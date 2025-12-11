La viola torna a vincere dopo 9 partite ed è il terzo successo stagionale, tutti raggiunti in Conference League. La Fiorentina vola a 9 punti schizza al 7° posto in attesa degli altri risultati di questa sera. Il prossimo impegno dei gigliati li vedrà andare a caccia del primo successo in Serie A contro l'Hellas Verona in uno scontro delicatissimo in zona salvezza. La prossima serata europea della Fiorentina è in programma il 18 Dicembre contro il Losanna.

La partita finisce sulla ripartenza guidata da Kean e Gudmundsson, gli autori dei gol viola. La Fiorentina torna a vincere piegando la Dinamo Kiev con i gol di Kean al 18° minuto e di Gudmundsson, entrato benissimo a partita in corso, al 74°. Di Mykhailenko il gol del momentaneo 1-1 siglato al 55° con una botta tremenda da fuori area.

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Fiorentina e Dynamo Kiev, gara valida per la 5° giornata della fase girone della UEFA Conference League.18:05

Continua il periodo nero della Fiorentina che, dopo la sconfitta subita in rimonta dal Sassuolo nell'ultima giornata di campionato, si trova ancora a secco di vittorie in Serie A dopo 14 giornate disputate. La viola è il fanalino di coda del massimo campionato italiano con appena 6 punti conquistati. Dopo un avvio promettente in Conference League, competizione di cui i gigliati hanno raggiunto la finale nelle scorse 2 edizioni, la Fiorentina è incappata in 2 sconfitte contro Magonza e AEK Atene e ora occupa la 17° posizione nella classifica generale a quota 6 punti.18:04

La Dynamo Kiev ha ottenuto una sola vittoria in Europa nel roboante 6-0 contro lo Zrinjski Mostar e si trova al 27° posto grazie a quei 3 punti conquistati. La Dynamo si trova al 6° posto nellla VBET Premjer-Liha, il massimo campionato ucraino. Stagione piuttosto deludente per la formazione ucraina che ha visto Kostyuk sostituire Shovkovskyi, autentica leggenda del club, come allenatore.19:24

I PRECEDENTI. Fiorentina e Dynamo Kiev si sono affrontate sei volte nelle competizioni UEFA, con la viola imbattuta (3 vittorie e 3 pareggi) e un bilancio gol di 6-2 a favore dei viola. In quattro occasioni sui sei, i gigliati hanno mantenuto la porta inviolata.18:11

OCCASIONE FIORENTINA! Lancio millimetrico di Viti per Dodo che supera Dubinchak sulla fascia destra e mette un cross preciso a centro area. Dzeko colpisce di testa con la palla che accarezza la parte superiore della traversa e termina sul fondo.18:52

Nicolussi Caviglia esce palla al piede dalla propria area e spezza il campo in 2. Dodo scatta sulla destra e Mykhalienko ferma il tentativo di Nicolussi Caviglia di servirlo sulla corsa.19:21

La Fiorentina scende negli spogliatoi in vantaggio per 1-0. Per ora decide la partita il colpo di testa di Moise Kean al 18° minuto. La viola ha avuto un altro paio di ottime occasioni. De Gea mai impegnato.19:34

BRIVIDO THIARE!! Thiare svirgola il rilancio sul cross di Dodo e rischia l'autogol. Neshcheret si allunga e manda in angolo.20:02

OCCASIONE FIORENTINA! E' entrato decisamente bene Gudmundsson che si muove tra le linee, riceve al limite e incrocia con il destro. Palla a lato di poco, complice una deviazione della difesa. Angolo Fiorentina.20:18

GOOL!! FIORENTINA-Dynamo Kiev 2-1!! Gol di Albert Gudmundsson!! Break del neo-entrato Parisi che spinge sulla sinistra. Cross sul secondo palo con Kean che colpisce di testa prendendo in controtempo Neshcheret che compie un autentico miracolo alzando la gamba destra. Gudmundsson è il più veloce di tutti e insacca a porta vuota. Guarda la scheda del giocatore Albert Gudmundsson 20:20

Difende palla Kean a centrocampo e serve Dodo che sprinta sulla destra seminando l'avversario con la difesa ucraina fuori posizione. Il cross di Dodo a cercare Koumè è troppo corto e il pallone viene spazzato lontano.20:27

PREPARTITA

Fiorentina - Dinamo Kiev è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 11 dicembre alle ore 18:45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze.

Arbitro di Fiorentina - Dinamo Kiev sarà Milos Milanovic. Al VAR invece ci sarà Momcilo Markovic.

Attualmente la Fiorentina si trova 14° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece Dinamo Kiev si trova 27° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte).

La Fiorentina ha segnato 6 gol e ne ha subiti 3; Dinamo Kiev ha segnato 6 gol e ne ha subiti 7.

Fiorentina-Dinamo Kiev ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Fiorentina è rimasta imbattuta nei 12 match contro squadre ucraine nelle competizioni europee (8V, 4N), tra cui le sei partite contro la Dinamo Kiev (3V, 3N).

Nessun centrocampista ha segnato più gol nella storia della Conference League rispetto a Rolando Mandragora (otto, come il compagno di squadra Antonin Barak) - in questa edizione della competizione tuttavia Mandragora ha effettuato due tiri in quattro presenze per una media di 0.5 conclusioni a partita, nettamente la più bassa per lui in una stagione nel torneo (il suo precedente record negativo era l'1.6 a incontro del 2022/23).

Solamente l'AEK Atene (12) ha fallito più grandi occasioni create rispetto alla Fiorentina in questa fase campionato della Conference League: 10 (come lo Zrinjski Mostar).

Nessuna squadra conta più marcatori diversi della Dynamo Kiev in questa Conference League: sei, come altre sei formazioni. Tuttavia, tra esse quella ucraina è una delle due squadre in cui nessun giocatore ha realizzato più di una rete (una a testa per Guerrero, Kabaiev, Blanuta, Yarmolenko, Buialskyi e Popov), assieme allo Strasburgo.

Dopo le ultime due sconfitte subite contro Mainz e AEK Atene, la Fiorentina potrebbe perdere tre partite di fila in una singola edizione delle principali competizioni europee (preliminari inclusi) per la prima volta nella sua storia.

Nell'ultima sfida contro l'AEK Atene la Fiorentina non ha segnato e ha interrotto di conseguenza una striscia di 19 incontri consecutivi (preliminari inclusi) con almeno una rete realizzata in Conference League - la Viola potrebbe inanellare due sfide di fila senza mettere a segno alcuna marcatura nelle principali competizioni europee per la prima volta dal periodo febbraio-settembre 2016 (vs Tottenham e PAOK in Europa League), nonché per la prima volta in un singolo torneo dal maggio 2015 (semifinali di Europa League andata e ritorno contro il Siviglia).

La Dinamo Kiev non ha vinto le ultime 14 partite contro squadre italiane nelle competizioni europee (4N, 10P), perdendo le ultime cinque senza segnare.

La Fiorentina ha perso le ultime due partite di UEFA Conference League (1-2 contro il Mainz e 0-1 contro l'AEK Atene), tante sconfitte quante quelle registrate nelle precedenti 20 gare della fase a gironi/campionato della competizione (13V, 5N, 2P).

La Dinamo Kiev non ha vinto nessuna delle ultime 13 trasferte nelle maggiori competizioni europee (2N, 11P), dal successo per 1-0 contro il Club Brugge in UEFA Europa League nel febbraio 2021. Inoltre, la Dinamo non ha segnato in cinque delle ultime sei gare fuori casa in queste competizioni.

La Fiorentina non ha segnato nel match casalingo più recente di UEFA Conference League (0-1 contro l'AEK Atene), ponendo fine a una serie di 28 gare interne di fila con gol segnati nelle maggiori competizioni europee. La Viola non trova la rete per due sfide casalinghe consecutive nella stessa stagione dal 1996/97 in Coppa delle Coppe (contro Benfica e Barcellona).

