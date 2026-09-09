Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:38

PREPARTITA

Stoccarda - Viking è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 9 settembre alle ore 18:45 allo stadio MHPArena di Stuttgart.

Arbitro di Stoccarda - Viking sarà Nenad Minakovic. Al VAR invece ci sarà Ivan Bebek.

Attualmente lo Stoccarda si trova 2° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Viking si trova 34° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Lo Stoccarda ha segnato 3 gol e ne ha subiti 1; il Viking ha segnato 1 gol e ne ha subiti 3.

Stoccarda e Viking è la prima che si affrontano in campionato.

Stoccarda-Viking ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Lo Stoccarda ha affrontato solo un'altra squadra norvegese nelle grandi competizioni europee, perdendo sia in casa (0-1) che in trasferta (0-2) contro il Molde nella fase a gironi della UEFA Europa League 2012/13.

Sarà solo la settima volta in cui una squadra norvegese affronta un'avversaria tedesca in trasferta in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League; soltanto in un'occasione i norvegesi hanno conquistato il successo (1N, 4P): 3-0 del Rosenborg contro il Borussia Dortmund nell'ottobre 1999.

Per la prima volta dalla stagione 2005/06, il Viking parteciperà alla fase a gironi di una grande competizione europea. In quell'occasione, i norvegesi furono eliminati nella fase a gironi di Coppa UEFA, dopo avere vinto solo una delle quattro partite disputate (1N, 2P).

Questa sarà la prima partecipazione del Viking in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League dalla stagione 1983/84, quando fu sconfitto con un punteggio complessivo di 5-1 nel primo turno contro il Partizan Belgrado (sconfitta per 1-5 in trasferta, pareggio per 0-0 in casa).

Dal 'rebranding' della UEFA Champions League nel 1992, il Viking è diventato solo la quarta squadra norvegese a raggiungere la fase a gironi del torneo, dopo Bodø/Glimt, Molde e Rosenborg; nessuna di queste tre compagini ha vinto la propria gara d'esordio nella competizione (1N, 2P).

Lo Stoccarda torna in UEFA Champions League reduce da tre sconfitte consecutive nelle grandi competizioni europee, dopo avere perso le ultime tre gare di Europa League della scorsa stagione. L'ultima volta in cui i tedeschi hanno registrato quattro ko di fila risale al periodo tra settembre e novembre 2007, in UEFA Champions League.

Il Viking ha perso 10 delle 12 partite precedenti (1V, 1N) disputate in UEFA Champions League/Coppa dei Campioni; l'unica vittoria dei norvegesi risale al successo per 2-1 contro il Baník Ostrava nel settembre 1976.

Nella precedente partecipazione alla UEFA Champions League nel 2024/25, nessuna squadra ha effettuato più recuperi offensivi a partita (12.5) e più tiri a match da questa situazione di gioco (2.6) rispetto allo Stoccarda; inoltre, i tedeschi sono stati quarti per PPDA (la metrica avanzata che misura l'intensità del pressing di una squadra) con 10.

Angelo Stiller, dello Stoccarda, ha registrato una media di 14.1 'line-breaking passes' per 90 minuti nella UEFA Champions League 2024/25, ultima sua partecipazione al torneo: si tratta del quarto dato più alto tra i centrocampisti di quell'edizione (minimo 300 minuti giocati), dietro solo a Luka Modric (16.9), Joshua Kimmich (15.9) e Manuel Locatelli (14.2).

Soltanto sei giocatori hanno preso parte a più gol in tutte le competizioni nella scorsa stagione nei cinque maggiori campionati europei rispetto a Deniz Undav, dello Stoccarda (39 - 25 gol, 14 assist); inoltre, soltanto Emiliano Buendía ha partecipato a più marcature (10) nella scorsa UEFA Europa League, rispetto all'attaccante tedesco (9 - 3 reti, 6 passaggi vincenti).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: