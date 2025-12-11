Virgilio Sport
Lincoln Red Imps-Sigma Olomouc: 2-1 - Conference League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

11 Dicembre 2025 ore 21:00
Lincoln Red Imps
2
Sigma Olomouc
1
Partita finita
Arbitro: Bence Csonka
  1. 8' 0-1 Daniel Vasulín
  2. 19' 1-1 Jan Koutny (A)
  3. 73' 2-1 Nicholas Pozo
0'
45'
90'
90'
95'

Incontro terminato, Lincoln Red Imps 2, Sigma Olomouc 1.

  1. 90'+6'

    Secondo tempo terminato, Lincoln Red Imps 2, Sigma Olomouc 1.22:55

  3. 90'+4'

    Abdoulaye Sylla (Sigma Olomouc) e' ammonito per fallo.22:53

  4. 90'+4'

    Fallo di Abdoulaye Sylla (Sigma Olomouc).22:53

  5. 90'+4'

    Ayman El Ghobashy (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:53

  6. 90'+3'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:52

  7. 90'+2'

    Fallo di Michal Beran (Sigma Olomouc).22:52

  9. 90'+2'

    Tjay De Barr (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:52

  10. 90'+2'

    Filip Slavícek (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:51

  11. 90'+2'

    Fallo di Ayman El Ghobashy (Lincoln Red Imps).22:51

  12. 90'+1'

    Fallo di Michal Beran (Sigma Olomouc).22:51

  13. 90'+1'

    Tjay De Barr (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:51

  15. 90'+1'

    Jan Navrátil (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:50

  16. 90'+1'

    Fallo di Juanje Argüez (Lincoln Red Imps).22:50

  17. 90'

    Tihomir Kostadinov (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:49

  18. 90'

    Fallo di Joe (Lincoln Red Imps).22:49

  19. 89'

    Ayman El Ghobashy (Lincoln Red Imps) e' ammonito per fallo.22:49

  21. 89'

    Joe (Lincoln Red Imps) e' ammonito per fallo.22:49

  22. 89'

    Filip Slavícek (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:48

  23. 89'

    Fallo di Ayman El Ghobashy (Lincoln Red Imps).22:48

  24. 88'

    Fuorigioco. Michal Beran(Sigma Olomouc) prova il lancio lungo, ma Muhamed Tijani e' colto in fuorigioco.22:48

  25. 87'

    Gara riprende.22:46

  27. 86'

    Gara momentaneamente sospesa, Jaylan Hankins (Lincoln Red Imps) per infortunio.22:45

  28. 85'

    Tihomir Kostadinov (Sigma Olomouc) colpisce il palo sinistro con un colpo di testa da posizione molto ravvicinata.22:44

  29. 85'

    Tiro respinto. Daniel Vasulín (Sigma Olomouc) un colpo di testa da centro area.22:44

  30. 84'

    Jan Král (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:43

  31. 84'

    Fallo di Ayman El Ghobashy (Lincoln Red Imps).22:43

  33. 83'

    Filip Slavícek (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:43

  34. 83'

    Fallo di Ayman El Ghobashy (Lincoln Red Imps).22:43

  35. 83'

    Fallo di Filip Slavícek (Sigma Olomouc).22:42

  36. 83'

    Ayman El Ghobashy (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:42

  37. 82'

    Tiro parato. Nano (Lincoln Red Imps) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Juanje Argüez.22:41

  39. 81'

    Sostituzione, Sigma Olomouc. Muhamed Tijani sostituisce Matej Hadas.22:40

  40. 80'

    Tentativo fallito. Matej Hadas (Sigma Olomouc) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.22:40

  41. 80'

    Calcio d'angolo,Sigma Olomouc. Calcio d'angolo causato da Jaylan Hankins (Lincoln Red Imps).22:39

  42. 79'

    Fallo di Daniel Vasulín (Sigma Olomouc).22:38

  43. 79'

    Bernardo Lopes (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:38

  45. 78'

    Tiro parato. Nicholas Pozo (Lincoln Red Imps) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ayman El Ghobashy.22:38

  46. 78'

    Tiro parato. Tihomir Kostadinov (Sigma Olomouc) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Dominik Janosek con suggerimento di testa.22:37

  47. 77'

    Fallo di mano di Juanje Argüez (Lincoln Red Imps).22:36

  48. 77'

    Fallo di Simion Michez (Sigma Olomouc).22:36

  49. 77'

    Bernardo Lopes (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:36

  51. 76'

    Sostituzione, Sigma Olomouc. Simion Michez sostituisce Jáchym Síp.22:35

  52. 73'

    Gol! Lincoln Red Imps 2, Sigma Olomouc 1. Nicholas Pozo (Lincoln Red Imps) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Joe.22:33

  53. 73'

    Tiro respinto. Juanje Argüez (Lincoln Red Imps) un tiro di destro da fuori area. Assist di Nano.22:32

  54. 73'

    Tiro respinto. Juanje Argüez (Lincoln Red Imps) un tiro di destro da fuori area. Assist di Joe.22:32

  55. 72'

    Sostituzione, Sigma Olomouc. Tihomir Kostadinov sostituisce Radim Breite.22:31

  57. 71'

    Dominik Janosek (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:30

  58. 71'

    Fallo di Joe (Lincoln Red Imps).22:30

  59. 71'

    Fallo di Filip Slavícek (Sigma Olomouc).22:30

  60. 71'

    Ayman El Ghobashy (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:30

  61. 70'

    Sostituzione, Lincoln Red Imps. Joe sostituisce Boubacar Sidik Dabo.22:30

  63. 70'

    Sostituzione, Lincoln Red Imps. Ayman El Ghobashy sostituisce Kike Gómez.22:29

  64. 68'

    Mandi (Lincoln Red Imps) e' ammonito per fallo.22:28

  65. 68'

    Jáchym Síp (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:28

  66. 68'

    Fallo di Mandi (Lincoln Red Imps).22:28

  67. 66'

    Fallo di Daniel Vasulín (Sigma Olomouc).22:25

  69. 66'

    Juanje Argüez (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:25

  70. 66'

    Tiro respinto. Abdoulaye Sylla (Sigma Olomouc) un tiro di destro da centro area. Assist di Daniel Vasulín.22:25

  71. 66'

    Tentativo fallito. Daniel Vasulín (Sigma Olomouc) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Dominik Janosek con cross da calcio d'angolo.22:25

  72. 65'

    Calcio d'angolo,Sigma Olomouc. Calcio d'angolo causato da Rafa Muñoz (Lincoln Red Imps).22:24

  73. 62'

    Fallo di Jan Navrátil (Sigma Olomouc).22:21

  75. 62'

    Nano (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:21

  76. 61'

    Sostituzione, Lincoln Red Imps. Toni Kolega sostituisce Christian Rutjens per infortunio.22:20

  77. 58'

    Gara riprende.22:18

  78. 58'

    Gara momentaneamente sospesa, Daniel Vasulín (Sigma Olomouc) per infortunio.22:17

  79. 58'

    Gara momentaneamente sospesa, Christian Rutjens (Lincoln Red Imps) per infortunio.22:17

  81. 57'

    Tentativo fallito. Daniel Vasulín (Sigma Olomouc) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Jáchym Síp.22:16

  82. 56'

    Tentativo fallito. Michal Beran (Sigma Olomouc) un tiro di destro da centro area di poco alto sulla destra.22:15

  83. 56'

    Tentativo fallito. Jáchym Síp (Sigma Olomouc) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra.22:15

  84. 56'

    Tiro respinto. Filip Slavícek (Sigma Olomouc) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Jan Navrátil.22:15

  85. 55'

    Tentativo fallito. Daniel Vasulín (Sigma Olomouc) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Matej Hadas con cross.22:14

  87. 55'

    Tentativo fallito. Daniel Vasulín (Sigma Olomouc) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Matej Hadas con cross.22:14

  88. 52'

    Mandi (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11

  89. 52'

    Fallo di Daniel Vasulín (Sigma Olomouc).22:11

  90. 51'

    Tjay De Barr (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:10

  91. 51'

    Fallo di Radim Breite (Sigma Olomouc).22:10

  93. 50'

    Tentativo fallito. Jan Navrátil (Sigma Olomouc) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Daniel Vasulín con suggerimento di testa.22:09

  94. 48'

    Tentativo fallito. Nano (Lincoln Red Imps) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra da un calcio di punizione di prima.22:08

  95. 47'

    Kike Gómez (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:07

  96. 47'

    Fallo di Radim Breite (Sigma Olomouc).22:07

  97. 46'

    Tjay De Barr (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:05

  99. 46'

    Fallo di Michal Beran (Sigma Olomouc).22:05

  100. Inizia il Secondo tempo Lincoln Red Imps 1, Sigma Olomouc 1.22:05

  101. 45'

    Sostituzione, Sigma Olomouc. Jan Navrátil sostituisce Artur Dolznikov.22:04

  102. 45'

    Sostituzione, Sigma Olomouc. Dominik Janosek sostituisce Stepán Langer.22:04

  103. 45'+4'

    Primo tempo terminato, Lincoln Red Imps 1, Sigma Olomouc 1.21:49

  105. 45'+4'

    Tjay De Barr (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:49

  106. 45'+4'

    Fallo di Radim Breite (Sigma Olomouc).21:49

  107. 45'+3'

    Fallo di Kike Gómez (Lincoln Red Imps).21:48

  108. 45'+3'

    Abdoulaye Sylla (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:48

  109. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:46

  111. 45'

    Artur Dolznikov (Sigma Olomouc) e' ammonito per fallo.21:45

  112. 45'

    Boubacar Sidik Dabo (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:45

  113. 45'

    Fallo di Artur Dolznikov (Sigma Olomouc).21:45

  114. 42'

    Nano (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:42

  115. 42'

    Fallo di Artur Dolznikov (Sigma Olomouc).21:42

  117. 41'

    Fallo di Tjay De Barr (Lincoln Red Imps).21:41

  118. 41'

    Abdoulaye Sylla (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:41

  119. 38'

    Sostituzione, Lincoln Red Imps. Juanje Argüez sostituisce Toni García.21:38

  120. 38'

    Gara riprende.21:38

  121. 37'

    Gara momentaneamente sospesa, Toni García (Lincoln Red Imps) per infortunio.21:37

  123. 37'

    Fallo di Christian Rutjens (Lincoln Red Imps).21:37

  124. 37'

    Daniel Vasulín (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:37

  125. 35'

    Fallo di Boubacar Sidik Dabo (Lincoln Red Imps).21:36

  126. 35'

    Matej Hadas (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:36

  127. 35'

    Gara riprende.21:35

  129. 35'

    Gara momentaneamente sospesa, Toni García (Lincoln Red Imps) per infortunio.21:35

  130. 34'

    Gara riprende.21:34

  131. 34'

    Gara momentaneamente sospesa, Christian Rutjens (Lincoln Red Imps) per infortunio.21:34

  132. 32'

    Toni García (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:33

  133. 32'

    Fallo di Jan Král (Sigma Olomouc).21:33

  135. 31'

    Tjay De Barr (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31

  136. 31'

    Fallo di Radim Breite (Sigma Olomouc).21:31

  137. 29'

    Tentativo fallito. Toni García (Lincoln Red Imps) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.21:29

  138. 28'

    Mandi (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:28

  139. 28'

    Fallo di Daniel Vasulín (Sigma Olomouc).21:28

  141. 27'

    Fallo di Kike Gómez (Lincoln Red Imps).21:28

  142. 27'

    Abdoulaye Sylla (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:28

  143. 27'

    Gara riprende.21:27

  144. 26'

    Gara momentaneamente sospesa, Mandi (Lincoln Red Imps) per infortunio.21:26

  145. 25'

    Mandi (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:25

  147. 25'

    Fallo di Daniel Vasulín (Sigma Olomouc).21:25

  148. 25'

    Gara riprende.21:25

  149. 24'

    Gara momentaneamente sospesa, Tjay De Barr (Lincoln Red Imps) per infortunio.21:24

  150. 23'

    Boubacar Sidik Dabo (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23

  151. 23'

    Fallo di Matej Hadas (Sigma Olomouc).21:23

  153. 23'

    Fallo di Nano (Lincoln Red Imps).21:23

  154. 23'

    Artur Dolznikov (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23

  155. 22'

    Tentativo fallito. Daniel Vasulín (Sigma Olomouc) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Stepán Langer con cross da calcio d'angolo.21:22

  156. 21'

    Calcio d'angolo,Sigma Olomouc. Calcio d'angolo causato da Rafa Muñoz (Lincoln Red Imps).21:21

  157. 19'

    Autorete di Jan Koutny, Sigma Olomouc. Lincoln Red Imps 1, Sigma Olomouc 1..21:19

  159. 19'

    Bernardo Lopes (Lincoln Red Imps) colpisce la traversa con un colpo di testa da centro area. Assist di Nano.21:19

  160. 19'

    Tiro respinto. Toni García (Lincoln Red Imps) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Nano con cross.21:19

  161. 14'

    Tentativo fallito. Daniel Vasulín (Sigma Olomouc) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Jáchym Síp con cross.21:14

  162. 13'

    Mandi (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13

  163. 13'

    Fallo di Artur Dolznikov (Sigma Olomouc).21:13

  165. 12'

    Tentativo fallito. Filip Slavícek (Sigma Olomouc) un tiro di destro dalla sinistra dell'area tira alto. Assist di Jáchym Síp.21:12

  166. 11'

    Calcio d'angolo,Lincoln Red Imps. Calcio d'angolo causato da Matej Hadas (Sigma Olomouc).21:11

  167. 9'

    Tentativo fallito. Artur Dolznikov (Sigma Olomouc) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.21:09

  168. 9'

    Tiro parato. Jáchym Síp (Sigma Olomouc) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:09

  169. 8'

    Gol! Lincoln Red Imps 0, Sigma Olomouc 1. Daniel Vasulín (Sigma Olomouc) un tiro di sinistro da fuori area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Radim Breite.21:08

  171. 4'

    Fallo di Christian Rutjens (Lincoln Red Imps).21:04

  172. 4'

    Daniel Vasulín (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:04

  173. 2'

    Michal Beran (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02

  174. 2'

    Fallo di Tjay De Barr (Lincoln Red Imps).21:02

  175. Inizia il Primo tempo.21:01

  177. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:55

Formazioni Lincoln Red Imps - Sigma Olomouc

Lincoln Red Imps
Sigma Olomouc
TITOLARI LINCOLN RED IMPS
  • (13) JAYLAN HANKINS (P)
  • (15) RAFA MUÑOZ (D)
  • (3) CHRISTIAN RUTJENS (D)
  • (6) BERNARDO LOPES (D)
  • (21) NANO (D)
  • (80) BOUBACAR SIDIK DABO (C)
  • (18) TONI GARCÍA (C)
  • (4) NICHOLAS POZO (C)
  • (8) MANDI (C)
  • (10) TJAY DE BARR (A)
  • (9) KIKE GÓMEZ (A)
PANCHINA LINCOLN RED IMPS
  • (1) NAUZET GARCÍA (P)
  • (99) AYMAN EL GHOBASHY (A)
  • (2) JESÚS TOSCANO (D)
  • (29) LEE CHIPOLINA (C)
  • (71) JAVAN PEACOCK (A)
  • (11) JUANJE ARGÜEZ (C)
  • (19) KYLE CLINTON (C)
  • (24) TONI KOLEGA (A)
  • (5) IBRAHIM AYEW (D)
  • (23) JOE (C)
  • (7) LEE CASCIARO (A)
ALLENATORE LINCOLN RED IMPS
  • Juan Bezares
TITOLARI SIGMA OLOMOUC
  • (91) JAN KOUTNY (P)
  • (2) ABDOULAYE SYLLA (D)
  • (16) FILIP SLAVÍCEK (D)
  • (21) JAN KRÁL (D)
  • (22) MATEJ HADAS (D)
  • (7) RADIM BREITE (C)
  • (37) STEPÁN LANGER (C)
  • (47) MICHAL BERAN (C)
  • (6) JÁCHYM SÍP (A)
  • (77) ARTUR DOLZNIKOV (A)
  • (15) DANIEL VASULÍN (A)
PANCHINA SIGMA OLOMOUC
  • (39) DOMINIK JANOSEK (C)
  • (98) MATÚS HRUSKA (P)
  • (75) SIMION MICHEZ (C)
  • (5) TOMAS HUK (D)
  • (30) JAN NAVRÁTIL (C)
  • (13) JIRÍ SLÁMA (D)
  • (33) MATÚS MALY (D)
  • (26) MUHAMED TIJANI (A)
  • (29) TADEÁS STOPPEN (P)
  • (10) TIHOMIR KOSTADINOV (C)
  • (80) VÁCLAV ZAHRADNÍCEK (C)
  • (8) JIRÍ SPÁCIL (C)
ALLENATORE SIGMA OLOMOUC
  • Tomás Janotka
PREPARTITA

Lincoln Red Imps - Sigma Olomouc è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 11 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Europa Point Stadium di Gibraltar.
Arbitro di Lincoln Red Imps - Sigma Olomouc sarà Bence Csonka. Al VAR invece ci sarà Ferenc Karakó.

Attualmente Lincoln Red Imps si trova 27° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece Sigma Olomouc si trova 17° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).
Lincoln Red Imps ha segnato 4 gol e ne ha subiti 10; Sigma Olomouc ha segnato 5 gol e ne ha subiti 5.

Lincoln Red Imps e Sigma Olomouc è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Lincoln Red ImpsSigma Olomouc
Partite giocate44
Numero di partite vinte12
Numero di partite perse21
Numero di partite pareggiate11
Gol totali segnati45
Gol totali subiti105
Media gol subiti per partita2.51.2
Percentuale possesso palla42.039.5
Numero totale di passaggi12541189
Numero totale di passaggi riusciti930861
Tiri nello specchio della porta1216
Percentuale di tiri in porta38.743.2
Numero totale di cross4681
Numero medio di cross riusciti713
Duelli per partita vinti232194
Duelli per partita persi194226
Corner subiti2015
Corner guadagnati1310
Numero di punizioni a favore7056
Numero di punizioni concesse4878
Tackle totali6867
Percentuale di successo nei tackle67.662.7
Fuorigiochi totali73
Numero totale di cartellini gialli98
Numero totale di cartellini rossi10

