Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:00

PREPARTITA

Hamrun Spartans - Shakhtar Donetsk è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 11 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Ta' Qali National Stadium di Attard.

Arbitro di Hamrun Spartans - Shakhtar Donetsk sarà Florian Badstübner. Al VAR invece ci sarà Benjamin Cortus.

Attualmente Hamrun Spartans si trova 31° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 3 sconfitte); invece Shakhtar Donetsk si trova 9° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Hamrun Spartans ha segnato 3 gol e ne ha subiti 6; Shakhtar Donetsk ha segnato 8 gol e ne ha subiti 5.

Hamrun Spartans e Shakhtar Donetsk è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: