Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Paris Saint-Germain-Slovan Bratislava: 6-1 - Champions 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Parc des Princes di Parigi
9 Settembre 2026 ore 21:00
Paris Saint-Germain
6
Slovan Bratislava
1
Partita finita
Arbitro: Mykola Balakin
  1. 17' 1-0 Ousmane Dembélé
  2. 23' 2-0 Ousmane Dembélé
  3. 31' 3-0 Ferran Torres
  4. 47' 4-0 Ferran Torres
  5. 57' 5-0 Ferran Torres
  6. 58' 5-1 Suleiman Camara
  7. 87' 6-1 Fabián Ruiz
0'
45'
90'
90'
92'

Incontro terminato, Paris Saint Germain 6, Slovan Bratislava 1.

  1. 90'+2'

    Secondo tempo terminato, Paris Saint Germain 6, Slovan Bratislava 1.22:52

  3. 90'+2'

    Calcio d'angolo,Slovan Bratislava. Calcio d'angolo causato da Illia Zabarnyi (Paris Saint Germain).22:51

  4. 90'+1'

    Tentativo fallito. Nino Marcelli (Slovan Bratislava) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di César Blackman.22:50

  5. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.22:50

  6. 90'

    Tentativo fallito. Mika Godts (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Senny Mayulu.22:50

  7. 87'

    Gol! Paris Saint Germain 6, Slovan Bratislava 1. Fabián Ruiz (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra da calcio d'angolo.22:47

  9. 87'

    Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Dominik Takác (Slovan Bratislava).22:47

  10. 87'

    Tiro parato. Dro Fernández (Paris Saint Germain) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Maghnes Akliouche.22:46

  11. 86'

    Tiro parato. Alen Mustafic (Slovan Bratislava) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:46

  12. 86'

    Tiro respinto. Alen Mustafic (Slovan Bratislava) un colpo di testa da centro area. Assist di Artur Gajdos con cross.22:46

  13. 86'

    Calcio d'angolo,Slovan Bratislava. Calcio d'angolo causato da Lucas Digne (Paris Saint Germain).22:45

  15. 83'

    Tiro parato. Suleiman Camara (Slovan Bratislava) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra.22:43

  16. 80'

    Tiro parato. Senny Mayulu (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Vitinha.22:40

  17. 80'

    Sostituzione, Slovan Bratislava. Artur Gajdos sostituisce Cristian Martínez.22:39

  18. 80'

    Sostituzione, Slovan Bratislava. Alexej Maros sostituisce Andraz Sporar.22:39

  19. 79'

    Fallo di Lucas Digne (Paris Saint Germain).22:38

  21. 79'

    Alen Mustafic (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:38

  22. 78'

    Tiro parato. Senny Mayulu (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Mika Godts.22:37

  23. 76'

    Fuorigioco. Nino Marcelli(Slovan Bratislava) prova il lancio lungo, ma Andraz Sporar e' colto in fuorigioco.22:36

  24. 76'

    Tentativo fallito. Fabián Ruiz (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto.22:35

  25. 73'

    Sostituzione, Paris Saint Germain. Beraldo sostituisce Ferran Torres.22:32

  27. 73'

    Maghnes Akliouche (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:32

  28. 73'

    Fallo di Sandro Cruz (Slovan Bratislava).22:32

  29. 69'

    Fallo di Lucas Digne (Paris Saint Germain).22:29

  30. 69'

    Suleiman Camara (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:29

  31. 68'

    Tentativo fallito. Ferran Torres (Paris Saint Germain) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Fabián Ruiz.22:27

  33. 66'

    Fuorigioco. Dro Fernández(Paris Saint Germain) prova il lancio lungo, ma Mika Godts e' colto in fuorigioco.22:25

  34. 65'

    Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Dominik Takác (Slovan Bratislava).22:25

  35. 65'

    Tiro parato. Mika Godts (Paris Saint Germain) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Vitinha.22:25

  36. 64'

    Sostituzione, Paris Saint Germain. Lucas Digne sostituisce Nuno Mendes.22:24

  37. 64'

    Sostituzione, Paris Saint Germain. Senny Mayulu sostituisce Achraf Hakimi.22:24

  39. 64'

    Sostituzione, Paris Saint Germain. Mika Godts sostituisce Ousmane Dembélé.22:23

  40. 64'

    Sostituzione, Paris Saint Germain. Lucas Hernández sostituisce Willian Pacho.22:23

  41. 62'

    Tiro respinto. Ousmane Dembélé (Paris Saint Germain) un tiro di destro da fuori area.22:21

  42. 61'

    Tiro respinto. Dro Fernández (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Nuno Mendes.22:20

  43. 60'

    Sostituzione, Slovan Bratislava. Alen Mustafic sostituisce Rahim Ibrahim.22:19

  45. 60'

    Sostituzione, Slovan Bratislava. Nino Marcelli sostituisce Tigran Barseghyan.22:19

  46. 58'

    Gol! Paris Saint Germain 5, Slovan Bratislava 1. Suleiman Camara (Slovan Bratislava) un tiro di destro dalla sinistra dell'area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Tigran Barseghyan.22:18

  47. 58'

    Tentativo fallito. Maghnes Akliouche (Paris Saint Germain) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Ousmane Dembélé.22:17

  48. 57'

    Gol! Paris Saint Germain 5, Slovan Bratislava 0. Ferran Torres (Paris Saint Germain) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ousmane Dembélé con cross da calcio d'angolo.22:16

  49. 56'

    Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Peter Pokorny (Slovan Bratislava).22:16

  51. 55'

    Fuorigioco. Maghnes Akliouche(Paris Saint Germain) prova il lancio lungo, ma Nuno Mendes e' colto in fuorigioco.22:14

  52. 54'

    Tentativo fallito. Suleiman Camara (Slovan Bratislava) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Andraz Sporar in seguito a un contropiede.22:14

  53. 53'

    César Blackman (Slovan Bratislava) e' ammonito per fallo.22:12

  54. 53'

    Nuno Mendes (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:12

  55. 53'

    Fallo di César Blackman (Slovan Bratislava).22:12

  57. 51'

    Fuorigioco. Ousmane Dembélé(Paris Saint Germain) prova il lancio lungo, ma Fabián Ruiz e' colto in fuorigioco.22:11

  58. 50'

    Tentativo fallito. Fabián Ruiz (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.22:09

  59. 47'

    Gol! Paris Saint Germain 4, Slovan Bratislava 0. Ferran Torres (Paris Saint Germain) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Maghnes Akliouche.22:06

  60. Inizia il Secondo tempo Paris Saint Germain 3, Slovan Bratislava 0.22:05

  61. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Paris Saint Germain 3, Slovan Bratislava 0.21:48

  63. 45'+2'

    Ferran Torres (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:48

  64. 45'+2'

    Fallo di Sahmkou Camara (Slovan Bratislava).21:48

  65. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:48

  66. 45'

    Tentativo fallito. Ousmane Dembélé (Paris Saint Germain) un tiro di destro dalla destra dell'area tira alto.21:47

  67. 45'

    Maghnes Akliouche (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:47

  69. 45'

    Fallo di Rahim Ibrahim (Slovan Bratislava).21:47

  70. 44'

    Fuorigioco. Nuno Mendes(Paris Saint Germain) prova il lancio lungo, ma Ousmane Dembélé e' colto in fuorigioco.21:46

  71. 44'

    Tiro respinto. Suleiman Camara (Slovan Bratislava) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola. Assist di Cristian Martínez.21:46

  72. 43'

    Tiro parato. Achraf Hakimi (Paris Saint Germain) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ousmane Dembélé.21:45

  73. 40'

    Tentativo fallito. Ousmane Dembélé (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Fabián Ruiz.21:42

  75. 39'

    Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Sahmkou Camara (Slovan Bratislava).21:40

  76. 38'

    Tiro parato. Tigran Barseghyan (Slovan Bratislava) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:40

  77. 37'

    Fallo di Nuno Mendes (Paris Saint Germain).21:39

  78. 37'

    Tigran Barseghyan (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:39

  79. 36'

    Tentativo fallito. Achraf Hakimi (Paris Saint Germain) un tiro di destro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Maghnes Akliouche con passaggio filtrante.21:38

  81. 34'

    Tiro parato. Ousmane Dembélé (Paris Saint Germain) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ferran Torres con suggerimento di testa.21:36

  82. 33'

    Tentativo fallito. Ousmane Dembélé (Paris Saint Germain) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Achraf Hakimi.21:34

  83. 31'

    Gol! Paris Saint Germain 3, Slovan Bratislava 0. Ferran Torres (Paris Saint Germain) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ousmane Dembélé con cross.21:33

  84. 30'

    Tentativo fallito. Ferran Torres (Paris Saint Germain) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Achraf Hakimi.21:32

  85. 30'

    Fallo di Ousmane Dembélé (Paris Saint Germain).21:31

  87. 30'

    Andraz Sporar (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31

  88. 29'

    Tiro parato. Nuno Mendes (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:31

  89. 28'

    Ousmane Dembélé (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:30

  90. 28'

    Fallo di Cristian Martínez (Slovan Bratislava).21:30

  91. 27'

    Tiro respinto. Suleiman Camara (Slovan Bratislava) un tiro di destro da centro area. Assist di Rahim Ibrahim.21:29

  93. 27'

    Tentativo fallito. Maghnes Akliouche (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro dalla destra dell'area tira alto.21:28

  94. 26'

    Fallo di Illia Zabarnyi (Paris Saint Germain).21:28

  95. 26'

    Rahim Ibrahim (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:28

  96. 25'

    Tentativo fallito. Ferran Torres (Paris Saint Germain) un tiro di destro da centro area di poco alto. Assist di Ousmane Dembélé con cross da calcio d'angolo.21:27

  97. 25'

    Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Svetozar Markovic (Slovan Bratislava).21:27

  99. 23'

    Gol! Paris Saint Germain 2, Slovan Bratislava 0. Ousmane Dembélé (Paris Saint Germain) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:25

  100. 23'

    Tiro respinto. Dro Fernández (Paris Saint Germain) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Maghnes Akliouche.21:25

  101. 22'

    Sostituzione, Slovan Bratislava. Sahmkou Camara sostituisce Kenan Bajric per infortunio.21:24

  102. 21'

    Gara riprende.21:23

  103. 21'

    Gara momentaneamente sospesa, Kenan Bajric (Slovan Bratislava) per infortunio.21:23

  105. 20'

    Tentativo fallito. Maghnes Akliouche (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Achraf Hakimi.21:22

  106. 19'

    Dro Fernández (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:21

  107. 19'

    Fallo di Sandro Cruz (Slovan Bratislava).21:21

  108. 18'

    Tentativo fallito. Ousmane Dembélé (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Ferran Torres con passaggio filtrante in seguito a un contropiede.21:20

  109. 17'

    Gol! Paris Saint Germain 1, Slovan Bratislava 0. Ousmane Dembélé (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra da calcio d'angolo.21:19

  111. 17'

    Nuno Mendes (Paris Saint Germain) colpisce il palo destro con un tiro di sinistro da fuori area da calcio d'angolo.21:19

  112. 16'

    Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Rahim Ibrahim (Slovan Bratislava).21:18

  113. 12'

    Fallo di Fabián Ruiz (Paris Saint Germain).21:13

  114. 12'

    Suleiman Camara (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13

  115. 9'

    Fallo di Maghnes Akliouche (Paris Saint Germain).21:11

  117. 9'

    Suleiman Camara (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11

  118. 7'

    Fallo di Dro Fernández (Paris Saint Germain).21:09

  119. 7'

    Sandro Cruz (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:09

  120. 7'

    Tiro respinto. Fabián Ruiz (Paris Saint Germain) un tiro di destro da centro area. Assist di Dro Fernández con cross.21:09

  121. 7'

    Tiro respinto. Ousmane Dembélé (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Dro Fernández.21:09

  123. 3'

    Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Dominik Takác (Slovan Bratislava).21:05

  124. 3'

    Tiro parato. Dro Fernández (Paris Saint Germain) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ousmane Dembélé.21:05

  125. 3'

    Tiro respinto. Ousmane Dembélé (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Achraf Hakimi.21:05

  126. Inizia il Primo tempo.21:02

  127. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:51

  129. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Parc des Princes
    Città: Parigi
    Capienza: 48712 spettatori19:51

Formazioni Paris Saint-Germain - Slovan Bratislava

Paris Saint-Germain
Slovan Bratislava
TITOLARI PARIS SAINT-GERMAIN
  • (39) MATVEY SAFONOV (P)
  • (6) ILLIA ZABARNYI (D)
  • (25) NUNO MENDES (D)
  • (51) WILLIAN PACHO (D)
  • (2) ACHRAF HAKIMI (D)
  • (27) DRO FERNÁNDEZ (C)
  • (17) VITINHA (C)
  • (8) FABIÁN RUIZ (C)
  • (9) FERRAN TORRES (A)
  • (10) OUSMANE DEMBÉLÉ (A)
  • (11) MAGHNES AKLIOUCHE (A)
PANCHINA PARIS SAINT-GERMAIN
  • (7) KHVICHA KVARATSKHELIA (A)
  • (21) LUCAS HERNÁNDEZ (D)
  • (5) MARQUINHOS (D)
  • (30) LUCAS CHEVALIER (P)
  • (24) SENNY MAYULU (C)
  • (4) BERALDO (D)
  • (33) WARREN ZAÏRE-EMERY (C)
  • (87) JOÃO NEVES (C)
  • (22) MIKA GODTS (A)
  • (14) DÉSIRÉ DOUÉ (A)
  • (47) QUENTIN NDJANTOU (A)
  • (12) LUCAS DIGNE (D)
ALLENATORE PARIS SAINT-GERMAIN
  • Luis Enrique Martínez García
TITOLARI SLOVAN BRATISLAVA
  • (71) DOMINIK TAKÁC (P)
  • (12) KENAN BAJRIC (D)
  • (15) SVETOZAR MARKOVIC (D)
  • (28) CÉSAR BLACKMAN (D)
  • (57) SANDRO CRUZ (D)
  • (11) TIGRAN BARSEGHYAN (C)
  • (5) RAHIM IBRAHIM (C)
  • (21) SULEIMAN CAMARA (C)
  • (3) PETER POKORNY (C)
  • (70) CRISTIAN MARTÍNEZ (C)
  • (99) ANDRAZ SPORAR (A)
PANCHINA SLOVAN BRATISLAVA
  • (77) DANYLO IHNATENKO (C)
  • (2) SAMUEL KOZLOVSKY (D)
  • (20) ALEN MUSTAFIC (C)
  • (1) ALEKSANDAR POPOVIC (P)
  • (88) DAIKI MATSUOKA (C)
  • (8) ARTUR GAJDOS (C)
  • (6) KEVIN WIMMER (D)
  • (13) ROMAN CEREPKAI (A)
  • (49) SAHMKOU CAMARA (D)
  • (10) NINO MARCELLI (C)
  • (14) ALASANA YIRAJANG (C)
  • (29) ALEXEJ MAROS (C)
ALLENATORE SLOVAN BRATISLAVA
  • Yaya Touré
PREPARTITA

Paris Saint-Germain - Slovan Bratislava è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 9 settembre alle ore 21:00 allo stadio Parc des Princes di Paris.
Arbitro di Paris Saint-Germain - Slovan Bratislava sarà Mykola Balakin. Al VAR invece ci sarà Michael Salisbury.

Attualmente il Paris Saint-Germain si trova 1° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece lo Slovan Bratislava si trova 36° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Il Paris Saint-Germain ha segnato 6 gol e ne ha subiti 1; lo Slovan Bratislava ha segnato 1 gol e ne ha subiti 6.

Paris Saint-Germain e Slovan Bratislava è la prima che si affrontano in campionato.

Paris Saint-Germain-Slovan Bratislava ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Gli unici precedenti tra Paris Saint-Germain e Slovan Bratislava risalgono alla fase a gironi della UEFA Europa League 2011/12; i francesi pareggiarono 0-0 in trasferta prima di vincere 1-0 in casa grazie a un gol di Javier Pastore.
  • Nessuno degli ultimi 35 campioni in carica della Coppa dei Campioni/UEFA Champions League ha perso la gara d'esordio della stagione successiva quando ha iniziato giocando in casa (27V 8N), l'ultima a perdere fu il Celtic contro la Dinamo Kiev nella stagione 1967/68 (1-2).
  • La più recente partecipazione dello Slovan Bratislava alla UEFA Champions League risale alla stagione 2024/25, in cui ha perso tutte le otto partite disputate con un punteggio complessivo di 7-27. Il Paris Saint-Germain è stata la squadra con il maggior numero di vittorie in quell'edizione (11), arrivando a sollevare la prima Coppa dei Campioni/Champions League della sua storia.
  • Il tecnico dello Slovan Bratislava Yaya Touré si appresta a diventare il primo allenatore africano a partecipare alla UEFA Champions League. Da giocatore, l'ivoriano ha collezionato 70 presenze nella competizione e ha sollevato il trofeo una volta (nel 2008/09 con il Barcellona).
  • Il tecnico del Paris Saint-Germain Luis Enrique ha vinto il 63% delle sue partite di Champions League da allenatore (50 su 79), la percentuale più alta tra i tecnici con 50 o più panchine nella competizione.
  • Tra le 36 squadre partecipanti alla UEFA Champions League 2025/26, i campioni in carica del Paris Saint-Germain hanno schierato l'undici titolare con la terza età media più bassa (24 anni e 328 giorni), dietro solo a Chelsea (24 anni e 82 giorni) e Club Brugge (24 anni e 286 giorni).
  • Khvicha Kvaratskhelia ha partecipato direttamente a 21 gol nelle sue ultime 24 presenze in Champions League (13 gol, 8 assist) inclusi 16 in 16 partite la scorsa stagione (10 gol, 6 assist), il massimo per un giocatore del Paris Saint-Germain in una singola edizione del torneo.
  • Tigran Barseghyan ha partecipato direttamente a tre gol nelle sue ultime quattro presenze in UEFA Champions League (1 gol, 2 assist). È stato inoltre il giocatore dello Slovan Bratislava con più coinvolgimenti in gol (3), assist (2) e occasioni create (10) nella precedente partecipazione del club al torneo nel 2024/25.
  • I 1589 passaggi completati da Vitinha nella stagione 2025/26 rappresentano il record per un giocatore in una singola edizione della UEFA Champions League (dal 2003/04). I suoi 238 passaggi che rompono la linea sono stati inoltre il dato più alto per qualsiasi giocatore nella precedente edizione del torneo.
  • Willian Pacho ha giocato più minuti di qualsiasi altro calciatore nelle ultime due stagioni di UEFA Champions League (3102), partendo titolare in tutte le 34 partite disputate dal Paris Saint-Germain nella competizione in questo periodo.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Paris Saint-GermainSlovan Bratislava
Partite giocate00
Numero di partite vinte
Numero di partite perse
Numero di partite pareggiate
Gol totali segnati
Gol totali subiti
Media gol subiti per partita00
Percentuale possesso palla00
Numero totale di passaggi
Numero totale di passaggi riusciti
Tiri nello specchio della porta
Percentuale di tiri in porta00
Numero totale di cross
Numero medio di cross riusciti
Duelli per partita vinti
Duelli per partita persi
Corner subiti
Corner guadagnati
Numero di punizioni a favore
Numero di punizioni concesse
Tackle totali
Percentuale di successo nei tackleN/AN/A
Fuorigiochi totali
Numero totale di cartellini gialli
Numero totale di cartellini rossi

ULTIME NOTIZIE

 SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio