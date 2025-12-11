Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:55

GOL CANCELLATO DAL VAR: Mats Knoester (Aberdeen) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.21:14

PREPARTITA

Aberdeen - Strasburgo è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 11 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Pittodrie Stadium di Aberdeen.

Arbitro di Aberdeen - Strasburgo sarà Robert Schröder. Al VAR invece ci sarà Bastian Dankert.

Attualmente Aberdeen si trova 33° in classifica con 2 punti (frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte); invece Strasburgo si trova 5° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).

Aberdeen ha segnato 3 gol e ne ha subiti 10; Strasburgo ha segnato 7 gol e ne ha subiti 4.

Aberdeen e Strasburgo è la prima che si affrontano in campionato.

