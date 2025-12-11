Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

KuPS-Lausanne-Sport: 0-0 - Conference League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

11 Dicembre 2025 ore 21:00
KuPS
0
Lausanne-Sport
0
Partita finita
Arbitro: Oleksiy Derevinskyi
    0'
    45'
    90'
    90'
    96'

    Incontro terminato, KuPS 0, Losanna 0.

    1. 90'+7'

      Secondo tempo terminato, KuPS 0, Losanna 0.22:52

    3. 90'+6'

      Gabriel Sigua (Losanna) e' ammonito.22:51

    4. 90'+5'

      (Losanna).22:51

    5. 90'+5'

      (KuPS) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:51

    6. 90'+5'

      Tiro respinto. Nicky Beloko (Losanna) un tiro di destro da fuori area. Assist di Alban Ajdini.22:50

    7. 90'+2'

      Calcio d'angolo,Losanna. Calcio d'angolo causato da Jaakko Oksanen (KuPS).22:48

    9. 90'+1'

      Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.22:46

    10. 89'

      Calcio d'angolo,KuPS. Calcio d'angolo causato da Brandon Soppy (Losanna).22:45

    11. 88'

      Tentativo fallito. Otto Ruoppi (KuPS) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Petteri Pennanen in seguito a un calcio da fermo.22:44

    12. 87'

      Bryan Okoh (Losanna) e' ammonito per fallo.22:43

    13. 87'

      Piotr Parzyszek (KuPS) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:43

    15. 87'

      Fallo di Bryan Okoh (Losanna).22:43

    16. 87'

      Samuli Miettinen (KuPS) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:42

    17. 87'

      Fallo di Theo Bair (Losanna).22:42

    18. 86'

      Fuorigioco. Agon Sadiku(KuPS) prova il lancio lungo, ma Doni Arifi e' colto in fuorigioco.22:42

    19. 86'

      Tiro respinto. Agon Sadiku (KuPS) un tiro di destro da centro area. Assist di Doni Arifi.22:42

    21. 86'

      Tiro parato. Piotr Parzyszek (KuPS) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Saku Savolainen con cross.22:42

    22. 85'

      Sostituzione, KuPS. Paulo Ricardo sostituisce Ibrahim Cissé per infortunio.22:41

    23. 85'

      Sostituzione, KuPS. Pa Konaté sostituisce Clinton Antwi.22:41

    24. 85'

      Gara riprende.22:40

    25. 84'

      Gara momentaneamente sospesa, Ibrahim Cissé (KuPS) per infortunio.22:39

    27. 83'

      Tentativo fallito. Gabriel Sigua (Losanna) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra.22:39

    28. 83'

      Tentativo fallito. Jamie Roche (Losanna) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra.22:39

    29. 82'

      Fallo di Clinton Antwi (KuPS).22:38

    30. 82'

      Morgan Poaty (Losanna) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:38

    31. 81'

      Calcio d'angolo,Losanna. Calcio d'angolo causato da Saku Savolainen (KuPS).22:37

    33. 78'

      Tentativo fallito. Agon Sadiku (KuPS) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Otto Ruoppi in seguito a un contropiede.22:34

    34. 77'

      Sostituzione, KuPS. Agon Sadiku sostituisce Mohamed Toure.22:33

    35. 77'

      Fuorigioco. Bryan Okoh(Losanna) prova il lancio lungo, ma Theo Bair e' colto in fuorigioco.22:33

    36. 74'

      Tentativo fallito. Nicky Beloko (Losanna) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Jamie Roche.22:29

    37. 73'

      Tentativo fallito. Jamie Roche (Losanna) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.22:28

    39. 71'

      Sostituzione, Losanna. Alban Ajdini sostituisce Gaoussou Diakite.22:27

    40. 71'

      Sostituzione, Losanna. Muhannad Al Saad sostituisce Beyatt Lekoueiry.22:26

    41. 70'

      Sostituzione, Losanna. Nicky Beloko sostituisce Nathan Butler-Oyedeji.22:26

    42. 69'

      Decisione VAR: nessun rigore KuPS.22:25

    43. 68'

      Calcio d'angolo,KuPS. Calcio d'angolo causato da Morgan Poaty (Losanna).22:24

    45. 66'

      Doni Arifi (KuPS) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:21

    46. 66'

      Fallo di Jamie Roche (Losanna).22:21

    47. 65'

      Tiro parato. Nathan Butler-Oyedeji (Losanna) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Gaoussou Diakite.22:21

    48. 65'

      Tiro respinto. Nathan Butler-Oyedeji (Losanna) un tiro di destro da fuori area.22:21

    49. 64'

      Tentativo fallito. Bryan Okoh (Losanna) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Gaoussou Diakite con cross da calcio d'angolo.22:20

    51. 63'

      Calcio d'angolo,Losanna. Calcio d'angolo causato da Jaakko Oksanen (KuPS).22:19

    52. 63'

      Gaoussou Diakite (Losanna) colpisce il palo sinistro con un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola.22:18

    53. 60'

      Tentativo fallito. Piotr Parzyszek (KuPS) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra di poco a lato sulla sinistra. Assist di Clinton Antwi.22:16

    54. 59'

      Tentativo fallito. Theo Bair (Losanna) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Morgan Poaty.22:15

    55. 57'

      Tentativo fallito. Theo Bair (Losanna) un tiro di destro dalla destra dell'area tira alto. Assist di Gabriel Sigua.22:13

    57. 55'

      Sostituzione, KuPS. Saku Savolainen sostituisce Bob Armah.22:11

    58. 55'

      Sostituzione, KuPS. Petteri Pennanen sostituisce Jerry Voutilainen.22:11

    59. 55'

      Fallo di Otto Ruoppi (KuPS).22:10

    60. 55'

      Theo Bair (Losanna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:10

    61. 51'

      Fallo di Otto Ruoppi (KuPS).22:06

    63. 51'

      Nathan Butler-Oyedeji (Losanna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:06

    64. 48'

      Fallo di Morgan Poaty (Losanna).22:04

    65. 48'

      Mohamed Toure (KuPS) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:04

    66. 48'

      Tentativo fallito. Theo Bair (Losanna) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Gabriel Sigua con cross.22:03

    67. 47'

      Tiro respinto. Gabriel Sigua (Losanna) un colpo di testa da centro area. Assist di Morgan Poaty con cross.22:03

    69. Inizia il Secondo tempo KuPS 0, Losanna 0.22:01

    70. 45'+1'

      Primo tempo terminato, KuPS 0, Losanna 0.21:46

    71. 45'+1'

      Tentativo fallito. Kevin Mouanga (Losanna) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Gaoussou Diakite con cross in seguito a un calcio da fermo.21:46

    72. 45'

      Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.21:46

    73. 45'

      Fallo di Clinton Antwi (KuPS).21:45

    75. 45'

      Gabriel Sigua (Losanna) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:45

    76. 43'

      Tentativo fallito. Gaoussou Diakite (Losanna) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra da un calcio di punizione di prima.21:43

    77. 41'

      Fallo di Ibrahim Cissé (KuPS).21:42

    78. 41'

      Gaoussou Diakite (Losanna) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:42

    79. 41'

      Tiro parato. Nathan Butler-Oyedeji (Losanna) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:41

    81. 40'

      Tiro respinto. Jaakko Oksanen (KuPS) un tiro di sinistro da fuori area.21:40

    82. 39'

      Mohamed Toure (KuPS) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:40

    83. 39'

      Fallo di Nathan Butler-Oyedeji (Losanna).21:40

    84. 37'

      Tiro respinto. Clinton Antwi (KuPS) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Jaakko Oksanen.21:38

    85. 37'

      Fallo di Doni Arifi (KuPS).21:37

    87. 37'

      Nathan Butler-Oyedeji (Losanna) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:37

    88. 35'

      Tiro respinto. Gabriel Sigua (Losanna) un tiro di sinistro da centro area.21:35

    89. 34'

      Tentativo fallito. Piotr Parzyszek (KuPS) un tiro di sinistro da fuori area tira alto.21:35

    90. 33'

      Jaakko Oksanen (KuPS) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:34

    91. 33'

      Fallo di Beyatt Lekoueiry (Losanna).21:34

    93. 33'

      Tentativo fallito. Bob Armah (KuPS) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra tira alto. Assist di Otto Ruoppi con cross.21:33

    94. 31'

      Calcio d'angolo,KuPS. Calcio d'angolo causato da Brandon Soppy (Losanna).21:31

    95. 29'

      Fallo di Samuli Miettinen (KuPS).21:30

    96. 29'

      Theo Bair (Losanna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30

    97. 27'

      Fallo di Jerry Voutilainen (KuPS).21:27

    99. 27'

      Nathan Butler-Oyedeji (Losanna) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:27

    100. 26'

      Tentativo fallito. Clinton Antwi (KuPS) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area tira alto. Assist di Piotr Parzyszek.21:26

    101. 25'

      Tentativo fallito. Mohamed Toure (KuPS) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra.21:25

    102. 24'

      Tentativo fallito. Beyatt Lekoueiry (Losanna) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Theo Bair in seguito a un contropiede.21:25

    103. 23'

      Tiro respinto. Theo Bair (Losanna) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Gaoussou Diakite.21:23

    105. 22'

      Tentativo fallito. Jerry Voutilainen (KuPS) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Mohamed Toure.21:23

    106. 20'

      Tentativo fallito. Gabriel Sigua (Losanna) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Theo Bair.21:21

    107. 20'

      Fallo di mano di Gaoussou Diakite (Losanna).21:20

    108. 17'

      Calcio d'angolo,KuPS. Calcio d'angolo causato da Brandon Soppy (Losanna).21:18

    109. 12'

      Tentativo fallito. Piotr Parzyszek (KuPS) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Johannes Kreidl in seguito a un contropiede.21:13

    111. 12'

      Tentativo fallito. Theo Bair (Losanna) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Brandon Soppy con cross.21:13

    112. 9'

      Morgan Poaty (Losanna) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:10

    113. 9'

      Fallo di Bob Armah (KuPS).21:10

    114. 7'

      Fallo di Jaakko Oksanen (KuPS).21:08

    115. 7'

      Beyatt Lekoueiry (Losanna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:08

    117. 6'

      Fallo di Otto Ruoppi (KuPS).21:07

    118. 6'

      Beyatt Lekoueiry (Losanna) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:07

    119. 6'

      Gara riprende.21:06

    120. 5'

      Gara momentaneamente sospesa, Doni Arifi (KuPS) per infortunio.21:06

    121. 4'

      Calcio d'angolo,Losanna. Calcio d'angolo causato da Bob Armah (KuPS).21:05

    123. 3'

      Tiro respinto. Piotr Parzyszek (KuPS) un tiro di destro da centro area. Assist di Clinton Antwi con cross.21:03

    124. Inizia il Primo tempo.21:01

    125. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:48

    Formazioni KuPS - Lausanne-Sport

    KuPS
    Lausanne-Sport
    TITOLARI KUPS
    • (1) JOHANNES KREIDL (P)
    • (16) SAMULI MIETTINEN (D)
    • (15) IBRAHIM CISSÉ (D)
    • (25) CLINTON ANTWI (D)
    • (24) BOB ARMAH (D)
    • (13) JAAKKO OKSANEN (C)
    • (10) DONI ARIFI (C)
    • (7) JERRY VOUTILAINEN (C)
    • (20) MOHAMED TOURE (A)
    • (9) PIOTR PARZYSZEK (A)
    • (34) OTTO RUOPPI (A)
    PANCHINA KUPS
    • (23) ARTTU LÖTJÖNEN (D)
    • (28) SADAT SEIDU (C)
    • (8) PETTERI PENNANEN (C)
    • (21) JOSLYN LUYEYE-LUTUMBA (A)
    • (22) PA KONATÉ (D)
    • (12) AATU HAKALA (P)
    • (6) SAKU SAVOLAINEN (A)
    • (35) PAULIUS GOLUBICKAS (C)
    • (4) PAULO RICARDO (D)
    • (33) TANELI HÄMÄLÄINEN (D)
    • (11) AGON SADIKU (A)
    ALLENATORE KUPS
    • Jarkko Wiss
    TITOLARI LAUSANNE-SPORT
    • (25) KARLO LETICA (P)
    • (18) MORGAN POATY (D)
    • (2) BRANDON SOPPY (D)
    • (5) BRYAN OKOH (D)
    • (14) KEVIN MOUANGA (D)
    • (11) NATHAN BUTLER-OYEDEJI (C)
    • (8) JAMIE ROCHE (C)
    • (38) GABRIEL SIGUA (C)
    • (27) BEYATT LEKOUEIRY (C)
    • (70) GAOUSSOU DIAKITE (A)
    • (9) THEO BAIR (A)
    PANCHINA LAUSANNE-SPORT
    • (50) LORENZO BITTARELLI (D)
    • (22) ENZO KANA BIYIK (A)
    • (7) ALBAN AJDINI (A)
    • (54) RODOLFO LIPPO (D)
    • (1) THOMAS CASTELLA (P)
    • (16) NICKY BELOKO (C)
    • (93) SÉKOU FOFANA (D)
    • (61) EMILIEN GROSSO (P)
    • (20) HAMZA ABDALLAH (D)
    • (77) MUHANNAD AL SAAD (A)
    • (10) OLIVIER CUSTODIO (C)
    • (71) KARIM SOW (D)
    ALLENATORE LAUSANNE-SPORT
    • Peter Zeidler
    PREPARTITA

    KuPS - Lausanne-Sport è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
    La partita è in programma il giorno 11 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Tammelan Stadion di Tampere.
    Arbitro di KuPS - Lausanne-Sport sarà Oleksiy Derevinskyi. Al VAR invece ci sarà Denys Shurman.

    Attualmente KuPS si trova 24° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta); invece Lausanne-Sport si trova 16° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).
    KuPS ha segnato 4 gol e ne ha subiti 3; Lausanne-Sport ha segnato 5 gol e ne ha subiti 3.

    KuPS e Lausanne-Sport è la prima che si affrontano in campionato.

    Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

    KuPSLausanne-Sport
    Partite giocate44
    Numero di partite vinte12
    Numero di partite perse11
    Numero di partite pareggiate21
    Gol totali segnati45
    Gol totali subiti33
    Media gol subiti per partita0.80.8
    Percentuale possesso palla58.352.5
    Numero totale di passaggi24251921
    Numero totale di passaggi riusciti21031609
    Tiri nello specchio della porta1224
    Percentuale di tiri in porta41.451.1
    Numero totale di cross6970
    Numero medio di cross riusciti1616
    Duelli per partita vinti178179
    Duelli per partita persi163185
    Corner subiti1920
    Corner guadagnati1820
    Numero di punizioni a favore3734
    Numero di punizioni concesse4352
    Tackle totali6774
    Percentuale di successo nei tackle47.852.7
    Fuorigiochi totali37
    Numero totale di cartellini gialli610
    Numero totale di cartellini rossi10

    Inglas Vetri

    ULTIME NOTIZIE

    SPORT TREND

    NH Collection Paris Ponthieu Champs-Élysées

    Virgilio Sport
    Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio