Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:55

PREPARTITA

Sporting Lisbona - Galatasaray è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 9 settembre alle ore 21:00 allo stadio Estádio José Alvalade di Lisbon.

Arbitro di Sporting Lisbona - Galatasaray sarà Espen Eskås. Al VAR invece ci sarà Christian Dingert.

Attualmente lo Sporting Lisbona si trova 3° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Galatasaray si trova 32° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Lo Sporting Lisbona ha segnato 3 gol e ne ha subiti 1; il Galatasaray ha segnato 1 gol e ne ha subiti 3.

Sporting Lisbona e Galatasaray è la prima che si affrontano in campionato.

Sporting Lisbona-Galatasaray ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Lo Sporting ha affrontato quattro diverse squadre turche nelle principali competizioni europee, ma questo sarà il primo incontro con il Galatasaray che è la formazione turca che vanta il maggior numero di partite giocate in tali competizioni (282).

Le squadre turche hanno vinto solo uno degli ultimi 14 confronti con avversarie portoghesi nelle principali competizioni europee (3N 10P), con il Beşiktaş vittorioso in casa del Porto in UEFA Champions League nel settembre 2017 (3-1).

Lo Sporting CP ha raggiunto i quarti di finale di UEFA Champions League per la prima volta la scorsa stagione, prima di essere eliminato dall'Arsenal, poi finalista. La stagione 2025/26 ha visto inoltre la squadra di Lisbona segnare più gol (22) e vincere più partite (6) rispetto a qualsiasi altra annata nella competizione.

Il Galatasaray ha vinto solo due delle ultime 26 trasferte di UEFA Champions League (3N 21P), non riuscendo a segnare in 15 occasioni e mantenendo la porta inviolata solo due volte in questo parziale.

Lo Sporting CP ha vinto cinque delle ultime otto partite della fase a gironi di UEFA Champions League (1N 2P), incluse le ultime due e potrebbe eguagliare il proprio record di vittorie consecutive nella fase a gironi, fissato a tre in due occasioni distinte tra ottobre e novembre 2008 e tra ottobre e novembre 2021.

Dall'inizio della stagione 2000/01 della Champions League il Galatasaray ha segnato 113 gol in 104 partite, registrando la media più bassa (1.09 a partita) tra tutte le squadre che hanno disputato 100 o più gare nella competizione in questo periodo.

L'allenatore Rui Borges ha vinto sei delle sue 16 partite di Champions League alla guida dello Sporting per una percentuale di successi del 37.5% seconda solo a quella di Ruben Amorim (44.4% - min. 2 gare).

Nella sua precedente stagione in Champions League nel 2024/25, Rafael Leão del Galatasaray ha completato in media 4.4 dribbling per 90 minuti (con il Milan). Tra i giocatori con 500 o più minuti giocati in quell'edizione, solo Lamine Yamal del Barcellona ha registrato una media superiore (4.6).

Luis Suárez è stato coinvolto in sette gol in Champions League nella scorsa stagione (5 gol, 2 assist), reord a pari merito in una singola edizione della competizione per lo Sporting insieme a Viktor Gyökeres (7 nel 2024/25) e Trincão (7 nel 2025/26).

Nella scorsa stagione l'attaccante del Galatasaray Victor Osimhen ha segnato sette gol in Champions League, il numero più alto per un giocatore nigeriano in una singola edizione della competizione.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: