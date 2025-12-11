Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:41

PREPARTITA

Häcken - AEK Larnaca è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 11 dicembre alle ore 18:45 allo stadio Gamla Ullevi di Göteborg.

Arbitro di Häcken - AEK Larnaca sarà Yigal Frid. Al VAR invece ci sarà Eli Hacmon.

Attualmente Häcken si trova 30° in classifica con 3 punti (frutto di 0 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte); invece AEK Larnaca si trova 4° in classifica con 9 punti (frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte).

Häcken ha segnato 4 gol e ne ha subiti 6; AEK Larnaca ha segnato 5 gol e ne ha subiti 0.

Häcken e AEK Larnaca è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: