Incontro terminato, Breidablik 3, Shamrock Rovers 1.
Vetro e arredamento
Come arredare con stile garantendo l'efficienza energeticaLEGGI
Incontro terminato, Breidablik 3, Shamrock Rovers 1.
Secondo tempo terminato, Breidablik 3, Shamrock Rovers 1.20:37
Sostituzione, Breidablik. Kristinn Steindórsson sostituisce Viktor Einarsson.20:36
Sostituzione, Breidablik. Gudmundur Magnússon sostituisce Óli Ómarsson.20:36
Graham Burke (Shamrock Rovers) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:36
Fallo di Viktor Einarsson (Breidablik).20:36
Gol! Breidablik 3, Shamrock Rovers 1. Kristinn Jónsson (Breidablik) un tiro di sinistro da oltre 25 metri palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Gabríel Hallsson in seguito a un contropiede.20:33
Tentativo fallito. Max Kovalevskis (Shamrock Rovers) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.20:33
Calcio d'angolo,Shamrock Rovers. Calcio d'angolo causato da Arnór Jónsson (Breidablik).20:33
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.20:32
Sostituzione, Breidablik. Gabríel Hallsson sostituisce Andri Yeoman.20:30
Sostituzione, Breidablik. Kristinn Jónsson sostituisce Ágúst Thorsteinsson.20:30
Fallo di John McGovern (Shamrock Rovers).20:29
Óli Ómarsson (Breidablik) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:29
Fallo di Connor Malley (Shamrock Rovers).20:28
Viktor Einarsson (Breidablik) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:28
Ágúst Thorsteinsson (Breidablik) e' ammonito.20:26
Roberto Lopes (Shamrock Rovers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:26
Fallo di Ágúst Thorsteinsson (Breidablik).20:26
Sostituzione, Shamrock Rovers. John McGovern sostituisce Victor Ozhianvuna per infortunio.20:25
Sostituzione, Shamrock Rovers. Connor Malley sostituisce Dylan Watts.20:25
Graham Burke (Shamrock Rovers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:24
Fallo di Ágúst Thorsteinsson (Breidablik).20:24
Tentativo fallito. Rory Gaffney (Shamrock Rovers) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Dylan Watts.20:23
Gara riprende.20:23
Gara momentaneamente sospesa, Victor Ozhianvuna (Shamrock Rovers) per infortunio.20:22
Matt Healy (Shamrock Rovers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:22
Fallo di Höskuldur Gunnlaugsson (Breidablik).20:22
Fallo di mano di Michael Noonan (Shamrock Rovers).20:21
Tiro parato. Höskuldur Gunnlaugsson (Breidablik) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Davíd Ingvarsson.20:21
Tentativo fallito. Davíd Ingvarsson (Breidablik) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Kristófer Kristinsson.20:20
Fuorigioco. Cory O'Sullivan(Shamrock Rovers) prova il lancio lungo, ma Rory Gaffney e' colto in fuorigioco.20:18
Cory O'Sullivan (Shamrock Rovers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:18
Fallo di Arnór Jónsson (Breidablik).20:18
Matt Healy (Shamrock Rovers) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:17
Fallo di Ágúst Thorsteinsson (Breidablik).20:17
Sostituzione, Breidablik. Kristófer Kristinsson sostituisce Aron Bjarnason.20:16
Gol! Breidablik 2, Shamrock Rovers 1. Óli Ómarsson (Breidablik) un tiro di sinistro dalla destra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Viktor Einarsson.20:15
Arnór Jónsson (Breidablik) e' ammonito per fallo.20:11
Max Kovalevskis (Shamrock Rovers) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:11
Fallo di Arnór Jónsson (Breidablik).20:11
Sostituzione, Shamrock Rovers. Michael Noonan sostituisce Daniel Grant.20:10
Fallo di Victor Ozhianvuna (Shamrock Rovers).20:09
Davíd Ingvarsson (Breidablik) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:09
Fallo di Max Kovalevskis (Shamrock Rovers).20:08
Davíd Ingvarsson (Breidablik) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:08
Fallo di Rory Gaffney (Shamrock Rovers).20:03
Arnór Jónsson (Breidablik) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:03
Sostituzione, Shamrock Rovers. Max Kovalevskis sostituisce Lee Grace per infortunio.20:02
Gara riprende.20:02
Gara momentaneamente sospesa, Lee Grace (Shamrock Rovers) per infortunio.20:01
Calcio d'angolo,Breidablik. Calcio d'angolo causato da Graham Burke (Shamrock Rovers).19:57
Calcio d'angolo,Breidablik. Calcio d'angolo causato da Lee Grace (Shamrock Rovers).19:57
Tiro respinto. Ágúst Thorsteinsson (Breidablik) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra. Assist di Höskuldur Gunnlaugsson con suggerimento di testa.19:57
Rory Gaffney (Shamrock Rovers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:54
Fallo di Damir Muminovic (Breidablik).19:54
Matt Healy (Shamrock Rovers) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:53
Fallo di Óli Ómarsson (Breidablik).19:53
Fallo di Daniel Grant (Shamrock Rovers).19:52
Aron Bjarnason (Breidablik) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:52
Fuorigioco. Graham Burke(Shamrock Rovers) prova il lancio lungo, ma Rory Gaffney e' colto in fuorigioco.19:51
Cory O'Sullivan (Shamrock Rovers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:49
Fallo di Andri Yeoman (Breidablik).19:49
Tiro respinto. Dylan Watts (Shamrock Rovers) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Graham Burke con suggerimento di testa.19:49
Tiro respinto. Dylan Watts (Shamrock Rovers) un tiro di destro da fuori area.19:49
Matt Healy (Shamrock Rovers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:48
Fallo di Viktor Einarsson (Breidablik).19:48
Inizia il Secondo tempo Breidablik 1, Shamrock Rovers 1.19:47
Primo tempo terminato, Breidablik 1, Shamrock Rovers 1.19:32
Calcio d'angolo,Shamrock Rovers. Calcio d'angolo causato da Höskuldur Gunnlaugsson (Breidablik).19:31
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:31
Tentativo fallito. Matt Healy (Shamrock Rovers) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.19:26
Cory O'Sullivan (Shamrock Rovers) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:26
Fallo di Ágúst Thorsteinsson (Breidablik).19:26
Graham Burke (Shamrock Rovers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:25
Fallo di Andri Yeoman (Breidablik).19:25
Matt Healy (Shamrock Rovers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:24
Fallo di Höskuldur Gunnlaugsson (Breidablik).19:24
Fallo di mano di Óli Ómarsson (Breidablik).19:21
Gol! Breidablik 1, Shamrock Rovers 1. Viktor Margeirsson (Breidablik) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Óli Ómarsson con cross da calcio d'angolo.19:20
Calcio d'angolo,Breidablik. Calcio d'angolo causato da Lee Grace (Shamrock Rovers).19:19
Gol! Breidablik 0, Shamrock Rovers 1. Graham Burke (Shamrock Rovers) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Matt Healy in seguito a un contropiede.19:17
Matt Healy (Shamrock Rovers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:15
Fallo di Óli Ómarsson (Breidablik).19:15
Calcio d'angolo,Shamrock Rovers. Calcio d'angolo causato da Anton Einarsson (Breidablik).19:14
Tiro parato. Lee Grace (Shamrock Rovers) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Dylan Watts con cross.19:14
Daniel Cleary (Shamrock Rovers) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:13
Fallo di Aron Bjarnason (Breidablik).19:13
Fallo di Daniel Cleary (Shamrock Rovers).19:11
Höskuldur Gunnlaugsson (Breidablik) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:11
Calcio d'angolo,Shamrock Rovers. Calcio d'angolo causato da Andri Yeoman (Breidablik).19:10
Fallo di mano di Rory Gaffney (Shamrock Rovers).19:09
Calcio d'angolo,Breidablik. Calcio d'angolo causato da Lee Grace (Shamrock Rovers).19:07
Fuorigioco. Aron Bjarnason(Breidablik) prova il lancio lungo, ma Ágúst Thorsteinsson e' colto in fuorigioco.19:07
Calcio d'angolo,Shamrock Rovers. Calcio d'angolo causato da Davíd Ingvarsson (Breidablik).19:01
Tentativo fallito. Höskuldur Gunnlaugsson (Breidablik) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Viktor Margeirsson con cross da calcio d'angolo.19:00
Tentativo fallito. Höskuldur Gunnlaugsson (Breidablik) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Davíd Ingvarsson con cross da calcio d'angolo.19:00
Calcio d'angolo,Breidablik. Calcio d'angolo causato da Daniel Grant (Shamrock Rovers).19:00
Tiro respinto. Davíd Ingvarsson (Breidablik) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Óli Ómarsson con cross.19:00
Tentativo fallito. Ágúst Thorsteinsson (Breidablik) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Andri Yeoman.18:59
Gara riprende.18:52
Gara momentaneamente sospesa, Edward McGinty (Shamrock Rovers) per infortunio.18:51
Inizia il Primo tempo.18:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:42
Breidablik - Shamrock Rovers è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 11 dicembre alle ore 18:45 allo stadio Laugardalsvöllur di Reykjavík.
Arbitro di Breidablik - Shamrock Rovers sarà Enea Jorgji. Al VAR invece ci sarà Gianluca Aureliano.
Attualmente Breidablik si trova 32° in classifica con 2 punti (frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte); invece Shamrock Rovers si trova 35° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte).
Breidablik ha segnato 2 gol e ne ha subiti 7; Shamrock Rovers ha segnato 3 gol e ne ha subiti 9.
Breidablik e Shamrock Rovers è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Breidablik
|Shamrock Rovers
|Partite giocate
|4
|4
|Numero di partite vinte
|0
|0
|Numero di partite perse
|2
|3
|Numero di partite pareggiate
|2
|1
|Gol totali segnati
|2
|3
|Gol totali subiti
|7
|9
|Media gol subiti per partita
|1.8
|2.2
|Percentuale possesso palla
|38.1
|29.8
|Numero totale di passaggi
|1429
|1032
|Numero totale di passaggi riusciti
|1120
|754
|Tiri nello specchio della porta
|9
|9
|Percentuale di tiri in porta
|25.0
|56.2
|Numero totale di cross
|74
|47
|Numero medio di cross riusciti
|18
|11
|Duelli per partita vinti
|176
|136
|Duelli per partita persi
|147
|172
|Corner subiti
|23
|28
|Corner guadagnati
|24
|10
|Numero di punizioni a favore
|39
|38
|Numero di punizioni concesse
|27
|43
|Tackle totali
|71
|54
|Percentuale di successo nei tackle
|59.2
|61.1
|Fuorigiochi totali
|3
|7
|Numero totale di cartellini gialli
|5
|12
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
Come arredare con stile garantendo l'efficienza energeticaLEGGI
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND
Ecco il posto privilegiato per esplorare la cittàLEGGI