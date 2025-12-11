Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:48

PREPARTITA

KuPS - Lausanne-Sport è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 11 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Tammelan Stadion di Tampere.

Arbitro di KuPS - Lausanne-Sport sarà Oleksiy Derevinskyi. Al VAR invece ci sarà Denys Shurman.

Attualmente KuPS si trova 24° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta); invece Lausanne-Sport si trova 16° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).

KuPS ha segnato 4 gol e ne ha subiti 3; Lausanne-Sport ha segnato 5 gol e ne ha subiti 3.

KuPS e Lausanne-Sport è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: