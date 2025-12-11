La partita finisce sulla ripartenza guidata da Kean e Gudmundsson, gli autori dei gol viola. La Fiorentina torna a vincere piegando la Dinamo Kiev con i gol di Kean al 18° minuto e di Gudmundsson, entrato benissimo a partita in corso, al 74°. Di Mykhailenko il gol del momentaneo 1-1 siglato al 55° con una botta tremenda da fuori area.
La viola torna a vincere dopo 9 partite ed è il terzo successo stagionale, tutti raggiunti in Conference League. La Fiorentina vola a 9 punti schizza al 7° posto in attesa degli altri risultati di questa sera. Il prossimo impegno dei gigliati li vedrà andare a caccia del primo successo in Serie A contro l'Hellas Verona in uno scontro delicatissimo in zona salvezza. La prossima serata europea della Fiorentina è in programma il 18 Dicembre contro il Losanna.
La Dynamo Kiev resta ferma a 3 punti e scivola al 28° posto in classifica. Nella prossima giornata di Conference League, gli ucraini ospiterrano gli armeni del Noah.
90'+5'
TRIPLICE FISCHIO ALLO STADIO ARTEMIO FRANCHI! Fiorentina-Dynamo Kiev 2-120:40
90'+4'
CHE RISCHIO! Cross dalla destra per la Dynamo. Una deviazione della difesa fa arrivare la palla sulla testa di Yarmolenko che colpisce male da due passi. Palla sul fondo.20:40
90'+3'
Dynamo tutta proiettata in avanti per l'assalto finale.20:39
90'+3'
Ogundana se ne va a Kouadio accentrandosi da sinistra e viene fermato dalla trattenuta dell'esterno viola. Giallo per Kouadio.20:38
90'
4 minuti di recupero.20:36
90'
Intervento pericoloso di Vivcharenko su Fortini a gioco appena fermato per fuorigioco. Altro cartellino giallo per un giocatore della Dynamo.20:36
89'
Rimane a terra dolorante per crampi Kean. Sostituzioni esaurite da Vanoli.20:34
88'
ANCORA NESCHERET FERMA KEAN! Palla da sinistra controllata da Kean appena dentro l'area di rigore. Calcio con il destro e riflesso dell'estremo difensore della Dynamo che blocca centralmente.20:34
86'
Sostituzione chiamata preventivamente dallo stesso Dodo per un leggero dolore muscolare.20:32
86'
5° sostituzione Fiorentina. Esce Dodo ed entra Eddy Kouadio.20:31
85'
Kean prende posizione su Thiare che strattona con veemenza l'avversario. Milanovic estrae il cartellino.20:31
83'
Trattenuta plateale di Gudmundsson su Thiare in una zona non pericolosa del campo. Giallo ineccepibile.20:28
81'
Difende palla Kean a centrocampo e serve Dodo che sprinta sulla destra seminando l'avversario con la difesa ucraina fuori posizione. Il cross di Dodo a cercare Koumè è troppo corto e il pallone viene spazzato lontano.20:27
80'
4° sostituzione Fiorentina. Esce Cher Ndour ed entra Rolando Mandragora.20:25
79'
CHE RISCHIO DI NDOUR! Cross dalla sinistra per la formazione ucraina. Ndour vuole spazzare calciando all'indietro e si colpisce sulla fronte con la palla che carambola verso la porta difesa da De Gea che blocca con qualche apprensione.20:25
78'
Yarmolenko apre a destra per Yatsyk che va al cross col destro di prima intenzione. Mette fuori la difesa gigliata.20:23
77'
4° sostituzione Dynamo Kiev. Esce Vladyslav Kabaiev ed entra Shola Ogundana.20:22
77'
3° sostituzione Dynamo Kiev. Esce Oleksandr Pikhalionok ed entra Oleksandr Yatsyk.20:21
74'
GOOL!! FIORENTINA-Dynamo Kiev 2-1!! Gol di Albert Gudmundsson!! Break del neo-entrato Parisi che spinge sulla sinistra. Cross sul secondo palo con Kean che colpisce di testa prendendo in controtempo Neshcheret che compie un autentico miracolo alzando la gamba destra. Gudmundsson è il più veloce di tutti e insacca a porta vuota.
OCCASIONE FIORENTINA! E' entrato decisamente bene Gudmundsson che si muove tra le linee, riceve al limite e incrocia con il destro. Palla a lato di poco, complice una deviazione della difesa. Angolo Fiorentina.20:18
71'
2° sostituzione Dynamo Kiev. Esce Eduardo Guerrero ed entra Andrii Yarmolenko.20:16
71'
1° sostituzione Dynamo Kiev. Esce Vladyslav Dubinchak ed entra Kostiantyn Vivcharenko.20:15
69'
Buona iniziativa di Gudmundsson che fraseggia con Richardson, sfonda centralmente e imbuca per Kean. Se la cava la difesa ucraina.20:15
68'
Il primo pallone toccato da Gudmundsson porta ad un calcio d'angolo per la Fiorentina. Murata la sua conclusione dalla difesa avversaria.20:13
67'
3° sostituzione Fiorentina. Esce Edin Dzeko ed entra Albert Gudmundsson.20:12
67'
2° sostituzione Fiorentina. Esce Mattia Viti ed entra Fabiano Parisi.20:11
66'
1° sostituzione Fiorentina. Esce Hans Nicolussi Caviglia ed entra Christian Kouamé.20:11
66'
Destro dalla distanza di Tymchyk. Conclusione potente ma imprecisa.20:11
65'
Prima azione pericolosa di Guerrero che colpisce di testa sul cross dalla destra di Shaparenko. Palla abbondantemente sopra la traversa.20:10
64'
Palla data forte a Richardson che contralla in area ma non trova spazio per calciare e scarica esternamente sempre per Dodo. Il cross arriva puntuale a centro area dove Dzeko stacca ma di testa non riesce ad inquadrare lo specchio.20:09
62'
Recupero di Richardson sulla trequarti e palla data in profondità a destra per Dodo. Troppo lungo il cross del brasiliano.20:07
59'
Si scalda preventivamente Martinelli. De Gea, dopo il gol subito, ha lamentato un dolore alla schiena in direzione della panchina.20:04
58'
ANCORA FIORENTINA! Sugli sviluppi del corner Viti colpisce di testa, la palla arriva a Kean appostato sul secondo palo che devia sull'esterno della rete!20:03
57'
BRIVIDO THIARE!! Thiare svirgola il rilancio sul cross di Dodo e rischia l'autogol. Neshcheret si allunga e manda in angolo.20:02
55'
GOOL!! Fiorentina-DYNAMO KIEV 1-1!! Gol di Mykola Mykhailenko!! Botta tremenda di Mykhailenko che riceve la sponda di Pikhalionok al limite dell'area e lascia partire un destro potentissimo che batte De Gea.20:01
54'
OCCASIONE DYNAMO! Voloshyn riceve sul vertice destro, entra in area e calcia di potenza col destro sul primo palo. Respinge De Gea.19:59
Pongracic devia in angolo il tentativo col mancino di Kabaiev dall'interno dell'area di rigore.19:56
49'
Richardson allaraga bene a destra per Dodo che va immediatamente al cross. Thiare spazza in rimessa laterale.19:54
48'
Triangolo tentato da Dzeko e Fortini. Chiude Tymchyk.19:53
47'
Lancio di Nicolussi Caviglia che prova a cambiare il gioco. La palla termina oltre la linea di fondo campo.19:52
46'
SI RIPARTE! Nessun cambio all'intervallo. Primo possesso Fiorentina.19:50
Vi aspettiamo tra pochissimo per seguire assieme la ripresa della partita.19:34
La Fiorentina scende negli spogliatoi in vantaggio per 1-0. Per ora decide la partita il colpo di testa di Moise Kean al 18° minuto. La viola ha avuto un altro paio di ottime occasioni. De Gea mai impegnato.19:34
45'+2'
TERMINA IL PRIMO TEMPO! Fiorentina-Dynamo Kiev 1-019:32
45'
2 minuti di recupero.19:31
45'
Ottima giocata di Dzeko che gestisce palla in mezzo a 3 uomini e manda in profondità per Fortini sulla sinistra. Il suo cross viene respinto dalla difesa ucraina.19:31
43'
Giallo per Ndour, diffidato, che riceve un pallone difficile e nel tentativo di recuperarlo abbatte Tymchyk in scivolata.19:29
42'
Fase molto lenta del match. E' la formazione ucraina ad avere il possesso del pallone per la maggior parte del tempo.19:28
40'
Richardosn rientra sul mancino dal vertice dell'area di rigore e calcia alto.19:25
39'
Dzeko tocca per Kean che va a sfidare Thiare, bravo a non abboccare al cambio di direzione dell'attaccante viola. Gioco fermato per fuorigioco.19:25
36'
KEAN! Azione dirompente di Kean che entra in area dal vertice sinistro. La conclusione di destro sul primo palo viene bloccata da Neshcheret.19:22
35'
Nicolussi Caviglia esce palla al piede dalla propria area e spezza il campo in 2. Dodo scatta sulla destra e Mykhalienko ferma il tentativo di Nicolussi Caviglia di servirlo sulla corsa.19:21
34'
Serie di finte di Fortini che riesce ad arrivare al cross da sinistra. Zakharchenko mette fuori con eleganza.19:19
33'
Ancora Dynamo in palleggio fuori dall'area viola. Voloshyn crossa da destra, respinge Pongracic.19:18
30'
Prova a rendersi pericolosa la Dynamo Kiev. Chiude tutti gli spazi la Fiorentina e gli ucraini ottengono il massimo a disposizione: calcio d'angolo.19:15
28'
Problemi per Neshcheret che, murando la conclusione di Kean, ha ricevuto una pallonata sul naso.19:13
26'
Buona l'uscita di Neshcheret a chiudere lo specchio a Kean, che partiva in posizione di fuorigioco, servito in profondità da Comuzzo. 19:12
23'
Il pallone, calciato dalla bandierina, arriva a centro area dove Dzeko non trova il tempo per concludere di prima intenzione. Il bosniaco controlla e calcia col sinistro. Palla fuori misura.19:10
22'
Dominio territoriale della Fiorentina che muove bene palla a centrocampo. Palla in profondità per Nicolussi Caviglia che conquista un altro corner.19:08
20'
Il gol sembra aver svegliato la viola. Pressing indemoniato da parte della formazione guidata da Vanoli per recuperare palla in zona offensiva.19:06
18'
GOOL!! FIORENTINA-Dynamo Kiev 1-0!! Gol di Moise Kean!! Cross al bacio di Dodo da destra. Kean, lasciato solo, colpisce di testa e infila Neshcheret.
KEAN DA 2 PASSI! Sugli sviluppi la palla si ferma all'interno dell'area piccola dopo una conclusione di Dzeko. Kean calcia a botta sicura trovando la respinta di Neshcheret.19:03
16'
Ndour apre a destra per Dodo che imbuca sulla verticale per Kean. Il tiro, col destro, dell'azzurro viene murato dalla difesa. Angolo Fiorentina.19:02
14'
Prova sulla destra ad andarsene di forza Kean. Spinta ravvisata da Milanovic e fallo assegnato alla formazione ospite.18:59
13'
Pongracic chiude sulla destra ma non controlla bene la sfera regalando un altro tiro dalla bandierina alla Dynamo.18:58
11'
Sugli sviluppi del calcio d'angolo la palla arriva a Voloshyn che tenta un cross ad uscire da destra con la palla che termina direttamente sul fondo.18:56
10'
10 minuti trascorsi. Primo corner della partita a favore della Dynamo.18:55
8'
Bella combinazione sulla fascia destra tra Voloshyn e Pikhalonok, quest'ultimo arriva in area servito da Voloshyn ma viene anticipato da Comuzzo.18:54
6'
OCCASIONE FIORENTINA! Lancio millimetrico di Viti per Dodo che supera Dubinchak sulla fascia destra e mette un cross preciso a centro area. Dzeko colpisce di testa con la palla che accarezza la parte superiore della traversa e termina sul fondo.18:52
4'
Buona geometria a centrocampo della Fiorentina che esce con un buon palleggio. L'apertura di Ndour per Fortini è troppo corta. Tymchyk intercetta il pallone in scivolata.18:50
3'
Fase di studio con la Fiorentina che tiene il pallone muovendolo a ritmo piuttosto compassato.18:48
INIZIA LA PARTITA! Fischia Milanovic e la Dynamo Kiev muove il primo pallone del match.18:46
Le squadre scendono sul campo del Franchi, è tutto pronto per l'inizio di Fiorentina-Dynamo Kiev!18:42
A disposizione Dynamo Kiev. Blanuta, Burtnyk, Ignatenko, Morgun, Karavaev, Vivcharenko, Yatsyk, Yarmolenko, Rubchynskyi, Ogundana, Mykhavko.18:15
FORMAZIONE UFFICIALE DYNAMO KIEV. 4-3-3. Neshcheret; Tymchyk, Zakharchenko, Thiare, Dubinchak; Pikhalonok, Mykhalienko, Shaparenko; Voloshyn, Guerrero, Kabaiev.18:44
A disposizione Fiorentina. Lezzerini, Martinelli, Ranieri, Parisi, Pablo Marí, Kospo, Kouadio, Mandragora, Sohm, Gudmundsson, Piccoli, Kouamé.18:13
FORMAZIONE UFFICIALE FIORENTINA. 3-5-2. De Gea; Pongracic, Comuzzo, Viti; Dodo, Richardson, Nicolussi Caviglia, Ndour, Fortini; Dzeko, Kean.18:45
I PRECEDENTI. Fiorentina e Dynamo Kiev si sono affrontate sei volte nelle competizioni UEFA, con la viola imbattuta (3 vittorie e 3 pareggi) e un bilancio gol di 6-2 a favore dei viola. In quattro occasioni sui sei, i gigliati hanno mantenuto la porta inviolata.18:11
L'arbitro della partita è il serbo Miloš Milanović.18:10
La Dynamo Kiev ha ottenuto una sola vittoria in Europa nel roboante 6-0 contro lo Zrinjski Mostar e si trova al 27° posto grazie a quei 3 punti conquistati. La Dynamo si trova al 6° posto nellla VBET Premjer-Liha, il massimo campionato ucraino. Stagione piuttosto deludente per la formazione ucraina che ha visto Kostyuk sostituire Shovkovskyi, autentica leggenda del club, come allenatore.19:24
Continua il periodo nero della Fiorentina che, dopo la sconfitta subita in rimonta dal Sassuolo nell'ultima giornata di campionato, si trova ancora a secco di vittorie in Serie A dopo 14 giornate disputate. La viola è il fanalino di coda del massimo campionato italiano con appena 6 punti conquistati. Dopo un avvio promettente in Conference League, competizione di cui i gigliati hanno raggiunto la finale nelle scorse 2 edizioni, la Fiorentina è incappata in 2 sconfitte contro Magonza e AEK Atene e ora occupa la 17° posizione nella classifica generale a quota 6 punti.18:04
Siamo allo Stadio Artemio Franchi di Firenze! La Fiorentina di Paolo Vanoli ospita la Dynamo Kiev di Igor Kostyuk..18:17
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Fiorentina e Dynamo Kiev, gara valida per la 5° giornata della fase girone della UEFA Conference League.18:05
Formazioni Fiorentina - Dinamo Kiev
Fiorentina
Dinamo Kiev
TITOLARI FIORENTINA
(43) DAVID DE GEA (P)
(15) PIETRO COMUZZO (D)
(5) MARIN PONGRACIC (D)
(26) MATTIA VITI (D)
(14) HANS NICOLUSSI CAVIGLIA (C)
(27) CHER NDOUR (C)
(24) AMIR RICHARDSON (C)
(2) DODÔ (C)
(29) NICCOLÒ FORTINI (C)
(20) MOISE KEAN (A)
(9) EDIN DZEKO (A)
PANCHINA FIORENTINA
(23) EMAN KOSPO (D)
(60) EDDY KOUADIO (D)
(18) PABLO MARÍ (D)
(7) SIMON SOHM (C)
(1) LUCA LEZZERINI (P)
(8) ROLANDO MANDRAGORA (C)
(65) FABIANO PARISI (D)
(10) ALBERT GUDMUNDSSON (A)
(6) LUCA RANIERI (D)
(30) TOMMASO MARTINELLI (P)
(91) ROBERTO PICCOLI (A)
(99) CHRISTIAN KOUAMÉ (A)
ALLENATORE FIORENTINA
Paolo Vanoli
TITOLARI DINAMO KIEV
(35) RUSLAN NESHCHERET (P)
(34) VLADYSLAV ZAKHARCHENKO (D)
(44) VLADYSLAV DUBINCHAK (D)
(18) OLEKSANDR TYMCHYK (D)
(66) ALIOU THIARE (D)
(91) MYKOLA MYKHAILENKO (C)
(9) NAZAR VOLOSHYN (C)
(22) VLADYSLAV KABAIEV (C)
(8) OLEKSANDR PIKHALIONOK (C)
(10) MYKOLA SHAPARENKO (C)
(39) EDUARDO GUERRERO (A)
PANCHINA DINAMO KIEV
(14) VASYL BURTNYK (D)
(2) KOSTIANTYN VIVCHARENKO (D)
(32) TARAS MYKHAVKO (D)
(15) VALENTYN RUBCHYNSKYI (C)
(74) DENYS IHNATENKO (P)
(7) ANDRII YARMOLENKO (C)
(20) OLEKSANDR KARAVAIEV (C)
(5) OLEKSANDR YATSYK (C)
(51) VALENTYN MORHUN (P)
(16) SHOLA OGUNDANA (A)
(77) VLADISLAV BLANUTA (A)
ALLENATORE DINAMO KIEV
Ihor Kostiuk
PREPARTITA
Fiorentina - Dinamo Kiev è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026. La partita è in programma il giorno 11 dicembre alle ore 18:45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Arbitro di Fiorentina - Dinamo Kiev sarà Milos Milanovic. Al VAR invece ci sarà Momcilo Markovic.
Attualmente la Fiorentina si trova 14° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece Dinamo Kiev si trova 27° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte). La Fiorentina ha segnato 6 gol e ne ha subiti 3; Dinamo Kiev ha segnato 6 gol e ne ha subiti 7.
Fiorentina e Dinamo Kiev è la prima che si affrontano in campionato.
Fiorentina-Dinamo Kiev ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
La Fiorentina è rimasta imbattuta nei 12 match contro squadre ucraine nelle competizioni europee (8V, 4N), tra cui le sei partite contro la Dinamo Kiev (3V, 3N).
Nessun centrocampista ha segnato più gol nella storia della Conference League rispetto a Rolando Mandragora (otto, come il compagno di squadra Antonin Barak) - in questa edizione della competizione tuttavia Mandragora ha effettuato due tiri in quattro presenze per una media di 0.5 conclusioni a partita, nettamente la più bassa per lui in una stagione nel torneo (il suo precedente record negativo era l'1.6 a incontro del 2022/23).
Solamente l'AEK Atene (12) ha fallito più grandi occasioni create rispetto alla Fiorentina in questa fase campionato della Conference League: 10 (come lo Zrinjski Mostar).
Nessuna squadra conta più marcatori diversi della Dynamo Kiev in questa Conference League: sei, come altre sei formazioni. Tuttavia, tra esse quella ucraina è una delle due squadre in cui nessun giocatore ha realizzato più di una rete (una a testa per Guerrero, Kabaiev, Blanuta, Yarmolenko, Buialskyi e Popov), assieme allo Strasburgo.
Dopo le ultime due sconfitte subite contro Mainz e AEK Atene, la Fiorentina potrebbe perdere tre partite di fila in una singola edizione delle principali competizioni europee (preliminari inclusi) per la prima volta nella sua storia.
Nell'ultima sfida contro l'AEK Atene la Fiorentina non ha segnato e ha interrotto di conseguenza una striscia di 19 incontri consecutivi (preliminari inclusi) con almeno una rete realizzata in Conference League - la Viola potrebbe inanellare due sfide di fila senza mettere a segno alcuna marcatura nelle principali competizioni europee per la prima volta dal periodo febbraio-settembre 2016 (vs Tottenham e PAOK in Europa League), nonché per la prima volta in un singolo torneo dal maggio 2015 (semifinali di Europa League andata e ritorno contro il Siviglia).
La Dinamo Kiev non ha vinto le ultime 14 partite contro squadre italiane nelle competizioni europee (4N, 10P), perdendo le ultime cinque senza segnare.
La Fiorentina ha perso le ultime due partite di UEFA Conference League (1-2 contro il Mainz e 0-1 contro l'AEK Atene), tante sconfitte quante quelle registrate nelle precedenti 20 gare della fase a gironi/campionato della competizione (13V, 5N, 2P).
La Dinamo Kiev non ha vinto nessuna delle ultime 13 trasferte nelle maggiori competizioni europee (2N, 11P), dal successo per 1-0 contro il Club Brugge in UEFA Europa League nel febbraio 2021. Inoltre, la Dinamo non ha segnato in cinque delle ultime sei gare fuori casa in queste competizioni.
La Fiorentina non ha segnato nel match casalingo più recente di UEFA Conference League (0-1 contro l'AEK Atene), ponendo fine a una serie di 28 gare interne di fila con gol segnati nelle maggiori competizioni europee. La Viola non trova la rete per due sfide casalinghe consecutive nella stessa stagione dal 1996/97 in Coppa delle Coppe (contro Benfica e Barcellona).
