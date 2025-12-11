Incontro terminato, KuPS 0, Losanna 0.
Vetro e arredamento
Come arredare con stile garantendo l'efficienza energeticaLEGGI
Incontro terminato, KuPS 0, Losanna 0.
Secondo tempo terminato, KuPS 0, Losanna 0.22:52
Gabriel Sigua (Losanna) e' ammonito.22:51
(Losanna).22:51
(KuPS) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:51
Tiro respinto. Nicky Beloko (Losanna) un tiro di destro da fuori area. Assist di Alban Ajdini.22:50
Calcio d'angolo,Losanna. Calcio d'angolo causato da Jaakko Oksanen (KuPS).22:48
Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.22:46
Calcio d'angolo,KuPS. Calcio d'angolo causato da Brandon Soppy (Losanna).22:45
Tentativo fallito. Otto Ruoppi (KuPS) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Petteri Pennanen in seguito a un calcio da fermo.22:44
Bryan Okoh (Losanna) e' ammonito per fallo.22:43
Piotr Parzyszek (KuPS) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:43
Fallo di Bryan Okoh (Losanna).22:43
Samuli Miettinen (KuPS) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:42
Fallo di Theo Bair (Losanna).22:42
Fuorigioco. Agon Sadiku(KuPS) prova il lancio lungo, ma Doni Arifi e' colto in fuorigioco.22:42
Tiro respinto. Agon Sadiku (KuPS) un tiro di destro da centro area. Assist di Doni Arifi.22:42
Tiro parato. Piotr Parzyszek (KuPS) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Saku Savolainen con cross.22:42
Sostituzione, KuPS. Paulo Ricardo sostituisce Ibrahim Cissé per infortunio.22:41
Sostituzione, KuPS. Pa Konaté sostituisce Clinton Antwi.22:41
Gara riprende.22:40
Gara momentaneamente sospesa, Ibrahim Cissé (KuPS) per infortunio.22:39
Tentativo fallito. Gabriel Sigua (Losanna) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra.22:39
Tentativo fallito. Jamie Roche (Losanna) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra.22:39
Fallo di Clinton Antwi (KuPS).22:38
Morgan Poaty (Losanna) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:38
Calcio d'angolo,Losanna. Calcio d'angolo causato da Saku Savolainen (KuPS).22:37
Tentativo fallito. Agon Sadiku (KuPS) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Otto Ruoppi in seguito a un contropiede.22:34
Sostituzione, KuPS. Agon Sadiku sostituisce Mohamed Toure.22:33
Fuorigioco. Bryan Okoh(Losanna) prova il lancio lungo, ma Theo Bair e' colto in fuorigioco.22:33
Tentativo fallito. Nicky Beloko (Losanna) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Jamie Roche.22:29
Tentativo fallito. Jamie Roche (Losanna) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.22:28
Sostituzione, Losanna. Alban Ajdini sostituisce Gaoussou Diakite.22:27
Sostituzione, Losanna. Muhannad Al Saad sostituisce Beyatt Lekoueiry.22:26
Sostituzione, Losanna. Nicky Beloko sostituisce Nathan Butler-Oyedeji.22:26
Decisione VAR: nessun rigore KuPS.22:25
Calcio d'angolo,KuPS. Calcio d'angolo causato da Morgan Poaty (Losanna).22:24
Doni Arifi (KuPS) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:21
Fallo di Jamie Roche (Losanna).22:21
Tiro parato. Nathan Butler-Oyedeji (Losanna) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Gaoussou Diakite.22:21
Tiro respinto. Nathan Butler-Oyedeji (Losanna) un tiro di destro da fuori area.22:21
Tentativo fallito. Bryan Okoh (Losanna) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Gaoussou Diakite con cross da calcio d'angolo.22:20
Calcio d'angolo,Losanna. Calcio d'angolo causato da Jaakko Oksanen (KuPS).22:19
Gaoussou Diakite (Losanna) colpisce il palo sinistro con un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola.22:18
Tentativo fallito. Piotr Parzyszek (KuPS) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra di poco a lato sulla sinistra. Assist di Clinton Antwi.22:16
Tentativo fallito. Theo Bair (Losanna) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Morgan Poaty.22:15
Tentativo fallito. Theo Bair (Losanna) un tiro di destro dalla destra dell'area tira alto. Assist di Gabriel Sigua.22:13
Sostituzione, KuPS. Saku Savolainen sostituisce Bob Armah.22:11
Sostituzione, KuPS. Petteri Pennanen sostituisce Jerry Voutilainen.22:11
Fallo di Otto Ruoppi (KuPS).22:10
Theo Bair (Losanna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:10
Fallo di Otto Ruoppi (KuPS).22:06
Nathan Butler-Oyedeji (Losanna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:06
Fallo di Morgan Poaty (Losanna).22:04
Mohamed Toure (KuPS) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:04
Tentativo fallito. Theo Bair (Losanna) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Gabriel Sigua con cross.22:03
Tiro respinto. Gabriel Sigua (Losanna) un colpo di testa da centro area. Assist di Morgan Poaty con cross.22:03
Inizia il Secondo tempo KuPS 0, Losanna 0.22:01
Primo tempo terminato, KuPS 0, Losanna 0.21:46
Tentativo fallito. Kevin Mouanga (Losanna) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Gaoussou Diakite con cross in seguito a un calcio da fermo.21:46
Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.21:46
Fallo di Clinton Antwi (KuPS).21:45
Gabriel Sigua (Losanna) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:45
Tentativo fallito. Gaoussou Diakite (Losanna) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra da un calcio di punizione di prima.21:43
Fallo di Ibrahim Cissé (KuPS).21:42
Gaoussou Diakite (Losanna) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:42
Tiro parato. Nathan Butler-Oyedeji (Losanna) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:41
Tiro respinto. Jaakko Oksanen (KuPS) un tiro di sinistro da fuori area.21:40
Mohamed Toure (KuPS) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:40
Fallo di Nathan Butler-Oyedeji (Losanna).21:40
Tiro respinto. Clinton Antwi (KuPS) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Jaakko Oksanen.21:38
Fallo di Doni Arifi (KuPS).21:37
Nathan Butler-Oyedeji (Losanna) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:37
Tiro respinto. Gabriel Sigua (Losanna) un tiro di sinistro da centro area.21:35
Tentativo fallito. Piotr Parzyszek (KuPS) un tiro di sinistro da fuori area tira alto.21:35
Jaakko Oksanen (KuPS) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:34
Fallo di Beyatt Lekoueiry (Losanna).21:34
Tentativo fallito. Bob Armah (KuPS) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra tira alto. Assist di Otto Ruoppi con cross.21:33
Calcio d'angolo,KuPS. Calcio d'angolo causato da Brandon Soppy (Losanna).21:31
Fallo di Samuli Miettinen (KuPS).21:30
Theo Bair (Losanna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30
Fallo di Jerry Voutilainen (KuPS).21:27
Nathan Butler-Oyedeji (Losanna) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:27
Tentativo fallito. Clinton Antwi (KuPS) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area tira alto. Assist di Piotr Parzyszek.21:26
Tentativo fallito. Mohamed Toure (KuPS) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra.21:25
Tentativo fallito. Beyatt Lekoueiry (Losanna) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Theo Bair in seguito a un contropiede.21:25
Tiro respinto. Theo Bair (Losanna) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Gaoussou Diakite.21:23
Tentativo fallito. Jerry Voutilainen (KuPS) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Mohamed Toure.21:23
Tentativo fallito. Gabriel Sigua (Losanna) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Theo Bair.21:21
Fallo di mano di Gaoussou Diakite (Losanna).21:20
Calcio d'angolo,KuPS. Calcio d'angolo causato da Brandon Soppy (Losanna).21:18
Tentativo fallito. Piotr Parzyszek (KuPS) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Johannes Kreidl in seguito a un contropiede.21:13
Tentativo fallito. Theo Bair (Losanna) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Brandon Soppy con cross.21:13
Morgan Poaty (Losanna) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:10
Fallo di Bob Armah (KuPS).21:10
Fallo di Jaakko Oksanen (KuPS).21:08
Beyatt Lekoueiry (Losanna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:08
Fallo di Otto Ruoppi (KuPS).21:07
Beyatt Lekoueiry (Losanna) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:07
Gara riprende.21:06
Gara momentaneamente sospesa, Doni Arifi (KuPS) per infortunio.21:06
Calcio d'angolo,Losanna. Calcio d'angolo causato da Bob Armah (KuPS).21:05
Tiro respinto. Piotr Parzyszek (KuPS) un tiro di destro da centro area. Assist di Clinton Antwi con cross.21:03
Inizia il Primo tempo.21:01
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:48
KuPS - Lausanne-Sport è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 11 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Tammelan Stadion di Tampere.
Arbitro di KuPS - Lausanne-Sport sarà Oleksiy Derevinskyi. Al VAR invece ci sarà Denys Shurman.
Attualmente KuPS si trova 24° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta); invece Lausanne-Sport si trova 16° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).
KuPS ha segnato 4 gol e ne ha subiti 3; Lausanne-Sport ha segnato 5 gol e ne ha subiti 3.
KuPS e Lausanne-Sport è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|KuPS
|Lausanne-Sport
|Partite giocate
|4
|4
|Numero di partite vinte
|1
|2
|Numero di partite perse
|1
|1
|Numero di partite pareggiate
|2
|1
|Gol totali segnati
|4
|5
|Gol totali subiti
|3
|3
|Media gol subiti per partita
|0.8
|0.8
|Percentuale possesso palla
|58.3
|52.5
|Numero totale di passaggi
|2425
|1921
|Numero totale di passaggi riusciti
|2103
|1609
|Tiri nello specchio della porta
|12
|24
|Percentuale di tiri in porta
|41.4
|51.1
|Numero totale di cross
|69
|70
|Numero medio di cross riusciti
|16
|16
|Duelli per partita vinti
|178
|179
|Duelli per partita persi
|163
|185
|Corner subiti
|19
|20
|Corner guadagnati
|18
|20
|Numero di punizioni a favore
|37
|34
|Numero di punizioni concesse
|43
|52
|Tackle totali
|67
|74
|Percentuale di successo nei tackle
|47.8
|52.7
|Fuorigiochi totali
|3
|7
|Numero totale di cartellini gialli
|6
|10
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|0
Come arredare con stile garantendo l'efficienza energeticaLEGGI
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND
Ecco il posto privilegiato per esplorare la cittàLEGGI