Incontro terminato, Stoccarda 3, Viking 1.
Incontro terminato, Stoccarda 3, Viking 1.
Secondo tempo terminato, Stoccarda 3, Viking 1.20:37
Calcio d'angolo,Stoccarda. Calcio d'angolo causato da Henrik Bjørdal (Viking).20:37
Deniz Undav (Stoccarda) colpisce il palo destro con un tiro di destro dalla destra dell'area piccola. Assist di Jeff Chabot da calcio d'angolo.20:37
Tentativo fallito. Jeff Chabot (Stoccarda) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Chris Führich con cross da calcio d'angolo.20:37
Calcio d'angolo,Stoccarda. Calcio d'angolo causato da Henrik Falchener (Viking).20:36
Fallo di Ameen Al-Dakhil (Stoccarda).20:36
Zlatko Tripic (Viking) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:36
Jeff Chabot (Stoccarda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:35
Fallo di Erik Botheim (Viking).20:35
Tentativo fallito. Leo Sauer (Stoccarda) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Chris Führich.20:34
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.20:34
Tiro respinto. Josha Vagnoman (Stoccarda) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Grischa Prömel.20:33
Tentativo fallito. Grischa Prömel (Stoccarda) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Leo Sauer.20:32
Jeff Chabot (Stoccarda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:32
Fallo di Henrik Bjørdal (Viking).20:32
Tentativo fallito. Deniz Undav (Stoccarda) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco alto sulla destra. Assist di Leo Sauer con passaggio filtrante.20:30
Sostituzione, Stoccarda. Ameen Al-Dakhil sostituisce Maximilian Mittelstädt.20:29
Fuorigioco. Angelo Stiller(Stoccarda) prova il lancio lungo, ma Maximilian Mittelstädt e' colto in fuorigioco.20:28
Sostituzione, Viking. Herman Haugen sostituisce Henrik Heggheim.20:27
Calcio d'angolo,Stoccarda. Calcio d'angolo causato da Vetle Auklend (Viking).20:26
Tentativo fallito. Jeff Chabot (Stoccarda) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Chris Führich con cross da calcio d'angolo.20:25
Calcio d'angolo,Stoccarda. Calcio d'angolo causato da Peter Christiansen (Viking).20:24
Fallo di Jeff Chabot (Stoccarda).20:22
Erik Botheim (Viking) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:22
Fallo di Leo Sauer (Stoccarda).20:21
Kristoffer Askildsen (Viking) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:21
Grischa Prömel (Stoccarda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:19
Fallo di Simen Kvia-Egeskog (Viking).20:19
Fuorigioco. Dzenan Pejcinovic(Stoccarda) prova il lancio lungo, ma Chris Führich e' colto in fuorigioco.20:18
Calcio d'angolo,Viking. Calcio d'angolo causato da Dzenan Pejcinovic (Stoccarda).20:16
Calcio d'angolo,Viking. Calcio d'angolo causato da Leo Sauer (Stoccarda).20:16
Sostituzione, Stoccarda. Leo Sauer sostituisce Bilal El Khannouss.20:14
Sostituzione, Stoccarda. Ramon Hendriks sostituisce Finn Jeltsch.20:14
Sostituzione, Viking. Vetle Auklend sostituisce Kristoffer Haugen.20:14
Sostituzione, Viking. Simen Kvia-Egeskog sostituisce Tobias Moi.20:14
Fallo di Maximilian Mittelstädt (Stoccarda).20:12
Peter Christiansen (Viking) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:12
Tentativo fallito. Deniz Undav (Stoccarda) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto. Assist di Maximilian Mittelstädt in seguito a un contropiede.20:08
Finn Jeltsch (Stoccarda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:06
Fallo di Zlatko Tripic (Viking).20:06
Sostituzione, Viking. Henrik Falchener sostituisce Jesper Daland.20:05
Sostituzione, Viking. Erik Botheim sostituisce Joe Bell.20:05
Sostituzione, Stoccarda. Josha Vagnoman sostituisce Jamie Leweling.20:05
Sostituzione, Stoccarda. Dzenan Pejcinovic sostituisce Ermedin Demirovic.20:05
Tentativo fallito. Chris Führich (Stoccarda) un tiro di destro da fuori area tira alto da un calcio di punizione di prima.20:03
Joe Bell (Viking) e' ammonito per fallo.20:02
Bilal El Khannouss (Stoccarda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:02
Fallo di Joe Bell (Viking).20:02
Tiro respinto. Zlatko Tripic (Viking) un tiro di destro da centro area. Assist di Joe Bell.19:58
Angelo Stiller (Stoccarda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:58
Fallo di Tobias Moi (Viking).19:58
Peter Christiansen (Viking) e' ammonito per fallo.19:57
Bilal El Khannouss (Stoccarda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:57
Fallo di Peter Christiansen (Viking).19:57
Calcio d'angolo,Viking. Calcio d'angolo causato da Finn Jeltsch (Stoccarda).19:56
Tiro respinto. Henrik Heggheim (Viking) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Henrik Bjørdal.19:56
Tentativo fallito. Peter Christiansen (Viking) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Henrik Bjørdal con cross.19:55
Fallo di Finn Jeltsch (Stoccarda).19:55
Zlatko Tripic (Viking) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:55
Angelo Stiller (Stoccarda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:53
Fallo di Henrik Bjørdal (Viking).19:53
Calcio d'angolo,Viking. Calcio d'angolo causato da Chris Führich (Stoccarda).19:52
Tiro respinto. Henrik Bjørdal (Viking) un tiro di destro da centro area.19:52
Tiro respinto. Jamie Leweling (Stoccarda) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Deniz Undav.19:49
Inizia il Secondo tempo Stoccarda 3, Viking 1.19:49
Primo tempo terminato, Stoccarda 3, Viking 1.19:34
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.19:31
Fuorigioco. Jeff Chabot(Stoccarda) prova il lancio lungo, ma Jamie Leweling e' colto in fuorigioco.19:29
Kristoffer Askildsen (Viking) e' ammonito per fallo.19:28
Bilal El Khannouss (Stoccarda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:28
Fallo di Kristoffer Askildsen (Viking).19:28
Fallo di Jeff Chabot (Stoccarda).19:27
Peter Christiansen (Viking) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:27
Tentativo fallito. Jamie Leweling (Stoccarda) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra in seguito a un contropiede.19:26
Fallo di Grischa Prömel (Stoccarda).19:25
Kristoffer Askildsen (Viking) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:25
Tiro respinto. Deniz Undav (Stoccarda) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Bilal El Khannouss.19:24
Fallo di Bilal El Khannouss (Stoccarda).19:23
Kristoffer Askildsen (Viking) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:23
Tiro respinto. Zlatko Tripic (Viking) un tiro di destro da fuori area. Assist di Tobias Moi.19:22
Fallo di Finn Jeltsch (Stoccarda).19:21
Zlatko Tripic (Viking) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:21
Gol! Stoccarda 3, Viking 1. Ermedin Demirovic (Stoccarda) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Deniz Undav.Gol confermato dopo VAR Review.19:18
Maximilian Mittelstädt (Stoccarda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:17
Fallo di Peter Christiansen (Viking).19:17
Tentativo fallito. Ermedin Demirovic (Stoccarda) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Jamie Leweling con cross.19:16
Gol! Stoccarda 2, Viking 1. Ermedin Demirovic (Stoccarda) un tiro di destro da centro area sotto la traversa. Assist di Deniz Undav con passaggio filtrante.19:12
Grischa Prömel (Stoccarda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:11
Fallo di Joe Bell (Viking).19:11
Fallo di Angelo Stiller (Stoccarda).19:11
Joe Bell (Viking) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:11
Gol! Stoccarda 1, Viking 1. Zlatko Tripic (Viking) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Henrik Bjørdal.19:08
Tiro respinto. Bilal El Khannouss (Stoccarda) un tiro di destro da fuori area. Assist di Angelo Stiller.19:08
Gol! Stoccarda 1, Viking 0. Ermedin Demirovic (Stoccarda) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Angelo Stiller.19:06
Tiro parato. Kristoffer Askildsen (Viking) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.19:03
Fallo di Finn Jeltsch (Stoccarda).19:01
Zlatko Tripic (Viking) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:01
Maximilian Mittelstädt (Stoccarda) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:58
Fallo di Henrik Bjørdal (Viking).18:58
Tiro parato. Henrik Bjørdal (Viking) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Joe Bell con cross.18:57
Calcio d'angolo,Viking. Calcio d'angolo causato da Grischa Prömel (Stoccarda).18:56
Tiro respinto. Kristoffer Askildsen (Viking) un tiro di destro da fuori area. Assist di Henrik Bjørdal.18:56
Fallo di Angelo Stiller (Stoccarda).18:55
Kristoffer Askildsen (Viking) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:55
Jamie Leweling (Stoccarda) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:53
Fallo di Zlatko Tripic (Viking).18:53
Fuorigioco. Bilal El Khannouss(Stoccarda) prova il lancio lungo, ma Jamie Leweling e' colto in fuorigioco.18:52
Fallo di Finn Jeltsch (Stoccarda).18:49
Zlatko Tripic (Viking) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:49
Inizia il Primo tempo.18:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:38
Dove si gioca la partita:
Stadio: MHPArena
Città: Stoccarda
Capienza: 60449 spettatori17:38
Stoccarda - Viking è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 9 settembre alle ore 18:45 allo stadio MHPArena di Stuttgart.
Arbitro di Stoccarda - Viking sarà Nenad Minakovic. Al VAR invece ci sarà Ivan Bebek.
Attualmente lo Stoccarda si trova 2° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Viking si trova 34° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Lo Stoccarda ha segnato 3 gol e ne ha subiti 1; il Viking ha segnato 1 gol e ne ha subiti 3.
Stoccarda e Viking è la prima che si affrontano in campionato.
Stoccarda-Viking ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Stoccarda
|Viking
|Partite giocate
|0
|0
|Numero di partite vinte
|Numero di partite perse
|Numero di partite pareggiate
|Gol totali segnati
|Gol totali subiti
|Media gol subiti per partita
|0
|0
|Percentuale possesso palla
|0
|0
|Numero totale di passaggi
|Numero totale di passaggi riusciti
|Tiri nello specchio della porta
|Percentuale di tiri in porta
|0
|0
|Numero totale di cross
|Numero medio di cross riusciti
|Duelli per partita vinti
|Duelli per partita persi
|Corner subiti
|Corner guadagnati
|Numero di punizioni a favore
|Numero di punizioni concesse
|Tackle totali
|Percentuale di successo nei tackle
|N/A
|N/A
|Fuorigiochi totali
|Numero totale di cartellini gialli
|Numero totale di cartellini rossi
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