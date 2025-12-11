Virgilio Sport
Hamrun Spartans-Shakhtar Donetsk: 0-2 - Conference League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

11 Dicembre 2025 ore 21:00
Hamrun Spartans
0
Shakhtar Donetsk
2
Partita finita
Arbitro: Florian Badstübner
  1. 61' 0-1 Luca Meirelles
  2. 64' 0-2 Isaque
0'
45'
90'
90'
92'

Incontro terminato, Hamrun Spartans 0, Shakhtar Donetsk 2.

  1. 90'+3'

    Secondo tempo terminato, Hamrun Spartans 0, Shakhtar Donetsk 2.22:52

  3. 90'+2'

    Tentativo fallito. Oleh Ocheretko (Shakhtar Donetsk) un tiro di sinistro da centro area tira alto.22:51

  4. 90'+2'

    Tiro respinto. Lucas Ferreira (Shakhtar Donetsk) un tiro di sinistro da centro area.22:51

  5. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.22:50

  6. 90'

    Eguinaldo (Shakhtar Donetsk) e' ammonito.22:49

  7. 90'

    Eguinaldo (Shakhtar Donetsk) cade ma ha simulato.22:49

  9. 89'

    Sostituzione, Shakhtar Donetsk. Marian Faryna sostituisce Irakli Azarovi.22:48

  10. 89'

    Vinícius Tobias (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:47

  11. 89'

    Fallo di Matías García (Hamrun Spartans).22:47

  12. 85'

    Tentativo fallito. Shaisen Attard (Hamrun Spartans) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto. Assist di Stijn Meijer.22:44

  13. 84'

    Fuorigioco. Yehor Nazaryna(Shakhtar Donetsk) prova il lancio lungo, ma Lucas Ferreira e' colto in fuorigioco.22:43

  15. 83'

    Fallo di Kauã Elias (Shakhtar Donetsk).22:42

  16. 83'

    Rafael Compri (Hamrun Spartans) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:42

  17. 83'

    Tiro respinto. Eguinaldo (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da fuori area. Assist di Kauã Elias.22:41

  18. 81'

    Sostituzione, Shakhtar Donetsk. Kauã Elias sostituisce Luca Meirelles.22:39

  19. 80'

    Fallo di Alaa Ghram (Shakhtar Donetsk).22:39

  21. 80'

    Stijn Meijer (Hamrun Spartans) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:39

  22. 78'

    Tiro respinto. Lucas Ferreira (Shakhtar Donetsk) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Eguinaldo.22:37

  23. 78'

    Tiro parato. Eguinaldo (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:36

  24. 78'

    Tiro parato. Eguinaldo (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:36

  25. 75'

    Sostituzione, Hamrun Spartans. Sven Xerri sostituisce Emerson Marcelina per infortunio.22:34

  27. 75'

    Sostituzione, Hamrun Spartans. Domantas Simkus sostituisce Jovan Cadjenovic.22:34

  28. 69'

    Gara riprende.22:28

  29. 69'

    Gara momentaneamente sospesa, Emerson Marcelina (Hamrun Spartans) per infortunio.22:28

  30. 67'

    Sostituzione, Shakhtar Donetsk. Eguinaldo sostituisce Pedrinho.22:26

  31. 65'

    Sostituzione, Hamrun Spartans. Stijn Meijer sostituisce Semir Smajlagic.22:24

  33. 65'

    Sostituzione, Hamrun Spartans. Shaisen Attard sostituisce N'Dri Koffi.22:24

  34. 65'

    Sostituzione, Hamrun Spartans. Mouad El Fanis sostituisce Joseph Mbong.22:24

  35. 64'

    Gol! Hamrun Spartans 0, Shakhtar Donetsk 2. Isaque (Shakhtar Donetsk) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Pedrinho.22:22

  36. 61'

    Gol! Hamrun Spartans 0, Shakhtar Donetsk 1. Luca Meirelles (Shakhtar Donetsk) un colpo di testa da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Irakli Azarovi.22:20

  37. 60'

    Tiro parato. Lucas Ferreira (Shakhtar Donetsk) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Luca Meirelles.22:19

  39. 58'

    Tentativo fallito. Oleh Ocheretko (Shakhtar Donetsk) un tiro di sinistro da centro area di poco alto. Assist di Irakli Azarovi con passaggio filtrante.22:17

  40. 57'

    Matías García (Hamrun Spartans) e' ammonito per fallo.22:16

  41. 57'

    Yehor Nazaryna (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:16

  42. 57'

    Fallo di Matías García (Hamrun Spartans).22:16

  43. 55'

    Tentativo fallito. Joseph Mbong (Hamrun Spartans) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Jovan Cadjenovic.22:13

  45. 54'

    Fuorigioco. Isaque(Shakhtar Donetsk) prova il lancio lungo, ma Luca Meirelles e' colto in fuorigioco.22:13

  46. 52'

    Joseph Mbong (Hamrun Spartans) e' ammonito per fallo.22:11

  47. 52'

    Oleh Ocheretko (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:11

  48. 52'

    Fallo di Joseph Mbong (Hamrun Spartans).22:11

  49. 51'

    Calcio d'angolo,Hamrun Spartans. Calcio d'angolo causato da Lucas Ferreira (Shakhtar Donetsk).22:10

  51. 50'

    Oleh Ocheretko (Shakhtar Donetsk) e' ammonito per fallo.22:08

  52. 50'

    Fallo di Oleh Ocheretko (Shakhtar Donetsk).22:08

  53. 50'

    Joseph Mbong (Hamrun Spartans) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:08

  54. 48'

    Tiro respinto. Pedrinho (Shakhtar Donetsk) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Vinícius Tobias.22:07

  55. 48'

    Tiro respinto. Isaque (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da centro area. Assist di Luca Meirelles.22:06

  57. Inizia il Secondo tempo Hamrun Spartans 0, Shakhtar Donetsk 0.22:04

  58. 45'

    Sostituzione, Shakhtar Donetsk. Oleh Ocheretko sostituisce Artem Bondarenko.22:04

  59. 45'

    Sostituzione, Shakhtar Donetsk. Vinícius Tobias sostituisce Yukhym Konoplia.22:04

  60. 45'+4'

    Primo tempo terminato, Hamrun Spartans 0, Shakhtar Donetsk 0.21:49

  61. 45'+4'

    Tiro parato. Joseph Mbong (Hamrun Spartans) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Semir Smajlagic.21:48

  63. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:45

  64. 45'

    Fallo di Isaque (Shakhtar Donetsk).21:45

  65. 45'

    Rafael Compri (Hamrun Spartans) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:45

  66. 44'

    Yukhym Konoplia (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:44

  67. 44'

    Fallo di Ryan Camenzuli (Hamrun Spartans).21:44

  69. 42'

    Tiro respinto. Luca Meirelles (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata. Assist di Artem Bondarenko.21:42

  70. 40'

    Calcio d'angolo,Hamrun Spartans. Calcio d'angolo causato da Kiril Fesiun (Shakhtar Donetsk).21:40

  71. 40'

    Tiro parato. Ante Coric (Hamrun Spartans) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Joseph Mbong.21:40

  72. 39'

    Pedrinho (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:39

  73. 39'

    Fallo di Joseph Mbong (Hamrun Spartans).21:39

  75. 38'

    Calcio d'angolo,Shakhtar Donetsk. Calcio d'angolo causato da Ryan Camenzuli (Hamrun Spartans).21:38

  76. 37'

    Gara riprende.21:37

  77. 36'

    Gara momentaneamente sospesa, Rafael Compri (Hamrun Spartans) per infortunio.21:35

  78. 33'

    Tiro respinto. Lucas Ferreira (Shakhtar Donetsk) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Artem Bondarenko.21:33

  79. 29'

    Fallo di Alaa Ghram (Shakhtar Donetsk).21:29

  81. 29'

    Henry Bonello (Hamrun Spartans) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29

  82. 29'

    Tiro parato. Valerii Bondar (Shakhtar Donetsk) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Yehor Nazaryna con cross.21:29

  83. 28'

    Calcio d'angolo,Shakhtar Donetsk. Calcio d'angolo causato da Ryan Camenzuli (Hamrun Spartans).21:28

  84. 27'

    Calcio d'angolo,Shakhtar Donetsk. Calcio d'angolo causato da Henry Bonello (Hamrun Spartans).21:27

  85. 27'

    Tiro parato. Yehor Nazaryna (Shakhtar Donetsk) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Lucas Ferreira.21:27

  87. 25'

    Calcio d'angolo,Shakhtar Donetsk. Calcio d'angolo causato da Henry Bonello (Hamrun Spartans).21:25

  88. 25'

    Tiro parato. Lucas Ferreira (Shakhtar Donetsk) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Isaque.21:25

  89. 24'

    Alaa Ghram (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24

  90. 24'

    Fallo di N'Dri Koffi (Hamrun Spartans).21:24

  91. 21'

    Tiro respinto. Artem Bondarenko (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola. Assist di Isaque con suggerimento di testa.21:21

  93. 19'

    Calcio d'angolo,Hamrun Spartans. Calcio d'angolo causato da Irakli Azarovi (Shakhtar Donetsk).21:19

  94. 18'

    Yukhym Konoplia (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:17

  95. 18'

    Fallo di Matías García (Hamrun Spartans).21:17

  96. 17'

    Artem Bondarenko (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17

  97. 17'

    Fallo di Jovan Cadjenovic (Hamrun Spartans).21:17

  99. 16'

    Gara riprende.21:16

  100. 15'

    Gara momentaneamente sospesa, Henry Bonello (Hamrun Spartans) per infortunio.21:14

  101. 14'

    Fallo di mano di Lucas Ferreira (Shakhtar Donetsk).21:14

  102. 13'

    Tentativo fallito. N'Dri Koffi (Hamrun Spartans) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Joseph Mbong.21:13

  103. 11'

    Luca Meirelles (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11

  105. 11'

    Fallo di Matías García (Hamrun Spartans).21:11

  106. 10'

    Yukhym Konoplia (Shakhtar Donetsk) e' ammonito per fallo.21:10

  107. 10'

    Fallo di Yukhym Konoplia (Shakhtar Donetsk).21:10

  108. 10'

    N'Dri Koffi (Hamrun Spartans) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:10

  109. 8'

    Fuorigioco. Joseph Mbong(Hamrun Spartans) prova il lancio lungo, ma Jovan Cadjenovic e' colto in fuorigioco.21:07

  111. 6'

    Fuorigioco. Pedrinho(Shakhtar Donetsk) prova il lancio lungo, ma Artem Bondarenko e' colto in fuorigioco.21:06

  112. 6'

    Fallo di Matías García (Hamrun Spartans).21:05

  113. 6'

    Pedrinho (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05

  114. Fuorigioco. Lucas Ferreira(Shakhtar Donetsk) prova il lancio lungo, ma Irakli Azarovi e' colto in fuorigioco.21:01

  115. Inizia il Primo tempo.21:00

  117. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:00

Formazioni Hamrun Spartans - Shakhtar Donetsk

Hamrun Spartans
Shakhtar Donetsk
TITOLARI HAMRUN SPARTANS
  • (1) HENRY BONELLO (P)
  • (27) OGNJEN BJELICIC (D)
  • (94) RYAN CAMENZULI (D)
  • (91) EMERSON MARCELINA (D)
  • (2) RAFAEL COMPRI (D)
  • (19) N'DRI KOFFI (C)
  • (10) JOSEPH MBONG (C)
  • (8) MATÍAS GARCÍA (C)
  • (20) JOVAN CADJENOVIC (C)
  • (24) ANTE CORIC (C)
  • (14) SEMIR SMAJLAGIC (A)
PANCHINA HAMRUN SPARTANS
  • (12) MIGUEL CAMILLERI (P)
  • (47) MOUAD EL FANIS (C)
  • (99) STIJN MEIJER (A)
  • (16) SCOTT CAMILLERI (C)
  • (7) SHAISEN ATTARD (A)
  • (9) SALIOU THIOUNE (C)
  • (33) DOMANTAS SIMKUS (C)
  • (77) MERLIN HADZI (A)
  • (3) NIKOLAI MICALLEF (D)
  • (5) SVEN XERRI (D)
  • (55) KIAN VELLA (D)
  • (98) CÉLIO (P)
ALLENATORE HAMRUN SPARTANS
  • Giacomo Modica
TITOLARI SHAKHTAR DONETSK
  • (23) KIRIL FESIUN (P)
  • (16) IRAKLI AZAROVI (D)
  • (5) VALERII BONDAR (D)
  • (18) ALAA GHRAM (D)
  • (26) YUKHYM KONOPLIA (D)
  • (29) YEHOR NAZARYNA (C)
  • (14) ISAQUE (C)
  • (10) PEDRINHO (C)
  • (37) LUCAS FERREIRA (C)
  • (21) ARTEM BONDARENKO (C)
  • (49) LUCA MEIRELLES (A)
PANCHINA SHAKHTAR DONETSK
  • (19) KAUÃ ELIAS (A)
  • (48) DENYS TVARDOVSKYI (P)
  • (17) VINÍCIUS TOBIAS (D)
  • (34) ROSTYSLAV BAHLAI (P)
  • (74) MARIAN FARYNA (D)
  • (27) OLEH OCHERETKO (C)
  • (8) DMYTRO KRYSKIV (C)
  • (7) EGUINALDO (C)
  • (3) DIEGO ARROYO (D)
  • (11) NEWERTON (C)
  • (9) MARIAN SHVED (C)
ALLENATORE SHAKHTAR DONETSK
  • Arda Turan
PREPARTITA

Hamrun Spartans - Shakhtar Donetsk è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 11 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Ta' Qali National Stadium di Attard.
Arbitro di Hamrun Spartans - Shakhtar Donetsk sarà Florian Badstübner. Al VAR invece ci sarà Benjamin Cortus.

Attualmente Hamrun Spartans si trova 31° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 3 sconfitte); invece Shakhtar Donetsk si trova 9° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Hamrun Spartans ha segnato 3 gol e ne ha subiti 6; Shakhtar Donetsk ha segnato 8 gol e ne ha subiti 5.

Hamrun Spartans e Shakhtar Donetsk è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Hamrun SpartansShakhtar Donetsk
Partite giocate44
Numero di partite vinte13
Numero di partite perse31
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati38
Gol totali subiti65
Media gol subiti per partita1.51.2
Percentuale possesso palla48.471.0
Numero totale di passaggi14832436
Numero totale di passaggi riusciti11552160
Tiri nello specchio della porta1719
Percentuale di tiri in porta44.748.7
Numero totale di cross7861
Numero medio di cross riusciti1414
Duelli per partita vinti211161
Duelli per partita persi216163
Corner subiti1613
Corner guadagnati2025
Numero di punizioni a favore5833
Numero di punizioni concesse6232
Tackle totali8466
Percentuale di successo nei tackle61.965.2
Fuorigiochi totali88
Numero totale di cartellini gialli107
Numero totale di cartellini rossi20

Inglas Vetri

