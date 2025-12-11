Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:42

PREPARTITA

Breidablik - Shamrock Rovers è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 11 dicembre alle ore 18:45 allo stadio Laugardalsvöllur di Reykjavík.

Arbitro di Breidablik - Shamrock Rovers sarà Enea Jorgji. Al VAR invece ci sarà Gianluca Aureliano.

Attualmente Breidablik si trova 32° in classifica con 2 punti (frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte); invece Shamrock Rovers si trova 35° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte).

Breidablik ha segnato 2 gol e ne ha subiti 7; Shamrock Rovers ha segnato 3 gol e ne ha subiti 9.

Breidablik e Shamrock Rovers è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: