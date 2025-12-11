Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Lech Poznan-1. FSV Mainz 05: 1-1 - Conference League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

11 Dicembre 2025 ore 21:00
Lech Poznan
1
1. FSV Mainz 05
1
Partita finita
Arbitro: Andrei Chivulete
  1. 28' 0-1 Sota Kawasaki
  2. 41' 1-1 Mikael Ishak (R)
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Lech Poznan 1, FSV Mainz 1.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Lech Poznan 1, FSV Mainz 1.22:57

  3. 90'+2'

    Fallo di mano di Taofeek Ismaheel (Lech Poznan).22:56

  4. 90'+2'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:56

  5. 90'+2'

    Tentativo fallito. William Bøving (FSV Mainz) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra.22:56

  6. 90'+1'

    Fallo di João Moutinho (Lech Poznan).22:55

  7. 90'+1'

    Paul Nebel (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:55

  9. 90'+1'

    Tentativo fallito. Mikael Ishak (Lech Poznan) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Joel Pereira con cross.22:54

  10. 90'

    Tiro parato. Yannick Agnero (Lech Poznan) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Taofeek Ismaheel con passaggio filtrante.22:54

  11. 89'

    Daniel Batz (FSV Mainz) e' ammonito.22:53

  12. 89'

    Tentativo fallito. Leo Bengtsson (Lech Poznan) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Taofeek Ismaheel con cross.22:52

  13. 86'

    Calcio d'angolo,Lech Poznan. Calcio d'angolo causato da Daniel Batz (FSV Mainz).22:50

  15. 86'

    Tiro parato. Mikael Ishak (Lech Poznan) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di João Moutinho con cross.22:50

  16. 86'

    Sostituzione, Lech Poznan. João Moutinho sostituisce Michal Gurgul.22:50

  17. 86'

    Sostituzione, FSV Mainz. Lennard Maloney sostituisce Sota Kawasaki.22:49

  18. 86'

    Sostituzione, FSV Mainz. Fabio Moreno Fell sostituisce Benedict Hollerbach.22:49

  19. 85'

    Tentativo fallito. Benedict Hollerbach (FSV Mainz) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Kaishu Sano in seguito a un contropiede.22:49

  21. 83'

    Fallo di Taofeek Ismaheel (Lech Poznan).22:46

  22. 83'

    Arnaud Nordin (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:46

  23. 81'

    Sostituzione, Lech Poznan. Yannick Agnero sostituisce Antoni Kozubal.22:45

  24. 81'

    Fuorigioco. Mateusz Skrzypczak(Lech Poznan) prova il lancio lungo, ma Joel Pereira e' colto in fuorigioco.22:44

  25. 79'

    Tiro respinto. Joel Pereira (Lech Poznan) un tiro di destro da fuori area. Assist di Wojciech Monka.22:42

  27. 77'

    Fuorigioco. Daniel Batz(FSV Mainz) prova il lancio lungo, ma Benedict Hollerbach e' colto in fuorigioco.22:41

  28. 77'

    Fuorigioco. Mateusz Skrzypczak(Lech Poznan) prova il lancio lungo, ma Mikael Ishak e' colto in fuorigioco.22:40

  29. 75'

    Tiro parato. Antoni Kozubal (Lech Poznan) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Taofeek Ismaheel.22:38

  30. 73'

    Fallo di Leo Bengtsson (Lech Poznan).22:37

  31. 73'

    Andreas Hanche-Olsen (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37

  33. 73'

    Tentativo fallito. Antoni Kozubal (Lech Poznan) un tiro di sinistro da centro area di poco alto sulla sinistra. Assist di Leo Bengtsson.22:36

  34. 71'

    Sostituzione, FSV Mainz. Arnaud Nordin sostituisce Nelson Weiper.22:35

  35. 71'

    Sostituzione, FSV Mainz. William Bøving sostituisce Lee Jae-Sung.22:35

  36. 70'

    Michal Gurgul (Lech Poznan) e' ammonito per fallo.22:34

  37. 70'

    Fallo di Michal Gurgul (Lech Poznan).22:34

  39. 70'

    Kaishu Sano (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:34

  40. 70'

    Tiro parato. Pablo Rodríguez (Lech Poznan) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Antoni Kozubal con passaggio filtrante.22:34

  41. 69'

    Tiro respinto. Pablo Rodríguez (Lech Poznan) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Taofeek Ismaheel.22:33

  42. 69'

    Taofeek Ismaheel (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:33

  43. 69'

    Fallo di Dominik Kohr (FSV Mainz).22:33

  45. 68'

    Sostituzione, Lech Poznan. Taofeek Ismaheel sostituisce Ali Gholizadeh.22:31

  46. 67'

    Sostituzione, Lech Poznan. Leo Bengtsson sostituisce Luis Palma.22:31

  47. 66'

    Secondo cartellino giallo per Nikolas Veratschnig (FSV Mainz) per fallo.22:30

  48. 66'

    Pablo Rodríguez (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:30

  49. 66'

    Fallo di Nikolas Veratschnig (FSV Mainz).22:30

  51. 64'

    Michal Gurgul (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:28

  52. 64'

    Fallo di Nelson Weiper (FSV Mainz).22:28

  53. 63'

    Fallo di Mateusz Skrzypczak (Lech Poznan).22:27

  54. 63'

    Benedict Hollerbach (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:27

  55. 62'

    Mikael Ishak (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26

  57. 62'

    Fallo di Dominik Kohr (FSV Mainz).22:26

  58. 61'

    Gara riprende.22:25

  59. 61'

    Gara momentaneamente sospesa, Luis Palma (Lech Poznan) per infortunio.22:24

  60. 60'

    Tentativo fallito. Andreas Hanche-Olsen (FSV Mainz) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Paul Nebel con cross da calcio d'angolo.22:24

  61. 60'

    Calcio d'angolo,FSV Mainz. Calcio d'angolo causato da Michal Gurgul (Lech Poznan).22:23

  63. 58'

    Tentativo fallito. Dominik Kohr (FSV Mainz) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Paul Nebel con cross da calcio d'angolo.22:22

  64. 58'

    Calcio d'angolo,FSV Mainz. Calcio d'angolo causato da Michal Gurgul (Lech Poznan).22:22

  65. 57'

    Timothy Ouma (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:21

  66. 57'

    Fallo di Paul Nebel (FSV Mainz).22:21

  67. 57'

    Tentativo fallito. Timothy Ouma (Lech Poznan) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.22:21

  69. 56'

    Pablo Rodríguez (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:20

  70. 56'

    Fallo di Danny da Costa (FSV Mainz).22:20

  71. 56'

    Tentativo fallito. Nikolas Veratschnig (FSV Mainz) un colpo di testa dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Paul Nebel.22:20

  72. 54'

    Calcio d'angolo,FSV Mainz. Calcio d'angolo causato da Michal Gurgul (Lech Poznan).22:18

  73. 51'

    Sota Kawasaki (FSV Mainz) e' ammonito per fallo.22:15

  75. 51'

    Antoni Kozubal (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:15

  76. 51'

    Fallo di Sota Kawasaki (FSV Mainz).22:15

  77. 50'

    Tentativo fallito. Paul Nebel (FSV Mainz) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Benedict Hollerbach.22:14

  78. 48'

    Tiro respinto. Michal Gurgul (Lech Poznan) un tiro di sinistro da fuori area.22:12

  79. 45'

    Sostituzione, Lech Poznan. Timothy Ouma sostituisce Filip Jagiello.22:09

  81. Inizia il Secondo tempo Lech Poznan 1, FSV Mainz 1.22:09

  82. 45'+8'

    Primo tempo terminato, Lech Poznan 1, FSV Mainz 1.21:53

  83. 45'+8'

    Tiro parato. Nelson Weiper (FSV Mainz) in seguito a una mischia da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Sota Kawasaki con cross.21:53

  84. 45'+7'

    Fallo di Mateusz Skrzypczak (Lech Poznan).21:52

  85. 45'+7'

    Benedict Hollerbach (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:52

  87. 45'+4'

    Fallo di Michal Gurgul (Lech Poznan).21:49

  88. 45'+4'

    Danny da Costa (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:49

  89. 45'+3'

    Fallo di Mateusz Skrzypczak (Lech Poznan).21:48

  90. 45'+3'

    Nelson Weiper (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:48

  91. 45'+2'

    Tiro parato. Nikolas Veratschnig (FSV Mainz) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Paul Nebel con cross.21:47

  93. 45'+1'

    Tiro parato. Benedict Hollerbach (FSV Mainz) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Nelson Weiper.21:46

  94. 45'+1'

    Tiro respinto. Antoni Kozubal (Lech Poznan) un tiro di destro da fuori area. Assist di Michal Gurgul.21:46

  95. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 8 minuti di recupero.21:45

  96. 45'

    Ali Gholizadeh (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:45

  97. 45'

    Fallo di Dominik Kohr (FSV Mainz).21:45

  99. 45'

    Fallo di mano di Benedict Hollerbach (FSV Mainz).21:44

  100. 43'

    Gara riprende.21:43

  101. 43'

    Gara momentaneamente sospesa, Wojciech Monka (Lech Poznan) per infortunio.21:42

  102. 42'

    Calcio d'angolo,FSV Mainz. Calcio d'angolo causato da Wojciech Monka (Lech Poznan).21:42

  103. 41'

    Gol! Lech Poznan 1, FSV Mainz 1. Mikael Ishak (Lech Poznan) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro sotto la traversa.21:41

  105. 37'

    Nikolas Veratschnig (FSV Mainz) e' ammonito.21:37

  106. 37'

    Rigore per Lech Poznan. Luis Palma e'stato atterrato in area di rigore.21:36

  107. 37'

    Rigore concesso da Sota Kawasaki (FSV Mainz) per un fallo in area.21:36

  108. 37'

    Tiro respinto. Pablo Rodríguez (Lech Poznan) un tiro di destro da centro area. Assist di Joel Pereira.21:36

  109. 37'

    Tiro parato. Michal Gurgul (Lech Poznan) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Pablo Rodríguez.21:36

  111. 36'

    Tiro respinto. Mikael Ishak (Lech Poznan) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Pablo Rodríguez.21:36

  112. 35'

    Fallo di Ali Gholizadeh (Lech Poznan).21:34

  113. 35'

    Lee Jae-Sung (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:34

  114. 34'

    Pablo Rodríguez (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:34

  115. 34'

    Fallo di Sota Kawasaki (FSV Mainz).21:34

  117. 33'

    Decisione VAR: no gol Lech Poznan 0-1 FSV Mainz.21:33

  118. 32'

    GOL CANCELLATO DAL VAR: Benedict Hollerbach (FSV Mainz) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.21:31

  119. 32'

    Fuorigioco. Nelson Weiper(FSV Mainz) prova il lancio lungo, ma Benedict Hollerbach e' colto in fuorigioco.21:31

  120. 32'

    Nelson Weiper (FSV Mainz) colpisce la traversa con un tiro di destro da centro area. Assist di Sota Kawasaki.21:31

  121. 32'

    Tentativo fallito. Benedict Hollerbach (FSV Mainz) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Nikolas Veratschnig con cross.21:31

  123. 31'

    Antoni Kozubal (Lech Poznan) e' ammonito per fallo.21:30

  124. 31'

    Fallo di Antoni Kozubal (Lech Poznan).21:30

  125. 31'

    Benedict Hollerbach (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30

  126. 28'

    Gol! Lech Poznan 0, FSV Mainz 1. Sota Kawasaki (FSV Mainz) in seguito a una mischia da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Benedict Hollerbach.21:28

  127. 27'

    Fallo di Mateusz Skrzypczak (Lech Poznan).21:27

  129. 27'

    Benedict Hollerbach (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:27

  130. 27'

    Sostituzione, FSV Mainz. Sota Kawasaki sostituisce Silvan Widmer per infortunio.21:26

  131. 23'

    Gara riprende.21:22

  132. 22'

    Gara momentaneamente sospesa, Silvan Widmer (FSV Mainz) per infortunio.21:22

  133. 21'

    Calcio d'angolo,FSV Mainz. Calcio d'angolo causato da Joel Pereira (Lech Poznan).21:20

  135. 20'

    Tiro parato. Ali Gholizadeh (Lech Poznan) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Mikael Ishak.21:20

  136. 16'

    Tiro respinto. Mikael Ishak (Lech Poznan) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola.21:16

  137. 16'

    Tiro parato. Mikael Ishak (Lech Poznan) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Luis Palma con cross.21:16

  138. 14'

    Fallo di mano di Lee Jae-Sung (FSV Mainz).21:13

  139. 12'

    Tiro respinto. Pablo Rodríguez (Lech Poznan) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Mikael Ishak.21:12

  141. 10'

    Tiro parato. Nikolas Veratschnig (FSV Mainz) un tiro di destro dalla lunga distanza parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Benedict Hollerbach.21:09

  142. 5'

    Fallo di Antoni Kozubal (Lech Poznan).21:04

  143. 5'

    Benedict Hollerbach (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04

  144. 4'

    Fuorigioco. Nelson Weiper(FSV Mainz) prova il lancio lungo, ma Paul Nebel e' colto in fuorigioco.21:04

  145. 3'

    Fallo di Mateusz Skrzypczak (Lech Poznan).21:03

  147. 3'

    Benedict Hollerbach (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03

  148. Calcio d'angolo,Lech Poznan. Calcio d'angolo causato da Silvan Widmer (FSV Mainz).21:01

  149. Inizia il Primo tempo.21:00

  150. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:50

Formazioni Lech Poznan - 1. FSV Mainz 05

Lech Poznan
1. FSV Mainz 05
TITOLARI LECH POZNAN
  • (41) BARTOSZ MROZEK (P)
  • (27) WOJCIECH MONKA (D)
  • (15) MICHAL GURGUL (D)
  • (72) MATEUSZ SKRZYPCZAK (D)
  • (2) JOEL PEREIRA (D)
  • (43) ANTONI KOZUBAL (C)
  • (99) PABLO RODRÍGUEZ (C)
  • (8) ALI GHOLIZADEH (C)
  • (24) FILIP JAGIELLO (C)
  • (77) LUIS PALMA (C)
  • (9) MIKAEL ISHAK (A)
PANCHINA LECH POZNAN
  • (6) TIMOTHY OUMA (C)
  • (4) JOÃO MOUTINHO (D)
  • (20) ROBERT GUMNY (D)
  • (7) YANNICK AGNERO (A)
  • (33) MATEUSZ PRUCHNIEWSKI (P)
  • (56) KORNEL LISMAN (C)
  • (19) BRYAN FIABEMA (A)
  • (31) KRZYSZTOF BAKOWSKI (P)
  • (54) KAMIL JAKÓBCZYK (A)
  • (88) TAOFEEK ISMAHEEL (C)
  • (21) BARTLOMIEJ BARANSKI (C)
  • (14) LEO BENGTSSON (C)
ALLENATORE LECH POZNAN
  • Niels Frederiksen
TITOLARI 1. FSV MAINZ 05
  • (33) DANIEL BATZ (P)
  • (21) DANNY DA COSTA (D)
  • (31) DOMINIK KOHR (D)
  • (30) SILVAN WIDMER (D)
  • (22) NIKOLAS VERATSCHNIG (D)
  • (25) ANDREAS HANCHE-OLSEN (D)
  • (6) KAISHU SANO (C)
  • (8) PAUL NEBEL (C)
  • (7) LEE JAE-SUNG (C)
  • (17) BENEDICT HOLLERBACH (A)
  • (44) NELSON WEIPER (A)
PANCHINA 1. FSV MAINZ 05
  • (5) MAXIM LEITSCH (D)
  • (1) LASSE RIEß (P)
  • (9) ARNAUD NORDIN (A)
  • (24) SOTA KAWASAKI (C)
  • (15) LENNARD MALONEY (C)
  • (11) ARMINDO SIEB (A)
  • (35) LOUIS BABATZ (P)
  • (16) STEFAN BELL (D)
  • (48) KACPER POTULSKI (D)
  • (14) WILLIAM BØVING (A)
  • (36) FABIO MORENO FELL (A)
  • (37) BEN BOBZIEN (A)
ALLENATORE 1. FSV MAINZ 05
  • Urs Fischer
PREPARTITA

Lech Poznan - 1. FSV Mainz 05 è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 11 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Enea Stadion di Poznan.
Arbitro di Lech Poznan - 1. FSV Mainz 05 sarà Andrei Chivulete. Al VAR invece ci sarà Sebastian Coltescu.

Attualmente Lech Poznan si trova 20° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece 1. FSV Mainz 05 si trova 10° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Lech Poznan ha segnato 9 gol e ne ha subiti 6; 1. FSV Mainz 05 ha segnato 4 gol e ne ha subiti 2.

Lech Poznan e 1. FSV Mainz 05 è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Lech Poznan1. FSV Mainz 05
Partite giocate44
Numero di partite vinte23
Numero di partite perse21
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati94
Gol totali subiti62
Media gol subiti per partita1.50.5
Percentuale possesso palla51.054.4
Numero totale di passaggi16921850
Numero totale di passaggi riusciti13471466
Tiri nello specchio della porta2011
Percentuale di tiri in porta48.829.7
Numero totale di cross6173
Numero medio di cross riusciti1918
Duelli per partita vinti177188
Duelli per partita persi187226
Corner subiti239
Corner guadagnati1724
Numero di punizioni a favore5050
Numero di punizioni concesse3659
Tackle totali5551
Percentuale di successo nei tackle63.662.7
Fuorigiochi totali39
Numero totale di cartellini gialli67
Numero totale di cartellini rossi00

Inglas Vetri

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

NH Collection Paris Ponthieu Champs-Élysées

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio