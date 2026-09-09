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Stoccarda-Viking: 3-1 - Champions 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

Stadio MHPArena di Stoccarda
9 Settembre 2026 ore 18:45
Stoccarda
3
Viking
1
Partita finita
Arbitro: Nenad Minakovic
  1. 20' 1-0 Ermedin Demirovic
  2. 22' 1-1 Zlatko Tripic
  3. 26' 2-1 Ermedin Demirovic
  4. 32' 3-1 Ermedin Demirovic
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Stoccarda 3, Viking 1.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Stoccarda 3, Viking 1.20:37

  3. 90'+4'

    Calcio d'angolo,Stoccarda. Calcio d'angolo causato da Henrik Bjørdal (Viking).20:37

  4. 90'+4'

    Deniz Undav (Stoccarda) colpisce il palo destro con un tiro di destro dalla destra dell'area piccola. Assist di Jeff Chabot da calcio d'angolo.20:37

  5. 90'+4'

    Tentativo fallito. Jeff Chabot (Stoccarda) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Chris Führich con cross da calcio d'angolo.20:37

  6. 90'+3'

    Calcio d'angolo,Stoccarda. Calcio d'angolo causato da Henrik Falchener (Viking).20:36

  7. 90'+2'

    Fallo di Ameen Al-Dakhil (Stoccarda).20:36

  9. 90'+2'

    Zlatko Tripic (Viking) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:36

  10. 90'+2'

    Jeff Chabot (Stoccarda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:35

  11. 90'+2'

    Fallo di Erik Botheim (Viking).20:35

  12. 90'+1'

    Tentativo fallito. Leo Sauer (Stoccarda) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Chris Führich.20:34

  13. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.20:34

  15. 90'

    Tiro respinto. Josha Vagnoman (Stoccarda) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Grischa Prömel.20:33

  16. 89'

    Tentativo fallito. Grischa Prömel (Stoccarda) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Leo Sauer.20:32

  17. 89'

    Jeff Chabot (Stoccarda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:32

  18. 89'

    Fallo di Henrik Bjørdal (Viking).20:32

  19. 87'

    Tentativo fallito. Deniz Undav (Stoccarda) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco alto sulla destra. Assist di Leo Sauer con passaggio filtrante.20:30

  21. 86'

    Sostituzione, Stoccarda. Ameen Al-Dakhil sostituisce Maximilian Mittelstädt.20:29

  22. 85'

    Fuorigioco. Angelo Stiller(Stoccarda) prova il lancio lungo, ma Maximilian Mittelstädt e' colto in fuorigioco.20:28

  23. 84'

    Sostituzione, Viking. Herman Haugen sostituisce Henrik Heggheim.20:27

  24. 83'

    Calcio d'angolo,Stoccarda. Calcio d'angolo causato da Vetle Auklend (Viking).20:26

  25. 82'

    Tentativo fallito. Jeff Chabot (Stoccarda) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Chris Führich con cross da calcio d'angolo.20:25

  27. 81'

    Calcio d'angolo,Stoccarda. Calcio d'angolo causato da Peter Christiansen (Viking).20:24

  28. 78'

    Fallo di Jeff Chabot (Stoccarda).20:22

  29. 78'

    Erik Botheim (Viking) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:22

  30. 78'

    Fallo di Leo Sauer (Stoccarda).20:21

  31. 78'

    Kristoffer Askildsen (Viking) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:21

  33. 75'

    Grischa Prömel (Stoccarda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:19

  34. 75'

    Fallo di Simen Kvia-Egeskog (Viking).20:19

  35. 75'

    Fuorigioco. Dzenan Pejcinovic(Stoccarda) prova il lancio lungo, ma Chris Führich e' colto in fuorigioco.20:18

  36. 73'

    Calcio d'angolo,Viking. Calcio d'angolo causato da Dzenan Pejcinovic (Stoccarda).20:16

  37. 73'

    Calcio d'angolo,Viking. Calcio d'angolo causato da Leo Sauer (Stoccarda).20:16

  39. 71'

    Sostituzione, Stoccarda. Leo Sauer sostituisce Bilal El Khannouss.20:14

  40. 71'

    Sostituzione, Stoccarda. Ramon Hendriks sostituisce Finn Jeltsch.20:14

  41. 71'

    Sostituzione, Viking. Vetle Auklend sostituisce Kristoffer Haugen.20:14

  42. 71'

    Sostituzione, Viking. Simen Kvia-Egeskog sostituisce Tobias Moi.20:14

  43. 69'

    Fallo di Maximilian Mittelstädt (Stoccarda).20:12

  45. 69'

    Peter Christiansen (Viking) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:12

  46. 65'

    Tentativo fallito. Deniz Undav (Stoccarda) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto. Assist di Maximilian Mittelstädt in seguito a un contropiede.20:08

  47. 63'

    Finn Jeltsch (Stoccarda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:06

  48. 63'

    Fallo di Zlatko Tripic (Viking).20:06

  49. 62'

    Sostituzione, Viking. Henrik Falchener sostituisce Jesper Daland.20:05

  51. 62'

    Sostituzione, Viking. Erik Botheim sostituisce Joe Bell.20:05

  52. 62'

    Sostituzione, Stoccarda. Josha Vagnoman sostituisce Jamie Leweling.20:05

  53. 62'

    Sostituzione, Stoccarda. Dzenan Pejcinovic sostituisce Ermedin Demirovic.20:05

  54. 60'

    Tentativo fallito. Chris Führich (Stoccarda) un tiro di destro da fuori area tira alto da un calcio di punizione di prima.20:03

  55. 58'

    Joe Bell (Viking) e' ammonito per fallo.20:02

  57. 58'

    Bilal El Khannouss (Stoccarda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:02

  58. 58'

    Fallo di Joe Bell (Viking).20:02

  59. 55'

    Tiro respinto. Zlatko Tripic (Viking) un tiro di destro da centro area. Assist di Joe Bell.19:58

  60. 54'

    Angelo Stiller (Stoccarda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:58

  61. 54'

    Fallo di Tobias Moi (Viking).19:58

  63. 54'

    Peter Christiansen (Viking) e' ammonito per fallo.19:57

  64. 54'

    Bilal El Khannouss (Stoccarda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:57

  65. 54'

    Fallo di Peter Christiansen (Viking).19:57

  66. 53'

    Calcio d'angolo,Viking. Calcio d'angolo causato da Finn Jeltsch (Stoccarda).19:56

  67. 53'

    Tiro respinto. Henrik Heggheim (Viking) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Henrik Bjørdal.19:56

  69. 52'

    Tentativo fallito. Peter Christiansen (Viking) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Henrik Bjørdal con cross.19:55

  70. 51'

    Fallo di Finn Jeltsch (Stoccarda).19:55

  71. 51'

    Zlatko Tripic (Viking) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:55

  72. 50'

    Angelo Stiller (Stoccarda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:53

  73. 50'

    Fallo di Henrik Bjørdal (Viking).19:53

  75. 48'

    Calcio d'angolo,Viking. Calcio d'angolo causato da Chris Führich (Stoccarda).19:52

  76. 48'

    Tiro respinto. Henrik Bjørdal (Viking) un tiro di destro da centro area.19:52

  77. 46'

    Tiro respinto. Jamie Leweling (Stoccarda) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Deniz Undav.19:49

  78. Inizia il Secondo tempo Stoccarda 3, Viking 1.19:49

  79. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Stoccarda 3, Viking 1.19:34

  81. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.19:31

  82. 43'

    Fuorigioco. Jeff Chabot(Stoccarda) prova il lancio lungo, ma Jamie Leweling e' colto in fuorigioco.19:29

  83. 42'

    Kristoffer Askildsen (Viking) e' ammonito per fallo.19:28

  84. 42'

    Bilal El Khannouss (Stoccarda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:28

  85. 42'

    Fallo di Kristoffer Askildsen (Viking).19:28

  87. 41'

    Fallo di Jeff Chabot (Stoccarda).19:27

  88. 41'

    Peter Christiansen (Viking) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:27

  89. 40'

    Tentativo fallito. Jamie Leweling (Stoccarda) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra in seguito a un contropiede.19:26

  90. 39'

    Fallo di Grischa Prömel (Stoccarda).19:25

  91. 39'

    Kristoffer Askildsen (Viking) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:25

  93. 38'

    Tiro respinto. Deniz Undav (Stoccarda) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Bilal El Khannouss.19:24

  94. 37'

    Fallo di Bilal El Khannouss (Stoccarda).19:23

  95. 37'

    Kristoffer Askildsen (Viking) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:23

  96. 36'

    Tiro respinto. Zlatko Tripic (Viking) un tiro di destro da fuori area. Assist di Tobias Moi.19:22

  97. 35'

    Fallo di Finn Jeltsch (Stoccarda).19:21

  99. 35'

    Zlatko Tripic (Viking) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:21

  100. 32'

    Gol! Stoccarda 3, Viking 1. Ermedin Demirovic (Stoccarda) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Deniz Undav.Gol confermato dopo VAR Review.19:18

  101. 31'

    Maximilian Mittelstädt (Stoccarda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:17

  102. 31'

    Fallo di Peter Christiansen (Viking).19:17

  103. 30'

    Tentativo fallito. Ermedin Demirovic (Stoccarda) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Jamie Leweling con cross.19:16

  105. 26'

    Gol! Stoccarda 2, Viking 1. Ermedin Demirovic (Stoccarda) un tiro di destro da centro area sotto la traversa. Assist di Deniz Undav con passaggio filtrante.19:12

  106. 25'

    Grischa Prömel (Stoccarda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:11

  107. 25'

    Fallo di Joe Bell (Viking).19:11

  108. 25'

    Fallo di Angelo Stiller (Stoccarda).19:11

  109. 25'

    Joe Bell (Viking) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:11

  111. 22'

    Gol! Stoccarda 1, Viking 1. Zlatko Tripic (Viking) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Henrik Bjørdal.19:08

  112. 22'

    Tiro respinto. Bilal El Khannouss (Stoccarda) un tiro di destro da fuori area. Assist di Angelo Stiller.19:08

  113. 20'

    Gol! Stoccarda 1, Viking 0. Ermedin Demirovic (Stoccarda) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Angelo Stiller.19:06

  114. 17'

    Tiro parato. Kristoffer Askildsen (Viking) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.19:03

  115. 15'

    Fallo di Finn Jeltsch (Stoccarda).19:01

  117. 15'

    Zlatko Tripic (Viking) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:01

  118. 12'

    Maximilian Mittelstädt (Stoccarda) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:58

  119. 12'

    Fallo di Henrik Bjørdal (Viking).18:58

  120. 11'

    Tiro parato. Henrik Bjørdal (Viking) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Joe Bell con cross.18:57

  121. 10'

    Calcio d'angolo,Viking. Calcio d'angolo causato da Grischa Prömel (Stoccarda).18:56

  123. 10'

    Tiro respinto. Kristoffer Askildsen (Viking) un tiro di destro da fuori area. Assist di Henrik Bjørdal.18:56

  124. 9'

    Fallo di Angelo Stiller (Stoccarda).18:55

  125. 9'

    Kristoffer Askildsen (Viking) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:55

  126. 7'

    Jamie Leweling (Stoccarda) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:53

  127. 7'

    Fallo di Zlatko Tripic (Viking).18:53

  129. 6'

    Fuorigioco. Bilal El Khannouss(Stoccarda) prova il lancio lungo, ma Jamie Leweling e' colto in fuorigioco.18:52

  130. 3'

    Fallo di Finn Jeltsch (Stoccarda).18:49

  131. 3'

    Zlatko Tripic (Viking) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:49

  132. Inizia il Primo tempo.18:46

  133. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:38

  135. Dove si gioca la partita:

    Stadio: MHPArena
    Città: Stoccarda
    Capienza: 60449 spettatori17:38

Formazioni Stoccarda - Viking

Stoccarda
Viking
TITOLARI STOCCARDA
  • (1) FABIAN BREDLOW (P)
  • (7) MAXIMILIAN MITTELSTÄDT (D)
  • (24) JEFF CHABOT (D)
  • (29) FINN JELTSCH (D)
  • (21) GRISCHA PRÖMEL (C)
  • (6) ANGELO STILLER (C)
  • (26) DENIZ UNDAV (C)
  • (11) BILAL EL KHANNOUSS (C)
  • (9) ERMEDIN DEMIROVIC (A)
  • (10) CHRIS FÜHRICH (A)
  • (18) JAMIE LEWELING (A)
PANCHINA STOCCARDA
  • (43) JARZINHO MALANGA (C)
  • (33) MARIUS FUNK (P)
  • (44) LEO SAUER (A)
  • (17) DZENAN PEJCINOVIC (A)
  • (47) YANIK SPALT (D)
  • (2) AMEEN AL-DAKHIL (D)
  • (3) RAMON HENDRIKS (D)
  • (4) JOSHA VAGNOMAN (D)
  • (16) ATAKAN KARAZOR (C)
ALLENATORE STOCCARDA
  • Sebastian Hoeneß
TITOLARI VIKING
  • (1) ARILD ØSTBØ (P)
  • (28) KRISTOFFER HAUGEN (D)
  • (27) JESPER DALAND (D)
  • (6) GIANNI STENSNESS (D)
  • (5) HENRIK HEGGHEIM (D)
  • (8) JOE BELL (C)
  • (29) TOBIAS MOI (C)
  • (7) KRISTOFFER ASKILDSEN (C)
  • (10) ZLATKO TRIPIC (A)
  • (16) HENRIK BJØRDAL (A)
  • (20) PETER CHRISTIANSEN (A)
PANCHINA VIKING
  • (23) NIKLAS FUGLESTAD (A)
  • (33) JAKOB HANSEN (C)
  • (24) VETLE AUKLEND (D)
  • (15) OLA VISTED (C)
  • (19) AMIN COSIC (A)
  • (26) SIMEN KVIA-EGESKOG (C)
  • (25) HENRIK FALCHENER (D)
  • (2) HERMAN HAUGEN (D)
  • (11) ROMANO POSTEMA (A)
  • (30) LUBOMÍR BELKO (P)
  • (22) ERIK BOTHEIM (A)
  • (3) VILJAR VEVATNE (D)
ALLENATORE VIKING
  • Morten Jensen
PREPARTITA

Stoccarda - Viking è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 9 settembre alle ore 18:45 allo stadio MHPArena di Stuttgart.
Arbitro di Stoccarda - Viking sarà Nenad Minakovic. Al VAR invece ci sarà Ivan Bebek.

Attualmente lo Stoccarda si trova 2° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Viking si trova 34° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Lo Stoccarda ha segnato 3 gol e ne ha subiti 1; il Viking ha segnato 1 gol e ne ha subiti 3.

Stoccarda e Viking è la prima che si affrontano in campionato.

Stoccarda-Viking ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Lo Stoccarda ha affrontato solo un'altra squadra norvegese nelle grandi competizioni europee, perdendo sia in casa (0-1) che in trasferta (0-2) contro il Molde nella fase a gironi della UEFA Europa League 2012/13.
  • Sarà solo la settima volta in cui una squadra norvegese affronta un'avversaria tedesca in trasferta in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League; soltanto in un'occasione i norvegesi hanno conquistato il successo (1N, 4P): 3-0 del Rosenborg contro il Borussia Dortmund nell'ottobre 1999.
  • Per la prima volta dalla stagione 2005/06, il Viking parteciperà alla fase a gironi di una grande competizione europea. In quell'occasione, i norvegesi furono eliminati nella fase a gironi di Coppa UEFA, dopo avere vinto solo una delle quattro partite disputate (1N, 2P).
  • Questa sarà la prima partecipazione del Viking in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League dalla stagione 1983/84, quando fu sconfitto con un punteggio complessivo di 5-1 nel primo turno contro il Partizan Belgrado (sconfitta per 1-5 in trasferta, pareggio per 0-0 in casa).
  • Dal 'rebranding' della UEFA Champions League nel 1992, il Viking è diventato solo la quarta squadra norvegese a raggiungere la fase a gironi del torneo, dopo Bodø/Glimt, Molde e Rosenborg; nessuna di queste tre compagini ha vinto la propria gara d'esordio nella competizione (1N, 2P).
  • Lo Stoccarda torna in UEFA Champions League reduce da tre sconfitte consecutive nelle grandi competizioni europee, dopo avere perso le ultime tre gare di Europa League della scorsa stagione. L'ultima volta in cui i tedeschi hanno registrato quattro ko di fila risale al periodo tra settembre e novembre 2007, in UEFA Champions League.
  • Il Viking ha perso 10 delle 12 partite precedenti (1V, 1N) disputate in UEFA Champions League/Coppa dei Campioni; l'unica vittoria dei norvegesi risale al successo per 2-1 contro il Baník Ostrava nel settembre 1976.
  • Nella precedente partecipazione alla UEFA Champions League nel 2024/25, nessuna squadra ha effettuato più recuperi offensivi a partita (12.5) e più tiri a match da questa situazione di gioco (2.6) rispetto allo Stoccarda; inoltre, i tedeschi sono stati quarti per PPDA (la metrica avanzata che misura l'intensità del pressing di una squadra) con 10.
  • Angelo Stiller, dello Stoccarda, ha registrato una media di 14.1 'line-breaking passes' per 90 minuti nella UEFA Champions League 2024/25, ultima sua partecipazione al torneo: si tratta del quarto dato più alto tra i centrocampisti di quell'edizione (minimo 300 minuti giocati), dietro solo a Luka Modric (16.9), Joshua Kimmich (15.9) e Manuel Locatelli (14.2).
  • Soltanto sei giocatori hanno preso parte a più gol in tutte le competizioni nella scorsa stagione nei cinque maggiori campionati europei rispetto a Deniz Undav, dello Stoccarda (39 - 25 gol, 14 assist); inoltre, soltanto Emiliano Buendía ha partecipato a più marcature (10) nella scorsa UEFA Europa League, rispetto all'attaccante tedesco (9 - 3 reti, 6 passaggi vincenti).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

StoccardaViking
Partite giocate00
Numero di partite vinte
Numero di partite perse
Numero di partite pareggiate
Gol totali segnati
Gol totali subiti
Media gol subiti per partita00
Percentuale possesso palla00
Numero totale di passaggi
Numero totale di passaggi riusciti
Tiri nello specchio della porta
Percentuale di tiri in porta00
Numero totale di cross
Numero medio di cross riusciti
Duelli per partita vinti
Duelli per partita persi
Corner subiti
Corner guadagnati
Numero di punizioni a favore
Numero di punizioni concesse
Tackle totali
Percentuale di successo nei tackleN/AN/A
Fuorigiochi totali
Numero totale di cartellini gialli
Numero totale di cartellini rossi

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