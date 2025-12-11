Incontro terminato, Aberdeen 0, Strasburgo 1.
Incontro terminato, Aberdeen 0, Strasburgo 1.
Valentín Barco (Strasburgo) e' ammonito.22:54
Secondo tempo terminato, Aberdeen 0, Strasburgo 1.22:54
Tiro respinto. Alfie Dorrington (Aberdeen) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Kusini Yengi.22:53
Tiro respinto. Jesper Karlsson (Aberdeen) un tiro di destro da fuori area.22:53
Calcio d'angolo,Aberdeen. Calcio d'angolo causato da Andrew Omobamidele (Strasburgo).22:52
Calcio d'angolo,Aberdeen. Calcio d'angolo causato da Andrew Omobamidele (Strasburgo).22:51
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:49
Calcio d'angolo,Strasburgo. Calcio d'angolo causato da Alexander Jensen (Aberdeen).22:46
Fuorigioco. Graeme Shinnie(Aberdeen) prova il lancio lungo, ma Jesper Karlsson e' colto in fuorigioco.22:46
Valentín Barco (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:45
Fallo di Adil Aouchiche (Aberdeen).22:45
Sostituzione, Strasburgo. Diego Moreira sostituisce Rabby Nzingoula.22:42
Tentativo fallito. Jesper Karlsson (Aberdeen) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Adil Aouchiche con suggerimento di testa.22:42
Rabby Nzingoula (Strasburgo) e' ammonito.22:40
Fallo di Rabby Nzingoula (Strasburgo).22:40
Alexander Jensen (Aberdeen) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:40
Sostituzione, Aberdeen. Alfie Dorrington sostituisce Mats Knoester.22:36
Sostituzione, Aberdeen. Kevin Nisbet sostituisce Stuart Armstrong.22:36
Sostituzione, Aberdeen. Graeme Shinnie sostituisce Nicky Devlin.22:36
Fallo di Lucas Høgsberg (Strasburgo).22:35
Kusini Yengi (Aberdeen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:35
Tentativo fallito. Joaquín Panichelli (Strasburgo) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola di poco a lato sulla destra. Assist di Valentín Barco.22:34
Dylan Lobban (Aberdeen) e' ammonito per fallo.22:33
Valentín Barco (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33
Fallo di Dylan Lobban (Aberdeen).22:33
Calcio d'angolo,Strasburgo. Calcio d'angolo causato da Dimitar Mitov (Aberdeen).22:30
Rigore parato! Ismaël Doukouré (Strasburgo) spreca una clamorosa occasione un tiro di destro e' stato parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:30
Sostituzione, Strasburgo. Joaquín Panichelli sostituisce Martial Godo.22:29
Rigore per Strasburgo. Martial Godo e'stato atterrato in area di rigore.22:27
Rigore concesso da Nicky Devlin (Aberdeen) per un fallo in area.22:27
Valentín Barco (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:25
Fallo di Alexander Jensen (Aberdeen).22:25
Sam Amo-Ameyaw (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:25
Fallo di Alexander Jensen (Aberdeen).22:25
Sostituzione, Aberdeen. Kusini Yengi sostituisce Marko Lazetic.22:23
Sostituzione, Aberdeen. Nicolas Milanovic sostituisce Topi Keskinen.22:23
Valentín Barco (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23
Fallo di Adil Aouchiche (Aberdeen).22:23
Rabby Nzingoula (Strasburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:21
Fallo di Alexander Jensen (Aberdeen).22:21
Calcio d'angolo,Strasburgo. Calcio d'angolo causato da Jack Milne (Aberdeen).22:20
Fallo di Ben Chilwell (Strasburgo).22:19
Dylan Lobban (Aberdeen) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:19
Valentín Barco (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19
Fallo di Topi Keskinen (Aberdeen).22:19
Calcio d'angolo,Aberdeen. Calcio d'angolo causato da Rabby Nzingoula (Strasburgo).22:17
Sostituzione, Strasburgo. Félix Lemaréchal sostituisce Kendry Páez.22:17
Sostituzione, Strasburgo. Ismaël Doukouré sostituisce Guéla Doué.22:17
Sostituzione, Strasburgo. Valentín Barco sostituisce Rafael Luís.22:16
Fallo di Rabby Nzingoula (Strasburgo).22:16
Nicky Devlin (Aberdeen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:16
Calcio d'angolo,Strasburgo. Calcio d'angolo causato da Dimitar Mitov (Aberdeen).22:15
Tiro parato. Martial Godo (Strasburgo) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra.22:15
Martial Godo (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:14
Fallo di Nicky Devlin (Aberdeen).22:14
Calcio d'angolo,Strasburgo. Calcio d'angolo causato da Dimitar Mitov (Aberdeen).22:11
Tiro parato. Martial Godo (Strasburgo) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Guéla Doué con cross.22:11
Tiro respinto. Marko Lazetic (Aberdeen) un tiro di destro da centro area. Assist di Stuart Armstrong.22:10
Tiro parato. Marko Lazetic (Aberdeen) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Dylan Lobban con cross.22:10
Fallo di Mathis Amougou (Strasburgo).22:08
Stuart Armstrong (Aberdeen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:08
Tiro respinto. Martial Godo (Strasburgo) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Kendry Páez con suggerimento di testa.22:04
Inizia il Secondo tempo Aberdeen 0, Strasburgo 1.22:04
Primo tempo terminato, Aberdeen 0, Strasburgo 1.21:48
Fuorigioco. Jack Milne(Aberdeen) prova il lancio lungo, ma Jesper Karlsson e' colto in fuorigioco.21:47
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:46
Rabby Nzingoula (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:46
Fallo di Nicky Devlin (Aberdeen).21:46
Calcio d'angolo,Aberdeen. Calcio d'angolo causato da Mike Penders (Strasburgo).21:41
Tiro parato. Mats Knoester (Aberdeen) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Stuart Armstrong con cross.21:41
Calcio d'angolo,Aberdeen. Calcio d'angolo causato da Andrew Omobamidele (Strasburgo).21:40
Tentativo fallito. Dylan Lobban (Aberdeen) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Topi Keskinen.21:40
Guéla Doué (Strasburgo) e' ammonito per fallo.21:39
Fallo di Guéla Doué (Strasburgo).21:39
Jesper Karlsson (Aberdeen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:39
Fuorigioco. Adil Aouchiche(Aberdeen) prova il lancio lungo, ma Stuart Armstrong e' colto in fuorigioco.21:37
Gol! Aberdeen 0, Strasburgo 1. Martial Godo (Strasburgo) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Sam Amo-Ameyaw con passaggio filtrante.21:35
Martial Godo (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:35
Fallo di Nicky Devlin (Aberdeen).21:35
Rafael Luís (Strasburgo) e' ammonito per fallo.21:34
Fallo di Rafael Luís (Strasburgo).21:34
Adil Aouchiche (Aberdeen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:34
Rafael Luís (Strasburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:32
Topi Keskinen (Aberdeen).21:32
Fallo di Rabby Nzingoula (Strasburgo).21:31
Alexander Jensen (Aberdeen) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:31
Tentativo fallito. Adil Aouchiche (Aberdeen) un tiro di destro da fuori area di poco alto sulla destra.21:30
Martial Godo (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:27
Fallo di Jack Milne (Aberdeen).21:27
Sam Amo-Ameyaw (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:26
Fallo di Alexander Jensen (Aberdeen).21:26
Calcio d'angolo,Strasburgo. Calcio d'angolo causato da Jack Milne (Aberdeen).21:24
Tiro respinto. Rabby Nzingoula (Strasburgo) un tiro di destro da fuori area. Assist di Kendry Páez.21:23
Calcio d'angolo,Strasburgo. Calcio d'angolo causato da Dimitar Mitov (Aberdeen).21:22
Tiro parato. Ben Chilwell (Strasburgo) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Sam Amo-Ameyaw.21:22
Kendry Páez (Strasburgo) e' ammonito per fallo.21:20
Fallo di Kendry Páez (Strasburgo).21:20
Nicky Devlin (Aberdeen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:20
Fuorigioco. Ben Chilwell(Strasburgo) prova il lancio lungo, ma Martial Godo e' colto in fuorigioco.21:19
Fallo di Rabby Nzingoula (Strasburgo).21:18
Dylan Lobban (Aberdeen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18
Decisione VAR: no gol Aberdeen 0-0 Strasburgo.21:16
Fallo di mano di Mats Knoester (Aberdeen).21:14
GOL CANCELLATO DAL VAR: Mats Knoester (Aberdeen) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.21:14
Calcio d'angolo,Aberdeen. Calcio d'angolo causato da Sam Amo-Ameyaw (Strasburgo).21:14
Tiro parato. Kendry Páez (Strasburgo) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Martial Godo.21:13
Tentativo fallito. Nicky Devlin (Aberdeen) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Stuart Armstrong con cross da calcio d'angolo.21:11
Calcio d'angolo,Aberdeen. Calcio d'angolo causato da Andrew Omobamidele (Strasburgo).21:11
Tiro respinto. Marko Lazetic (Aberdeen) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Stuart Armstrong.21:11
Mats Knoester (Aberdeen) e' ammonito per fallo.21:08
Rabby Nzingoula (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:08
Fallo di Mats Knoester (Aberdeen).21:08
Fallo di Andrew Omobamidele (Strasburgo).21:06
Marko Lazetic (Aberdeen) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:06
Sam Amo-Ameyaw (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05
Fallo di Alexander Jensen (Aberdeen).21:05
Sam Amo-Ameyaw (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05
Fallo di Alexander Jensen (Aberdeen).21:05
Calcio d'angolo,Aberdeen. Calcio d'angolo causato da Rabby Nzingoula (Strasburgo).21:02
Tiro respinto. Jack Milne (Aberdeen) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Marko Lazetic.21:02
Calcio d'angolo,Aberdeen. Calcio d'angolo causato da Ben Chilwell (Strasburgo).21:02
Inizia il Primo tempo.21:01
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:55
Aberdeen - Strasburgo è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 11 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Pittodrie Stadium di Aberdeen.
Arbitro di Aberdeen - Strasburgo sarà Robert Schröder. Al VAR invece ci sarà Bastian Dankert.
Attualmente Aberdeen si trova 33° in classifica con 2 punti (frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte); invece Strasburgo si trova 5° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).
Aberdeen ha segnato 3 gol e ne ha subiti 10; Strasburgo ha segnato 7 gol e ne ha subiti 4.
Aberdeen e Strasburgo è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Aberdeen
|Strasburgo
|Partite giocate
|4
|4
|Numero di partite vinte
|0
|3
|Numero di partite perse
|2
|0
|Numero di partite pareggiate
|2
|1
|Gol totali segnati
|3
|7
|Gol totali subiti
|10
|4
|Media gol subiti per partita
|2.5
|1.0
|Percentuale possesso palla
|33.4
|57.2
|Numero totale di passaggi
|1166
|2432
|Numero totale di passaggi riusciti
|893
|2153
|Tiri nello specchio della porta
|10
|23
|Percentuale di tiri in porta
|45.5
|53.5
|Numero totale di cross
|55
|52
|Numero medio di cross riusciti
|12
|21
|Duelli per partita vinti
|153
|162
|Duelli per partita persi
|193
|182
|Corner subiti
|23
|17
|Corner guadagnati
|12
|17
|Numero di punizioni a favore
|35
|39
|Numero di punizioni concesse
|44
|37
|Tackle totali
|51
|55
|Percentuale di successo nei tackle
|60.8
|56.4
|Fuorigiochi totali
|5
|7
|Numero totale di cartellini gialli
|9
|8
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
