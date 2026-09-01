Diretta Live Cobolli-Comesana Us Open 1°turno: Flavio a caccia di un acuto, ma l'argentino è insidioso

Us Open – Live dalle 17.00
Louis Armstrong Stadium, 1° turno
|Cobolli (ITA)
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|Comesana (ARG)
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Us Open – Live dalle 17.00
Louis Armstrong Stadium, 1° turno
|Cobolli (ITA)
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|Comesana (ARG)
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Il Louis Armstrong Stadium è pronto ad accogliere il numero 1 azzurro di questo US Open, considerando l’assenza di Jannik Sinner. Una responsabilità importante, ma anche una grande occasione per Cobolli, chiamato a recitare un ruolo da protagonista.
Dall’altra parte della rete ci sarà un argentino capace di mettere in difficoltà Cobolli già nel precedente di Montecarlo. Comesaña proverà a giocare senza pressioni, mentre l’azzurro dovrà essere bravo a imporre ritmo e intensità fin dalle prime battute.
Il ranking e il momento della stagione consegnano all’azzurro i favori della vigilia. Cobolli arriva agli US Open da numero 5 del seeding e punta a trasformare questa posizione in una partenza convincente nell’ultimo Slam dell’anno.
Cobolli e Comesaña tornano ad affrontarsi dopo il precedente dello scorso Masters 1000 di Montecarlo. In quell’occasione fu l’italiano a imporsi al terzo set. Ora, però, cambia completamente lo scenario: si gioca sul cemento di Flushing Meadows.
Tutto pronto al Louis Armstrong Stadium per il debutto di Flavio Cobolli agli US Open 2026. L’azzurro, testa di serie numero 5, affronta l’argentino Francisco Comesaña nel primo turno dello Slam newyorkese.
New York chiama, Flavio Cobolli risponde. L’azzurro è pronto a fare il suo esordio agli US Open 2026, ultimo Slam della stagione, con i riflettori del Louis Armstrong Stadium puntati sulla sfida contro l’argentino Francisco Comesana. Un debutto importante per il numero 5 del seeding, chiamato a confermare le ambizioni della vigilia e a partire con il piede giusto nel torneo americano. Tra i due c’è un solo precedente, quello di Montecarlo, vinto da Cobolli al terzo set. Ora la sfida si sposta sul cemento di New York.
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