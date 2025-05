Grazie per aver seguito la diretta scritta di Betis-Fiorentina 2-1 e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Conference League.23:06

90'+6' Triplice fischio al Villamarìn, il Betis vince 2-1 la gara di andata contro la Fiorentina.22:59

90'+5' Tunnel di Isco su Folorunsho, Mandragora spende il fallo per fermare il 22 biancoverde e viene ammonito dal direttore di gara.22:59

90'+5' Si gioca oltre i quattro di recupero concessi in precedenza da Oliver.22:58

90'+4' Il gioco intanto è ancora fermo perchè sono dovuti entrare in campo i sanitari spagnoli per verificare le condizioni di Lo Celso.22:58

90'+3' Azione in velocità del Betis, chiusa da un tackle molto duro di Folorunsho su Lo Celso in area viola. Oliver lascia correre e il VAR conferma la decisione presa dal fischietto inglese.22:57

90'+2' Kean si rialza, un po' intontito dopo lo scontro violento col portiere avversario ma in grado di proseguire il match.22:55

90'+1' Cross in area di Folorunsho, Vieites anticipa Kean in uscita ma finisce per travolgere l'attaccante italiano che rimane a terra dolorante.22:55

90' Saranno quattro i minuti di recupero.22:55

90' Fischi per la Fiorentina che gioca con Antony a terra, hanno però ragione i giocatori viola nel continuare perchè il brasiliano si rialza quasi subito.22:54

87' OCCASIONE BETIS! Sugli sviluppi del calcio d'angolo arriva la terza opportunità del match per Bartra che viene perso da Mandragora in area ma non trova la porta di testa da posizione ravvicinata.22:53

86' Calcio d'angolo per il Betis coi giocatori biancoverdi che chiedono con ampi gesti un supporto extra di propri tifosi.22:50

86' Va Lo Celso col mancino ma trova la respinta della barriera viola.22:49

85' Sostituzione Fiorentina: esce Albert Gudmundsson, al suo posto entra Nicolò Zaniolo.22:48

85' Calcio di punizione molto pericoloso per la Fiorentina, sul pallone ci sono gli specialisti Lo Celso e Isco.22:49

84' Palla persa da Gudmundsson in uscita, Adli sgambetta Lo Celso al limite dell'area viola e viene ammonito da Oliver.22:48

82' Gioco fermo al Villamarin, ci sono i sanitari viola in campo per verificare le condizioni di uno stanchissimo Gosens. Sembrano solo crampi per l'ex Atalanta e Inter.22:46

80' Folorunsho va via di forza sulla destra e crossa in area piccola per Kean, anticipato da Natan.22:44

78' Sostituzione Betis: fuori Pablo Fornals, dentro Sergi Altimira.22:41

76' GOSENS FUORI DI UN SOFFIO! Mandragora pennella dalla bandierina, Gosens la gira di testa dal primo palo ma la palla finisce fuori di centimetri dopo il rimbalzo sul terreno di gioco!22:40

76' Corner per la Fiorentina che sta provando ad approfittare dell'inerzia del match, ora nettamente dalla propria parte.22:39

75' Bakambu vince un rimpallo con Pongracic e calcia subito verso la porta col sinistro, De Gea è ben piazzato e para in due tempi.22:38

73' Arriva il giallo anche per Folorunsho.22:38

73' Scintille in campo tra Perraud e Folorunsho, Oliver ammonisce il francese.22:37

72' GOL! Betis-FIORENTINA 2-1! Rete di Ranieri. Altro lancio per Gosens che vince ancora il duello con Ruibal e serve a rimorchio Ranieri, bravo nel piazzare la palla in porta con un sinistro preciso, solamente deviato da Vieites.



71' Gran lancio di Richardson per Gosens che salta sopra Ruibal ma la sua sponda aerea non trova alcun compagno in traiettoria all'interno dell'area avversaria.22:35

70' Venti minuti più recupero a disposizione della Fiorentina per riaprire il match.22:34

69' Sostituzione Fiorentina: esce anche Fabiano Parisi, al suo posto entra Michael Folorunsho.22:32

69' Sostituzione Fiorentina: fuori Nicolò Fagioli, dentro Amir Richardson.22:32

67' FORNALS SPRECA IL 3-0! Antony serve Bakambu in area, il congolese libera Fornals con un tacco intelligentissimo, lo spagnolo colpisce però debolmente consegnando di fatto il pallone a De Gea.22:31

66' Mazzata terribile per la Fiorentina che non deve però perdere la testa e considerare che ci sarà anche la gara di ritorno a disposizione per completare un'eventuale rimonta.22:30

64' GOL! BETIS-Fiorentina 2-0! Rete di Antony. Il brasiliano converge al limite dell'area dalla destra e calcia col sinistro, Ranieri ci mette il corpo per respingere ma nessuno può nulla sul destro immediato dello stesso Antony che si insacca sotto la traversa e fa impazzire il Villamarin.22:29

64' Cartellino Giallo Fabiano Parisi22:27

63' Sostituzione Betis: fuori l'autore del gol Abdessamad Ezzalzouli, dentro Giovani Lo Celso.22:26

61' Scivolata perfetta di Comuzzo per anticipare Ruibal su un'imbucata di Antony. Sarà però calcio d'angolo per i padroni di casa.22:24

60' Continua a manovrare la Fiorentina nel campo avversario ma la squadra di Pellegrini non sta concedendo praticamente nulla.22:24

57' La Viola ci prova con cross e controcross ma non è efficace a ridosso dell'area avversaria. Il possesso torna però agli uomini di Palladino che dal miracolo di De Gea a inizio secondo tempo hanno preso decisamente in mano le redini della partita.22:21

56' Altro calcio di punizione per la Fiorentina dopo una netta spinta di Fornals su Fagioli che perde anche una scarpa nel contrasto.22:19

55' Manovra nello stretto tra Adli, Pongracic e Mandragora sulla trequarti offensiva. Alla fine il numero 8 viola viene steso da Ezzalzouli e guadagna un piazzato in ottima posizione.22:19

53' Mandragora cerca Kean in area, anticipato all'ultimo da Ruibal. Diagonale difensiva perfetta dell'esterno spagnolo.22:17

52' Kean intercetta una palla deviata al limite dell'area biancoverde ma trova ancora un Vieites in versione libero a rubargli il tempo per la battuta a rete.22:16

50' Le due squadre sembrano aver lasciato da parte la tattica in questo avvio di secondo tempo e si stanno affrontando in modo più aperto rispetto alla prima frazione.22:14

50' Gudmundsson gira la palla in area per Kean, anticipato da un reattivo Vieites in uscita.22:13

49' MIRACOLO DI DE GEA! Bartra colpisce di testa a incrociare, il portiere spagnolo si allunga alla propria sinistra deviando in corner!22:13

47' Fallo in attacco di Bakambu che poi calcia in porta a gioco abbondantemente fermo, rischiando il secondo giallo.22:11

46' Gudmundsson si ritrova a tu per tu con Vieites e gli calcia addosso, c'era però fuorigioco dell'islandese.22:10

46' Si ricomincia!22:09

45' Sostituzione Fiorentina: fuori Lucas Ezequiel Beltrán, dentro Moise Kean.22:09

Per Palladino, che ha già dovuto utilizzare uno slot per inserire Adli al posto dell'infortunato Cataldi, sembra inevitabile giocare la carta Kean nel corso della seconda frazione. Pellegrini invece dovrà monitorare le condizioni di Bakambu, non al meglio, considerando che in panchina non ha prime punte di ruolo per sostituire il congolese.21:57

Primo tempo vibrante al Villamarin con il Betis che ha trovato subito il vantaggio sull'asse Bakambu-Ezzalzouli, sfiorando poco dopo il raddoppio col destro di Isco dalla distanza. La Fiorentina si è comunque dimostrata in partita, andando vicina al pareggio con Mandragora, di testa su cross di Gosens. Il secondo tempo si preannuncia denso di emozioni.21:55

45'+5' Fine primo tempo. Betis avanti sulla Fiorentina grazie alla rete di Ezzalzouli al 6'.21:53

45'+4' Apertura a destra di Adli per Parisi che rimette la palla in mezzo di prima, troppo su Vieites che la blocca in area piccola anticipando Beltran.21:52

45'+3' Fiorentina costretta molto spesso al lancio lungo per cercare di sorprendere la linea difensiva avversaria.21:51

45'+2' Manata di Gudmundsson su Ruibal, Oliver fischia fallo all'islandese che poi si scusa con l'avversario.21:50

45'+1' OCCASIONE BETIS! Isco pennella in area dalla bandierina, la palla rimane sul dischetto con Bartra che trova solo la potenza col mancino di prima intenzione e la spedisce in curva.21:49

45' Quattro minuti di recupero.21:49

45' Isco crossa rasoterra in area dalla destra, respinge Comuzzo, poi lo spagnolo ci prova ancora guadagnando un calcio d'angolo.21:48

41' Ruibal crossa sul secondo palo, la palla si impenna e per poco non scavalca Parisi che alle sue spalle aveva Ezzalzouli in agguato.21:44

39' Ripartenza del Betis fermata da Comuzzo che intercetta l'assist di Antony per un liberissimo Bakambu in area viola.21:42

38' E' calata l'intensità della Fiorentina negli ultimi minuti, il Betis ha ripreso campo.21:41

36' Bartra commette fallo su De Gea sprecando l'opportunità su calcio d'angolo per gli spagnoli.21:39

36' Bakambu ci prova da dentro l'area, la Viola si salva in corner.21:38

34' Isco ci prova ancora, stavolta col destro dalla distanza ma colpisce in pieno Ranieri che rimane a terra dopo il colpo alla testa.21:36

33' Betis che ha ripreso campo, Isco va al cross dalla destra per Bakambu, anticipato dalla difesa viola.21:36

31' Bakambu a terra in area viola, Oliver fischia però fuorigioco all'attaccante congolese.21:34

29' Sostituzione Fiorentina: fuori Danilo Cataldi, Palladino sceglie Yacine Adli al suo posto.21:31

29' Non ce la fa Cataldi che deve lasciare il campo.21:31

27' Il gioco riprende con la Fiorentina in attacco, Gudmundsson tocca a rimorchio per Cataldi che prova il piatto destro trovando un muro di maglie biancoverdi davanti a sé e si accascia poco dopo a causa di quello che sembra essere un problema muscolare.21:30

26' Gioco fermo. C'è Bakambu a terra dopo un contrasto con Comuzzo. Apprensione sulla panchina andalusa dove non ci sono altre punte di ruolo da poter inserire.21:28

25' Cross morbido di Parisi dalla trequarti Gosens anticipa tutti con la punta ma il rimbalzo favorisce la difesa biancoverde che libera l'area.21:27

21' OCCASIONE FIORENTINA! Cross perfetto di Gosens dalla sinistra, Mandragora sale in terzo tempo e colpisce di testa mandando la palla fuori di un soffio.21:24

19' Azione confusa in area andalusa, Parisi ci prova col sinistro centrando Perraud. Si alza però la bandierina dell'assistente di Oliver per un fuorigioco precedente di Gosens.21:22

18' Manovra molto lenta della squadra di Palladino col Betis che sembra rifiatare dopo il vantaggio.21:20

16' Fiorentina che non trova spazi tra le linee avversarie, Gudmundsson è costretto spesso ad abbassarsi per sfuggire alla morsa di Natan e Bartra.21:20

14' ANCORA BETIS! Isco recupera palla al limite dell'area viola e prova il piazzato a giro col destro, fuori di un soffio alla sinistra di De Gea.21:17

12' Fagioli tocca corto per Mandragora che pesca Ranieri in area col cross dalla sinistra, il capitano viola non è però reattivo e non riesce a coordinarsi per la battuta dal limite dell'area piccola. La palla finisce lentamente tra le braccia di Vieites.21:15

12' Calcio d'angolo per la Fiorentina che prova subito a reagire.21:14

11' Nulla di fatto sul tiro dalla bandierina biancoverde, Ezzalzouli commette fallo in attacco.21:13

10' Betis ancora pericoloso in area entrando dalla destra, la Fiorentina si salva in corner.21:13

6' GOL! BETIS-Fiorentina 1-0! Rete di Ezzalzouli. Bakambu va via di forza a Comuzzo e serve Ezzalzouli che centra in pieno la traversa da due passi, la palla rimbalza oltre la linea e poi colpisce ancora il legno prima di uscire dalla porta. Oliver non convalida subito ma ci pensa il VAR a certificare il vantaggio del Betis.21:16

6' Bakambu viene ammonito per un'entrataccia precedente su Gudmundsson sulla quale Oliver aveva concesso il vantaggio ai viola.21:09

5' Slalom di Parisi che sbatte su Natan poco prima dell'ingresso in area di rigore, Oliver lascia correre poi il Betis recupera palla.21:08

3' Comuzzo esce altissimo in marcatura su Bakambu e lo spinge a terra fallosamente nel cerchio di centrocampo. E' comunque il Betis ad avere in mano il pallino del gioco in questo avvio con la Fiorentina più attendista.21:06

Antony sfida subito Gosens e lo batte in velocità, ci pensa però Ranieri a mettere il fisico per fermare il brasiliano una volta entrato in area. La palla termina la sua corsa a fondo campo.21:04

Si comincia!21:03

Si osserva un minuto di silenzio in memoria di Papa Francesco.21:01

Le squadre sono in campo, manca ormai pochissimo al fischio iniziale di Oliver.20:58

Atmosfera incredibile nell'impianto andaluso, addobbato a festa con una coreografia che coinvolge tutti i settori.20:57

Kean torna dopo le assenze in campionato ma solo per la panchina, Palladino si affida quindi alla coppia Gudmundsson-Beltran davanti. Senza Dodò, fermato dall'appendicite, c'è Parisi a destra con Gosens a sinistra, in mezzo al campo trovano invece posto dal 1' Mandragora, Cataldi e Fagioli mentre in panchina si rivede Colpani. La difesa a tre sarà formata da Pongracic con capitan Ranieri e Comuzzo davanti a De Gea.21:00

Bakambu guida l'attacco dei biancoverdi con Antony ed Ezzalzouli a supportarlo sugli esterni. Pellegrini affida invece a Isco le chiavi del centrocampo con Fornals e Cardoso interni. La coppia centrale difensiva è invece formata da Natan e Bartra con Perraud a sinistra e Ruibal a destra. Tra i pali c'è Vieites.20:36

FORMAZIONE UFFICIALE FIORENTINA: 3-5-2 per i viola. De Gea - Pongracic, Comuzzo, Ranieri - Parisi, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Gosens - Gudmundsson, Beltran. A disposizione: Terracciano, Martinelli, Zaniolo, Kean, Moreno, Colpani, Richardson, Adli, Caprini, Folorunsho.20:33

FORMAZIONE UFFICIALE BETIS: Pellegrini schiera in campo i suoi col 4-3-3. Fran Vieites - Ruibal, Bartra, Natan, Perraud - Cardoso, Isco, Fornals - Antony, Bakambu, Ezzalzouli. A disposizione: Adrian, Manu Gonzalez, Bellerin, Ricardo Rodriguez, Sergi Altimira, Lo Celso, Sabaly, Mendy, Jesus Rodriguez, Pablo Garcia.22:41

Dirige la gara il fischietto inglese Michael Oliver, coadiuvato da Burt e Mainwaring. Il quarto ufficiale è Kavanagh mentre in sala VAR ci sono Gillett e Salisbury.20:28

Terza semifinale europea consecutiva per la Fiorentina che punta a ripetere quanto fatto nelle ultime due stagioni e approdare ancora una volta all'atto conclusivo della Conference League. Il primo atto di questa semifinale va in scena al Benito Villamarin dove i padroni di casa hanno perso solamente contro il Gent in questa edizione. Fischio d'inizio alle ore 21.20:26

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Betis Siviglia-Fiorentina, semifinale di andata della Conference League 2024/25.20:06