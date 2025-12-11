Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:42

PREPARTITA

Jagiellonia Bialystok - Rayo Vallecano è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 11 dicembre alle ore 18:45 allo stadio Chorten Arena di Bialystok.

Arbitro di Jagiellonia Bialystok - Rayo Vallecano sarà Edgars Malcevs. Al VAR invece ci sarà Kristaps Ratnieks.

Attualmente Jagiellonia Bialystok si trova 7° in classifica con 9 punti (frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte); invece Rayo Vallecano si trova 11° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).

Jagiellonia Bialystok ha segnato 4 gol e ne ha subiti 2; Rayo Vallecano ha segnato 8 gol e ne ha subiti 6.

Jagiellonia Bialystok e Rayo Vallecano è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: