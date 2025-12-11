Incontro terminato, Hamrun Spartans 0, Shakhtar Donetsk 2.
Vetro e arredamento
Come arredare con stile garantendo l'efficienza energeticaLEGGI
Incontro terminato, Hamrun Spartans 0, Shakhtar Donetsk 2.
Secondo tempo terminato, Hamrun Spartans 0, Shakhtar Donetsk 2.22:52
Tentativo fallito. Oleh Ocheretko (Shakhtar Donetsk) un tiro di sinistro da centro area tira alto.22:51
Tiro respinto. Lucas Ferreira (Shakhtar Donetsk) un tiro di sinistro da centro area.22:51
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.22:50
Eguinaldo (Shakhtar Donetsk) e' ammonito.22:49
Eguinaldo (Shakhtar Donetsk) cade ma ha simulato.22:49
Sostituzione, Shakhtar Donetsk. Marian Faryna sostituisce Irakli Azarovi.22:48
Vinícius Tobias (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:47
Fallo di Matías García (Hamrun Spartans).22:47
Tentativo fallito. Shaisen Attard (Hamrun Spartans) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto. Assist di Stijn Meijer.22:44
Fuorigioco. Yehor Nazaryna(Shakhtar Donetsk) prova il lancio lungo, ma Lucas Ferreira e' colto in fuorigioco.22:43
Fallo di Kauã Elias (Shakhtar Donetsk).22:42
Rafael Compri (Hamrun Spartans) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:42
Tiro respinto. Eguinaldo (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da fuori area. Assist di Kauã Elias.22:41
Sostituzione, Shakhtar Donetsk. Kauã Elias sostituisce Luca Meirelles.22:39
Fallo di Alaa Ghram (Shakhtar Donetsk).22:39
Stijn Meijer (Hamrun Spartans) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:39
Tiro respinto. Lucas Ferreira (Shakhtar Donetsk) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Eguinaldo.22:37
Tiro parato. Eguinaldo (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:36
Tiro parato. Eguinaldo (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:36
Sostituzione, Hamrun Spartans. Sven Xerri sostituisce Emerson Marcelina per infortunio.22:34
Sostituzione, Hamrun Spartans. Domantas Simkus sostituisce Jovan Cadjenovic.22:34
Gara riprende.22:28
Gara momentaneamente sospesa, Emerson Marcelina (Hamrun Spartans) per infortunio.22:28
Sostituzione, Shakhtar Donetsk. Eguinaldo sostituisce Pedrinho.22:26
Sostituzione, Hamrun Spartans. Stijn Meijer sostituisce Semir Smajlagic.22:24
Sostituzione, Hamrun Spartans. Shaisen Attard sostituisce N'Dri Koffi.22:24
Sostituzione, Hamrun Spartans. Mouad El Fanis sostituisce Joseph Mbong.22:24
Gol! Hamrun Spartans 0, Shakhtar Donetsk 2. Isaque (Shakhtar Donetsk) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Pedrinho.22:22
Gol! Hamrun Spartans 0, Shakhtar Donetsk 1. Luca Meirelles (Shakhtar Donetsk) un colpo di testa da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Irakli Azarovi.22:20
Tiro parato. Lucas Ferreira (Shakhtar Donetsk) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Luca Meirelles.22:19
Tentativo fallito. Oleh Ocheretko (Shakhtar Donetsk) un tiro di sinistro da centro area di poco alto. Assist di Irakli Azarovi con passaggio filtrante.22:17
Matías García (Hamrun Spartans) e' ammonito per fallo.22:16
Yehor Nazaryna (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:16
Fallo di Matías García (Hamrun Spartans).22:16
Tentativo fallito. Joseph Mbong (Hamrun Spartans) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Jovan Cadjenovic.22:13
Fuorigioco. Isaque(Shakhtar Donetsk) prova il lancio lungo, ma Luca Meirelles e' colto in fuorigioco.22:13
Joseph Mbong (Hamrun Spartans) e' ammonito per fallo.22:11
Oleh Ocheretko (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:11
Fallo di Joseph Mbong (Hamrun Spartans).22:11
Calcio d'angolo,Hamrun Spartans. Calcio d'angolo causato da Lucas Ferreira (Shakhtar Donetsk).22:10
Oleh Ocheretko (Shakhtar Donetsk) e' ammonito per fallo.22:08
Fallo di Oleh Ocheretko (Shakhtar Donetsk).22:08
Joseph Mbong (Hamrun Spartans) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:08
Tiro respinto. Pedrinho (Shakhtar Donetsk) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Vinícius Tobias.22:07
Tiro respinto. Isaque (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da centro area. Assist di Luca Meirelles.22:06
Inizia il Secondo tempo Hamrun Spartans 0, Shakhtar Donetsk 0.22:04
Sostituzione, Shakhtar Donetsk. Oleh Ocheretko sostituisce Artem Bondarenko.22:04
Sostituzione, Shakhtar Donetsk. Vinícius Tobias sostituisce Yukhym Konoplia.22:04
Primo tempo terminato, Hamrun Spartans 0, Shakhtar Donetsk 0.21:49
Tiro parato. Joseph Mbong (Hamrun Spartans) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Semir Smajlagic.21:48
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:45
Fallo di Isaque (Shakhtar Donetsk).21:45
Rafael Compri (Hamrun Spartans) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:45
Yukhym Konoplia (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:44
Fallo di Ryan Camenzuli (Hamrun Spartans).21:44
Tiro respinto. Luca Meirelles (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata. Assist di Artem Bondarenko.21:42
Calcio d'angolo,Hamrun Spartans. Calcio d'angolo causato da Kiril Fesiun (Shakhtar Donetsk).21:40
Tiro parato. Ante Coric (Hamrun Spartans) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Joseph Mbong.21:40
Pedrinho (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:39
Fallo di Joseph Mbong (Hamrun Spartans).21:39
Calcio d'angolo,Shakhtar Donetsk. Calcio d'angolo causato da Ryan Camenzuli (Hamrun Spartans).21:38
Gara riprende.21:37
Gara momentaneamente sospesa, Rafael Compri (Hamrun Spartans) per infortunio.21:35
Tiro respinto. Lucas Ferreira (Shakhtar Donetsk) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Artem Bondarenko.21:33
Fallo di Alaa Ghram (Shakhtar Donetsk).21:29
Henry Bonello (Hamrun Spartans) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29
Tiro parato. Valerii Bondar (Shakhtar Donetsk) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Yehor Nazaryna con cross.21:29
Calcio d'angolo,Shakhtar Donetsk. Calcio d'angolo causato da Ryan Camenzuli (Hamrun Spartans).21:28
Calcio d'angolo,Shakhtar Donetsk. Calcio d'angolo causato da Henry Bonello (Hamrun Spartans).21:27
Tiro parato. Yehor Nazaryna (Shakhtar Donetsk) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Lucas Ferreira.21:27
Calcio d'angolo,Shakhtar Donetsk. Calcio d'angolo causato da Henry Bonello (Hamrun Spartans).21:25
Tiro parato. Lucas Ferreira (Shakhtar Donetsk) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Isaque.21:25
Alaa Ghram (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24
Fallo di N'Dri Koffi (Hamrun Spartans).21:24
Tiro respinto. Artem Bondarenko (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola. Assist di Isaque con suggerimento di testa.21:21
Calcio d'angolo,Hamrun Spartans. Calcio d'angolo causato da Irakli Azarovi (Shakhtar Donetsk).21:19
Yukhym Konoplia (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:17
Fallo di Matías García (Hamrun Spartans).21:17
Artem Bondarenko (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17
Fallo di Jovan Cadjenovic (Hamrun Spartans).21:17
Gara riprende.21:16
Gara momentaneamente sospesa, Henry Bonello (Hamrun Spartans) per infortunio.21:14
Fallo di mano di Lucas Ferreira (Shakhtar Donetsk).21:14
Tentativo fallito. N'Dri Koffi (Hamrun Spartans) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Joseph Mbong.21:13
Luca Meirelles (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11
Fallo di Matías García (Hamrun Spartans).21:11
Yukhym Konoplia (Shakhtar Donetsk) e' ammonito per fallo.21:10
Fallo di Yukhym Konoplia (Shakhtar Donetsk).21:10
N'Dri Koffi (Hamrun Spartans) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:10
Fuorigioco. Joseph Mbong(Hamrun Spartans) prova il lancio lungo, ma Jovan Cadjenovic e' colto in fuorigioco.21:07
Fuorigioco. Pedrinho(Shakhtar Donetsk) prova il lancio lungo, ma Artem Bondarenko e' colto in fuorigioco.21:06
Fallo di Matías García (Hamrun Spartans).21:05
Pedrinho (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05
Fuorigioco. Lucas Ferreira(Shakhtar Donetsk) prova il lancio lungo, ma Irakli Azarovi e' colto in fuorigioco.21:01
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:00
Hamrun Spartans - Shakhtar Donetsk è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 11 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Ta' Qali National Stadium di Attard.
Arbitro di Hamrun Spartans - Shakhtar Donetsk sarà Florian Badstübner. Al VAR invece ci sarà Benjamin Cortus.
Attualmente Hamrun Spartans si trova 31° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 3 sconfitte); invece Shakhtar Donetsk si trova 9° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Hamrun Spartans ha segnato 3 gol e ne ha subiti 6; Shakhtar Donetsk ha segnato 8 gol e ne ha subiti 5.
Hamrun Spartans e Shakhtar Donetsk è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Hamrun Spartans
|Shakhtar Donetsk
|Partite giocate
|4
|4
|Numero di partite vinte
|1
|3
|Numero di partite perse
|3
|1
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|3
|8
|Gol totali subiti
|6
|5
|Media gol subiti per partita
|1.5
|1.2
|Percentuale possesso palla
|48.4
|71.0
|Numero totale di passaggi
|1483
|2436
|Numero totale di passaggi riusciti
|1155
|2160
|Tiri nello specchio della porta
|17
|19
|Percentuale di tiri in porta
|44.7
|48.7
|Numero totale di cross
|78
|61
|Numero medio di cross riusciti
|14
|14
|Duelli per partita vinti
|211
|161
|Duelli per partita persi
|216
|163
|Corner subiti
|16
|13
|Corner guadagnati
|20
|25
|Numero di punizioni a favore
|58
|33
|Numero di punizioni concesse
|62
|32
|Tackle totali
|84
|66
|Percentuale di successo nei tackle
|61.9
|65.2
|Fuorigiochi totali
|8
|8
|Numero totale di cartellini gialli
|10
|7
|Numero totale di cartellini rossi
|2
|0
Come arredare con stile garantendo l'efficienza energeticaLEGGI
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND
Ecco il posto privilegiato per esplorare la cittàLEGGI