Incontro terminato, Häcken 1, AEK Larnaca 1.
Vetro e arredamento
Come arredare con stile garantendo l'efficienza energeticaLEGGI
Incontro terminato, Häcken 1, AEK Larnaca 1.
Secondo tempo terminato, Häcken 1, AEK Larnaca 1.20:39
Pere Pons (AEK Larnaca) e' ammonito per fallo.20:38
Sanders Ngabo (Häcken) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:38
Fallo di Pere Pons (AEK Larnaca).20:38
Godswill Ekpolo (AEK Larnaca) e' ammonito per fallo.20:38
Sanders Ngabo (Häcken) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:38
Fallo di Godswill Ekpolo (AEK Larnaca).20:38
Gol! Häcken 1, AEK Larnaca 1. Johan Hammar (Häcken) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Silas Andersen.20:37
Calcio d'angolo,AEK Larnaca. Calcio d'angolo causato da Brice Wembangomo (Häcken).20:35
Fallo di Simon Gustafson (Häcken).20:34
Enzo Cabrera (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:34
Johan Hammar (Häcken) colpisce la traversa con un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Mikkel Rygaard.20:34
Sostituzione, AEK Larnaca. Waldo Rubio sostituisce Djordje Ivanovic.20:33
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.20:33
Sostituzione, AEK Larnaca. Valentin Roberge sostituisce Enric Saborit per infortunio.20:33
Fuorigioco. Brice Wembangomo(Häcken) prova il lancio lungo, ma Silas Andersen e' colto in fuorigioco.20:32
Mikkel Rygaard (Häcken) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:32
Fallo di Enzo Cabrera (AEK Larnaca).20:32
Tiro respinto. Sanders Ngabo (Häcken) un tiro di destro da fuori area. Assist di Mikkel Rygaard.20:31
Tiro respinto. Mikkel Rygaard (Häcken) un tiro di destro da fuori area. Assist di Simon Gustafson.20:31
Tentativo fallito. Johan Hammar (Häcken) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Samuel Leach Holm con cross.20:29
Tiro parato. Silas Andersen (Häcken) un colpo di testa dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Samuel Leach Holm.20:27
Sostituzione, AEK Larnaca. Ángel García sostituisce Jorge Miramón.20:27
Fallo di Filip Helander (Häcken).20:24
Pere Pons (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:24
Fallo di Silas Andersen (Häcken).20:22
Pere Pons (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:22
Calcio d'angolo,Häcken. Calcio d'angolo causato da Zlatan Alomerovic (AEK Larnaca).20:22
Sostituzione, Häcken. Brice Wembangomo sostituisce Julius Lindberg.20:21
Sostituzione, Häcken. Samuel Leach Holm sostituisce Marius Lode.20:20
Sostituzione, Häcken. Johan Hammar sostituisce Adrian Svanbäck.20:20
Sanders Ngabo (Häcken) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:18
Fallo di Godswill Ekpolo (AEK Larnaca).20:18
Silas Andersen (Häcken) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:18
Fallo di Enzo Cabrera (AEK Larnaca).20:18
Sostituzione, AEK Larnaca. Jimmy sostituisce Giorgos Naoum.20:17
Sostituzione, AEK Larnaca. Enzo Cabrera sostituisce Riad Bajic.20:17
Fallo di Silas Andersen (Häcken).20:16
Gus Ledes (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:16
Mikkel Rygaard (Häcken) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:15
Fallo di Djordje Ivanovic (AEK Larnaca).20:15
Fallo di Simon Gustafson (Häcken).20:12
Godswill Ekpolo (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:12
Tentativo fallito. Amor Layouni (Häcken) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Mikkel Rygaard.20:12
Giorgos Naoum (AEK Larnaca) e' ammonito.20:10
Simon Gustafson (Häcken) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:10
Fallo di Giorgos Naoum (AEK Larnaca).20:10
Autorete di Filip Helander, Häcken. Häcken 0, AEK Larnaca 1..20:08
Tentativo fallito. Jorge Miramón (AEK Larnaca) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla destra.20:08
Tentativo fallito. Giorgos Naoum (AEK Larnaca) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Djordje Ivanovic.20:08
Gara riprende.20:06
Gara momentaneamente sospesa, Jorge Miramón (AEK Larnaca) per infortunio.20:05
Adam Lundkvist (Häcken) e' ammonito per fallo.20:05
Fallo di Adam Lundkvist (Häcken).20:04
Jorge Miramón (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:04
Sostituzione, Häcken. Sanders Ngabo sostituisce Isak Brusberg.20:04
Etrit Berisha (Häcken) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:04
Fallo di Hrvoje Milicevic (AEK Larnaca).20:04
Calcio d'angolo,AEK Larnaca. Calcio d'angolo causato da Etrit Berisha (Häcken).20:03
Tiro parato. Djordje Ivanovic (AEK Larnaca) un colpo di testa dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Jorge Miramón con cross.20:03
Adrian Svanbäck (Häcken) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:01
Fallo di Godswill Ekpolo (AEK Larnaca).20:01
Tentativo fallito. Djordje Ivanovic (AEK Larnaca) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Pere Pons in seguito a un contropiede.19:59
Tiro parato. Giorgos Naoum (AEK Larnaca) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jérémie Gnali.19:57
Fallo di Adrian Svanbäck (Häcken).19:55
Jérémie Gnali (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:55
Fallo di mano di Riad Bajic (AEK Larnaca).19:52
Gara riprende.19:50
Gara momentaneamente sospesa, Giorgos Naoum (AEK Larnaca) per infortunio.19:49
Inizia il Secondo tempo Häcken 0, AEK Larnaca 0.19:48
Primo tempo terminato, Häcken 0, AEK Larnaca 0.19:32
Fallo di Simon Gustafson (Häcken).19:31
Giorgos Naoum (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:31
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:30
Fallo di mano di Giorgos Naoum (AEK Larnaca).19:30
Tiro parato. Jorge Miramón (AEK Larnaca) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Pere Pons con cross.19:30
Tiro respinto. Julius Lindberg (Häcken) un tiro di destro da fuori area. Assist di Simon Gustafson.19:30
Calcio d'angolo,Häcken. Calcio d'angolo causato da Enric Saborit (AEK Larnaca).19:29
Tiro parato. Adrian Svanbäck (Häcken) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Isak Brusberg.19:28
Tentativo fallito. Filip Helander (Häcken) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Mikkel Rygaard con cross da calcio d'angolo.19:27
Calcio d'angolo,Häcken. Calcio d'angolo causato da Jérémie Gnali (AEK Larnaca).19:26
Tiro respinto. Julius Lindberg (Häcken) un tiro di destro dalla destra dell'area.19:26
Fuorigioco. Gus Ledes(AEK Larnaca) prova il lancio lungo, ma Enric Saborit e' colto in fuorigioco.19:24
Fallo di Mikkel Rygaard (Häcken).19:23
Gus Ledes (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:23
Tentativo fallito. Amor Layouni (Häcken) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Silas Andersen.19:22
Fallo di Silas Andersen (Häcken).19:20
Jorge Miramón (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:20
Fallo di Adrian Svanbäck (Häcken).19:18
Giorgos Naoum (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:18
Riad Bajic (AEK Larnaca) e' ammonito per fallo.19:15
Silas Andersen (Häcken) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:15
Fallo di Riad Bajic (AEK Larnaca).19:15
Tiro respinto. Giorgos Naoum (AEK Larnaca) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola. Assist di Jorge Miramón con cross.19:13
Calcio d'angolo,AEK Larnaca. Calcio d'angolo causato da Silas Andersen (Häcken).19:12
Tentativo fallito. Isak Brusberg (Häcken) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra.19:11
Tiro respinto. Simon Gustafson (Häcken) un tiro di destro da centro area. Assist di Mikkel Rygaard con cross.19:11
Fuorigioco. Filip Helander(Häcken) prova il lancio lungo, ma Julius Lindberg e' colto in fuorigioco.19:06
Tentativo fallito. Julius Lindberg (Häcken) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Simon Gustafson.18:59
Tentativo fallito. Simon Gustafson (Häcken) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Julius Lindberg.18:57
Calcio d'angolo,AEK Larnaca. Calcio d'angolo causato da Silas Andersen (Häcken).18:55
Tentativo fallito. Jérémie Gnali (AEK Larnaca) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Riad Bajic.18:52
Tiro respinto. Adrian Svanbäck (Häcken) un tiro di destro da fuori area.18:51
Gara riprende.18:50
Gara momentaneamente sospesa, Giorgos Naoum (AEK Larnaca) per infortunio.18:49
Tiro parato. Amor Layouni (Häcken) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Simon Gustafson.18:47
Julius Lindberg (Häcken) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:47
Fallo di Djordje Ivanovic (AEK Larnaca).18:47
Inizia il Primo tempo.18:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:41
Häcken - AEK Larnaca è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 11 dicembre alle ore 18:45 allo stadio Gamla Ullevi di Göteborg.
Arbitro di Häcken - AEK Larnaca sarà Yigal Frid. Al VAR invece ci sarà Eli Hacmon.
Attualmente Häcken si trova 30° in classifica con 3 punti (frutto di 0 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte); invece AEK Larnaca si trova 4° in classifica con 9 punti (frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte).
Häcken ha segnato 4 gol e ne ha subiti 6; AEK Larnaca ha segnato 5 gol e ne ha subiti 0.
Häcken e AEK Larnaca è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Häcken
|AEK Larnaca
|Partite giocate
|4
|4
|Numero di partite vinte
|0
|2
|Numero di partite perse
|2
|0
|Numero di partite pareggiate
|2
|2
|Gol totali segnati
|4
|5
|Gol totali subiti
|6
|0
|Media gol subiti per partita
|1.5
|0.0
|Percentuale possesso palla
|52.1
|51.4
|Numero totale di passaggi
|2023
|1787
|Numero totale di passaggi riusciti
|1690
|1468
|Tiri nello specchio della porta
|15
|15
|Percentuale di tiri in porta
|42.9
|40.5
|Numero totale di cross
|78
|77
|Numero medio di cross riusciti
|15
|17
|Duelli per partita vinti
|171
|166
|Duelli per partita persi
|163
|188
|Corner subiti
|14
|22
|Corner guadagnati
|28
|14
|Numero di punizioni a favore
|40
|49
|Numero di punizioni concesse
|36
|49
|Tackle totali
|68
|60
|Percentuale di successo nei tackle
|57.4
|58.3
|Fuorigiochi totali
|5
|4
|Numero totale di cartellini gialli
|12
|12
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
Come arredare con stile garantendo l'efficienza energeticaLEGGI
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND
Ecco il posto privilegiato per esplorare la cittàLEGGI