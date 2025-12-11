Virgilio Sport
Drita-AZ Alkmaar: 0-3 - Conference League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

11 Dicembre 2025 ore 18:45
Drita
0
AZ Alkmaar
3
Partita finita
Arbitro: Dalibor Cerny
  1. 17' 0-1 Sven Mijnans
  2. 58' 0-2 Isak Jensen
  3. 90' 0-3 Ibrahim Sadiq
0'
45'
90'
90'
94'

Incontro terminato, KF Drita 0, AZ 3.

  1. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, KF Drita 0, AZ 3.20:40

  3. 90'+5'

    Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Albert Dabiqaj (KF Drita).20:39

  4. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.20:36

  5. 90'

    Gol! KF Drita 0, AZ 3. Ibrahim Sadiq (AZ) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Mees de Wit con cross.20:34

  6. 89'

    Ilir Mustafa (KF Drita) e' ammonito per fallo.20:33

  7. 89'

    Elijah Dijkstra (AZ) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:33

  9. 89'

    Fallo di Ilir Mustafa (KF Drita).20:33

  10. 88'

    Tentativo fallito. Ibrahim Sadiq (AZ) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Elijah Dijkstra in seguito a un contropiede.20:32

  11. 87'

    Fallo di Matej Sín (AZ).20:32

  12. 87'

    Faton Maloku (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:32

  13. 87'

    Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Besnik Krasniqi (KF Drita).20:31

  15. 87'

    Tiro respinto. Ibrahim Sadiq (AZ) un tiro di destro da centro area. Assist di Peer Koopmeiners.20:31

  16. 84'

    Wouter Goes (AZ) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:29

  17. 84'

    Fallo di Blerim Krasniqi (KF Drita).20:29

  18. 83'

    Tentativo fallito. Sven Mijnans (AZ) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Kees Smit.20:27

  19. 82'

    Sostituzione, AZ. Elijah Dijkstra sostituisce Mateo Chávez.20:27

  21. 81'

    Sostituzione, KF Drita. Mike Arthur sostituisce Raddy Ovouka.20:26

  22. 80'

    Tiro parato. Matej Sín (AZ) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ro-Zangelo Daal.20:25

  23. 80'

    Tentativo fallito. Matej Sín (AZ) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Kees Smit con cross.20:25

  24. 78'

    Gara riprende.20:23

  25. 78'

    Gara momentaneamente sospesa, Mateo Chávez (AZ) per infortunio.20:23

  27. 76'

    Tentativo fallito. Sven Mijnans (AZ) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.20:21

  28. 76'

    Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Egzon Bejtulai (KF Drita).20:20

  29. 75'

    Sostituzione, AZ. Ro-Zangelo Daal sostituisce Isak Jensen.20:20

  30. 75'

    Sostituzione, AZ. Matej Sín sostituisce Weslley Patati.20:20

  31. 75'

    Sostituzione, AZ. Ibrahim Sadiq sostituisce Troy Parrott.20:20

  33. 73'

    Mamadou Soumahoro (KF Drita) e' ammonito per fallo.20:18

  34. 73'

    Kees Smit (AZ) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:18

  35. 73'

    Fallo di Mamadou Soumahoro (KF Drita).20:18

  36. 71'

    Tentativo fallito. Kees Smit (AZ) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Sven Mijnans.20:16

  37. 70'

    Gara riprende.20:14

  39. 69'

    Gara momentaneamente sospesa, Blerim Krasniqi (KF Drita) per infortunio.20:14

  40. 68'

    Gara riprende.20:13

  41. 68'

    Gara momentaneamente sospesa, Troy Parrott (AZ) per infortunio.20:13

  42. 67'

    Jorgo Pëllumbi (KF Drita) e' ammonito per fallo.20:12

  43. 67'

    Troy Parrott (AZ) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:12

  45. 67'

    Fallo di Jorgo Pëllumbi (KF Drita).20:12

  46. 66'

    Tentativo fallito. Mamadou Soumahoro (KF Drita) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Albert Dabiqaj.20:11

  47. 66'

    Gara riprende.20:10

  48. 65'

    Gara momentaneamente sospesa, Blerton Sheji (KF Drita) per infortunio.20:10

  49. 65'

    Weslley Patati (AZ) e' ammonito per fallo.20:09

  51. 65'

    Fallo di Weslley Patati (AZ).20:09

  52. 65'

    Blerton Sheji (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:09

  53. 64'

    Calcio d'angolo,KF Drita. Calcio d'angolo causato da Alexandre Penetra (AZ).20:09

  54. 64'

    Tiro respinto. Jorgo Pëllumbi (KF Drita) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Raddy Ovouka.20:09

  55. 63'

    Mateo Chávez (AZ) e' ammonito per fallo.20:08

  57. 63'

    Fallo di Mateo Chávez (AZ).20:08

  58. 63'

    Besnik Krasniqi (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:08

  59. 63'

    Sostituzione, KF Drita. Ilir Mustafa sostituisce Vesel Limaj per infortunio.20:07

  60. 62'

    Sostituzione, KF Drita. Mamadou Soumahoro sostituisce Arb Manaj.20:07

  61. 62'

    Sostituzione, KF Drita. Liridon Balaj sostituisce Almir Ajzeraj.20:07

  63. 61'

    Gara riprende.20:06

  64. 59'

    Gara momentaneamente sospesa, Vesel Limaj (KF Drita) per infortunio.20:04

  65. 58'

    Gol! KF Drita 0, AZ 2. Isak Jensen (AZ) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Kees Smit.20:03

  66. 56'

    Calcio d'angolo,KF Drita. Calcio d'angolo causato da Mees de Wit (AZ).20:00

  67. 55'

    Fallo di Isak Jensen (AZ).20:00

  69. 55'

    Almir Ajzeraj (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:00

  70. 54'

    Weslley Patati (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:58

  71. 54'

    Fallo di Blerton Sheji (KF Drita).19:58

  72. 52'

    Fallo di mano di Raddy Ovouka (KF Drita).19:56

  73. 51'

    Fallo di Weslley Patati (AZ).19:56

  75. 51'

    Blerton Sheji (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:56

  76. 51'

    Sven Mijnans (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:55

  77. 51'

    Fallo di Vesel Limaj (KF Drita).19:55

  78. 50'

    Tentativo fallito. Sven Mijnans (AZ) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Mateo Chávez con cross.19:54

  79. Inizia il Secondo tempo KF Drita 0, AZ 1.19:50

  81. 45'

    Sostituzione, KF Drita. Blerim Krasniqi sostituisce Kristal Abazaj.19:49

  82. 45'+3'

    Primo tempo terminato, KF Drita 0, AZ 1.19:35

  83. 45'+2'

    Calcio d'angolo,KF Drita. Calcio d'angolo causato da Mateo Chávez (AZ).19:33

  84. 45'+1'

    Tentativo fallito. Alexandre Penetra (AZ) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Isak Jensen.19:32

  85. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.19:32

  87. 44'

    Tentativo fallito. Weslley Patati (AZ) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Sven Mijnans.19:30

  88. 43'

    Tentativo fallito. Alexandre Penetra (AZ) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Mateo Chávez con cross da calcio d'angolo.19:29

  89. 42'

    Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Blerton Sheji (KF Drita).19:28

  90. 42'

    Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Jorgo Pëllumbi (KF Drita).19:28

  91. 41'

    Tiro respinto. Kees Smit (AZ) un tiro di sinistro da fuori area.19:28

  93. 40'

    Wouter Goes (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:27

  94. 40'

    Fallo di Vesel Limaj (KF Drita).19:27

  95. 39'

    Tentativo fallito. Troy Parrott (AZ) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Peer Koopmeiners.19:26

  96. 38'

    Tiro parato. Kees Smit (AZ) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta.19:24

  97. 37'

    Tiro parato. Sven Mijnans (AZ) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Kees Smit.19:24

  99. 36'

    Fallo di Mateo Chávez (AZ).19:22

  100. 36'

    Besnik Krasniqi (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:22

  101. 33'

    Fallo di mano di Vesel Limaj (KF Drita).19:20

  102. 33'

    Tentativo fallito. Alexandre Penetra (AZ) un colpo di testa dalla sinistra dell'area tira alto. Assist di Sven Mijnans con cross da calcio d'angolo.19:19

  103. 32'

    Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Besnik Krasniqi (KF Drita).19:19

  105. 31'

    Fallo di Mateo Chávez (AZ).19:17

  106. 31'

    Almir Ajzeraj (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:17

  107. 28'

    Fallo di Peer Koopmeiners (AZ).19:15

  108. 28'

    Almir Ajzeraj (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:15

  109. 28'

    Tiro parato. Mees de Wit (AZ) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Troy Parrott.19:14

  111. 22'

    Tiro respinto. Vesel Limaj (KF Drita) un tiro di destro da fuori area.19:09

  112. 21'

    Fallo di mano di Kees Smit (AZ).19:08

  113. 21'

    Weslley Patati (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:07

  114. 21'

    Fallo di Vesel Limaj (KF Drita).19:07

  115. 20'

    Tiro respinto. Arb Manaj (KF Drita) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Raddy Ovouka con cross.19:07

  117. 19'

    Fallo di Isak Jensen (AZ).19:06

  118. 19'

    Besnik Krasniqi (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:06

  119. 17'

    Gol! KF Drita 0, AZ 1. Sven Mijnans (AZ) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Isak Jensen.19:03

  120. 13'

    Tentativo fallito. Troy Parrott (AZ) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Mateo Chávez con cross.18:59

  121. 11'

    Gara riprende.18:58

  123. 10'

    Gara momentaneamente sospesa, Arb Manaj (KF Drita) per infortunio.18:57

  124. 9'

    Fallo di Alexandre Penetra (AZ).18:56

  125. 9'

    Arb Manaj (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:56

  126. 9'

    Tiro respinto. Weslley Patati (AZ) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra.18:55

  127. 8'

    Tiro respinto. Arb Manaj (KF Drita) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Blerton Sheji con suggerimento di testa.18:55

  129. 7'

    Tiro respinto. Mateo Chávez (AZ) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Weslley Patati.18:53

  130. 5'

    Tiro respinto. Sven Mijnans (AZ) un tiro di sinistro da fuori area.18:51

  131. 3'

    Tiro parato. Troy Parrott (AZ) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Weslley Patati.18:49

  132. 2'

    Tiro parato. Kristal Abazaj (KF Drita) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Almir Ajzeraj con cross.18:49

  133. 2'

    Calcio d'angolo,KF Drita. Calcio d'angolo causato da Mees de Wit (AZ).18:48

  135. Inizia il Primo tempo.18:47

  136. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:45

Formazioni Drita - AZ Alkmaar

Drita
AZ Alkmaar
TITOLARI DRITA
  • (1) FATON MALOKU (P)
  • (32) JORGO PËLLUMBI (D)
  • (26) RADDY OVOUKA (D)
  • (15) EGZON BEJTULAI (D)
  • (2) BESNIK KRASNIQI (D)
  • (3) BLERTON SHEJI (C)
  • (7) ALMIR AJZERAJ (C)
  • (8) VESEL LIMAJ (C)
  • (14) ALBERT DABIQAJ (C)
  • (77) KRISTAL ABAZAJ (C)
  • (9) ARB MANAJ (A)
PANCHINA DRITA
  • (22) LAURIT BEHLULI (P)
  • (94) LEUTRIM REXHEPI (P)
  • (99) MIKE ARTHUR (A)
  • (17) SALIFU IBRAHIM (C)
  • (36) ILIR MUSTAFA (C)
  • (23) ENDRIT MORINA (D)
  • (20) MAMADOU SOUMAHORO (C)
  • (10) LIRIDON BALAJ (C)
  • (66) ENGJËLL SYLEJMANI (C)
  • (19) BLERIM KRASNIQI (A)
ALLENATORE DRITA
  • Zekirija Ramadani
TITOLARI AZ ALKMAAR
  • (1) ROME-JAYDEN OWUSU-ODURO (P)
  • (34) MEES DE WIT (D)
  • (5) ALEXANDRE PENETRA (D)
  • (15) MATEO CHÁVEZ (D)
  • (3) WOUTER GOES (D)
  • (6) PEER KOOPMEINERS (C)
  • (26) KEES SMIT (C)
  • (10) SVEN MIJNANS (C)
  • (7) WESLLEY PATATI (A)
  • (9) TROY PARROTT (A)
  • (17) ISAK JENSEN (A)
PANCHINA AZ ALKMAAR
  • (21) DAVE KWAKMAN (C)
  • (27) RO-ZANGELO DAAL (A)
  • (11) IBRAHIM SADIQ (A)
  • (33) MATEJ SÍN (C)
  • (22) ELIJAH DIJKSTRA (D)
  • (23) BILLY VAN DUIJL (D)
  • (25) LEQUINCIO ZEEFUIK (A)
  • (4) MAXIM DEKKER (D)
  • (41) JEROEN ZOET (P)
  • (12) HOBIE VERHULST (P)
ALLENATORE AZ ALKMAAR
  • Maarten Martens
PREPARTITA

Drita - AZ Alkmaar è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 11 dicembre alle ore 18:45 allo stadio Stadiumi Fadil Vokrri di Prishtina.
Arbitro di Drita - AZ Alkmaar sarà Dalibor Cerny. Al VAR invece ci sarà Tomás Kocourek.

Attualmente Drita si trova 7° in classifica con 9 punti (frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte); invece AZ Alkmaar si trova 17° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).
Drita ha segnato 4 gol e ne ha subiti 2; AZ Alkmaar ha segnato 4 gol e ne ha subiti 7.

Drita e AZ Alkmaar è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

DritaAZ Alkmaar
Partite giocate44
Numero di partite vinte22
Numero di partite perse02
Numero di partite pareggiate20
Gol totali segnati44
Gol totali subiti27
Media gol subiti per partita0.51.8
Percentuale possesso palla43.357.7
Numero totale di passaggi14721956
Numero totale di passaggi riusciti11721660
Tiri nello specchio della porta1326
Percentuale di tiri in porta43.352.0
Numero totale di cross7561
Numero medio di cross riusciti2313
Duelli per partita vinti210205
Duelli per partita persi202208
Corner subiti2514
Corner guadagnati923
Numero di punizioni a favore6353
Numero di punizioni concesse4844
Tackle totali6771
Percentuale di successo nei tackle56.766.2
Fuorigiochi totali88
Numero totale di cartellini gialli58
Numero totale di cartellini rossi01

