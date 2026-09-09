Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:51

PREPARTITA

Paris Saint-Germain - Slovan Bratislava è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 9 settembre alle ore 21:00 allo stadio Parc des Princes di Paris.

Arbitro di Paris Saint-Germain - Slovan Bratislava sarà Mykola Balakin. Al VAR invece ci sarà Michael Salisbury.

Attualmente il Paris Saint-Germain si trova 1° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece lo Slovan Bratislava si trova 36° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Il Paris Saint-Germain ha segnato 6 gol e ne ha subiti 1; lo Slovan Bratislava ha segnato 1 gol e ne ha subiti 6.

Paris Saint-Germain e Slovan Bratislava è la prima che si affrontano in campionato.

Paris Saint-Germain-Slovan Bratislava ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Gli unici precedenti tra Paris Saint-Germain e Slovan Bratislava risalgono alla fase a gironi della UEFA Europa League 2011/12; i francesi pareggiarono 0-0 in trasferta prima di vincere 1-0 in casa grazie a un gol di Javier Pastore.

Nessuno degli ultimi 35 campioni in carica della Coppa dei Campioni/UEFA Champions League ha perso la gara d'esordio della stagione successiva quando ha iniziato giocando in casa (27V 8N), l'ultima a perdere fu il Celtic contro la Dinamo Kiev nella stagione 1967/68 (1-2).

La più recente partecipazione dello Slovan Bratislava alla UEFA Champions League risale alla stagione 2024/25, in cui ha perso tutte le otto partite disputate con un punteggio complessivo di 7-27. Il Paris Saint-Germain è stata la squadra con il maggior numero di vittorie in quell'edizione (11), arrivando a sollevare la prima Coppa dei Campioni/Champions League della sua storia.

Il tecnico dello Slovan Bratislava Yaya Touré si appresta a diventare il primo allenatore africano a partecipare alla UEFA Champions League. Da giocatore, l'ivoriano ha collezionato 70 presenze nella competizione e ha sollevato il trofeo una volta (nel 2008/09 con il Barcellona).

Il tecnico del Paris Saint-Germain Luis Enrique ha vinto il 63% delle sue partite di Champions League da allenatore (50 su 79), la percentuale più alta tra i tecnici con 50 o più panchine nella competizione.

Tra le 36 squadre partecipanti alla UEFA Champions League 2025/26, i campioni in carica del Paris Saint-Germain hanno schierato l'undici titolare con la terza età media più bassa (24 anni e 328 giorni), dietro solo a Chelsea (24 anni e 82 giorni) e Club Brugge (24 anni e 286 giorni).

Khvicha Kvaratskhelia ha partecipato direttamente a 21 gol nelle sue ultime 24 presenze in Champions League (13 gol, 8 assist) inclusi 16 in 16 partite la scorsa stagione (10 gol, 6 assist), il massimo per un giocatore del Paris Saint-Germain in una singola edizione del torneo.

Tigran Barseghyan ha partecipato direttamente a tre gol nelle sue ultime quattro presenze in UEFA Champions League (1 gol, 2 assist). È stato inoltre il giocatore dello Slovan Bratislava con più coinvolgimenti in gol (3), assist (2) e occasioni create (10) nella precedente partecipazione del club al torneo nel 2024/25.

I 1589 passaggi completati da Vitinha nella stagione 2025/26 rappresentano il record per un giocatore in una singola edizione della UEFA Champions League (dal 2003/04). I suoi 238 passaggi che rompono la linea sono stati inoltre il dato più alto per qualsiasi giocatore nella precedente edizione del torneo.

Willian Pacho ha giocato più minuti di qualsiasi altro calciatore nelle ultime due stagioni di UEFA Champions League (3102), partendo titolare in tutte le 34 partite disputate dal Paris Saint-Germain nella competizione in questo periodo.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: