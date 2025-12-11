Virgilio Sport
Aberdeen-Strasburgo: 0-1 - Conference League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

11 Dicembre 2025 ore 21:00
Aberdeen
0
Strasburgo
1
Partita finita
Arbitro: Robert Schröder
  1. 35' 0-1 Martial Godo
0'
45'
90'
90'
94'

Incontro terminato, Aberdeen 0, Strasburgo 1.

  1. 90'+5'

    Valentín Barco (Strasburgo) e' ammonito.22:54

  3. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, Aberdeen 0, Strasburgo 1.22:54

  4. 90'+5'

    Tiro respinto. Alfie Dorrington (Aberdeen) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Kusini Yengi.22:53

  5. 90'+5'

    Tiro respinto. Jesper Karlsson (Aberdeen) un tiro di destro da fuori area.22:53

  6. 90'+4'

    Calcio d'angolo,Aberdeen. Calcio d'angolo causato da Andrew Omobamidele (Strasburgo).22:52

  7. 90'+3'

    Calcio d'angolo,Aberdeen. Calcio d'angolo causato da Andrew Omobamidele (Strasburgo).22:51

  9. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:49

  10. 88'

    Calcio d'angolo,Strasburgo. Calcio d'angolo causato da Alexander Jensen (Aberdeen).22:46

  11. 88'

    Fuorigioco. Graeme Shinnie(Aberdeen) prova il lancio lungo, ma Jesper Karlsson e' colto in fuorigioco.22:46

  12. 86'

    Valentín Barco (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:45

  13. 86'

    Fallo di Adil Aouchiche (Aberdeen).22:45

  15. 84'

    Sostituzione, Strasburgo. Diego Moreira sostituisce Rabby Nzingoula.22:42

  16. 84'

    Tentativo fallito. Jesper Karlsson (Aberdeen) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Adil Aouchiche con suggerimento di testa.22:42

  17. 82'

    Rabby Nzingoula (Strasburgo) e' ammonito.22:40

  18. 82'

    Fallo di Rabby Nzingoula (Strasburgo).22:40

  19. 82'

    Alexander Jensen (Aberdeen) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:40

  21. 78'

    Sostituzione, Aberdeen. Alfie Dorrington sostituisce Mats Knoester.22:36

  22. 78'

    Sostituzione, Aberdeen. Kevin Nisbet sostituisce Stuart Armstrong.22:36

  23. 78'

    Sostituzione, Aberdeen. Graeme Shinnie sostituisce Nicky Devlin.22:36

  24. 77'

    Fallo di Lucas Høgsberg (Strasburgo).22:35

  25. 77'

    Kusini Yengi (Aberdeen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:35

  27. 76'

    Tentativo fallito. Joaquín Panichelli (Strasburgo) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola di poco a lato sulla destra. Assist di Valentín Barco.22:34

  28. 75'

    Dylan Lobban (Aberdeen) e' ammonito per fallo.22:33

  29. 75'

    Valentín Barco (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33

  30. 75'

    Fallo di Dylan Lobban (Aberdeen).22:33

  31. 72'

    Calcio d'angolo,Strasburgo. Calcio d'angolo causato da Dimitar Mitov (Aberdeen).22:30

  33. 71'

    Rigore parato! Ismaël Doukouré (Strasburgo) spreca una clamorosa occasione un tiro di destro e' stato parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:30

  34. 71'

    Sostituzione, Strasburgo. Joaquín Panichelli sostituisce Martial Godo.22:29

  35. 69'

    Rigore per Strasburgo. Martial Godo e'stato atterrato in area di rigore.22:27

  36. 69'

    Rigore concesso da Nicky Devlin (Aberdeen) per un fallo in area.22:27

  37. 67'

    Valentín Barco (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:25

  39. 67'

    Fallo di Alexander Jensen (Aberdeen).22:25

  40. 67'

    Sam Amo-Ameyaw (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:25

  41. 67'

    Fallo di Alexander Jensen (Aberdeen).22:25

  42. 65'

    Sostituzione, Aberdeen. Kusini Yengi sostituisce Marko Lazetic.22:23

  43. 65'

    Sostituzione, Aberdeen. Nicolas Milanovic sostituisce Topi Keskinen.22:23

  45. 65'

    Valentín Barco (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23

  46. 65'

    Fallo di Adil Aouchiche (Aberdeen).22:23

  47. 63'

    Rabby Nzingoula (Strasburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:21

  48. 63'

    Fallo di Alexander Jensen (Aberdeen).22:21

  49. 62'

    Calcio d'angolo,Strasburgo. Calcio d'angolo causato da Jack Milne (Aberdeen).22:20

  51. 61'

    Fallo di Ben Chilwell (Strasburgo).22:19

  52. 61'

    Dylan Lobban (Aberdeen) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:19

  53. 61'

    Valentín Barco (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19

  54. 61'

    Fallo di Topi Keskinen (Aberdeen).22:19

  55. 59'

    Calcio d'angolo,Aberdeen. Calcio d'angolo causato da Rabby Nzingoula (Strasburgo).22:17

  57. 59'

    Sostituzione, Strasburgo. Félix Lemaréchal sostituisce Kendry Páez.22:17

  58. 59'

    Sostituzione, Strasburgo. Ismaël Doukouré sostituisce Guéla Doué.22:17

  59. 58'

    Sostituzione, Strasburgo. Valentín Barco sostituisce Rafael Luís.22:16

  60. 58'

    Fallo di Rabby Nzingoula (Strasburgo).22:16

  61. 58'

    Nicky Devlin (Aberdeen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:16

  63. 57'

    Calcio d'angolo,Strasburgo. Calcio d'angolo causato da Dimitar Mitov (Aberdeen).22:15

  64. 57'

    Tiro parato. Martial Godo (Strasburgo) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra.22:15

  65. 56'

    Martial Godo (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:14

  66. 56'

    Fallo di Nicky Devlin (Aberdeen).22:14

  67. 53'

    Calcio d'angolo,Strasburgo. Calcio d'angolo causato da Dimitar Mitov (Aberdeen).22:11

  69. 53'

    Tiro parato. Martial Godo (Strasburgo) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Guéla Doué con cross.22:11

  70. 52'

    Tiro respinto. Marko Lazetic (Aberdeen) un tiro di destro da centro area. Assist di Stuart Armstrong.22:10

  71. 52'

    Tiro parato. Marko Lazetic (Aberdeen) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Dylan Lobban con cross.22:10

  72. 50'

    Fallo di Mathis Amougou (Strasburgo).22:08

  73. 50'

    Stuart Armstrong (Aberdeen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:08

  75. 46'

    Tiro respinto. Martial Godo (Strasburgo) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Kendry Páez con suggerimento di testa.22:04

  76. Inizia il Secondo tempo Aberdeen 0, Strasburgo 1.22:04

  77. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Aberdeen 0, Strasburgo 1.21:48

  78. 45'+2'

    Fuorigioco. Jack Milne(Aberdeen) prova il lancio lungo, ma Jesper Karlsson e' colto in fuorigioco.21:47

  79. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:46

  81. 45'

    Rabby Nzingoula (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:46

  82. 45'

    Fallo di Nicky Devlin (Aberdeen).21:46

  83. 40'

    Calcio d'angolo,Aberdeen. Calcio d'angolo causato da Mike Penders (Strasburgo).21:41

  84. 40'

    Tiro parato. Mats Knoester (Aberdeen) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Stuart Armstrong con cross.21:41

  85. 40'

    Calcio d'angolo,Aberdeen. Calcio d'angolo causato da Andrew Omobamidele (Strasburgo).21:40

  87. 40'

    Tentativo fallito. Dylan Lobban (Aberdeen) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Topi Keskinen.21:40

  88. 39'

    Guéla Doué (Strasburgo) e' ammonito per fallo.21:39

  89. 39'

    Fallo di Guéla Doué (Strasburgo).21:39

  90. 39'

    Jesper Karlsson (Aberdeen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:39

  91. 36'

    Fuorigioco. Adil Aouchiche(Aberdeen) prova il lancio lungo, ma Stuart Armstrong e' colto in fuorigioco.21:37

  93. 35'

    Gol! Aberdeen 0, Strasburgo 1. Martial Godo (Strasburgo) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Sam Amo-Ameyaw con passaggio filtrante.21:35

  94. 34'

    Martial Godo (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:35

  95. 34'

    Fallo di Nicky Devlin (Aberdeen).21:35

  96. 33'

    Rafael Luís (Strasburgo) e' ammonito per fallo.21:34

  97. 33'

    Fallo di Rafael Luís (Strasburgo).21:34

  99. 33'

    Adil Aouchiche (Aberdeen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:34

  100. 32'

    Rafael Luís (Strasburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:32

  101. 32'

    Topi Keskinen (Aberdeen).21:32

  102. 30'

    Fallo di Rabby Nzingoula (Strasburgo).21:31

  103. 30'

    Alexander Jensen (Aberdeen) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:31

  105. 30'

    Tentativo fallito. Adil Aouchiche (Aberdeen) un tiro di destro da fuori area di poco alto sulla destra.21:30

  106. 26'

    Martial Godo (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:27

  107. 26'

    Fallo di Jack Milne (Aberdeen).21:27

  108. 26'

    Sam Amo-Ameyaw (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:26

  109. 26'

    Fallo di Alexander Jensen (Aberdeen).21:26

  111. 24'

    Calcio d'angolo,Strasburgo. Calcio d'angolo causato da Jack Milne (Aberdeen).21:24

  112. 23'

    Tiro respinto. Rabby Nzingoula (Strasburgo) un tiro di destro da fuori area. Assist di Kendry Páez.21:23

  113. 21'

    Calcio d'angolo,Strasburgo. Calcio d'angolo causato da Dimitar Mitov (Aberdeen).21:22

  114. 21'

    Tiro parato. Ben Chilwell (Strasburgo) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Sam Amo-Ameyaw.21:22

  115. 20'

    Kendry Páez (Strasburgo) e' ammonito per fallo.21:20

  117. 19'

    Fallo di Kendry Páez (Strasburgo).21:20

  118. 19'

    Nicky Devlin (Aberdeen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:20

  119. 18'

    Fuorigioco. Ben Chilwell(Strasburgo) prova il lancio lungo, ma Martial Godo e' colto in fuorigioco.21:19

  120. 17'

    Fallo di Rabby Nzingoula (Strasburgo).21:18

  121. 17'

    Dylan Lobban (Aberdeen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18

  123. 15'

    Decisione VAR: no gol Aberdeen 0-0 Strasburgo.21:16

  124. 14'

    Fallo di mano di Mats Knoester (Aberdeen).21:14

  125. 14'

    GOL CANCELLATO DAL VAR: Mats Knoester (Aberdeen) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.21:14

  126. 13'

    Calcio d'angolo,Aberdeen. Calcio d'angolo causato da Sam Amo-Ameyaw (Strasburgo).21:14

  127. 12'

    Tiro parato. Kendry Páez (Strasburgo) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Martial Godo.21:13

  129. 11'

    Tentativo fallito. Nicky Devlin (Aberdeen) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Stuart Armstrong con cross da calcio d'angolo.21:11

  130. 10'

    Calcio d'angolo,Aberdeen. Calcio d'angolo causato da Andrew Omobamidele (Strasburgo).21:11

  131. 10'

    Tiro respinto. Marko Lazetic (Aberdeen) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Stuart Armstrong.21:11

  132. 7'

    Mats Knoester (Aberdeen) e' ammonito per fallo.21:08

  133. 7'

    Rabby Nzingoula (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:08

  135. 7'

    Fallo di Mats Knoester (Aberdeen).21:08

  136. 6'

    Fallo di Andrew Omobamidele (Strasburgo).21:06

  137. 6'

    Marko Lazetic (Aberdeen) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:06

  138. 5'

    Sam Amo-Ameyaw (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05

  139. 5'

    Fallo di Alexander Jensen (Aberdeen).21:05

  141. 4'

    Sam Amo-Ameyaw (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05

  142. 4'

    Fallo di Alexander Jensen (Aberdeen).21:05

  143. 2'

    Calcio d'angolo,Aberdeen. Calcio d'angolo causato da Rabby Nzingoula (Strasburgo).21:02

  144. 2'

    Tiro respinto. Jack Milne (Aberdeen) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Marko Lazetic.21:02

  145. Calcio d'angolo,Aberdeen. Calcio d'angolo causato da Ben Chilwell (Strasburgo).21:02

  147. Inizia il Primo tempo.21:01

  148. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:55

Formazioni Aberdeen - Strasburgo

Aberdeen
Strasburgo
TITOLARI ABERDEEN
  • (1) DIMITAR MITOV (P)
  • (22) JACK MILNE (D)
  • (5) MATS KNOESTER (D)
  • (2) NICKY DEVLIN (D)
  • (16) STUART ARMSTRONG (C)
  • (38) DYLAN LOBBAN (C)
  • (28) ALEXANDER JENSEN (C)
  • (7) ADIL AOUCHICHE (C)
  • (17) JESPER KARLSSON (A)
  • (81) TOPI KESKINEN (A)
  • (27) MARKO LAZETIC (A)
PANCHINA ABERDEEN
  • (26) ALFIE DORRINGTON (D)
  • (9) KUSINI YENGI (A)
  • (6) SIVERT HELTNE NILSEN (C)
  • (41) RODRIGO VITOLS (P)
  • (18) ANTE PALAVERSA (C)
  • (15) KEVIN NISBET (A)
  • (11) NICOLAS MILANOVIC (A)
  • (4) GRAEME SHINNIE (C)
  • (77) EMMANUEL GYAMFI (D)
  • (8) DANTE POLVARA (C)
  • (13) NICK SUMAN (P)
  • (10) LEIGHTON CLARKSON (C)
ALLENATORE ABERDEEN
  • Jimmy Thelin
TITOLARI STRASBURGO
  • (39) MIKE PENDERS (P)
  • (22) GUÉLA DOUÉ (D)
  • (24) LUCAS HØGSBERG (D)
  • (3) BEN CHILWELL (D)
  • (2) ANDREW OMOBAMIDELE (D)
  • (41) RABBY NZINGOULA (C)
  • (83) RAFAEL LUÍS (C)
  • (17) MATHIS AMOUGOU (C)
  • (20) MARTIAL GODO (A)
  • (27) SAM AMO-AMEYAW (A)
  • (16) KENDRY PÁEZ (A)
PANCHINA STRASBURGO
  • (6) ISMAËL DOUKOURÉ (D)
  • (32) VALENTÍN BARCO (C)
  • (29) SAMIR EL MOURABET (C)
  • (80) FÉLIX LEMARÉCHAL (C)
  • (60) GABRIEL KERCKAERT (P)
  • (50) STEFAN BAJIC (P)
  • (19) JULIO ENCISO (C)
  • (23) MAMADOU SARR (D)
  • (11) SEBASTIAN NANASI (C)
  • (9) JOAQUÍN PANICHELLI (A)
  • (7) DIEGO MOREIRA (A)
ALLENATORE STRASBURGO
  • Liam Rosenior
PREPARTITA

Aberdeen - Strasburgo è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 11 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Pittodrie Stadium di Aberdeen.
Arbitro di Aberdeen - Strasburgo sarà Robert Schröder. Al VAR invece ci sarà Bastian Dankert.

Attualmente Aberdeen si trova 33° in classifica con 2 punti (frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte); invece Strasburgo si trova 5° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).
Aberdeen ha segnato 3 gol e ne ha subiti 10; Strasburgo ha segnato 7 gol e ne ha subiti 4.

Aberdeen e Strasburgo è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

AberdeenStrasburgo
Partite giocate44
Numero di partite vinte03
Numero di partite perse20
Numero di partite pareggiate21
Gol totali segnati37
Gol totali subiti104
Media gol subiti per partita2.51.0
Percentuale possesso palla33.457.2
Numero totale di passaggi11662432
Numero totale di passaggi riusciti8932153
Tiri nello specchio della porta1023
Percentuale di tiri in porta45.553.5
Numero totale di cross5552
Numero medio di cross riusciti1221
Duelli per partita vinti153162
Duelli per partita persi193182
Corner subiti2317
Corner guadagnati1217
Numero di punizioni a favore3539
Numero di punizioni concesse4437
Tackle totali5155
Percentuale di successo nei tackle60.856.4
Fuorigiochi totali57
Numero totale di cartellini gialli98
Numero totale di cartellini rossi00

