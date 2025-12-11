Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:50

GOL CANCELLATO DAL VAR: Benedict Hollerbach (FSV Mainz) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.21:31

PREPARTITA

Lech Poznan - 1. FSV Mainz 05 è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 11 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Enea Stadion di Poznan.

Arbitro di Lech Poznan - 1. FSV Mainz 05 sarà Andrei Chivulete. Al VAR invece ci sarà Sebastian Coltescu.

Attualmente Lech Poznan si trova 20° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece 1. FSV Mainz 05 si trova 10° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Lech Poznan ha segnato 9 gol e ne ha subiti 6; 1. FSV Mainz 05 ha segnato 4 gol e ne ha subiti 2.

Lech Poznan e 1. FSV Mainz 05 è la prima che si affrontano in campionato.

