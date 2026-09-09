Incontro terminato, Sporting Lisbona 3, Galatasaray 1.
Incontro terminato, Sporting Lisbona 3, Galatasaray 1.
Secondo tempo terminato, Sporting Lisbona 3, Galatasaray 1.22:57
Ismail Jakobs (Galatasaray) e' ammonito.22:57
Calcio d'angolo,Galatasaray. Calcio d'angolo causato da Iván Fresneda (Sporting Lisbona).22:57
Renato Nhaga (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:56
Fallo di Silas Andersen (Sporting Lisbona).22:56
Renato Nhaga (Galatasaray) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:54
Fallo di Iván Fresneda (Sporting Lisbona).22:54
Fallo di Renato Nhaga (Galatasaray).22:53
Iván Fresneda (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:53
Fallo di Renato Nhaga (Galatasaray).22:53
Silas Andersen (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:53
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:53
Rafael Leão (Galatasaray) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:49
Fallo di Iván Fresneda (Sporting Lisbona).22:49
Sostituzione, Galatasaray. Lesley Ugochukwu sostituisce Lucas Torreira.22:47
Sostituzione, Galatasaray. Ilkay Gündogan sostituisce Yunus Akgün.22:47
Sostituzione, Galatasaray. Renato Nhaga sostituisce Gabriel Sara.22:46
Sostituzione, Sporting Lisbona. Iván Fresneda sostituisce Georgios Vagiannidis.22:46
Sostituzione, Sporting Lisbona. Zeno Debast sostituisce Eduardo Quaresma.22:46
Baris Alper Yilmaz (Galatasaray) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:44
Fallo di Maxi Araújo (Sporting Lisbona).22:44
Deniz Gül (Galatasaray) e' ammonito per fallo.22:42
Fallo di Deniz Gül (Galatasaray).22:42
Silas Andersen (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:42
Fallo di Deniz Gül (Galatasaray).22:38
Rui Silva (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:38
Roland Sallai (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:37
Fallo di Luís Guilherme (Sporting Lisbona).22:37
Sostituzione, Sporting Lisbona. Silas Andersen sostituisce Issa Doumbia.22:36
Sostituzione, Sporting Lisbona. Fotis Ioannidis sostituisce Luis Suárez.22:36
Tentativo fallito. Gabriel Sara (Galatasaray) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Rafael Leão da calcio d'angolo.22:35
Calcio d'angolo,Galatasaray. Calcio d'angolo causato da Luís Guilherme (Sporting Lisbona).22:35
Tiro parato. Sergi Altimira (Sporting Lisbona) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Maxi Araújo con passaggio filtrante.22:33
Tiro respinto. Geny Catamo (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Georgios Vagiannidis.22:33
Fallo di Deniz Gül (Galatasaray).22:32
Eduardo Quaresma (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:32
Tiro respinto. Luís Guilherme (Sporting Lisbona) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Flávio Gonçalves.22:30
Sostituzione, Sporting Lisbona. Flávio Gonçalves sostituisce Rodrigo Zalazar.22:28
Baris Alper Yilmaz (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:28
Fallo di Maxi Araújo (Sporting Lisbona).22:28
Sostituzione, Galatasaray. Deniz Gül sostituisce Aleksey Batrakov.22:26
Gol! Sporting Lisbona 3, Galatasaray 1. Rodrigo Zalazar (Sporting Lisbona) trasforma il calcio di punizione con un tiro di destro sotto la traversa in alto a sinistra.22:25
Fallo di Roland Sallai (Galatasaray).22:24
Luís Guilherme (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:24
Tentativo fallito. Baris Alper Yilmaz (Galatasaray) in seguito a una mischia da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Yunus Akgün con passaggio filtrante.22:22
Tentativo fallito. Luis Suárez (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Rodrigo Zalazar in seguito a un contropiede.22:22
Sostituzione, Galatasaray. Rafael Leão sostituisce Leroy Sané.22:20
Gol! Sporting Lisbona 2, Galatasaray 1. Luis Suárez (Sporting Lisbona) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:19
Rigore concesso da Ismail Jakobs (Galatasaray) per un fallo in area.22:16
Rigore per Sporting Lisbona. Luis Suárez e'stato atterrato in area di rigore.22:16
Eren Elmali (Galatasaray) e' ammonito per fallo.22:14
Fallo di Eren Elmali (Galatasaray).22:14
Geny Catamo (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:14
Fuorigioco. Gonçalo Inácio(Sporting Lisbona) prova il lancio lungo, ma Geny Catamo e' colto in fuorigioco.22:12
Calcio d'angolo,Sporting Lisbona. Calcio d'angolo causato da Eren Elmali (Galatasaray).22:10
Inizia il Secondo tempo Sporting Lisbona 1, Galatasaray 1.22:08
Primo tempo terminato, Sporting Lisbona 1, Galatasaray 1.21:49
Tiro respinto. Baris Alper Yilmaz (Galatasaray) un colpo di testa da centro area. Assist di Yunus Akgün con cross.21:48
Tiro parato. Luis Suárez (Sporting Lisbona) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Rodrigo Zalazar.21:47
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:46
Ismail Jakobs (Galatasaray) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:45
Fallo di Rodrigo Zalazar (Sporting Lisbona).21:45
Luis Suárez (Sporting Lisbona) e' ammonito per fallo.21:44
Davinson Sánchez (Galatasaray) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:44
Fallo di Luis Suárez (Sporting Lisbona).21:44
Tentativo fallito. Leroy Sané (Galatasaray) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Baris Alper Yilmaz.21:37
Tiro parato. Roland Sallai (Galatasaray) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Gabriel Sara.21:30
Fuorigioco. Gonçalo Inácio(Sporting Lisbona) prova il lancio lungo, ma Geny Catamo e' colto in fuorigioco.21:29
Fallo di Baris Alper Yilmaz (Galatasaray).21:29
Gonçalo Inácio (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29
Gol! Sporting Lisbona 1, Galatasaray 1. Geny Catamo (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:27
Ugurcan Çakir (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:26
Fallo di Luis Suárez (Sporting Lisbona).21:26
Gara riprende.21:24
Gara momentaneamente sospesa, Aleksey Batrakov (Galatasaray) per infortunio.21:24
Sergi Altimira (Sporting Lisbona) e' ammonito per fallo.21:23
Aleksey Batrakov (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:23
Fallo di Sergi Altimira (Sporting Lisbona).21:23
Eren Elmali (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:21
Fallo di Georgios Vagiannidis (Sporting Lisbona).21:21
Fuorigioco. Issa Doumbia(Sporting Lisbona) prova il lancio lungo, ma Maxi Araújo e' colto in fuorigioco.21:19
Fallo di Aleksey Batrakov (Galatasaray).21:19
Luís Guilherme (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19
Tentativo fallito. Leroy Sané (Galatasaray) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra.21:17
Calcio d'angolo,Galatasaray. Calcio d'angolo causato da Sergi Altimira (Sporting Lisbona).21:16
Fallo di Baris Alper Yilmaz (Galatasaray).21:13
Georgios Vagiannidis (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13
Roland Sallai (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12
Fallo di Luis Suárez (Sporting Lisbona).21:12
Tiro parato. Gabriel Sara (Galatasaray) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Aleksey Batrakov.21:08
Autorete di Gonçalo Inácio, Sporting Lisbona. Sporting Lisbona 0, Galatasaray 1..21:06
Tentativo fallito. Lucas Torreira (Galatasaray) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra.21:06
Tiro parato. Davinson Sánchez (Galatasaray) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ismail Jakobs.21:06
Tentativo fallito. Roland Sallai (Galatasaray) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Gabriel Sara con cross da calcio d'angolo.21:04
Calcio d'angolo,Galatasaray. Calcio d'angolo causato da Gonçalo Inácio (Sporting Lisbona).21:03
Baris Alper Yilmaz (Galatasaray) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:02
Fallo di Gonçalo Inácio (Sporting Lisbona).21:02
Inizia il Primo tempo.21:01
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:55
Dove si gioca la partita:
Stadio: Estádio José Alvalade
Città: Lisbona
Capienza: 50044 spettatori19:55
Sporting Lisbona - Galatasaray è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 9 settembre alle ore 21:00 allo stadio Estádio José Alvalade di Lisbon.
Arbitro di Sporting Lisbona - Galatasaray sarà Espen Eskås. Al VAR invece ci sarà Christian Dingert.
Attualmente lo Sporting Lisbona si trova 3° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Galatasaray si trova 32° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Lo Sporting Lisbona ha segnato 3 gol e ne ha subiti 1; il Galatasaray ha segnato 1 gol e ne ha subiti 3.
Sporting Lisbona e Galatasaray è la prima che si affrontano in campionato.
Sporting Lisbona-Galatasaray ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Sporting Lisbona
|Galatasaray
|Partite giocate
|0
|0
|Numero di partite vinte
|Numero di partite perse
|Numero di partite pareggiate
|Gol totali segnati
|Gol totali subiti
|Media gol subiti per partita
|0
|0
|Percentuale possesso palla
|0
|0
|Numero totale di passaggi
|Numero totale di passaggi riusciti
|Tiri nello specchio della porta
|Percentuale di tiri in porta
|0
|0
|Numero totale di cross
|Numero medio di cross riusciti
|Duelli per partita vinti
|Duelli per partita persi
|Corner subiti
|Corner guadagnati
|Numero di punizioni a favore
|Numero di punizioni concesse
|Tackle totali
|Percentuale di successo nei tackle
|N/A
|N/A
|Fuorigiochi totali
|Numero totale di cartellini gialli
|Numero totale di cartellini rossi
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