uscire dalla propria trequarti.21:09
6'
Ci prova ancora la squadra di Arteta ma il Napoli si difende bene all'interno della propria area e rompe il ritmo avversario con Rrahmani, bravo a recuperare il pallone e farsi stendere da Eze.21:08
6'
White tocca in area per Saka, l'attaccante inglese calcia subito verso la porta trovando un muro davanti a sé.21:07
4'
Politano tocca di prima per De Bruyne, il belga gira subito in mezzo su Hojlund ma il pallone è troppo sotto Raya che lo blocca in area piccola.21:06
3'
Merino cerca Gyokeres in verticale ma lo svedese scatta dalla parte opposta rispetto all'assist provato dallo spagnolo. La palla arriva lentamente tra le braccia di Meret.21:05
Subito un buon recupero palla di Gilmour che poi però sbaglia il lancio in profondità per Hojlund. L'Arsenal torna in possesso della sfera.21:03
Si comincia!21:01
Viene osservato un minuto di silenzio per commemorare le vittime delle inondazioni in Cina e Nepal dei giorni scorsi.21:01
Squadre in campo al Maradona, manca ormai pochissimo al fischio iniziale.20:58
Cambia qualcosa anche Arteta rispetto alla vittoria in rimonta nel derby di Londra con il Chelsea. Calafiori va in panchina e cede la fascia sinistra a Hincapié, confermati invece gli altri a difesa di Raya: Konsa e Gabriel coppia centrale, White esterno basso a destra. Merino torna titolare al posto di Lewis-Skelly nella cerniera di centrocampo con Rice. In avanti parte Gyokeres e non Havertz dal 1', supportato dai confermati Saka e Odegaard, Eze invece viene preferito a Tzolis.20:48
Allegri deve rinunciare ad Anguissa e sceglie Gilmour per affiancare Lobotka e De Bruyne nei tre in mediana. Panchina dunque per Vergara dopo la titolarità a San Siro contro l'Inter, con lui a bordocampo ci sarà anche Spinazzola, al quale viene preferito Olivera. Tutti confermati gli altri con Rrahmani e Rafa Marin davanti a Meret, insieme a capitan Di Lorenzo. In avanti Hojlund sarà affiancato da Politano e Alisson Santos.20:45
FORMAZIONE UFFICIALE ARSENAL: 4-2-3-1 per i Gunners. Raya - White, Konsa, Gabriel, Hincapié - Rice, Merino - Saka, Odegaard, Eze - Gyokeres. A disposizione: Arrizabalaga, Meslier, Tzolis, Madueke, Havertz, Calafiori, Zubimendi, Bruno Guimaraes, Lewis-Skelly, Dowman, Salmon.20:42
FORMAZIONE UFFICIALE NAPOLI: 4-3-3 per i padroni di casa. Meret - Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera - Gilmour, Lobotka, De Bruyne - Politano, Hojlund, Alisson Santos. A disposizione: Contini, Milinkovic-Savic, Favasuli, Badiashile, Neres, Lucca, Vergara, Beukema, Spinazzola.20:40
La direzione della gara è affidata allo svedese Nyberg, coadiuvato dai connazionali Beigi e Soderkvist. E' svedese anche il quarto ufficiale Ladeback mentre in sala VAR ci sono lo spagnolo Del Cerro Grande e il francese Brisard.20:38
Parte dal Diego Armando Maradona l'avventura europea del Napoli, chiamato a fare meglio del 30esimo posto ottenuto nella passata edizione. Quello di stasera sarà però un battesimo del fuoco per gli uomini di Allegri dato che si troveranno di fronte l'Arsenal campione d'Inghilterra e vicecampione d'Europa, nonché tra le più accreditate per arrivare in fondo anche quest'anno. Fischio d'inizio alle ore 21.20:32
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Napoli-Arsenal, gara valida per la prima giornata del girone unico della Champions League 2026/27.20:26
Dove si gioca la partita:
Stadio: Diego Armando Maradona Città: Napoli Capienza: 54726 spettatori20:26
Formazioni Napoli - Arsenal
Napoli
Arsenal
TITOLARI NAPOLI
(1) ALEX MERET (P)
(22) GIOVANNI DI LORENZO (D)
(13) AMIR RRAHMANI (D)
(17) MATHÍAS OLIVERA (D)
(16) RAFA MARÍN (D)
(68) STANISLAV LOBOTKA (C)
(11) KEVIN DE BRUYNE (C)
(6) BILLY GILMOUR (C)
(21) MATTEO POLITANO (A)
(27) ALISSON SANTOS (A)
(19) RASMUS HØJLUND (A)
PANCHINA NAPOLI
(7) DAVID NERES (A)
(2) COSTANTINO FAVASULI (D)
(26) ANTONIO VERGARA (C)
(20) LORENZO LUCCA (A)
(31) SAM BEUKEMA (D)
(5) BENOÎT BADIASHILE (D)
(32) VANJA MILINKOVIC-SAVIC (P)
(14) NIKITA CONTINI (P)
(37) LEONARDO SPINAZZOLA (D)
ALLENATORE NAPOLI
Massimiliano Allegri
TITOLARI ARSENAL
(1) DAVID RAYA (P)
(6) GABRIEL MAGALHÃES (D)
(5) PIERO HINCAPIÉ (D)
(15) EZRI KONSA (D)
(4) BEN WHITE (D)
(23) MIKEL MERINO (C)
(41) DECLAN RICE (C)
(7) BUKAYO SAKA (C)
(10) EBERECHI EZE (C)
(8) MARTIN ØDEGAARD (C)
(14) VIKTOR GYÖKERES (A)
PANCHINA ARSENAL
(56) MAX DOWMAN (C)
(89) MARLI SALMON (D)
(49) MYLES LEWIS-SKELLY (D)
(36) MARTÍN ZUBIMENDI (C)
(33) RICCARDO CALAFIORI (D)
(17) CHRISTOS TZOLIS (A)
(30) ILLAN MESLIER (P)
(20) NONI MADUEKE (A)
(13) KEPA ARRIZABALAGA (P)
(29) KAI HAVERTZ (A)
(39) BRUNO GUIMARÃES (C)
ALLENATORE ARSENAL
Mikel Arteta
PREPARTITA
Napoli - Arsenal è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027. La partita è in programma il giorno 9 settembre alle ore 21:00 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Arbitro di Napoli - Arsenal sarà Glenn Nyberg. Al VAR invece ci sarà Carlos del Cerro Grande.
Attualmente il Napoli si trova 31° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece l'Arsenal si trova 11° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte). Il Napoli ha segnato 0 gol e ne ha subiti 1; l'Arsenal ha segnato 1 gol e ne ha subiti 0.
Napoli e Arsenal si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match il Napoli ha vinto 1 volta, l'Arsenal ha vinto 1 volta mentre non ci sono mai stati pareggi.
Napoli-Arsenal ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Questo sarà il quinto confronto in assoluto tra Napoli e Arsenal , il primo dai quarti di finale di UEFA Europa League 2018/19. I Gunners hanno vinto tre dei quattro precedenti (1P), mantenendo la porta inviolata in tutte e tre le occasioni.
Il Napoli ha perso solo tre delle 13 partite casalinghe disputate contro squadre inglesi nelle principali competizioni europee (8V 2N), ma è stato sconfitto nella più recente in Champions League contro il Chelsea nel gennaio di quest'anno (2-3).
L'Arsenal ha vinto solo una delle ultime sei trasferte contro squadre italiane in Champions League (1N 4P), non riuscendo a segnare in cinque di queste. L'unica vittoria è arrivata proprio quest'anno, nel 3-1 contro l'Inter dello scorso gennaio.
Il Napoli ha perso solo due delle sue ultime 21 partite casalinghe in Champions League (12V 7N), ma è uscito sconfitto nell'ultima per 3-2 contro il Chelsea nel gennaio di quest'anno. Nonostante le 37 partite casalinghe totali disputate tra UEFA Champions League e Coppa dei Campioni, il Napoli non ha mai subito due sconfitte consecutive in casa.
L'Arsenal, finalista della scorsa edizione, è stata l'unica squadra a non perdere mai nei tempi regolamentari nella UEFA Champions League 2025/26 (11V 4N 0P). I Gunners sono stati in svantaggio per soli 42 minuti e 48 secondi, il dato più basso tra tutte le formazioni partecipanti.
Nonostante il percorso fino alla finale di Champions League 2026 e le 15 partite disputate, l'Arsenal è la formazione che ha subito il minor numero di gol nella stagione 2025/26 (sette). Il dato di expected goals subiti per 90 minuti dei Gunners è stato di appena 0.9, il più basso dell'intera competizione.
David Raya dell'Arsenal ha mantenuto la porta inviolata nel 53% delle sue gare da titolare in Champions League (19 su 36), la percentuale più alta tra tutti i portieri nella competizione (minimo 25 gare dal primo minuto).
Kevin De Bruyne ha partecipato a 12 gol nelle sue ultime 17 gare da titolare contro l'Arsenal in tutte le competizioni (8 gol, 4 assist), inclusi cinque nelle ultime tre sfide (3 gol, 2 assist).
Dall'inizio della stagione 2024/25, il difensore dell'Arsenal Gabriel Magalhães ha vinto 82 dei suoi 121 duelli ingaggiati in Champions League. Tra i 174 giocatori coinvolti in 100 o più duelli nella competizione in questo periodo, la sua percentuale di successo è la più alta (68%).
Bruno Guimarães dell'Arsenal ha registrato una media di 2.2 passaggi che rompono la linea difensiva per 90 in Champions League la scorsa stagione, più di qualsiasi altro giocatore (minimo 300 minuti giocati). Il compagno di squadra Martin Ødegaard si è classificato terzo in questa particolare metrica (2.1).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: