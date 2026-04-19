Cobolli-Shelton diretta live finale ATP 500 Monaco di Baviera: altro balzo in classifica per Flavio

ATP 500 Monaco di Baviera, terra battuta
Ore 13.30, campo principale
|Cobolli (ITA)
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|Shelton (USA)
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Ultimo aggiornamento:
ATP 500 Monaco di Baviera, terra battuta
Ore 13.30, campo principale
|Cobolli (ITA)
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La finale conquista a Monaco consente a Flavio Cobolli di fare un altro balzo in classifica e raggiungere la posizione numero 13. L’azzurro però non riuscirà a scalare ancora il ranking visto che al numero 12 c’è Andrey Rublev, impegnato nella finale di Barcellona e che rimarrà davanti all’azzurro. Per la Top10 c’è ancora da racimolare punti.
I precedenti tra Flavio Cobolli e Ben Shelton vedono lo statunitense leggermente avanti per 3-2. Il romano ha vinto i primi due confronti, giocati nel 2024 a Ginevra e a Washington (entrambi in tre set). Poi arrivano tre vittorie di fila dello statunitense che vince in due set ad Acapulco, in tre set al Masters 1000 in Canada nel 2025 e al Masters 1000 di Parigi nello stesso anno.
Settimana più complicata invece per Ben Shelton che però sulla terra rossa di Monaco ha dimostrato di trovarsi a suo agio. Lo statunitense ha vinto al primo turno il derby con Emiliano Nava battuto in tre set con il punteggio di 7-6, 3-6, 6-3. Poi è arrivata la sfida contro il giovane belga Blockx sconfitto per 6-4, 7-6. Nei quarti di finale una grande battaglia con la giovane promessa del tennis mondiale Joao Fonseca: lo statunitense si impone in tre set per 6-3, 3-6, 6-3. In semifinale sfida a sorpresa contro lo slovacco Molcan battuto per 6-3, 6-4.
Una splendida cavalcata quella di Flavio Cobolli cominciata contro il giovanissimo tedesco Dedura (che ha preso il posto di Fucsovics). Flavio vince ai sedicesimi con il punteggio di 6-4, 7-5. Il giorno dopo partita senza storia con il romano che domina 6-2, 6-3 contro il belga Zizou Bergs. Altra vittoria netta quella che arriva nei quarti di finale contro il ceco Kopriva (6-3, 6-2). Prima dello scontro in semifinale contro Zverev dove Flavio fa un vero capolavoro vincendo la sfida in due set con il punteggio di 6-3, 6-3.
Flavio Cobolli raggiunge la finale dell’ATP 500 in Germania dopo la bellissima vittoria conquistata in semifinale contro Sascha Zverev. Un successo bagnato dalle lacrime del tennista romano che alla fine del match è scoppiato in lacrime pensando al piccolo Mattia, scomparso a solo 13 anni: “Questa vittoria è per lui”.
Flavio Cobolli va a caccia del secondo titolo della stagione nella finale contro lo statunitense Ben Shelton. Sulla terra rossa, la sua superficie preferita, il tennista romano ha trovato una settimana al limite della perfezione togliendosi la soddisfazione di battere in semifinale Sascha Zverev. Ora la sfida contro il mancino statunitense per provare a mettere in bacheca il titolo di Monaco, dopo quelli conquistati ad Acapulco, Bucarest e Amburgo.
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