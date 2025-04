90'+7' FINISCE CELJE - FIORENTINA! 1-2 il finale!22:55

90'+6' EDMILSON! Conlcusione a botta sicura della punta, respinge De Gea!22:54

90'+6' Cartellino Giallo Moise Bioty Kean. Ammonita la Punta per perdita di tempo. 22:58

90'+4' Punizione al centro di Seslar, respinge Ranieri che subisce anche fallo.22:52

90'+2' Assalto finale del Celje, che peró sta trovando pochissimi spazi.22:50

90' Cinque i minuti di recupero.22:48

89' Sostituzione FIORENTINA: esce Nicolò Zaniolo, entra Moise Bioty Kean.22:46

89' Sostituzione CELJE: esse Logan Delaurier-Chaubet, entra Edmilson22:46

88' MIRACOLO DI DE GEA! Colpo di testa di Vuklisevic, il portiere mette in angolo!22:45

87' AMMONITO Dodo. Giallo pesante per il laterale che allontana un pallone: il terzino era diffidato. 22:45

85' Ritmi ora decisamente bassi, squadre lunghe ma stanche.22:44

83' Sostituzione CELJE: esce Mario Kvesić, entra Nikita Iosifov.22:41

82' Celje che sta faticando tantissimo ora nell'affondare, controllo Fiorentina.22:41

79' Dodo salta Silva e cade, per Zwayer si puó continuare.22:37

77' Sostituzione FIORENTINA: esce Michael Folorunsho, entra Dodo.22:35

76' Ci prova anche Folorunsho, stanchissimo. Palla alta.22:35

75' RICHARDSON! Sinistro pontente ma di poco alto sopra la traversa.22:33

73' Fiorentina che va in controllo, Zaniolo guadagna anche un angolo.22:31

70' Ci crede ora il Celje, conclusione di Matko, lo chiude Ranieri.22:29

68' GOL! CELJE - Fiorentina 1-2! Rete su Rigore di Logan Delaurier-Chaubet. Il francese piazza De Gea e accorcia le distance!22:26

66' RIGORE PER LO CELJE! Errore di Fagioli che innesca la ripartenza locale, fallo di Pongracic su Matko.22:24

65' Celje ora che prova a buttarsi in avanti, lasciando spazio alla Fiore.22:25

63' Sostituzione FIORENTINA: esce Danilo Cataldi, entra Nicolò Fagioli.22:21

63' Sostituzione FIORENTINA: esce Yacine Adli, entra Richardson.22:21

62' GOL! Celje - FIORENTINA 0-2! Rete su Rigore di Rolando Mandragora. Il mediano calvia di potenza, spiazzando il portiere.



61' CALCIO DI RIGORE PER LA FIORENTINA! Zwayer, rivedendo le immagini, punisce con il rigore l'intervento di Vuklisevic su Mandragora.22:18

60' Il VAR richiarma Zwayer, che va a rivedere le immagini. 22:17

57' Cross di Delaurier, Ranieri in angolo. Fiorentina che protesta per un precedente fallo su Mandragora in area.22:16

55' AMMONITO Damjan Vukliševič. Zaniolo scappa al centrale, che rischia e lo stende22:13

54' KVESIC! Conclusione potente dalla distanza, palla resinta da De Gea.22:13

53' AMMONITO Nicolò Zaniolo. La Punta tampons Nieto, altro giallo non necessario. 22:11

51' Celje che prende metri, equilibro in campo.22:10

49' AMMONITO Luca Ranieri. Delaurier-Chaubert intercetta un pallone di Parisi, il capitano colpisce l'avversario dopo che l'esterno aveva scaricato il pallone. 22:07

48' Fiorentina con il pressing alto e con il possesso palla, Celje che fatica a giocare il pallone.22:06

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO!22:03

46' Sostituzione FIORENTINA: esse Agustín Moreno, entra Fabiano Parisi.22:03

Fiorentina in vantaggio grazie all'iniziativa personale di Ranieri e alla indecisione di Silva. Viola in controllo, Celje che, dopo il gol, ha faticato nella reazione.21:48

45'+2' FINISCE IL PRIMO TEMPO DI CELJE - FIORENTINA! 0-1 il risultato parziale.21:47

45'+1' Un minuto di recupero.21:46

45' Altra conclusione senza effetto di un Mandragora veramente poco preciso.21:46

44' Cross di Adli, Moreno con la sponda di testa, attento Silva in uscita21:45

42' Fiorentina che, forte del vantaggio, non ha fretta di accelerare ma aspetta il Celje.21:43

39' Conclusione di Mandragora, palla altissima sopra la traversa.21:43

37' Brutto pallone di Comuzzo per De Gea, palla direttamente sul fondo. Angolo regalato agli ospiti.21:38

35' AMMONITO Agustín Moreno. Intervento falloso del difensore che era diffidato e salterá la prossima partita. 21:36

34' Folorunsho conclude al volo da posizione defilata, palla direttamente sul fondo.21:35

33' Gran giocata di Cataldi per Moreno, il tocco dell'argentino per Zaniolo é preda della difesa del Celje.21:33

31' Celje che ha perso ritmo dopo il gol, spazio ora per la Fiorentina.21:31

28' Bella giocata personale di Ranieri, ma non esente da colpe Silva che non trattiene il pallone sul primo palo.21:29

27' GOL! Celje - FIORENTINA 0-1! Rete di Luca Ranieri. Il difensore si inserisce in area e conclude sul primo palo, Silva sopreso non respinge.



26' Punizione dalla trequarti per il Celje: Kvesic cerca il pallone dentro, attento De Gea.21:26

24' Seslar inventa una grande palla per Svletin, attento Pongracic in chiusura.21:24

23' Gara equilibrata, sloveni che stanno prendendo metri con la Fiorentina costretta nella propria trequarti.21:23

20' Contatto tra Makto e Pongracic in area della Fiorentina, l'abritro tedesco lascia correre.21:21

18' Zabukovnic in corpo a corpo con Moreno: fallo in attacco dello sloveno, che si era liberato sulla fascia.21:19

17' Gran giocta di Folorunsho, il suo cross é peró respinto.21:17

15' BELTRAN! Punizione di Mandragora, deviazione sporca sul primo palo dell'argentino: blocca Silva.21:15

14' Beltran steso al limite dell'area, punizione pericolosa a favore dei vuola.21:14

13' MATKO! La punta si allarga sulla destra e calcia di potenza, ancora esterno della rete.21:13

11' Possesso palla della squadra di casa, con Riera che chiede ai suoi di alzare il baricentro.21:11

10' Problemi per Kvesic, che si stende a terra. Il centrocampista si alza a fatica ma vuole continuare il match.21:10

8' ANCORA GLI SLOVENI! Delaurier-Chaubert calcia da ottima posizione, palla sull'esterno della rete.21:08

6' Nolto aggressivo Ranieri, secondo anticipo in pochi minuti per il capitano.21:07

5' OCCASIONE CELJE! Kvesic arriva al cross basso, Matko sul secondo palo calcia alto!21:05

4' Come da pronostico, Fuorentina a fare gioco, Celje aspetta per ripartire.21:03

2' Locali in maglia blu con inserti gialli, ospiti in completo bianco.21:02

1' INIZIA CELJE - FIORENTINA!21:01

Dirige il match l'arbitro Zwayer.20:57

Palladino dá spazio a Zaniolo e Beltran in avanti, Moreno sulla fascia destra, sorpresa Folorunsho sulla sinistra. Adli con Cataldi in mediana.20:56

Riera con molte sorpese, in attacco Matko con Delaurier-Chaubert, Seslar e Svetlin alle sue spalle. In difesa Vuklisevic e Nemanic come centrali.20:55

La formazione della FIORENTINA: (3-5-2), De Gea - Comuzzo, Pongracic, Ranieri - Moreno, Mandragora, Cataldi, Adli, Folorunsho - Zaniolo, Beltran. 20:51

Sono ufficiali le formazioni del match: CELJE (4-2-3-1): Silva - Nieto, Vuklisevic, Nemanic, Karnicnik - Kvesic, ZabukovniC - Delaurier-Chaubert, Seslar, Svetlin - Matko20:54

La Fiorentina vola in Slovenia per affrontare il Celje in questi quarti di finale di Conference League: é la gara di andata, ma comunque un tassello fondamentale per la corsa in Europa dei Viola.19:03