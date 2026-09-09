Incontro terminato, Paris Saint Germain 6, Slovan Bratislava 1.
Incontro terminato, Paris Saint Germain 6, Slovan Bratislava 1.
Secondo tempo terminato, Paris Saint Germain 6, Slovan Bratislava 1.22:52
Calcio d'angolo,Slovan Bratislava. Calcio d'angolo causato da Illia Zabarnyi (Paris Saint Germain).22:51
Tentativo fallito. Nino Marcelli (Slovan Bratislava) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di César Blackman.22:50
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.22:50
Tentativo fallito. Mika Godts (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Senny Mayulu.22:50
Gol! Paris Saint Germain 6, Slovan Bratislava 1. Fabián Ruiz (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra da calcio d'angolo.22:47
Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Dominik Takác (Slovan Bratislava).22:47
Tiro parato. Dro Fernández (Paris Saint Germain) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Maghnes Akliouche.22:46
Tiro parato. Alen Mustafic (Slovan Bratislava) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:46
Tiro respinto. Alen Mustafic (Slovan Bratislava) un colpo di testa da centro area. Assist di Artur Gajdos con cross.22:46
Calcio d'angolo,Slovan Bratislava. Calcio d'angolo causato da Lucas Digne (Paris Saint Germain).22:45
Tiro parato. Suleiman Camara (Slovan Bratislava) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra.22:43
Tiro parato. Senny Mayulu (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Vitinha.22:40
Sostituzione, Slovan Bratislava. Artur Gajdos sostituisce Cristian Martínez.22:39
Sostituzione, Slovan Bratislava. Alexej Maros sostituisce Andraz Sporar.22:39
Fallo di Lucas Digne (Paris Saint Germain).22:38
Alen Mustafic (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:38
Tiro parato. Senny Mayulu (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Mika Godts.22:37
Fuorigioco. Nino Marcelli(Slovan Bratislava) prova il lancio lungo, ma Andraz Sporar e' colto in fuorigioco.22:36
Tentativo fallito. Fabián Ruiz (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto.22:35
Sostituzione, Paris Saint Germain. Beraldo sostituisce Ferran Torres.22:32
Maghnes Akliouche (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:32
Fallo di Sandro Cruz (Slovan Bratislava).22:32
Fallo di Lucas Digne (Paris Saint Germain).22:29
Suleiman Camara (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:29
Tentativo fallito. Ferran Torres (Paris Saint Germain) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Fabián Ruiz.22:27
Fuorigioco. Dro Fernández(Paris Saint Germain) prova il lancio lungo, ma Mika Godts e' colto in fuorigioco.22:25
Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Dominik Takác (Slovan Bratislava).22:25
Tiro parato. Mika Godts (Paris Saint Germain) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Vitinha.22:25
Sostituzione, Paris Saint Germain. Lucas Digne sostituisce Nuno Mendes.22:24
Sostituzione, Paris Saint Germain. Senny Mayulu sostituisce Achraf Hakimi.22:24
Sostituzione, Paris Saint Germain. Mika Godts sostituisce Ousmane Dembélé.22:23
Sostituzione, Paris Saint Germain. Lucas Hernández sostituisce Willian Pacho.22:23
Tiro respinto. Ousmane Dembélé (Paris Saint Germain) un tiro di destro da fuori area.22:21
Tiro respinto. Dro Fernández (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Nuno Mendes.22:20
Sostituzione, Slovan Bratislava. Alen Mustafic sostituisce Rahim Ibrahim.22:19
Sostituzione, Slovan Bratislava. Nino Marcelli sostituisce Tigran Barseghyan.22:19
Gol! Paris Saint Germain 5, Slovan Bratislava 1. Suleiman Camara (Slovan Bratislava) un tiro di destro dalla sinistra dell'area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Tigran Barseghyan.22:18
Tentativo fallito. Maghnes Akliouche (Paris Saint Germain) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Ousmane Dembélé.22:17
Gol! Paris Saint Germain 5, Slovan Bratislava 0. Ferran Torres (Paris Saint Germain) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ousmane Dembélé con cross da calcio d'angolo.22:16
Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Peter Pokorny (Slovan Bratislava).22:16
Fuorigioco. Maghnes Akliouche(Paris Saint Germain) prova il lancio lungo, ma Nuno Mendes e' colto in fuorigioco.22:14
Tentativo fallito. Suleiman Camara (Slovan Bratislava) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Andraz Sporar in seguito a un contropiede.22:14
César Blackman (Slovan Bratislava) e' ammonito per fallo.22:12
Nuno Mendes (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:12
Fallo di César Blackman (Slovan Bratislava).22:12
Fuorigioco. Ousmane Dembélé(Paris Saint Germain) prova il lancio lungo, ma Fabián Ruiz e' colto in fuorigioco.22:11
Tentativo fallito. Fabián Ruiz (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.22:09
Gol! Paris Saint Germain 4, Slovan Bratislava 0. Ferran Torres (Paris Saint Germain) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Maghnes Akliouche.22:06
Inizia il Secondo tempo Paris Saint Germain 3, Slovan Bratislava 0.22:05
Primo tempo terminato, Paris Saint Germain 3, Slovan Bratislava 0.21:48
Ferran Torres (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:48
Fallo di Sahmkou Camara (Slovan Bratislava).21:48
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:48
Tentativo fallito. Ousmane Dembélé (Paris Saint Germain) un tiro di destro dalla destra dell'area tira alto.21:47
Maghnes Akliouche (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:47
Fallo di Rahim Ibrahim (Slovan Bratislava).21:47
Fuorigioco. Nuno Mendes(Paris Saint Germain) prova il lancio lungo, ma Ousmane Dembélé e' colto in fuorigioco.21:46
Tiro respinto. Suleiman Camara (Slovan Bratislava) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola. Assist di Cristian Martínez.21:46
Tiro parato. Achraf Hakimi (Paris Saint Germain) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ousmane Dembélé.21:45
Tentativo fallito. Ousmane Dembélé (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Fabián Ruiz.21:42
Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Sahmkou Camara (Slovan Bratislava).21:40
Tiro parato. Tigran Barseghyan (Slovan Bratislava) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:40
Fallo di Nuno Mendes (Paris Saint Germain).21:39
Tigran Barseghyan (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:39
Tentativo fallito. Achraf Hakimi (Paris Saint Germain) un tiro di destro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Maghnes Akliouche con passaggio filtrante.21:38
Tiro parato. Ousmane Dembélé (Paris Saint Germain) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ferran Torres con suggerimento di testa.21:36
Tentativo fallito. Ousmane Dembélé (Paris Saint Germain) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Achraf Hakimi.21:34
Gol! Paris Saint Germain 3, Slovan Bratislava 0. Ferran Torres (Paris Saint Germain) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ousmane Dembélé con cross.21:33
Tentativo fallito. Ferran Torres (Paris Saint Germain) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Achraf Hakimi.21:32
Fallo di Ousmane Dembélé (Paris Saint Germain).21:31
Andraz Sporar (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31
Tiro parato. Nuno Mendes (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:31
Ousmane Dembélé (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:30
Fallo di Cristian Martínez (Slovan Bratislava).21:30
Tiro respinto. Suleiman Camara (Slovan Bratislava) un tiro di destro da centro area. Assist di Rahim Ibrahim.21:29
Tentativo fallito. Maghnes Akliouche (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro dalla destra dell'area tira alto.21:28
Fallo di Illia Zabarnyi (Paris Saint Germain).21:28
Rahim Ibrahim (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:28
Tentativo fallito. Ferran Torres (Paris Saint Germain) un tiro di destro da centro area di poco alto. Assist di Ousmane Dembélé con cross da calcio d'angolo.21:27
Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Svetozar Markovic (Slovan Bratislava).21:27
Gol! Paris Saint Germain 2, Slovan Bratislava 0. Ousmane Dembélé (Paris Saint Germain) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:25
Tiro respinto. Dro Fernández (Paris Saint Germain) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Maghnes Akliouche.21:25
Sostituzione, Slovan Bratislava. Sahmkou Camara sostituisce Kenan Bajric per infortunio.21:24
Gara riprende.21:23
Gara momentaneamente sospesa, Kenan Bajric (Slovan Bratislava) per infortunio.21:23
Tentativo fallito. Maghnes Akliouche (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Achraf Hakimi.21:22
Dro Fernández (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:21
Fallo di Sandro Cruz (Slovan Bratislava).21:21
Tentativo fallito. Ousmane Dembélé (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Ferran Torres con passaggio filtrante in seguito a un contropiede.21:20
Gol! Paris Saint Germain 1, Slovan Bratislava 0. Ousmane Dembélé (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra da calcio d'angolo.21:19
Nuno Mendes (Paris Saint Germain) colpisce il palo destro con un tiro di sinistro da fuori area da calcio d'angolo.21:19
Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Rahim Ibrahim (Slovan Bratislava).21:18
Fallo di Fabián Ruiz (Paris Saint Germain).21:13
Suleiman Camara (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13
Fallo di Maghnes Akliouche (Paris Saint Germain).21:11
Suleiman Camara (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11
Fallo di Dro Fernández (Paris Saint Germain).21:09
Sandro Cruz (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:09
Tiro respinto. Fabián Ruiz (Paris Saint Germain) un tiro di destro da centro area. Assist di Dro Fernández con cross.21:09
Tiro respinto. Ousmane Dembélé (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Dro Fernández.21:09
Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Dominik Takác (Slovan Bratislava).21:05
Tiro parato. Dro Fernández (Paris Saint Germain) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ousmane Dembélé.21:05
Tiro respinto. Ousmane Dembélé (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Achraf Hakimi.21:05
Inizia il Primo tempo.21:02
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:51
Dove si gioca la partita:
Stadio: Parc des Princes
Città: Parigi
Capienza: 48712 spettatori19:51
Paris Saint-Germain - Slovan Bratislava è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 9 settembre alle ore 21:00 allo stadio Parc des Princes di Paris.
Arbitro di Paris Saint-Germain - Slovan Bratislava sarà Mykola Balakin. Al VAR invece ci sarà Michael Salisbury.
Attualmente il Paris Saint-Germain si trova 1° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece lo Slovan Bratislava si trova 36° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Il Paris Saint-Germain ha segnato 6 gol e ne ha subiti 1; lo Slovan Bratislava ha segnato 1 gol e ne ha subiti 6.
Paris Saint-Germain e Slovan Bratislava è la prima che si affrontano in campionato.
Paris Saint-Germain-Slovan Bratislava ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Paris Saint-Germain
|Slovan Bratislava
|Partite giocate
|0
|0
|Numero di partite vinte
|Numero di partite perse
|Numero di partite pareggiate
|Gol totali segnati
|Gol totali subiti
|Media gol subiti per partita
|0
|0
|Percentuale possesso palla
|0
|0
|Numero totale di passaggi
|Numero totale di passaggi riusciti
|Tiri nello specchio della porta
|Percentuale di tiri in porta
|0
|0
|Numero totale di cross
|Numero medio di cross riusciti
|Duelli per partita vinti
|Duelli per partita persi
|Corner subiti
|Corner guadagnati
|Numero di punizioni a favore
|Numero di punizioni concesse
|Tackle totali
|Percentuale di successo nei tackle
|N/A
|N/A
|Fuorigiochi totali
|Numero totale di cartellini gialli
|Numero totale di cartellini rossi
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