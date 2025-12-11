Incontro terminato, KF Drita 0, AZ 3.
Secondo tempo terminato, KF Drita 0, AZ 3.20:40
Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Albert Dabiqaj (KF Drita).20:39
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.20:36
Gol! KF Drita 0, AZ 3. Ibrahim Sadiq (AZ) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Mees de Wit con cross.20:34
Ilir Mustafa (KF Drita) e' ammonito per fallo.20:33
Elijah Dijkstra (AZ) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:33
Fallo di Ilir Mustafa (KF Drita).20:33
Tentativo fallito. Ibrahim Sadiq (AZ) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Elijah Dijkstra in seguito a un contropiede.20:32
Fallo di Matej Sín (AZ).20:32
Faton Maloku (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:32
Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Besnik Krasniqi (KF Drita).20:31
Tiro respinto. Ibrahim Sadiq (AZ) un tiro di destro da centro area. Assist di Peer Koopmeiners.20:31
Wouter Goes (AZ) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:29
Fallo di Blerim Krasniqi (KF Drita).20:29
Tentativo fallito. Sven Mijnans (AZ) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Kees Smit.20:27
Sostituzione, AZ. Elijah Dijkstra sostituisce Mateo Chávez.20:27
Sostituzione, KF Drita. Mike Arthur sostituisce Raddy Ovouka.20:26
Tiro parato. Matej Sín (AZ) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ro-Zangelo Daal.20:25
Tentativo fallito. Matej Sín (AZ) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Kees Smit con cross.20:25
Gara riprende.20:23
Gara momentaneamente sospesa, Mateo Chávez (AZ) per infortunio.20:23
Tentativo fallito. Sven Mijnans (AZ) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.20:21
Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Egzon Bejtulai (KF Drita).20:20
Sostituzione, AZ. Ro-Zangelo Daal sostituisce Isak Jensen.20:20
Sostituzione, AZ. Matej Sín sostituisce Weslley Patati.20:20
Sostituzione, AZ. Ibrahim Sadiq sostituisce Troy Parrott.20:20
Mamadou Soumahoro (KF Drita) e' ammonito per fallo.20:18
Kees Smit (AZ) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:18
Fallo di Mamadou Soumahoro (KF Drita).20:18
Tentativo fallito. Kees Smit (AZ) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Sven Mijnans.20:16
Gara riprende.20:14
Gara momentaneamente sospesa, Blerim Krasniqi (KF Drita) per infortunio.20:14
Gara riprende.20:13
Gara momentaneamente sospesa, Troy Parrott (AZ) per infortunio.20:13
Jorgo Pëllumbi (KF Drita) e' ammonito per fallo.20:12
Troy Parrott (AZ) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:12
Fallo di Jorgo Pëllumbi (KF Drita).20:12
Tentativo fallito. Mamadou Soumahoro (KF Drita) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Albert Dabiqaj.20:11
Gara riprende.20:10
Gara momentaneamente sospesa, Blerton Sheji (KF Drita) per infortunio.20:10
Weslley Patati (AZ) e' ammonito per fallo.20:09
Fallo di Weslley Patati (AZ).20:09
Blerton Sheji (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:09
Calcio d'angolo,KF Drita. Calcio d'angolo causato da Alexandre Penetra (AZ).20:09
Tiro respinto. Jorgo Pëllumbi (KF Drita) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Raddy Ovouka.20:09
Mateo Chávez (AZ) e' ammonito per fallo.20:08
Fallo di Mateo Chávez (AZ).20:08
Besnik Krasniqi (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:08
Sostituzione, KF Drita. Ilir Mustafa sostituisce Vesel Limaj per infortunio.20:07
Sostituzione, KF Drita. Mamadou Soumahoro sostituisce Arb Manaj.20:07
Sostituzione, KF Drita. Liridon Balaj sostituisce Almir Ajzeraj.20:07
Gara riprende.20:06
Gara momentaneamente sospesa, Vesel Limaj (KF Drita) per infortunio.20:04
Gol! KF Drita 0, AZ 2. Isak Jensen (AZ) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Kees Smit.20:03
Calcio d'angolo,KF Drita. Calcio d'angolo causato da Mees de Wit (AZ).20:00
Fallo di Isak Jensen (AZ).20:00
Almir Ajzeraj (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:00
Weslley Patati (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:58
Fallo di Blerton Sheji (KF Drita).19:58
Fallo di mano di Raddy Ovouka (KF Drita).19:56
Fallo di Weslley Patati (AZ).19:56
Blerton Sheji (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:56
Sven Mijnans (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:55
Fallo di Vesel Limaj (KF Drita).19:55
Tentativo fallito. Sven Mijnans (AZ) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Mateo Chávez con cross.19:54
Inizia il Secondo tempo KF Drita 0, AZ 1.19:50
Sostituzione, KF Drita. Blerim Krasniqi sostituisce Kristal Abazaj.19:49
Primo tempo terminato, KF Drita 0, AZ 1.19:35
Calcio d'angolo,KF Drita. Calcio d'angolo causato da Mateo Chávez (AZ).19:33
Tentativo fallito. Alexandre Penetra (AZ) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Isak Jensen.19:32
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.19:32
Tentativo fallito. Weslley Patati (AZ) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Sven Mijnans.19:30
Tentativo fallito. Alexandre Penetra (AZ) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Mateo Chávez con cross da calcio d'angolo.19:29
Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Blerton Sheji (KF Drita).19:28
Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Jorgo Pëllumbi (KF Drita).19:28
Tiro respinto. Kees Smit (AZ) un tiro di sinistro da fuori area.19:28
Wouter Goes (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:27
Fallo di Vesel Limaj (KF Drita).19:27
Tentativo fallito. Troy Parrott (AZ) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Peer Koopmeiners.19:26
Tiro parato. Kees Smit (AZ) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta.19:24
Tiro parato. Sven Mijnans (AZ) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Kees Smit.19:24
Fallo di Mateo Chávez (AZ).19:22
Besnik Krasniqi (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:22
Fallo di mano di Vesel Limaj (KF Drita).19:20
Tentativo fallito. Alexandre Penetra (AZ) un colpo di testa dalla sinistra dell'area tira alto. Assist di Sven Mijnans con cross da calcio d'angolo.19:19
Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Besnik Krasniqi (KF Drita).19:19
Fallo di Mateo Chávez (AZ).19:17
Almir Ajzeraj (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:17
Fallo di Peer Koopmeiners (AZ).19:15
Almir Ajzeraj (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:15
Tiro parato. Mees de Wit (AZ) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Troy Parrott.19:14
Tiro respinto. Vesel Limaj (KF Drita) un tiro di destro da fuori area.19:09
Fallo di mano di Kees Smit (AZ).19:08
Weslley Patati (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:07
Fallo di Vesel Limaj (KF Drita).19:07
Tiro respinto. Arb Manaj (KF Drita) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Raddy Ovouka con cross.19:07
Fallo di Isak Jensen (AZ).19:06
Besnik Krasniqi (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:06
Gol! KF Drita 0, AZ 1. Sven Mijnans (AZ) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Isak Jensen.19:03
Tentativo fallito. Troy Parrott (AZ) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Mateo Chávez con cross.18:59
Gara riprende.18:58
Gara momentaneamente sospesa, Arb Manaj (KF Drita) per infortunio.18:57
Fallo di Alexandre Penetra (AZ).18:56
Arb Manaj (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:56
Tiro respinto. Weslley Patati (AZ) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra.18:55
Tiro respinto. Arb Manaj (KF Drita) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Blerton Sheji con suggerimento di testa.18:55
Tiro respinto. Mateo Chávez (AZ) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Weslley Patati.18:53
Tiro respinto. Sven Mijnans (AZ) un tiro di sinistro da fuori area.18:51
Tiro parato. Troy Parrott (AZ) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Weslley Patati.18:49
Tiro parato. Kristal Abazaj (KF Drita) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Almir Ajzeraj con cross.18:49
Calcio d'angolo,KF Drita. Calcio d'angolo causato da Mees de Wit (AZ).18:48
Inizia il Primo tempo.18:47
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:45
Drita - AZ Alkmaar è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 11 dicembre alle ore 18:45 allo stadio Stadiumi Fadil Vokrri di Prishtina.
Arbitro di Drita - AZ Alkmaar sarà Dalibor Cerny. Al VAR invece ci sarà Tomás Kocourek.
Attualmente Drita si trova 7° in classifica con 9 punti (frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte); invece AZ Alkmaar si trova 17° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).
Drita ha segnato 4 gol e ne ha subiti 2; AZ Alkmaar ha segnato 4 gol e ne ha subiti 7.
Drita e AZ Alkmaar è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Drita
|AZ Alkmaar
|Partite giocate
|4
|4
|Numero di partite vinte
|2
|2
|Numero di partite perse
|0
|2
|Numero di partite pareggiate
|2
|0
|Gol totali segnati
|4
|4
|Gol totali subiti
|2
|7
|Media gol subiti per partita
|0.5
|1.8
|Percentuale possesso palla
|43.3
|57.7
|Numero totale di passaggi
|1472
|1956
|Numero totale di passaggi riusciti
|1172
|1660
|Tiri nello specchio della porta
|13
|26
|Percentuale di tiri in porta
|43.3
|52.0
|Numero totale di cross
|75
|61
|Numero medio di cross riusciti
|23
|13
|Duelli per partita vinti
|210
|205
|Duelli per partita persi
|202
|208
|Corner subiti
|25
|14
|Corner guadagnati
|9
|23
|Numero di punizioni a favore
|63
|53
|Numero di punizioni concesse
|48
|44
|Tackle totali
|67
|71
|Percentuale di successo nei tackle
|56.7
|66.2
|Fuorigiochi totali
|8
|8
|Numero totale di cartellini gialli
|5
|8
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|1
