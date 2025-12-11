Virgilio Sport
Häcken-AEK Larnaca: 1-1 - Conference League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

11 Dicembre 2025 ore 18:45
Häcken
1
AEK Larnaca
1
Partita finita
Arbitro: Yigal Frid
  1. 65' 0-1 Filip Helander (A)
  2. 90+4' 1-1 Johan Hammar
0'
45'
90'
90'
96'

Incontro terminato, Häcken 1, AEK Larnaca 1.

  1. 90'+7'

    Secondo tempo terminato, Häcken 1, AEK Larnaca 1.20:39

  3. 90'+6'

    Pere Pons (AEK Larnaca) e' ammonito per fallo.20:38

  4. 90'+6'

    Sanders Ngabo (Häcken) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:38

  5. 90'+6'

    Fallo di Pere Pons (AEK Larnaca).20:38

  6. 90'+5'

    Godswill Ekpolo (AEK Larnaca) e' ammonito per fallo.20:38

  7. 90'+5'

    Sanders Ngabo (Häcken) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:38

  9. 90'+5'

    Fallo di Godswill Ekpolo (AEK Larnaca).20:38

  10. 90'+4'

    Gol! Häcken 1, AEK Larnaca 1. Johan Hammar (Häcken) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Silas Andersen.20:37

  11. 90'+3'

    Calcio d'angolo,AEK Larnaca. Calcio d'angolo causato da Brice Wembangomo (Häcken).20:35

  12. 90'+2'

    Fallo di Simon Gustafson (Häcken).20:34

  13. 90'+2'

    Enzo Cabrera (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:34

  15. 90'+1'

    Johan Hammar (Häcken) colpisce la traversa con un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Mikkel Rygaard.20:34

  16. 90'+1'

    Sostituzione, AEK Larnaca. Waldo Rubio sostituisce Djordje Ivanovic.20:33

  17. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.20:33

  18. 90'

    Sostituzione, AEK Larnaca. Valentin Roberge sostituisce Enric Saborit per infortunio.20:33

  19. 90'

    Fuorigioco. Brice Wembangomo(Häcken) prova il lancio lungo, ma Silas Andersen e' colto in fuorigioco.20:32

  21. 89'

    Mikkel Rygaard (Häcken) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:32

  22. 89'

    Fallo di Enzo Cabrera (AEK Larnaca).20:32

  23. 88'

    Tiro respinto. Sanders Ngabo (Häcken) un tiro di destro da fuori area. Assist di Mikkel Rygaard.20:31

  24. 88'

    Tiro respinto. Mikkel Rygaard (Häcken) un tiro di destro da fuori area. Assist di Simon Gustafson.20:31

  25. 86'

    Tentativo fallito. Johan Hammar (Häcken) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Samuel Leach Holm con cross.20:29

  27. 84'

    Tiro parato. Silas Andersen (Häcken) un colpo di testa dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Samuel Leach Holm.20:27

  28. 84'

    Sostituzione, AEK Larnaca. Ángel García sostituisce Jorge Miramón.20:27

  29. 82'

    Fallo di Filip Helander (Häcken).20:24

  30. 82'

    Pere Pons (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:24

  31. 80'

    Fallo di Silas Andersen (Häcken).20:22

  33. 80'

    Pere Pons (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:22

  34. 79'

    Calcio d'angolo,Häcken. Calcio d'angolo causato da Zlatan Alomerovic (AEK Larnaca).20:22

  35. 78'

    Sostituzione, Häcken. Brice Wembangomo sostituisce Julius Lindberg.20:21

  36. 78'

    Sostituzione, Häcken. Samuel Leach Holm sostituisce Marius Lode.20:20

  37. 78'

    Sostituzione, Häcken. Johan Hammar sostituisce Adrian Svanbäck.20:20

  39. 75'

    Sanders Ngabo (Häcken) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:18

  40. 75'

    Fallo di Godswill Ekpolo (AEK Larnaca).20:18

  41. 75'

    Silas Andersen (Häcken) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:18

  42. 75'

    Fallo di Enzo Cabrera (AEK Larnaca).20:18

  43. 74'

    Sostituzione, AEK Larnaca. Jimmy sostituisce Giorgos Naoum.20:17

  45. 74'

    Sostituzione, AEK Larnaca. Enzo Cabrera sostituisce Riad Bajic.20:17

  46. 74'

    Fallo di Silas Andersen (Häcken).20:16

  47. 74'

    Gus Ledes (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:16

  48. 72'

    Mikkel Rygaard (Häcken) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:15

  49. 72'

    Fallo di Djordje Ivanovic (AEK Larnaca).20:15

  51. 70'

    Fallo di Simon Gustafson (Häcken).20:12

  52. 70'

    Godswill Ekpolo (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:12

  53. 69'

    Tentativo fallito. Amor Layouni (Häcken) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Mikkel Rygaard.20:12

  54. 68'

    Giorgos Naoum (AEK Larnaca) e' ammonito.20:10

  55. 68'

    Simon Gustafson (Häcken) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:10

  57. 68'

    Fallo di Giorgos Naoum (AEK Larnaca).20:10

  58. 65'

    Autorete di Filip Helander, Häcken. Häcken 0, AEK Larnaca 1..20:08

  59. 65'

    Tentativo fallito. Jorge Miramón (AEK Larnaca) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla destra.20:08

  60. 65'

    Tentativo fallito. Giorgos Naoum (AEK Larnaca) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Djordje Ivanovic.20:08

  61. 63'

    Gara riprende.20:06

  63. 62'

    Gara momentaneamente sospesa, Jorge Miramón (AEK Larnaca) per infortunio.20:05

  64. 62'

    Adam Lundkvist (Häcken) e' ammonito per fallo.20:05

  65. 62'

    Fallo di Adam Lundkvist (Häcken).20:04

  66. 62'

    Jorge Miramón (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:04

  67. 62'

    Sostituzione, Häcken. Sanders Ngabo sostituisce Isak Brusberg.20:04

  69. 61'

    Etrit Berisha (Häcken) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:04

  70. 61'

    Fallo di Hrvoje Milicevic (AEK Larnaca).20:04

  71. 60'

    Calcio d'angolo,AEK Larnaca. Calcio d'angolo causato da Etrit Berisha (Häcken).20:03

  72. 60'

    Tiro parato. Djordje Ivanovic (AEK Larnaca) un colpo di testa dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Jorge Miramón con cross.20:03

  73. 59'

    Adrian Svanbäck (Häcken) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:01

  75. 59'

    Fallo di Godswill Ekpolo (AEK Larnaca).20:01

  76. 57'

    Tentativo fallito. Djordje Ivanovic (AEK Larnaca) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Pere Pons in seguito a un contropiede.19:59

  77. 55'

    Tiro parato. Giorgos Naoum (AEK Larnaca) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jérémie Gnali.19:57

  78. 53'

    Fallo di Adrian Svanbäck (Häcken).19:55

  79. 53'

    Jérémie Gnali (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:55

  81. 50'

    Fallo di mano di Riad Bajic (AEK Larnaca).19:52

  82. 47'

    Gara riprende.19:50

  83. 47'

    Gara momentaneamente sospesa, Giorgos Naoum (AEK Larnaca) per infortunio.19:49

  84. Inizia il Secondo tempo Häcken 0, AEK Larnaca 0.19:48

  85. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Häcken 0, AEK Larnaca 0.19:32

  87. 45'+1'

    Fallo di Simon Gustafson (Häcken).19:31

  88. 45'+1'

    Giorgos Naoum (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:31

  89. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:30

  90. 45'

    Fallo di mano di Giorgos Naoum (AEK Larnaca).19:30

  91. 45'

    Tiro parato. Jorge Miramón (AEK Larnaca) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Pere Pons con cross.19:30

  93. 45'

    Tiro respinto. Julius Lindberg (Häcken) un tiro di destro da fuori area. Assist di Simon Gustafson.19:30

  94. 44'

    Calcio d'angolo,Häcken. Calcio d'angolo causato da Enric Saborit (AEK Larnaca).19:29

  95. 43'

    Tiro parato. Adrian Svanbäck (Häcken) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Isak Brusberg.19:28

  96. 42'

    Tentativo fallito. Filip Helander (Häcken) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Mikkel Rygaard con cross da calcio d'angolo.19:27

  97. 41'

    Calcio d'angolo,Häcken. Calcio d'angolo causato da Jérémie Gnali (AEK Larnaca).19:26

  99. 41'

    Tiro respinto. Julius Lindberg (Häcken) un tiro di destro dalla destra dell'area.19:26

  100. 39'

    Fuorigioco. Gus Ledes(AEK Larnaca) prova il lancio lungo, ma Enric Saborit e' colto in fuorigioco.19:24

  101. 38'

    Fallo di Mikkel Rygaard (Häcken).19:23

  102. 38'

    Gus Ledes (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:23

  103. 37'

    Tentativo fallito. Amor Layouni (Häcken) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Silas Andersen.19:22

  105. 35'

    Fallo di Silas Andersen (Häcken).19:20

  106. 35'

    Jorge Miramón (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:20

  107. 33'

    Fallo di Adrian Svanbäck (Häcken).19:18

  108. 33'

    Giorgos Naoum (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:18

  109. 30'

    Riad Bajic (AEK Larnaca) e' ammonito per fallo.19:15

  111. 30'

    Silas Andersen (Häcken) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:15

  112. 30'

    Fallo di Riad Bajic (AEK Larnaca).19:15

  113. 28'

    Tiro respinto. Giorgos Naoum (AEK Larnaca) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola. Assist di Jorge Miramón con cross.19:13

  114. 28'

    Calcio d'angolo,AEK Larnaca. Calcio d'angolo causato da Silas Andersen (Häcken).19:12

  115. 26'

    Tentativo fallito. Isak Brusberg (Häcken) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra.19:11

  117. 26'

    Tiro respinto. Simon Gustafson (Häcken) un tiro di destro da centro area. Assist di Mikkel Rygaard con cross.19:11

  118. 21'

    Fuorigioco. Filip Helander(Häcken) prova il lancio lungo, ma Julius Lindberg e' colto in fuorigioco.19:06

  119. 14'

    Tentativo fallito. Julius Lindberg (Häcken) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Simon Gustafson.18:59

  120. 12'

    Tentativo fallito. Simon Gustafson (Häcken) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Julius Lindberg.18:57

  121. 10'

    Calcio d'angolo,AEK Larnaca. Calcio d'angolo causato da Silas Andersen (Häcken).18:55

  123. 8'

    Tentativo fallito. Jérémie Gnali (AEK Larnaca) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Riad Bajic.18:52

  124. 6'

    Tiro respinto. Adrian Svanbäck (Häcken) un tiro di destro da fuori area.18:51

  125. 5'

    Gara riprende.18:50

  126. 4'

    Gara momentaneamente sospesa, Giorgos Naoum (AEK Larnaca) per infortunio.18:49

  127. 2'

    Tiro parato. Amor Layouni (Häcken) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Simon Gustafson.18:47

  129. 2'

    Julius Lindberg (Häcken) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:47

  130. 2'

    Fallo di Djordje Ivanovic (AEK Larnaca).18:47

  131. Inizia il Primo tempo.18:45

  132. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:41

Formazioni Häcken - AEK Larnaca

Häcken
AEK Larnaca
TITOLARI HäCKEN
  • (99) ETRIT BERISHA (P)
  • (11) JULIUS LINDBERG (D)
  • (22) FILIP HELANDER (D)
  • (4) MARIUS LODE (D)
  • (21) ADAM LUNDKVIST (D)
  • (24) AMOR LAYOUNI (C)
  • (8) SILAS ANDERSEN (C)
  • (10) MIKKEL RYGAARD (C)
  • (20) ADRIAN SVANBÄCK (C)
  • (14) SIMON GUSTAFSON (C)
  • (39) ISAK BRUSBERG (A)
PANCHINA HäCKEN
  • (19) JOHN PAUL DEMBE (A)
  • (32) OSCAR JANSSON (P)
  • (5) BRICE WEMBANGOMO (D)
  • (3) JOHAN HAMMAR (D)
  • (16) PONTUS DAHBO (C)
  • (18) DANILO AL SAED (A)
  • (44) HARRY HILVENIUS (D)
  • (15) SAMUEL LEACH HOLM (C)
  • (29) SEVERIN NIOULE (A)
  • (1) ANDREAS LINDE (P)
  • (23) OLLE SAMUELSSON (D)
  • (7) SANDERS NGABO (C)
ALLENATORE HäCKEN
  • Jens Gustafsson
TITOLARI AEK LARNACA
  • (1) ZLATAN ALOMEROVIC (P)
  • (22) GODSWILL EKPOLO (D)
  • (15) HRVOJE MILICEVIC (D)
  • (93) JÉRÉMIE GNALI (D)
  • (4) ENRIC SABORIT (D)
  • (9) DJORDJE IVANOVIC (C)
  • (21) JORGE MIRAMÓN (C)
  • (7) GUS LEDES (C)
  • (17) PERE PONS (C)
  • (29) GIORGOS NAOUM (C)
  • (11) RIAD BAJIC (A)
PANCHINA AEK LARNACA
  • (10) WALDO RUBIO (A)
  • (36) CHRÍSTOS LOUKAÏDIS (A)
  • (14) ÁNGEL GARCÍA (D)
  • (27) VALENTIN ROBERGE (D)
  • (19) KAROL ANGIELSKI (A)
  • (99) DEMETRIS DEMETRIOU (P)
  • (30) ENZO CABRERA (A)
  • (6) JIMMY (C)
  • (2) PETROS IOANNOU (D)
  • (41) MATHÍAS GONZÁLEZ (A)
ALLENATORE AEK LARNACA
  • Joseba Imanol Idiakez Barkaiztegi
PREPARTITA

Häcken - AEK Larnaca è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 11 dicembre alle ore 18:45 allo stadio Gamla Ullevi di Göteborg.
Arbitro di Häcken - AEK Larnaca sarà Yigal Frid. Al VAR invece ci sarà Eli Hacmon.

Attualmente Häcken si trova 30° in classifica con 3 punti (frutto di 0 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte); invece AEK Larnaca si trova 4° in classifica con 9 punti (frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte).
Häcken ha segnato 4 gol e ne ha subiti 6; AEK Larnaca ha segnato 5 gol e ne ha subiti 0.

Häcken e AEK Larnaca è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

HäckenAEK Larnaca
Partite giocate44
Numero di partite vinte02
Numero di partite perse20
Numero di partite pareggiate22
Gol totali segnati45
Gol totali subiti60
Media gol subiti per partita1.50.0
Percentuale possesso palla52.151.4
Numero totale di passaggi20231787
Numero totale di passaggi riusciti16901468
Tiri nello specchio della porta1515
Percentuale di tiri in porta42.940.5
Numero totale di cross7877
Numero medio di cross riusciti1517
Duelli per partita vinti171166
Duelli per partita persi163188
Corner subiti1422
Corner guadagnati2814
Numero di punizioni a favore4049
Numero di punizioni concesse3649
Tackle totali6860
Percentuale di successo nei tackle57.458.3
Fuorigiochi totali54
Numero totale di cartellini gialli1212
Numero totale di cartellini rossi00

