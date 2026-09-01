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Diretta Live Cobolli-Comesana Us Open 1°turno: Flavio a caccia di un acuto, ma l'argentino è insidioso

Il numero sei al mondo a caccia di una prestazione positiva. Il capitolino debutta contro l'argentino nell'ultimo Grande Slam della stagione tennistica

Aggiornamento:

Luca Di Loreto

Luca Di Loreto

Giornalista

Giornalista pubblicista, appassionato di sport ma calcio e tennis restano un capitolo ineguagliabile. Ho capito che il calcio è una cosa seria quando ho pianto nel giorno in cui Del Piero ha smesso di giocare. Ho scoperto che dopo Federer e Nadal il tennis ha vita ancora lunga quando un giovanissimo italiano fulvo di 19 anni - era il 2020 - esultava a Sofia per la prima volta in carriera

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Riassunto dell'evento

Us Open – Live dalle 17.00

Louis Armstrong Stadium, 1° turno

Cobolli (ITA)
Comesana (ARG)

Cronaca in diretta

  1. Live
    New York aspetta Cobolli

    Il Louis Armstrong Stadium è pronto ad accogliere il numero 1 azzurro di questo US Open, considerando l’assenza di Jannik Sinner. Una responsabilità importante, ma anche una grande occasione per Cobolli, chiamato a recitare un ruolo da protagonista.

    16:42
  2. Live
    L'ostacolo è Comesana

    Dall’altra parte della rete ci sarà un argentino capace di mettere in difficoltà Cobolli già nel precedente di Montecarlo. Comesaña proverà a giocare senza pressioni, mentre l’azzurro dovrà essere bravo a imporre ritmo e intensità fin dalle prime battute.

    16:41
  4. Live
    Flavio favorito

    Il ranking e il momento della stagione consegnano all’azzurro i favori della vigilia. Cobolli arriva agli US Open da numero 5 del seeding e punta a trasformare questa posizione in una partenza convincente nell’ultimo Slam dell’anno.

    16:37
  5. Live
    Una sfida già vista a Montecarlo

    Cobolli e Comesaña tornano ad affrontarsi dopo il precedente dello scorso Masters 1000 di Montecarlo. In quell’occasione fu l’italiano a imporsi al terzo set. Ora, però, cambia completamente lo scenario: si gioca sul cemento di Flushing Meadows.

    16:34
  6. Live
    Cobolli, ecco l'esordio

    Tutto pronto al Louis Armstrong Stadium per il debutto di Flavio Cobolli agli US Open 2026. L’azzurro, testa di serie numero 5, affronta l’argentino Francisco Comesaña nel primo turno dello Slam newyorkese.

    16:31

  8. New York chiama, Flavio Cobolli risponde. L’azzurro è pronto a fare il suo esordio agli US Open 2026, ultimo Slam della stagione, con i riflettori del Louis Armstrong Stadium puntati sulla sfida contro l’argentino Francisco Comesana. Un debutto importante per il numero 5 del seeding, chiamato a confermare le ambizioni della vigilia e a partire con il piede giusto nel torneo americano. Tra i due c’è un solo precedente, quello di Montecarlo, vinto da Cobolli al terzo set. Ora la sfida si sposta sul cemento di New York.

Diretta Live Cobolli-Comesana Us Open 1°turno: Flavio a caccia di un acuto, ma l'argentino è insidioso Fonte: Getty

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