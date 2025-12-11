Incontro terminato, Jagiellonia Bialystok 1, Rayo Vallecano 2.
Secondo tempo terminato, Jagiellonia Bialystok 1, Rayo Vallecano 2.20:41
Fallo di Dimitris Rallis (Jagiellonia Bialystok).20:40
Pep Chavarría (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:40
Fuorigioco. Pep Chavarría(Rayo Vallecano) prova il lancio lungo, ma Pacha Espino e' colto in fuorigioco.20:39
Fallo di Bernardo Vital (Jagiellonia Bialystok).20:38
Pacha Espino (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:38
Fallo di Bernardo Vital (Jagiellonia Bialystok).20:38
Jorge de Frutos (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:38
Fallo di Bartosz Mazurek (Jagiellonia Bialystok).20:37
Pep Chavarría (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:37
Tiro respinto. Bartosz Mazurek (Jagiellonia Bialystok) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola.20:37
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.20:36
Gara riprende.20:35
Gara momentaneamente sospesa, (Jagiellonia Bialystok).20:35
Sostituzione, Jagiellonia Bialystok. Dimitris Rallis sostituisce Norbert Wojtuszek.20:34
Fallo di Pep Chavarría (Rayo Vallecano).20:33
Bartosz Mazurek (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:33
Sostituzione, Rayo Vallecano. Gerard Gumbau sostituisce Unai López.20:33
Tiro respinto. Oskar Pietuszewski (Jagiellonia Bialystok) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Bernardo Vital.20:32
Afimico Pululu (Jagiellonia Bialystok) e' ammonito per fallo.20:30
Florian Lejeune (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:30
Fallo di Afimico Pululu (Jagiellonia Bialystok).20:30
Isi Palazón (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:29
Fallo di Oskar Pietuszewski (Jagiellonia Bialystok).20:29
Fallo di Unai López (Rayo Vallecano).20:29
Sergio Lozano (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:29
Andrei Ratiu (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:28
Fallo di Oskar Pietuszewski (Jagiellonia Bialystok).20:28
Fallo di Florian Lejeune (Rayo Vallecano).20:26
Afimico Pululu (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:26
Sostituzione, Rayo Vallecano. Óscar Valentín sostituisce Pathé Ciss.20:26
Pathé Ciss (Rayo Vallecano) e' ammonito.20:25
Calcio d'angolo,Rayo Vallecano. Calcio d'angolo causato da Dusan Stojinovic (Jagiellonia Bialystok).20:24
Isi Palazón (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:23
Fallo di Sergio Lozano (Jagiellonia Bialystok).20:23
Gara riprende.20:23
Gara momentaneamente sospesa, Augusto Batalla (Rayo Vallecano) per infortunio.20:21
Gara riprende.20:20
Gara momentaneamente sospesa, Afimico Pululu (Jagiellonia Bialystok) per infortunio.20:20
Fran Pérez (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:19
Fallo di Bartlomiej Wdowik (Jagiellonia Bialystok).20:19
Tentativo fallito. Fran Pérez (Rayo Vallecano) un tiro di destro da posizione decentrata sulla sinistra di poco a lato sulla sinistra. Assist di Isi Palazón con cross da calcio d'angolo.20:17
Calcio d'angolo,Rayo Vallecano. Calcio d'angolo causato da Dusan Stojinovic (Jagiellonia Bialystok).20:17
Tiro respinto. Jorge de Frutos (Rayo Vallecano) un tiro di destro da centro area.20:16
Fallo di Luiz Felipe (Rayo Vallecano).20:16
Afimico Pululu (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:16
Fuorigioco. Dusan Stojinovic(Jagiellonia Bialystok) prova il lancio lungo, ma Afimico Pululu e' colto in fuorigioco.20:14
Tentativo fallito. Bernardo Vital (Jagiellonia Bialystok) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola che esce di molto sulla destra. Assist di Álex Pozo.20:14
Sostituzione, Jagiellonia Bialystok. Sergio Lozano sostituisce Álex Pozo.20:14
Sostituzione, Jagiellonia Bialystok. Taras Romanczuk sostituisce Leon Flach.20:14
Calcio d'angolo,Jagiellonia Bialystok. Calcio d'angolo causato da Pathé Ciss (Rayo Vallecano).20:13
Pathé Ciss (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:12
Fallo di Dusan Stojinovic (Jagiellonia Bialystok).20:12
Fallo di Pathé Ciss (Rayo Vallecano).20:11
Afimico Pululu (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:11
Isi Palazón (Rayo Vallecano) e' ammonito per fallo.20:10
Fallo di Isi Palazón (Rayo Vallecano).20:10
Bartosz Mazurek (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:10
Fallo di Isi Palazón (Rayo Vallecano).20:09
Bartlomiej Wdowik (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:09
Gol! Jagiellonia Bialystok 1, Rayo Vallecano 2. Pacha Espino (Rayo Vallecano) un tiro di sinistro da posizione molto angolata sulla sinistra, un gol praticamente impossibile! palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Pep Chavarría.20:06
Sostituzione, Rayo Vallecano. Fran Pérez sostituisce Sergio Camello.20:06
Sostituzione, Rayo Vallecano. Pacha Espino sostituisce Iván Balliu.20:05
Sostituzione, Rayo Vallecano. Jorge de Frutos sostituisce Álvaro García.20:05
Tentativo fallito. Álex Pozo (Jagiellonia Bialystok) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.20:04
Calcio d'angolo,Rayo Vallecano. Calcio d'angolo causato da Bartlomiej Wdowik (Jagiellonia Bialystok).20:03
Pep Chavarría (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:01
Fallo di Oskar Pietuszewski (Jagiellonia Bialystok).20:01
Sergio Camello (Rayo Vallecano) e' ammonito per fallo.20:00
Fallo di Sergio Camello (Rayo Vallecano).20:00
Bernardo Vital (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:00
Tiro respinto. Bartosz Mazurek (Jagiellonia Bialystok) un colpo di testa dalla sinistra dell'area. Assist di Bartlomiej Wdowik con cross.20:00
Calcio d'angolo,Jagiellonia Bialystok. Calcio d'angolo causato da Augusto Batalla (Rayo Vallecano).19:59
Tiro parato. Bartosz Mazurek (Jagiellonia Bialystok) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Álex Pozo.19:59
Fallo di Álvaro García (Rayo Vallecano).19:58
Bernardo Vital (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:58
Tiro respinto. Álvaro García (Rayo Vallecano) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Isi Palazón.19:58
Tentativo fallito. Afimico Pululu (Jagiellonia Bialystok) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Bartosz Mazurek.19:57
Fuorigioco. Bartlomiej Wdowik(Jagiellonia Bialystok) prova il lancio lungo, ma Jesús Imaz e' colto in fuorigioco.19:55
Tentativo fallito. Jesús Imaz (Jagiellonia Bialystok) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco alto sulla destra. Assist di Norbert Wojtuszek.19:54
Inizia il Secondo tempo Jagiellonia Bialystok 1, Rayo Vallecano 1.19:51
Sostituzione, Jagiellonia Bialystok. Bartosz Mazurek sostituisce Dawid Drachal.19:50
Primo tempo terminato, Jagiellonia Bialystok 1, Rayo Vallecano 1.19:35
Fallo di Pathé Ciss (Rayo Vallecano).19:34
Álex Pozo (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:34
Pep Chavarría (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:33
Fallo di Afimico Pululu (Jagiellonia Bialystok).19:33
Tentativo fallito. Bernardo Vital (Jagiellonia Bialystok) un tiro di destro da centro area tira alto in seguito a un calcio da fermo.19:32
Fallo di Pathé Ciss (Rayo Vallecano).19:31
Afimico Pululu (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:31
Fallo di Álvaro García (Rayo Vallecano).19:31
Norbert Wojtuszek (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:31
Gara riprende.19:30
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.19:30
Gara momentaneamente sospesa, Augusto Batalla (Rayo Vallecano) per infortunio.19:30
Gol! Jagiellonia Bialystok 1, Rayo Vallecano 1. Jesús Imaz (Jagiellonia Bialystok) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra in seguito a un calcio da fermo.19:28
Pep Chavarría (Rayo Vallecano) e' ammonito per fallo.19:27
Fallo di Pep Chavarría (Rayo Vallecano).19:27
Álex Pozo (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:27
Fallo di Isi Palazón (Rayo Vallecano).19:27
Álex Pozo (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:27
Florian Lejeune (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:26
Fallo di Afimico Pululu (Jagiellonia Bialystok).19:26
Fuorigioco. Pep Chavarría(Rayo Vallecano) prova il lancio lungo, ma Andrei Ratiu e' colto in fuorigioco.19:25
Sergio Camello (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:23
Fallo di Bernardo Vital (Jagiellonia Bialystok).19:23
Tentativo fallito. Andrei Ratiu (Rayo Vallecano) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Sergio Camello.19:22
Tentativo fallito. Florian Lejeune (Rayo Vallecano) un tiro di destro da fuori area tira alto da un calcio di punizione di prima.19:20
Andrei Ratiu (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:19
Fallo di Dawid Drachal (Jagiellonia Bialystok).19:19
Fallo di Luiz Felipe (Rayo Vallecano).19:19
Afimico Pululu (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:19
Dawid Drachal (Jagiellonia Bialystok) e' ammonito per fallo.19:16
Florian Lejeune (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:15
Fallo di Dawid Drachal (Jagiellonia Bialystok).19:15
Tiro respinto. Norbert Wojtuszek (Jagiellonia Bialystok) un tiro di destro da fuori area.19:15
Fallo di Luiz Felipe (Rayo Vallecano).19:14
Afimico Pululu (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:14
Fallo di Álvaro García (Rayo Vallecano).19:12
Oskar Pietuszewski (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:12
Calcio d'angolo,Rayo Vallecano. Calcio d'angolo causato da Dusan Stojinovic (Jagiellonia Bialystok).19:12
Calcio d'angolo,Rayo Vallecano. Calcio d'angolo causato da Slawomir Abramowicz (Jagiellonia Bialystok).19:11
Gara riprende.19:10
Gara momentaneamente sospesa, Oskar Pietuszewski (Jagiellonia Bialystok) per infortunio.19:09
Fallo di Iván Balliu (Rayo Vallecano).19:08
Oskar Pietuszewski (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:08
Pathé Ciss (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:06
Fallo di Dawid Drachal (Jagiellonia Bialystok).19:06
Fallo di Iván Balliu (Rayo Vallecano).19:05
Oskar Pietuszewski (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:05
Isi Palazón (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:04
Fallo di Leon Flach (Jagiellonia Bialystok).19:04
Fallo di Pathé Ciss (Rayo Vallecano).19:00
Álex Pozo (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:00
Tiro parato. Sergio Camello (Rayo Vallecano) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Isi Palazón con cross.19:00
Calcio d'angolo,Rayo Vallecano. Calcio d'angolo causato da Bartlomiej Wdowik (Jagiellonia Bialystok).19:00
Tiro respinto. Sergio Camello (Rayo Vallecano) un tiro di destro da centro area. Assist di Álvaro García con cross.19:00
Sergio Camello (Rayo Vallecano) colpisce il palo sinistro con un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Luiz Felipe con suggerimento di testa.18:58
Fallo di Andrei Ratiu (Rayo Vallecano).18:58
Bartlomiej Wdowik (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:58
Tentativo fallito. Álex Pozo (Jagiellonia Bialystok) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra. Assist di Oskar Pietuszewski con cross.18:54
Fallo di Florian Lejeune (Rayo Vallecano).18:53
Afimico Pululu (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:53
Gol! Jagiellonia Bialystok 0, Rayo Vallecano 1. Sergio Camello (Rayo Vallecano) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Álvaro García con cross.18:50
Tiro respinto. Unai López (Rayo Vallecano) un tiro di sinistro da fuori area.18:50
Calcio d'angolo,Rayo Vallecano. Calcio d'angolo causato da Jesús Imaz (Jagiellonia Bialystok).18:49
Calcio d'angolo,Rayo Vallecano. Calcio d'angolo causato da Dusan Stojinovic (Jagiellonia Bialystok).18:48
Inizia il Primo tempo.18:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:42
Jagiellonia Bialystok - Rayo Vallecano è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 11 dicembre alle ore 18:45 allo stadio Chorten Arena di Bialystok.
Arbitro di Jagiellonia Bialystok - Rayo Vallecano sarà Edgars Malcevs. Al VAR invece ci sarà Kristaps Ratnieks.
Attualmente Jagiellonia Bialystok si trova 7° in classifica con 9 punti (frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte); invece Rayo Vallecano si trova 11° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).
Jagiellonia Bialystok ha segnato 4 gol e ne ha subiti 2; Rayo Vallecano ha segnato 8 gol e ne ha subiti 6.
Jagiellonia Bialystok e Rayo Vallecano è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Jagiellonia Bialystok
|Rayo Vallecano
|Partite giocate
|4
|4
|Numero di partite vinte
|2
|2
|Numero di partite perse
|0
|1
|Numero di partite pareggiate
|2
|1
|Gol totali segnati
|4
|8
|Gol totali subiti
|2
|6
|Media gol subiti per partita
|0.5
|1.5
|Percentuale possesso palla
|52.1
|61.1
|Numero totale di passaggi
|1934
|2094
|Numero totale di passaggi riusciti
|1632
|1803
|Tiri nello specchio della porta
|21
|27
|Percentuale di tiri in porta
|61.8
|43.5
|Numero totale di cross
|73
|117
|Numero medio di cross riusciti
|18
|31
|Duelli per partita vinti
|189
|159
|Duelli per partita persi
|193
|181
|Corner subiti
|21
|26
|Corner guadagnati
|18
|29
|Numero di punizioni a favore
|47
|29
|Numero di punizioni concesse
|58
|58
|Tackle totali
|72
|68
|Percentuale di successo nei tackle
|50.0
|73.5
|Fuorigiochi totali
|5
|10
|Numero totale di cartellini gialli
|8
|15
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|1
