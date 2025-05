Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, arrivederci ai prossimi impegni di UEFA Conference League.22:59

90'+2' TRIPLICE FISCHIO ALLA 3ARENA. Djurgarden-Chelsea 1-422:54

90' 2 minuti di recupero.22:53

90' Ammonito Adarabioyo.22:53

90' Ammonito Tobias Gulliksen.22:53

90' Animi tesi in campo con scintille tra Adarabioyo e Gulliksen dopo un fallo a centrocampo.22:52

88' WALSH DA FUORI!! La palla schizza fuori dal calcio d'angolo dove Walsh fa partire una botta potente ma centrale. Respine Jorgensen.22:51

88' 5a sostituzione Chelsea. Esce George ed entra Reggie Walsh.22:51

87' Buona azione del Chelsea con la sovrapposizione di Chalobah che viene servito e mette palla all'interno dal fondo. Palla deviata in corner dalla difesa.22:50

86' Minuti finali della contesa con il Chelsea che prova ad addormentare la partita con un fraseggio prolungato.22:47

83' Nguen calcia il piazzato ma non riesce a sorprendere Jorgensen.22:44

82' Ammonito Caicedo per il fallo precedente.22:44

81' Fallo di Caicedo e punizione dal limite per il Djurgarden.22:42

80' 3a sostituzione Djurgarden. Esce Keita Kosugi ed entra Erik Viktor Bergh.22:42

79' SPRECA STAHL! Priske allunga sul secondo palo il cross da sinistra di Nguen. Stahl, a un passo dalla porta vuota, spara alto!22:41

78' PALMER NON SI SBLOCCA! Corner battuto da Dewsbury-Hall. Palla a centro area per Palmer che prova il piazzato col mancino sul palo lontano. La conclusione, non troppo angolata, viene respinta da Rinne.22:40

76' Conclusione fuori misura di Gulliksen che da fuori area spedisce in curva.22:38

74' OCCASIONE DJURGARDEN!! Kosugi si libera nell'area avversaria e col destro prova la conclusione ravvicinata. Deviazione sfortunata di Nguen e palla che carambola in rinvio dal fondo.22:38

72' Serpentina di Sancho sulla sinistra che salta 2 uomini ma non riesce a mantenere la sfera dentro al rettangolo di gioco. Rinvio dal fondo.22:34

70' Palmer viene servito in profondità da un tocco morbido e arriva libero in area di rigore. Esitazione fatale per l'attaccante del Chelsea che non calcia e si fa scippare palla dalla difesa avversaria. Non riesce quindi Palmer a sbloccarsi dopo 3 mesi e mezzo senza reti.22:33

68' GOL!! DJURGARDEN-Chelsea 1-4!! Gol di Isak Mulugeta! Azione ben sviluppata degli svedesi con Gulliksen che da sinistra mette palla sul secondo palo. Arriva da dietro Mulugeta che di testa batte Jorgensen.22:30

65' GOL!! Djurgarden-CHELSEA 0-4!! Gol di Nicolas Jackson. Altro errore della difesa del Djurgarden, stavolta in impostazione con Caicedo che recupera su Kosugi servendo Jackson al limite, che sposta il pallone con la suola all'interno dell'area e scarica un sinistro sotto l'incrocio senza lasciare scampo a Rinne.22:28

64' 2a sostituzione Djurgarden. Esce Marcus Danielson ed entra Miro Tenho.22:26

63' 1a sostituzione Djurgarden. Esce Santeri Haarala ed entra Isak Mulugeta.22:25

60' A 30 dalla fine il Chelsea chiude la partita con il gol di Jackson. Rete che arriva nel momento migliore del Djurgarden.22:25

59' GOL!! Djurgarden-CHELSEA 0-3!! Gol di Nicolas Jackson! Che pasticcio del Djurgarden! Palla in profondità di Palmer per Jackson con Danielson che si frappone tra pallone e attaccante favorendo l'intervento di Rinne che sbaglia clamorosamente il controllo con le mani. Jackson sfila alle spalle dei 2 e insacca indisturbato nella porta sguarnita.22:23

58' Haraala per Finndell al limite dell'area che tenta la conclusione di prima intenzione colpendo un elemento della difesa londinese.22:20

56' Momento di stallo ora. Rifiata il Djurgarden dopo i primi 10 minuti infuocati della ripresa alla caccia del gol che riaprirebbe la partita. 22:19

53' JORGENSEN SALVA IL RISULTATO! Colpo di testa di Stahl che attacca il primo palo sugli sviluppi del corner. Riflesso di Jorgensen che salva ancora la porta dei Blues.22:16

52' Ancora in avanti gli svedesi che stanno spingendo e costringendo il Chelsea nella propria metà campo. Palla per Priske che controlla troppo vicino a Jorgensen ed è costretto ad allargare per cercare il tiro. Ribattuto in angolo dalla difesa.22:15

50' CI CREDE IL DJURGARDEN! Angolo battuto da sinistra e palla rinviata malamente dalla difesa londinese. Finndell raccoglie e spara a lato di pochissimo!22:13

47' OCCASIONE DJURGARDEN! Riparte forte la squadra di casa con Priske che prova la sventola da fuori. Conclusione alta di poco.22:09

46' 4a sostituzione Chelsea. Esce Chukwunonso Madueke ed entra Nicolas Jackson.22:08

46' 3a sostituzione Chelsea. Esce Reece Lewis James ed entra Moisés Caicedo.22:08

46' 2a sostituzione Chelsea. Esce Enzo Fernández ed entra Cole Palmer.22:07

46' 1a sostituzione Chelsea. Esce Marc Cucurella ed entra Trevoh Chalobah.22:07

46' SI RIPARTE! Palla al Djurgarden. 4 cambi all'intervallo per Maresca che vuole preservare la sua rosa.22:06

Vi aspettiamo tra pochissimo per seguire assieme la ripresa di questa partita.21:54

Chelsea avanti per 2-0 all'intervallo. Decidono le reti di Sancho e Madueke rispettivamente al 12' e 43' minuto. Grandissima occasione nel finale per il Djurgarden che va vicino a riaprire la partia con Nguen.21:53

45'+3' TERMINA IL PRIMO TEMPO! Djurgarden-Chelsea 0-221:52

45'+2' OCCASIONE DJURGARDEN!! L'occasione più ghiotta per gli svedesi arriva alla conclusione del primo tempo. Nguen viene servito in profondità con una gran verticale. Libera il destro trovando la deviazione della difesa. Prontezza di riflessi enorme di Jorgensen che vola sulla sua sinistra e devia in angolo!21:52

45' 2 minuti di recupero.21:48

43' GOL!! Djurgarden-CHELSEA 0-2!! Gol di Chukwunonso Tristan Madueke! Enzo Fernandez entra in area e allarga a destra per Madueke che ha la strada spianata verso Rinne. La conclusione di destro trafigge il portiere del Djurgarden.21:47

40' OCCASIONE CHELSEA! Grande discesa di Madueke che percorre tutta la fascia destra e serve al centro dove Stahl anticipa tutti e rinvia come può. Palla ancora per Madueke che questa volta punta la porta difesa da Rinne. Il suo tocco, troppo debole, viene respinto dal portiere del Djurgarden.21:43

36' SCALDATI ANCHE I GUANTONI DI JORGENSEN! Buona azione del Djurgarden sulla fascia destra. Nguen viene servito all'interno dell'area di rigore dove la sua conclusione di sinistro viene murata da Fernandez in un primo momento. Ancora tentativo di Nguen che arriva in porta. Blocca Jorgensen.21:41

34' Non cambia il canovaccio tattico della gara. Con il Chelsea che continua a tenere palla e la formazione di casa che si preoccupa solo di difendere tutti gli spazi.21:38

31' MIRACOLOSO RINNE!! Palla bellissima di James per Madueke che scatta sul filo del fuorigioco e riceve di fronte all'estremo difensore del Djurgarden. Riflesso clamoroso del numero 35 che neutralizza il sinistro da 2 passi di Madueke.21:35

30' Chelsea poco concreto. Break a centrocampo di Cucurella che avanza e verticalizza per George che riceve in area di rigore. Palla per Sancho a sinistra, leggermente troppo corta, che non calcia ma crossa sul palo lontano. Allontana la difesa svedese.21:33

28' Acheampong salta secco Stensson che lo mette giù irregolarmente. Punizione per i Blues a centrocampo.21:31

27' Prova la formazione di casa a conquistare metri. Ottimo ripiegamento difensivo di Sancho.21:29

24' Cambio gioco completamente sballato di Acheampong che regala rimessa laterale agli avversari.21:26

21' Il Djurgarden riesce finalmente ad uscire da dietro con un buon disimpegno. Intervento falloso di Cucurella che entra in ritardo su Haraala. Scharer lo grazia non estraendo il cartellino giallo.21:24

17' OCCASIONE CHELSEA! Sancho serve per George che incrocia di sinistro con la palla che attaversa l'area di rigore. Palla arretrata per Cucurella che calcia da posizione centrale forte col mancino. Palla a lato di un soffio.21:20

16' Ancora Chelsea in avanti con un'azione insistita. Cucurella prova a sfondare ma gli svedesi sono tornati a fare muro davanti la propria area.21:21

14' James ci prova da fuori area. Destro alta sopra la traversa.21:18

12' GOL!! Djurgarden-CHELSEA 0-1!! Gol di Jadon Malik Sancho!! Cade il muro del Djurgarden. Sancho viene servito da Fernandez all'interno dell'area di rigore. Da posizione decentrata a sinistra, l'inglese piazza sul secondo palo dove Danielson interviene goffamente e rilancia la palla sulla propria mano facendola carambolare in rete.21:17

11' Azione potenzialmente pericolosa del Chelsea con Fernandez che entra in area e serve Geroge. Cucurella gli "scippa" il pallone ma viene bloccato dalla difesa.21:14

9' Partita bloccata. Il Chelsea prova a fraseggiare ma la squadra svedese fa muro.21:11

6' Risponde il Djurgarden. Nguen tenta il piazzato da destra sul palo lontano ma è larga anche la sua conclusione.21:08

5' Prima conclusione per il Chelsea ma fuori dalla specchio. Madueke calcia da posizione defilata a destra. Il suo mancino termina largo.21:07

4' Djurgarden ben disposto in campo. Fermato ancora Sancho sulla sinistra.21:06

2' Chelsea in avanti con Sancho che porta palla sulla sinistra. Palla centrale per Madueke che spalle alla porta prova a servire Fernandez. Anticipa la difesa svedese.21:05

INIZIA LA PARTITA! Fischia Scharer e il Chelsea muove il primo pallone della partita.21:02

Squadre disposte al centro del campo. E' tutto pronto per l'inizio di Djurgarden-Chelsea!21:00

A disposizione Chelsea. Curd, Bergström, Colwill, Pedro Neto, Nicolas, Palmer, Chalobah, Caicedo, Gusto, Amougou, Mheuka, Walsh.20:23

A disposizione Djurgarden. Croon, Tenho, Bergh, Alemayehu Mulugeta, Atlee Manneh, Selfvén, Vucenovic Persson.20:20

FORMAZIONE UFFICIALE CHELSEA. 4-2-3-1. Jorgensen; Cucurella, Badiashile, Adarabioyo, Acheampong; James, Fernandez; Sancho, Dewsbury-Hall, Madueke; George.21:28

FORMAZIONE UFFICIALE DJURGARDEN. 4-3-3. Rinne; Kosugi, Danielson, Une, Stahl; Gulliksen, Stensson, Finndell; Priske, Nguen, Haarala.20:15

Infermeria affolata per Maresca che deve rinunciare a Nkunku, Fofana, Sanchez, Kellyman, Guiu e Anselmino.20:13

Primo incrocio di sempre tra le 2 compagini. Il Djurgarden non ha mai vinto nulla oltre ai confini nazionali, mentre il Chelsea possiede un Palmarès che gli conferisce uno status da grandissima del calcio mondiale: 2 Champions League, 2 Coppe delle Coppe, 2 Coppe UEFA/Europa League, 2 Supercoppe e 1 Mondiale per club, oltre a 23 titoli nazionali. Riuscirà Davide a sconfiggere Golia?20:10

Dirige la gara lo svizzero Sandro Scharer. 20:04

Il Chelsea, a punteggio pieno nella fase campionato, non ha incontrato grosse difficoltà nel suo cammino verso le semifinali, dove ha sconfitto Copenaghen e Legia Varsavia. I Blues si trovano in 5° posizione in Premier League, non ancora sicuri di un posto nella prossima Champions League.20:00

Il Djurgarden, squadra svedese con all'attivo 12 vittorie in Allsvenskan, è approdato alla semifinali della UEFA Conference League dove affronterà i Blues per un posto nella finalissima di Breslavia. Dopo essersi piazzati 5' nella fase campionato della competizione, la formazione di Honkavaara si è sbarazzata del Pafos e del Rapid Vienna. Deludente ò'avvio in Allsvenskan, dove il Djurgarden ha totalizzato solamente 7 punti nelle prime 5 di campionato.19:57

Siamo alla 3Arena di Stoccolma! Il Djurgarden di Jani Honkavaara ospita il Chelsea di Enzo Maresca.19:49

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Djurgarden e Chelsea, gara valida per l'andata delle semifinali di UEFA Conference League.19:47