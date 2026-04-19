Virgilio Sport
TENNIS LIVE

Cobolli-Shelton diretta live finale ATP 500 Monaco di Baviera: altro balzo in classifica per Flavio

Finale di grande interesse quella che si gioca sulla terra rossa di Monaco di Baviera dove Flavio Cobolli sfida lo statunitense Ben Shelton per dare la caccia al suo quarto titolo ATP in carriera.

Ultimo aggiornamento:

Virgilio Sport

Virgilio Sport

Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Aggiorna

Riassunto dell'evento

ATP 500 Monaco di Baviera, terra battuta

Ore 13.30, campo principale

Cobolli (ITA)
Shelton (USA)

Cronaca in diretta

  1. Pre
    Cobolli, altro balzo in classifica

    La finale conquista a Monaco consente a Flavio Cobolli di fare un altro balzo in classifica e raggiungere la posizione numero 13. L’azzurro però non riuscirà a scalare ancora il ranking visto che al numero 12 c’è Andrey Rublev, impegnato nella finale di Barcellona e che rimarrà davanti all’azzurro. Per la Top10 c’è ancora da racimolare punti.

    12:51
  2. Pre
    Cobolli-Shelton: i precedenti

    I precedenti tra Flavio Cobolli e Ben Shelton vedono lo statunitense leggermente avanti per 3-2. Il romano ha vinto i primi due confronti, giocati nel 2024 a Ginevra e a Washington (entrambi in tre set). Poi arrivano tre vittorie di fila dello statunitense che vince in due set ad Acapulco, in tre set al Masters 1000 in Canada nel 2025 e al Masters 1000 di Parigi nello stesso anno.

    10:31
  4. Pre
    Il percorso di Shelton

    Settimana più complicata invece per Ben Shelton che però sulla terra rossa di Monaco ha dimostrato di trovarsi a suo agio. Lo statunitense ha vinto al primo turno il derby con Emiliano Nava battuto in tre set con il punteggio di 7-6, 3-6, 6-3. Poi è arrivata la sfida contro il giovane belga Blockx sconfitto per 6-4, 7-6. Nei quarti di finale una grande battaglia con la giovane promessa del tennis mondiale Joao Fonseca: lo statunitense si impone in tre set per 6-3, 3-6, 6-3. In semifinale sfida a sorpresa contro lo slovacco Molcan battuto per 6-3, 6-4.

    10:28
  5. Pre
    Il percorso di Cobolli

    Una splendida cavalcata quella di Flavio Cobolli cominciata contro il giovanissimo tedesco Dedura (che ha preso il posto di Fucsovics). Flavio vince ai sedicesimi con il punteggio di 6-4, 7-5. Il giorno dopo partita senza storia con il romano che domina 6-2, 6-3 contro il belga Zizou Bergs. Altra vittoria netta quella che arriva nei quarti di finale contro il ceco Kopriva (6-3, 6-2). Prima dello scontro in semifinale contro Zverev dove Flavio fa un vero capolavoro vincendo la sfida in due set con il punteggio di 6-3, 6-3.

    10:24
  6. Pre
    La vittoria con dedica contro Zverev

    Flavio Cobolli raggiunge la finale dell’ATP 500 in Germania dopo la bellissima vittoria conquistata in semifinale contro Sascha Zverev. Un successo bagnato dalle lacrime del tennista romano che alla fine del match è scoppiato in lacrime pensando al piccolo Mattia, scomparso a solo 13 anni: “Questa vittoria è per lui”.

    10:21

  8. Flavio Cobolli va a caccia del secondo titolo della stagione nella finale contro lo statunitense Ben Shelton. Sulla terra rossa, la sua superficie preferita, il tennista romano ha trovato una settimana al limite della perfezione togliendosi la soddisfazione di battere in semifinale Sascha Zverev. Ora la sfida contro il mancino statunitense per provare a mettere in bacheca il titolo di Monaco, dopo quelli conquistati ad Acapulco, Bucarest e Amburgo.

Cobolli-Shelton diretta live finale ATP 500 Monaco di Baviera: altro balzo in classifica per Flavio Fonte: Ansa

Novakid

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio