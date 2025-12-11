Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:45

PREPARTITA

Drita - AZ Alkmaar è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 11 dicembre alle ore 18:45 allo stadio Stadiumi Fadil Vokrri di Prishtina.

Arbitro di Drita - AZ Alkmaar sarà Dalibor Cerny. Al VAR invece ci sarà Tomás Kocourek.

Attualmente Drita si trova 7° in classifica con 9 punti (frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte); invece AZ Alkmaar si trova 17° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).

Drita ha segnato 4 gol e ne ha subiti 2; AZ Alkmaar ha segnato 4 gol e ne ha subiti 7.

Drita e AZ Alkmaar è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: