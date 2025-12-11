Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:55

PREPARTITA

Lincoln Red Imps - Sigma Olomouc è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 11 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Europa Point Stadium di Gibraltar.

Arbitro di Lincoln Red Imps - Sigma Olomouc sarà Bence Csonka. Al VAR invece ci sarà Ferenc Karakó.

Attualmente Lincoln Red Imps si trova 27° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece Sigma Olomouc si trova 17° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).

Lincoln Red Imps ha segnato 4 gol e ne ha subiti 10; Sigma Olomouc ha segnato 5 gol e ne ha subiti 5.

Lincoln Red Imps e Sigma Olomouc è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: