Jagiellonia Bialystok-Rayo Vallecano: 1-2 - Conference League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

11 Dicembre 2025 ore 18:45
Jagiellonia Bialystok
1
Rayo Vallecano
2
Partita finita
Arbitro: Edgars Malcevs
  1. 6' 0-1 Sergio Camello
  2. 44' 1-1 Jesús Imaz
  3. 61' 1-2 Pacha Espino
0'
45'
90'
90'
95'

Incontro terminato, Jagiellonia Bialystok 1, Rayo Vallecano 2.

  1. 90'+6'

    Secondo tempo terminato, Jagiellonia Bialystok 1, Rayo Vallecano 2.20:41

  3. 90'+5'

    Fallo di Dimitris Rallis (Jagiellonia Bialystok).20:40

  4. 90'+5'

    Pep Chavarría (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:40

  5. 90'+4'

    Fuorigioco. Pep Chavarría(Rayo Vallecano) prova il lancio lungo, ma Pacha Espino e' colto in fuorigioco.20:39

  6. 90'+3'

    Fallo di Bernardo Vital (Jagiellonia Bialystok).20:38

  7. 90'+3'

    Pacha Espino (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:38

  9. 90'+3'

    Fallo di Bernardo Vital (Jagiellonia Bialystok).20:38

  10. 90'+3'

    Jorge de Frutos (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:38

  11. 90'+2'

    Fallo di Bartosz Mazurek (Jagiellonia Bialystok).20:37

  12. 90'+2'

    Pep Chavarría (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:37

  13. 90'+2'

    Tiro respinto. Bartosz Mazurek (Jagiellonia Bialystok) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola.20:37

  15. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.20:36

  16. 90'

    Gara riprende.20:35

  17. 90'

    Gara momentaneamente sospesa, (Jagiellonia Bialystok).20:35

  18. 89'

    Sostituzione, Jagiellonia Bialystok. Dimitris Rallis sostituisce Norbert Wojtuszek.20:34

  19. 88'

    Fallo di Pep Chavarría (Rayo Vallecano).20:33

  21. 88'

    Bartosz Mazurek (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:33

  22. 88'

    Sostituzione, Rayo Vallecano. Gerard Gumbau sostituisce Unai López.20:33

  23. 87'

    Tiro respinto. Oskar Pietuszewski (Jagiellonia Bialystok) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Bernardo Vital.20:32

  24. 85'

    Afimico Pululu (Jagiellonia Bialystok) e' ammonito per fallo.20:30

  25. 85'

    Florian Lejeune (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:30

  27. 85'

    Fallo di Afimico Pululu (Jagiellonia Bialystok).20:30

  28. 84'

    Isi Palazón (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:29

  29. 84'

    Fallo di Oskar Pietuszewski (Jagiellonia Bialystok).20:29

  30. 84'

    Fallo di Unai López (Rayo Vallecano).20:29

  31. 84'

    Sergio Lozano (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:29

  33. 83'

    Andrei Ratiu (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:28

  34. 83'

    Fallo di Oskar Pietuszewski (Jagiellonia Bialystok).20:28

  35. 81'

    Fallo di Florian Lejeune (Rayo Vallecano).20:26

  36. 81'

    Afimico Pululu (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:26

  37. 80'

    Sostituzione, Rayo Vallecano. Óscar Valentín sostituisce Pathé Ciss.20:26

  39. 80'

    Pathé Ciss (Rayo Vallecano) e' ammonito.20:25

  40. 79'

    Calcio d'angolo,Rayo Vallecano. Calcio d'angolo causato da Dusan Stojinovic (Jagiellonia Bialystok).20:24

  41. 78'

    Isi Palazón (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:23

  42. 78'

    Fallo di Sergio Lozano (Jagiellonia Bialystok).20:23

  43. 78'

    Gara riprende.20:23

  45. 76'

    Gara momentaneamente sospesa, Augusto Batalla (Rayo Vallecano) per infortunio.20:21

  46. 75'

    Gara riprende.20:20

  47. 75'

    Gara momentaneamente sospesa, Afimico Pululu (Jagiellonia Bialystok) per infortunio.20:20

  48. 73'

    Fran Pérez (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:19

  49. 73'

    Fallo di Bartlomiej Wdowik (Jagiellonia Bialystok).20:19

  51. 72'

    Tentativo fallito. Fran Pérez (Rayo Vallecano) un tiro di destro da posizione decentrata sulla sinistra di poco a lato sulla sinistra. Assist di Isi Palazón con cross da calcio d'angolo.20:17

  52. 71'

    Calcio d'angolo,Rayo Vallecano. Calcio d'angolo causato da Dusan Stojinovic (Jagiellonia Bialystok).20:17

  53. 71'

    Tiro respinto. Jorge de Frutos (Rayo Vallecano) un tiro di destro da centro area.20:16

  54. 71'

    Fallo di Luiz Felipe (Rayo Vallecano).20:16

  55. 71'

    Afimico Pululu (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:16

  57. 69'

    Fuorigioco. Dusan Stojinovic(Jagiellonia Bialystok) prova il lancio lungo, ma Afimico Pululu e' colto in fuorigioco.20:14

  58. 69'

    Tentativo fallito. Bernardo Vital (Jagiellonia Bialystok) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola che esce di molto sulla destra. Assist di Álex Pozo.20:14

  59. 69'

    Sostituzione, Jagiellonia Bialystok. Sergio Lozano sostituisce Álex Pozo.20:14

  60. 68'

    Sostituzione, Jagiellonia Bialystok. Taras Romanczuk sostituisce Leon Flach.20:14

  61. 68'

    Calcio d'angolo,Jagiellonia Bialystok. Calcio d'angolo causato da Pathé Ciss (Rayo Vallecano).20:13

  63. 66'

    Pathé Ciss (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:12

  64. 66'

    Fallo di Dusan Stojinovic (Jagiellonia Bialystok).20:12

  65. 66'

    Fallo di Pathé Ciss (Rayo Vallecano).20:11

  66. 66'

    Afimico Pululu (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:11

  67. 65'

    Isi Palazón (Rayo Vallecano) e' ammonito per fallo.20:10

  69. 65'

    Fallo di Isi Palazón (Rayo Vallecano).20:10

  70. 65'

    Bartosz Mazurek (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:10

  71. 64'

    Fallo di Isi Palazón (Rayo Vallecano).20:09

  72. 64'

    Bartlomiej Wdowik (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:09

  73. 61'

    Gol! Jagiellonia Bialystok 1, Rayo Vallecano 2. Pacha Espino (Rayo Vallecano) un tiro di sinistro da posizione molto angolata sulla sinistra, un gol praticamente impossibile! palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Pep Chavarría.20:06

  75. 60'

    Sostituzione, Rayo Vallecano. Fran Pérez sostituisce Sergio Camello.20:06

  76. 60'

    Sostituzione, Rayo Vallecano. Pacha Espino sostituisce Iván Balliu.20:05

  77. 60'

    Sostituzione, Rayo Vallecano. Jorge de Frutos sostituisce Álvaro García.20:05

  78. 59'

    Tentativo fallito. Álex Pozo (Jagiellonia Bialystok) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.20:04

  79. 57'

    Calcio d'angolo,Rayo Vallecano. Calcio d'angolo causato da Bartlomiej Wdowik (Jagiellonia Bialystok).20:03

  81. 56'

    Pep Chavarría (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:01

  82. 56'

    Fallo di Oskar Pietuszewski (Jagiellonia Bialystok).20:01

  83. 55'

    Sergio Camello (Rayo Vallecano) e' ammonito per fallo.20:00

  84. 55'

    Fallo di Sergio Camello (Rayo Vallecano).20:00

  85. 55'

    Bernardo Vital (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:00

  87. 55'

    Tiro respinto. Bartosz Mazurek (Jagiellonia Bialystok) un colpo di testa dalla sinistra dell'area. Assist di Bartlomiej Wdowik con cross.20:00

  88. 54'

    Calcio d'angolo,Jagiellonia Bialystok. Calcio d'angolo causato da Augusto Batalla (Rayo Vallecano).19:59

  89. 54'

    Tiro parato. Bartosz Mazurek (Jagiellonia Bialystok) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Álex Pozo.19:59

  90. 53'

    Fallo di Álvaro García (Rayo Vallecano).19:58

  91. 53'

    Bernardo Vital (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:58

  93. 53'

    Tiro respinto. Álvaro García (Rayo Vallecano) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Isi Palazón.19:58

  94. 52'

    Tentativo fallito. Afimico Pululu (Jagiellonia Bialystok) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Bartosz Mazurek.19:57

  95. 50'

    Fuorigioco. Bartlomiej Wdowik(Jagiellonia Bialystok) prova il lancio lungo, ma Jesús Imaz e' colto in fuorigioco.19:55

  96. 49'

    Tentativo fallito. Jesús Imaz (Jagiellonia Bialystok) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco alto sulla destra. Assist di Norbert Wojtuszek.19:54

  97. Inizia il Secondo tempo Jagiellonia Bialystok 1, Rayo Vallecano 1.19:51

  99. 45'

    Sostituzione, Jagiellonia Bialystok. Bartosz Mazurek sostituisce Dawid Drachal.19:50

  100. 45'+5'

    Primo tempo terminato, Jagiellonia Bialystok 1, Rayo Vallecano 1.19:35

  101. 45'+5'

    Fallo di Pathé Ciss (Rayo Vallecano).19:34

  102. 45'+5'

    Álex Pozo (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:34

  103. 45'+4'

    Pep Chavarría (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:33

  105. 45'+4'

    Fallo di Afimico Pululu (Jagiellonia Bialystok).19:33

  106. 45'+3'

    Tentativo fallito. Bernardo Vital (Jagiellonia Bialystok) un tiro di destro da centro area tira alto in seguito a un calcio da fermo.19:32

  107. 45'+2'

    Fallo di Pathé Ciss (Rayo Vallecano).19:31

  108. 45'+2'

    Afimico Pululu (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:31

  109. 45'+1'

    Fallo di Álvaro García (Rayo Vallecano).19:31

  111. 45'+1'

    Norbert Wojtuszek (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:31

  112. 45'+1'

    Gara riprende.19:30

  113. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.19:30

  114. 45'

    Gara momentaneamente sospesa, Augusto Batalla (Rayo Vallecano) per infortunio.19:30

  115. 44'

    Gol! Jagiellonia Bialystok 1, Rayo Vallecano 1. Jesús Imaz (Jagiellonia Bialystok) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra in seguito a un calcio da fermo.19:28

  117. 43'

    Pep Chavarría (Rayo Vallecano) e' ammonito per fallo.19:27

  118. 43'

    Fallo di Pep Chavarría (Rayo Vallecano).19:27

  119. 43'

    Álex Pozo (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:27

  120. 42'

    Fallo di Isi Palazón (Rayo Vallecano).19:27

  121. 42'

    Álex Pozo (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:27

  123. 42'

    Florian Lejeune (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:26

  124. 42'

    Fallo di Afimico Pululu (Jagiellonia Bialystok).19:26

  125. 40'

    Fuorigioco. Pep Chavarría(Rayo Vallecano) prova il lancio lungo, ma Andrei Ratiu e' colto in fuorigioco.19:25

  126. 39'

    Sergio Camello (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:23

  127. 39'

    Fallo di Bernardo Vital (Jagiellonia Bialystok).19:23

  129. 38'

    Tentativo fallito. Andrei Ratiu (Rayo Vallecano) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Sergio Camello.19:22

  130. 36'

    Tentativo fallito. Florian Lejeune (Rayo Vallecano) un tiro di destro da fuori area tira alto da un calcio di punizione di prima.19:20

  131. 35'

    Andrei Ratiu (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:19

  132. 35'

    Fallo di Dawid Drachal (Jagiellonia Bialystok).19:19

  133. 35'

    Fallo di Luiz Felipe (Rayo Vallecano).19:19

  135. 35'

    Afimico Pululu (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:19

  136. 31'

    Dawid Drachal (Jagiellonia Bialystok) e' ammonito per fallo.19:16

  137. 30'

    Florian Lejeune (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:15

  138. 30'

    Fallo di Dawid Drachal (Jagiellonia Bialystok).19:15

  139. 30'

    Tiro respinto. Norbert Wojtuszek (Jagiellonia Bialystok) un tiro di destro da fuori area.19:15

  141. 29'

    Fallo di Luiz Felipe (Rayo Vallecano).19:14

  142. 29'

    Afimico Pululu (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:14

  143. 28'

    Fallo di Álvaro García (Rayo Vallecano).19:12

  144. 28'

    Oskar Pietuszewski (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:12

  145. 28'

    Calcio d'angolo,Rayo Vallecano. Calcio d'angolo causato da Dusan Stojinovic (Jagiellonia Bialystok).19:12

  147. 27'

    Calcio d'angolo,Rayo Vallecano. Calcio d'angolo causato da Slawomir Abramowicz (Jagiellonia Bialystok).19:11

  148. 26'

    Gara riprende.19:10

  149. 25'

    Gara momentaneamente sospesa, Oskar Pietuszewski (Jagiellonia Bialystok) per infortunio.19:09

  150. 23'

    Fallo di Iván Balliu (Rayo Vallecano).19:08

  151. 23'

    Oskar Pietuszewski (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:08

  153. 22'

    Pathé Ciss (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:06

  154. 22'

    Fallo di Dawid Drachal (Jagiellonia Bialystok).19:06

  155. 21'

    Fallo di Iván Balliu (Rayo Vallecano).19:05

  156. 21'

    Oskar Pietuszewski (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:05

  157. 20'

    Isi Palazón (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:04

  159. 20'

    Fallo di Leon Flach (Jagiellonia Bialystok).19:04

  160. 16'

    Fallo di Pathé Ciss (Rayo Vallecano).19:00

  161. 16'

    Álex Pozo (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:00

  162. 16'

    Tiro parato. Sergio Camello (Rayo Vallecano) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Isi Palazón con cross.19:00

  163. 16'

    Calcio d'angolo,Rayo Vallecano. Calcio d'angolo causato da Bartlomiej Wdowik (Jagiellonia Bialystok).19:00

  165. 15'

    Tiro respinto. Sergio Camello (Rayo Vallecano) un tiro di destro da centro area. Assist di Álvaro García con cross.19:00

  166. 14'

    Sergio Camello (Rayo Vallecano) colpisce il palo sinistro con un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Luiz Felipe con suggerimento di testa.18:58

  167. 13'

    Fallo di Andrei Ratiu (Rayo Vallecano).18:58

  168. 13'

    Bartlomiej Wdowik (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:58

  169. 10'

    Tentativo fallito. Álex Pozo (Jagiellonia Bialystok) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra. Assist di Oskar Pietuszewski con cross.18:54

  171. 9'

    Fallo di Florian Lejeune (Rayo Vallecano).18:53

  172. 9'

    Afimico Pululu (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:53

  173. 6'

    Gol! Jagiellonia Bialystok 0, Rayo Vallecano 1. Sergio Camello (Rayo Vallecano) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Álvaro García con cross.18:50

  174. 5'

    Tiro respinto. Unai López (Rayo Vallecano) un tiro di sinistro da fuori area.18:50

  175. 5'

    Calcio d'angolo,Rayo Vallecano. Calcio d'angolo causato da Jesús Imaz (Jagiellonia Bialystok).18:49

  177. 4'

    Calcio d'angolo,Rayo Vallecano. Calcio d'angolo causato da Dusan Stojinovic (Jagiellonia Bialystok).18:48

  178. Inizia il Primo tempo.18:45

  179. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:42

Formazioni Jagiellonia Bialystok - Rayo Vallecano

Jagiellonia Bialystok
Rayo Vallecano
TITOLARI JAGIELLONIA BIALYSTOK
  • (50) SLAWOMIR ABRAMOWICZ (P)
  • (15) NORBERT WOJTUSZEK (D)
  • (27) BARTLOMIEJ WDOWIK (D)
  • (3) DUSAN STOJINOVIC (D)
  • (13) BERNARDO VITAL (D)
  • (31) LEON FLACH (C)
  • (11) JESÚS IMAZ (C)
  • (8) DAWID DRACHAL (C)
  • (10) AFIMICO PULULU (A)
  • (7) ÁLEX POZO (A)
  • (80) OSKAR PIETUSZEWSKI (A)
PANCHINA JAGIELLONIA BIALYSTOK
  • (19) ÁLEX CANTERO (C)
  • (4) YUKI KOBAYASHI (D)
  • (17) YOUSSUF SYLLA (A)
  • (5) CEZARY POLAK (C)
  • (22) MILOSZ PIEKUTOWSKI (P)
  • (86) BARTOSZ MAZUREK (C)
  • (6) TARAS ROMANCZUK (C)
  • (85) ERYK KOZLOWSKI (C)
  • (18) LOUKA PRIP (C)
  • (9) DIMITRIS RALLIS (A)
  • (21) SERGIO LOZANO (C)
  • (25) AZIEL JACKSON (C)
ALLENATORE JAGIELLONIA BIALYSTOK
  • Adrian Siemieniec
TITOLARI RAYO VALLECANO
  • (13) AUGUSTO BATALLA (P)
  • (20) IVÁN BALLIU (D)
  • (5) LUIZ FELIPE (D)
  • (3) PEP CHAVARRÍA (D)
  • (24) FLORIAN LEJEUNE (D)
  • (17) UNAI LÓPEZ (C)
  • (6) PATHÉ CISS (C)
  • (7) ISI PALAZÓN (C)
  • (10) SERGIO CAMELLO (A)
  • (18) ÁLVARO GARCÍA (A)
  • (2) ANDREI RATIU (A)
PANCHINA RAYO VALLECANO
  • (19) JORGE DE FRUTOS (A)
  • (28) SAMU BECERRA (C)
  • (23) ÓSCAR VALENTÍN (C)
  • (30) ADRIÁN MOLINA (P)
  • (26) MARCO DE LAS SIAS (D)
  • (1) DANI CÁRDENAS (P)
  • (22) PACHA ESPINO (D)
  • (33) JOZHUA VERTROUWD (D)
  • (21) FRAN PÉREZ (C)
  • (15) GERARD GUMBAU (C)
ALLENATORE RAYO VALLECANO
  • Iñigo Pérez
PREPARTITA

Jagiellonia Bialystok - Rayo Vallecano è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 11 dicembre alle ore 18:45 allo stadio Chorten Arena di Bialystok.
Arbitro di Jagiellonia Bialystok - Rayo Vallecano sarà Edgars Malcevs. Al VAR invece ci sarà Kristaps Ratnieks.

Attualmente Jagiellonia Bialystok si trova 7° in classifica con 9 punti (frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte); invece Rayo Vallecano si trova 11° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).
Jagiellonia Bialystok ha segnato 4 gol e ne ha subiti 2; Rayo Vallecano ha segnato 8 gol e ne ha subiti 6.

Jagiellonia Bialystok e Rayo Vallecano è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Jagiellonia BialystokRayo Vallecano
Partite giocate44
Numero di partite vinte22
Numero di partite perse01
Numero di partite pareggiate21
Gol totali segnati48
Gol totali subiti26
Media gol subiti per partita0.51.5
Percentuale possesso palla52.161.1
Numero totale di passaggi19342094
Numero totale di passaggi riusciti16321803
Tiri nello specchio della porta2127
Percentuale di tiri in porta61.843.5
Numero totale di cross73117
Numero medio di cross riusciti1831
Duelli per partita vinti189159
Duelli per partita persi193181
Corner subiti2126
Corner guadagnati1829
Numero di punizioni a favore4729
Numero di punizioni concesse5858
Tackle totali7268
Percentuale di successo nei tackle50.073.5
Fuorigiochi totali510
Numero totale di cartellini gialli815
Numero totale di cartellini rossi11

