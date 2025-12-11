Incontro terminato, Lincoln Red Imps 2, Sigma Olomouc 1.
Secondo tempo terminato, Lincoln Red Imps 2, Sigma Olomouc 1.22:55
Abdoulaye Sylla (Sigma Olomouc) e' ammonito per fallo.22:53
Fallo di Abdoulaye Sylla (Sigma Olomouc).22:53
Ayman El Ghobashy (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:53
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:52
Fallo di Michal Beran (Sigma Olomouc).22:52
Tjay De Barr (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:52
Filip Slavícek (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:51
Fallo di Ayman El Ghobashy (Lincoln Red Imps).22:51
Fallo di Michal Beran (Sigma Olomouc).22:51
Tjay De Barr (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:51
Jan Navrátil (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:50
Fallo di Juanje Argüez (Lincoln Red Imps).22:50
Tihomir Kostadinov (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:49
Fallo di Joe (Lincoln Red Imps).22:49
Ayman El Ghobashy (Lincoln Red Imps) e' ammonito per fallo.22:49
Joe (Lincoln Red Imps) e' ammonito per fallo.22:49
Filip Slavícek (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:48
Fallo di Ayman El Ghobashy (Lincoln Red Imps).22:48
Fuorigioco. Michal Beran(Sigma Olomouc) prova il lancio lungo, ma Muhamed Tijani e' colto in fuorigioco.22:48
Gara riprende.22:46
Gara momentaneamente sospesa, Jaylan Hankins (Lincoln Red Imps) per infortunio.22:45
Tihomir Kostadinov (Sigma Olomouc) colpisce il palo sinistro con un colpo di testa da posizione molto ravvicinata.22:44
Tiro respinto. Daniel Vasulín (Sigma Olomouc) un colpo di testa da centro area.22:44
Jan Král (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:43
Fallo di Ayman El Ghobashy (Lincoln Red Imps).22:43
Filip Slavícek (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:43
Fallo di Ayman El Ghobashy (Lincoln Red Imps).22:43
Fallo di Filip Slavícek (Sigma Olomouc).22:42
Ayman El Ghobashy (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:42
Tiro parato. Nano (Lincoln Red Imps) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Juanje Argüez.22:41
Sostituzione, Sigma Olomouc. Muhamed Tijani sostituisce Matej Hadas.22:40
Tentativo fallito. Matej Hadas (Sigma Olomouc) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.22:40
Calcio d'angolo,Sigma Olomouc. Calcio d'angolo causato da Jaylan Hankins (Lincoln Red Imps).22:39
Fallo di Daniel Vasulín (Sigma Olomouc).22:38
Bernardo Lopes (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:38
Tiro parato. Nicholas Pozo (Lincoln Red Imps) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ayman El Ghobashy.22:38
Tiro parato. Tihomir Kostadinov (Sigma Olomouc) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Dominik Janosek con suggerimento di testa.22:37
Fallo di mano di Juanje Argüez (Lincoln Red Imps).22:36
Fallo di Simion Michez (Sigma Olomouc).22:36
Bernardo Lopes (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:36
Sostituzione, Sigma Olomouc. Simion Michez sostituisce Jáchym Síp.22:35
Gol! Lincoln Red Imps 2, Sigma Olomouc 1. Nicholas Pozo (Lincoln Red Imps) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Joe.22:33
Tiro respinto. Juanje Argüez (Lincoln Red Imps) un tiro di destro da fuori area. Assist di Nano.22:32
Tiro respinto. Juanje Argüez (Lincoln Red Imps) un tiro di destro da fuori area. Assist di Joe.22:32
Sostituzione, Sigma Olomouc. Tihomir Kostadinov sostituisce Radim Breite.22:31
Dominik Janosek (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:30
Fallo di Joe (Lincoln Red Imps).22:30
Fallo di Filip Slavícek (Sigma Olomouc).22:30
Ayman El Ghobashy (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:30
Sostituzione, Lincoln Red Imps. Joe sostituisce Boubacar Sidik Dabo.22:30
Sostituzione, Lincoln Red Imps. Ayman El Ghobashy sostituisce Kike Gómez.22:29
Mandi (Lincoln Red Imps) e' ammonito per fallo.22:28
Jáchym Síp (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:28
Fallo di Mandi (Lincoln Red Imps).22:28
Fallo di Daniel Vasulín (Sigma Olomouc).22:25
Juanje Argüez (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:25
Tiro respinto. Abdoulaye Sylla (Sigma Olomouc) un tiro di destro da centro area. Assist di Daniel Vasulín.22:25
Tentativo fallito. Daniel Vasulín (Sigma Olomouc) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Dominik Janosek con cross da calcio d'angolo.22:25
Calcio d'angolo,Sigma Olomouc. Calcio d'angolo causato da Rafa Muñoz (Lincoln Red Imps).22:24
Fallo di Jan Navrátil (Sigma Olomouc).22:21
Nano (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:21
Sostituzione, Lincoln Red Imps. Toni Kolega sostituisce Christian Rutjens per infortunio.22:20
Gara riprende.22:18
Gara momentaneamente sospesa, Daniel Vasulín (Sigma Olomouc) per infortunio.22:17
Gara momentaneamente sospesa, Christian Rutjens (Lincoln Red Imps) per infortunio.22:17
Tentativo fallito. Daniel Vasulín (Sigma Olomouc) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Jáchym Síp.22:16
Tentativo fallito. Michal Beran (Sigma Olomouc) un tiro di destro da centro area di poco alto sulla destra.22:15
Tentativo fallito. Jáchym Síp (Sigma Olomouc) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra.22:15
Tiro respinto. Filip Slavícek (Sigma Olomouc) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Jan Navrátil.22:15
Tentativo fallito. Daniel Vasulín (Sigma Olomouc) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Matej Hadas con cross.22:14
Tentativo fallito. Daniel Vasulín (Sigma Olomouc) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Matej Hadas con cross.22:14
Mandi (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11
Fallo di Daniel Vasulín (Sigma Olomouc).22:11
Tjay De Barr (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:10
Fallo di Radim Breite (Sigma Olomouc).22:10
Tentativo fallito. Jan Navrátil (Sigma Olomouc) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Daniel Vasulín con suggerimento di testa.22:09
Tentativo fallito. Nano (Lincoln Red Imps) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra da un calcio di punizione di prima.22:08
Kike Gómez (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:07
Fallo di Radim Breite (Sigma Olomouc).22:07
Tjay De Barr (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:05
Fallo di Michal Beran (Sigma Olomouc).22:05
Inizia il Secondo tempo Lincoln Red Imps 1, Sigma Olomouc 1.22:05
Sostituzione, Sigma Olomouc. Jan Navrátil sostituisce Artur Dolznikov.22:04
Sostituzione, Sigma Olomouc. Dominik Janosek sostituisce Stepán Langer.22:04
Primo tempo terminato, Lincoln Red Imps 1, Sigma Olomouc 1.21:49
Tjay De Barr (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:49
Fallo di Radim Breite (Sigma Olomouc).21:49
Fallo di Kike Gómez (Lincoln Red Imps).21:48
Abdoulaye Sylla (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:48
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:46
Artur Dolznikov (Sigma Olomouc) e' ammonito per fallo.21:45
Boubacar Sidik Dabo (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:45
Fallo di Artur Dolznikov (Sigma Olomouc).21:45
Nano (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:42
Fallo di Artur Dolznikov (Sigma Olomouc).21:42
Fallo di Tjay De Barr (Lincoln Red Imps).21:41
Abdoulaye Sylla (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:41
Sostituzione, Lincoln Red Imps. Juanje Argüez sostituisce Toni García.21:38
Gara riprende.21:38
Gara momentaneamente sospesa, Toni García (Lincoln Red Imps) per infortunio.21:37
Fallo di Christian Rutjens (Lincoln Red Imps).21:37
Daniel Vasulín (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:37
Fallo di Boubacar Sidik Dabo (Lincoln Red Imps).21:36
Matej Hadas (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:36
Gara riprende.21:35
Gara momentaneamente sospesa, Toni García (Lincoln Red Imps) per infortunio.21:35
Gara riprende.21:34
Gara momentaneamente sospesa, Christian Rutjens (Lincoln Red Imps) per infortunio.21:34
Toni García (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:33
Fallo di Jan Král (Sigma Olomouc).21:33
Tjay De Barr (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31
Fallo di Radim Breite (Sigma Olomouc).21:31
Tentativo fallito. Toni García (Lincoln Red Imps) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.21:29
Mandi (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:28
Fallo di Daniel Vasulín (Sigma Olomouc).21:28
Fallo di Kike Gómez (Lincoln Red Imps).21:28
Abdoulaye Sylla (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:28
Gara riprende.21:27
Gara momentaneamente sospesa, Mandi (Lincoln Red Imps) per infortunio.21:26
Mandi (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:25
Fallo di Daniel Vasulín (Sigma Olomouc).21:25
Gara riprende.21:25
Gara momentaneamente sospesa, Tjay De Barr (Lincoln Red Imps) per infortunio.21:24
Boubacar Sidik Dabo (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23
Fallo di Matej Hadas (Sigma Olomouc).21:23
Fallo di Nano (Lincoln Red Imps).21:23
Artur Dolznikov (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23
Tentativo fallito. Daniel Vasulín (Sigma Olomouc) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Stepán Langer con cross da calcio d'angolo.21:22
Calcio d'angolo,Sigma Olomouc. Calcio d'angolo causato da Rafa Muñoz (Lincoln Red Imps).21:21
Autorete di Jan Koutny, Sigma Olomouc. Lincoln Red Imps 1, Sigma Olomouc 1..21:19
Bernardo Lopes (Lincoln Red Imps) colpisce la traversa con un colpo di testa da centro area. Assist di Nano.21:19
Tiro respinto. Toni García (Lincoln Red Imps) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Nano con cross.21:19
Tentativo fallito. Daniel Vasulín (Sigma Olomouc) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Jáchym Síp con cross.21:14
Mandi (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13
Fallo di Artur Dolznikov (Sigma Olomouc).21:13
Tentativo fallito. Filip Slavícek (Sigma Olomouc) un tiro di destro dalla sinistra dell'area tira alto. Assist di Jáchym Síp.21:12
Calcio d'angolo,Lincoln Red Imps. Calcio d'angolo causato da Matej Hadas (Sigma Olomouc).21:11
Tentativo fallito. Artur Dolznikov (Sigma Olomouc) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.21:09
Tiro parato. Jáchym Síp (Sigma Olomouc) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:09
Gol! Lincoln Red Imps 0, Sigma Olomouc 1. Daniel Vasulín (Sigma Olomouc) un tiro di sinistro da fuori area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Radim Breite.21:08
Fallo di Christian Rutjens (Lincoln Red Imps).21:04
Daniel Vasulín (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:04
Michal Beran (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02
Fallo di Tjay De Barr (Lincoln Red Imps).21:02
Inizia il Primo tempo.21:01
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:55
Lincoln Red Imps - Sigma Olomouc è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 11 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Europa Point Stadium di Gibraltar.
Arbitro di Lincoln Red Imps - Sigma Olomouc sarà Bence Csonka. Al VAR invece ci sarà Ferenc Karakó.
Attualmente Lincoln Red Imps si trova 27° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece Sigma Olomouc si trova 17° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).
Lincoln Red Imps ha segnato 4 gol e ne ha subiti 10; Sigma Olomouc ha segnato 5 gol e ne ha subiti 5.
Lincoln Red Imps e Sigma Olomouc è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Lincoln Red Imps
|Sigma Olomouc
|Partite giocate
|4
|4
|Numero di partite vinte
|1
|2
|Numero di partite perse
|2
|1
|Numero di partite pareggiate
|1
|1
|Gol totali segnati
|4
|5
|Gol totali subiti
|10
|5
|Media gol subiti per partita
|2.5
|1.2
|Percentuale possesso palla
|42.0
|39.5
|Numero totale di passaggi
|1254
|1189
|Numero totale di passaggi riusciti
|930
|861
|Tiri nello specchio della porta
|12
|16
|Percentuale di tiri in porta
|38.7
|43.2
|Numero totale di cross
|46
|81
|Numero medio di cross riusciti
|7
|13
|Duelli per partita vinti
|232
|194
|Duelli per partita persi
|194
|226
|Corner subiti
|20
|15
|Corner guadagnati
|13
|10
|Numero di punizioni a favore
|70
|56
|Numero di punizioni concesse
|48
|78
|Tackle totali
|68
|67
|Percentuale di successo nei tackle
|67.6
|62.7
|Fuorigiochi totali
|7
|3
|Numero totale di cartellini gialli
|9
|8
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|0
