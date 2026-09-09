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Sporting Lisbona-Galatasaray: 3-1 - Champions 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Estádio José Alvalade di Lisbona
9 Settembre 2026 ore 21:00
Sporting Lisbona
3
Galatasaray
1
Partita finita
Arbitro: Espen Eskås
  1. 5' 0-1 Gonçalo Inácio (A)
  2. 27' 1-1 Geny Catamo
  3. 57' 2-1 Luis Suárez (R)
  4. 63' 3-1 Rodrigo Zalazar
0'
45'
90'
90'
94'

Incontro terminato, Sporting Lisbona 3, Galatasaray 1.

  1. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, Sporting Lisbona 3, Galatasaray 1.22:57

  3. 90'+5'

    Ismail Jakobs (Galatasaray) e' ammonito.22:57

  4. 90'+4'

    Calcio d'angolo,Galatasaray. Calcio d'angolo causato da Iván Fresneda (Sporting Lisbona).22:57

  5. 90'+4'

    Renato Nhaga (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:56

  6. 90'+4'

    Fallo di Silas Andersen (Sporting Lisbona).22:56

  7. 90'+2'

    Renato Nhaga (Galatasaray) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:54

  9. 90'+2'

    Fallo di Iván Fresneda (Sporting Lisbona).22:54

  10. 90'+1'

    Fallo di Renato Nhaga (Galatasaray).22:53

  11. 90'+1'

    Iván Fresneda (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:53

  12. 90'+1'

    Fallo di Renato Nhaga (Galatasaray).22:53

  13. 90'+1'

    Silas Andersen (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:53

  15. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:53

  16. 87'

    Rafael Leão (Galatasaray) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:49

  17. 87'

    Fallo di Iván Fresneda (Sporting Lisbona).22:49

  18. 85'

    Sostituzione, Galatasaray. Lesley Ugochukwu sostituisce Lucas Torreira.22:47

  19. 85'

    Sostituzione, Galatasaray. Ilkay Gündogan sostituisce Yunus Akgün.22:47

  21. 84'

    Sostituzione, Galatasaray. Renato Nhaga sostituisce Gabriel Sara.22:46

  22. 84'

    Sostituzione, Sporting Lisbona. Iván Fresneda sostituisce Georgios Vagiannidis.22:46

  23. 84'

    Sostituzione, Sporting Lisbona. Zeno Debast sostituisce Eduardo Quaresma.22:46

  24. 82'

    Baris Alper Yilmaz (Galatasaray) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:44

  25. 82'

    Fallo di Maxi Araújo (Sporting Lisbona).22:44

  27. 80'

    Deniz Gül (Galatasaray) e' ammonito per fallo.22:42

  28. 80'

    Fallo di Deniz Gül (Galatasaray).22:42

  29. 80'

    Silas Andersen (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:42

  30. 76'

    Fallo di Deniz Gül (Galatasaray).22:38

  31. 76'

    Rui Silva (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:38

  33. 75'

    Roland Sallai (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:37

  34. 75'

    Fallo di Luís Guilherme (Sporting Lisbona).22:37

  35. 74'

    Sostituzione, Sporting Lisbona. Silas Andersen sostituisce Issa Doumbia.22:36

  36. 74'

    Sostituzione, Sporting Lisbona. Fotis Ioannidis sostituisce Luis Suárez.22:36

  37. 73'

    Tentativo fallito. Gabriel Sara (Galatasaray) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Rafael Leão da calcio d'angolo.22:35

  39. 73'

    Calcio d'angolo,Galatasaray. Calcio d'angolo causato da Luís Guilherme (Sporting Lisbona).22:35

  40. 71'

    Tiro parato. Sergi Altimira (Sporting Lisbona) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Maxi Araújo con passaggio filtrante.22:33

  41. 71'

    Tiro respinto. Geny Catamo (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Georgios Vagiannidis.22:33

  42. 70'

    Fallo di Deniz Gül (Galatasaray).22:32

  43. 70'

    Eduardo Quaresma (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:32

  45. 68'

    Tiro respinto. Luís Guilherme (Sporting Lisbona) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Flávio Gonçalves.22:30

  46. 66'

    Sostituzione, Sporting Lisbona. Flávio Gonçalves sostituisce Rodrigo Zalazar.22:28

  47. 66'

    Baris Alper Yilmaz (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:28

  48. 66'

    Fallo di Maxi Araújo (Sporting Lisbona).22:28

  49. 64'

    Sostituzione, Galatasaray. Deniz Gül sostituisce Aleksey Batrakov.22:26

  51. 63'

    Gol! Sporting Lisbona 3, Galatasaray 1. Rodrigo Zalazar (Sporting Lisbona) trasforma il calcio di punizione con un tiro di destro sotto la traversa in alto a sinistra.22:25

  52. 62'

    Fallo di Roland Sallai (Galatasaray).22:24

  53. 62'

    Luís Guilherme (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:24

  54. 60'

    Tentativo fallito. Baris Alper Yilmaz (Galatasaray) in seguito a una mischia da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Yunus Akgün con passaggio filtrante.22:22

  55. 60'

    Tentativo fallito. Luis Suárez (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Rodrigo Zalazar in seguito a un contropiede.22:22

  57. 58'

    Sostituzione, Galatasaray. Rafael Leão sostituisce Leroy Sané.22:20

  58. 57'

    Gol! Sporting Lisbona 2, Galatasaray 1. Luis Suárez (Sporting Lisbona) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:19

  59. 54'

    Rigore concesso da Ismail Jakobs (Galatasaray) per un fallo in area.22:16

  60. 54'

    Rigore per Sporting Lisbona. Luis Suárez e'stato atterrato in area di rigore.22:16

  61. 52'

    Eren Elmali (Galatasaray) e' ammonito per fallo.22:14

  63. 52'

    Fallo di Eren Elmali (Galatasaray).22:14

  64. 52'

    Geny Catamo (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:14

  65. 50'

    Fuorigioco. Gonçalo Inácio(Sporting Lisbona) prova il lancio lungo, ma Geny Catamo e' colto in fuorigioco.22:12

  66. 48'

    Calcio d'angolo,Sporting Lisbona. Calcio d'angolo causato da Eren Elmali (Galatasaray).22:10

  67. Inizia il Secondo tempo Sporting Lisbona 1, Galatasaray 1.22:08

  69. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Sporting Lisbona 1, Galatasaray 1.21:49

  70. 45'+3'

    Tiro respinto. Baris Alper Yilmaz (Galatasaray) un colpo di testa da centro area. Assist di Yunus Akgün con cross.21:48

  71. 45'+2'

    Tiro parato. Luis Suárez (Sporting Lisbona) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Rodrigo Zalazar.21:47

  72. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:46

  73. 44'

    Ismail Jakobs (Galatasaray) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:45

  75. 44'

    Fallo di Rodrigo Zalazar (Sporting Lisbona).21:45

  76. 43'

    Luis Suárez (Sporting Lisbona) e' ammonito per fallo.21:44

  77. 43'

    Davinson Sánchez (Galatasaray) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:44

  78. 43'

    Fallo di Luis Suárez (Sporting Lisbona).21:44

  79. 37'

    Tentativo fallito. Leroy Sané (Galatasaray) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Baris Alper Yilmaz.21:37

  81. 30'

    Tiro parato. Roland Sallai (Galatasaray) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Gabriel Sara.21:30

  82. 29'

    Fuorigioco. Gonçalo Inácio(Sporting Lisbona) prova il lancio lungo, ma Geny Catamo e' colto in fuorigioco.21:29

  83. 28'

    Fallo di Baris Alper Yilmaz (Galatasaray).21:29

  84. 28'

    Gonçalo Inácio (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29

  85. 27'

    Gol! Sporting Lisbona 1, Galatasaray 1. Geny Catamo (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:27

  87. 25'

    Ugurcan Çakir (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:26

  88. 25'

    Fallo di Luis Suárez (Sporting Lisbona).21:26

  89. 24'

    Gara riprende.21:24

  90. 23'

    Gara momentaneamente sospesa, Aleksey Batrakov (Galatasaray) per infortunio.21:24

  91. 22'

    Sergi Altimira (Sporting Lisbona) e' ammonito per fallo.21:23

  93. 22'

    Aleksey Batrakov (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:23

  94. 22'

    Fallo di Sergi Altimira (Sporting Lisbona).21:23

  95. 20'

    Eren Elmali (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:21

  96. 20'

    Fallo di Georgios Vagiannidis (Sporting Lisbona).21:21

  97. 19'

    Fuorigioco. Issa Doumbia(Sporting Lisbona) prova il lancio lungo, ma Maxi Araújo e' colto in fuorigioco.21:19

  99. 18'

    Fallo di Aleksey Batrakov (Galatasaray).21:19

  100. 18'

    Luís Guilherme (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19

  101. 17'

    Tentativo fallito. Leroy Sané (Galatasaray) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra.21:17

  102. 16'

    Calcio d'angolo,Galatasaray. Calcio d'angolo causato da Sergi Altimira (Sporting Lisbona).21:16

  103. 13'

    Fallo di Baris Alper Yilmaz (Galatasaray).21:13

  105. 13'

    Georgios Vagiannidis (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13

  106. 11'

    Roland Sallai (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12

  107. 11'

    Fallo di Luis Suárez (Sporting Lisbona).21:12

  108. 7'

    Tiro parato. Gabriel Sara (Galatasaray) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Aleksey Batrakov.21:08

  109. 5'

    Autorete di Gonçalo Inácio, Sporting Lisbona. Sporting Lisbona 0, Galatasaray 1..21:06

  111. 5'

    Tentativo fallito. Lucas Torreira (Galatasaray) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra.21:06

  112. 5'

    Tiro parato. Davinson Sánchez (Galatasaray) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ismail Jakobs.21:06

  113. 3'

    Tentativo fallito. Roland Sallai (Galatasaray) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Gabriel Sara con cross da calcio d'angolo.21:04

  114. 3'

    Calcio d'angolo,Galatasaray. Calcio d'angolo causato da Gonçalo Inácio (Sporting Lisbona).21:03

  115. 2'

    Baris Alper Yilmaz (Galatasaray) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:02

  117. 2'

    Fallo di Gonçalo Inácio (Sporting Lisbona).21:02

  118. Inizia il Primo tempo.21:01

  119. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:55

  121. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Estádio José Alvalade
    Città: Lisbona
    Capienza: 50044 spettatori19:55

Formazioni Sporting Lisbona - Galatasaray

Sporting Lisbona
Galatasaray
TITOLARI SPORTING LISBONA
  • (1) RUI SILVA (P)
  • (72) EDUARDO QUARESMA (D)
  • (20) MAXI ARAÚJO (D)
  • (13) GEORGIOS VAGIANNIDIS (D)
  • (25) GONÇALO INÁCIO (D)
  • (17) RODRIGO ZALAZAR (C)
  • (77) ISSA DOUMBIA (C)
  • (10) GENY CATAMO (C)
  • (5) SERGI ALTIMIRA (C)
  • (31) LUÍS GUILHERME (C)
  • (97) LUIS SUÁREZ (A)
PANCHINA SPORTING LISBONA
  • (50) RODRIGO DIAS (D)
  • (58) FLÁVIO GONÇALVES (A)
  • (73) EDUARDO FELICÍSSIMO (C)
  • (28) JESSE DERRY (A)
  • (9) RAFAEL NEL (A)
  • (22) IVÁN FRESNEDA (D)
  • (30) KAIQUE (P)
  • (19) NESTORY IRANKUNDA (A)
  • (6) ZENO DEBAST (D)
  • (21) PEDRO LIMA (C)
  • (4) SILAS ANDERSEN (C)
  • (7) FOTIS IOANNIDIS (A)
ALLENATORE SPORTING LISBONA
  • Rui Manuel Gomes Borges
TITOLARI GALATASARAY
  • (1) UGURCAN ÇAKIR (P)
  • (6) DAVINSON SÁNCHEZ (D)
  • (7) ROLAND SALLAI (D)
  • (4) ISMAIL JAKOBS (D)
  • (17) EREN ELMALI (D)
  • (10) LEROY SANÉ (C)
  • (34) LUCAS TORREIRA (C)
  • (8) GABRIEL SARA (C)
  • (11) YUNUS AKGÜN (C)
  • (83) ALEKSEY BATRAKOV (C)
  • (53) BARIS ALPER YILMAZ (A)
PANCHINA GALATASARAY
  • (74) RENATO NHAGA (C)
  • (20) ILKAY GÜNDOGAN (C)
  • (73) BERAT LUS (A)
  • (70) ENES BÜYÜK (P)
  • (21) DENIZ GÜL (A)
  • (24) JANKAT YILMAZ (P)
  • (3) EL CHADAILLE BITSHIABU (D)
  • (18) LESLEY UGOCHUKWU (C)
  • (27) RAFAEL LEÃO (A)
  • (42) ABDÜLKERIM BARDAKCI (D)
ALLENATORE GALATASARAY
  • Okan Buruk
PREPARTITA

Sporting Lisbona - Galatasaray è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 9 settembre alle ore 21:00 allo stadio Estádio José Alvalade di Lisbon.
Arbitro di Sporting Lisbona - Galatasaray sarà Espen Eskås. Al VAR invece ci sarà Christian Dingert.

Attualmente lo Sporting Lisbona si trova 3° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Galatasaray si trova 32° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Lo Sporting Lisbona ha segnato 3 gol e ne ha subiti 1; il Galatasaray ha segnato 1 gol e ne ha subiti 3.

Sporting Lisbona e Galatasaray è la prima che si affrontano in campionato.

Sporting Lisbona-Galatasaray ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Lo Sporting ha affrontato quattro diverse squadre turche nelle principali competizioni europee, ma questo sarà il primo incontro con il Galatasaray che è la formazione turca che vanta il maggior numero di partite giocate in tali competizioni (282).
  • Le squadre turche hanno vinto solo uno degli ultimi 14 confronti con avversarie portoghesi nelle principali competizioni europee (3N 10P), con il Beşiktaş vittorioso in casa del Porto in UEFA Champions League nel settembre 2017 (3-1).
  • Lo Sporting CP ha raggiunto i quarti di finale di UEFA Champions League per la prima volta la scorsa stagione, prima di essere eliminato dall'Arsenal, poi finalista. La stagione 2025/26 ha visto inoltre la squadra di Lisbona segnare più gol (22) e vincere più partite (6) rispetto a qualsiasi altra annata nella competizione.
  • Il Galatasaray ha vinto solo due delle ultime 26 trasferte di UEFA Champions League (3N 21P), non riuscendo a segnare in 15 occasioni e mantenendo la porta inviolata solo due volte in questo parziale.
  • Lo Sporting CP ha vinto cinque delle ultime otto partite della fase a gironi di UEFA Champions League (1N 2P), incluse le ultime due e potrebbe eguagliare il proprio record di vittorie consecutive nella fase a gironi, fissato a tre in due occasioni distinte tra ottobre e novembre 2008 e tra ottobre e novembre 2021.
  • Dall'inizio della stagione 2000/01 della Champions League il Galatasaray ha segnato 113 gol in 104 partite, registrando la media più bassa (1.09 a partita) tra tutte le squadre che hanno disputato 100 o più gare nella competizione in questo periodo.
  • L'allenatore Rui Borges ha vinto sei delle sue 16 partite di Champions League alla guida dello Sporting per una percentuale di successi del 37.5% seconda solo a quella di Ruben Amorim (44.4% - min. 2 gare).
  • Nella sua precedente stagione in Champions League nel 2024/25, Rafael Leão del Galatasaray ha completato in media 4.4 dribbling per 90 minuti (con il Milan). Tra i giocatori con 500 o più minuti giocati in quell'edizione, solo Lamine Yamal del Barcellona ha registrato una media superiore (4.6).
  • Luis Suárez è stato coinvolto in sette gol in Champions League nella scorsa stagione (5 gol, 2 assist), reord a pari merito in una singola edizione della competizione per lo Sporting insieme a Viktor Gyökeres (7 nel 2024/25) e Trincão (7 nel 2025/26).
  • Nella scorsa stagione l'attaccante del Galatasaray Victor Osimhen ha segnato sette gol in Champions League, il numero più alto per un giocatore nigeriano in una singola edizione della competizione.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Sporting LisbonaGalatasaray
Partite giocate00
Numero di partite vinte
Numero di partite perse
Numero di partite pareggiate
Gol totali segnati
Gol totali subiti
Media gol subiti per partita00
Percentuale possesso palla00
Numero totale di passaggi
Numero totale di passaggi riusciti
Tiri nello specchio della porta
Percentuale di tiri in porta00
Numero totale di cross
Numero medio di cross riusciti
Duelli per partita vinti
Duelli per partita persi
Corner subiti
Corner guadagnati
Numero di punizioni a favore
Numero di punizioni concesse
Tackle totali
Percentuale di successo nei tackleN/AN/A
Fuorigiochi totali
Numero totale di cartellini gialli
Numero totale di cartellini rossi

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