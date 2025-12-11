Incontro terminato, Lech Poznan 1, FSV Mainz 1.
Vetro e arredamento
Come arredare con stile garantendo l'efficienza energeticaLEGGI
Incontro terminato, Lech Poznan 1, FSV Mainz 1.
Secondo tempo terminato, Lech Poznan 1, FSV Mainz 1.22:57
Fallo di mano di Taofeek Ismaheel (Lech Poznan).22:56
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:56
Tentativo fallito. William Bøving (FSV Mainz) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra.22:56
Fallo di João Moutinho (Lech Poznan).22:55
Paul Nebel (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:55
Tentativo fallito. Mikael Ishak (Lech Poznan) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Joel Pereira con cross.22:54
Tiro parato. Yannick Agnero (Lech Poznan) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Taofeek Ismaheel con passaggio filtrante.22:54
Daniel Batz (FSV Mainz) e' ammonito.22:53
Tentativo fallito. Leo Bengtsson (Lech Poznan) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Taofeek Ismaheel con cross.22:52
Calcio d'angolo,Lech Poznan. Calcio d'angolo causato da Daniel Batz (FSV Mainz).22:50
Tiro parato. Mikael Ishak (Lech Poznan) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di João Moutinho con cross.22:50
Sostituzione, Lech Poznan. João Moutinho sostituisce Michal Gurgul.22:50
Sostituzione, FSV Mainz. Lennard Maloney sostituisce Sota Kawasaki.22:49
Sostituzione, FSV Mainz. Fabio Moreno Fell sostituisce Benedict Hollerbach.22:49
Tentativo fallito. Benedict Hollerbach (FSV Mainz) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Kaishu Sano in seguito a un contropiede.22:49
Fallo di Taofeek Ismaheel (Lech Poznan).22:46
Arnaud Nordin (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:46
Sostituzione, Lech Poznan. Yannick Agnero sostituisce Antoni Kozubal.22:45
Fuorigioco. Mateusz Skrzypczak(Lech Poznan) prova il lancio lungo, ma Joel Pereira e' colto in fuorigioco.22:44
Tiro respinto. Joel Pereira (Lech Poznan) un tiro di destro da fuori area. Assist di Wojciech Monka.22:42
Fuorigioco. Daniel Batz(FSV Mainz) prova il lancio lungo, ma Benedict Hollerbach e' colto in fuorigioco.22:41
Fuorigioco. Mateusz Skrzypczak(Lech Poznan) prova il lancio lungo, ma Mikael Ishak e' colto in fuorigioco.22:40
Tiro parato. Antoni Kozubal (Lech Poznan) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Taofeek Ismaheel.22:38
Fallo di Leo Bengtsson (Lech Poznan).22:37
Andreas Hanche-Olsen (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37
Tentativo fallito. Antoni Kozubal (Lech Poznan) un tiro di sinistro da centro area di poco alto sulla sinistra. Assist di Leo Bengtsson.22:36
Sostituzione, FSV Mainz. Arnaud Nordin sostituisce Nelson Weiper.22:35
Sostituzione, FSV Mainz. William Bøving sostituisce Lee Jae-Sung.22:35
Michal Gurgul (Lech Poznan) e' ammonito per fallo.22:34
Fallo di Michal Gurgul (Lech Poznan).22:34
Kaishu Sano (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:34
Tiro parato. Pablo Rodríguez (Lech Poznan) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Antoni Kozubal con passaggio filtrante.22:34
Tiro respinto. Pablo Rodríguez (Lech Poznan) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Taofeek Ismaheel.22:33
Taofeek Ismaheel (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:33
Fallo di Dominik Kohr (FSV Mainz).22:33
Sostituzione, Lech Poznan. Taofeek Ismaheel sostituisce Ali Gholizadeh.22:31
Sostituzione, Lech Poznan. Leo Bengtsson sostituisce Luis Palma.22:31
Secondo cartellino giallo per Nikolas Veratschnig (FSV Mainz) per fallo.22:30
Pablo Rodríguez (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:30
Fallo di Nikolas Veratschnig (FSV Mainz).22:30
Michal Gurgul (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:28
Fallo di Nelson Weiper (FSV Mainz).22:28
Fallo di Mateusz Skrzypczak (Lech Poznan).22:27
Benedict Hollerbach (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:27
Mikael Ishak (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26
Fallo di Dominik Kohr (FSV Mainz).22:26
Gara riprende.22:25
Gara momentaneamente sospesa, Luis Palma (Lech Poznan) per infortunio.22:24
Tentativo fallito. Andreas Hanche-Olsen (FSV Mainz) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Paul Nebel con cross da calcio d'angolo.22:24
Calcio d'angolo,FSV Mainz. Calcio d'angolo causato da Michal Gurgul (Lech Poznan).22:23
Tentativo fallito. Dominik Kohr (FSV Mainz) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Paul Nebel con cross da calcio d'angolo.22:22
Calcio d'angolo,FSV Mainz. Calcio d'angolo causato da Michal Gurgul (Lech Poznan).22:22
Timothy Ouma (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:21
Fallo di Paul Nebel (FSV Mainz).22:21
Tentativo fallito. Timothy Ouma (Lech Poznan) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.22:21
Pablo Rodríguez (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:20
Fallo di Danny da Costa (FSV Mainz).22:20
Tentativo fallito. Nikolas Veratschnig (FSV Mainz) un colpo di testa dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Paul Nebel.22:20
Calcio d'angolo,FSV Mainz. Calcio d'angolo causato da Michal Gurgul (Lech Poznan).22:18
Sota Kawasaki (FSV Mainz) e' ammonito per fallo.22:15
Antoni Kozubal (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:15
Fallo di Sota Kawasaki (FSV Mainz).22:15
Tentativo fallito. Paul Nebel (FSV Mainz) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Benedict Hollerbach.22:14
Tiro respinto. Michal Gurgul (Lech Poznan) un tiro di sinistro da fuori area.22:12
Sostituzione, Lech Poznan. Timothy Ouma sostituisce Filip Jagiello.22:09
Inizia il Secondo tempo Lech Poznan 1, FSV Mainz 1.22:09
Primo tempo terminato, Lech Poznan 1, FSV Mainz 1.21:53
Tiro parato. Nelson Weiper (FSV Mainz) in seguito a una mischia da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Sota Kawasaki con cross.21:53
Fallo di Mateusz Skrzypczak (Lech Poznan).21:52
Benedict Hollerbach (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:52
Fallo di Michal Gurgul (Lech Poznan).21:49
Danny da Costa (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:49
Fallo di Mateusz Skrzypczak (Lech Poznan).21:48
Nelson Weiper (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:48
Tiro parato. Nikolas Veratschnig (FSV Mainz) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Paul Nebel con cross.21:47
Tiro parato. Benedict Hollerbach (FSV Mainz) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Nelson Weiper.21:46
Tiro respinto. Antoni Kozubal (Lech Poznan) un tiro di destro da fuori area. Assist di Michal Gurgul.21:46
Il quarto ufficiale ha indicato 8 minuti di recupero.21:45
Ali Gholizadeh (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:45
Fallo di Dominik Kohr (FSV Mainz).21:45
Fallo di mano di Benedict Hollerbach (FSV Mainz).21:44
Gara riprende.21:43
Gara momentaneamente sospesa, Wojciech Monka (Lech Poznan) per infortunio.21:42
Calcio d'angolo,FSV Mainz. Calcio d'angolo causato da Wojciech Monka (Lech Poznan).21:42
Gol! Lech Poznan 1, FSV Mainz 1. Mikael Ishak (Lech Poznan) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro sotto la traversa.21:41
Nikolas Veratschnig (FSV Mainz) e' ammonito.21:37
Rigore per Lech Poznan. Luis Palma e'stato atterrato in area di rigore.21:36
Rigore concesso da Sota Kawasaki (FSV Mainz) per un fallo in area.21:36
Tiro respinto. Pablo Rodríguez (Lech Poznan) un tiro di destro da centro area. Assist di Joel Pereira.21:36
Tiro parato. Michal Gurgul (Lech Poznan) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Pablo Rodríguez.21:36
Tiro respinto. Mikael Ishak (Lech Poznan) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Pablo Rodríguez.21:36
Fallo di Ali Gholizadeh (Lech Poznan).21:34
Lee Jae-Sung (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:34
Pablo Rodríguez (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:34
Fallo di Sota Kawasaki (FSV Mainz).21:34
Decisione VAR: no gol Lech Poznan 0-1 FSV Mainz.21:33
GOL CANCELLATO DAL VAR: Benedict Hollerbach (FSV Mainz) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.21:31
Fuorigioco. Nelson Weiper(FSV Mainz) prova il lancio lungo, ma Benedict Hollerbach e' colto in fuorigioco.21:31
Nelson Weiper (FSV Mainz) colpisce la traversa con un tiro di destro da centro area. Assist di Sota Kawasaki.21:31
Tentativo fallito. Benedict Hollerbach (FSV Mainz) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Nikolas Veratschnig con cross.21:31
Antoni Kozubal (Lech Poznan) e' ammonito per fallo.21:30
Fallo di Antoni Kozubal (Lech Poznan).21:30
Benedict Hollerbach (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30
Gol! Lech Poznan 0, FSV Mainz 1. Sota Kawasaki (FSV Mainz) in seguito a una mischia da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Benedict Hollerbach.21:28
Fallo di Mateusz Skrzypczak (Lech Poznan).21:27
Benedict Hollerbach (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:27
Sostituzione, FSV Mainz. Sota Kawasaki sostituisce Silvan Widmer per infortunio.21:26
Gara riprende.21:22
Gara momentaneamente sospesa, Silvan Widmer (FSV Mainz) per infortunio.21:22
Calcio d'angolo,FSV Mainz. Calcio d'angolo causato da Joel Pereira (Lech Poznan).21:20
Tiro parato. Ali Gholizadeh (Lech Poznan) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Mikael Ishak.21:20
Tiro respinto. Mikael Ishak (Lech Poznan) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola.21:16
Tiro parato. Mikael Ishak (Lech Poznan) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Luis Palma con cross.21:16
Fallo di mano di Lee Jae-Sung (FSV Mainz).21:13
Tiro respinto. Pablo Rodríguez (Lech Poznan) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Mikael Ishak.21:12
Tiro parato. Nikolas Veratschnig (FSV Mainz) un tiro di destro dalla lunga distanza parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Benedict Hollerbach.21:09
Fallo di Antoni Kozubal (Lech Poznan).21:04
Benedict Hollerbach (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04
Fuorigioco. Nelson Weiper(FSV Mainz) prova il lancio lungo, ma Paul Nebel e' colto in fuorigioco.21:04
Fallo di Mateusz Skrzypczak (Lech Poznan).21:03
Benedict Hollerbach (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03
Calcio d'angolo,Lech Poznan. Calcio d'angolo causato da Silvan Widmer (FSV Mainz).21:01
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:50
Lech Poznan - 1. FSV Mainz 05 è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 11 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Enea Stadion di Poznan.
Arbitro di Lech Poznan - 1. FSV Mainz 05 sarà Andrei Chivulete. Al VAR invece ci sarà Sebastian Coltescu.
Attualmente Lech Poznan si trova 20° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece 1. FSV Mainz 05 si trova 10° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Lech Poznan ha segnato 9 gol e ne ha subiti 6; 1. FSV Mainz 05 ha segnato 4 gol e ne ha subiti 2.
Lech Poznan e 1. FSV Mainz 05 è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Lech Poznan
|1. FSV Mainz 05
|Partite giocate
|4
|4
|Numero di partite vinte
|2
|3
|Numero di partite perse
|2
|1
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|9
|4
|Gol totali subiti
|6
|2
|Media gol subiti per partita
|1.5
|0.5
|Percentuale possesso palla
|51.0
|54.4
|Numero totale di passaggi
|1692
|1850
|Numero totale di passaggi riusciti
|1347
|1466
|Tiri nello specchio della porta
|20
|11
|Percentuale di tiri in porta
|48.8
|29.7
|Numero totale di cross
|61
|73
|Numero medio di cross riusciti
|19
|18
|Duelli per partita vinti
|177
|188
|Duelli per partita persi
|187
|226
|Corner subiti
|23
|9
|Corner guadagnati
|17
|24
|Numero di punizioni a favore
|50
|50
|Numero di punizioni concesse
|36
|59
|Tackle totali
|55
|51
|Percentuale di successo nei tackle
|63.6
|62.7
|Fuorigiochi totali
|3
|9
|Numero totale di cartellini gialli
|6
|7
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
Come arredare con stile garantendo l'efficienza energeticaLEGGI
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND
Ecco il posto privilegiato per esplorare la cittàLEGGI